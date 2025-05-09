10 nejlepších programů pro tvorbu map pro manažery v roce 2025

Ať už spravujete nemovitosti, řídíte provoz v terénu, plánujete logistiku a dopravu nebo cestování, je nezbytné mít ve svém arzenálu spolehlivý bezplatný software pro tvorbu map a GIS software.
Nejde jen o umístění značek na mapu; nástroje pro vizualizaci dat a mapování slouží k získání přehledu o vašich úkolech, pochopení geografického kontextu a využití těchto informací k optimalizaci vašich pracovních postupů.
V této rychle se měnící, digitálně řízené době může být bezplatný software pro tvorbu map klíčem k lepšímu provedení projektu. Správný nástroj pro tvorbu map vám pomůže pracovat v rámci kontrolních mechanismů projektu, jako jsou krátké termíny, omezené rozpočty a neustále se měnící rozsah projektu.
Pojďme se tedy podívat na 10 nejlepších softwarových nástrojů pro tvorbu map, které by manažeři a nadšenci do map měli v roce 2025 zvážit. Je čas najít perfektní nástroj pro tvorbu map, který vyhovuje vašim potřebám a pomůže vašemu týmu dosáhnout úspěchu.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu map?
Pojďme se trochu blíže podívat na to, čím se nejlepší mapovací software skutečně vyznačuje:
Nejprve hledejte robustní funkce pro tvorbu map, jako je označování polohy, měření vzdálenosti a integrace s vašimi nástroji pro správu projektů. To vám pomůže zefektivnit pracovní postup při tvorbě map, ušetřit čas a pracovat rychleji.
Dále zvažte použitelnost samotného mapovacího softwaru. Intuitivní rozhraní může zjednodušit vaše úkoly a zkrátit dobu potřebnou k naučení se vytváření map. Nezbytné jsou také funkce pro spolupráci v reálném čase, které umožňují plynulou týmovou práci a lepší komunikaci.
Nezapomeňte na důležitost přizpůsobitelných zobrazení. Schopnost filtrovat a soustředit se na relevantní data může zefektivnit správu úkolů založených na poloze.
Na závěr nezapomeňte zohlednit cenu a uživatelské recenze. Pokud si vyberete ten nejlepší software pro tvorbu map, který odpovídá vašemu rozpočtu a má pozitivní recenze, můžete se lépe rozhodnout. Cílem je najít nejlepší software pro tvorbu map, který vyhovuje vašim potřebám a zlepší proces řízení vašich projektů.
10 nejlepších programů pro tvorbu map
Správné nástroje a software pro tvorbu map mohou změnit proces plánování a realizace vašich projektů a učinit je efektivnějšími a účinnějšími.
1. ClickUp
ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, ale také platforma pro zvýšení produktivity, kterou lze integrovat do softwaru pro tvorbu map a plynule plánovat úkoly založené na lokalitě. Díky přehlednému rozhraní a pokročilým funkcím je ideální pro všechny struktury správy projektů v organizacích jakékoli velikosti.
Ať už pracujete na designovém projektu nebo vytváříte proces vývoje produktu, ClickUp vám pomůže.
S zobrazením ClickUp Map je snadné upravovat, vylepšovat a personalizovat vaše podrobné mapy tak, aby neustále zobrazovaly nejrelevantnější informace. Přidejte více lokalit do vlastních polí nebo použijte filtry k prohledání mapy a zobrazení informací, jako například kteří členové týmu jsou přiřazeni ke konkrétním regionům.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazení mapy vám umožňuje třídit nebo filtrovat lokality na interaktivní mapě a zobrazit údaje o lokalitách vašich zákazníků, konkrétních pracovištích, místech konání akcí a další informace pomocí Google Maps.
- Geografické adresy můžete zahrnout přímo do úkolů, aby se vám lépe upravovaly.
- Hladká integrace s oblíbenými nástroji pro tvorbu map
- Vlastní zobrazení umožňují vizuálně orientovaným lidem organizovat úkoly pomocí projektového managementu na tabuli.
- Pokročilé funkce pro řízení projektů a spolupráci týmů
Omezení ClickUp
- Uživatelské rozhraní může pro některé uživatele představovat strmou křivku učení.
- Mobilní aplikace může být méně intuitivní než verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Scribble Maps
Scribble Maps je univerzální software pro tvorbu map, který se zaměřuje na jednoduchost a snadné použití. Tato platforma umožňuje uživatelům rychle kreslit, přidávat text a umisťovat značky na digitální mapu, kterou lze podle potřeby sdílet nebo vložit.
Scribble Maps nabízí různé styly tvorby map, jako jsou ručně kreslené mapy, izometrické mapy, interiérové mapy, mapové grafy a další způsoby tvorby map. Navzdory své univerzálnosti je Scribble Maps intuitivnější a přímočařejší než jiné programy pro tvorbu map.
Online mapový nástroj je webový software, což znamená, že není nutná žádná instalace a můžete k němu přistupovat z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu. Pokud jste však na cestách bez wifi, budete potřebovat náhradní plán.
Nejlepší funkce Scribble Maps
- Přizpůsobitelné, krásné mapy regionů s možností přidávat text, značky a tvary
- Funkce sdílení a publikování pro snadnou spolupráci v rámci softwaru pro tvorbu map
- Možnost importu dat a vrstev
Omezení Scribble Maps
- Některé funkce pro tvorbu map jsou k dispozici pouze v placené verzi.
Ceny Scribble Maps
- Zdarma
- Základní: 14 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Scribble Maps
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
3. Inkarnate
Software Inkarnate pro tvorbu fantasy map, který je primárně určen pro herní mistry, vývojáře her, vypravěče a nadšence D&D, je výkonnou součástí procesu vývoje produktu, pokud váš produkt obsahuje složité a detailní mapy fantasy světů.
Vytvářejte fantasy mapy nebo bitevní mapy od rozsáhlých světů a složitých městských plánů až po bitevní mapy a návrhy interiérů. Platforma nabízí řadu šablon a uměleckých prvků, díky kterým oživíte svou imaginární mapu světa. Rozhraní je snadno ovladatelné a umožňuje rychlé a efektivní řízení designových projektů.
Nejlepší funkce Inkarnate
- Rozsáhlá sbírka uměleckých nástrojů a mapových prvků s softwarem pro tvorbu map
- Ideální pro vytváření fantasy map a map světa s rozsáhlými detaily.
- Zahrnuje editor map pro RPG a šablony map dungeonů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní, které je ideální jak pro začínající tvůrce fantasy map, tak pro odborníky.
Omezení Inkarnate
- Omezeno na tvorbu fantazijních map
- Jelikož se jedná spíše o fantasy světy, pochopitelně postrádá funkce zaměřené na podnikání ve srovnání s jiným mapovacím softwarem.
Ceny Inkarnate
- Zdarma
- Pro Monthly: 5 $
- Roční předplatné Pro: 25 $
Hodnocení a recenze Inkarnate
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
4. MapChart
MapChart je vynikající volbou pro tvůrce map, kteří potřebují zobrazovat data geograficky, jako jsou například pedagogové, studenti nebo odborníci z různých oborů.
S MapChart můžete snadno zobrazit statistické údaje na mapách světa i regionů a nabídnout tak jedinečnou a informativní geografickou perspektivu. To je obzvláště užitečné pro pochopení regionálních nebo globálních trendů a interaktivní povaha platformy přidává prezentacím nebo zprávám dynamickou vrstvu.
Nejlepší funkce MapChart
- Uživatelsky přívětivé rozhraní pro vytváření geografických map
- Možnost vytvářet vlastní mapy s barevným kódováním
- Mapy dostupné po celém světě
Omezení MapChart
- Map maker má ve srovnání s jinými kartografickými programy omezené funkce.
- Žádná možnost vlastních tvarů nebo vrstev na vaší vlastní mapě
Ceny MapChart
Ceny si vyžádejte u společnosti MapChart.
Hodnocení a recenze MapChart
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
5. Wonderdraft
Wonderdraft je uživatelsky přívětivý a komplexní software pro tvorbu fantasy map, určený pro spisovatele beletrie, vývojáře her a kohokoli, kdo potřebuje vytvářet světy. Nabízí různé přizpůsobitelné nástroje a prostředky, díky nimž oživíte mapu města nebo světa, od krajiny po městské scenérie a vše mezi tím.
Díky intuitivnímu designu se můžete soustředit na kreativitu při tvorbě vlastních map, místo abyste se potýkali s komplikovaným softwarem.
Nejlepší funkce Wonderdraft
- Podrobné ručně kreslené prvky pro vytváření jedinečných map
- Možnost přidat text a symboly
- Možnost práce offline
- Není nutné předplatné
- Aktivní online komunita znamená, že se neustále objevují nové zdroje.
Omezení Wonderdraft
- Mapovací nástroje zaměřené na fantasy mapy, které nejsou ideální pro obchodní projekty
- Strmější křivka učení pro ne-umělce
- Spousta dalších balíčků uměleckých děl – za příplatek
Ceny Wonderdraft
- Jednorázový nákup: 29,99 $
Hodnocení a recenze Wonderdraft
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
6. FlowScape
Jako software pro tvorbu 3D map nabízí FlowScape jedinečný pohled na geografické plánování.
FlowScape se používá především k vytváření malebných krajin a umožňuje vám vizualizovat úkoly nebo projekty založené na poloze podrobnějším a realističtějším způsobem. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a širokému výběru přírodních prvků je ideálním nástrojem pro vizualizaci a prezentace.
Nejlepší funkce FlowScape
- 3D, podrobné vytváření map s různými prvky a krajinami
- Intuitivní ovládání a úpravy při tvorbě map
Omezení FlowScape
- Není určeno pro vytváření tradičních 2D map (např. map měst).
- Vhodnější pro vývoj her nebo vyprávění příběhů pro fantasy mapy
Ceny FlowScape
- Jednorázový nákup: 14,99 $
Hodnocení a recenze FlowScape
- G2: 4,0/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,0/5,0 (3 recenze)
7. Infogram
Infogram je výkonný nástroj, který přeměňuje surová data na poutavé interaktivní mapy a infografiky.
Infogram je ideální pro pedagogy, marketéry nebo blogery, protože data činí srozumitelnými a vizuálně atraktivními.
Platforma nabízí řadu šablon a možností přizpůsobení, díky kterým můžete vytvářet prezentace, příspěvky na sociálních sítích nebo obsah blogů, které zaujmou.
Nejlepší funkce Infogramu
- Integrace vizualizace dat s nástrojem pro tvorbu map
- Široká škála šablon a designů
- Podporuje interaktivní styly map
Omezení Infogramu
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
- Některé funkce pro integraci dat jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
Ceny Infogramu
- Základní: Zdarma
- Pro: 19 $/měsíc
- Podnikání: 67 $/měsíc
- Tým: 149 $/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte Infogram.
Hodnocení a recenze Infogramu:
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70+ recenzí)
8. Mapme
Mapme vyniká interaktivním způsobem vytváření map. Umožňuje uživatelům vytvářet sofistikované, detailní mapy, které vyprávějí příběh, což z něj činí vynikající volbu pro firmy, pedagogy nebo organizátory komunit.
S Mapme můžete vytvářet mapy, které prezentují geografická data na mapách vesnic, měst, regionů nebo zemí způsobem, který zaujme diváka a nabízí pohlcující zážitek, který přesahuje možnosti Google map.
Nejlepší funkce Mapme
- Výkonné funkce pro vytváření efektních map
- Přizpůsobitelné zobrazení a možnosti
- Skvělé pro vyprávění příběhů a prezentace
Omezení Mapme
- Některé pokročilé funkce mohou být obtížné ovládat.
- Dražší než jiné možnosti
- Žádná bezplatná verze
Ceny Mapme
- Story: 24 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny si vyžádejte u společnosti Mapme.
Hodnocení a recenze Mapme
- G2: 3,5/5 (9 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
9. Visme
Visme jde nad rámec jednoduchého vytváření map díky integraci robustních funkcí pro vizualizaci dat.
Tato platforma vám umožňuje vytvářet informativní mapy bohaté na data, které dokážou prezentovat složité údaje jednoduchým a vizuálně poutavým způsobem.
Ať už se věnujete marketingu, vzdělávání nebo projektovému managementu, Visme vám pomůže efektivně sdělovat vaše data.
Nejlepší funkce Visme
- Integrace s vizualizací dat
- Přizpůsobitelné mapy s celou řadou prvků
- Skvělé pro vytváření map založených na datech
Omezení Visme
- Kvalitní mapy vyžadují placený tarif.
- Pro začátečníky může být složité
Ceny Visme
- Základní: Zdarma
- Starter: 12,25 $/měsíc
- Pro: 24,75 $/měsíc
- Visme pro týmy: Ceny vám sdělí společnost Visme.
Hodnocení a recenze Visme
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
10. Maptive
Se zaměřením na obchodní analytiku a prezentaci dat nabízí Maptive výkonné nástroje pro vytváření map založených na datech. Je to vynikající nástroj pro firmy, které potřebují analyzovat geografická data, optimalizovat trasy nebo identifikovat trendy založené na lokalitě.
S Maptive můžete transformovat surová data do vizuálního formátu, který může podpořit rozhodování a vývoj strategie.
Nejlepší funkce Maptive
- Výkonný nástroj pro vytváření map zaměřených na podnikání
- Pokročilé funkce pro analýzu dat
- Přizpůsobitelné prvky a zobrazení
Omezení Maptive
- Omezená bezplatná verze
- Strmější křivka učení
Ceny Maptive
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 110 $/měsíc
- Tým: 220 $/měsíc
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte Maptive.
Hodnocení a recenze Maptive
- G2: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (5 recenzí)
Na cestě k úspěchu s pomocí softwaru pro tvorbu map
Výběr správného softwaru pro tvorbu map může výrazně ovlivnit efektivitu plánování a provádění úkolů založených na lokalitě. Každý zde uvedený nástroj pro tvorbu map nabízí jedinečné funkce, které vám mohou pomoci dosáhnout cílů vašeho projektu.
Pokud však hledáte nástroj, který integruje tvorbu map s řízením úkolů, zvažte prozkoumání Map View od ClickUp. Nejenže pomáhá vizualizovat úkoly na mapě, ale také se hladce propojuje s dalšími funkcemi pro řízení projektů, čímž zefektivňuje vaše plánování a provádění procesů.
Vyzkoušejte ClickUp a odemkněte novou úroveň produktivity pro svůj tým. Příjemné mapování!