10 nejlepších softwarových nástrojů pro CRM marketing v roce 2025

O vašich zákaznících existuje spousta údajů.
Nevýhodou je, že data jsou často rozptýlena mezi různými produkty ve vašem technologickém stacku. Ještě horší je, že tato data je často obtížné synchronizovat. Software pro řízení vztahů se zákazníky ( CRM ) všechna tato data spojuje dohromady a nabízí ještě mnohem více.
Tyto nástroje pomáhají spravovat všechny vaše kontakty z jednoho pohodlného místa, které je integrováno s ostatními oblastmi vaší technologické infrastruktury, takže vše je vždy synchronizováno. Usnadňují zlepšování marketingu prostřednictvím přizpůsobení. V tomto článku se krátce podíváme na CRM marketing a poté uvedeme některé z nejlepších nástrojů na trhu pro tuto práci.
Co je CRM marketing?
Software CRM (řízení vztahů se zákazníky) se používá ke shromažďování informací o zákaznících na jednom centrálním místě. CRM marketing využívá tato data k budování a udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Díky využití dat ve svém CRM mohou společnosti lépe porozumět chování, preferencím a potřebám svých zákazníků. Tyto znalosti mohou využít k vytvoření efektivnějších marketingových strategií. Marketing založený na datech CRM je personalizovanější a relevantnější, což vede ke zlepšení návratnosti investic.
Co byste měli hledat v marketingovém softwaru CRM?
Při výběru marketingového CRM softwaru byste měli hledat několik klíčových prvků.
- Integrace s jinými systémy: Smyslem CRM softwaru je stát se jediným zdrojem pravdivých informací. Musí být integrován s co největším počtem vašich systémů.
- Snadné použití: Nezáleží na tom, jak výkonný nástroj je, pokud nikdo neví, jak ho používat. Váš CRM by měl být něco, co každý zaměstnanec, který ho bude potřebovat používat, může rychle zvládnout.
- Marketingová analytika a reportování : Klíčem k efektivnímu CRM marketingu je schopnost využívat data, která vám poskytuje váš CRM software. Je důležité, aby nástroj, který si vyberete, poskytoval přístupná a relevantní data.
- Zákaznická podpora: Vaši zákazníci se na vás spoléhají a vy se spoléháte na svůj CRM systém. Když se s ním něco stane, musíte mít jistotu, že rychle získáte odpověď.
10 nejlepších marketingových CRM nástrojů
1. ClickUp
Víme, že ClickUp je na prvním místě tohoto seznamu, ale má to svůj důvod! ClickUp je díky své flexibilitě a přizpůsobitelnosti ideální platformou pro marketingové týmy. Disponuje centralizovaným pracovním prostorem, který nabízí řadu možností zobrazení pro správu projektů.
Jeho integrované funkce pro správu projektů umožňují snadné sledování pokroku, takže marketingové týmy stihnou termíny projektů. ClickUp se navíc hladce integruje s marketingovými nástroji, jako jsou Google, Slack a HubSpot, což usnadňuje lepší pracovní postupy a produktivitu.
Pokročilé funkce automatizace umožňují týmům ušetřit čas při opakujících se činnostech, jako je vytváření a přiřazování úkolů a nastavování připomínek. Efektivní platforma ClickUp s bohatými funkcemi optimalizuje produktivitu vašeho marketingového týmu a zároveň zlepšuje vaše prodejní úsilí díky efektivnímu sdílení informací.
Podívejme se blíže na to, proč marketingové týmy milují CRM ClickUp:
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Dashboards : Vizuálně sledujte celoživotní hodnotu svých zákazníků, velikost obchodů (a průměry) a zajistěte výkonnost svého prodejního týmu, abyste se ujistili, že vaše marketingové taktiky fungují.
- Vlastní stavy a pole: Přizpůsobte fáze prodejního procesu nebo sledujte objednávky, horké kontakty, bodování a další přidáním vlastních polí do vašeho CRM workflow.
- Formula Fields: Automaticky vypočítávejte náklady na objednávku nového produktu nebo sledujte skóre nových potenciálních zákazníků.
- Kontrola a poznámky : Poskytněte klientům přístup k důležitým marketingovým dokumentům a spolupracujte s nimi na všech svých projektech.
- Vlastní marketingové šablony: Vyberte si z desítek vlastních CRM šablon v ClickUp a sledujte marketingové kampaně, designové projekty, marketingové cíle, obsahové plány a další.
- Automatizace pracovních postupů : Automaticky aplikujte nové šablony, přidávejte komentáře nebo přesouvejte položky mezi stavy, abyste se mohli skutečně soustředit na důležité úkoly.
- Flexibilní zobrazení CRM: Snadno uspořádejte účty pomocí více než 10 flexibilních zobrazení CRM v ClickUp pro snadnou
Omezení ClickUp
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro některé uživatele příliš rozsáhlé.
- Ne všechny zobrazení jsou k dispozici v mobilní aplikaci (alespoň zatím ne!).
- Některé další CRM v tomto seznamu mohou být vhodnější pro podnikové firmy.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 7 $ za uživatele a měsíc
- Business Plan: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus Plan: 19 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Pro více informací nás kontaktujte!
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Salesforce
Salesforce je přední CRM produkt, který nabízí komplexní sadu funkcí pro prodej, marketing a zákaznický servis. Ačkoli se jedná o jednu z dražších možností v tomto seznamu, podniky se spoléhají na Salesforce, aby posílily své marketingové strategie a zvládly multikanálové kampaně.
Díky cíleným zprávám, měřitelné účinnosti kampaní, integrovanému řízení potenciálních zákazníků, přizpůsobitelným dashboardům a pokročilým integracím mohou marketingové týmy vzkvétat a pomáhat prodejním týmům uzavírat více obchodů.
Nejlepší funkce Salesforce
- Sledujte, jak si váš tým vede, pomocí přehledných grafů a tabulek.
- Spolupracujte se svým týmem na projektech pomocí speciálního nástroje zvaného sociální feed.
- Automaticky přiřazujte nové zákazníky správnému členovi týmu, který se o ně postará
- Zjistěte, co lidé říkají o vaší společnosti na Facebooku a Twitteru, a to vše na jednom místě.
- Vytvářejte a odesílejte svým zákazníkům přizpůsobené e-mailové kampaně pouhými několika kliknutími.
- Nastavte si připomenutí a úkoly pro sebe i svůj tým, abyste nikdy nezmeškali důležitý termín.
Omezení Salesforce
- Někteří uživatelé si stěžují na vysoké ceny a skryté náklady.
- Zažijte strmou křivku učení a problémy s přijetím uživateli
- Trávíte spoustu času správou systému
- Chcete bezplatnou verzi, jako mnoho jiných CRM řešení?
Ceny Salesforce
- Essentials: 25 $ za uživatele a měsíc
- Professional: 75 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 150 $ za uživatele a měsíc
- Neomezený: 300 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
3. HubSpot
HubSpot je CRM software zaměřený na inbound marketing a prodej. Tento komplexní marketingový nástroj také pomáhá spravovat vztahy se zákazníky. Jeho pokročilé rozhraní a užitečné integrace však umožňují marketingovým týmům získávat podrobné analytické údaje a sledovat kampaně – to vše s pomocí dalších nástrojů.
Nejlepší funkce HubSpot
- Prohlédněte si tabulky a grafy všech lidí, kteří mají zájem o nákup u vás, a zjistěte, jak blízko jsou k nákupu.
- Komunikujte se svými zákazníky prostřednictvím živého chatu, e-mailu nebo domluvte si s nimi schůzku.
- Uchovávejte všechny důležité dokumenty na jednom místě a sdílejte je se svým týmem
- Pracujte s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Microsoft Dynamic, Slack a Jira, vše v jedné aplikaci.
- Pomocí šablon můžete rychle a snadno vytvářet profesionálně vypadající e-maily a dokumenty.
- Nechte si připomínat úkoly, které musíte splnit, abyste nikdy nezapomněli na následnou komunikaci se zákazníkem.
Omezení HubSpot
- Někteří považují cenové plány za matoucí.
- Ceny se rychle sčítají
- Vyrovnejte se s bezplatným tarifem bez řádné podpory
- Někteří tvrdí, že nemá zdaleka tolik funkcí jako jiné CRM programy.
Ceny HubSpot
- Bezplatný tarif
- Starter: 50 $/měsíc za každý produkt
- Professional: Minimálně 400 $/měsíc pro až pět uživatelů
- Enterprise: minimálně 1 200 USD/měsíc pro až deset uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 600 recenzí)
4. Zendesk Sell
Zendesk Sell je CRM produkt, který se integruje se známými produkty zákaznického servisu Zendesk. Uživatelé milují Zendesk kvůli jeho skvělým mobilním aplikacím, které umožňují analyzovat, sledovat a podávat zprávy i na cestách. Zendesk navíc poskytuje komplexní analytické a reportovací funkce, které zajišťují, že marketingové úsilí nepřijde nazmar.
Tato komplexní platforma dokáže sledovat například spokojenost uživatelů a dobu odezvy. Stejně jako ostatní nástroje v tomto seznamu obsahuje podrobné vestavěné průzkumy a formuláře, které pomáhají organizovat zpětnou vazbu od zákazníků.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Sledujte interakce se zákazníky, včetně hovorů, e-mailů a schůzek.
- Pomocí prognóz prodeje předvídejte, kolik peněz v budoucnu vyděláte.
- Sdílejte poznámky a spolupracujte se svým týmem na zákaznických účtech
- Získejte přehled o svých prodejních výsledcích díky vizuálním reportům
- Odesílejte personalizované e-mailové kampaně skupinám zákazníků
- Pomocí mobilní aplikace můžete přistupovat k informacím o zákaznících a pracovat na obchodech odkudkoli.
Omezení Zendesk Sell
- Někteří uživatelé uvádějí, že je třeba si na tento software trochu zvyknout.
- Uživatelé považují za drahé, pokud chtějí využívat pokročilejší funkce.
- Může být obtížné kontaktovat zákaznickou podporu
Ceny Zendesk Sell
- Team: 19 $ za uživatele za měsíc
- Růst: 49 $ za uživatele za měsíc
- Professional: 99 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Od 150 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
5. Zoho CRM
Zoho CRM je CRM částí ekosystému obchodních aplikací Zoho. Mnoho marketingových týmů ho využívá, protože se hodí pro týmy různé velikosti. Zoho může zefektivnit prodejní procesy i pracovní postupy týmu zákaznické podpory.
Nejlepší funkce Zoho
- Nechte aplikaci, aby za vás udělala část práce tím, že automaticky odešle e-maily a bude sledovat potenciální zákazníky.
- Vytvořte speciální webové stránky, na kterých budou mít vaši zákazníci přístup k informacím a budou tak vždy v obraze.
- Odpovídejte na e-maily ze všech svých různých e-mailových účtů, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Sledujte vše, co se děje s vašimi prodeji, na jednom místě pomocí grafů a tabulek.
- Sledujte všechny schůzky a hovory se zákazníky v jednom kalendáři, abyste nikdy nezmeškali schůzku.
- Nechte si zaslat upozornění, když zákazník provede konkrétní akci, například otevře e-mail nebo vyplní formulář.
Omezení Zoho
- Někteří se potýkají s množstvím přizpůsobení, které je nutné provést, aby mohli začít
- Vypořádejte se s formuláři, které nejsou optimalizované pro konverze
- Uživatelé shledávají, že Zoho nabízí mnoho funkcí, ale s rostoucími požadavky začíná postrádat komplexnost.
- Zkušenosti s podporou zákazníků jsou omezené
Ceny Zoho
- Standard: 14 $ za uživatele za měsíc
- Professional: 23 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 40 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: 52 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Zoho
- G2: 4/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 200 recenzí)
6. Monday. com
Monday založil svůj CRM software na své stávající platformě pro spolupráci. Tento CRM nástroj pomáhá zjednodušit správu zákazníků díky funkcím, jako je sledování obchodů, automatizace marketingu a tabule prodejního procesu.
Je ideální pro marketingové týmy, které chtějí získat přehled o tom, jak se zákazníci pohybují v rámci celé cesty. Monday navíc využívá reportování ROI a segmentaci zákazníků, aby pomohl sledovat průběh marketingových kampaní.
Monday. com nejlepší funkce
- Sledujte své potenciální zákazníky, obchody a zákazníky na jednom místě
- Vytvořte vlastní pole pro sledování informací, které jsou pro vás nejdůležitější.
- Pomocí protokolů aktivit můžete zobrazit historii všech interakcí se zákazníky.
- Spolupracujte se svým týmem na obchodních případech a zákaznických účtech
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo z aplikace
- Využijte automatizaci k zefektivnění svých pracovních postupů
Monday. com omezení
- Vyžaduje minimálně tři licence pro všechny placené tarify
- Omezuje počet automatizací za měsíc
- Omezuje dodržování předpisů HIPAA a některé bezpečnostní funkce na plán Enterprise.
- Nabízí omezené funkce v levnějších tarifech
Monday. com ceny
- Základní: 10 $ za licenci za měsíc
- Standard: 14 $ za licenci a měsíc
- Pro: 24 $ za licenci a měsíc
- Enterprise: Kontaktujte prodejní oddělení
Monday. com hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
7. MailChimp
Mailchimp rozšířil svou platformu pro e-mailový marketing a automatizaci na plnohodnotný CRM systém. Pokud tedy hledáte uživatelsky přívětivý a pokročilý software pro e-mailový marketing, MailChimp je skvělou volbou pro správu marketingových kampaní a další účely.
Díky stovkám přizpůsobitelných e-mailových šablon a jednoduchým automatizačním nástrojům pro zefektivnění rutinních úkolů si marketingové týmy MailChimp oblíbí. Nemluvě o tom, že tento marketingový CRM nástroj obsahuje analytické panely, takže marketingové týmy mohou snadno segmentovat, cílit a spravovat seznamy odběratelů.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Sledujte všechny informace o svých zákaznících na jednom místě, včetně jejich kontaktních údajů a historie nákupů.
- Použijte tagy a segmenty k seskupení zákazníků podle jejich zájmů a chování.
- Vytvářejte personalizované e-maily a vstupní stránky pomocí editoru Mailchimp s funkcí drag-and-drop.
- Nastavte automatické e-maily, abyste přivítali nové zákazníky nebo navázali kontakt s potenciálními zákazníky.
- Sledujte své prodeje a zapojení zákazníků pomocí interaktivních reportů
- Využijte integraci s dalšími nástroji, jako jsou platformy sociálních médií a e-commerce platformy.
Omezení Mailchimp
- Omezuje organizaci kontaktů na kategorie nebo štítky
- Vyžaduje, aby si uživatelé vytvořili vlastní šablony
- Má rozhraní, které může být pro některé uživatele nepohodlné a nepraktické.
- Není dostatečný pro proaktivní řízení prodeje, podpory nebo jiných procesů interakce se zákazníky.
Ceny Mailchimp
- Bezplatný tarif
- Essentials: 13 $ měsíčně
- Standard: 20 $ měsíčně
- Premium: 350 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,6/5 (více než 16 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 000 recenzí)
8. SugarCRM
SugarCRM je CRM produkt, který se zaměřuje na zákaznickou zkušenost napříč více kanály. Díky svému komplexnímu pohledu na zákaznickou cestu je vhodný pro marketingové týmy. SugarCRM také disponuje pokročilými nástroji pro správu marketingových kampaní, jako je automatizace pracovních postupů a směrování potenciálních zákazníků.
Tyto funkce umožňují marketingovým týmům lépe spolupracovat a v konečném důsledku poskytovat zákazníkům personalizované zážitky.
Nejlepší funkce SugarCRM
- Zobrazte si všechny interakce vašich zákazníků s vaší společností, aby váš prodejní tým mohl oslovit zákazníky ve správný čas a správným způsobem.
- Pomozte svým zákazníkům, aby si mohli sami pomoci, a to prostřednictvím personalizované webové stránky, kde najdou odpovědi na své otázky.
- Včas odhalte problémy pomocí nástroje, který vám pomůže sledovat stížnosti zákazníků a zjistit, co je třeba opravit.
- Vytvořte si vlastní speciální stránky a e-maily, abyste přilákali více lidí k vaší společnosti.
- Nechte si zaslat upozornění, když zákazník klikne na odkaz nebo vyplní formulář, abyste mohli navázat další kontakt.
- Zobrazte si seznam všech úkolů, které musíte splnit, abyste nikdy nezapomněli na následnou komunikaci se zákazníkem.
Omezení SugarCRM
- Někteří považují konfiguraci a nastavení za obtížné a časově náročné.
- Uživatelé mají pocit, že rozhraní je nepřehledné a obtížně se v něm orientuje.
- Pro maximální využití softwaru je nutné zakoupit doplňky.
- Ceny se mi zdají vysoké, zejména u nejvyšších úrovní.
Ceny SugarCRM
- Professional: 52 $ za uživatele a měsíc
- Sell: 80 $ za uživatele za měsíc
- Serve: 80 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 85 $ za uživatele za měsíc
- Trh: 1 000 USD za měsíc
Hodnocení a recenze SugarCRM
- G2: 3,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 300 recenzí)
9. Freshworks
Freshworks CRM kombinuje automatizaci prodeje a marketingu s poznatky založenými na umělé inteligenci. Pomáhá servisním firmám centralizovat interakci se zákazníky a využívá funkce, jako je 360stupňový pohled na zákazníka, aby získal ucelený obraz o pipeline. Tento marketingový CRM nástroj ocení firmy všech velikostí, které chtějí zvýšit tržby a zlepšit spokojenost zákazníků.
Nejlepší funkce Freshworks
- Nechte aplikaci, aby vám řekla, kdo je nejvíce nakloněn k nákupu u vás, a to na základě bodového hodnocení každého potenciálního zákazníka.
- Zjistěte, jak velký má zákazník zájem, ještě než s ním začnete mluvit, a to tak, že zkontrolujete, jak s vaší společností komunikoval.
- Odesílejte hromadné e-maily, ale každý z nich přizpůsobte konkrétnímu příjemci.
- Sledujte vše, co potřebujete udělat pro každého potenciálního zákazníka, a to vše na jednom místě.
- Nastavte automatické odpovědi na často kladené otázky, abyste ušetřili čas.
- Zobrazte si kalendář všech schůzek s potenciálními zákazníky
Omezení Freshworks
- Někteří uživatelé uvádějí, že uživatelské rozhraní není tak moderní jako u některých konkurentů.
- Některé akce jsou zdlouhavé
- Omezení přizpůsobení dashboardu pro reporting CRM
- Chybí uživatelské fórum
Ceny Freshworks
- Bezplatný tarif
- Růst: 15 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 39 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 69 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
10. Pipedrive
CRM od Pipedrive se zaměřuje na správu pipeline a produktivitu prodeje.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Sledujte, jak si váš tým vede, pomocí grafů a tabulek, které zobrazují jeho pokrok.
- Stanovte cíle pro svůj tým a pro každého jednotlivce a sledujte, jak blízko jste k jejich dosažení.
- Vše, co potřebujete za den udělat, najdete na jednom místě, buď v podobě seznamu, nebo v kalendáři.
- Usnadněte si zasílání e-mailů svým klientům pomocí předem připravených šablon nebo vytvořením vlastních.
- Dostávejte oznámení, když máte nový úkol nebo když zákazník provede konkrétní akci, abyste nikdy nezapomněli na následné kroky.
- Zobrazte si všechny probíhající obchody, abyste věděli, kterým z nich je třeba věnovat největší pozornost.
Omezení Pipedrive
- Nabízí pouze CRM software, žádné další obchodní nástroje.
- Má omezenou flexibilitu, pokud jde o nástroje a funkce.
- Nepohodlná synchronizace mezi e-mailovými programy
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $ za uživatele a měsíc
- Pokročilý: 24,90 $ za uživatele za měsíc
- Professional: 49,90 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 99 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
Vyberte si marketingový CRM, který nejlépe vyhovuje vašemu celému oddělení
To je náš seznam! Pokud tedy chcete optimalizovat svůj prodejní trychtýř, automatizovat úkoly a získat podrobné údaje o zákaznících, vyberte si jeden z těchto marketingových CRM nástrojů. Výběr správného CRM softwaru přizpůsobeného potřebám vaší firmy je klíčový pro budování a správu efektivních vztahů se zákazníky.
A pokud potřebujete hladkou integraci do své marketingové strategie, která poskytuje nejen CRM řešení, ale také centralizovanou platformu pro produktivitu a spolupráci, máme pro vás ten správný nástroj.
Pomocí ClickUp můžete zvýšit svou efektivitu, spokojenost zákazníků a příjmy díky přizpůsobitelným zobrazením a jednoduchým komunikačním funkcím, které zabrání ztrátě důležitých detailů.
Přiveďte svůj marketingový tým na skutečně kolaborativní platformu ještě dnes a vytvořte si bezplatný pracovní prostor ClickUp!