Průvodce automatizacemi v ClickUp (s 10 příklady použití)

Bez ohledu na typ společnosti, umístění, odvětví nebo oddělení si každý manažer přeje:
- Zbavte se opakujících se a manuálních úkolů (zejména těch, které vyžadují stejný postup a rozhodnutí).
- Koordinujte pracovní postupy na autopilotu (předcházejte zpožděním při přidělování úkolů a dodávkách výsledků, čímž minimalizujete délku trvání projektu a náklady).
Naštěstí existuje odpověď na tyto touhy – automatizace ClickUp!
Někdy automatizace znamená, že již nemusíte konzultovat s členem týmu před přeřazením úkolu. Jindy automatizace znamená, že před dokončením úkolu je nutné požádat o schválení více zainteresovaných stran.
Problémy v procesech však mohou mít mnoho podob. Automatizace úkolů vám pomůže tyto procesy kontrolovat a chránit je před problémy s produktivitou.
Ať už jste v automatizaci nováčkem nebo hledáte způsob, jak optimalizovat svou automatizaci v ClickUp, tento průvodce je pro vás. Pokračujte ve čtení a podívejte se na náš výběr příkladů automatizace v ClickUp. Ukážeme vám, kam až vás automatizace může dostat.
🧠 Aktualizace: Věděli jste, že nyní můžete vytvářet automatizace v ClickUp pomocí běžné angličtiny? To je síla spojení automatizací ClickUp s funkcemi umělé inteligence ClickUp Brain! Více se dočtete v sekci: Vytváření automatizací v přirozeném jazyce pomocí ClickUp Brain.
Co jsou automatizace v ClickUp?
Automatizace posouvají proces vpřed v postupném pracovním toku, aby optimalizovaly opakování úkolů, takže je lze logicky provádět bez ruční práce. I když nemůžete automatizovat všechny úkoly ve svém pracovním toku, mnoho rozhodnutí se přijímá napříč úkoly, které se opakují nebo jsou naprosto stejné. A ty lze snadno automatizovat, aby se určilo, co bude dál.
Díky automatizacím máte k dispozici software pro automatizaci úkolů, který za vás z mnoha důvodů provádí automatické změny. Může to být proto, že:
- Nemáte na to čas?
- Nemusí být tak přesné jako automatizovaný software.
- Potřebujete využít automatizaci, abyste výrazně ušetřili čas při opakované práci?
Nyní můžete automatizovat pouze část procesu nebo celý proces. Záleží na tom, jak dobře se vaše úkoly hodí pro automatizaci.
V takovém případě nemusí být vysoce manuální proces tím nejvhodnějším pro automatizaci. Můžete automatizovat část tohoto procesu týkající se schvalování rozhodnutí.
Automatizované úkoly často spouštějí fáze v procesu. Například když se potenciální zákazník stane klientem nebo někdo schválí finální dokument.
Některé části automatizace pracovních postupů nemusí být nijak složité. Postupem času se však jejich počet zvyšuje a uvolňují vám ruce pro řešení důležitějších a složitějších úkolů.
Výhody automatizace pracovních postupů
Když automatizujete pracovní postupy v ClickUp, připravujete půdu pro zvýšení produktivity svého týmu. Automatizace totiž dodává zaměstnancům elán, zvyšuje efektivitu a – co je nejlepší – snižuje bolesti hlavy způsobené překážkami ve vašich procesech.
Pomáhají také zajistit, aby se výsledky dostaly ke správným lidem ve správný čas. Ale pojďme rovnou k hlavnímu důvodu pro nastavení automatizací v ClickUp.
Rutinní úkoly jsou nudné!
Proč byste ztráceli čas a paměť připomínáním někomu, aby provedl úkol, jakmile se něco stane, když existuje software, který to za vás udělá?
Funkce automatizace ClickUp eliminují konzistentní, dobře definované a opakující se úkoly, čímž vám šetří čas a úsilí. Jediné, co musíte udělat, je odolat pokušení tyto úkoly vykonat sami.
Automatizace malých, jednoduchých úkolů, které se na první pohled zdají rychlé, se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Automatizované úkoly vám totiž uvolní čas na složitější úkoly, které vyžadují lidský faktor, individuální rozhodování nebo manuální práci.
Členové týmu a manažeři mohou také využívat automatizační funkce v ClickUp k monitorování procesů. Cílem je zajistit, aby tým postupoval podle očekávaných a předem popsaných kroků a pokynů.
Příklady automatizací ClickUp v praxi
Toto jsou příklady automatizací, které můžete nastavit v ClickUp bez ohledu na váš případ použití:
Změny stavu
V ClickUp mají úkoly obecné stavy, jako například „Probíhá“, „Kontrola“, „Přijato“ nebo „Odmítnuto“. Automatizace vám umožňují nakonfigurovat ClickUp tak, aby prováděl určité akce při změně stavu.
Automatizace může například přiřadit vedoucímu týmu konkrétní úkol a poslat mu e-mail, když se stav změní na „Dokončeno“. Můžete dokonce zrušit přiřazení úkolu nebo automaticky přidat komentář k úkolu, aby se jím zabývala konkrétní osoba.
Změny přiřazených osob
Právě jsme viděli, jak automatizace stavů udržuje práci v pohybu podle vašeho pracovního postupu. Totéž platí pro automatizaci ClickUp pro přidělené osoby.
Můžete nastavit ClickUp tak, aby provedl určitou akci, když se změní osoba, které je úkol přidělen. Můžete například definovat, že když se příjemce úkolu změní z vedoucího týmu na člena týmu, stav se vrátí zpět na „Probíhá“.
Změny priorit
Podobně jako stavy mají i úkoly v ClickUp priority, jako například „Naléhavé“, „Vysoké“, „Normální“ nebo „Nízké“. ClickUp můžete nakonfigurovat tak, aby reagoval na změny priority úkolů.
ClickUp může například archivovat úkol, jakmile se jeho priorita změní z „Normální“ na „Nízká“. Nebo může na úkol použít šablonu, například šablonu blogového příspěvku.
A posledním příkladem by bylo přidání značky k úkolu, abyste mohli úkoly kategorizovat a identifikovat je podle barvy ve svém pracovním prostoru.
Termín splatnosti se blíží
Obecně řečeno, úkoly, jejichž termín splnění se blíží, by se měly posunout nahoru ve stacku, že? Proto ClickUp nabízí automatizace pro případ, kdy nastane termín splnění úkolu.
ClickUp například může archivovat úkol a odstranit jeho sledující, jakmile se priorita změní z „Normální“ na „Nízká“. Může také použít šablonu na úkol, například šablonu hlášení chyby nebo šablonu blogového příspěvku. Nebo přidat k úkolu značku, abyste jej mohli ve svém pracovním prostoru identifikovat podle barvy.
Úkol vytvořen
Když v ClickUp vytvoříte úkol, musíte jej přiřadit k seznamu, který je kontejnerem úkolů. Nyní si představte, že nový postup stanoví, že každý nový úkol musí být přiřazen k danému seznamu. Věděli jste, že k tomu můžete použít ClickUp automaticky?
Přesně tak!
Automatizace vytváření úkolů v ClickUp vám pomáhá prosazovat postupy a předcházet chybám při vytváření úkolů vaším týmem i vámi samotnými.
Přesunuto na tuto adresu
Chcete, aby ClickUp provedl určitou akci, když je úkol přesunut na konkrétní místo? Pokud ano, pak potřebujete automatizaci „Přesunuto na toto místo“.
Jedná se o mechanismus, který zaručuje, že například každý úkol přesunutý do seznamu „Příspěvek na blogu“ ve složce „Měsíční newsletter“ automaticky vytvoří nový úkol „Vytvořit příspěvek na blogu“.
Prvky automatizací v ClickUp
Chcete-li automatizovat úkoly v ClickUp, musíte postupovat podle receptu automatizace ClickUp. To znamená „Když se stane toto, proveďte tuto akci“.
To znamená, že k vytvoření automatizace potřebujete alespoň dvě povinné součásti: spouštěče a akce. K automatizaci můžete ale také použít podmínky. Pojďme si nyní tyto tři pojmy postupně projít.
➡️ V našem článku s přehledem automatizací najdete další informace o spouštěčích, podmínkách a akcích.
Spouštěče automatizace
Pokud chcete, aby váš proces začal v určitý okamžik, řešením jsou spouštěče. Jedná se o události, jako je změna stavu nebo termín splatnosti. Tyto události spouštějí určité akce, které také definujete v automatizaci.
Pokud chcete, můžete si spouštěče představit jako část automatizací ClickUp s názvem „Když se stane toto“. Spouštějí automatizaci a iniciují akci (nebo sérii akcí).
Pokud jste si toho ještě nevšimli, obecné příklady automatizace ClickUp, které jsme zmínili v předchozí části, jsou spouštěče! Můžeme vám ale uvést i další příklady spouštěčů, které můžete v ClickUp nastavit.
- Přiřazený pracovník odstraněn, takže na úkolu zatím nikdo nepracuje.
- Změny vlastních polí, jako je zaškrtnutí políčka „ano“ nebo „ne“, výběr možnosti z rozevíracího menu, nahrání souboru, ukazatel průběhu, který dosáhne určitého bodu, nebo položka, která je ohodnocena jedním bodem na stupnici od jedné do pěti.
- Kontrolní seznamy jsou vyřešeny, když je zaškrtnuta poslední položka v kontrolním seznamu úkolu, za předpokladu, že všechny ostatní kontrolní seznamy již byly dokončeny.
- Podúkoly vyřešeny nebo okamžik, kdy jsou všechny podúkoly úkolu dokončeny
- Propojená úloha nebo propojení úlohy s podobnou úlohou, aby byla ta druhá viditelná.
- Sledovaný čas, když konkrétní osoba sledovala čas strávený na úkolu v ClickUp, prostřednictvím rozšíření Google Chrome nebo integrované aplikace, jako je Toggl.
- Úkol odblokován nebo když úkol přestane mít jiné úkoly, které brání jeho zahájení nebo dokončení.
Podmínky automatizace
Podmínky jsou v automatizacích ClickUp volitelné. Umožňují vám řídit pracovní postup podrobněji než při použití pouze spouštěčů. A pokud nejsou kritéria definovaná v podmínce splněna, ClickUp automatizaci nespustí.
Můžete například definovat spouštěč, který při třídenním zpoždění úkolu přeřadí úkol vedoucímu týmu. Poté je snadné přidat k tomuto spouštěči podmínku, která určí, že přeřazení se provede pouze v případě, že aktuálním přidělencem je konkrétní člen týmu, který již delší dobu odevzdává úkoly se zpožděním.
Toto je podmínka pro přiřazené osoby, která je filtruje pro konkrétní uživatele, ale existuje spousta dalších možností. Zde je seznam s několika dalšími příklady podmínek:
- Pokud jsou akce nastavené v automatizaci spuštěny před nebo po určitém datu
- Pokud má určité vlastní pole v úkolu konkrétní hodnotu
- Pokud má úkol začít do určitého počtu dnů od současnosti nebo má být dokončen do určitého počtu dnů před určitým datem
- Pokud úkol nemá konkrétní prioritu nebo se nachází v konkrétním stavu
- Pokud úkol neobsahuje žádné značky
- Pokud je odhadovaný čas úkolu delší než určitá hodnota
- Pokud ClickUp informuje všechny členy týmu o změnách v úkolu
Automatizační akce
O akcích jsme již v tomto průvodci mluvili! Vzpomínáte si, když změny v úkolech vedly ke změně jejich priority, přiřazeného pracovníka nebo stavu? Nebo když změny v úkolu vedly k použití šablony, přidání značky nebo komentáře k úkolu nebo odeslání e-mailu?
A je to!
Všechny události, které nastaly po změně úkolu, jsou příklady akcí. To znamená, že když ClickUp spustí automatizaci, něco se stane. A tím něčím je automatizační akce (nebo série akcí) nebo část „Poté proveďte tuto akci“ automatizace úkolů ClickUp.
Akce jsou práce, které automatizujete pomocí ClickUp, například:
- Změna termínu úkolu na přesné datum nebo datum spuštění, například
- Změna data zahájení úkolu tak, aby úkol začal například určitý počet dní poté, co ClickUp spustí automatizaci.
- Odhadování času nebo definování, jak dlouho bude pravděpodobně trvat dokončení jednotlivých úkolů, což manažerům umožňuje zkontrolovat délku trvání projektu a přijímat rozhodnutí.
- Přesunutí úkolu do seznamu například oddělte úkoly z projektového plánu do jiných seznamů ve vašem pracovním prostoru, jeden pro každou fázi projektu nebo jeden pro každý tým.
- Nastavení vlastního pole v úkolu s hodnotou, kterou chcete, aby ClickUp automaticky přidal k úkolu
- Sledování času stráveného na úkolu, abyste mohli monitorovat čas, který vy nebo členové vašeho týmu strávíte na schůzkách s klienty nebo prací na konkrétních úkolech, abychom jmenovali alespoň několik možností.
➡️ Přečtěte si náš článek o tom, jak používat automatizační akce!
Vytváření automatizací v přirozeném jazyce pomocí ClickUp Brain
Zatímco ClickUp Automations vám již umožňuje automatizovat opakující se úkoly, ClickUp Brain vám nyní pomůže je vytvářet pomocí přirozeného jazyka. Vytvářejte vlastní automatizace jednoduše popisem procesu, který chcete automatizovat. Díky tomu je nastavení spouštěčů, akcí a podmínek pro opakující se pracovní postupy snazší než kdykoli předtím.
Například můžete AI zadat: „Když je úkol se stavem Otevřeno v seznamu Vylepšení označen jako Vysoká priorita, přiřaďte jej Cristině a nastavte termín splnění na 2 dny od dnešního data. ”
Je pochopitelné, že ne všechny automatizace budou od začátku fungovat dokonale. Ale víte co? Umělá inteligence ClickUp vás provede všemi kroky, které vyžadují další objasnění, aby se vylepšily pokyny a zajistilo se hladké fungování automatizace.
Ve výše uvedeném příkladu může váš prostor ClickUp obsahovat tři druhy seznamů vylepšení – vylepšení aplikace, redakční vylepšení a vylepšení pracovního postupu. Umělá inteligence tedy neví, který z nich zvolit. Umělá inteligence provede následující:
- AI vytváří část automatizace nazvanou Akce: Změňte přiřazené osoby na Cristinu.
- Pro část automatizace nazvanou „Spouštěč“ otevře AI rozevírací seznam, ve kterém můžete vybrat správný seznam vylepšení.
- Nyní projektový manažer rozumí tomu, jak automatizaci dokončit ručně, a může vybrat správný seznam, řekněme vylepšení aplikace.
- Nyní, když je otevřený úkol v aplikaci App Improvements označen jako vysoká priorita, je automaticky přiřazen Cristině.
💡Tip: Přečtěte si našeho průvodce krok za krokem k vytváření automatizací v ClickUp pomocí AI, abyste mohli začít.
Automatizace souhrnů úkolů a aktualizací pomocí vlastních polí AI
Představte si, že dostáváte okamžité souhrny úkolů nebo aktualizace o pokroku, aniž byste museli otevřít jediný úkol. Díky AI Custom Fields od ClickUp v kombinaci s automatizacemi se to stává realitou.
Co jsou vlastní pole AI?
Jedná se o dva druhy speciálních textových polí podporovaných umělou inteligencí ClickUp:
- Shrnutí AI: Generuje rychlá shrnutí vašich úkolů.
- Aktualizace pokroku AI: Generuje aktualizace pokroku vašich úkolů za zvolené časové období (dnes, včera, tento týden atd.).
Řekněme, že chcete, aby AI po dokončení projektu shrnula celou zprávu o postupu projektu. Můžete pak vytvořit automatizaci, kde:
- Spouštěč: Když je úkol označen jako „Dokončený“
- Akce: Vyplňte pole AI Summary (Shrnutí AI) a shrňte zprávu o projektu.
Typy automatizací v ClickUp
V ClickUp máte k dispozici tři typy automatizací:
Šablony automatizace
ClickUp nabízí knihovnu spouštěčů a akcí, které můžete procházet a použít tak, jak jsou. Použijte je jako výchozí bod a přizpůsobte je konkrétně pro svůj tým.
Šablony automatizace jsou efektivním způsobem konfigurace procesů. A ClickUp jich má více než 50, které lze použít v jakémkoli prostoru, složce nebo seznamu.
Vlastní automatizace
Tip pro profesionály: S pomocí vlastních automatizací ClickUp můžete přidávat podmínky a definovat více akcí pro každou automatizaci. Nedoporučujeme však používat vlastní automatizace, pokud již nejste zvyklí používat šablony automatizací a nenašli jste potřebné automatizace v našem úložišti šablon automatizací.
Kombinujte spouštěče, akce a vlastní pole ClickUp a vytvořte si vlastní automatizace. Přizpůsobte je tak, aby vyhovovaly požadavkům vašeho pracovního postupu.
Šablony integrace
ClickUp se integruje s těmito externími aplikacemi, abyste mohli konfigurovat automatizace:
- Bugsnag: Například pro vytvoření úkolu v ClickUp, když Bugsnag zachytí novou chybu ve vašem produktu.
- Calendly: Pro vytváření úkolů v ClickUp na základě událostí naplánovaných v Calendly.
- E-mail: Pokud potřebujete automaticky odesílat e-maily z pracovního prostoru ClickUp na základě určitých spouštěčů nebo podmínek, například když je úkol odblokován.
- GitHub: V případě, že váš (softwarový) tým potřebuje přepínat mezi GitHubem a ClickUpem, aby synchronizoval práci, například aktualizovat stav úkolu v ClickUp, jakmile někdo provede změnu v hlavní větvi daného repozitáře GitHub, nebo vytvořit problém v GitHub, když klient nahlásí chybu.
- Aktualizace stavu úkolu v ClickUp, jakmile někdo potvrdí změnu v hlavní větvi daného repozitáře GitHub
- Vytvoření problému v GitHubu, když klient nahlásí chybu
- Twilio: Například pro automatické odesílání textových zpráv klientovi z vašeho pracovního prostoru ClickUp, ve kterých ho informujete o stavu projektu.
- HubSpot: Automatizujte své pracovní postupy pomocí spouštěčů založených na obchodech.
- Aktualizace stavu úkolu v ClickUp, jakmile někdo potvrdí změnu v hlavní větvi daného repozitáře GitHub
- Vytvoření problému v GitHubu, když klient nahlásí chybu
Tyto integrace obsahují šablony s nativními spouštěči, akcemi a podmínkami, které můžete přizpůsobit svým potřebám. K doladění automatizací můžete také použít vlastní pole.
Jak nastavit automatizace na úrovni prostoru, složky a seznamu v ClickUp
ClickUp rozděluje práci na konkrétní úkoly, aby strukturoval vaše projekty. Jinak byste mohli mít potíže s automatizovaným řízením projektů na této platformě.
- Pracovní prostory: Reprezentujte svou společnost
- Prostory: Odpovídají největším pracovním jednotkám ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Prostory můžete například použít k rozdělení vaší organizace na oddělení, týmy, iniciativy nebo klienty. To vám umožní spravovat práci podle různých potřeb.
- Složky: Volitelné, obsahují seznamy a dokumenty.
- Seznamy: rozdělte úkoly například na sprinty, geografické lokality nebo fáze projektu a pomozte tak objasnit účel úkolů.
- Úkoly: Mohou obsahovat podúkoly a vnořené podúkoly.
Nyní má každý prostor vlastní sadu povolených ClickApps, pomocí kterých můžete spravovat určité funkce, jako jsou automatizace. A pokud definujete automatizaci ClickUp na úrovni prostoru, všechny úkoly v tomto prostoru automatizaci zdědí.
Totéž platí pro složky a seznamy.
- Pokud nastavíte automatizaci pro složku, všechny úkoly ze seznamů v této složce automatizaci zdědí.
- A pokud automatizaci přiřadíte k seznamu, automatizaci zdědí pouze úkoly v tomto seznamu.
To znamená, že při vytváření automatizace musíte vybrat prostor, složku nebo seznam, na který chcete automatizaci aplikovat.
➡️ Podívejte se na náš webinář o automatizaci v ClickUp, kde najdete další podrobnosti!
Příklady automatizace od uživatelů ClickUp
V průběhu let jsme sestavili rozsáhlý seznam příkladů automatizace ClickUp od našich uživatelů. A rádi bychom se s vámi nyní podělili o několik položek z tohoto seznamu.
1. Stavebnictví
Pokud jste projektovým manažerem ve stavebnictví, můžete ClickUp využít k:
2. Finance
Pokud jste mzdový účetní, automatizace ClickUp vám umožní:
- Vytvořte platební úkol pro příští měsíc pokaždé, když platíte dodavateli měsíční paušál.
- Nechte si zasílat e-mailová upozornění, když skutečné výdaje zaměstnance překročí určitou hranici.
3. HR
Pokud jste manažerem lidských zdrojů, automatizujte svůj náborový proces pomocí ClickUp, abyste:
- Upozorněte personalistu, jakmile kandidát přijme nabídku.
- Po dokončení posledního úkolu v rámci zaškolení nového zaměstnance mu zašlete dotazník o zapojení zaměstnanců.
➡️ Přečtěte si více o tom, jak náš onboardingový tým využívá automatizace ClickUp!
4. Právo
Pokud jste právník, můžete pomocí ClickUp spravovat svou advokátní kancelář následujícím způsobem:
- Vytvoření úkolu s informacemi, které potenciální klient právě odeslal prostřednictvím formuláře Jotform vloženého do vaší webové stránky.
- Rozhodování o tom, zda případ přijmout či nikoli, na základě informací, které ClickUp uložil do nově vytvořeného úkolu.
- Sdílení dokumentů s poznámkami k případům (a přiloženými soubory) s klienty prostřednictvím e-mailu ihned po jejich dokončení.
5. Zákaznická podpora
Pokud řídíte tým zákaznické podpory, můžete v ClickUp definovat automatizace, abyste:
- Vytvořte problém v GitHubu, když klient nahlásí chybu ve vašem produktu.
- Použijte šablonu hlášení chyby na tento úkol.
➡️ Zjistěte, jak náš tým zákaznické podpory využívá automatizace ClickUp!
6. Vývoj softwaru
Pokud vedete tým vývojářů softwaru, nastavte ClickUp tak, aby:
- Vytvořte úkol, jakmile někdo odešle formulář s chybou v ClickUp.
- Přesuňte nově vytvořený úkol do seznamu chyb týmu, který jej opraví.
7. Marketing
Pokud jste marketingový manažer, můžete ClickUp nakonfigurovat tak, aby:
- Přiřaďte úkol vytvoření blogového příspěvku vašemu SEO specialistovi, když autor změní stav úkolu na „Návrh dokončen“.
- Po zahájení onboardingu odešlete klientovi uvítací e-mail.
➡️ Získejte více informací o tom, jak náš marketingový tým používá ClickUp!
8. Správa produktů
Pokud jste produktový manažer, ClickUp vám může pomoci:
- Přesuňte nedokončené úkoly do dalšího sprintu, když ClickUp označí aktuální sprint jako dokončený.
- Upozorněte zúčastněné strany e-mailem, když všechny úkoly v kontrolním seznamu spuštění funkce mají stav „Dokončeno“.
➡️ Zjistěte, jak produktoví manažeři ClickUp používají ClickUp k provádění všech výše uvedených činností a mnohem více!
9. Prodej
Řídíte prodejní tým? Spolehněte se na ClickUp, který to za vás udělá:
- Vytvořte úkol pokaždé, když potenciální zákazník naplánuje demo produktu přes HubSpot.
- Automaticky přiřazujte potenciální zákazníky mezi vaše obchodní zástupce na základě jejich pipeline nebo měsíčních cílů.
- Vytvořte úkol ihned poté, co se zákazník zaregistruje k vyzkoušení produktu nebo poprvé použije váš produkt.
- Posílejte e-mail celému týmu pokaždé, když jeden z vašich obchodních zástupců uzavře obchod.
- Automaticky vytvořte úkol, aby byl zákazník kontaktován, pokud produkt po určitou dobu nepoužíval.
10. Vynikající kvalita
ClickUp vám pomůže zajistit, aby váš produkt splňoval očekávání vašich zákazníků tím, že:
- Přidání správných manažerů jako pozorovatelů správných týmů
- Přidání vedoucích týmů jako pozorovatelů všech úkolů přidělených členům jejich týmů
➡️ Objevte, jak náš tým Quality Excellence používá ClickUp!
Je čas začít používat automatizace ClickUp!
Nyní, když přesně víte, co jsou automatizace ClickUp a jak zefektivňují procesy a správu úkolů, je zde plán:
- Prozkoumejte vestavěné automatizace ClickUp
- Použijte několik šablon automatizace na testovací projekt, abyste je mohli vidět v akci.
- Nastavte si svou první vlastní automatizaci v ClickUp
A pokud jste v příkladech automatizace ClickUp v této příručce nenašli svůj obor podnikání, kontaktujte nás! Rádi si poslechneme o vašem projektu a pomůžeme vám dozvědět se více o automatizacích ClickUp.