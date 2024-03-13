11 bezplatných šablon obchodního modelu v aplikaci Word a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona Business Model Canvas?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablony Business Model Canvas jsou předem připravené a přizpůsobitelné nástroje, které slouží k nastínění a vizualizaci vašeho obchodního modelu na jedné stránce. Tyto dokumenty rychle definují jedinečnou hodnotovou nabídku vaší společnosti, cílovou skupinu, příjmy, náklady, zdroje, klíčová partnerství a další. " } } ] }
Základem úspěšného podnikání je efektivní obchodní model – bez něj se vaše organizace nedostane z místa!
Vytvoření obchodního modelu však není žádná procházka růžovým sadem a při jeho vývoji budete pravděpodobně potřebovat využít některé nebo všechny své zdroje. Jedním z nejdostupnějších a nejvíce časově úsporných zdrojů v této oblasti je šablona obchodního modelu, a pokud ještě žádnou nemáte nebo hledáte novou, jste na správném místě!
Pojďte se s námi podívat na nejčastější dotazy, výhody a funkce nejlepších šablon pro tvorbu obchodních modelů a 11 příkladů ke stažení pro jakýkoli typ podnikání.
⏰ 60sekundové shrnutí
Šablona obchodního modelu usnadňuje plánování tím, že mapuje klíčové obchodní prvky na jednom místě. Zde je 11 šablon BMC, které jsou ideální pro strategické plánování obchodních nápadů:
- Šablona obchodního modelu od ClickUp
- Šablona obchodního modelu pro startupy od ClickUp
- Šablona Lean Canvas od ClickUp
- Šablona pro obchodní plánování od ClickUp
- Šablona dokumentu pro obchodní plánování od ClickUp
- Šablona štíhlého obchodního plánu od ClickUp
- Šablona plánu rozvoje podnikání od ClickUp
- Šablona pro podnikatelské nápady od ClickUp
- Šablona pro brainstorming v podnikání ClickUp
- Šablona obchodního modelu v aplikaci Microsoft Word od Neos Chronos
- Šablona obchodního modelu Canvas od společnosti Microsoft Work Blank od The Business Model Analyst
Co je šablona obchodního modelu?
Šablony obchodních modelů jsou předem připravené a přizpůsobitelné nástroje, které vám pomohou nastínit a vizualizovat váš obchodní model na jedné stránce. Tyto dokumenty rychle definují jedinečnou hodnotovou nabídku vaší společnosti, cílovou skupinu, příjmy, náklady, zdroje, klíčová partnerství a další.
Bez šablony může být vývoj vašeho obchodního modelu zdlouhavý a obtížný proces. Šablony obchodních modelů navíc snižují riziko chyb a zajišťují, že budete uvažovat strategicky, pracovat efektivně a splníte očekávání svých stakeholderů.
Šablony obchodních modelů jsou také skvělým zdrojem informací, které můžete sdílet s celým týmem a udržet tak všechny zaměstnance v souladu s dlouhodobými cíli vaší organizace.
Co hledat v šabloně obchodního modelu
Existuje spousta jednoduchých, dostupných a bezplatných šablon pro tvorbu obchodních modelů, které jsou k dispozici prakticky pro každý software pro řízení podniku – ale ne všechny šablony jsou stejné! Zde je pět funkcí, které byste měli před stažením šablony zkontrolovat:
- Více pohledů pro přizpůsobení struktury vašeho obchodního modelu a způsobu jeho vizualizace.
- Spolupráce – funkce pro zapojení týmu, zainteresovaných stran a dalších oddělení
- Snadné použití a jednoduchost, které zajistí správné používání šablony.
- Flexibilita pro přizpůsobení různým velikostem společností, odvětvím a obchodním modelům
- Více integrací pro přenesení kontextu a informací z jiných pracovních nástrojů do vaší šablony
11 šablon obchodních modelů v aplikaci Word a ClickUp
Hledání ideální šablony BMC může být velmi náročný proces.
Místo procházení stránek s odkazy nebo metodou pokusů a omylů začněte zde s 11 nejlepšími šablonami obchodních modelů pro ClickUp a Microsoft.
1. Šablona obchodního modelu od ClickUp
Šablona obchodního modelu od ClickUp umožňuje týmům snadno vytvářet nové a zkoušet různé obchodní modely na společné tabuli. Šablona začíná devíti hlavními segmenty označenými barevnými kódy, které slouží ke strukturování vašeho obchodního modelu:
- Klíčoví partneři
- Klíčové aktivity
- Hodnotová nabídka
- Vztahy se zákazníky
- Segmenty zákazníků
- Kanály
- Klíčové zdroje
- Struktura nákladů
- Příjmy
Definování těchto segmentů vám pomůže rozvinout všechny prvky vašeho obchodního modelu a poskytne vaší organizaci základ pro prosperitu. Tato šablona vás také vyzve k uvedení společnosti, pro kterou obchodní model vytváříte, spolu s jménem designéra a datem vytvoření. Můžete také zadat název a číslo verze, pokud plánujete vytvořit více iterací obchodního modelu pomocí této šablony. A protože ClickUp Whiteboards poskytuje nekonečné plátno, nikdy vám nedojde místo pro rozvoj vašich obchodních nápadů.
2. Šablona obchodního modelu pro startupy od ClickUp
Startupy mají specifické požadavky na plánování a potřebují nástroj, který jim pomůže vybudovat pevné základy pro novou společnost. Šablona Startup Canvas Whiteboard Template od ClickUp byla navržena právě s tímto cílem, a proto je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro startupy ve fázi plánování.
Tato šablona obsahuje vše, co potřebujete k posouzení proveditelnosti vašeho start-upu na základě různých parametrů. Šablona obsahuje 13 segmentů, které pokrývají téměř všechny aspekty vašeho start-upu, aby vám pomohly plně realizovat vaši vizi podnikání. Snadno pojmenujte klíčové partnery vaší organizace, problém, který vaše podnikání nebo produkt vyřeší, váš cílový trh, měřitelné cíle, náklady na vybavení, klíčový faktor vašeho úspěchu a další.
Tato šablona Whiteboard, vhodná pro začátečníky, vám umožní vytvořit stručné shrnutí vašeho podnikání, toho, čeho chcete dosáhnout, a toho, jak můžete uspět. Může také sloužit jako základní plán pro komplexnější obchodní plán v závislosti na růstu vaší společnosti.
3. Šablona Lean Canvas od ClickUp
Šablona Lean Canvas od ClickUp pomáhá vedoucím pracovníkům identifikovat nejdůležitější a nejnebezpečnější předpoklady v jejich organizaci. Je obzvláště užitečná při zavádění nového produktu nebo služby, protože představuje všechny nápady a potenciální problémy v přehledném a srozumitelném seznamu. Tato šablona, která je dalším skvělým zdrojem pro startupy, neslouží pouze pro fázi plánování – můžete ji použít vícekrát k organizaci jakékoli oblasti vašeho podnikání v průběhu celého jeho životního cyklu.
Tato šablona se trochu liší od diagramů na bílé tabuli, které jsme viděli výše. Používá předem připravený seznam ve vašem pracovním prostoru se třemi pěti zobrazeními, včetně jedinečného zobrazení formuláře ClickUp, zobrazení tabule podobného Kanbanu a zobrazení tabulky. Pomocí těchto zobrazení mohou manažeři zvolit, jak vizualizovat aktuální problémy, a mohou je kategorizovat na základě faktorů, jako jsou segment zákazníků, náklady, metriky, kanály a další.
V této šabloně také najdete podrobného průvodce pro začátečníky ClickUp Doc, který vám pomůže s nastavením, tři vlastní stavy a osm vlastních polí, díky kterým získáte rychlý a přímý přístup k důležitým informacím přímo ze svých úkolů.
4. Šablona pro obchodní plánování od ClickUp
Pokud začínáte s novým podnikatelským nápadem, šablona pro podnikatelský plán od ClickUp vám pomůže vypracovat důkladný podnikatelský plán, který nezanedbá žádnou oblast. Obsahuje podrobný popis všech úkolů, které musíte vy a váš tým splnit, a udržuje vše organizované v přehledném časovém harmonogramu.
Tato šablona vás okamžitě vyzve k zadání informací o vaší organizaci, termínech a projektech do předem připravených úkolů uspořádaných v interaktivním seznamu, tabuli Kanban nebo tabulce. Se čtyřmi vlastními stavy a třemi vlastními poli pro přidání odkazů, schválení a sekcí ke každému úkolu je tato šablona o něco jednodušší na naučení než ta předchozí, ale obsahuje komplexní dokument ClickUp Doc s obchodním plánem pro vypracování vaší strategie.
Chcete se dozvědět více o obchodní strategii? Použijte tuto šablonu spolu s další šablonou pro strategické plánování, abyste se ujistili, že postupujete správně.
5. Šablona dokumentu pro obchodní plánování od ClickUp
Pokud ještě nejste připraveni uvést své plány obchodního modelu do praxe, začněte s šablonou dokumentu pro obchodní plánování od ClickUp, abyste mohli plně nastínit a vizualizovat svou obchodní strategii. Jedinečnost této šablony spočívá v tom, že je určena výhradně pro ClickUp Docs. Ačkoli se snadno naučíte ji používat a můžete s ní rychle začít pracovat, rozhodně nejde o jednoduchý jednostránkový dokument!
Formátovaný dokument vás provede od začátku do konce. Po zadání názvu společnosti, přehledu, pozadí a týmu budete brzy vyzváni k definování klíčových metrik a výzkumu, včetně:
- Vaše marketingová analýza
- Prodejní a marketingová strategie
- Provozní strategie
- Milníky
A ještě více! Navíc můžete úkoly propojit přímo ve svém dokumentu obchodního plánu a jakýkoli text proměnit v akční položku, což vám pomůže reagovat na nové nápady v okamžiku, kdy se objeví. A díky automaticky ukládané historii verzí, společné úpravě v reálném čase a přiřazeným komentářům bude váš dokument vždy aktuální a bude sloužit jako spolehlivý zdroj informací během celého vývoje vašeho obchodního návrhu a modelu.
6. Šablona štíhlého obchodního plánu od ClickUp
Pokud hledáte něco méně rozsáhlého než naše ostatní šablony obchodních plánů a tabule, můžete své zdroje maximálně využít s touto šablonou Lean Business Plan Template od ClickUp.
V této šabloně budete mít přístup k několika zobrazením v závislosti na vašem preferovaném rozložení, včetně dynamického seznamu, předem připravené tabule Kanban a několika dokumentů nápovědy. V každém zobrazení najdete praktické sekce pro všechny vaše klíčové informace, včetně souhrnu plánu, obchodního modelu, prioritních úkolů nebo poznámek.
V souhrnu plánu můžete své úkoly rozdělit do pěti různých vlastních stavů, přidat více přiřazených osob pro mezifunkční týmy, nastavit termíny, připojit dokumenty a další. Tato šablona vytvoří základ tradičního obchodního plánu, zatímco vy a váš tým budete plnit úkoly a pracovat na dosažení svých obchodních cílů.
7. Šablona plánu rozvoje podnikání od ClickUp
Šablona plánu rozvoje podnikání od ClickUp nabízí komplexní plán šitý na míru pro dosažení úspěchu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní tato šablona usnadňuje stanovení měřitelných cílů, identifikaci klíčových milníků pro sledování pokroku a vytváření jasných akčních plánů a strategií.
Díky této šabloně mohou podnikatelé efektivně naplánovat svou cestu k udržitelnému růstu a rozvoji a zajistit, že jejich podnikání zůstane agilní a schopné reagovat na změny v dnešním dynamickém tržním prostředí.
8. Šablona pro podnikatelské nápady od ClickUp
Potřebujete perfektní nástroj pro procvičování a rozvoj svých technik tvorby nápadů? Využijte šablonu Business Ideation Template od ClickUp a začněte mapovat nové koncepty. Je to také skvělý zdroj, který se hodí při skupinových diskusích nebo brainstormingových sezeních.
Šablona uživatelům nabízí diagram idejí, který obsahuje různé segmenty pomáhající kategorizovat a organizovat nápady. Můžete si zapsat všechny nápady podle toho, zda se týkají obchodních procesů, produktů nebo lidí. Legenda označuje jednotlivé kategorie a segment „Pool of Ideas“ (Sbírka nápadů) vám a ostatním umožní přidat určité obecné nápady, které můžete později kategorizovat.
Celý diagram je velmi přehledný a organizovaný pomocí softwaru ClickUp pro digitální tabule, který umožňuje zaznamenávat a rozvíjet nápady v okamžiku, kdy vás napadnou.
9. Šablona pro brainstorming v podnikání ClickUp
Zejména pokud používáte ClickUp jako software pro brainstorming, šablona Business Brainstorming Template od ClickUp vám pomůže rozvíjet nové nápady.
Tato šablona vám umožňuje kategorizovat nápady na základě:
- Co se vám líbí
- Co víte
- Co lidé potřebují
- Za co jsou lidé ochotni zaplatit
Do diagramu na tabuli Whiteboard můžete zahrnout více osob a pomocí funkce společné detekce můžete sledovat svou práci a upravovat ji společně, aniž by docházelo k překrývání.
Díky této jedinečné vizuální pomůcce bude mít každý pocit, že se aktivně podílí na diskusích a brainstormingu, i když pracujete asynchronně. Tuto šablonu můžete také posunout o krok dál a pomocí hotového diagramu stanovit priority nových nápadů a určit, co stojí za to prozkoumat blíže.
10. Šablona obchodního modelu v aplikaci Microsoft Word od Neos Chronos
Další možností, která vám pomůže rozvíjet váš obchodní model, je šablona obchodního modelu v aplikaci Microsoft Word. Je podobná šablonám obchodního modelu ClickUp a umožňuje jednoduchou organizaci různých aspektů vaší společnosti.
Pomocí této základní šablony můžete stanovit několik klíčových detailů o svém obchodním modelu, včetně klíčových partnerů a dodavatelů, vaší hodnotové nabídky a vztahů. Určete kanály, které budete potřebovat k oslovení svých zákazníků, spolu se zdroji potřebnými pro každou činnost. Kromě toho můžete přidat informace o zdrojích příjmů a struktuře nákladů.
Tento nástroj je ke stažení zdarma a lze jej okamžitě používat v aplikaci Microsoft Word. Pokud od šablony obchodního modelu očekáváte jednoduchost, je to dobrý začátek.
11. Šablona Microsoft Work Blank Business Model Canvas od The Business Model Analyst
Hledáte jinou šablonu Word pro vytvoření svého dalšího obchodního plánu? Tato prázdná šablona obchodního modelu je o něco složitější a flexibilnější než předchozí dokument – a navíc je ke stažení zdarma!
Tato šablona vám a členům vašeho týmu poskytuje centralizovaný přehled o vašem obchodním modelu, díky čemuž jsou všichni doslova i obrazně na stejné vlně. Vychází ze segmentů výše uvedené šablony a prezentuje je ve formě diagramu. Můžete si prohlédnout všechny klíčové partnery, aktivity a další informace v přehledných sekcích a přidat podrobnosti ve formě poznámek. Vyberte si z různých možností formátování, včetně barev, písem a uspořádání, abyste optimalizovali způsob prezentace svých dat.
Prvky obchodního modelu Canvas
Porozumění klíčovým komponentám obchodního modelu je zásadní pro jeho efektivní uplatnění ve vaší obchodní strategii. Každý prvek hraje důležitou roli při prezentaci komplexního pohledu na váš obchodní model. Zde jsou klíčové prvky šablony obchodního modelu:
Klíčoví partneři
Klíčoví partneři jsou externí společnosti nebo jednotlivci, kteří přispívají k úspěchu vašeho podnikání. Může se jednat o dodavatele, výrobce a obchodní partnery, kteří podporují vaše operace nebo strategie vstupu na trh, pomáhají snižovat rizika nebo získávat zdroje.
Klíčové aktivity
Klíčové aktivity zahrnují základní činnosti, které musí vaše firma provádět, aby úspěšně realizovala svou hodnotovou nabídku. Může se jednat o výrobu, řešení problémů nebo dodávky, které jsou pro prosperitu vašeho obchodního modelu zásadní.
Hodnotová nabídka
Hodnotová nabídka definuje jedinečnou hodnotu, kterou váš produkt nebo služba nabízí zákazníkům. Je to to, co vás odlišuje od konkurence a řeší konkrétní potřeby nebo problémy zákazníků, díky čemuž je vaše nabídka atraktivní.
Vztahy se zákazníky
Vztahy se zákazníky popisují typy vztahů, které navazujete se svými zákaznickými segmenty. Ať už se jedná o osobní, automatizované nebo samoobslužné vztahy, tento prvek popisuje, jak komunikujete se svými zákazníky a udržujete s nimi kontakt.
Segmenty zákazníků
Segmenty zákazníků identifikují různé skupiny lidí nebo organizací, kterým se vaše firma snaží poskytovat služby. Různé segmenty mohou mít různé potřeby, a přizpůsobení vašeho přístupu každému segmentu může optimalizovat spokojenost a poskytování hodnot.
Kanály
Kanály označují metody, kterými vaše firma komunikuje se svými zákaznickými segmenty a oslovuje je, aby jim dodala hodnotovou nabídku. Efektivní kanály zajišťují, že se správné produkty a služby dostanou k zákazníkům ve správný čas a na správném místě.
Klíčové zdroje
Klíčové zdroje jsou aktiva, která jsou pro podnik nezbytná k vytvoření a dodání jeho hodnotové nabídky, proniknutí na trhy, udržení vztahů se zákazníky a generování příjmů. Patří sem fyzické, intelektuální, lidské a finanční zdroje.
Struktura nákladů
Struktura nákladů zdůrazňuje významné náklady spojené s provozováním obchodního modelu. Jejich pochopení pomáhá při vytváření strategií pro optimalizaci hodnoty, snižování nákladů a celkové finanční řízení.
Příjmy
Příjmy představují různé zdroje, ze kterých podnik získává peníze od jednotlivých segmentů zákazníků. Může se jednat o přímý prodej, předplatné, licence nebo jakékoli jiné mechanismy generující příjmy.
Dosáhněte svých cílů s šablonami obchodních modelů
Výběr správné šablony obchodního modelu je zásadní pro vypracování úspěšného plánu, který bude v souladu s vašimi obchodními cíli a záměry. Vzhledem k široké škále dostupných možností může být nalezení ideální šablony, která bude vyhovovat vašim konkrétním požadavkům, velmi náročné.
Rozsáhlá knihovna šablon ClickUp nabízí řadu přizpůsobitelných šablon, které vám pomohou zefektivnit proces plánování podnikání a dosáhnout vašich cílů. Navíc, když se dnes zaregistrujete do ClickUp, získáte bezplatný přístup ke všem šablonám, stovkám funkcí pro zvýšení produktivity a více než 1 000 integrací.