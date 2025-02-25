12 bezplatných šablon CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp

Všichni jsme už slyšeli rčení „zákazník má vždy pravdu“ a ať už se jím řídíte nebo ne, nelze popřít, že zákazníci jsou přinejmenším velmi důležití pro úspěch vašeho podnikání.
A jaké je tajemství spokojených zákazníků? Udržování zdravých vztahů se všemi, kteří podporují váš produkt. To je první krok k rozšíření seznamu stálých zákazníků, kteří nakonec dodají vašemu produktu nový význam, naplní vaši práci a snad se stanou zastánci vašeho podnikání. 📈
Spokojení zákazníci jsou nejlepším zdrojem autentické a bezplatné organické reklamy, což je jeden z mnoha důvodů, proč je řízení vztahů se zákazníky (CRM) tak důležité pro každou firmu.
Správný CRM zajišťuje, že žádný zákazník neunikne vaší pozornosti, a ukazuje, že si vážíte lidí, kteří kupují váš produkt (a udržují vaši společnost nad vodou). Proto jsou flexibilní a uživatelsky přívětivé šablony CRM tak cenným nástrojem.
Využití CRM v různých odvětvích každým rokem prudce roste. Podle společnosti GetBase investuje do CRM systému více než 90 % firem s více než 12 zaměstnanci a dokonce 50 % firem s méně než 10 zaměstnanci.
Budování a udržování zdravých vztahů je vážná záležitost a nalezení perfektní šablony CRM je klíčové pro zajištění úspěchu u zákazníků. Sledujte nás, jak rozebíráme výhody používání šablon CRM spolu s projektovým softwarem, včetně bezplatných šablon CRM pro ClickUp, Google Sheets a Excel.
Jaké jsou výhody používání šablon CRM?
CRM můžete použít prakticky na cokoli.
Plánujete stěhování? I na to existuje šablona CRM. Potřebujete lepší způsob, jak kontaktovat své realitní klienty? I na to existuje šablona CRM!
CRM je organizovanější způsob, jak zajistit, že budete sledovat a pečovat o své zákazníky nebo potenciální zákazníky. Život s lepícími poznámkami nebo denními připomínkami není způsob, jak budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, a CRM software je vynikající způsob, jak zajistit, že každý ve vašem seznamu kontaktů dostane potřebnou pozornost, když ji potřebuje.
Všechny společnosti mají mírně odlišné názory na to, jak maximalizovat produktivitu pomocí CRM. Výsledkem je, že online je k dispozici nespočet předem připravených šablon CRM, které pokrývají všechny oblasti.
Předem připravené a přizpůsobitelné šablony jsou skvělým výchozím bodem pro lidi, kteří by při svém prvním setkání s CRM softwarem uvítali pár rad, nebo pro zkušené odborníky, kteří prostě chtějí rychleji rozjet svou práci. ⏰
Mohou vám také pomoci organizovat vaše potenciální zákazníky způsoby, na které jste dosud nepomysleli!
Šablony nepovažujte za pomocné prostředky, ale za svého osobního asistenta. Jedná se o nástroje, které vám pomohou zlepšit kvalitu vaší práce, bez ohledu na úroveň vašich dovedností.
Ale věc se má tak, že šablony jsou vytvořeny tak, aby je mohl přizpůsobit každý uživatel! Investujte svůj čas do flexibilní šablony přizpůsobené vašim procesům.
12 šablon CRM v Excelu, Google Sheets a ClickUp
Ačkoli je CRM užitečné prakticky pro každou firmu, ne všechny šablony CRM jsou vytvořeny stejně.
Naštěstí jsme již udělali práci za vás a přinášíme vám 10 našich oblíbených bezplatných šablon CRM – vybavených funkcemi, nezbytnými prvky a zdroji, které podpoří všechny vaše potřeby v oblasti CRM, bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
Připravit, pozor, start! 🚦
1. Šablona CRM
Když se řekne CRM, pravděpodobně si vybavíte prodej, a tato šablona to opravdu chápe.
Tato šablona CRM od ClickUp, vhodná pro začátečníky, je ideální pro ty, kteří chtějí začít rychleji spravovat své vztahy se zákazníky. Díky sedmi stavům, které zajišťují transparentnost postupu úkolů, a pěti funkčním způsobům vizualizace vaší práce vám tato složka pomůže organizovat vaše účty smysluplným způsobem.
Najděte informace o svých klientech uspořádané v kalendářovém zobrazení, ClickUp Doc nebo seznamu s funkcí drag-and-drop. S touto šablonou se podrobnosti o vašich účtech a uzavřených obchodech zobrazí v samostatných seznamech, aby nedocházelo k záměně ohledně toho, kde se vaši zákazníci v procesu nacházejí. Přidává také dokument Sales Playbook Doc, který vám pomůže udržet přehled a zodpovědnost za prodejní cíle, moduly účtů, časové řízení, oslovování zákazníků a další.
Tuto šablonu považujte za průvodce, který zajistí, že vám neunikne žádný detail. Váš oblíbený CRM systém je tu proto, aby maximalizoval váš potenciální prodej.
2. Šablona CRM pro prodejní pipeline
Šablona prodejního kanálu od ClickUp ukazuje, jak daleko můžete s CRM dojít. Od potenciálních zákazníků po obnovené klienty, tato šablona vytváří centrum pro všechny a vše, co souvisí s vaším prodejním kanálem.
To je klíčové, pokud začínáte spravovat více účtů nebo potřebujete přesně vědět, kde a kdy se zákazníci pohybují v nákupním procesu. Tato flexibilní šablona přehledně organizuje všechny zdroje do snadno navigovatelného epicentra.
Použijte tuto bezplatnou šablonu CRM ve svém pracovním prostoru a během několika sekund získáte přístup k jednomu vlastním poli, čtyřem zobrazením, sedmi aplikacím ClickApps a více než 30 podrobným stavům úkolů, včetně připraveno k obnovení, demo, začlenění, odchod a dalších. Navíc automatizace! Vyzkoušejte sílu ClickUp v akci s automatizacemi, které mění přiřazené osoby a seznamy podle změn stavu.
Tuto šablonu považujte za úvod do toho, jak vám CRM software může pomoci zvýšit prodej díky funkcím a zobrazením navrženým tak, aby posunuly vaše obchody vpřed.
3. Šablona CRM pro sledování provizí
CRM, prodej a provize k sobě patří jako máslo, džem a vy – a tato šablona usnadňuje sledování vašich provizí více než kdy dříve.
Šablona pro sledování provizí je skvělým způsobem, jak posunout správu účtů v ClickUp na vyšší úroveň. Je o něco pokročilejší než předchozí šablony CRM, ale obsahuje všechny zdroje, které potřebujete k jejímu maximálnímu využití, včetně podrobné nápovědy! Hlavním cílem této šablony je pomoci vám ušetřit čas při sledování provizí tím, že je za vás automaticky vypočítá.
Vlastní stavy, jako jsou Nový potenciální zákazník, Cena Vyjednávání, Kupní smlouva odeslána a Zaplaceno, vám pomohou na první pohled pochopit pokrok vašeho účtu, ale skutečná hodnota této šablony spočívá v jejích vlastních polích.
Pomocí rozevíracího seznamu Vlastní pole určete procentuální provizi pro každý účet pomocí pole Skutečná hodnota, pole Procentuální provize a automaticky vypočítaného pole Získaná provize.
Navíc vlastní pole pro propojení webových stránek, faktur a kontrolních seznamů zajišťují propojení a organizaci všech vašich systémů.
Na tuto šablonu si budete muset trochu zvyknout, ale ušetří vám značné množství času každý týden, který můžete věnovat svému týmu!
4. Šablona CRM pro správu zákaznických služeb
SaaS společnosti používají CRM k budování vztahů a poskytování špičkových zákaznických služeb je důležitým krokem k dosažení tohoto cíle! Vynikající zákaznický servis však vyžaduje také vynikající organizaci, a tato šablona pro správu zákaznických služeb od ClickUp byla navržena tak, aby zvládla všechny požadavky, chaty a problémy, které na ni můžete hodit!
Hodnota výkonného a komplexního systému CRM je přehledně zabalená do složky, kterou lze během několika sekund aplikovat na vaše pracovní prostředí. Získejte přístup k šesti užitečným stavům úkolů, pěti vlastním polím, sedmi zobrazením a automatizacím, abyste mohli sledovat své obchody po celou dobu jejich realizace.
Bonus: CRM software pro stavebnictví
Uspořádejte si klienty a zpětnou vazbu do seznamu, abyste mohli zobrazit všechny tikety ve svém CRM workflow, nebo je přetáhněte na Kanban tabuli a přesuňte je do různých stavů. Pomocí zobrazení formuláře ClickUp odešlete předem připravený dotazník žádosti o zákaznický servis, který se okamžitě stane úkolem, a poté přidejte důležité podrobnosti k úkolu tiketu pomocí vlastních polí.
Zákaznický servis není snadný úkol, ale tato šablona minimalizuje nepořádek, takže se můžete soustředit na své současné a potenciální zákazníky.
Podívejte se na tyto CRM softwary pro servisní firmy!
5. Jednoduchá šablona CRM
Zatímco předchozí složka organizovala informace o vašem účtu, tato jednoduchá šablona CRM od ClickUp se zabývá podrobněji správou kontaktů. Přizpůsobte si stav svých kontaktů a přidejte další pole pro více informací na první pohled.
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, která však nabízí další stavy, zobrazení a vlastní pole pro maximalizaci organizace vašich potenciálních zákazníků.
Rozbalovací pole v zobrazení Seznam a Tabulka vám na jedné obrazovce zobrazí úroveň priority, fázi, odhadovanou hodnotu, telefonní čísla a další informace o každém klientovi. To vám pomůže okamžitě pochopit a upřednostnit vaše nejslibnější potenciální zákazníky a ušetřit čas, který byste strávili otevíráním úkolů nebo nových karet, abyste získali stejné informace.
6. Šablona CRM pro realitní kanceláře
Pokud jste se v posledních letech pokoušeli koupit dům nebo prostě jen rádi každý den procházíte Zillow (vinen), pak víte, jak divoký může být realitní trh.
V oblasti nemovitostí je i v rámci jedné jediné transakce tolik věcí, které je třeba zvládnout, že CRM je naprosto nezbytné, aby se každý potenciální klient cítil pohodlně a měl důvěru ve fázi prodejního procesu, ve které se právě nacházíte. Navíc mít k dispozici spolehlivý CRM nástroj pro realitní kanceláře s automatizačními funkcemi je pro agenty, kteří jsou neustále v pohybu, naprostou nutností.
Šablona CRM pro realitní kanceláře od ClickUp je cenným zdrojem pro makléře a agentury, kteří potřebují rychle činit informovaná rozhodnutí, zůstat v kontaktu s významnými zákazníky a organizovat své probíhající obchody.
Díky 15 stavům úkolů specifickým pro realitní sektor budete vědět, koho jste kontaktovali, kdo má zájem, s kým jednáte a komu jste prodali, a díky šesti typům zobrazení budete mít všechny zdroje vždy po ruce. Přidejte si prohlídky do kalendáře, vedete si seznam nemovitostí a mnoho dalšího – ať už jste kupující nebo prodávající, tato šablona vám pomůže udržet vaše domy v pořádku.
7. Agentura CRM & Client Health Tracker od Zenpilot
Jak každá agentura ví, správa vztahů s klienty může být složitý a nepřetržitý proces. Právě zde přichází na řadu ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot Template. Tato přizpůsobitelná šablona funguje společně s nástrojem CRM, jako je ClickUp, a pomáhá firmám udržovat přehled o spokojenosti svých klientů a poskytovat lepší služby.
Pomocí nástroje ClickUp Agency Client Health Tracker a funkcí CRM ClickUp mohou agentury sledovat řadu důležitých datových bodů, včetně úrovně spokojenosti klientů, kontaktních bodů a zpětné vazby.
📮ClickUp Insight: Pouze 8 % zaměstnanců používá nástroje pro řízení projektů ke sledování úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp hrozí přibližně 92 % pracovníků riziko, že přijdou o důležité informace kvůli roztříštěným informačním zdrojům napříč několika nespojenými platformami. Abyste předešli zbytečnému přecházení mezi platformami a přepínání kontextu, vyzkoušejte ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
Tyto informace jsou zásadní pro udržení silných vztahů se zákazníky a zajištění jejich spokojenosti s vámi poskytovanými službami. Díky uložení všech těchto dat na jednom místě je snadné udržet přehled o důležitých informacích a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.
8. Šablona CRM pro hledání zaměstnání
Pamatujete si, jak jsme říkali, že CRM lze použít prakticky na cokoli? Tady je příklad!
Hledání práce je samo o sobě práce. Šablona pro hledání práce od ClickUp vám pomůže udržet si přehled během bouřlivého období hledání zaměstnání, abyste se mohli soustředit na nabídky, které jsou pro vás nejvhodnější!
Sledujte zaslané žádosti, potenciální příležitosti, průzkumy společností, hodnocení, výhody a zdroje pro pohovory v přehledném seznamu, který lze třídit nebo kategorizovat podle značek, zobrazení nebo stavu! A když se personalista zeptá na vaši pozornost k detailům, vaše úsilí věnované této šabloně pro hledání zaměstnání ho naprosto ohromí.
9. Šablona CRM pro Google Sheets
Pokud v současné době vedete tým obchodních zástupců nebo máte na starosti vyhledávání nových obchodních příležitostí, tato šablona CRM tabulky SalesTable od Close vám pomůže získat přehled o důležitých obchodních statistikách, jako je počet otevřených, uzavřených a získaných příležitostí.
Tuto šablonu lze snadno upravovat přímo v Google Sheets a poskytuje vizuální přehled, který ukazuje pokrok směrem k vašim hlavním prodejním cílům. Nejenže uvidíte potenciální zákazníky, na kterých právě pracujete, ale také můžete přiřazovat, sledovat a určovat hodnotu nových příležitostí ve vašem prodejním procesu.
10. Šablona CRM pro Excel
Není možné napsat celý článek o CRM bez odkazu na šablonu Excel!
Šablona prodejního trychtýře od Salesflare obsahuje čtyři listy, se kterými můžete začít:
- Kontrolní seznam
- Prodejní trychtýř
- Nastavení a pokyny
- Postřehy
Jakmile zadáte údaje o zákaznících, můžete si přizpůsobit tabulku v listu Nastavení a pokyny a nastavit vlastní fáze – podobné vlastním stavům v ClickUp – aby se zobrazovaly fáze prodeje ve vašem prodejním procesu. V listu Prodejní trychtýř můžete ukládat názvy společností a kontaktů, e-mailové informace, fáze prodeje, celkovou hodnotu, pravděpodobnost, pokrok k uzavření obchodu, očekávané výnosy a další údaje. Můžete dokonce nastavit připomenutí pro tým, aby pomohl posunout obchody v prodejním trychtýři, a sledovat, jak se stránka Insights automaticky aktualizuje.
11. Šablona CRM pro vyhledávání bytů
Realitní trh může být složitý proces, ale hledání bytu také není žádná legrace!
Použijte tuto šablonu CRM pro vyhledávání bytů v ClickUp k organizaci potenciálních nových bytů, zobrazení jejich polohy na mapě, naplánování prohlídek v kalendáři a zaznamenání vašich dotazů.
Smlouvy potřebné k zajištění bytu nemusí být tak zdlouhavé jako proces koupě domu, ale stále se jedná o místo, kde budete žít minimálně příští rok. Zajistěte si (pronajatý) domov svých snů pomocí pěti vizuálně přitažlivých způsobů, jak strukturovat informace o bytech, a šesti stavů, které vám pomohou uspořádat výsledky vyhledávání v této podrobné složce v ClickUp.
12. Šablona CRM Whiteboard
Tato šablona CRM Whiteboard od ClickUp umožňuje vašemu týmu spolupracovat na správě prodejního procesu, sledování potenciálních zákazníků, obchodů, účtů a kontaktů. CRM v podobě tabule je skvělý způsob, jak zajistit, aby celý tým byl informován o potenciálních zákaznících, úspěších týmu a potenciálních nových zákaznících.
Použijte tuto šablonu CRM Whiteboard k zlepšení spolupráce a přehlednosti ve vašem prodejním týmu.
Často kladené otázky k šablonám CRM
Jak přizpůsobím šablonu CRM tak, aby vyhovovala potřebám mé firmy?
Přizpůsobení CRM systému vašim obchodním potřebám je jednoduchý proces. Musíte se rozhodnout, jaké funkce od šablony potřebujete, a určit datová pole, která budou vyžadována. Jakmile určíte základní prvky své šablony, můžete ji přizpůsobit úpravou barev, písem, obrázků a dalších prvků.
Jaká jsou omezení používání šablony CRM pro Excel?
Excel je výkonný nástroj, ale při použití jako CRM má svá omezení. Šablony Excel CRM mohou ukládat pouze omezené množství dat a postrádají funkce na podnikové úrovni, které se běžně vyskytují ve specializovaném CRM softwaru, jako je ClickUp. Používání Excelu jako CRM je také často méně časově efektivní, protože Excel neposkytuje žádné automatizační nástroje ani integraci s jinými systémy, což znamená, že v případě potřeby byste museli ručně importovat a exportovat data mezi různými systémy.
Mohu použít šablonu CRM namísto specializovaného softwaru CRM?
Ano! Šablony CRM jsou skvělým způsobem, jak získat všechny funkce plnohodnotného CRM, aniž byste museli investovat do komplexního systému. S šablonami CRM můžete rychle a snadno vytvořit přizpůsobenou verzi CRM, která splňuje vaše konkrétní potřeby. Šablonu můžete také použít jako výchozí bod a podle potřeby ji dále přizpůsobit pomocí dalších funkcí nebo integrací. Použití šablony je v konečném důsledku efektivní a nákladově efektivní způsob, jak získat přístup k výhodám CRM řešení na podnikové úrovni bez potíží spojených s vývojem na míru.
A až budete připraveni používat CRM software, ClickUp je tu pro vás!
Pokud máte rádi šablony CRM pro tabulkové procesory, dejte mi vědět!
CRM by mělo být vaším prvním krokem k lepšímu celkovému řízení zákaznických dat, meziresortní koordinaci a zlepšení vašich výstupů. A použití dynamického CRM softwaru vám ušetří spoustu času při začátcích. 💨
Šablony CRM lze použít téměř pro cokoli. Je proto důležité, aby byla vaše šablona přizpůsobitelná tak, aby vyhovovala nekonečnému množství použití! Všech 10 těchto šablon přináší vašemu procesu CRM obrovskou hodnotu, ale vše záleží na vašich osobních preferencích a procesech ve vaší společnosti.
ClickUp je navržen pro použití týmy jakékoli velikosti a napříč odvětvími. Obsahuje řadu funkčních nástrojů, pomocí kterých můžete vytvořit svůj CRM systém od základů, nebo si jednoduše vybrat jeden z naší knihovny šablon. A to nejlepší? Je zdarma! 💸
Získejte přístup k mnoha šablonám CRM, 100 MB úložného prostoru, neomezenému počtu úkolů a členů, více než 1 000 integrací, dokumentům pro spolupráci a mnohem více zdarma a navždy v ClickUp! 🦄