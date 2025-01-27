10 alternativ a konkurentů TeamGantt v roce 2025

S rostoucí složitostí projektů se stává složitější i řešení pro správu projektů, které si vyberete. Správná platforma pro správu projektů vám umožní spravovat úkoly a milníky a sledovat časový plán a průběh projektu jak na detailní úrovni, tak z nadhledu.
Cloudová platforma TeamGantt je oblíbeným způsobem, jak k tomuto účelu využívat Ganttovy diagramy a další nástroje pro řízení projektů. Ale je to nejlepší platforma pro ty z nás, kteří milují Ganttovy diagramy? ?
Nejlepší alternativa TeamGantt závisí na vašich potřebách a požadavcích projektu. Prozkoumali jsme mnoho alternativ na trhu, abyste to nemuseli dělat vy, a níže vám představujeme 10 nejlepších konkurentů TeamGantt.
Co byste měli hledat v alternativách TeamGantt?
Nejlepší alternativa TeamGantt je ta, která nejlépe vyhovuje vašim individuálním potřebám. Existuje mnoho možností, od bezplatného softwaru pro Ganttovy diagramy až po dražší podnikové plány. Zvažte níže uvedené faktory, abyste měli jistotu, že produkt, který si vyberete pro správu projektů ve vaší společnosti, vám přinese očekávanou obchodní hodnotu:
- Snadné použití: Řešení pro správu projektů, které je obtížné používat, zvýší spíše frustraci než produktivitu, a správná alternativa TeamGantt usnadňuje vytváření a přizpůsobování šablon Ganttových diagramů.
- Funkce pro řízení projektů: Každá firma má jiné potřeby a jiné způsoby řízení projektů, a její software pro řízení projektů by měl poskytovat funkce, které tyto potřeby usnadňují.
- Flexibilita: Software pro správu projektů by vás neměl omezovat na jeden způsob práce, ale měl by být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil vašim pracovním postupům.
- Cena: Software, který kupujete, by neměl rozzlobit váš tým pro správu rozpočtu, ale měl by být dostatečně výkonný, aby rostl spolu s vaší společností.
- Integrace: Členové vašeho týmu budou mít prospěch z integrace jejich softwaru pro řízení projektů s nástroji, které často používají.
10 nejlepších alternativ TeamGantt pro rok 2024
Od jednoduchých příkladů projektů s Ganttovým diagramem až po rozsáhlé funkce, které vám umožní spravovat úkoly s maximální kontrolou, vám níže uvedený seznam pomůže najít ideální alternativu TeamGantt.
1. ClickUp
ClickUp je univerzální nástroj pro správu projektů a produktivitu, který nabízí funkce mnoha obchodních aplikací v jedné jednotné platformě. Díky tomu je jedním z nejschopnějších softwarových produktů pro Ganttovy diagramy na našem seznamu. Této univerzálnosti dosahuje dvěma způsoby: rozsáhle přizpůsobitelným pracovním prostorem, který vám dává maximální kontrolu nad strukturou vašich projektů, a velkou sbírkou šablon projektů, které pokrývají celou řadu odvětví a pracovních postupů.
Funkce specifická pro roli ClickUp jako alternativy TeamGantt je ClickUp Ganttův diagram. Rozšiřuje užitečnost Ganttových diagramů o komplexní nástroje pro zlepšení procesů, které vám pomohou spravovat úkoly ještě efektivněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablony projektů, jako jsou šablony časových os a šablona Ganttova diagramu ClickUp, usnadňují řízení projektů.
- Integrace s nejpopulárnějším obchodním softwarem rozšiřuje jeho funkčnost.
- Snadno vytvořené automatizace vám ušetří čas při opakovaných úkolech a pomohou sledovat závislosti.
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení pracovních prostorů se ClickUp může proměnit v celou řadu obchodních nástrojů v jedné aplikaci.
Omezení ClickUp
- Objevování a učení se všech funkcí může být pro některé uživatele náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. GanttPRO
GanttPRO je také vysoko na našem seznamu alternativ TeamGantt. Jedná se o nástroj pro řízení projektů, který pomáhá lidem plánovat a spravovat projekty prostřednictvím komplexní sady funkcí nad rámec Ganttových diagramů.
Nabízí funkce pro správu úkolů a zdrojů a sledování času. Funkce pro spolupráci na projektech zajistí, že všichni budou na stejné vlně, a usnadní těm, kteří pracují na velkých projektech, sdílení souborů a udržování aktuálních informací. Uživatelské rozhraní (UI) vám umožňuje zobrazit všechny vaše projekty, což usnadňuje sledování pokroku a správu projektů.
Nejlepší funkce GanttPRO
- Intuitivní rozhraní usnadňuje začátek práce.
- Díky dobře podporovaným mobilním aplikacím je přístupný i na cestách.
- Dobře navržené nástroje pro spolupráci jsou rozsáhlé.
- Funkce stanovení priorit pomáhá uživatelům soustředit svou pozornost.
Omezení GanttPRO
- Rozsáhlá funkčnost může být pro začátečníky příliš složitá.
- Cena je vysoká pro ty, kteří mají minimální potřeby.
Ceny GanttPRO
- Základní: 7,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
3. GanttProject
Další z našich alternativ TeamGantt je GanttProject. Tento software pro tvorbu Ganttových diagramů je open-source řešením, které si můžete zdarma stáhnout a používat ve své firmě. Má všechny základní funkce, které od nástroje pro řízení projektů očekáváte, včetně správy úkolů a zdrojů.
Uživatelé mohou nastavit základní linie, sledovat původní plán projektu a monitorovat pokrok. GanttProject je kompatibilní se stávajícími soubory Microsoft Project a umí je otevírat a ukládat. Umí také exportovat zprávy v různých formátech, jako jsou PDF, HTML a CSV, pro snadné sdílení a tisk.
Nejlepší funkce GanttProject
- Dobře navržený generátor reportů, který exportuje do formátu HTML nebo PDF.
- Importuje a exportuje soubory do a z Microsoft Project.
- Jako lokální software funguje bez připojení k internetu.
- Generuje grafy pro hodnocení programů a techniky přezkumu
Omezení GanttProject
- Zastaralé rozhraní, které není tak přehledné a intuitivní jako alternativy
- Jen málo funkcí pro spolupráci nebo integraci s jinými nástroji
- Poslední významná aktualizace proběhla v roce 2021 a může chybět podpora.
Ceny GanttProject
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze GanttProject
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
4. Smartsheet
Tato možnost je jednou z nejuniverzálnějších. Smartsheet je více než jen nástroj pro řízení projektů. Jedná se o platformu pro provádění práce, která poskytuje funkce pro realizaci projektů specifické pro jednotlivá odvětví, jako je řízení projektů, marketing, provoz, IT, stavebnictví a další. Jeho design má za cíl zlepšit automatizaci pracovních postupů a umožňuje vám efektivně řídit projekty. Aby Smartsheet poskytoval klasické funkce pro řízení projektů, jako jsou možnosti správy úkolů a zdrojů, používá známé rozložení ve stylu tabulky, které mění složité projekty na snadněji stravitelný formát.
Ačkoli mají dashboardy podobu tabulky, poskytují projektovým manažerům kompletní přehled o časovém harmonogramu projektu, který potřebují k efektivnímu výkonu své práce. Budou moci snadno vizualizovat úkoly, zobrazit nadcházející úkoly a přiřadit je příslušným členům týmu.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Rozsáhlá integrace s jinými aplikacemi
- Několik funkcí, které pomáhají automatizovat pracovní postupy
- Rozsáhlá knihovna instruktážních videí
- Automatické připomenutí úkolů a termínů
Omezení Smartsheet
- Některé integrace vyžadují dražší tarify.
- Uživatelské rozhraní někdy běží pomalu.
Ceny Smartsheet
- Navždy zdarma
- Pro: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 500 recenzí)
5. Gantter
Cloudový software pro správu projektů Gantter je nástroj pro správu projektů, který poskytuje snadno srozumitelné uživatelské rozhraní, které členům týmu pomáhá snadněji spravovat projekty. Stejně jako ostatní možnosti na seznamu má funkce pro správu úkolů a zdrojů. Nástroje pro spolupráci týmu zahrnují přiřazování úkolů, sdílení souborů a komunikaci prostřednictvím platformy za účelem plánování projektů. Správa projektů je snadná díky integraci softwaru s dalšími oblíbenými nástroji, jako je Google Calendar.
Microsoft Project je významným hráčem v oblasti nástrojů pro řízení projektů, takže Gantter může snadno otevírat a upravovat projektová data, která tento software vytváří. To umožňuje projektovým manažerům snadný přechod na tuto alternativu TeamGantt s minimálním narušením životního cyklu projektu.
Nejlepší funkce Gantter
- Integrace s Google Drive a G-Suite
- Otevírá a upravuje soubory Microsoft Project
- Komunitní systém uznání
- Tisíce předem navržených šablon
Omezení Gantteru
- Pro začátečníky je to obtížné naučit se
- Omezené funkce a možnosti integrace
Ceny Gantter
- Gantter Cloud: 5 $/měsíc na uživatele
- Gantter pro Google Drive: 5 $/měsíc na uživatele
- Gantter pro Google Workspace: 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gantter
- G2: 4/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,1/5 (36 recenzí)
6. Zkratka
Původní název této alternativy TeamGantt byl Clubhouse. Jejím cílem je vytvořit agilní platformu pro řízení projektů, která je jednoduchá na používání a poskytuje nástroje pro úspěch při společných projektech, které jsou typicky spojeny s agilními procesy. To znamená, že kromě funkcí Ganttova diagramu má Shortcut také nástroje pro sprinty, epické úkoly, backlogy a další funkce, které agilní metodiky používají k realizaci projektů.
Tyto agilní nástroje také poskytují komplexní platformu pro řízení projektů, která usnadňuje plánování, spolupráci a sledování projektů. Členové týmu mohou sledovat průběh projektu na každé úrovni agilního procesu.
Nejlepší funkce zkratek
- Efektivní nástroje pro spolupráci
- Funkce drag-and-drop usnadňuje práci začátečníkům.
- Funkce Roadmap pomáhá při plánování nouzových situací a stanovování priorit.
- Integrace s dalšími oblíbenými nástroji
Omezení zkratek
- Nedostatek výukových materiálů
- Funkce drag-and-drop nefunguje všude tak, jak by měla.
Ceny zkratek
- Navždy zdarma
- Tým: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Business 12,00 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zkratek
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
7. Trello
Trello je jedno z nejpopulárnějších řešení pro správu projektů. Usnadňuje vytváření, úpravy a přiřazování úkolů konkrétním osobám. Ačkoli tento software nabízí vysoce výkonné nástroje pro sledování projektů, neobsahuje standardně Ganttův diagram. Místo toho se spoléhá na integraci s Ganttovým diagramovým softwarem třetích stran, jako je BigPicture, který tuto funkcionalitu doplňuje. Naštěstí je tato integrace zdarma pro všechny uživatele, stejně jako mnoho dalších, které pomáhají proměnit Trello v komplexní platformu pro správu projektů vhodnou pro různé zamýšlené obchodní cíle.
Velkou předností Trella je jeho jednoduché rozhraní s funkcí drag-and-drop. Přesouvání úkolů je stejně snadné jako jejich přetahování z jedné tabule úkolů na druhou. Tyto tabule mohou označovat stav dokončení, prioritizovat úkoly a plnit mnoho dalších funkcí. Vzhledem k tomu, že k kartám úkolů lze připojit různé typy souborů, funguje Trello také jako efektivní nástroj pro správu dokumentů.
Nejlepší funkce Trello
- Intuitivní a snadno použitelné rozhraní
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení, které vyhovují potřebám a preferencím všech uživatelů.
- Skvělá podpora napříč platformami usnadňuje práci odkudkoli.
- Dobrá integrace s jinými aplikacemi a službami
Omezení Trello
- U složitých projektů může být nepřehledné.
- Žádná vestavěná funkce pro sledování času
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
8. Toggl
Toggl umožňuje svým uživatelům sledovat čas strávený na různých projektových úkolech pomocí časovače, který je k dispozici na široké škále platforem a zařízení. Díky podrobnému zaznamenávání času stráveného na jednotlivých úkolech mohou projektoví manažeři efektivně plnit harmonogramy a lépe odhadovat postup projektu.
Funkce milníků v aplikaci Toggl vám umožňuje rozdělit časový plán projektu na menší cíle a sledovat jejich plnění přímo z Ganttova diagramu projektu. Projektoví manažeři tak mají přehled o stavu projektu na první pohled. Projektovému řízení dále pomáhají informace, které software poskytuje. Protože ví, kde členové týmu tráví svůj čas, může pomoci identifikovat úzká místa a oblasti neefektivity.
Nejlepší funkce Toggl
- Barevně odlišené časové osy usnadňují správu
- Snadné sdílení časových harmonogramů s klienty a zainteresovanými stranami
- Funkce drag-and-drop pro snadné osvojení
- Funkce pro spolupráci usnadňují týmovou práci
Omezení Toggl
- Chybí integrace třetích stran
- Mobilní aplikace není tak bohatá na funkce, jak by mohla být.
Ceny Toggl
- Navždy zdarma
- Tým: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Toggl
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
9. OpenProject
Naše další řešení pro správu projektů je k dispozici jak jako cloudová varianta, tak jako produkt pro vlastní hostování. Nástroje pro správu projektů dostupné v OpenProject umožňují snadnou správu úkolů a zahrnují rozsáhlé funkce pro správu dokumentů, které to usnadňují. Důležitou součástí softwaru je také správa času s funkcemi, které pomáhají udržet plánování projektů na správné cestě.
Projektoví manažeři, kteří upřednostňují agilní metody realizace projektů, ocení zejména funkce Scrum a Kanban. Úkoly projektu můžete snadno rozdělit do sprintů a sledovat je prostřednictvím uživatelského rozhraní programu. Schopnost plánovat projekty pomocí Ganttova diagramu činí z OpenProject vhodnou alternativu k TeamGantt.
Nejlepší funkce OpenProject
- Agilní metodiky s pohledy Scrum a Kanban
- Podpora pro snadnou správu více projektů
- Aplikace pro plánování projektů, díky kterým budou všichni držet krok
- Funkce sledování času a vykazování nákladů
Omezení OpenProject
- Uživatelské rozhraní není tak atraktivní jako u některých jiných alternativ.
- Naučit se s ním pracovat je náročnější než u jiných programů.
Ceny OpenProject
- Navždy zdarma
- Základní: 7,25 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 13,50 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,50 $/měsíc na uživatele
- Firemní: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze OpenProject
- G2: 3,7/5 (22 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (100 recenzí)
10. Redbooth
Redbooth je naše poslední alternativa TeamGantt pro správu projektů pomocí Ganttova diagramu. Jeho funkce hodnocení pracovní zátěže umožňuje lepší správu zdrojů tím, že upozorňuje projektového manažera na členy týmu, kteří mohou být přetížení prací. Jeho nástroje pro správu projektů zahrnují nástroje pro sledování času, funkčnost a sdílení souborů. Prostřednictvím projektového dashboardu mohou projektové týmy spravovat více projektů a získat přehled o přidělení všech úkolů.
Rozhraní je snadno použitelné a díky funkci drag-and-drop poskytuje intuitivní prostor pro správu projektů jak pro začátečníky, tak pro zkušené uživatele. Můžete snadno shromažďovat data o projektech a sestavovat z nich poutavé a přehledné zprávy, které informují klíčové zúčastněné strany o postupu projektu.
Nejlepší funkce Redbooth
- Přehledné zobrazení přiřazení úkolů a jejich příjemců
- Vizuální správa úkolů pomocí drag-and-drop s Ganttovými diagramy
- Podrobné zprávy o produktivitě zobrazující celý projekt
- Integrované videokonference v HD kvalitě od společnosti Zoom
Omezení Redbooth
- Omezené funkce pro práci s velkými nebo složitými projekty ve srovnání s jinými alternativami TeamGantt v tomto seznamu.
- Prostor pro zlepšení v mobilní aplikaci
Ceny Redbooth
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Redbooth
- G2: 4,4/5 (100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (89 recenzí)
Spravujte své projekty podle svých představ
