Jak vytvořit dashboard v Google Sheets (s šablonami)

Chcete prezentovat data svého týmu ve vizuálním dashboardu?
Interaktivní panely Google Sheets usnadňují sledování postupu a stavu projektu. Můžete rychle porovnat postup různých úkolů, upřednostnit ty nejdůležitější a zjistit, které úkoly zaostávají, abyste mohli přijmout opatření.
Díky automatickým aktualizacím ze zdrojů jako Google Analytics, Salesforce a Github navíc snadno získáte přehled o všem, co se právě děje.
V tomto článku vám ukážeme, jak vytvořit dashboard v Google Sheets, poskytneme vám předem připravené šablony a představíme vám ještě lepší alternativu pro vaše potřeby v oblasti dashboardů!
⏰ 60sekundové shrnutí
Dashboardy v Google Sheets pomáhají vizualizovat data, sledovat průběh projektů a porovnávat úkoly. Můžete vytvářet grafy, integrovat data z nástrojů jako Google Analytics a Salesforce a sledovat výkonnost.
Má však následující nedostatky:
- Omezená automatizace a ruční zadávání dat
- Základní integrace s externími nástroji
- Problémy s velkými datovými soubory a složitou analýzou
Hledáte další informace?
ClickUp Dashboards nabízí:
- Informace v reálném čase s dynamickými zobrazeními
- Přizpůsobitelné karty pro úkoly, KPI a pracovní postupy
- Pokročilé sledování projektů, prodeje, marketingu a dalších oblastí
Překonejte omezení Google Tabulek.
Co je dashboard v Google Sheets?
Dashboard v Google Sheets je skvělý způsob, jak vizualizovat a sledovat data z více zdrojů.
Jedním kliknutím můžete načíst informace z různých tabulek a rychle vytvořit grafy, tabulky a diagramy, které vám poskytnou přehled o vašem projektu nebo podnikání. Můžete také nastavit automatická upozornění, abyste byli informováni o změnách v datech, což vám umožní identifikovat trendy a podle potřeby přijmout nápravná opatření.
Jak vytvořit dashboard v Google Sheets
Pomocí tohoto přizpůsobeného návodu na vytvoření dashboardu v Google Sheets můžete ukládat data svého týmu:
1. Vytvořte databázi
Musíte určit zdroj dat pro databázi vašeho dashboardu.
Pokud jste vytvořili formulář Google pro sběr dat, automaticky se vytvoří tabulka s výsledky. Alternativně můžete data stáhnout jako soubor CSV z vašeho analytického nástroje.
Existuje však jen velmi málo způsobů, jak automatizovat generování dat v Google Sheets.
Nejspíš tedy budete muset databázi vytvořit ručně.
V tomto článku použijeme jako příklad databázi „měsíčních marketingových výdajů“. Přidali jsme sloupec „Rozpočet“, abychom odhalili trend výdajů.
Pracujete s velmi složitými datovými sadami, jako jsou data Google Analytics o výkonu vaší kampaně?
Pro rychlou analýzu dat využijte tyto funkce GSheet:
- Podmíněné formátování: formátujte buňky pomocí podmínek „IF“
- Vlookup: vyhledávání dat ve svislém směru
- Hlookup: vyhledávání dat horizontálně
- Kontingenční tabulka: snadné třídění a izolování dat
2. Vytvořte graf
Nyní vyberte všechna data ze své tabulky, přejděte na Vložit a vyberte Graf.
V editoru grafů na pravé straně můžete změnit výchozí čárový graf na výsečový graf, sloupcový graf nebo jakýkoli jiný typ grafu.
Zde můžete také upravit další podrobnosti grafu nebo diagramu, jako jsou názvy os, výška grafu a barevné schéma.
3. Upravte graf tak, aby byl čitelný a použitelný
Je čas proměnit váš běžný graf v plnohodnotný dashboard!
Zavřete editor grafů a vyberte oblast grafu.
Poté jej přetáhněte a přesuňte vedle tabulky s nezpracovanými daty.
Nyní klikněte na symbol „tří teček“ v pravém horním rohu oblasti grafu.
Zde jsou dvě možnosti:
- Publikujte jej
- Přesunout do vlastního listu
Pokud vyberete možnost „Publikovat“, Google Sheets vygeneruje odkaz, který můžete sdílet s ostatními uživateli. V této fázi aktualizujte oprávnění, abyste určitým uživatelům povolili nebo omezili přístup.
Nebudeme však lhát, publikovaný graf je trochu pomalý.
Zkuste upravit své nezpracované údaje a podívejte se, jak dlouho trvá aktualizace oblasti grafu. 🙄
Na druhou stranu, možnost Přesunout do vlastního listu umožňuje rychlé obnovení dat.
Budete však muset přepínat mezi záložkami, abyste mohli upravovat surová data a vidět jejich odraz v grafu.
Opakujte výše uvedené kroky a můžete vytvořit více grafů a přesunout je do samostatné karty.
Taková vizualizace dat vám umožní porovnat různé metriky současně.
To je dashboard, na který může být Google Sheets hrdý!
Šablony dynamických dashboardů v Google Sheets
Omezení při vytváření dashboardu v Google Sheets
Ačkoli se Google Sheets Dashboard osvědčil jako cenný nástroj pro jednoduchou vizualizaci dat, má i své omezení:
1. Dashboard v Google Sheets postrádá pokročilé automatizační funkce. Chybí automatické aktualizace a sledování pokroku v reálném čase. Ačkoli Google Sheets nabízí určitou míru automatizace prostřednictvím skriptů a doplňků, ve srovnání se specializovaným nástrojem pro správu projektů, jako je ClickUp, zaostává. Rutinní úkoly, jako je zadávání a aktualizace dat, jsou stále z velké části manuální a časově náročné, což může potenciálně zpomalit váš pracovní postup.
2. Google Sheets má omezené integrační možnosti. Ačkoli nabízí hladkou integraci s ostatními nástroji Google Workspace, neposkytuje stejnou plynulost s externími aplikacemi pro správu projektů nebo platformami pro správu vztahů se zákazníky (CRM). To by mohlo být významnou překážkou, zejména pokud vaše organizace využívá pro různé úkoly řadu různých nástrojů.
3, Dashboard v Google Sheets není kompletním řešením pro správu projektů. I když může být vhodnou volbou pro jednoduché projekty, není navržen pro zpracování složitých úkolů. Chybí mu pokročilé funkce pro správu projektů, jako je správa úkolů, spolupráce týmu a sledování času. Proto se může stát, že budete muset pro provádění těchto funkcí přecházet mezi různými nástroji.
4. Další nevýhodou používání dashboardu v Google Sheets jsou jeho omezení při zpracování velkých datových sad. Jak vaše datová sada roste, začínají se objevovat zpoždění ve výkonu a aplikace se stává pomalou a nereaguje, což má negativní dopad na vaši produktivitu.
5. Google Sheets není nejvhodnějším nástrojem pro komplexní analýzu dat. Ačkoli zvládá základní matematické funkce a třídění dat, postrádá pokročilejší funkce pro analýzu dat, jako je regresní analýza, analýza časových řad a prediktivní modelování. To ho činí méně vhodným pro podrobné a hloubkové zkoumání dat.
5. Dashboard v Google Sheets vyvolává určité obavy ohledně bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že všechna vaše data v Google Sheets jsou uložena na serverech Google, vždy existuje riziko narušení bezpečnosti dat a neoprávněného přístupu. Musíte také být opatrní, s kým své tabulky sdílíte, protože poskytnutí přístupu k úpravám nesprávné osobě by mohlo potenciálně vést ke ztrátě nebo manipulaci s daty.
Hledáte lepší alternativu? Pojďme se do toho pustit!
Nejlepší alternativa k dashboardu v Google Sheets: ClickUp
Objevte sílu produktivity s dashboardy ClickUp!
Zlepšete své projektové řízení a dosáhněte vyšší úrovně efektivity s panely ClickUp. Nejedná se pouze o panely, ale o kompletní řídicí centra pro vaše projekty. Získejte okamžitý přístup k informacím v reálném čase, přesně sledujte pokrok a získejte komplexní přehled o celé vaší organizaci na jednom místě.
Dashboardy ClickUp vám poskytnou super schopnosti vizualizace! S pomocí zobrazení dashboardů Clickup můžete několika kliknutími proměnit své probíhající projekty v působivé tabulky a grafy. Snadno sledujte postup práce, stanovujte priority úkolů a soustřeďte se na to podstatné. Ponořte se do světa plynulé produktivity s dashboardy ClickUp a nechte je být vaším osobním velitelským centrem pro zefektivnění pracovních postupů.
Karty dashboardu posouvají přizpůsobení a vizualizaci dat na novou úroveň. Dodávají projektovému řízení hravý nádech, protože vám umožňují vybrat si informace, které chcete zobrazit, přesně tak, jak chcete. S více než 40 jedinečnými kartami dashboardu, ze kterých si můžete vybrat, si můžete hrát a plně přizpůsobit svůj dashboard tak, aby vyhovoval potřebám vašeho projektu. S kartami pro výpočty, chatovacími kartami, kartami stavu, kartami priority a mnoha dalšími se síla sloučení projevuje v plné kráse.
Začlenění dashboardu ClickUp do vaší projektové strategie znamená odemknutí zdroje produktivity. Zjednodušte svůj pracovní postup, sledujte výkonnost a zvládněte každý projekt s dashboardy ClickUp!
Příklady dashboardů ClickUp
Pojďme se ponořit do světa ClickUp Dashboards s příklady z praxe, které ukazují, jak můžete ClickUp Dashboards použít pro jakékoli použití. Tyto příklady vám poskytnou přehled o výkonných funkcích ClickUp Dashboards v akci. Od přizpůsobitelných karet po dynamické zobrazení, tyto příklady ukazují, jak ClickUp Dashboards mohou revolučně změnit způsob, jakým spravujete své projekty. Pojďme prozkoumat nekonečné možnosti produktivity a efektivity s ClickUp Dashboards.
Dashboard pro řízení projektů
Použijte dashboard pro správu projektů ClickUp jako náhled na jakýkoli projekt a okamžitě uvidíte, kde se vyskytují překážky nebo rizika a kterým členům týmu je třeba věnovat pozornost, aby se projekt posunul vpřed, a vy tak mohli lépe využít svůj čas.
Dashboard klientského portálu
Tento dashboard klientského portálu je komunikačním kanálem a prostorem pro spolupráci, který zapojuje klienty do procesu projektu, čímž podporuje transparentnost a partnerství.
Tento dashboard pomáhá týmům budovat důvěru a udržovat silné vztahy s klienty.
Dashboard marketingové kampaně
Další možností využití je pro marketingové týmy. S touto šablonou mohou týmy vytvářet vlastní dashboardy marketingových kampaní , které jdou nad rámec základní analytiky.
Analýza výkonu kampaní, zapojení publika a sledování konverzí je nyní snazší než kdy dříve. Tento dashboard je nezbytným nástrojem pro doladění marketingových strategií a maximalizaci jejich dopadu.
Dashboard CRM a retence
Týmy zákaznické podpory mohou vytvářet dashboardy CRM a retence , které poskytují komplexní přehled o spokojenosti zákazníků a upozorňují na oblasti s potenciálem růstu.
Tento dashboard je nezbytný pro identifikaci rizik spojených se zákazníky a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Prodejní dashboard
Chcete zapojit svůj prodejní tým nebo mu poskytnout přehledný dashboard pro rychlý přehled? Prodejní týmy a majitelé firem mohou vytvářet výkonné prodejní dashboardy pro vizualizaci prodejních dat v reálném čase, což umožňuje rychlou identifikaci trendů a příležitostí.
To umožňuje rychlé rozpoznání trendů a příležitostí. Tento dashboard se zaměřuje na uznání úspěchů a taktické směřování k novým prodejním cílům.
Sprintový dashboard
Naše předem připravená šablona Sprint Dashboard je navržena tak, aby podpořila softwarové týmy zlepšením plánování a sledování sprintů. Tato sada nástrojů poskytuje komplexní sadu metrik, které nasměrují vaše sprinty k úspěšnému dokončení. Pomáhá vašemu týmu zůstat flexibilním, orientovaným na cíle a připraveným na úspěch.
Zapomeňte na dashboardy v Google Sheets a vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!
Stačí Google Sheets pro rychlou vizualizaci dat? Pravděpodobně ano.
Ale pro všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů? Rozhodně ne.
Jako dlouholetí průzkumníci ve světě projektového řízení bychom to měli vědět. Proto ClickUp dokáže přijmout každou výzvu a překonat všechny překážky, které stojí v cestě vaší produktivitě. Dashboardy ClickUp vám pomohou porozumět nejdůležitějším datům, abyste mohli plánovat, upravovat a zvládnout každý projekt.