Osvědčené postupy v oblasti řízení softwarových projektů: tipy pro úspěch

Řízení softwarových projektů zahrnuje vše od shromažďování požadavků klientů až po vývoj, testování, dokumentaci a včasné dodání softwaru.
Ačkoli se jedná o poměrně důležitou záležitost, ne každý to vždy zvládá správně.
Jako by většina lidí nedokázala zacházet s Mjolnirem jako Thor! 😜
Ale nebojte se.
V tomto článku se dozvíte, co je to řízení softwarových projektů a proč je důležité. Poté se podíváme na to, co obnáší práce v týmu pro řízení softwarových projektů a jaké jsou různé procesy, které s tím souvisejí.
Avengers, do boje!
Co je to řízení softwarových projektů?
Řízení softwarových projektů je podskupinou tradičního řízení projektů, která vám pomáhá plánovat, provádět, sledovat, kontrolovat a dokončovat softwarové projekty.
Řízení projektů v oblasti vývoje softwaru obvykle zahrnuje:
- Shromažďování požadavků klientů
- Vývoj softwarových produktů
- Testování funkčnosti a použitelnosti
- Příprava dokumentace
- Provádění úprav produktů na základě podnětů zákazníků
- A další informace
Ale jak Tonyho Starka známe, pravděpodobně některé z těchto procesů při vývoji J. A. R. V. I. S. vynechal. 😵
Proč potřebujete řízení softwarových projektů
Ať už se jedná o J. A. R. V. I. S. nebo revoluční aplikaci pro iPhone, vytváření softwarových řešení není snadný úkol.
A právě zde vstupuje do hry řízení softwarových projektů.
Umožní vám to:
- Vytvořte jasný plán pro realizaci softwarového projektu
- Maximalizujte využití dostupných projektových zdrojů
- Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu
- Sledujte, monitorujte a kontrolujte průběh projektu
- Dodávejte hotová softwarová řešení včas
- Zajistěte, aby vývoj softwaru nepřekročil rozpočet.
- Zlepšete řízení zainteresovaných stran
- Zajistěte vyšší spokojenost zákazníků
Bonus: Podívejte se na tyto nástroje pro správu zainteresovaných stran
Existuje tedy nějaký pevně daný způsob, jak řídit softwarové projekty?
Ne tak úplně…
Dva oblíbené typy řízení softwarových projektů
Softwarové projekty můžete řídit dvěma způsoby:
1. Řízení softwarových projektů metodou Waterfall
Řízení softwarových projektů metodou Waterfall využívá lineární přístup k softwarovému inženýrství.
Do další fáze postoupíte až po dokončení předchozí fáze.
To však ponechává malý prostor pro flexibilitu, protože změna požadavků zákazníků by mohla narušit celý váš plán softwarového projektu.
Pokud tedy nejste Doctor Strange s dokonalou znalostí budoucích možností, vodopádový přístup pro vás pravděpodobně není vhodný. ⏳
Chcete se dozvědět více o tom, v čem má řízení projektů metodou vodopádu své nedostatky?
Podívejte se na náš podrobný průvodce řízením projektů metodou vodopádu (a proč pravděpodobně není ideální pro váš tým) .
2. Agilní řízení softwarových projektů
V rámci agilního řízení projektů vytváříte softwarová řešení postupně.
Co to znamená?
Agilní projekty rozdělíte na menší, lépe zvládnutelné úkoly, jejichž dokončení trvá dva až čtyři týdny. V průběhu celého procesu zahrnete zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a pravidelně provádíte změny, abyste vytvořili produkty špičkové kvality. Doporučujeme použít přístup k řízení projektů pomocí tabule/kanban, jak je znázorněno níže:
Vzpomínáte si, jak byl J. A. R. V. I. S. původně jen hlasovým rozhraním, když ho Stark poprvé vytvořil, a pak se vyvinul do Visiona (který má nyní vlastní televizní pořad)?
To je agilní řízení v praxi! 😍
Chcete podrobnější informace o agilním přístupu a o tom, co vám může přinést?
Podívejte se na náš podrobný průvodce agilním vývojem softwaru .
Jaká je struktura týmu pro řízení softwarových projektů?
K efektivnímu provedení softwarového projektu budete potřebovat špičkový, kreativní tým.
A aby váš projektový tým fungoval efektivně, bude potřebovat správnou strukturu.
Stejně jako v Avengers, kde Nick Fury vydává rozkazy, Tony Stark se stará o technologii, Natasha Romanova o sledování a Hulk o, no, ničení. 💪
Obecně platí, že nejdůležitější roli v týmu pro řízení softwarových projektů má projektový manažer.
Projektový manažer by měl:
- Vypracujte podrobný plán realizace softwarového projektu.
- Zajistěte potřebné zdroje
- Udržujte interní a externí komunikaci mezi více zúčastněnými stranami.
- Sledujte průběh projektu, abyste mohli včas vytvořit požadované výstupy.
Kromě manažera softwarového projektu zahrnuje softwarový tým i další role, jako například:
- Obchodní analytik: analyzuje obchodní požadavky a vede softwarové inženýry při vytváření řešení, která odpovídají obchodnímu modelu klienta.
- Backendový softwarový vývojář: navrhuje a spravuje databáze, webové služby a API.
- Frontendový softwarový vývojář: vytváří grafické uživatelské rozhraní vašich webových stránek nebo webových aplikací. Frontendový vývojář vytváří část, kterou uživatelé skutečně vidí a se kterou interagují.
- Tester: zajišťuje, že vyvinuté softwarové aplikace odpovídají rozsahu práce a firemním směrnicím.
Jaké jsou různé procesy řízení softwaru?
Zde je přehled různých procesů, které jsou součástí řízení softwarových projektů:
Pojďme si je postupně projít:
1. Plánování projektu
Než začnete software vyvíjet, musíte si naplánovat, jak na to půjdete.
Plánování projektů poskytuje komplexní přehled různých kroků a procesů, kterými budete procházet při vytváření softwarových výstupů.
Pečlivé plánování softwarového projektu vám pomůže dodržet termíny a navíc vám umožní:
- Přidělte potřebné zdroje
- Identifikujte všechny závislosti
- Prioritizujte úkoly
- Efektivní tvorba výstupů
- A další informace
Naštěstí je plánování softwarových projektů hračka, když používáte ClickUp, jeden z nejlépe hodnocených softwarů pro řízení projektů.
S ClickUp získáte:
A. Dokumenty : vytvářejte, upravujte a spravujte svůj plán řízení projektů společně se svým týmem.
B. Cíle : rozdělte své projekty na menší, měřitelnější a lépe zvládnutelné cíle.
C. Zobrazení časové osy: vizualizujte a organizujte různé události a úkoly ve vašem softwarovém projektu chronologicky, podobně jako události v Marvel Cinematic Universe.
D. Milníky : rozdělte více projektů do různých fází pomocí milníků a označte významné pokroky, kterých dosáhl váš tým softwarového vývoje.
E. Myšlenkové mapy : vytvářejte vizuální přehledy od nuly nebo použijte existující úkoly k zmapování pracovního postupu složitých projektů. Podobně jako Dr. Strange zmapoval 14 milionů možností.
2. Odhad projektu
Vaše softwarové projekty musí zůstat v rámci rozpočtu. To však není možné bez realistického odhadu projektu.
Správná aplikace pro řízení projektů bude obsahovat nástroje pro odhadování, které vám pomohou přidělit nezbytné zdroje pro řešení úkolů v rámci projektu. Díky tomu budete moci efektivněji realizovat a řídit softwarové projekty.
Existuje několik způsobů, jak provést odhad projektu:
1. Odhad velikosti softwaru: vyhodnoťte počet funkčních bodů ve vašem softwarovém řešení nebo počet řádků kódu (KLOC) potřebných k splnění požadavků klienta.
2. Odhad nákladů na projekt: určete náklady na vývoj konkrétní softwarové aplikace na základě hardwarových požadavků, potřeb plánu školení zaměstnanců, cestovních nákladů, softwarových licencí, úrovně složitosti a dalších faktorů.
3. Odhad náročnosti: určete počet osobohodin potřebných k dokončení konkrétního softwarového projektu na základě historických údajů nebo zkušeností projektového manažera.
To se vás pravděpodobně netýká, pokud jste miliardář jako Tony Stark, který může používat drahou holografickou technologii jako B. A. R. F. k procházení vzpomínkami. 👀
Pro ostatní je však ClickUp dokonalým řešením pro odhadování projektů.
Můžete využít sílu a pohodlí:
A. Odhady času : odhadněte, kolik času bude softwarový projekt trvat, a rozdělte odhadovaný čas mezi více členů týmu.
B. Grafy rychlosti : vytvářejte automatizované grafy rychlosti pro vaše softwarové projekty a doplňte je widgety, jako jsou grafy burnup, burndown a kumulativní grafy toku.
C. Story Points : zjistěte, kolik úsilí a času by vyžadovala agilní softwarová projektová úloha, a to výpočtem jejích Sprint Points. Koneckonců, nemáme nadlidskou sílu jako Hulk.
D. Vlastní pole pro reporting : vyhodnocujte a sledujte, kolik peněz by bylo potřeba k řádnému dokončení softwarového projektu
3. Plánování projektů
Plánování projektu spočívá ve vytvoření plánu úkolů projektu a přidělení konkrétních časových úseků.
To zahrnuje:
- Rozdělení projektu na lépe zvládnutelné části
- Určení pořadí dokončení úkolů
- Identifikace vzájemných závislostí a korelace různých úkolů
- Ověření odhadu času pro každý úkol
- Přehodnoťte a ujistěte se, že váš odhad času není příliš vzdálený od vaší prognózy.
Plánování softwarových projektů v systému pro řízení projektů ClickUp je velmi pohodlné, protože tento nástroj nabízí:
A. Zobrazení Ganttova diagramu : podívejte se, jak jsou různé úkoly projektu vzájemně závislé, a identifikujte důležité milníky.
B. Více příjemců : přiřaďte úkoly více příjemcům nebo týmu, abyste urychlili postup softwarového projektu. Velmi užitečné, pokud řídíte velký podnikový tým, jako jsou Avengers!
C. Zobrazení kalendáře : naplánujte si úkoly projektu přidáním dat zahájení a termínů dokončení, abyste mohli včas vytvořit softwarové výstupy.
D. Priority : nastavte priority úkolů projektu jako urgentní, vysoké, normální nebo nízké podle toho, jak důležité je dokončení úkolu pro pokrok projektu.
4. Spolupráce na projektech
Řízení softwarových projektů vyžaduje efektivní spolupráci, aby se předešlo komunikačním nedostatkům a problémům, které by se mohly v průběhu času objevit.
Musíte informovat všechny členy týmu a zúčastněné strany a zasílat jim relevantní aktualizace o nejnovějším vývoji projektu. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně.
S nástrojem pro spolupráci, jako je ClickUp, můžete využívat několik funkcí, například:
A. Komentáře : Přiřaďte komentáře kterémukoli členovi týmu ve svém pracovním prostoru, vnořujte odpovědi jako vláknové komentáře, přidávejte reakce a formátujte své komentáře tak, aby sdělovaly co nejvíce informací.
B. Detekce spolupráce : víte, kdy ostatní členové týmu prohlížejí, komentují nebo upravují stejný úkol jako vy.
C. Zobrazení chatu : ať už chcete diskutovat o aktualizacích projektu nebo o plánech na maratonové sledování filmu Avengers, zobrazení chatu poskytuje prostor pro všechny druhy konverzací.
D. Email ClickApp : odesílejte a přijímejte e-maily související s projektem přímo v rámci úkolů.
E. Clip : vytvářejte nahrávky obrazovky se zvukem z libovolného místa ve vašem pracovním prostoru, abyste mohli vysvětlit věci svému týmu.
F. Integrace se Slackem : vytvářejte a spravujte úkoly přímo ze svých konverzací ve Slacku.
G. Integrace Zoom : pořádání schůzek přímo z vašich úkolů a upozornění na nadcházející schůzky.
H. Sdílení s veřejností : sdílejte své časové osy, myšlenkové mapy, mapy a další s členy svého týmu ClickUp, zainteresovanými stranami nebo kýmkoli mimo svůj pracovní prostor.
5. Řízení zdrojů projektu
Vše, co souvisí s procesem vývoje softwaru, lze považovat za zdroj. Například lidské zdroje, nástroje pro vývoj softwaru, hardware a další.
Je také velmi důležité rozumně spravovat zdroje projektu, protože špatné rozdělení zdrojů může projekt zpomalit a vést k mnoha zbytečným nákladům.
Představte si, co by se stalo, kdyby Avengers při pokusu o získání Kamenů nekonečna nerozdělili své zdroje správně? 💎
Výsledkem by byl doslova konec světa.
Pro efektivní řízení projektových zdrojů můžete udělat několik věcí, například:
- Zjistěte, jaké zdroje potřebujete, a ujistěte se, že jsou připraveny k použití.
- Přidělujte úkoly podle dostupnosti členů týmu, aby měl každý správný počet úkolů na svém talíři 🍽
- Nastavte systém pro generování požadavků na zdroje, když jsou zdroje potřeba, a pro jejich uvolnění, když je potřeba uspokojena.
Naštěstí vám ClickUp může zjednodušit správu zdrojů.
Zde je stručný přehled toho, jak vám tento software pro správu úkolů pomáhá spravovat zdroje:
A. Zobrazení pracovní zátěže : získejte přehled o tom, jak jsou členové vašeho týmu vytížení, a zjistěte, kdo je přepracovaný a kdo má volný čas.
B. Box view : přetahujte úkoly mezi různými zdroji a efektivněji spravujte týmy.
C. Profily : zobrazte úkoly dokončené členem týmu, na čem právě pracuje a čím se bude zabývat později.
6. Monitorování projektů
Důsledné sledování a monitorování postupu softwarového projektu vám umožní proaktivně řešit překážky.
To také pomáhá udržet dynamiku týmu a umožňuje vám zjistit, zda je reálné dokončit projekty včas.
Sledování, monitorování a řízení softwarových projektů je v ClickUp velmi pohodlné díky funkcím, jako jsou:
A. Dashboardy : sledujte výkonnost projektu pomocí přizpůsobitelných widgetů, které poskytují přehled o lidech, projektech, stavech, sprintech a dalších informacích.
B. Sledování času : sledujte, kolik času zabralo dokončení konkrétního úkolu, abyste mohli analyzovat výkonnost týmu a lépe plánovat budoucí projekty.
C. Vlastní stavy : vytvářejte a používejte vlastní stavy projektů, abyste získali rychlý přehled o postupu projektu.
D. Pulse : získejte živý přehled o úrovni aktivity vašich interních nebo vzdálených týmů v průběhu dne.
E. Integrace GitHub-ClickUp : integrujte všechny své aktivity GitHub do ClickUp pro rychlé sledování chyb a hlášení problémů.
7. Řízení projektového portfolia
V rámci řízení projektového portfolia projektový manažer analyzuje celé projektové portfolio společnosti, aby posoudil efektivitu a účinnost procesů softwarových projektů.
To často vede k přerozdělení zdrojů nebo úpravám procesů softwarových projektů.
Naštěstí existuje aplikace ClickUp pro řízení projektů, která vám pomůže s řízením projektového portfolia.
Jak?
Stačí přidat widget portfolio do svého Dashboardu!
S tímto widgetem získáte Hawkeye-view všech vašich projektových iniciativ, od strategie projektu až po jeho dokončení.
Pomocí widgetu portfolia ClickUp můžete:
- Organizujte cíle týmu: dohlížejte na vydávání produktů, cíle společnosti, marketingové kampaně a další aktivity a spravujte je z jednoho místa.
- Vytvořte si obchodní strategii: přidávejte, vybírejte a stanovujte priority úkolů tak, aby odpovídaly cílům vašeho softwarového týmu.
- Informujte všechny zúčastněné: sdílejte svá portfolia s různými zainteresovanými stranami, abyste jim poskytli přehled o tom, co se děje.
Koncová fáze 💥
Vzhledem k tomu, jak rozsáhlé je řízení softwarových projektů, může se to zpočátku jevit jako velmi obtížné.
Ale to nevadí.
S nástrojem jako ClickUp po boku je řízení softwarových projektů hračkou!
Můžete využít hierarchii pro efektivní správu úkolů, odhady času pro předpověď, kolik času zabere úkol v rámci projektu, dashboardy pro analýzu stavu projektu a spoustu dalších výkonných funkcí.
Navíc můžete s vaším týmem spolupracovat na neomezeném počtu projektů v rámci bezplatného tarifu!
Využijte ClickUp zdarma ještě dnes a dosáhněte s vašimi softwarovými projekty vynikajících výsledků.