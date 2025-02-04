21 nejlepších softwarů pro správu marketingových projektů pro interní použití a agentury v roce 2025

Snažíte se sledovat frontu žádostí o kampaně, seznam úkolů a rozpis čtvrtletních cílů? Nejenže to zní extrémně chaoticky, ale také to vypadá, že nutně potřebujete software pro správu marketingových projektů – a to co nejdříve!
Moderní marketingoví manažeři ve start-upech, agenturách a podnicích pravidelně provádějí multikanálové marketingové kampaně. Bez softwaru pro správu projektů by riskovali, že každý týden ztratí jeden pracovní den hledáním informací ztracených v dlouhých e-mailových vláknech. Zní vám to povědomě? 🙋
Software pro správu marketingových projektů je nástroj pro organizaci, spolupráci a realizaci projektů souvisejících s marketingem. Nejlepší software pro marketéry však zvládá celou řadu pracovních postupů, řídí předávání úkolů mezi týmy a snadno se integruje s dalšími aplikacemi, čímž vytváří kompletní technologický balík.
Pravdou je, že manuální operace nedokážou držet krok s růstem, proto je důležité se zastavit a zvážit zavedení softwarového nástroje, který podpoří vaše týmy, marketingové procesy a spolupracovníky. 🔌
V tomto průvodci se zaměříme na funkce, které efektivní interní a vzdálené týmy používají k navrhování mezifunkčních pracovních postupů, a na náš doporučený seznam 21 nejlepších softwarů pro správu marketingových projektů.
Co hledat v softwaru pro správu marketingových projektů?
Výběr správného softwaru pro správu marketingových projektů může být náročný. Při rozhodování o tom, co je pro váš tým správné, mějte na paměti tyto funkce:
Automatizace: Hledejte software, který dokáže automatizovat marketingové úkoly, jako je nastavení nových projektů a přidělování úkolů. To vám pomůže rychle zapracovat nové členy týmu a vyhnout se zdlouhavé manuální práci.
Týmová spolupráce: Správné komunikační nástroje jsou při řízení marketingových projektů nezbytné. Vyberte si systém, který týmům umožní snadnou spolupráci, chatování a komentování úkolů.
Integrace: Hledejte platformu, kterou lze snadno integrovat do stávajícího softwaru, jako jsou platformy pro e-mailový marketing a analytické nástroje. To vám pomůže zefektivnit pracovní postupy a poskytne vám přístup k potřebným datům na jednom místě.
Analýza a sledování: Ujistěte se, že systém pro správu projektů, který si vyberete, nabízí funkce analýzy, sledování a reportování v reálném čase. To vám pomůže udržet přehled o výkonu týmu a identifikovat oblasti, kde je možné provést zlepšení.
Bezpečnost a ochrana soukromí: Bezpečnost je vždy klíčovým faktorem, pokud jde o online systémy pro správu dat. Ujistěte se, že platforma, kterou si vyberete, disponuje adekvátními opatřeními pro zajištění bezpečnosti a ochrany vašich dat.
21 nejlepších softwarů pro správu marketingových projektů
1. ClickUp
Víme, že vy a váš tým jste zvyklí spojovat procesy na základě jednotlivých projektů, abyste dosáhli svých cílů. Starší a drahé nástroje, které jste zdědili, jsou spíše zdrojem třenic než přínosem pro marketingové cíle a operace.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, kde se týmy scházejí, aby plánovaly, organizovaly a spolupracovaly na práci pomocí úkolů, dokumentů, chatu, cílů, tabulek a dalších nástrojů. Snadno ji přizpůsobte několika kliknutími tak, aby co nejlépe vyhovovala vašemu týmu, a výrazně zredukujte seznam nástrojů (a výdaje na aplikace třetích stran!).
Tento nástroj umožňuje týmům všech typů a velikostí efektivněji realizovat marketingové projekty a zvýšit produktivitu na novou úroveň! Využijte bezplatné funkce pro správu úkolů od ClickUp, za které vám později poděkují vaši spolupracovníci i klienti:
- Více než 15 zobrazení projektů pro sledování projektů a správu úkolů. Vytvářejte soukromá nebo veřejná zobrazení projektů pro organizaci osobních a týmových úkolů tak, aby vyhovovaly různým pracovním stylům.
- Úkoly pro zaznamenávání schůzek a přidělování práce. Nastavte opakující se úkoly pro poznámky ze schůzek a závěry, poté přiřaďte jednotlivým osobám úkoly, aby projekty pokračovaly.
- Dashboardy pro měření návratnosti investic a efektivity marketingového týmu. Buďte vždy informováni o marketingových OKR, postupu projektů, přehledech kampaní a dalších informacích – bez nutnosti ruční aktualizace!
- Dokumenty a šablony seznamů úkolů pro standardizaci procesů spouštění. Použijte šablonu z centra šablon ClickUp nebo šablonu, kterou jste sami vytvořili, k standardizaci marketingových pracovních postupů pro příchozí požadavky, úkoly kampaní a dokumentaci.
Výhody ClickUp
- Propojte své nejčastěji používané pracovní aplikace s ClickUp, jako jsou Adobe Creative Suite, Microsoft Outlook nebo Box.
- Spouštějte a zastavujte čas z jakéhokoli zařízení a přeskakujte mezi úkoly pomocí globálního časovače.
- Přidávejte a spravujte úkoly pomocí mobilních aplikací (k dispozici pro iPad, iPhone a Android).
- Přenechejte rutinní práci autopilotu s dynamickými opakujícími se úkoly ClickUp a automatizacemi ClickUp.
Nevýhody ClickUp
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí a úrovni přizpůsobitelnosti
- Žádná funkce exportu z řídicího panelu
- Ne všechny zobrazení ClickUp jsou k dispozici v mobilní aplikaci... zatím! 🔮
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Business: 12 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 4 490 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 890 recenzí)
Pokud hledáte lepší způsob, jak spravovat své zdroje, prodejní pipeline, rozsah projektů, dodávky projektů, zpětnou vazbu od klientů a procesy onboardingu, začněte s šablonou Creative Agency Template od ClickUp!
2. Asana
Asana je nástroj pro správu úkolů, který organizuje všechny úkoly na jednom místě. Marketingové týmy vidí, co musí udělat, které úkoly jsou prioritní a kdy je třeba práci odevzdat. Fanoušci grafického zobrazení projektů ocení datový model Asany, který jim pomůže udržet synchronizaci a dodržet termíny.
Výhody Asany
- K jakékoli úloze lze přidat přílohy, ke kterým lze později přistupovat v úložišti souborů týmu.
- Funkce chatu a spolupráce v reálném čase pro každý úkol
- Šablony projektů pro zrychlení procesů
- Kalendářový náhled pro přehledné zobrazení vašich plánů
- Kanbanové zobrazení Asany je podobné jako u Trella.
Nevýhody Asany
- Žádná možnost více přiřazených osob
- Není ideální pro složité projekty s více pracovními postupy (najděte flexibilní řešení s alternativami Asana ).
- Nelze převést komentáře na úkoly
- Žádná funkce, která by týmům umožňovala spolupracovat na stejném dokumentu
- Musíte přiřadit kopie úkolu více členům týmu, což může zaplnit váš pracovní prostor spoustou klonů.
Ceny Asany
- Asana nabízí bezplatnou zkušební verzi, bezplatný tarif a placené tarify od 10,99 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení zákazníků Asany
- G2: 4,3/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
3. Teamwork
Teamwork je software pro spolupráci na projektech, který je ideální pro marketingové agentury a týmy, které chtějí organizovat úkoly pro snadnou navigaci a správu klientů. Mezi klíčové funkce Teamwork Projects patří plánování zdrojů, sledování času stráveného na projektech a šablony seznamů úkolů.
Vyberte si z více než 25 marketingových šablon od ClickUp a začněte s plánováním projektu ještě dnes!
Výhody Teamwork Projects
- Žádné další náklady na klientské uživatele, ideální pro marketingové agentury
- Funkce poznámkového bloku pro organizované sdílení dokumentů
- Portfolio view pro snadný přehled všech produktů a služeb
- Burndown reporting, zprávy o využití a fakturace
Nevýhody Teamwork Projects
- Šablony projektů nejsou v bezplatném tarifu k dispozici.
- Integrovaný týmový chat je placená funkce.
- Drahé placené tarify ve srovnání s jinými softwary pro správu marketingových projektů v tomto seznamu.
Ceny Teamwork Projects
- Teamwork Projects nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 10 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Teamwork Projects
- G2: 4,4/5 (990+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
4. Toggl Plan
Toggl je software pro správu projektů, který se skládá ze tří řešení: Toggl Track, Toggl Plan a Toggl Hire. Vizuální plány Toggl Plan doplňují správu změn, když správa více projektů v tabulkách přináší více práce než podpory.
Vyzkoušejte tyto nástroje pro řízení změn!
Výhody plánu Toggl
- Funkce vlastního barevného kódování usnadňuje identifikaci různých fází marketingového projektu.
- Spravujte přidělování zdrojů pomocí časových os týmu
- Přizpůsobte stavy úkolů tak, aby vyhovovaly všem potřebám vašich týmových projektů.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí opakujících se úkolů
Nevýhody plánu Toggl
- Žádné řídicí panely pro správu projektů
- Bezplatný tarif je omezen na pět uživatelů.
- Nabízí pouze více než 10 softwarových integrací.
Ceny plánů Toggl
- Toggl Plan nabízí bezplatnou zkušební verzi, bezplatný tarif a placené tarify od 8 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Toggl Plan
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Nejste si jisti plánem Toggl? Podívejte se na některé alternativy Toggl .
5. Monday
Dalším softwarem pro správu marketingových projektů na našem seznamu je Monday, řešení pro plánování projektů, které pomáhá mezifunkčním týmům sladit jejich nejdůležitější práci. Například marketingové agentury nebo týmy, které hledají reportování v reálném čase, mohou snadno vytvářet projektové dashboardy, aby zlepšily komunikační workflow.
Výhody Monday
- Neomezený počet tabulek a dokumentů v bezplatném tarifu
- Přizpůsobitelný náhled projektu pro snadné sledování marketingových projektů
- Automatické sledování času
- Formuláře pro přijetí projektu
Nevýhody Monday
- Funkce nejsou tak podrobné ve srovnání s jinými nástroji v tomto seznamu.
- Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
- Chybí nativní funkce poznámkového bloku.
- Žádné opakující se nebo soukromé úkoly
Ceny Monday
- Monday nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 8 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Monday
- G2: 4,6/5 (více než 3 290 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 540 recenzí)
6. Wrike
Software pro správu projektů Wrike je ideální pro malé marketingové agentury, které potřebují přizpůsobitelný pracovní prostor pro organizaci sdílených kalendářů, plánování projektů a snadnou spolupráci. Schvalovatelé navíc mohou urychlit zpětnou vazbu pomocí vizuálního nástroje pro označování Wrike.
Výhody Wrike
- Kanbanová tabule umožňuje kompletní přehled o úkolech
- Funkce sledování času pro porovnání odhadovaného a skutečně stráveného času
- Vlastní stavy úkolů pro správu marketingových kampaní
Nevýhody Wrike
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Žádné podmíněné automatizace (funkce nezbytná pro správu marketingových projektů!)
- Ganttovy diagramy nejsou k dispozici ve bezplatné verzi.
- Chybí možnost přiřazovat úkoly skupinám uživatelů (týmům) nebo více příjemcům.
Ceny Wrike
- Wrike nabízí bezplatné a placené tarify od 9,80 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení zákazníků Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 2 350 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Wrike!
7. Trello
Trello, který patří do rodiny softwaru Atlassian, je nástroj Kanban složený ze čtyř klíčových komponent – tabule Kanban, karty, seznamy a menu tabule. Týmy mohou posouvat práci vpřed pomocí vlastních karet a tlačítek tabule Trello.
Výhody Trella
- Funkce automatizace bez kódování Butler pomáhá týmům šetřit čas při administrativních úkolech.
- Pokročilé kontrolní seznamy (placená funkce) pro podrobné přiřazování úkolů
- Snadné nastavení projektu a zapojení
- Tagy, štítky a kategorie pro organizaci úkolů
- Vlastní automatizace, pravidla a naplánované příkazy Trello
- Kanbanové tabule pro zefektivnění vašich pracovních procesů
Nevýhody Trella
- Bezplatný tarif omezený na 10 MB na přílohu souboru
- Žádná lišta úkolů pro zobrazení aktuálních úkolů
- Komentáře se nacházejí na zadní straně karty, což ztěžuje spolupráci.
- Pro plnou funkčnost je nutné zaplatit za některé vylepšení.
Ceny Trello
- Trello nabízí bezplatnou zkušební verzi, bezplatný tarif a placené tarify od 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Trello
- G2: 4,5/5 (více než 20 410 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 390 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Trello!
8. Hive
Hive je jedním z nejlepších nástrojů pro správu marketingových projektů, který vašemu týmu umožní spravovat projekty tak, jak si přejí. Nabízí různé integrace a více zobrazení pro větší flexibilitu.
Výhody Hive
- Snadno plánujte kampaně pomocí Ganttových diagramů, Kanbanových tabulek, kalendářů a tabulek.
- Pozvěte klienty a dodavatele ke spolupráci prostřednictvím aplikace.
- Kontrola a schvalování pro zjednodušení zpětné vazby
- Více než 1 000 integrací se softwarem jako Jira, Salesforce, Zoom a Adobe Photoshop
Nevýhody Hive
- Pro plnou funkčnost je nutné nainstalovat několik doplňků.
- Mobilní aplikace nejsou tak robustní jako aplikace pro stolní počítače.
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Hive
- Hive nabízí bezplatnou zkušební verzi, bezplatný tarif a placené tarify od 12 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Hive
- G2: 4,5/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
9. ProProfs Project
ProProfs Project je jednou z nejlepších možností pro správu marketingových projektů, protože nabízí spolehlivé funkce, které pomáhají marketingovým týmům spravovat, sledovat a provádět úspěšné marketingové kampaně.
Výhody ProProfs Project
- Vymýšlejte, plánujte a realizujte více projektů z jediného ovládacího panelu.
- Okamžité zasílání zpráv a sdílení souborů pro plynulou spolupráci
- Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendářový náhled pro plánování a vizualizaci projektů
- Neuvěřitelné možnosti sledování času
Nevýhody ProProfs Project
- Žádný bezplatný tarif
- Zkušební verze je k dispozici pouze na 15 dní.
- Nastavení rolí a oprávnění je k dispozici pouze v prémiovém tarifu.
Ceny ProProfs Project
- ProProfs Project nabízí bezplatnou zkušební verzi a placené tarify od 2 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení zákazníků ProProfs Project
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
10. Zoho Projects
Zoho Projects je jednou z nejlepších možností pro správu marketingových projektů díky své cloudové platformě, která vám a vašemu marketingovému týmu pomáhá plánovat práci, sledovat průběh projektů a spolupracovat s týmem. Díky snadno použitelnému rozhraní je pro nové uživatele snazší se s tímto softwarem naučit pracovat.
Výhody Zoho
- Zobrazení časové osy vám umožní sledovat, co zaměstnanci dělají v určitém časovém období.
- Používejte pracovní výkazy zaměstnanců k zaznamenávání fakturovatelných a nefakturovatelných hodin
- Kanbanové tabule pro vizualizaci vašeho pracovního postupu
Nevýhody Zoho
- Bezplatný tarif umožňuje vytvořit pouze dva projekty a připojit soubory o velikosti až 10 MB.
- Omezená integrace s jiným softwarem než Zoho, jako je Zoom.
- Náročná křivka učení, zejména během počátečního procesu nastavení
Ceny Zoho
- Zoho Projects nabízí bezplatný tarif a placené tarify od 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zoho
- G2: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
Bonus: Nejlepší software pro správu projektů pro Mac
11. Basecamp
Basecamp je software pro správu projektů, který týmům poskytuje funkce pro ukládání souborů, správu projektů a skupinové chaty. Cílem tohoto nástroje je sjednotit správu úkolů a komunikaci projektového týmu pod jednou střechou pomocí funkcí, jako jsou seznamy úkolů a nástěnky.
Výhody Basecampu
- Hillovy grafy, které vám poskytnou přehled o tom, jak si vaše projekty vedou
- Nabídka „Hey!“ seskupuje oznámení, jako jsou nové zprávy, @zmínky a úkoly.
- Portál, kde mohou klienti prohlížet úkoly a komunikovat
- Ukládejte nové zprávy nebo dokumenty jako koncepty před jejich zveřejněním.
- Integruje se s ClickUp prostřednictvím Zapier.
Nevýhody Basecampu
- Postrádá pokročilé funkce pro správu projektů, jako jsou priority úkolů a vlastní stavy.
- Žádné štítky ani tagy pro lepší organizaci úkolů
- Žádné nativní funkce pro sledování času
- Žádná bezplatná verze
- Nevhodné pro organizační struktury, jako jsou marketingové agentury, kde probíhá více marketingových projektů současně.
Ceny Basecamp
- Basecamp nabízí bezplatnou zkušební verzi a placený tarif za paušální cenu 99 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 4 940 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 13 350 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Basecampu!
12. nTask
nTask je další z cloudových nástrojů pro správu projektů, který vám a vašemu marketingovému týmu pomůže spravovat vše od plánování zdrojů až po výstupy projektu. Podobně jako ostatní projektové softwary v tomto seznamu nabízí nTask Kanban tabule pro vytváření projektového plánu a vizualizaci úkolů.
Výhody nTask
- Nástroje pro správu pracovní zátěže týmů pro sladění vzdálených týmů
- Správa příloh a dokumentů
- Přizpůsobení rolí a oprávnění
- Milníky projektu pro rychlé sledování jeho postupu
Nevýhody nTask
- Nevhodné pro větší týmy s 50 a více členy.
- Kanbanové tabule jsou placenou funkcí.
- Uživatelé mají menší kontrolu nad přizpůsobením rozhraní.
Ceny nTask
- nTask nabízí bezplatné a placené tarify od 3 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení zákazníků nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recenzí)
13. Workfront
Fanoušci a pokročilí uživatelé Adobe jistě znají Workfront, nástroj pro správu spolupráce, který týmům umožňuje propojit se, spolupracovat a dokončit práci rychleji. Workfront se hladce propojuje s marketingovými řešeními Adobe a vytváří tak komplexní systém.
Výhody Workfront
- Integrovaná funkce schvalování pro spolupráci týmu a zpětnou vazbu k projektu
- Vizuální přehledy a panely
- Konsolidovaný seznam úkolů, který zobrazuje nejdůležitější úkoly a nadcházející úkoly.
- Integrace s Adobe, Slack, GSuite a Salesforce
Nevýhody Workfront
- Složitější než jiný marketingový software
- Není vhodný pro malé podniky, protože integrace závisí na vašem cenovém plánu.
- Ganttův diagram je ve srovnání s ostatními uvedenými nástroji pro správu projektů náročný na používání.
Ceny Workfront
- Ceny si vyžádejte u společnosti Workfront.
Hodnocení zákazníků Workfront
- G2: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Workfront!
14. Ravetree
Ravetree je řešení pro správu projektů, fakturaci, zdroje a klienty. Díky klíčovým funkcím, jako jsou klientské portály, šablony projektů a portfolia, mohou marketingové týmy vytvářet vlastní pracovní postupy pro každý typ projektu.
Výhody Ravetree
- Podpora souborů PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX a PNG
- Faktury za schválené časové záznamy a výdaje
- Zobrazení časové osy pro snadnou správu zdrojů
- Nástroj pro plánování sprintů
Nevýhody Ravetree
- Žádná nativní integrace e-mailu
- Drahé placené tarify oproti jiným předním marketingovým nástrojům v tomto seznamu
Ceny Ravetree
- Ravetree nabízí placené tarify od 29 $/měsíc.
Hodnocení zákazníků Ravetree
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
15. Kissflow
Dalším nejlepším nástrojem pro správu marketingových projektů je Kissflow, nástroj pro automatizaci procesů a pracovních postupů pro celou organizaci, který umožňuje přizpůsobit jakýkoli proces. Poskytuje funkce, které vy a vaši projektoví manažeři potřebujete, s intuitivním rozvržením, které nevyžaduje žádné speciální školení!
Výhody Kissflow
- Formuláře typu drag-and-drop pro vytváření aplikací
- Analýza v reálném čase pro automatizaci procesů
- Správa procesů a pracovních postupů bez kódu
- Škálovatelné pro zpracování velkého objemu dat a složitých úloh
Nevýhody Kissflow
- Průměrné rozhraní ve srovnání s jinými softwary pro správu marketingových projektů v tomto seznamu
- Chybějící zobrazení vizualizace projektů
- Žádný bezplatný tarif
Ceny Kissflow
- Kissflow nabízí placené tarify od 10 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 490 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (10+ recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Kissflow!
16. FunctionFox
FunctionFox je software pro evidenci pracovní doby a řízení projektů, který pomáhá projektovým manažerům udržet vše v pořádku, včas a v rámci rozpočtu. Tento nástroj má za cíl podporovat marketingové týmy sladěním cílů a zdrojů pro úspěšné kampaně.
Výhody FunctionFox
Nevýhody FunctionFox
- Zobrazení projektů je omezeno na harmonogramy a Ganttovy diagramy.
- Omezený bezplatný tarif
- Chybí přizpůsobitelná hierarchie pracovního prostoru (nevhodné pro agilní marketingové týmy ).
Ceny FunctionFox
- FunctionFox nabízí placené tarify od 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků FunctionFox
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
17. iMeet Central
iMeet Central (dříve Central Desktop) od PGi je software pro správu projektů s nástroji pro týmovou spolupráci, který pomáhá marketérům, kreativním agenturám a podnikům spravovat soubory, spolupracovat na projektech a propojovat uživatele. Týmy mohou nastavit a přizpůsobit soukromé online komunity pro každé oddělení, projekt, klienta nebo potřebu.
Výhody iMeet Central
- Výkonná funkce indexování pro snadné vyhledávání souborů
- Integrace s řešeními PGi iMeet a GlobalMeet pro online schůzky
- Soukromé online moodboardy pro kreativní brainstorming
- Online databáze pro kreativní briefy a procesy
Nevýhody iMeet Central
- Drahé placené tarify ve srovnání s jinými nástroji pro správu projektů v tomto seznamu.
- Není uživatelsky přívětivý pro marketingové týmy, které hledají intuitivní rozhraní.
- Omezené možnosti přizpůsobení pokročilých funkcí
Ceny iMeet Central
- iMeet Central nabízí placené tarify pro marketéry a agentury od 45 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků iMeet Central
- G2: N/A
- Capterra: 4,6/5 (10 recenzí)
18. LiquidPlanner
LiquidPlanner je nástroj pro správu projektů, který týmům pomáhá automatizovat plánování úkolů v rámci projektu, sledovat změny v projektu a přizpůsobovat si přehledy projektových dat. Jednou z klíčových funkcí, kterou marketingové agentury ocení při správě zdrojů, je přístup k plánování projektů založený na prioritách.
Výhody LiquidPlanner
- Funkce Smart Schedule Bars pro zachycení změn v reálném čase
- Více vlastníků úkolu, což je výhodné pro projektové manažery
- Řetězce závislostí pro vizualizaci posloupnosti fází
Nevýhody LiquidPlanner
- Nevhodné pro malé agentury, které realizují více projektů současně (podívejte se na alternativy LiquidPlanner ).
- Omezený bezplatný tarif ve srovnání s ostatními nástroji pro správu marketingových projektů v tomto seznamu.
- Náročné školení a osvojení
Ceny LiquidPlanner
- LiquidPlanner nabízí bezplatnou zkušební verzi a placené tarify od 15 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 630 recenzí)
19. Podio
Podio je nástroj pro správu projektů, který poskytuje strukturu pro marketingové týmy, aby mohly snadněji spolupracovat, rychleji vyhledávat informace a vybírat mezi různými zobrazeními práce. Kromě toho může projektový manažer vytvořit automatizaci úkolů, aby lidé a projekty zůstali propojeni s pracovním postupem Podio.
Výhody Podio
- Nastavte vlastní oprávnění a určete, kdo má přístup k vašim pracovním prostorům.
- Vynikající možnosti sdílení souborů
- Integrované funkce týmového chatu a videokonferencí
- Výkonné mobilní aplikace, které vám umožní spravovat jakýkoli marketingový projekt i na cestách
- Podio je integrováno s ClickUp
Nevýhody Podia
- Omezený bezplatný tarif, který neobsahuje automatizované pracovní postupy, synchronizaci kontaktů a funkce pro správu uživatelů.
- Nelze přiřadit komentáře jako úkoly
- Vizuální přehledy jsou k dispozici pouze v prémiových verzích.
Ceny Podio
- Podio nabízí bezplatné a placené tarify od 7,20 $/měsíc.
Hodnocení zákazníků Podio
- G2: 4,1/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
20. Workamajig
Workamajig je nástroj pro správu marketingových projektů, který umožňuje spravovat projekty, rozpočty, harmonogramy a účty na jednom místě. Mezi klíčové funkce pro interní marketingové týmy patří přehledné dashboardy, denní přehled aktivit v reálném čase a kreativní šablony pro správu projektů.
Podívejte se na kreativní a designové šablony ClickUp a rozjeďte své marketingové projekty!
Výhody Workamajig
- Integrované funkce pro správu klientů
- Proměňte požadavky klientů v aktivní projekty
- Specifické řídicí panely pro různé role
- Spravujte více projektů a úkolů současně
Nevýhody Workamajig
- Drahé placené tarify ve srovnání s jinými softwary pro správu marketingových projektů v tomto seznamu.
- Žádný bezplatný tarif
- Není uživatelsky přívětivé rozhraní
Ceny Workamajig
- Workamajig nabízí placené tarify od 38 USD/uživatel za měsíc pro 10–19 uživatelů.
Hodnocení zákazníků Workamajig
- G2: 3,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,7/5 (více než 200 recenzí)
21. Projectsly
Projectsly je software pro správu projektů, který vám pomůže shromáždit všechny informace na jednom místě. Zde můžete přidávat úkoly členům týmu, sdílet soubory a také vytvářet přizpůsobitelné pracovní postupy na základě vašich priorit, abyste nezmeškali žádné důležité úkoly.
Výhody Projectsly
- Časové osy projektů pro zjednodušení správy pracovních postupů
- Správa úkolů pomocí drag and drop
- Snadná správa úkolů a plánování
- Spolupráce mezi členy týmu bude snadná
Nevýhody Projectsly
- Chybí další funkce, jako je například rozpočtování.
- Žádné pokročilé funkce, jako jsou nativní myšlenkové mapy
Ceny Projectsly
- Projectsly nabízí bezplatný tarif pro až 10 uživatelů a placené tarify od 14,99 $/měsíc.
Hodnocení zákazníků Projectsly
- G2: 4,5/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (5+ recenzí)
Marketingové týmy potřebují software pro správu projektů
Software pro správu projektů se stal nezbytným operačním nástrojem pro globalizované týmy a mezifunkční projekty. Kromě všech operací však pomáhá lidem podávat nejlepší výkony, protože neztrácejí čas hledáním informací a úkolů na příliš mnoha místech. 🔍
Díky výkonným funkcím databáze, online výukovým videím, vizualizačním nástrojům a dalším funkcím splňuje ClickUp všechny požadavky na nejlepší bezplatný software pro správu marketingových projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes a přizpůsobte ClickUp tak, aby vyhovoval vašim potřebám, vašemu týmu a vaší organizaci! ⚡️