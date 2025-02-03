10 nejlepších nástrojů pro vizualizaci dat pro projekty pro rok 2025

Analýza dat je jako učení se cizímu jazyku. Každý datový soubor má své vlastní symboly, významy a vztahy.
Nebojte se, protože nástroje pro vizualizaci dat jsou tu, aby vám sloužily jako osobní překladatelé a překlenuly propast mezi tajemnými datovými sadami a porozuměním vašeho týmu tím, že promění nejasná data na jasné, jednoduché tabulky, grafy a obrázky.
Tyto nástroje převádějí surová data na vizuálně poutavé příběhy a pomáhají vám tak sdělovat složité informace jazykem, který je srozumitelný pro všechny, bez ohledu na jejich znalosti v oblasti dat.
Vybrali jsme nejlepší nástroje pro vizualizaci dat, které vám pomohou rozluštit poučení a trendy skryté ve vašich datech. Probereme klady a zápory každého nástroje a poskytneme vám informace, které potřebujete k výběru ideálního překladatele pro jedinečné požadavky vašeho týmu.
Pojďme společně překonat jazykové bariéry!
Co jsou nástroje pro vizualizaci dat?
Nástroje pro vizualizaci dat jsou softwarové aplikace, které uživatelům umožňují vytvářet vizuální reprezentace dat a informací. Tyto nástroje umožňují uživatelům prezentovat komplexní data snadno srozumitelným a vizuálně přitažlivým způsobem.
Hlavním účelem nástrojů pro vizualizaci dat je usnadnit uživatelům interpretaci dat a získávání smysluplných poznatků z nich.
Co byste měli hledat v nástrojích pro vizualizaci dat?
Potřebujete nástroj pro vizualizaci dat, který rozumí jazyku vašeho týmu, osloví vaše publikum a přesně zprostředkuje příběh skrytý ve vašich datech. Abychom vám pomohli učinit správné rozhodnutí, sestavili jsme seznam klíčových faktorů, které je třeba zohlednit při hodnocení nástrojů pro vizualizaci dat:
- Snadné použití: Hledejte nástroj, který uživatelům všech úrovní dovedností usnadní vytváření vizuálně poutavých a informativních prezentací vašich dat. Uživatelsky přívětivý nástroj promění váš tým v datové vypravěče, aniž by vyžadoval rozsáhlé technické znalosti.
- Přizpůsobení: Váš nástroj pro analýzu dat by vám měl umožnit přizpůsobit vizuální prvky tak, aby odpovídaly identitě vaší značky, preferencím publika a konkrétním komunikačním cílům. Schopnost doladit vizualizace zajistí, že budou efektivní a vizuálně přitažlivé.
- Integrace: Nezbytná je hladká integrace s vašimi stávajícími zdroji dat a platformami. Univerzální nástroj pro analýzu dat by měl být schopen se připojit k různým formátům dat, jako jsou CSV, Excel nebo SQL databáze, a integrovat se s populárními platformami sociálních médií a obchodními aplikacemi, jako jsou Salesforce nebo Google Analytics.
- Spolupráce: Výkonné nástroje pro vizualizaci dat by měly umožňovat spolupráci více uživatelů v reálném čase, aby bylo možné projekty hladce realizovat. Funkce jako komentáře, sdílení a kontrola verzí zvyšují efektivitu pracovních postupů vašeho týmu a vedou k podrobnějším výsledkům.
- Škálovatelnost: S růstem vaší firmy roste i objem dat. Vyberte si nástroje pro vizualizaci dat, které se přizpůsobí vašim potřebám a zvládnou větší datové soubory a složitější vizualizace dat, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo funkčnosti.
- Podpora a zdroje: Rozsáhlá knihovna zdrojů, jako jsou výukové programy, webináře a zákaznická podpora, je při osvojování nových nástrojů pro vizualizaci dat neocenitelná. Ujistěte se, že vámi vybrané řešení nabízí potřebnou podporu, která vašemu týmu pomůže nástroj používat a plně využít jeho potenciál.
Mějte na paměti tato kritéria, když se budeme podrobněji zabývat našimi 10 nejlepšími nástroji pro vizualizaci dat, a budete o krok blíž k tomu, abyste své složité údaje převedli na vizuálně působivé a snadno srozumitelné informace.
10 nejlepších nástrojů pro vizualizaci dat
Každý nástroj má své jedinečné silné a slabé stránky a vyhovuje různým potřebám a preferencím. V této části vám poskytneme přehled těchto nástrojů a zdůrazníme jejich klíčové vlastnosti, výhody a nevýhody, abychom vám pomohli najít ten nejvhodnější pro váš tým.
1. ClickUp
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro řízení projektů
ClickUp je univerzální nástroj pro řízení projektů a produktivitu, který byl navržen tak, aby zefektivnil spolupráci, organizaci a komunikaci mezi zúčastněnými stranami. Kromě komplexní sady funkcí se ClickUp může pochlubit výkonnými funkcemi pro vizualizaci dat, které mohou posunout vaši analýzu dat na vyšší úroveň.
ClickUp umožňuje uživatelům vytvářet vizuálně přitažlivé a informativní tabulky, grafy a strategické plánovací zprávy díky intuitivnímu rozhraní a přizpůsobitelnému dashboardu. Jeho hladká integrace s různými zdroji dat a populárními obchodními aplikacemi vede k plynulému a efektivnímu pracovnímu toku, zatímco funkce spolupráce v reálném čase podporují týmovou práci a udržují všechny v synchronizaci.
S ClickUp získáte jednotnou platformu pro správu projektů a datové storytelling, která vašemu týmu umožní činit informovaná rozhodnutí a dosahovat úspěchů.
Bonus: Software pro strategické plánování!
Nejlepší funkce ClickUp:
Clickup vyniká jednoduchým nastavením automatizace, což uživatelům šetří čas a námahu. Jeho funkce „vše v jednom“ a integrační schopnosti zefektivňují řízení práce a zároveň poskytují přístup k předem připraveným i přizpůsobeným reportům a dashboardům.
Uživatelsky přívětivé rozhraní v reálném čase umožňuje rychlé rozhodování, takže můžete proaktivně řídit své projekty a zabránit rozšiřování jejich rozsahu. Funkce projektové dokumentace ClickUp umožňují týmům po každém sprintu post mortem doplňovat své znalostní úložiště.
Omezení ClickUp
ClickUp může být pro některé uživatele náročný kvůli složitým možnostem přizpůsobení a funkcím. Ne všechny zobrazení jsou (zatím) k dispozici na mobilních zařízeních, což nemusí být ideální pro datové analytiky, kteří chtějí pracovat na cestách.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 6 670 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 640 recenzí)
2. Google Looker Studio
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat z hlediska flexibility
Google Looker Studio je špičková platforma pro vizualizaci a analýzu dat, která pomáhá firmám prozkoumávat a analyzovat jejich data s bezkonkurenční flexibilitou. Tento nástroj od Google, navržený tak, aby se přizpůsobil jedinečným potřebám vašeho týmu, nabízí širokou škálu možností přizpůsobení, které vám umožní vytvořit vizualizace na míru, které několika kliknutími zprostředkují příběh skrytý ve vašich datech.
Týmy mohou vytvářet interaktivní grafy, dashboardy a reporty, které oživí jejich data. Navíc se snadno přizpůsobí vašim potřebám, aniž by došlo ke snížení funkčnosti.
Nejlepší funkce Google Looker Studio:
Looker Studio je cloudový nástroj pro business intelligence od společnosti Google, ke kterému lze přistupovat na dálku, což je výhodné pro datové analytiky, kteří jsou často na cestách. Automaticky generuje vizualizace dat a umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a interaktivní dashboardy. Platforma zjednodušuje plánování reportů, což usnadňuje komunikaci s klienty o důležitých datech.
Omezení Google Looker Studio
Na druhou stranu někteří recenzenti uvádějí, že načítání reportů je pomalé a nástroj nabízí omezenou flexibilitu pro komplexní dotazy a analýzy. Jiné recenze uvádějí, že poskytovaná dokumentace je nedostatečná a nástroj postrádá pokročilé funkce pro tvorbu grafů ve srovnání s jinými BI nástroji.
Ceny Google Looker Studio:
- Tvůrci a prohlížeči reportů: zdarma
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Google Looker Studio:
- G2: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (193+ recenzí)
3. Microsoft Power BI
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro business intelligence
Díky široké škále interaktivních vizualizačních možností umožňuje Microsoft Power BI uživatelům vytvářet působivé a srozumitelné zprávy a dashboardy, které podporují rozhodování založené na datech. Jako jeden z nejlepších nástrojů pro vizualizaci dat v oblasti business intelligence vyniká Power BI integrací s širokou škálou datových zdrojů, což usnadňuje konsolidaci a analýzu dat z celé vaší organizace.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a hladké integraci s dalšími aplikacemi Microsoftu je Power BI ideální volbou pro firmy, které chtějí využít potenciál svých dat.
Nejlepší funkce Microsoft Power BI:
Microsoft Power BI se připojuje k široké škále datových zdrojů, jako jsou Google Analytics, Facebook, SQL, datové soubory a cloudové soubory. Nabízí působivý výběr typů grafů a disponuje uživatelsky přívětivým rozhraním typu drag-and-drop pro vytváření interaktivních reportů a dashboardů.
Omezení Microsoft Power BI:
Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní je neohrabané a nastavení datového modelu není příliš intuitivní. Uživatelé jsou také omezeni nemožností používat více datových sad jako zdroje, nedostatkem možností datových zdrojů a omezenými možnostmi přizpůsobení vizuálních prvků.
Ceny Microsoft Power BI:
- Power BI Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Power BI Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Power BI Premium Per Capacity: Od 4 995 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Power BI:
- G2: 4,4/5 (920+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 380 recenzí)
4. Tableau
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro podniky
Tableau je renomovaná platforma pro vizualizaci a analýzu dat, která vyhovuje specifickým potřebám velkých podniků. Díky svým robustním funkcím pro business intelligence a zpracování dat vyniká Tableau ve zpracování a analýze obrovského množství dat, což organizacím umožňuje odhalit cenné poznatky a trendy.
Platforma nabízí širokou škálu způsobů vizualizace dat, což uživatelům umožňuje vytvářet poutavé interaktivní vizuály, které lze snadno sdílet a prozkoumávat. Díky důrazu na bezpečnost a škálovatelnost je Tableau ideální volbou pro velké podniky, které hledají nástroje pro vizualizaci dat, které mohou růst společně s jejich podnikáním.
Pokud jste součástí velké organizace a hledáte výkonný nástroj pro analýzu dat na podnikové úrovni, který zvládne zpracovat obrovské množství datových bodů a poskytuje sofistikované vizualizace, Tableau by mělo být na vašem seznamu priorit.
Nejlepší funkce Tableau:
Tableau díky svému rozhraní typu drag-and-drop umožňuje neuvěřitelně snadné vytváření komplexních vizualizací dat s minimálním úsilím. Pyšní se uživatelsky přívětivým rozhraním a může se připojit k celé řadě datových zdrojů. Navíc nabízí interaktivní dashboardy pro vylepšený uživatelský zážitek.
Omezení Tableau
Hlavní nevýhody Tableau vyplývají z recenzí, které zmiňují jeho vysoké náklady pro malé podniky nebo jednotlivé uživatele, omezené možnosti přizpůsobení a nedostatek integrovaných nástrojů pro čištění a přípravu dat, které by zefektivnily proces analýzy dat.
Ceny Tableau:
- Individuální: 70 $/měsíc
- Duo: 140 $/měsíc pro dva tvůrce
- Přizpůsobení: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Tableau:
- G2: 4,3/5 (více než 1 590 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 100 recenzí)
5. Klipfolio
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro složité vzorce
Klipfolio umožňuje uživatelům manipulovat s daty a transformovat je pomocí pokročilých vzorců, což z něj činí vynikající volbu pro týmy, které vyžadují hloubkovou analýzu dat. Díky řadě vizualizačních možností a intuitivnímu rozhraní umožňuje Klipfolio uživatelům vytvářet vizuálně přitažlivé a informativní zprávy, které lze sdílet a vkládat na různé platformy.
Schopnost zpracovávat složité výpočty a integrovat se s mnoha zdroji dat odlišuje Klipfolio od konkurence. Pokud váš tým potřebuje nástroje pro vizualizaci dat, které vynikají ve správě složitých vzorců a nabízejí flexibilitu pro hloubkovou analýzu dat, je Klipfolio ideální volbou.
Nejlepší funkce Klipfolio:
Uživatelé Klipfolio mohou těžit z přizpůsobených šablon ROI a snadného přidávání běžných datových zdrojů, jako jsou ATS, CRM a Google Analytics, díky čemuž je integrace dat hračkou.
Omezení Klipfolio:
Některé recenze uvádějí, že absence vestavěných upozornění ztěžuje formátování mimo předdefinované zprávy pro vizualizaci dat. Navíc znalostní báze uživatelů není dobře organizovaná, což může novým uživatelům způsobit zmatek.
Ceny Klipfolio:
- Zdarma: 0 $/měsíc pro dva editory
- Go: 49 $/měsíc pro čtyři editory
- Výhoda: 229 $/měsíc pro 10 editorů
- Podnikání: Od 799 USD/měsíc v závislosti na počtu editorů
Hodnocení a recenze Klipfolio:
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
6. Infogram
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro kreativní vizualizace
Infogram je dynamická platforma pro vizualizaci dat, která uživatelům umožňuje vytvářet vizuálně působivé a nápadité vizualizace. Díky rozsáhlé knihovně šablon, ikon, grafiky a výsečových grafů mohou uživatelé vytvářet jedinečné a poutavé vizuály, které upoutají pozornost jejich publika.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní platformy a editoru typu drag-and-drop je navrhování a přizpůsobování vizualizací snadné i pro ty, kteří mají minimální zkušenosti s designem. S pomocí Infogramu vytvoříte poutavé interaktivní vizuály, které se odlišují od ostatních zde zmíněných nástrojů pro vizualizaci dat. Je to ideální volba pro týmy, které hledají kreativní výhodu ve svém datovém storytellingu.
Nejlepší funkce Infogramu:
Infogram vyniká v tvorbě interaktivních grafů a infografik, stejně jako ve výrobě vizuálně přitažlivých reportů pro vizualizaci dat, jednostránkových dokumentů a infografik, které upoutají pozornost čtenáře.
Omezení Infogramu:
Některé recenze uvádějí, že tento nástroj není doporučen pro podniky na úrovni enterprise. Uživatelé mohou mít potíže s integrací vlastních fontů a databází, udržováním firemní identity a omezeným počtem licencí dostupných pro verzi Enterprise.
Ceny Infogramu:
- Základní: 0 $/měsíc pro 10 projektů
- Výhoda: 19 $/měsíc za 100 projektů
- Podnikání: 67 $/měsíc za 1 000 projektů
- Tým: 149 $/měsíc za 3 000 projektů
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Infogramu:
- G2: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
7. Datawrapper
Nejlepší nástroj pro vizualizaci dat pro vizualizace v redakcích
Datawrapper je speciálně navržen tak, aby vyhovoval potřebám redakcí a novinářů. Platforma umožňuje uživatelům vytvářet přehledné, profesionálně vypadající vizualizace, které lze snadno vložit do článků a online publikací.
S důrazem na jednoduchost a přesnost zajišťuje Datawrapper, že vaše vizuální prvky sdělí vaši zprávu jasně a efektivně. Uživatelsky přívětivé rozhraní platformy a široká škála typů grafů – od bodových grafů po geografické mapy – usnadňují novinářům vytváření poutavých vizuálních prvků, které obohacují jejich články.
Nejlepší funkce Datawrapperu:
Datawrapper umožňuje i technicky neznalým členům vašeho týmu vytvářet vizualizace dat bez nutnosti psát kód. Díky tomu bude více členů vašeho týmu vybaveno znalostmi v oblasti datové vědy, které jim pomohou činit rychlá a informovaná rozhodnutí.
Omezení nástroje Datawrapper
Recenze uvádějí, že jednoduchost Datawrapperu má svou cenu v podobě interaktivní vizualizace dat. Uživatelé uvádějí, že aplikaci chybí pokročilé nástroje, které profesionální analytici potřebují, což ztěžuje její plné přizpůsobení.
Ceny Datawrapper:
- Zdarma: 0 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Vlastní: 599 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Datawrapper:
- G2: 4,3/5 (2+ recenze)
- Capterra: 5/5 (3+ recenze)
8. Databox
Nejlepší interaktivní nástroje pro vizualizaci dat pro KPI dashboardy
Databox je výkonný software pro vizualizaci dat, který byl navržen a specializován pro vytváření komplexních dashboardů KPI pro podniky.
Díky rozsáhlé knihovně předem připravených šablon a hladké integraci s oblíbenými zdroji dat umožňuje Databox uživatelům rychle sestavit a přizpůsobit si své KPI dashboardy, takže mají klíčové metriky vždy po ruce. Analýza dat je snadná díky sloupcovým grafům, bodovým grafům, spojnicovým grafům a dalším grafům pro vizuální analýzu.
Díky aktualizacím dat v reálném čase a mobilní dostupnosti platformy mohou týmy snadno sledovat svůj výkon a činit informovaná rozhodnutí i na cestách.
Nejlepší funkce Databoxu:
Databox nabízí kompletní přizpůsobitelnou kontrolu nad klíčovými metrikami dashboardů a poskytuje denní přehledy výkonu. Uživatelé mohou naplánovat zasílání přehledů do Slacku, e-mailu a dalších platforem a funkce cílů pomáhá zasadit analýzu dat a metriky do kontextu.
Omezení Databoxu:
Někteří tvrdí, že integrace v Databoxu jsou ve srovnání s jinými nástroji pro vizualizaci dat nedostatečné, což může vést k potenciálně nepřesným nebo zastaralým datům. V důsledku toho jej nelze použít jako nezpochybnitelný zdroj pravdivých informací pro reporting.
Ceny Databoxu:
- Plán Free Forever: 0 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Starter: 72 $/měsíc pro pět uživatelů
- Profesionální: 135 $/měsíc pro 25 uživatelů
- Performer: 231 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Databoxu:
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
9. Whatagraph
Nejlepší nástroj pro analýzu dat pro marketingové vizualizace
Whatagraph je řešení pro vizualizaci dat navržené speciálně pro marketingové týmy, které nabízí širokou škálu nástrojů pro vytváření vizuálně přitažlivých a informativních marketingových zpráv.
Díky intuitivnímu rozhraní a přizpůsobitelným šablonám umožňuje Whatagraph uživatelům snadno prezentovat své marketingové výsledky a návratnost investic pomocí poutavých vizuálů.
Pro skutečnou vizualizaci dat zajišťuje schopnost tohoto nástroje integrovat se s populárními marketingovými platformami efektivní pracovní postup a přesné zobrazení dat.
Nejlepší funkce Whatagraph:
Whatagraph se velmi snadno nastavuje pro vytváření reportů a umožňuje rychlou integraci nástrojů digitálního marketingu. Funkce Smart Builder dokáže během několika minut vygenerovat kompletní reporty na základě požadovaných platforem a specifikací reportů.
Omezení Whatagraph:
Recenze Whatagraph zmiňují pomalé načítání dat, což může být pro uživatele frustrující. Navíc se občas odpojí od datových zdrojů, což může způsobit mezery ve zprávách nebo nepřesnosti.
Ceny Whatagraph:
- Profesionální: 223 $/měsíc pro pět uživatelů
- Premium: 335 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Whatagraph:
- G2: 4,5/5 (220 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
10. Salesforce Marketing Cloud Intelligence
Nejlepší nástroje pro vizualizaci dat pro jednoduché grafy
Salesforce Marketing Cloud Intelligence (dříve Datorama) je na tomto seznamu uživatelsky přívětivých nástrojů pro vizualizaci dat, které vynikají vytvářením jednoduchých, ale efektivních grafů pro podniky. Díky svému přehlednému rozhraní a řadě snadno použitelných typů grafů je to jeden z nejlepších nástrojů pro vizualizaci dat, protože umožňuje uživatelům rychle transformovat jejich data do jasných a informativních vizuálů.
Díky zaměření platformy na jednoduchost a snadné použití je vynikající volbou pro týmy, které hledají nenáročné řešení pro vytváření vizualizací dat. Pokud je vaší prioritou vytvářet přehledné a stručné grafy bez složitých pokročilých funkcí, je Datorama ideálním kandidátem pro vaši sadu nástrojů pro vizualizaci dat.
Nejlepší funkce Salesforce Marketing Cloud Intelligence:
Marketing Cloud Intelligence vyniká svými nástroji pro import dat, vizualizaci dat a reportingové dashboardy, které jsou nezbytné pro mnoho podniků. Jeho schopnost načítat různé zdroje dat prostřednictvím integrace API ho činí univerzálním a přizpůsobivým jedinečným datovým potřebám.
Omezení Salesforce Marketing Cloud Intelligence:
Navzdory svým silným stránkám někteří uživatelé uvádějí, že nastavení tohoto vizualizačního nástroje je složité a časově náročné. Uživatelé mohou zjistit, že musí vynaložit značné úsilí na konfiguraci platformy, než budou moci plně využívat její funkce.
Ceny Salesforce Marketing Cloud Intelligence:
- Starter: 3 000 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Růst: 10 000 $/měsíc pro 20 uživatelů
- Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Salesforce Marketing Cloud Intelligence:
- G2: 4,2/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
Řekněte celý příběh na první pohled s panely ClickUp
Nástroje pro vizualizaci dat hrají klíčovou roli při zjednodušování složitých informací a přijímání rozhodnutí založených na datech. Správný nástroj pro váš tým snadno centralizuje všechny vaše datové toky a dá vám nejdůležitější informace na dosah ruky.
Zjistěte, jak dashboardy ClickUp využívají přizpůsobitelné widgety, efektivní správu zdrojů a jednotný pracovní prostor, aby usnadnily správu projektů z jediného okna.