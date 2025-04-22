10 bezplatných šablon jednostránkových dokumentů pro psaní prezentací společnosti

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona One-Pager?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona One Pager je předformátovaný, přizpůsobitelný jednostránkový dokument, který vám pomůže vytvořit profesionální shrnutí vaší firmy, produktu nebo služby. " } } ] }
Máte někdy pocit, že závodíte s časem, abyste stihli připravit špičkovou jednostránkovou prezentaci pro svou nabídku nebo návrh?
Jako marketingový manažer to chápu! Ale je čas tyhle starosti hodit za hlavu! Šablony jednostránkových dokumentů vám pomohou psát prezentace rychle, bez problémů a skvěle. ✨
Vím, že psaní prezentace společnosti se může zdát jako náročný úkol. Proto jsem za vás udělal tu nejtěžší práci a sestavil seznam 10 bezplatných příkladů jednostránkových prezentací, které vám pomohou oslovit potenciální zákazníky nebo investory.
Co je to šablona jednostránkového dokumentu?
Šablona jednostránkového dokumentu je předformátovaný, přizpůsobitelný jednostránkový dokument, který vám pomůže vytvořit profesionální shrnutí vaší firmy, produktu nebo služby.
K dispozici jsou dokonce i šablony jednostránkových webových stránek, které vám pomohou vytvořit úvodní stránku nebo webovou stránku. Posílení vaší online přítomnosti vám pomůže stát se nejlepším výsledkem ve vyhledávačích, jako je Google!
Typ a formát jednostránkových dokumentů se liší v závislosti na tom, jak budou použity a kdo je bude číst.
Pokud potřebujete vytvořit působivou prezentaci společnosti nebo použít šablonu obchodního návrhu, jednostránkové dokumenty vám poskytnou vzor, který vám pomůže uvést správné informace v poutavém formátu.
Jednostránkové šablony můžete použít k vytvoření různých prezentací, například:
- Roční souhrny
- Produktové přehledy
- Návrhy projektů
- Nabídky služeb
- Návrhy programů
- Prezentace obchodního partnerství
- Výkonné shrnutí
- Podnikatelské plány
Prohlédněte si několik šablon jednostránkových dokumentů, jako jsou ty níže, a vyberte si tu, která nejlépe vyhovuje vaší situaci.
Co dělá šablonu One-Pager dobrou?
Dobré jednostránkové dokumenty vám pomohou prezentovat klíčové body ve strukturovaném a přehledném formátu. Obsahují podrobné informace o vaší společnosti, programu, projektu nebo službě, aniž by čtenáře zahlcovaly.
Při výběru šablon One Pager je třeba dbát na pět věcí:
- Jednoduchost: Vytvoříte přehlednou a snadno čitelnou prezentaci.
- Struktura: Udržuje informace přehledně uspořádané, aby čtenář mohl rychle najít to, co potřebuje.
- Styl: Zobrazuje klíčové body v profesionálním, atraktivním a snadno přehledném formátu.
- Škálovatelnost: Vhodné pro projekty jakékoli velikosti
- Sdílení: Export do formátů, ke kterým má váš tým a cílová skupina snadný přístup.
Dobré šablony jednostránkových dokumentů také obsahují místa pro standardní informace o společnosti a osobní údaje, jako jsou telefonní čísla, adresy, e-maily, účty na sociálních sítích a výzva k akci.
Nejlepší jednostránkové dokumenty vám pomohou vytvořit prezentaci společnosti nebo obchodní návrh, který je jasný, přehledný a snadno přístupný pro vaše cílové čtenáře.
Tyto jednostránkové dokumenty vám pomohou propagovat klíčové body jakékoli prodejní prezentace nebo nabídky, kterou chcete představit.
10 bezplatných šablon One Pager
Zde je 10 šablon pro jednostránkové dokumenty. Každou šablonu můžete přizpůsobit tak, aby sloužila k vytvoření prezentací, hlavních myšlenek, návrhů a shrnutí pro téměř jakýkoli typ projektu.
Různé šablony můžete také upravit tak, aby zdůrazňovaly klíčové myšlenky, které jsou pro vás nejdůležitější. A to nejlepší? Tyto šablony můžete mít zdarma.
1. Šablona One Pager pro správu projektů ClickUp
Zvýrazněte hlavní body jakéhokoli projektu bleskurychle pomocí šablony Project Management One Pager od ClickUp. ⚡
Tato jednostránková šablona obsahuje všechny důležité aspekty a části, které potřebujete k vytvoření úspěšné prezentace, včetně cílů projektu, časového harmonogramu, klíčových výstupů, hlavních úkolů a milníků.
Vlastní zobrazení a kategorie stavu v rámci obchodního jednostránkového dokumentu vám pomohou udržet přehled o informacích, které jsou pro vás nejdůležitější:
- Náhled fáze plánování: Pomáhá vám s brainstormingem nápadů a nastavením úkolů.
- Zobrazení kalendáře: Pomáhá vám plánovat, kdy by měly být úkoly dokončeny.
- Zobrazení plánu projektu: Umožňuje vám zkontrolovat a upravit úkoly.
- Stavy: Stavy „Probíhá“, „K provedení“ nebo „Dokončeno“ přesně ukazují, v jaké fázi se úkoly nacházejí.
Šablona Project Management One Pager je snadno použitelná, přizpůsobitelná a lze ji sdílet s kýmkoli, kdo potřebuje informace o projektu.
2. Šablona ClickUp Annual One-Pager
Šablona Annual One Pager od ClickUp je jednostránkový dokument, který vám pomůže shrnout roční cíle vaší společnosti do jednoho přehledného formátu, který vypadá skvěle na mobilních zařízeních.
Pomůže vám nastínit vaše roční priority a sladit jednotlivé úkoly s většími cíli. Už žádné zmatení ani roztříštěné informace! Tato bezplatná obchodní stránka vám poskytne jasný přehled o strategii, základních hodnotách, poslání a dalších aspektech vaší společnosti.
Obsahuje dokonce samostatné sekce pro globální a oddělené priority, takže každý může přispět k vytvoření celkového přehledu.
Navíc podporuje transparentnost a odpovědnost tím, že zahrnuje cíle a klíčové výsledky (OKR) pro každou prioritu.
Rozlučte se s nepřehlednými zprávami a přivítejte stručný a motivující přehled díky bezplatným šablonám, jako je tato. 👋
Jednostránkový dokument o podnikání pomáhá vašemu týmu pochopit „proč“ za vašimi cíli, což podporuje smysl pro účel a soulad.
Jelikož již provádíte revizi ročních prodejních čísel, může být vhodná příležitost k aktualizaci vašich strategií řízení značky nebo obchodního plánu, abyste v příštím roce zvýšili své tržby a zisky.
3. Šablona produktového přehledu ClickUp
Šablona Product Brief Template od ClickUp vám pomůže zorganizovat a zefektivnit proces vývoje produktu, abyste mohli provést úspěšnější uvedení na trh.
Může vám také pomoci urychlit vývoj produktů!
Pokud budete potenciálním zákazníkům nabízet produkty, může být vhodná příležitost vybrat si spolehlivý CRM marketingový software, který vám a vašim týmovým členům umožní shromažďovat a zaznamenávat informace o zákaznících v průběhu růstu vaší firmy.
Bezplatná šablona One Pager pro firmy shromažďuje specifikace produktů, zpětnou vazbu a související úkoly na jednom místě. Můžete použít okamžité úpravy formátování, jako je vkládání odkazů a značky dokumentů, aby vaše marketingové a prodejní týmy mohly snadno porozumět produktu na základě této jedné stránky.
Díky komentářům a přiřazeným komentářům může váš tým tuto jednu stránku považovat za ústředí při práci na vývoji produktu. Zvyšte produktivitu, zlepšete spolupráci a urychlete proces vývoje produktu pomocí dokumentu Product Brief Document od ClickUp.
Začněte ještě dnes a přesvědčte se o síle organizované týmové práce!
Potřebujete zlepšit celý proces reportování o produktech? Vyzkoušejte šablonu Business One-Pager ve spojení se šablonami Sales Report Templates a získejte komplexní přístup, který pomůže členům vašeho týmu organizovat klíčové informace o vašich produktech.
4. Šablona stručného popisu marketingového projektu ClickUp
Šablona Marketing Project Brief Template od ClickUp funguje jako jednostránkový dokument společnosti, který vám pomůže shrnout klíčové informace, aby byl váš marketingový projekt úspěšný.
Slouží k sdělování cílů projektu, záměrů a podrobností o cílové skupině. Sleduje také úkoly a podúkoly.
Vytvořte jednostránkový dokument pro marketingové projekty pomocí tohoto univerzálního vzoru, který pomůže všem soustředit se na společné cíle.
Tato šablona obsahuje vlastní pole pro oddělení, výstupy, cílovou skupinu a jakoukoli doplňkovou dokumentaci, takže ji můžete snadno upravit podle svých potřeb.
Pokud se vám tento styl šablony líbí, podívejte se na naše další šablony projektových briefů, které vám pomohou vytvořit úspěšný jednostránkový dokument o vaší firmě nebo projektový návrh.
5. Šablona nabídky služeb ClickUp
Posilte kvalitu a kompetenci svých služeb pomocí šablony nabídky služeb od ClickUp. Tato jednostránková šablona je zdarma a pomůže vám budovat důvěru u klientů.
Šablony typu One Pager, jako je tato, vám například poskytují vyhrazený prostor pro uvedení podrobností, jako jsou kontaktní informace, informace o společnosti, popis projektu, rozsah projektu, výstupy, závislosti a platby.
Bezplatný nástroj Šablona nabídky služeb vám také umožňuje přizpůsobit formátování pomocí vložených obrázků a změn písma.
Pomocí šablony návrhu služeb ClickUp můžete rychle vytvořit jasný, stručný a přesvědčivý návrh, díky kterému získáte více zakázek! 🎉
6. Šablona návrhu programu ClickUp
Šablona návrhu programu od ClickUp vám pomůže shrnout informace a požadavky, které potřebujete k představení svého dalšího programu.
Můžete je použít k vytvoření firemního zpravodaje, který vysvětluje váš program, cíle a rozpočet, a sdílet obrázky propagačních materiálů, jako jsou letáky, trička nebo reklamy.
Pomocí této šablony můžete napsat dobře naplánované, podložené a zpracované shrnutí, které můžete sdílet s potenciálními investory nebo zainteresovanými stranami. Jednostránkové dokumenty nikdy nebyly tak jednoduché.
7. Šablona obchodní nabídky ClickUp
Chcete oslovit jiné společnosti s nabídkou partnerství? Šablona obchodní nabídky od ClickUp vám k tomu pomůže díky jednoduchému, ale efektivnímu rozvržení pro všechny vaše jednostránkové dokumenty.
Tato bezplatná šablona vám pomůže vytvořit profesionální přehled vaší firmy, který můžete použít k navázání spolupráce. Využijte ji k předvedení svých předností! Dejte ostatním firmám vědět, proč stojí za to investovat do vás a vašeho týmu.
One Pager vám poskytne vše, co potřebujete k vytvoření poutavé obchodní nabídky, zapůsobení na vaše klienty a zajištění důležitých partnerství.
8. Šablona tabule pro návrh projektu ClickUp
Vytvářejte návrhy snadno díky šabloně Project Proposal Whiteboard Template od ClickUp.
Tato šablona bílé tabule je navržena tak, aby vám pomohla připravit nový návrh projektu, který řeší problém nebo splňuje organizační potřeby.
Zdůrazněte hlavní body a předveďte úspěchy celého týmu na digitální tabuli ve formě jednostránkového dokumentu.
Formát bílé tabule umožňuje zainteresovaným stranám a členům týmu klást otázky a odpovídat na ně přímo v dokumentu. A určitě se vám bude líbit design lepících poznámek, díky kterému bude práce s podrobnostmi programu a spolupráce zábavná!
Podniky na podnikové úrovni mohou zvážit použití nástrojů pro podnikovou spolupráci, které zvládnou vstupy a komunikaci pro mnohem větší týmy.
Jednostránkové dokumenty jako tento poskytují vašemu týmu prostor, který potřebuje k vypracování špičkových návrhů. Obsahují také super funkce, které vám umožní sledovat plánování sprintů, brainstormovat koncepty a spolupracovat s celým týmem.
Připravte se ohromit své publikum dobře zpracovanými dokumenty, které zdůrazní vaši odbornost a ukážou, jak splníte organizační potřeby.
9. Šablona obchodního případu Word One Page
Zveřejněte krásné shrnutí pomocí šablony Word One-Pager Business Case Template od Template.net.
Tento jednostránkový dokument můžete vytisknout nebo si jej stáhnout ve formátu Word, Google Docs nebo Apple Pages.
Pokud jde o šablony One Pager od Template.net, jsou k dispozici pouze pro členy Pro.
10. Šablona Powerpoint One Pager od SlideModel
Zjednodušte představení svého startupu pomocí šablony One Pager PowerPoint od SlideModel.
Při jednání s potenciálními investory záleží na každé vteřině. Vytvořením jasného a stručného jednostránkového dokumentu prokážete, že respektujete jejich čas. Zvýšíte také šanci, že vás budou brát vážně.
Tato šablona PowerPointu, určená pro startupy, obsahuje třídílný formát, který vám pomůže vytvořit souhrn klíčových informací o vašem startupu. A tato šablona vše spojuje do prezentace, která je atraktivní, snadno čitelná a profesionální.
Z šablon jednostránkových dokumentů obsahuje tato šablona několik sekcí, které vám pomohou zobrazit všechny hlavní body týkající se vašeho startupu, včetně představení týmu, přehledu podnikání, poslání, cílového trhu, financí, produktů a úspěchů.
Šablonu PowerPointu můžete dokonce kombinovat se šablonami pro uvedení produktu na trh, abyste pokryli všechny své potřeby.
Šablony jednostránkových dokumentů, má někdo zájem?
Ve světě, kde je čas rozhodující, přicházejí na pomoc jednostránkové šablony.
Šablony jednostránkových dokumentů vám pomohou usměrnit, strukturovat a zefektivnit vaše prezentace a návrhy. Ať už se zaměřujete na stručné souhrny, produktové přehledy nebo roční cíle, doufáme, že vám tyto praktické příklady jednostránkových dokumentů vše usnadní.
Vyberte si šablony, které vám pomohou vytvořit jednostránkové dokumenty podle toho, co plánujete prezentovat a komu to budete prezentovat. Mějte na paměti, že nejlepší šablony jednostránkových dokumentů jsou jednoduché, strukturované a snadno sdílené.
Vaše další úspěšná jednostránková prezentace je možná jen jednu šablonu daleko. Na co čekáte? Připravte se a začněte s šablonami ClickUp ještě dnes!