Jak vytvořit kanbanovou tabuli v Google Sheets: pomocí šablon

Projektoví manažeři: Hledáte organizační systém, který vám pomůže stanovit priority vašich úkolů a požadavků? Vyzkoušejte Kanban tabule!
Kanbanové tabule jsou ideální pro správu pozornosti, takže vždy víte, co je v pořadí, v procesu a co je hotové. Tyto vizuální nástroje – ve správném kanbanovém softwaru – slouží zároveň jako stavová tabule a zpráva.
A podle některých zdrojů používání zcela automatizované zprávy o stavu projektu podporuje lepší produktivitu všech členů projektu!
Jak vytvořit kanbanovou tabuli v Google Sheets
A teď k hlavní události – vytvoření kanbanové tabule v Google Sheets!
Krok 1: Vytvořte každý sloupec stavu
Do prvního řádku přidejte každý krok pracovního procesu jako samostatnou buňku záhlaví: Backlog, To Do, In Progress a Done. Pokud ve vašem pracovním postupu existují další stavy, nezapomeňte je také přidat!
Dále zvýrazněte skupinu buněk (včetně sloupců záhlaví) a v nabídce klikněte na Ohraničení a vyberte Všechna ohraničení.
Krok 2: Formátujte buňky
Kanbanová tabule vypadá trochu fádně. Zdaleka není tak výkonným vizualizačním nástrojem, jakým bychom ji chtěli mít, takže přidáme barvy, abychom mohli kategorizovat stavy!
Zvýrazněte buňky (včetně záhlaví sloupců) a přejděte na kartu Formát. Vyberte Střídavé barvy a vyberte barevné téma, které vyhovuje vašim preferencím.
Krok 3: Změňte barvu pozadí všech záhlaví
Poté vyberte buňku záhlaví a v nabídce klikněte na Barva výplně a vyberte světlou barvu pozadí. Tento krok opakujte pro ostatní buňky záhlaví.
Krok 4: Vytvořte kartu úkolu
Nyní vytvoříme šablonu úkolové karty, kterou budete kopírovat a vkládat pro nové úkoly! Do buňky mimo Kanbanovou tabuli zadejte požadované informace, například:
Název úkolu:Popis:Termín:Odhadovaný čas:Příjemce:Priorita:
Tip pro profesionály: Tabulky Google nemají funkci drag-and-drop, která by umožňovala snadné přesouvání úkolů v rámci pracovního postupu, proto použijte pro každou kartu úkolu jednu buňku. V opačném případě riskujete, že při přesouvání karty úkolu z jednoho stavu do druhého zapomenete některé buňky zkopírovat a vložit. V tabulkách Google můžete přidat nový řádek do buňky následujícím způsobem:
- Klávesová zkratka pro Mac: Command + Enter
- Klávesová zkratka pro Windows, Linux a Chromebook: Ctrl + Enter
Krok 5: Uložte šablonu kanbanové tabule do svého Google Disku
Sloupce? Zkontrolováno. Karty úkolů? Zkontrolováno. Tak si to uložme jako šablonu!
Přejmenujte název tabulky a přidejte slovo „Šablona“. Klikněte na ikonu složky vedle názvu a přesuňte šablonu do existující složky v Google Apps Drive nebo vytvořte novou složku Šablony!
Šablony Kanbanových tabulek pro řešení běžných problémů při řízení projektů
Vytvořili jste dobrou Kanbanovou tabuli, ale je vhodná pro moderní pracoviště? Je pravděpodobné, že budete chtít tabuli sdílet s členy projektu a klienty. A produkty Google, jako je Tabulky, nejsou určeny pro pokročilé řízení projektů.
Jako projektový manažer jste jako baterka v mlze, která pomáhá všem vidět celkový průběh projektu. Ale mezi předáváním požadavků a vytvářením stavových zpráv několikrát denně neustále reagujete na protichůdné priority. Správa projektů v Google Sheets není tím nejlepším řešením.
A není to vaše jediné řešení!
S projektovou a produktivní platformou, jako je ClickUp, potřebujete pouze bezplatnou verzi, abyste mohli využívat výhody výkonných Kanban tabulek a získat zpět čas ukradený projektovými výzvami.
Všechny zmíněné funkce jsou v ClickUp k dispozici s šablonou i bez ní, ale my jsme vybrali ty nejdůležitější Kanban tabule, které musíte mít ve své technologické výbavě!
Komu přináší použití Kanban tabulek výhody?
Kanbanové tabule se v posledních letech stávají stále populárnějšími a mnoho společností a organizací tento vizuální nástroj pro řízení projektů využívá. Ale komu přesně použití kanbanových tabulí přináší výhody? Zde je několik příkladů a šablon týmů, které mohou z používání kanbanových tabulí výrazně těžit:
Týmy projektového managementu: Týmy projektového managementu mají často plné ruce práce, protože musí současně zvládat více projektů a úkolů. Kanbanové tabule poskytují projektovým manažerům přehledný a organizovaný způsob, jak sledovat průběh každého projektu a zajistit, aby všechny úkoly byly dokončeny efektivně.
Marketingové týmy: Marketingové týmy neustále vymýšlejí nové nápady, vytvářejí kampaně a sledují analytické údaje. Při takovém množství práce se snadno stane, že některé úkoly uniknou pozornosti. Kanbanová tabule umožňuje marketingovým týmům vizuálně sledovat všechny své projekty a úkoly na jednom místě, což usnadňuje stanovení priorit a dodržování harmonogramu.
