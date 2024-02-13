10 šablon prodejního trychtýře pro generování více potenciálních zákazníků

Jako efektivní prodejce víte, že ne všichni potenciální zákazníci mají stejné potřeby. Proto jsou prodejní trychtýře tak důležité pro vedení zákazníků na jejich cestě, abyste mohli po cestě realizovat prodeje.
Vytváření prodejních trychtýřů však může být časově náročné. Právě zde přicházejí na řadu šablony prodejních trychtýřů. Tyto praktické nástroje šetří čas při vytváření struktury trychtýře, takže se můžete soustředit na generování potenciálních zákazníků a zvyšování prodeje.
V tomto příspěvku si vysvětlíme, co jsou šablony prodejního trychtýře, a zdůrazníme výhody jejich použití pro váš prodejní tým. Představíme vám 10 nejlepších šablon prodejního trychtýře, které vám pomohou shromažďovat potenciální zákazníky a přeměnit je na cenné zákazníky. ?
Co je šablona prodejního trychtýře?
Prodejní trychtýř je vizuální znázornění cesty, kterou potenciální zákazníci absolvují na cestě k nákupu vašich produktů nebo služeb. Zahrnuje celou cestu zákazníka od seznámení se s vaší společností přes objevování produktů až po konečné rozhodnutí.
Prodejní trychtýř je nejširší v horní části, kde máte obvykle největší počet potenciálních uživatelů. Trychtýř se zužuje směrem dolů, takže v něm zůstávají pouze ti nejcennější zákazníci. ?
Většina prodejních trychtýřů má tři až šest fází v závislosti na potřebách společnosti a marketingových aktivitách. Obvykle zahrnují následující čtyři fáze:
- Povědomí: Okamžik, kdy si zákazníci poprvé všimnou vaší značky – obvykle prostřednictvím reklam, čtení vašeho blogu nebo ústního podání.
- Zájem: Lidé zvažují vaše služby a to, zda jim pomohou vyřešit problém.
- Zapojení: Potenciální zákazníci se začínají dozvídat více o vašich nabídkách, zkoumají ceny a kontaktují obchodní zástupce.
- Akce: Potenciální zákazník se stává zákazníkem tím, že provede nákup.
Různé fáze prodejního procesu se obvykle seskupují do segmentů známých jako horní, střední a spodní část trychtýře. Cílem prodejního trychtýře je poskytnout informace o akcích a myšlenkách zákazníků v různých fázích nákupního procesu.
Jaké jsou výhody používání šablony prodejního trychtýře?
Díky pochopení potenciálních zákazníků v různých fázích prodejního procesu můžete vytvářet marketingové kampaně, které poskytují nejlepší sdělení pro potřeby zákazníků. To, co potřebuje osoba ve fázi výzkumu – informace o produktech, které řeší její problémy – se liší od toho, co potřebuje někdo, kdo je připraven k nákupu – například přizpůsobený softwarový program.
Vytvoření prodejního trychtýře vám umožní oslovit zákazníky v té fázi nákupního procesu, ve které se právě nacházejí. Přidáním šablony prodejního trychtýře do vašich prodejních aplikací můžete svou práci zvládnout za polovinu času. ?
Zde je několik výhod používání šablony prodejního trychtýře:
- Analyzujte zdroje včas: Díky získání přehledu o plánování můžete lépe přidělovat zdroje různým kampaním.
- Získejte přehled o pokroku: Většina šablon nabízí funkce pro vytváření prodejních reportů, takže můžete sledovat pokrok a zjistit, co funguje dobře.
- Využijte snadné osvojení: Díky šabloně můžete začít bez pokročilých dovedností a strávit méně času složitým plánováním.
- Využijte spolupráci v reálném čase: Spolupracujte s celým prodejním týmem díky okamžitě aktualizovaným a snadno sdíleným šablonám.
10 šablon prodejního trychtýře pro generování více potenciálních zákazníků
Díky šabloně prodejního trychtýře se dozvíte více o svých zákaznících a můžete přizpůsobit nabídky jejich potřebám v různých fázích prodejního trychtýře. Přizpůsobením svého přístupu dáte zákazníkům to, co chtějí, když to potřebují.
Usnadněte si vytváření trychtýře pomocí bezplatné šablony prodejního trychtýře z našeho pečlivě sestaveného seznamu. Ušetřete čas a rychleji posouvejte zákazníky v prodejním procesu pomocí těchto šablon, které nabízejí reportování, přizpůsobení a spolupráci v reálném čase. ?
1. ClickUp Kroky k vytvoření šablony prodejního trychtýře
Šablona ClickUp „Kroky k vytvoření prodejního trychtýře“ je rychlý a snadný nástroj pro vytvoření bezplatné šablony prodejního trychtýře od nuly. Využijte nástroj CRM ClickUp a získejte přehled o typech produktů a služeb, které vaši zákazníci hledají.
Věnujte také pozornost problémům, které zákazníci vznesou, a problémům, které se snaží vyřešit, na základě poznatků z vašeho softwaru pro správu zákaznické databáze.
Tyto poznatky využijte k vyplnění šablony, včetně nápadů na zvýšení povědomí a vzbuzení zvědavosti. Vizualizujte svůj přístup k potřebám zákazníků pomocí přizpůsobených zobrazení, včetně zobrazení Seznam, Kalendář a Pracovní vytížení.
Poté automaticky vytvářejte úkoly v ClickUp a přiřazujte je správným členům prodejního týmu. Sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů a vytvářejte oznámení, když jsou dosaženy milníky nebo vzniknou problémy.
2. Šablona prodejního trychtýře ClickUp
Zefektivněte svůj prodejní proces a získejte lepší přehled o svých zákaznících pomocí šablony prodejního procesu ClickUp. Tato šablona pracovního prostoru provede váš prodejní tým od identifikace potenciálních zákazníků přes péči o kvalifikované potenciální zákazníky až po dokončení prodeje.
Pomocí vlastních stavů můžete potenciální zákazníky rozdělit do kategorií jako kvalifikovaní, ztracení, navrhovaní nebo v demo verzi. Přidejte segmenty pro zákazníky, kteří se nacházejí ve fázi zapojení, péče nebo vyžadují pozornost. Vytvářejte úkoly a spouštějte akce, jako jsou následné e-maily, které podpoří váš prodejní proces.
Šablona prodejního trychtýře také zajišťuje odpovědnost celého prodejního a marketingového týmu. Přejděte do zobrazení týmu, abyste viděli, na čem prodejní zástupci pracují, upravte pracovní zátěž na základě vaší marketingové strategie a spravujte zdroje pro e-mailové marketingové kampaně. ???
3. Šablona prodejních KPI ClickUp
Šablona prodejních KPI od ClickUp vám umožňuje sledovat prodejní metriky ze všech úhlů vašeho procesu řízení prodejního procesu. Zvýrazněte oblasti, ve kterých dosahujete skvělých výsledků, a identifikujte místa, kde se váš tým musí zlepšit – ať už jde o generování potenciálních zákazníků nebo oslovování platících zákazníků.
Ať už váš tým pracuje na nových vstupních stránkách, vytváří tlačítka s výzvou k akci (CTA) pro blogové příspěvky nebo vzbuzuje zájem příspěvky na sociálních médiích, chcete vidět, jak dobře si vedou. Šablona KPI prodeje nabízí týdenní a měsíční přehledy pro sledování pokroku v marketingovém trychtýři.
Začněte vytvořením úkolů pro každý prodejní KPI. Může se jednat o cíle pro míru konverze, registrace nebo zobrazení magnetů na potenciální zákazníky nebo počet nových zákazníků. Dále přidejte vlastní pole pro položky, jako jsou tržby, pokusy o upsell a počet potenciálních zákazníků.
Sledujte pokrok v jednotlivých metrikách úkolů na týdenní a měsíční bázi. Automaticky generujte úkoly pro sledování položek, které nefungují dobře. Přiřazujte značky priority, aby tým věděl, na čem má pracovat jako první, aby dosáhl co největšího prodejního úspěchu.
4. ClickUp ChatGPT výzvy pro generování potenciálních zákazníků
I když víte, co zákazníci v různých fázích trychtýře chtějí, je těžké vymyslet způsoby, jak je zaujmout. Naštěstí pro vás existuje šablona, která vám usnadní život. Získejte nové potenciální zákazníky a vymýšlejte marketingové kampaně pomocí ChatGPT Prompts For Lead Generation od ClickUp.
Tato šablona využívá AI řízené výzvy pro ChatGPT a alternativy, abyste mohli přijít s novými nápady, které jsou přizpůsobené vašemu podnikání. Výzvy zahrnují například marketingové strategie k podpoře konkrétních akcí, nápady pro sociální média k budování důvěry u zákazníků a kampaně s případovými studiemi, které budují povědomí o značce. ?
Každá výzva umožňuje přizpůsobení. Do textu výzvy šablony zadejte profil svého kupujícího a požadované akce. Pomocí výzvy vytvořte strategie generování potenciálních zákazníků a oslovte správnou cílovou skupinu.
5. Šablona týdenní prodejní zprávy ClickUp
Zásadní je, že prodejní trychtýř je tak dobrý, jak dobré jsou jeho výsledky. Sledujte pokrok a vytvořte efektivní prodejní trychtýř od základů pomocí šablony týdenní zprávy o prodeji od ClickUp. Tato šablona usnadňuje zjištění, kde jste úspěšní, a identifikaci překážek, které vám stojí v cestě.
Chcete-li začít, sdílejte formulář „End of Day Sales Report Form“ (Formulář pro závěrečnou denní zprávu o prodeji) v šabloně se všemi svými prodejci. Přizpůsobte formulář tak, aby obsahoval informace jako vedoucí týmu, prognózy prodeje, nadřízený a jméno zaměstnance.
Vytvořte vlastní pole pro sledování prodejních údajů, jako jsou nové kontakty, převedené hovory a domluvené schůzky. Pomocí týdenního zobrazení získáte přehled o tom, na čem všichni pracují po celou dobu trvání projektu.
Přejděte do zobrazení Aktuální týden a podívejte se podrobně na úkoly v plánu na tento týden.
Tuto šablonu použijte jako plán a nástroj pro sledování. Automatizace zefektivňují pracovní postupy a integrace s nástroji, jako je HubSpot, usnadňují zaměstnancům sdílení návrhů kampaní nebo sledování jejich pracovní doby.
6. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Šablona Customer Journey Map od ClickUp vám umožní identifikovat problematické body v průběhu celého nákupního procesu. Díky hlubšímu vhledu do toho, jak vaši zákazníci uvažují a jednají, můžete vytvářet lepší kampaně, uzavírat obchody a rychleji dosahovat svých prodejních cílů. ?
Vizuální zobrazení Whiteboard vám umožňuje spolupracovat se všemi členy týmu na rozvržení fází zákaznické cesty. Pomocí lepících poznámek můžete vyznačit různé akce v rámci vaší zákaznické základny. Identifikujte kontaktní body předplatitelů, včetně přihlášení k odběru a registrací do e-mailových seznamů.
Na základě brainstormingu identifikujte řešení, která zvýší prodejní výkonnost. Mezi tato řešení patří například lepší funkčnost webových stránek, přizpůsobené produkty a služby a větší dosah na různých marketingových kanálech.
Okamžitě přiřazujte úkoly na základě nově vytvořeného plánu. Přiřazujte priority a využívejte závislosti k zvýraznění úkolů, které blokují ostatní a je třeba je řešit jako první.
7. Šablona plánu úspěchu zákazníků ClickUp
Pro vytvoření úspěšného marketingového plánu je zásadní zajistit, aby byly splněny potřeby vašich zákazníků. Použijte šablonu plánu úspěchu zákazníků od ClickUp k vytvoření strategického plánu podpory zákazníků ve všech fázích prodejního procesu.
Rozdělte zákazníky do skupin a definujte kritéria, která jsou nezbytná pro jejich úspěch. Optimalizujte kampaně pro zákazníky a sledujte jejich pokrok, pokud jde o nákupní rozhodnutí a požadované akce.
Vytvořte plány pro další fázi, které vám pomohou zlepšit retenci zákazníků. Nezapomeňte svůj plán úspěchu znovu zkontrolovat a aktualizovat na základě svých zjištění. Přiřaďte úkoly příslušným členům týmu, aby mohli navázat a přijít s novými nápady na podporu vašich uživatelů.
8. Šablona prodejního trychtýře pro Excel od SalesFlare
Ať už provozujete malou firmu s několika prodejci nebo velkou B2B prodejní společnost, tato šablona usnadňuje sledování zákazníků ve všech fázích prodejního procesu. Šablona tabulky vám umožňuje spravovat potenciální zákazníky na jednom místě.
Přidejte vlastní pole pro sledování klíčových metrik prodejního procesu a monitorujte prodejní aktivity od horní části trychtýře až po jeho spodní část. Využijte poznatky ze šablony prodejního trychtýře ke zlepšení nabídky na vaší prodejní stránce nebo k poskytnutí nových příležitostí ke konverzi, jako jsou webináře nebo bezplatné e-knihy. ?
Stáhněte si šablonu pro použití v Google Sheets nebo jako tabulku Microsoft Excel. Jelikož se jedná pouze o tabulku, budete k plánování úkolů pro členy týmu potřebovat další nástroj, například ClickUp.
9. Šablona prodejního trychtýře pro Excel od Gong
Bez přehledu o vašem prodejním trychtýři je těžké určit, které kampaně fungují a které potenciální zákazníky odrazují. Tato bezplatná šablona usnadňuje sledování úspěchu ve všech fázích prodejního trychtýře.
Šablonu prodejního kanálu v Excelu lze použít také v Google Sheets. Šablonu si přizpůsobte přidáním SEO kampaní a sledováním konverzí, jako jsou telefonní hovory nebo registrace e-mailů.
Aktualizujte tabulku podle rozhodnutí zákazníků. Šablona obsahuje integrovaný nástroj pro prognózu prodeje, který okamžitě přidává údaje o tržbách na základě akcí zákazníků. Pomocí šablony můžete sledovat svůj pokrok a získat přehled o svých nejlepších marketingových kampaních. ?️
10. Šablona prodejního trychtýře pro PowerPoint od Slidehunter
Zlepšete spolupráci týmu, ať už pracujete ve start-upu nebo ve velké prodejní firmě, pomocí šablony prodejního trychtýře pro PowerPoint od Slidehunter. Šablona prezentace usnadňuje sdílení všech vašich cílů a očekávání přímo s týmem.
Prezentace začíná rozborem prodejního trychtýře, kde můžete vysvětlit, jak se vaši zákazníci pohybují v existujícím trychtýři. Přidejte snímky, na kterých vysvětlíte aktuální marketingové kampaně a prodiskutujete možnosti nových přístupů.
Po dokončení prezentace se poraďte se svým týmem a vymyslete marketingovou strategii, která řeší problémy zákazníků. Použijte další nástroj pro správu projektů k vytvoření úkolů a sledování pokroku.
Vytvářejte lepší prodejní trychtýře za méně času s ClickUp
Díky těmto bezplatným šablonám prodejního trychtýře je vytváření plánů pro lepší uspokojení potřeb zákazníků snazší než kdy dříve. Využijte je k propojení poznatků o uživatelské cestě a brainstormingu nových způsobů generování potenciálních zákazníků.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet efektivnější prodejní trychtýře za polovinu času. S více než 1 000 šablonami máte k dispozici spoustu různých způsobů, jak vytvořit přizpůsobené prodejní trychtýře a sledovat pokrok.
Díky automatizaci a prioritizaci úkolů tým okamžitě dostává aktualizace o tom, na čem by měl pracovat, takže můžete rychleji dosáhnout svých prodejních cílů. ✅