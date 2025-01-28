ClickUp blog

10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro architekty

28. ledna 2025

Tajemství hladkého průběhu architektonických projektů? Plánování, plánování a ještě jednou plánování.

Mít přehled o postupu projektu, zdrojích, harmonogramu a překážkách je zásadní pro splnění slibů všem klientům, zainteresovaným stranám a členům týmu – do té míry, že je naprosto nezbytné vyhledat pomoc v podobě výkonného softwaru pro řízení projektů, který je navržen tak, aby pomáhal architektům pracovat efektivně.

Používání softwaru pro řízení projektů s funkcemi, které pomáhají týmům zvýšit produktivitu, přináší spoustu výhod, ale architekti musí hledat další funkce, které odpovídají jejich jedinečným výzvám, procesům a stylům práce.

Ale jak si vybrat?

Opřete se o tento podrobný seznam 10 nejlepších nástrojů pro řízení projektů pro architekty a najděte ten nejlepší nástroj pro vaše potřeby. Poznamenejte si všechny nezbytné funkce, které byste měli hledat v kvalitním softwaru, a porovnejte rozbory aplikací, nevýhody, ceny a další.

Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů pro architekty?

Na trhu je dnes k dispozici spousta funkčních nástrojů, ale každý z nich je přizpůsoben konkrétním případům použití.

Pro architekty jsou klíčové nástroje pro správu harmonogramů, reporting a spolupráci. Ale jak tyto funkce vypadají v praxi?

Zde je pět nejdůležitějších funkcí, které by neměly chybět ve vašem příštím softwaru pro řízení projektů pro architekty:

10 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro architekty

S ohledem na svůj rozpočet, tým a nezbytné funkce použijte tento seznam jako vodítko při hledání softwaru.

Pojďte s námi prozkoumat nejlepší nástroje pro řízení projektů pro architekty a najít software, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

1. ClickUp

Názory ClickUp
Podívejte se na více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte svůj pracovní postup svým potřebám.

Úspěšné architektonické projekty vyžadují pečlivé plánování a organizaci. Může však být obtížné sledovat všechny proměnné prvky projektu – od materiálů po časové harmonogramy, od odhadů po kontrolní seznamy.

Ať už řídíte malou renovaci nebo rozsáhlou stavbu, platforma pro zvýšení produktivity, jako je ClickUp, pomáhá architektům mít přehled o svých úkolech od začátku do konce!

ClickUp eliminuje nejistotu z projektového řízení díky výkonným funkcím, jako jsou Ganttovy diagramy, zobrazení kalendáře a automatizace procesů. Pouhými několika kliknutími můžete vytvořit závislosti mezi úkoly a přiřadit úkoly členům týmu a dodavatelům kdekoli na světě.

Navíc se ClickUp snadno integruje s jiným softwarem a aplikacemi, takže můžete spravovat práci z jediného dynamického pracovního prostoru!

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
  • Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
  • G2: 4,7/5 (více než 5 400 recenzí)

2. Monografie

Monografie software pro řízení architektonických projektů
via Monograph

Monograph je software pro řízení projektů, který byl navržen tak, aby usnadnil život architektům. Zjednodušuje proces plánování tím, že poskytuje všechny prvky projektového plánování na jednom místě, od plánování harmonogramu a rozpočtu až po schůzky a seznamy úkolů. Monograph také nabízí sdílený firemní kalendář, takže všichni, kdo se podílejí na projektu, mohou pohodlně spolupracovat na jednom místě. Navíc si každý uživatel může přizpůsobit své rozhraní, aby měl vše digitálně a přehledně uspořádané.

Tento software pro řízení projektů je nejvhodnější pro projekty rozdělené do fází. Rozdělením práce na menší, lépe zvládnutelné fáze v Monographu můžete lépe sledovat pokrok, identifikovat oblasti, které vyžadují další pozornost, a dokonce odhalit potenciální problémy, než se stanou většími. Cílem je vždy dokončit projekt rychleji a zároveň zachovat nejvyšší standardy kvality.

Nejlepší vlastnosti monografie

  • Sledování času a výdajů prostřednictvím MoneyGantt
  • Časovač v aplikaci pro sledování fakturovatelného a nefakturovatelného času
  • Projektové zprávy porovnávající bezplatný výkon
  • Nástroje pro plánování zdrojů a předpovídání personálních potřeb

Omezení monografie

  • Chybí různé pohledy na projekt
  • Exporty časových záznamů jsou omezeny na formát CVS.

Ceny monografií

  • Cena Monograph začíná na 40 USD/uživatel za měsíc, fakturováno ročně.

Hodnocení a recenze monografií

  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
  • G2: 4,3/5 (2 recenze)

3. Newforma

Software pro řízení projektů Newforma pro architekty
prostřednictvím Newforma

Dalším softwarem pro řízení projektů pro architekty je Newforma. Tento softwarový nástroj je speciálně navržen pro architektonické a inženýrské firmy. Nabízí širokou škálu funkcí, které zefektivňují procesy a zvyšují produktivitu. S Newformou mohou architekti rychle přistupovat k projektovým materiálům, vytvářet časové osy a seznamy úkolů, ukládat dokumenty, sdílet informace s kolegy a spolupracovníky, kontrolovat návrhové plány a sledovat pokrok v reálném čase. Díky tomu mohou architekti snadno udržet přehled o svých projektech a dokončit je včas.

Newforma je užitečná pro architekty všech úrovní zkušeností. Díky intuitivnímu rozhraní je snadné nastavit a spravovat projekty, zatímco pokročilé funkce poskytují architektům plnou kontrolu nad procesem. Od správy nabídek a dodavatelů až po sledování změn objednávek a nákladů na projekt – Newforma pomáhá udržovat vše v pořádku.

Nejlepší funkce Newforma

  • Obsah souborového serveru, SharePoint Online, BIM 360 a ProjectWise přístupný v jediném zobrazení
  • Panel pro podání a žádosti o informace (RFI) pro sledování položek po termínu a nadcházejících položek
  • Doplněk pro Outlook umožňující přetahování e-mailů do projektové složky
  • Projektové centrum pro správu klíčových dokumentů

Omezení Newforma

  • Aplikace Newforma Plans podporuje pouze zařízení Apple.
  • Omezené funkce pro úpravy PDF

Ceny Newforma

  • Podrobnosti získáte u společnosti Newforma.

Hodnocení a recenze Newforma

  • Capterra: 3,8/5 (8 recenzí)
  • G2: 4,1/5 (90+ recenzí)

4. Outplanr

Nástroj pro plánování projektů Outplanr
prostřednictvím Outplanr

Outplanr je výkonný nástroj pro manažery a týmy, který jim umožňuje proměnit běžné seznamy úkolů v komplexní akční plány. S Outplanr mohou týmy rychle a snadno nastavit projekty rozdělením úkolů na zvládnutelné kroky. Díky přehledu o celém úkolu najednou mohou týmy zajistit, že jsou na stejné vlně, a zároveň se vyhnout zmatkům a překážkám produktivity.

Outplanr usnadňuje sledování pokroku tím, že týmům umožňuje monitorovat jejich akční plány vizuálně atraktivním způsobem. Mohou si prohlížet přehled všech úkolů spojených s každým projektem, což jim pomáhá udržovat pořádek a být informováni o pokroku týmu. Kromě toho mohou týmy upravovat svůj harmonogram na základě jakýchkoli změn nebo nových vývojů, což jim dává větší kontrolu nad jejich architektonickým projektem.

Nejlepší funkce Outplanr

  • Widget pro sledování času
  • Nahrát widget pro sledování postupu dokončování souboru
  • Skutečná vs. odhadovaná doba dokončení projektu
  • Nativní aplikace pro iOS, Android, MacOS a Windows Desktop

Omezení Outplanr

  • Nedostatek možností přizpůsobení v zobrazení projektů
  • Omezené nativní integrace

Ceny Outplanr

  • Cena začíná na 15 USD/měsíc pro 3 osoby.

Hodnocení a recenze Outplanr

  • Capterra: N/A
  • G2: 4,3/5 (více než 10 recenzí)

5. ArchiSnapper

Software pro řízení projektů ArchiSnapper pro architekty
prostřednictvím ArchiSnapper

Software pro řízení projektů ArchiSnapper usnadňuje vytváření přesných terénních zpráv a spolupráci s ostatními na architektonických projektech. Jedná se o výkonné řešení, které týmům pomáhá rychle zachytit více dimenzí zakázky a zajistit, že jsou zohledněny všechny projekty. Díky intuitivnímu designu můžete pomocí aplikace ArchiSnapper snadno sledovat podrobnosti o zakázkách, úkolech a dalších typech dat.

Pro týmy pracující na dálku pomáhá ArchiSnapper udržovat všechny v kontaktu. Umožňuje jednoduchou a efektivní komunikaci mezi odděleními a lokalitami, přičemž podrobné aktualizace stavu jsou okamžitě k dispozici. Navíc můžete sdílet dokumenty s ostatními, takže všichni jsou vždy na stejné vlně. Ať už řídíte jeden projekt nebo více úkolů na několika místech, ArchiSnapper zajistí, že budete vytvářet přesné zprávy z terénu a spolupracovat se svým týmem rychle a efektivně.

Nejlepší funkce ArchiSnapper

  • Přizpůsobené terénní zprávy a seznamy úkolů
  • Číslované body plánu vizualizace práce založené na lokalitě
  • Funkce anotací na výkresech dostupná v aplikacích pro web, iOS a Android.
  • Šablony e-mailů

Omezení ArchiSnapperu

  • Drahé cenové plány ve srovnání s jinými nástroji
  • Omezené funkce Ganttova diagramu

Ceny ArchiSnapper

  • Cena začíná na 29 USD/měsíc za uživatele, fakturace ročně.

Hodnocení a recenze ArchiSnapper

  • Capterra: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
  • G2: N/A

6. Xledger

Software pro řízení projektů Xledger
prostřednictvím Xledger

Projektoví manažeři v architektuře potřebují účetní nástroj, který dokáže udržovat jejich finance, náklady na projekty a výdaje v aktuálním stavu. Xledger je skvělým řešením pro zefektivnění řízení práce na místě a účetních operací. Uživatelsky přívětivá platforma umožňuje snadný přístup a nabízí řadu funkcí navržených pro zjednodušení procesu.

Xledger umožňuje architektům mít přehled o svém finančním plánování díky řadě výkonných analytických nástrojů. Tato robustní platforma umožňuje automatizované reporty, přizpůsobitelné dashboardy a podrobné prognózy. S Xledgerem budete schopni rychleji činit chytřejší rozhodnutí, což vám umožní rychle a efektivně směřovat k vašim cílům.

Nejlepší funkce Xledger

  • Více než 200 předdefinovaných a standardních zpráv
  • Automatizované vyúčtování času a výdajů
  • Aplikace Xledger Mobile pro telefony iOS, Android a Windows
  • Náklady na projekt, reporting a sledování stavebních projektů

Omezení Xledgeru

  • Omezená schopnost zvládat různé úrovně složitých projektů
  • Nedostatek komunikačních funkcí ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů

Ceny Xledger

  • Kontaktujte společnost Xledger pro podrobnosti o cenových plánech.

Hodnocení a recenze Xledger

  • Capterra: 4,7/5 (6 recenzí)
  • G2: 4,5/5 (2 recenze)

7. Heeros

Funkce správy úkolů Heeros pro týmovou spolupráci
via Heeros

Heeros (dříve Taimer) je nástroj pro plánování projektů pro týmy, které potřebují lepší způsob, jak mít přehled o úkolech, termínech a rozpočtech. Týmy mohou snadno nastavit oznámení, aby sledovaly pokrok a plánovaly projekty do nejmenších detailů. Díky integraci do stávajících systémů pracovních postupů, jako jsou DocuSign, Google Calendar a HubSpot, Heeros eliminuje zdlouhavé sledování a zvyšuje produktivitu, aby pomohl architektonickým firmám dodávat projekty rychleji.

Heeros se také zaměřuje na pomoc týmům s plánováním zdrojů. Zobrazení Gantt a Grid zobrazují termíny, pracovní zátěž a kapacitu, takže projektoví manažeři mohou plánovat s plnou transparentností. Například zobrazení Gantt umožňuje projektovým manažerům vidět fáze časové osy projektu a plánovat závislosti.

Nejlepší funkce Heeros

  • Plánování a přidělování zdrojů s prioritizací úkolů
  • Kanbanové tabule pro spolupráci
  • Integrovaná funkce sledování času pro rozpočtování, sledování a přidělování hodin na základě kapacity týmu.
  • Správa faktur, objednávek a výdajů

Omezení Heeros

  • Omezená schopnost zvládat různé pracovní styly a preference
  • Řízení projektů je placená funkce v rámci plánu Business.

Ceny Heeros

  • Bezplatný tarif
  • Kontaktujte společnost Heeros pro podrobnosti o placeném tarifu.

Hodnocení a recenze Heeros

  • Capterra: N/A
  • G2: N/A

8. Týmová práce

Software pro řízení projektů Teamwork
prostřednictvím Teamwork

Teamwork je nástroj pro spolupráci, který pomáhá týmům spolupracovat na projektech. Jeho snadno použitelné rozhraní umožňuje členům týmu přidělovat úkoly, stanovovat termíny a cíle, sledovat pokrok a komunikovat mezi sebou v jednom centrálním hubu. S Teamworkem mají vedoucí také přístup k reportům v reálném čase, takže mohou být neustále informováni o pokroku svého týmu.

Týmová práce zefektivňuje proces řízení projektů. Týmy mohou dodržovat časové plány a zajistit dokončení úkolů vytvářením kontrolních seznamů a termínů. Mohou také sdílet soubory a dokumenty v rámci platformy a používat nástroje pro spolupráci k produktivní komunikaci ohledně těchto položek. Usnadňuje lepší komunikaci mezi členy týmu a usnadňuje týmu udržet se v souladu s projektem tím, že nabízí komplexní přehled o celé historii projektu.

Nejlepší funkce pro týmovou práci

Omezení týmové práce

  • Noví uživatelé mohou být zahlceni nadměrným množstvím funkcí a designem uživatelského rozhraní.
  • Platforma může při přiřazování úkolů vyžadovat delší dobu na aktualizaci polí projektu.

Ceny za týmovou práci

  • Navždy zdarma
  • Dodání: 9,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Grow: 17,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
  • Rozsah: Podrobnosti získáte u společnosti Teamwork.

Hodnocení a recenze Teamwork

  • Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
  • G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)

9. TeamGantt

Úkoly projektového řízení TeamGantt v Ganttově diagramu
prostřednictvím TeamGantt

TeamGantt je praktický software pro řízení projektů, který pomáhá architektonickým firmám plánovat projekty pomocí vizuálních grafů. Díky využití síly Ganttových grafů poskytuje TeamGantt architektům flexibilitu při vizualizaci jejich úkolů a milníků. S pomocí snadno použitelných funkcí drag-and-drop mohou architekti jednoduše přesouvat časovou osu a sledovat tak nejnovější stav. To jim umožňuje rychle reagovat na změny v požadavcích projektu, díky čemuž se obtížné úkoly stávají snadno zvládnutelnými.

Architekti mohou také identifikovat kritické cesty v časovém harmonogramu projektu, naplánovat zdroje potřebné pro každý úkol a dokonce sledovat problémy a zpoždění. Ganttovy diagramy TeamGantt přinášejí do architektonických projektů transparentnost a pořádek, což týmům umožňuje činit informovaná rozhodnutí.

Nejlepší funkce TeamGantt

  • Karta Správa zdrojů
  • Zobrazení portfolia a zprávy
  • Šablony projektových plánů
  • Plánovaný časový harmonogram vs. skutečný časový harmonogram

Omezení TeamGantt

  • Komplexní funkce závislostí pro hladké řízení architektonických projektů
  • Sledování času je placená funkce.

Ceny TeamGantt

  • Lite: 19 $/měsíc za manažera, fakturováno ročně
  • Pro: 49 $/měsíc na manažera, fakturováno ročně
  • Enterprise: 99 $/měsíc na manažera, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze TeamGantt

  • Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
  • G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)

10. Basecamp

Nástroje pro řízení projektů Basecamp
prostřednictvím Basecamp

Basecamp je online řešení pro řízení projektů, které pomáhá týmům spolupracovat a udržet projekty na správné cestě. Nabízí řadu funkcí, které týmům pomáhají spolupracovat, přidělovat úkoly, spravovat termíny, ukládat soubory a efektivně komunikovat se všemi účastníky projektu.

Jeho intuitivní design umožňuje týmům rozdělit úkoly na zvládnutelné části a seřadit je podle důležitosti. Díky možnosti přiřazovat úkoly, stanovovat termíny a diskutovat o cílech v reálném čase mohou týmy zůstat organizované a produktivní. Nástroje Basecamp usnadňují udržování všech v obraze tím, že uživatelům umožňují sdílet soubory, nahrávat obrázky a přidávat komentáře přímo v rámci platformy.

Nejlepší funkce Basecampu

  • Hill Charts pro vizuální zobrazení postupu nahoru nebo dolů v průběhu času
  • Přímé zprávy v aplikaci pro jednotlivce nebo skupiny
  • Přehled projektů, úkolů a harmonogramů na jedné stránce
  • Systém chatování a zasílání zpráv v reálném čase

Omezení Basecampu

  • Omezená funkce sledování pokroku
  • Žádné priority úkolů

Ceny Basecamp

  • Neomezený počet uživatelů: 299 $/měsíc, fakturováno ročně
  • Pro freelancery, startupy nebo menší týmy: 15 $/měsíc na uživatele

Hodnocení a recenze Basecamp

  • Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
  • G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)

Vyberte si nejlepší software pro řízení projektů pro architekty

Software pro řízení projektů je pro architekty zásadní pro efektivní řízení jejich projektů a týmů. Mezi různými dostupnými možnostmi vyniká ClickUp jako nejlepší nástroj. Díky intuitivnímu designu, přizpůsobitelným funkcím a hladké integraci s jinými nástroji nabízí ClickUp komplexní řešení pro architekty, kteří tak mohou snadno řídit své projekty, úkoly a týmy.

Ať už jste samostatný architekt nebo vedete tým, ClickUp vám poskytuje flexibilitu, transparentnost a spolupráci, které potřebujete, abyste své projekty posunuli na vyšší úroveň.

Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!

