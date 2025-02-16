13 nejlepších softwarových nástrojů pro správu potenciálních zákazníků pro rok 2025

53 % marketérů utratí alespoň polovinu svého marketingového rozpočtu na generování potenciálních zákazníků. Ale kolik z této investice se promění v příjmy?
Můžete získat spoustu nových potenciálních zákazníků, ale pokud o ně nebudete účinně pečovat a spravovat je, nedostanou se do vašeho prodejního trychtýře.
Jistě, vaše marketingové a prodejní týmy pracují na plné obrátky. Ale bez systému pro správu potenciálních zákazníků, který by organizoval a sledoval pokrok, přicházíte o nevyužité příležitosti.
Ať už jste malá firma nebo součást většího týmu, správné nástroje pro správu potenciálních zákazníků vám pomohou transformovat váš prodejní proces. Podívejme se na nástroje, které zvládnou vše od hodnocení potenciálních zákazníků po správu prodejního procesu, aby se z potenciálních kupujících stali věrní zákazníci. 📈
Objevte nejlepší řešení pro správu potenciálních zákazníků a najděte ideální řešení pro své podnikání s těmito nejlepšími tipy:
- ClickUp: Nejlepší pro řízení prodejních projektů a řízení vztahů se zákazníky
- HubSpot Sales Hub: Nejlepší pro plynulou správu potenciálních zákazníků pro marketingové a prodejní týmy
- Zoho CRM: Nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a asistenci založenou na umělé inteligenci
- Pipedrive: Nejlepší pro vizualizaci a zefektivnění prodejních procesů
- Insightly: Nejlepší pro integrované CRM a řízení projektů
- Bitrix24: Nejlepší pro komplexní spolupráci a funkce CRM
- Freshsales: Nejlepší pro optimalizaci prodeje pomocí umělé inteligence
- Salesforce: Nejlepší pro komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení
- Monday CRM: Nejlepší pro intuitivní a přizpůsobitelné pracovní postupy
- Keap: Nejlepší pro malé podniky zaměřené na automatizaci
- Zendesk Sell: Nejlepší pro zjednodušené řízení prodeje s automatizací
- Apptivo: Nejlepší pro škálovatelné CRM s rozsáhlou integrací aplikací
- Creatio: Nejlepší pro automatizaci bez kódování a zefektivnění pracovních postupů
Co byste měli hledat v systému pro správu potenciálních zákazníků?
Správný systém pro správu potenciálních zákazníků může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho prodejního procesu. Pomáhá vám organizovat, sledovat a rozvíjet potenciální zákazníky, čímž dává vašim prodejním a marketingovým týmům výhodu, kterou potřebují k rychlejšímu uzavření obchodů. Zde jsou klíčové funkce, na které se zaměřte:
- Sledování potenciálních zákazníků: Hledejte software pro sledování, který umožňuje plynulé zachycování potenciálních zákazníků z různých zdrojů – e-mailů, webových formulářů, sociálních médií – a umožňuje vám sledovat každou aktivitu potenciálního zákazníka v rámci vašeho prodejního procesu.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Vyberte si systém, který hodnotí vaše potenciální zákazníky na základě jejich zapojení a připravenosti k nákupu, což vám pomůže soustředit se na ty, u nichž je největší pravděpodobnost konverze. Koneckonců, ne všichni potenciální zákazníci jsou stejní.
- Správa pipeline: Vyberte si software, který organizuje potenciální zákazníky do fází, abyste mohli sledovat pokrok, odhalit překážky a provádět úpravy, které udrží obchodní jednání v pohybu. Bez jasného přehledu o vaší prodejní pipeline se snadno můžete cítit přetížení.
- Automatizační nástroje: Opakující se úkoly, jako jsou následné e-maily a přiřazování potenciálních zákazníků, zabírají drahocenný čas. Hledejte software s automatizačními nástroji, které tyto úkoly za vás vyřeší, aby se váš tým mohl soustředit na budování vztahů, nikoli na tabulky.
- Možnosti integrace: Potenciální zákazníci nevznikají ve vzduchoprázdnu – pocházejí z kampaní, hromadných e-mailů a nástrojů CRM. Nejlepší systémy pro správu potenciálních zákazníků se hladce integrují do vašeho stávajícího softwaru a zajišťují hladkou spolupráci všech systémů.
- Analýzy a reporty: Vyberte si systém s podrobnými analýzami, který vám umožní zjistit, co funguje a co ne, a dá vám tak možnost vylepšit vaše strategie správy zákazníků a činit informovaná rozhodnutí.
💭 Zajímá vás, proč je správa potenciálních zákazníků důležitá? Správa potenciálních zákazníků je klíčová pro přeměnu potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky. Zajišťuje efektivní péči o potenciální zákazníky, zabraňuje promarněným příležitostem a umožňuje firmám budovat smysluplné vztahy, optimalizovat prodejní procesy a zvýšit tržby.
13 nejlepších softwarů pro správu potenciálních zákazníků
Nalezení správného softwaru je klíčové pro efektivní správu potenciálních zákazníků. Špičkový systém pro správu potenciálních zákazníků by měl zjednodušit pracovní postupy CRM, zlepšit spolupráci a podpořit prodej.
Níže se podíváme na některé z nejlepších systémů pro správu potenciálních zákazníků:
1. ClickUp (nejlepší pro řízení prodejních projektů a řízení vztahů se zákazníky)
ClickUp for Sales Teams je jedním z nejlepších softwarů pro správu potenciálních zákazníků pro ty, kteří chtějí zefektivnit procesy a zvýšit produktivitu.
ClickUp CRM
ClickUp CRM integruje správu úkolů, komunikační nástroje a údaje o zákaznících do jedné platformy. Umožňuje týmům vytvářet pipeline, přidělovat úkoly, sledovat potenciální zákazníky a automatizovat následné kroky. Jeho vizuální a přizpůsobitelné dashboardy poskytují přehledy v reálném čase.
Jedním z důvodů, proč je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro prodejní týmy, je jeho přizpůsobivost. Nabízí uživatelům jedinečné pohledy, jako jsou Kanban Boards a List Views, které jim umožňují vizuálně spravovat prodejní pipeline.
ClickUp Automations
ClickUp Automations eliminuje zdlouhavé procesy, jako je změna stavu potenciálních zákazníků a stanovení priorit pro členy týmu. Automatizace zjednodušuje a zrychluje zadávání dat, takže můžete zvýšit rychlost, s jakou se potenciální zákazníci pohybují ve vašem prodejním procesu.
Můžete automaticky přiřazovat úkoly na základě fáze prodejního trychtýře, spouštět aktualizace stavu pro konkrétní aktivity zákazníků a mnoho dalšího.
Platforma také nabízí šablony CRM, které zajistí hladký průběh procesu péče o potenciální zákazníky. Je integrována s nástroji jako HubSpot, Gmail a Slack, což zaručuje plynulý přechod.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp usnadňují sledování toho, na čem tým pracuje a jak si vedou potenciální zákazníci. Díky tomu můžete rozpoznat problémy, které zpomalují váš prodejní proces, a zjistit, kde je třeba jej vylepšit.
Můžete sledovat metriky Lead Management North Star, jako je míra konverze kvalifikovaných potenciálních zákazníků na platící zákazníky, náklady na získání zákazníka (CAC) a doba cyklu péče o potenciální zákazníky.
To znamená, že ClickUp lze použít současně jako nástroj pro správu potenciálních zákazníků i pro správu výkonu týmu.
Šablona ClickUp Sales CRM
Díky výkonné databázi bez nutnosti programování a analýzám v reálném čase je šablona Sales CRM od ClickUp navržena tak, aby vám pomohla sledovat vaše prodejní aktivity a spravovat konverzace s potenciálními zákazníky.
S touto šablonou může váš tým:
- Získejte přehled o komunikaci se zákazníky a následných akcích.
- Mějte neustálý přístup k údajům o zákaznících na jednom místě
- Identifikujte potenciální zákazníky, uzavírejte obchody a získejte nové poznatky díky rozhodnutím založeným na datech.
ClickUp je v konečném důsledku kolaborativní platforma s navrženými organizačními systémy, které uživatelům umožňují snadno spravovat nové potenciální zákazníky i stávající klienty.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte formuláře ClickUp, které vašemu týmu umožní zefektivnit proces přijímání potenciálních zákazníků, organizovat data podle vašich představ a automaticky vytvářet úkoly přímo z formulářů s vaším logem.
- Vytvořte a přizpůsobte si CRM tak, aby odpovídalo vašemu prodejnímu procesu.
- Spolupracujte se svým týmem hladce pomocí ClickUp Chat a mějte přehled o prodejním procesu od začátku do konce.
- Automatizujte sledování potenciálních zákazníků, přidělování úkolů a aktualizace stavu, abyste ušetřili čas.
- Hladká integrace s nástroji jako HubSpot, Gmail, Slack a Zapier
- Sledujte produktivitu týmu a aktivity související s péčí o potenciální zákazníky pomocí dashboardů v reálném čase.
- Pomocí předem připravených šablon rychle nastavte svůj prodejní proces a pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé funkce vyžadují delší dobu na osvojení.
- Omezená offline funkčnost pro mobilní uživatele
- Možnosti automatizace mohou vyžadovat čas na nastavení složitých pracovních postupů.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
O využití ClickUp pro prodej a řízení projektů říká jeden z uživatelů na G2:
ClickUp nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení správy projektů individuálním potřebám. K dispozici jsou různé možnosti zobrazení (např. seznamy, Ganttovy diagramy, Kanban tabule), které lze flexibilně navrhovat pomocí filtrů a dashboardů.
ClickUp nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení správy projektů individuálním potřebám. K dispozici jsou různé možnosti zobrazení (např. seznamy, Ganttovy diagramy, Kanban tabule), které lze flexibilně navrhovat pomocí filtrů a dashboardů.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s šablonami CRM navrženými pro různá odvětví a obchodní procesy, abyste ušetřili čas a úsilí. Tyto šablony zjednodušují nastavení, udržují váš CRM systém organizovaný a pomáhají vám rychle se rozběhnout.
2. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro plynulou správu potenciálních zákazníků pro marketingové a prodejní týmy)
HubSpot Sales Hub je jednotná platforma pro správu celého prodejního procesu. Je hladce integrována s nástroji pro marketing a zákaznický servis. Je známá svým uživatelsky přívětivým designem a umožňuje prodejním týmům sledovat potenciální zákazníky, automatizovat následné kroky a hladce spravovat prodejní procesy.
Bezplatný software pro správu potenciálních zákazníků od HubSpot je dostupný pro malé týmy, zatímco jeho podniková řešení poskytují pokročilé funkce pro větší organizace.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Organizujte a sledujte všechny potenciální zákazníky vaší značky pomocí vizuálních pipeline a dashboardů.
- Automatizujte následné kroky, oznámení a hodnocení potenciálních zákazníků pro rychlejší pracovní postupy.
- Získejte přístup k integrovaným marketingovým nástrojům, jako je sledování e-mailů, formuláře a živý chat.
- Pomocí přizpůsobitelných vlastností přizpůsobte CRM vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Plánujte schůzky a spravujte interakce se zákazníky na jednom místě.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Neustále se měnící uživatelské rozhraní ztěžuje uchovávání dat a organizaci projektů.
- Rozhraní není příliš složité, ale postrádá intuitivnost, zejména pro nové uživatele.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Sales Hub Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Professional: 100 $/měsíc na uživatele
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
Uživatel, který používá HubSpot CRM ke správě celého životního cyklu generování potenciálních zákazníků, říká:
Získáváme velmi jasný přehled o celé pipeline zákazníků, což nám pomáhá snadno spravovat zákaznické interakce pomocí automatizovaných e-mailů a sekvencí. Mají skvělý tým podpory, který je vždy ochoten pomoci v případě jakýchkoli problémů.
Získáváme velmi jasný přehled o celé pipeline zákazníků, což nám pomáhá snadno spravovat zákaznické interakce pomocí automatizovaných e-mailů a sekvencí. Mají skvělý tým podpory, který je vždy ochoten pomoci v případě jakýchkoli problémů.
➡️ Číst více: ClickUp vs. HubSpot: Který CRM systém vám nejlépe vyhovuje? Porovnejte funkce, ceny a výhody a najděte ten správný pro váš tým.
3. Zoho CRM (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a asistenci založenou na umělé inteligenci)
Zoho CRM poskytuje firmám komplexní 360stupňový přehled o jejich prodejním procesu díky automatizaci s využitím umělé inteligence.
Díky podpoře společností všech velikostí mohou uživatelé vytvářet personalizované pracovní postupy, předpovídat prodej a oslovovat potenciální zákazníky napříč několika kanály. Díky hladké integraci a silnému zaměření na ochranu soukromí je Zoho CRM univerzální volbou pro škálovatelné řízení potenciálních zákazníků.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Přizpůsobte si pracovní postupy a automatizujte správu potenciálních zákazníků, abyste zefektivnili úkoly.
- Oslovujte nové potenciální zákazníky v reálném čase prostřednictvím různých kanálů, jako jsou e-mail, chat a sociální média.
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci pro hodnocení potenciálních zákazníků, psaní e-mailů a detekci anomálií.
- Získejte přístup k pokročilým analytickým nástrojům pro prognózy prodeje a sledování výkonu.
- Hladká integrace s více než 1 000 aplikacemi, včetně Google Workspace.
Omezení Zoho CRM
- Rozhraní může být pro začínající uživatele složité.
- Naučit se přizpůsobovat a ovládat tyto nástroje je poměrně náročné.
- Novým uživatelům může chvíli trvat, než si na platformu zvyknou.
Ceny Zoho CRM
- Navždy zdarma
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 23 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 40 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 52 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (více než 6 800 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nejste si jisti, jak strukturovat svůj CRM? Podívejte se na příklady CRM softwaru a objevte reálné příklady použití a inovativní způsoby, jakými společnosti využívají CRM k zvýšení efektivity a rychlejšímu uzavírání obchodů.
4. Pipedrive (nejlepší pro vizualizaci a zefektivnění prodejních procesů)
Pipedrive je CRM zaměřené na prodej, které pomáhá firmám efektivně spravovat potenciální zákazníky a obchody. Je známé svými dashboardy ve stylu Kanban, které týmům umožňují vizualizovat celý prodejní proces, sledovat příležitosti a automatizovat pracovní postupy.
Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným funkcím umožňuje Pipedrive firmám rychleji uzavírat obchody a efektivně optimalizovat jejich prodejní CRM procesy.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte svůj prodejní proces pomocí přizpůsobitelných dashboardů ve stylu Kanban.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou následné kroky a přiřazování nových potenciálních zákazníků.
- Centralizujte všechny interakce se zákazníky a údaje o obchodech na jednom místě.
- Využijte nástroje umělé inteligence pro péči o potenciální zákazníky a získávání informací o prodeji.
- Přizpůsobte pole a pracovní postupy tak, aby odpovídaly vašim obchodním potřebám.
Omezení Pipedrive
- Někteří uživatelé uvádějí, že ve srovnání s jinými CRM systémy jsou pokročilé funkce pro vytváření reportů omezené.
- Hlubší přizpůsobení může vyžadovat více času a odborných znalostí.
Ceny Pipedrive
- Základní tarif: 14 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý plán: 24 $/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 49 $/měsíc na uživatele
- Tarif Power: 59 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5,0 (více než 3 000 recenzí)
Pipedrive sklízí od svých uživatelů chválu, pokud jde o správu prodeje. Jeden z uživatelů uvádí:
Společnost Pipedrive úspěšně strukturovala svůj CRM systém s ohledem na uživatele, kteří nemusí být odborníky na používání složitých softwarů. Zjednodušila jej, aniž by omezila důležité funkce. Používáme jej každý den pro jednoduché prodeje i složité tendry a projekty a Pipedrive poskytuje sledování všech aktivit od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
Společnost Pipedrive úspěšně strukturovala svůj CRM systém s ohledem na uživatele, kteří nemusí být odborníky na používání složitých softwarů. Zjednodušila jej, aniž by omezila důležité funkce. Používáme jej každý den pro jednoduché prodeje i složité tendry a projekty a Pipedrive poskytuje sledování všech aktivit od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu.
🔍 Věděli jste? Nové potenciální zákazníky, které kontaktujete do 5 minut, mají devětkrát větší šanci na konverzi. Proto musíte investovat do softwaru pro správu potenciálních zákazníků, který umožňuje okamžité oznámení, abyste mohli rychle jednat.
5. Insightly (nejlepší pro integrované CRM a řízení projektů)
Insightly je moderní platforma CRM, která kombinuje prodej, marketing a řízení projektů do jednoho řešení. Pomáhá týmům centralizovat údaje o zákaznících, spravovat pipeline a plynule sledovat projekty.
Díky výkonným integracím a přizpůsobitelným pracovním postupům umožňuje Insightly firmám zefektivnit procesy a zároveň budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce Insightly
- Centralizujte údaje o zákaznících a vytvořte tak jediný zdroj pravdivých informací pro vaši organizaci.
- Sledujte prodejní kanály a spravujte příležitosti pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů.
- Kombinujte CRM s řízením projektů, abyste mohli zvládat poprodejní aktivity.
- Automatizujte marketingové kampaně pomocí A/B testování a e-mailových šablon.
- Integrujte více než 500 aplikací pomocí platformy AppConnect, která nevyžaduje programování.
Omezení Insightly
- Rozhraní může působit zastarale ve srovnání s jinými moderními CRM systémy.
- Funkce reportingu mohou vyžadovat větší přizpůsobení, aby vyhovovaly specifickým obchodním potřebám.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5,0 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,0/5,0 (více než 650 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Využijte umělou inteligenci pro chytřejší generování potenciálních zákazníků. Objevte, jak umělá inteligence revolučním způsobem změní vaše prodejní a marketingové aktivity.
6. Bitrix24 (nejlepší pro komplexní spolupráci a funkce CRM)
Bitrix24 je plně integrovaná platforma pro CRM a řízení projektů, která kombinuje správu vztahů se zákazníky, nástroje pro spolupráci, správu úkolů a další funkce.
Bitrix24 je ideální pro firmy, které hledají komplexní řešení pro centralizaci svých operací a efektivní správu potenciálních zákazníků. Jeho škálovatelnost a přizpůsobitelné pracovní postupy vyhovují firmám všech velikostí.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Spravujte nové a aktuální potenciální zákazníky, obchody, kontakty a společnosti na jedné platformě.
- Automatizujte prodejní procesy pomocí pravidel, spouštěčů a automatizace úkolů.
- Získejte přístup k nástrojům pro spolupráci, jako jsou týmový chat, videohovory a sdílení souborů.
- Vytvářejte webové stránky, online obchody a vstupní stránky v rámci platformy.
- Využijte pokročilé prodejní informace k analýze výkonu kampaní.
Omezení Bitrix24
- Podpora je k dispozici pouze pro superadministrátory a je outsourcována třetím stranám.
- Běžní uživatelé nemohou samostatně přizpůsobovat pracovní postupy bez superadministrátora.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 49 $/měsíc na uživatele
- Standard: 99 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 119 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 399 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 540 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (930+ recenzí)
Uživatel na G2 říká:
Je to opravdu dobrá platforma pro malé podniky, které ji mohou využívat jako komunikační a kolaborační nástroj podnikové kvality bez nákladů a potíží spojených s platformami jako Jira, Confluence a MS Teams. Obzvláště se mi líbí kolaborace a průvodce pro vývojáře webových stránek s šablonami.
Je to opravdu dobrá platforma pro malé podniky, které ji mohou využívat jako komunikační a kolaborační nástroj podnikové kvality bez nákladů a potíží spojených s platformami jako Jira, Confluence a MS Teams. Obzvláště se mi líbí kolaborace a průvodce pro vývojáře webových stránek s šablonami.
🔍 Věděli jste, že... Obsahový marketing generuje třikrát více potenciálních zákazníků než tradiční outbound marketing a stojí o 62 % méně. Začněte s blogy, případovými studiemi a video obsahem přizpůsobeným problémům vaší cílové skupiny.
7. Freshsales (nejlepší pro optimalizaci prodeje pomocí umělé inteligence)
Freshsales je CRM systém založený na umělé inteligenci, který pomáhá firmám spravovat potenciální zákazníky, zefektivnit prodejní procesy a zvýšit konverze.
Díky Freddy AI nabízí Freshsales pokročilou automatizaci, prediktivní analýzy a prioritizaci potenciálních zákazníků, což z něj činí ideální řešení pro firmy, které chtějí rozšířit své podnikání a zvýšit efektivitu. Jeho intuitivní rozhraní a omnichannelové funkce zlepšují celkovou produktivitu prodeje a zaměření na zákazníka.
Nejlepší funkce Freshsales
- Automatizujte získávání potenciálních zákazníků, jejich hodnocení a následné kroky pomocí Freddy AI.
- Spravujte obchody vizuálně pomocí přizpůsobitelných pipeline ve stylu Kanban.
- Komunikujte napříč kanály, jako jsou e-mail, SMS a WhatsApp, na jedné platformě.
- Využijte bodování záměru a zaměřte se na potenciální zákazníky s vysokou hodnotou.
- Spolupracujte hladce díky kontextovým integracím, jako je Slack.
Omezení Freshsales
- Četná a nepřehledná nastavení konfigurace mohou být obtížně ovladatelná.
- Vývoj aplikací pro Freshsales může být náročný kvůli nekonzistentním strukturám API.
Ceny Freshsales
- Růst: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
8. Salesforce (nejlepší pro komplexní CRM s pokročilými možnostmi přizpůsobení)
Salesforce je přední platforma CRM navržená pro zefektivnění procesů prodeje, marketingu a zákaznických služeb pro firmy všech velikostí.
Salesforce je známý svou flexibilní přizpůsobitelností a poznatky založenými na umělé inteligenci. Dokonale se integruje s externími aplikacemi a nabízí flexibilitu pro firmy, které chtějí rychle růst. Od správy potenciálních zákazníků po pokročilé analytické nástroje – Salesforce poskytuje komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Spravujte účty, kontakty, potenciální zákazníky a příležitosti na jedné platformě.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci pro správu pipeline a prognózy.
- Automatizujte pracovní postupy a schvalování, abyste zefektivnili prodejní procesy.
- Přizpůsobte si dashboardy a reporty pro získání obchodních informací v reálném čase.
- Hladká integrace s externími aplikacemi pro vylepšenou funkčnost
Omezení Salesforce
- Pro některé uživatele může být ovládání uživatelského rozhraní náročné.
- Nástroje s nízkými požadavky na kódování někdy vyžadují pokročilé kódování pro komplexní potřeby.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele
- Einstein 1 Sales: 500 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
O Salesforce Sales Cloud a jeho používání jeden uživatel říká:
Pomáhá udržet vaše data na jednom místě a má skvělou kompatibilitu pro přímé použití s různými jinými aplikacemi (snadná integrace). Kromě toho také zajišťuje, že můžete vytvářet dashboardy podle svých požadavků.
Pomáhá uchovávat data na jednom místě a má vynikající kompatibilitu, takže jej lze přímo používat s různými dalšími aplikacemi (snadná integrace). Kromě toho také zajišťuje, že můžete vytvářet dashboardy podle svých požadavků.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte klíčové metriky a optimalizujte svůj prodejní proces. Naučte se měřit a zlepšovat výkonnost svého prodejního procesu pomocí poznatků z metrik prodejního procesu, abyste mohli činit rozhodnutí na základě dat a zvýšit své tržby.
9. Monday CRM (nejlepší pro intuitivní a přizpůsobitelné pracovní postupy)
Monday CRM kombinuje jednoduchost s výkonnými nástroji, které pomáhají týmům řídit jejich prodejní cykly. Jeho přizpůsobení bez nutnosti programování, funkce založené na umělé inteligenci a hladká integrace s více než 500 aplikacemi urychlují uzavírání obchodů a zlepšují spolupráci.
Ať už jde o správu potenciálních zákazníků, prognózy prodeje nebo oslovování zákazníků, Monday CRM nabízí uživatelsky přívětivou platformu, která zefektivní váš prodejní proces.
Nejlepší funkce Monday CRM
- Přizpůsobte si procesy a pracovní postupy pomocí intuitivního rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Automatizujte prodejní procesy, včetně přiřazování potenciálních zákazníků a připomínek k následným krokům.
- Využijte nástroje umělé inteligence pro generování e-mailů, analýzu sentimentu a extrakci dat.
- Sledujte výkonnost pomocí dashboardů v reálném čase a pokročilých analytických nástrojů.
- Integrujte více než 500 nástrojů pro plynulou konektivitu napříč platformami.
Omezení Monday CRM
- Verze splňující požadavky HIPAA mají omezený přístup k mnoha integracím třetích stran.
- Správa a sledování entit v různých oblastech může být někdy náročné.
Ceny Monday CRM
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 33 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday CRM
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (390+ recenzí)
10. Keap (nejlepší pro malé podniky zaměřené na automatizaci)
Keap je platforma CRM přizpůsobená pro malé podniky, které chtějí zefektivnit provoz a maximalizovat produktivitu. Její automatizační nástroje, vytvořené pro marketingové, prodejní a zákaznické týmy, pomáhají firmám růst rychleji tím, že eliminují manuální úkoly.
Díky automatizačnímu nástroji typu drag-and-drop, osvědčeným šablonám a integracím je tato platforma ideálním řešením pro majitele malých podniků.
Nejlepší funkce Keap
- Automatizujte pracovní postupy pomocí nástroje „When-Then“ s funkcí drag-and-drop.
- Spravujte prodejní kanály s plnou přehledností a snadným sledováním.
- Využijte e-mailový marketing a textové kampaně k péči o potenciální zákazníky.
- Hladká integrace s oblíbenými obchodními nástroji a aplikacemi
- Využijte připravené šablony automatizace pro rychlejší implementaci.
Omezení Keap
- Systémové e-maily nevyužívají předem vytvořené šablony uložené jinde.
- E-mailový editor postrádá možnost odesílat e-maily pouze v prostém textu.
Ceny Keap
- Pro plán: 299 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
O automatizačních funkcích Keap jeden uživatel říká:
Keap nabízí flexibilní a dynamický produkt, který pomáhá malým firmám využít automatizaci marketingu k odstranění časově náročných úkolů, které všichni máme. Jako bývalý systémový integrátor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti marketingu považuji Keap za produkt, který nabízí správnou rovnováhu mezi technickou výkonností a snadným používáním. V současné době existuje tolik různých verzí, že si můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje růstu vaší firmy.
Keap nabízí flexibilní a dynamický produkt, který pomáhá malým firmám využít automatizaci marketingu k odstranění časově náročných úkolů, které všichni máme. Jako bývalý systémový integrátor s dlouholetými zkušenostmi v oblasti marketingu považuji Keap za produkt, který nabízí správnou rovnováhu mezi technickou výkonností a snadným používáním. V současné době existuje tolik různých verzí, že si určitě vyberete tu, která bude vyhovovat růstu vaší firmy.
🚀 Bonusový tip: Dobře strukturovaný prodejní proces udržuje váš tým organizovaný a soustředěný. Použijte šablony prodejního procesu k vizualizaci každého kroku vašeho prodejního cyklu, identifikaci překážek a urychlení uzavření obchodu.
11. Zendesk Sell (nejlepší pro zjednodušené řízení prodeje s automatizací)
Zendesk Sell je moderní CRM systém pro prodej, který byl vytvořen za účelem zvýšení produktivity, zajištění úplné přehlednosti prodejního procesu a zefektivnění správy obchodních příležitostí. Díky intuitivnímu rozhraní, automatizačním funkcím a hladké integraci je ideální volbou pro prodejní týmy, které chtějí efektivně uzavírat obchody.
Díky nástrojům pro generování potenciálních zákazníků, sledování aktivit a analytice zajišťuje Zendesk Sell, že týmy zůstanou organizované.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Spravujte nové a aktuální potenciální zákazníky, kontakty a obchody v jednom přizpůsobitelném pipeline.
- Automatizujte rutinní úkoly, jako je přiřazování potenciálních zákazníků a sledování aktivit.
- Předpovídejte a analyzujte prodejní výkonnost pomocí pokročilých reportů.
- Hladká integrace s dalšími nástroji a rozšíření funkcí pomocí API
- Mobilní aplikace s geolokací a offline přístupem pro prodej na cestách
Omezení Zendesk Sell
- Funkce vyhledávání neprohledává vlastní pole, což omezuje přístupnost dat.
- Uživatelé s omezenými oprávněními mohou upravovat úkoly jiných uživatelů, což může vést k záměně.
- Funkce sloučení potenciálních zákazníků, kontaktů a obchodů generuje nadměrné množství duplicitních polí.
Ceny Zendesk Sell
- Sell Team: 19 $/měsíc na uživatele
- Sell Growth: 55 $/měsíc na uživatele
- Sell Professional: 115 $/měsíc na uživatele
- Sell Enterprise: 169 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 480 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 150 recenzí)
12. Apptivo (nejlepší pro škálovatelné CRM s rozsáhlou integrací aplikací)
Apptivo nabízí komplexní sadu nástrojů CRM pro firmy všech velikostí. Apptivo, známé svou cenovou dostupností a flexibilitou, integruje procesy prodeje, marketingu a správy zákazníků do jedné platformy.
Jeho automatizační funkce a široká škála integrací třetích stran zjednodušují obchodní operace a zvyšují produktivitu prodeje.
Nejlepší funkce Apptivo
- Spravujte potenciální zákazníky, kontakty a příležitosti pomocí přizpůsobitelných pipeline.
- Efektivně automatizujte pracovní postupy, komunikaci a rutinní úkoly.
- Integrujte je s oblíbenými nástroji a službami pro plynulé propojení.
- Využijte integrované funkce automatizace prodeje, jako je sekvencování e-mailů a oznámení.
- Využijte marketingové nástroje, jako je sledování e-mailů, marketingové kampaně a správa doporučení.
Omezení Apptivo
- Vytváření vlastních zobrazení není uživatelsky přívětivé a může být časově náročné.
- Úpravy stávajících zobrazení nejsou možné; uživatelé musí vytvořit zobrazení od začátku.
Ceny Apptivo
- Lite: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Apptivo
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
O funkcích Apptiva pro řízení prodejních projektů se uživatel na G2 zmiňuje takto
Centralizuje a efektivně spravuje informace o projektech, e-mailové kampaně – spravuje kampaně od začátku do konce, nákup, CRM – slaďuje prodejní a marketingové procesy.
Centralizuje a efektivně spravuje informace o projektech, e-mailové kampaně – spravuje kampaně od začátku do konce, nákup, CRM – slaďuje prodejní a marketingové procesy.
13. Creatio (nejlepší pro automatizaci bez kódování a zefektivnění pracovních postupů)
Creatio je platforma pro automatizaci CRM a pracovních postupů založená na umělé inteligenci, která je určena pro firmy, které chtějí implementovat řešení bez nutnosti programování.
Umožňuje uživatelům navrhovat a vyvíjet aplikace pomocí přirozeného jazyka a vizuálních nástrojů. Díky tomu je automatizace procesů v oblasti marketingu, prodeje a služeb snadná.
Díky intuitivní platformě a odvětvovým pracovním postupům je Creatio ideální pro malé a střední podniky i velké společnosti.
Nejlepší funkce Creatio
- Vytvářejte a automatizujte pracovní postupy pomocí nástrojů bez nutnosti programování a vizuálních návrhářů.
- Integrujte s API službami a standardními platformami pro plynulé připojení.
- Vytvářejte dashboardy s integrovanými komponenty pro získávání informací v reálném čase.
- Spravujte interakce se zákazníky pomocí bohatého CRM a 360stupňového přehledu.
- Přizpůsobte procesy pro více než 20 odvětví pomocí předem navržených pracovních postupů.
Omezení Creatio
- Složité aplikace mohou během přechodu mezi prostředími generovat chyby.
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Další nástroje pro správu potenciálních zákazníků, které stojí za zvážení
Zde je několik nástrojů, které se nedostaly do žebříčku 13 nejlepších, ale přesto stojí za zvážení a vyhodnocení:
- Nutshell CRM: Uživatelsky přívětivá platforma kombinující správu potenciálních zákazníků a e-mailový marketing na jednom místě.
- LeadSquared: Komplexní nástroj pro získávání, hodnocení a péči o velké množství potenciálních zákazníků.
- SharpSpring: CRM zaměřené na marketing s integrovanou automatizací a sledováním potenciálních zákazníků
Změňte budoucnost svých prodejů díky chytřejšímu řízení potenciálních zákazníků s ClickUp
Budoucnost správy potenciálních zákazníků spočívá v integraci automatizace, přizpůsobení a spolupráce. Se správnými nástroji pro správu potenciálních zákazníků mohou podniky zefektivnit pracovní postupy a zlepšit své prodejní procesy.
Klíčem k úspěchu není jen shromažďování potenciálních zákazníků, ale také budování smysluplných vztahů a podpora trvalého růstu.
Mezi dostupnými řešeními je ClickUp univerzální a uživatelsky přívětivá platforma, která týmům umožňuje efektivně sledovat, rozvíjet a uzavírat obchodní příležitosti – vše na jednom místě.
Ať už jste start-up nebo rostoucí podnik, přizpůsobitelné funkce a dynamické panely ClickUp mohou změnit vaši strategii správy potenciálních zákazníků.
Začněte ještě dnes svou cestu k chytřejším prodejním procesům s ClickUp.