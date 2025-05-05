15 nejlepších alternativ a konkurentů Asany v roce 2025

Asana je oblíbeným nástrojem pro správu projektů pro malé týmy a začátečníky, ale její jednoduchost může být dvojsečná zbraň. Je sice snadno použitelná, ale postrádá škálovatelnost a pokročilé funkce pro správu složitých projektů. Žádné řešení není vhodné pro všechny týmy, a pokud váš tým roste nebo se zabývá více projekty najednou, Asana může být nedostatečná.
Jednou z hlavních nevýhod je absence integrovaného chatu, který by byl propojen s funkcemi pro správu projektů – nesouvislé zprávy způsobují ztrátu času při přepínání mezi kontexty. Možnost přiřadit pouze jednoho uživatele k jedné úloze také zpomaluje spolupráci s mnohem většími týmy nebo na rozsáhlejších projektech. Navíc Asana nelze snadno použít jako CRM, takže pokud je pro vás prioritou správa vztahů se zákazníky, budete pravděpodobně potřebovat jiný nástroj.
Pro týmy, které potřebují větší flexibilitu, nabízí několik alternativ k Asaně lepší škálovatelnost, šablony pro sledování času a nástroje pro spolupráci, které zefektivňují řízení projektů.
V tomto blogovém příspěvku jsme shrnuli 15 nejlepších možností, které můžete zvolit místo Asany. Pojďme se na ně podívat!
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 15 nejlepších alternativ k Asaně, které byste měli vyzkoušet:
- ClickUp : Nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci
- Trello: Nejlepší pro Kanban tabule
- Wrike: Nejlepší pro dynamické formuláře žádostí
- Smartsheet: Nejlepší pro přizpůsobitelné tabulky
- Jira: Nejlepší pro agilní řízení projektů
- Basecamp: Nejlepší pro udržení přehledu o aktivitách týmu
- Monday: Nejlepší pro přehledy o prodejních rozhovorech
- Todoist: Nejlepší pro sledování individuálních úkolů
- Airtable: Nejlepší pro rozsáhlé automatizace
- ProofHub: Nejlepší pro korektury dokumentů
- Hive: Nejlepší pro plně integrovanou e-mailovou komunikaci
- MeisterTask: Nejlepší pro spolupráci na dokumentech
- Zoho Projects: Nejlepší pro Ganttovy diagramy
- Teamwork: Nejlepší pro správu času v rámci projektů
- Notion: Nejlepší pro užitečné šablony
Co byste měli hledat v alternativách k Asaně?
Při hodnocení alternativ k Asaně pro potřeby řízení týmu upřednostněte tyto funkce:
- Sledování času: Nezbytné pro monitorování fakturovatelných hodin u dodavatelů, zajištění přesného fakturování a spravedlivé odměny. Pomáhá sledovat čas strávený na každém úkolu pro lepší řízení produktivity.
- Funkce pro spolupráci na dokumentech: Nástroj by měl umožňovat úpravy v reálném čase, snadné sdílení a plynulou týmovou práci, aby byla zachována efektivita pracovního postupu a byla dodávána kvalitní práce bez zpoždění.
- Sledování cílů: Rozdělení velkých cílů na zvládnutelné úkoly udržuje dlouhodobé cíle na správné cestě. Jasný plán zajišťuje plynulý postup projektu a dokončení milníků.
- Pokročilá správa úkolů: Podúkoly, závislosti a automatizace zlepšují organizaci, zejména při správě více projektů.
- Integrace CRM: Propojení projektové práce s interakcemi s klienty poskytuje ucelený přehled o časových osách, zpětné vazbě a komunikaci na jednom místě.
- Možnosti přizpůsobení: Flexibilní zobrazení – Kanban, kalendář nebo seznam – umožňují týmům organizovat projekty způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
15 nejlepších alternativ k Asaně
Podívejme se na naše nejlepší výběry alternativ k Asaně:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a spolupráci)
ClickUp je na prvním místě tohoto seznamu z jednoduchého důvodu – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací.
Dnešní práce nefunguje. Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují. ClickUp tento problém řeší tím, že kombinuje vaše projekty, znalosti a chat na jednom místě – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Robustní funkce pro správu projektů v ClickUp se skvěle hodí pro všechny druhy pracovních postupů.
Od řízení komunikace v týmu a zpracování složitých projektů až po vizualizaci postupu úkolů – ClickUp se postará o všechny pohyblivé části projektového řízení.
ClickUp Úkoly jsou tak podrobné, jak potřebujete, s podúkoly, závislostmi a možnostmi opakujících se úkolů. Podrobnosti úkolů, jako jsou termíny, priority a přílohy, lze zaznamenat do vlastních polí ClickUp, což zajistí, že váš tým bude mít vždy dostatek kontextu k provedení své práce.
Díky nativní umělé inteligenci ClickUp, ClickUp Brain, má každý člen vašeho týmu k dispozici asistenta. Od okamžitých odpovědí na dotazy týkající se projektu přes automatické psaní standup reportů až po shrnutí detailů úkolů nebo e-mailových konverzací – Brain vám pomůže ušetřit stovky hodin ruční práce.
V tomto vysvětlujícím videu se dozvíte více o možnostech využití umělé inteligence v projektovém řízení:
Chcete si práci ještě více zjednodušit? Aktivujte automatizace ClickUp, které automaticky mění stav úkolů, přidělují práci a odesílají oznámení, když jsou splněny určité podmínky. Například jakmile člen týmu označí úkol jako dokončený, nastavte pravidlo, které automaticky přesune tento úkol ze stavu „Probíhá“ do stavu „Kontrola“.
Rychle začněte s šablonou pro správu projektů ClickUp. Umožní vám sledovat vaše projekty, priority a termíny v jednotném prostoru, takže nikdy nebudete muset vytvářet pracovní postupy od nuly.
Jak můžete zvýšit produktivitu projektového řízení? Zamyslete se nad sledováním svých cílů.
S ClickUp Goals může váš tým rozdělit cíle na menší, realizovatelné úkoly a sledovat pokrok, aniž by se cítil přetížený. Je uspokojující vidět, jak každý malý krok přispívá k dosažení většího cíle. Tento nástroj také motivuje zaměstnance, aby pochopili svůj přínos k plnění cílů organizace.
Chcete vytvářet dokumenty společně se svým vzdáleným týmem? ClickUp Docs vám to umožní. Ať už je váš tým interní nebo rozptýlený po celém světě, živá spolupráce a komentáře v ClickUp usnadňují týmovou práci.
Není také nutné přecházet na jiný komunikační nástroj, abyste se mohli spojit s kolegou nebo celým týmem. ClickUp Chat je propojen s vaší prací. Vytvářejte chatovací kanály přímo ve svých ClickUp Spaces, složkách a seznamech a věnujte se svým úkolům, přiřazujte problémy a sledujte pokrok přímo z chatu.
Zapojte se do audio-video hovorů pomocí SyncUps v ClickUp Chat, nechte AI přeměnit zprávy na proveditelné úkoly a zůstaňte v obraze díky AI CatchUps, když zmeškáte konverzaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Integrujte ClickUp s více než 1000 nástroji, jako jsou Google Drive, Microsoft Teams, GitHub a Figma, a synchronizujte svou práci bez námahy.
- Vytvářejte sdílené panely ClickUp s více než 50 přizpůsobitelnými kartami pro sledování stavu projektu, kapacity týmu a milníků.
- Brainstormujte v reálném čase, mapujte nápady a okamžitě je proměňujte v úkoly pomocí ClickUp Whiteboards.
- Sbírejte a směrujte požadavky zákazníků nebo interní požadavky hladce pomocí formulářů ClickUp.
- Spravujte vztahy s klienty, sledujte prodeje a efektivně organizujte údaje o zákaznících pomocí ClickUp CRM.
- Vyberte si nejlepší způsob sledování pokroku – přehledný Ganttův diagram nebo podrobný pohled na tabuli s více než 15 přizpůsobenými pohledy v ClickUp.
- Spravujte fakturovatelné práce pro klienty a optimalizujte produktivitu týmu pomocí nástroje Project Time Tracking od ClickUp. Integruje se s nástroji jako Toggl, Harvest, Everhour a Clockify, což uživatelům umožňuje rychle zaznamenávat odpracované hodiny odkudkoli.
Omezení ClickUp
- Nastavení může vyžadovat trochu času na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Vyzkoušel jsem téměř vše, Asanu, Notion (používal jsem téměř dva roky), Trello, Rock.so, Clickup atd. A nakonec jsem se rozhodl používat Clickup. Jak někdo řekl, je to Asana na steroidech... protože jsem používal Notion, řekl bych, že je to Notion na steroidech. Množství věcí, které můžete dělat, je šílené. Kdykoli jsem chtěl udělat něco na míru, Notion a Asana vždy narazily na překážku, ale Clickup dokázal udělat většinu věcí, které jsem pro svou agenturu zabývající se video marketingem potřeboval. Také podpora je skvělá a neustále pracují na tom, aby byla platforma každý den lepší. Nikdy jsem neviděl společnost, která by se tak věnovala tomu, aby tak rychle vydávala tolik funkcí.
📮ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities (Priority úkolů) aplikace ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňuje kritické úkoly. Díky pracovním postupům aplikace ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným příznakům priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
Přečtěte si také: Asana vs. ClickUp: Který nástroj pro správu týmů je lepší?
2. Trello (nejlepší pro Kanban tabule)
Pokud jste fanouškem Kanban tabulek, Trello je vynikající volbou. Ačkoli Asana zahrnuje Kanban zobrazení, není tak propracované jako Trello, protože to není primární zaměření aplikace.
Bonus: Power-Ups od Trello (vestavěné modifikátory aplikací a integrace s jinými nástroji) nabízejí velkou flexibilitu a přizpůsobení. Navíc jsou k dispozici i v bezplatném tarifu.
Nejlepší funkce Trello
- Přepínejte mezi stručnými přehledy projektů a podrobnými informacemi pomocí zobrazení časové osy, tabulky, kalendáře a mapy.
- Získejte přístup k automatizacím bez nutnosti programování, které jsou integrovány do každé tabule Trello.
- Vyberte si editovatelné šablony pro správu projektů z archivu Trello. Vyberte si z možností, jako jsou marketingové, personální a technické týmy.
Omezení Trello
- Není ideální pro komplexní projekty
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Ačkoli Trello vyniká svou jednoduchostí, při správě složitějších projektů může působit omezeně. Chybí mu funkce jako podrobné reporty, sledování času a analytika, nebo vyžadují integraci třetích stran. Bylo by také užitečné mít k dispozici lepší závislosti úkolů nebo nativní funkci Ganttova diagramu. Ačkoli existují řešení pomocí power-upů, tyto funkce by mohly zlepšit užitečnost Trella pro týmy, které spravují větší projekty nebo vyžadují podrobnější funkce pro správu projektů.
Ačkoli Trello vyniká svou jednoduchostí, při správě složitějších projektů může působit omezeně. Chybí mu funkce jako podrobné reporty, sledování času a analytika, nebo vyžadují integraci třetích stran. Bylo by také užitečné mít k dispozici lepší závislosti úkolů nebo nativní funkci Ganttova diagramu. Ačkoli existují řešení pomocí power-upů, tyto funkce by mohly zlepšit užitečnost Trella pro týmy, které spravují větší projekty nebo vyžadují podrobnější funkce pro správu projektů.
3. Wrike (nejlepší pro dynamické žádosti)
Pokud jde o efektivní správu projektů, dynamické formuláře požadavků Wrike jsou jednou z nejlepších možností. Na rozdíl od Asany, která umožňuje pouze vytvářet úkoly, Wrike jde ještě dál a automaticky generuje úkoly a pracovní postupy z těchto formulářů a dokonce dokončuje projekty.
Tato funkce může vašemu týmu ušetřit hodiny plánování a ručního nastavování. A díky předem připraveným šablonám pro řízení projektů pro každodenní úkoly a základní projekty nemusíte nikdy začínat od nuly.
Nejlepší funkce Wrike
- Ověřte různé formáty souborů, včetně obrázků, dokumentů, webových stránek a videí.
- Analyzujte trendy v různých obdobích (měsíčně, čtvrtletně nebo ročně) prostřednictvím projektových dashboardů.
- Dejte nástroji hlasové příkazy přes svůj smartphone a přiřaďte úkoly AI.
Omezení Wrike
- Při současném používání více widgetů se mohou dashboardy zpomalit.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Absolutně miluji flexibilitu Wrike a to, že vám opravdu dává možnost přizpůsobit si ho podle svých potřeb. Nástroje pro vytváření reportů jsou výkonné, vizuálně se rychle spojují a jsou neuvěřitelně užitečné. Wrike je VELKÝ. Nasadili jsme ho v týmu asi 50 lidí a nebylo to snadné. V týmu máme alespoň 4 odborníky a museli jsme se hodně snažit, aby bylo nasazení úspěšné. V průběhu procesu se vyskytují negativní nuance a pokud jim nerozumíte, můžete se dostat do potíží.
Absolutně miluji flexibilitu Wrike a to, že vám opravdu dává možnost přizpůsobit si ho podle svých potřeb. Nástroje pro vytváření reportů jsou výkonné, vizuálně se rychle spojují a jsou neuvěřitelně užitečné. Wrike je VELKÝ. Nasadili jsme ho v týmu asi 50 lidí a nebylo to snadné. V týmu máme alespoň 4 odborníky a museli jsme se hodně snažit, aby bylo nasazení úspěšné. V průběhu procesu se vyskytují negativní nuance a pokud jim nerozumíte, můžete se dostat do potíží.
Přečtěte si také: Wrike vs. Asana – který PM Wizard si vybrat?
4. Smartsheet (nejlepší pro přizpůsobitelné tabulky)
Díky zobrazení mřížky je Smartsheet ideální pro ty, kteří upřednostňují správu projektů pomocí tabulek před seznamy.
Týmy všech velikostí ocení flexibilitu přizpůsobení sloupců pro různé typy dat, jako je text, data, rozevírací seznamy a zaškrtávací políčka, což usnadňuje přizpůsobení rozložení konkrétním potřebám jejich projektů.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Využijte automatizaci pracovních postupů, aby mohly více listů vzájemně komunikovat.
- Zpracovávejte velké množství dat bez zpoždění
- Získejte obchodní přehledy pomocí grafů a metrik generovaných umělou inteligencí
Omezení Smartsheet
- Pokročilejší funkce, jako jsou automatizace a vzorce, vyžadují delší dobu na osvojení.
Ceny Smartsheet
- Výhody: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pokročilá správa práce: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
5. Jira (nejlepší pro agilní řízení projektů)
Pro týmy zabývající se vývojem softwaru, které potřebují centrální hub, je populární volbou Jira. Umožňuje týmům Scrum efektivně spravovat úkoly a zároveň poskytuje jasný přehled o postupu sprintu.
Technické týmy mohou snadno sledovat dokončenou práci, identifikovat nadměrné závazky a odhalit rozšiřování rozsahu projektu, než to naruší velké projekty.
Nejlepší funkce Jira
- Sledujte pokrok členů týmu v každém kroku pracovního postupu pomocí projektových tabulek.
- Vizualizujte posloupnosti úkolů, abyste zabránili eskalaci potenciálních překážek do závažných problémů.
- Sledujte organizační cíle a pokrok při jejich dosahování pomocí souhrnného přehledu.
Omezení Jira
- Přetížení funkcemi může ztížit orientaci v nástroji.
Ceny Jira
- Navždy zdarma
- Standard: 8,6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Jira je velmi snadná na používání, mohu snadno spolupracovat se svým týmem, informovat je prostřednictvím zmínek nebo oznámení, mohu také zaznamenávat, kolik času úkol zabere, a mohu také přizpůsobit soubor podle svých potřeb, což se mi velmi líbí.Správa pracovní zátěže v Jira se mi vůbec nelíbí, sledování času je omezené a rozdíl ve správě zdrojů je velmi malý, stejně jako u jiných nástrojů.
6. Basecamp (nejlepší pro udržení přehledu o činnostech týmu)
Basecamp je jednoduchý nástroj pro správu projektů vhodný především pro malé podniky, startupy a živnostníky. Obsahuje Card Table, verzi Kanban tabulek určenou pro podrobnější správu úkolů. Stejně jako jiné oblíbené nástroje pro správu projektů nabízí funkce drag-and-drop plynulý a intuitivní zážitek.
Funkce Watch je dalším cenným doplňkem, který udržuje členy týmu informované. Posílá oznámení pokaždé, když je do sledovaného sloupce přidána nová karta, což usnadňuje sledování aktualizací projektu.
Nejlepší funkce Basecampu
- Získejte podrobný přehled o projektech v akci s The Lineup.
- Použijte All-access, aby všichni uživatelé vašeho účtu Basecamp mohli prohlížet projekty a připojit se k nim.
- Vytvářejte rychlé zprávy o činnostech souvisejících s projektem (například činnosti/úkoly konkrétního člena týmu, přidané/dokončené úkoly, nadcházející důležité termíny atd. )
Omezení Basecampu
- Obtížné řízení velkých, dlouhodobých projektů se složitými závislostmi
Ceny Basecamp
- Navždy zdarma
- Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
V naší společnosti používáme Basecamp a jsme s ním velmi spokojeni. V minulosti jsem používal Asanu, Trello, Solve 360 a mnoho dalších. Myslím, že část záleží na tom, jaký pracovní postup bude pro váš tým nejdostupnější a nejpoužitelnější. Mnoho z těchto systémů má spoustu zbytečných funkcí a někdy se stávají příliš komplikovanými a stresujícími. Miluji systém zasílání zpráv Basecamp, ukládání dokumentů a celkovou hierarchii pro správu segmentů našeho podnikání.
🧠 Zajímavost: Pokud jde o dlouhodobé projekty, málokterý z nich se může rovnat barcelonské Sagrada Familia – největší nedokončené katolické katedrále na světě. Stavba byla zahájena v roce 1882 a více než 140 let poté je stále ve výstavbě, což z ní činí jeden z nejdelších probíhajících projektů v historii!
7. Monday (nejlepší pro přehledy o prodejních rozhovorech)
Nástroj Monday, oblíbený jako nástroj pro řízení projektů, vyniká svou univerzálností a přizpůsobitelností.
Může například sloužit jako nástroj pro sledování vývoje softwaru i jako CRM. Funkce CRM Monday založené na umělé inteligenci zefektivňují sledování interakcí tím, že automaticky shrnují hovory přes Zoom a zaznamenávají aktivity kontaktů. Podrobnosti jsou uspořádány v časové ose pro snadnou orientaci.
Vynikající funkce, analýza sentimentu, detekuje, zda je tón kontaktu pozitivní, negativní nebo neutrální, což týmům umožňuje vylepšit jejich strategie oslovování zákazníků.
Nejlepší funkce Monday
- Vytvářejte vlastní dashboardy bez nutnosti programování pomocí widgetů, jako jsou grafy a časové osy, abyste mohli vizualizovat data a sledovat průběh projektu.
- Sledujte, jak dlouho úkoly trvají, a zajistěte hladké řízení pracovní zátěže v celém týmu, abyste předešli vyhoření.
- Pracujte na dokumentech v reálném čase, přidávejte komentáře a propojujte je s projekty pro plynulou spolupráci.
Omezení aplikace Monday
- Funkce pro vytváření reportů by mohly být výkonnější
Ceny Monday
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday
Líbí se mi, že náš prodejní tým může používat svůj CRM produkt pro prodej a jakmile uzavřeme obchod, můžeme je přesunout do produktu Work Management pro onboardingový proces. Je příjemné, že nemusíme integrovat různé systémy jako Hubspot, Salesforce, Asana, Confluence atd. pro každé oddělení. Občas se vyskytnou nějaké technické potíže. Automatizace nefungují vždy a nejméně se mi líbí, že se někdy e-mail odešle předčasně, když stisknete klávesu Enter místo tlačítka pro odeslání. I když je to nepříjemné, předpokládám, že se to nakonec vyřeší.
Přečtěte si také: Asana vs. Monday: Porovnání nástrojů pro správu projektů
🧠Zajímavost: Termín „milník“ pochází ze starověkého Říma. Římské silnice měly doslova kamenné značky pro sledování vzdáleností – jako zaškrtávání úkolů v Ganttově diagramu!
8. Todoist (nejlepší pro sledování jednotlivých úkolů)
Pro správu osobních úkolů nabízí Todoist efektivní a uživatelsky přívětivé prostředí. Na rozdíl od Asany, která je určena pro týmovou spolupráci a komplexní projekty, se Todoist zaměřuje na jednoduchost.
Díky přehlednému rozhraní je snadné sledovat úkoly bez zbytečných funkcí, které by odváděly pozornost nebo přetěžovaly uživatele.
Nejlepší funkce Todoist
- Seřaďte úkoly do časových kategorií, jako je Dnes, Nadcházející atd., nebo použijte vlastní filtry.
- Nabídněte svému týmu sdílený prostor pro spolupráci (oddělený od vašich osobních úkolů a projektů).
- Vytvářejte nové projekty s více než 50 šablonami z knihovny Todoist.
Omezení Todoist
- Nevhodné pro komplexní projekty
Ceny Todoist
- Todoist Beginner: zdarma
- Todoist Pro: 2,50 $/měsíc
- Todoist Business: 8 $/měsíc
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Todoistu
Líbí se mi hlavně nastavení opakujících se termínů, kdy nemusíte neustále vytvářet opakující se úkoly, Todoist to dělá automaticky. Kromě všestrannosti přizpůsobení: štítky, priority, komentáře atd. věřím, že by mohly existovat i jiné typy zobrazení úkolů, jako je časová osa a kalendář, založené na nástroji ClickUp. Dnes Todoist pracuje pouze se 2 typy zobrazení rozložení: seznam a tabule.
9. Airtable (nejlepší pro rozsáhlé automatizace)
Řešení pro správu projektů Airtable zjednodušuje automatizaci pomocí oznámení a vícestupňových pracovních postupů. Použití logiky spouštěče a akce umožňuje okamžitá oznámení při aktualizaci záznamů nebo přidání nových položek.
Pro pokročilejší pracovní postupy lze nastavit automatizované sekvence. Například když je přidán nový potenciální zákazník, Airtable může automaticky odeslat následný e-mail prostřednictvím Google Workspace a zveřejnit aktualizaci ve Slacku.
Hladší integrace eliminují ruční aktualizace a udržují pracovní postupy efektivní a zjednodušené.
💡Tip pro profesionály: Pokud v Airtable často používáte určité zobrazení, přidejte je do Oblíbených. Tím se připnou na horní část postranního panelu zobrazení, kde jsou rychle přístupné, a protože jsou přizpůsobené, neovlivní to ostatní spolupracovníky.
Nejlepší funkce Airtable
- Vytvořte si vlastní rozhraní pro svá data pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.
- Využívejte AI k vytváření aplikací během několika sekund s CodeBuilder
- Nastavte podrobná oprávnění k ochraně citlivých informací
Omezení Airtable
- Mobilní aplikace je užitečná pro rychlé úpravy, ale není tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny Airtable
- Ceny zdarma
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Přečtěte si také: Airtable vs. Asana: Který nástroj je nejlepší?
10. ProofHub (nejlepší pro korektury dokumentů)
ProofHub nabízí silnou alternativu k Asaně díky svým vynikajícím funkcím pro kontrolu. Zjednodušuje proces kontroly a schvalování tím, že uživatelům umožňuje přidávat komentáře, označovat poznámky a navrhovat úpravy přímo na obrázcích, PDF souborech a videích.
Platforma uchovává vše na jednom místě, čímž eliminuje neustálé e-mailové komunikace a zmatek s verzemi. Včasná schválení zajišťují, že projekty zůstávají na správné cestě, urychlují zpracování a vytvářejí lepší zkušenosti se spoluprací.
Nejlepší funkce ProofHub
- Proveďte interakce s členy týmu na konkrétní témata prostřednictvím diskusí.
- Pomocí záložek ProofHub získáte přístup k často používaným projektům, seznamům úkolů nebo souborům.
- Spolupracujte s lidmi, kteří nejsou na ProofHubu – sdílejte soubory pomocí jednoduchého odkazu.
Omezení ProofHub
- Oznámení mohou narušit váš pracovní tok
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub
Na Proofhubu se mi nejvíc líbí, že na jedné obrazovce můžeme snadno zobrazit vše, co potřebujeme, jako oznámení, úkoly, program, seznam projektů, zaznamenaný čas, události a milníky a poznámky. Nabízí spoustu funkcí za nízkou cenu... Měla by existovat možnost získat podrobné zprávy o časových rozvrzích projektů a při včasném vytváření projektů by měla existovat možnost vybrat odvětví projektu, aby to bylo pro projektového manažera snazší.
11. Hive (nejlepší pro plně integrovaný e-mail)
Přehledné rozhraní, integrované sledování času a vizuální nástroje pro správu projektů dělají z Hive silného kandidáta. Jeho nejvýraznější předností je však Hive Mail, který udržuje vše na jednom místě. Umožňuje uživatelům přistupovat k jejich doručené poště, odesílat zprávy a sledovat konverzace.
Převádění e-mailů na následné akce je rychlé, s možností propojit je přímo s existujícími úkoly. Díky sjednocení správy e-mailů a projektů pod jednou střechou není třeba používat více nástrojů, abyste měli vše pod kontrolou.
Nejlepší funkce Hive
- Sledujte čas jednotlivých zaměstnanců nebo celého týmu
- Vytvořte cíle pro svůj tým a sdílejte je pomocí panelu cílů.
- Nastavte bezkódové vstupní formuláře pomocí nástroje Form Builder od Hive s funkcí drag-and-drop.
Omezení Hive
- Počáteční nastavení může chvíli trvat.
Ceny Hive
- Navždy zdarma
- Starter: 1,50 $/uživatel
- Týmy: 5 $/uživatel
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li zjednodušit sledování pokroku, vyberte si šablonu pro sledování projektů, která odpovídá vašemu pracovnímu postupu, a přizpůsobte ji podle klíčových detailů – úkolů, termínů a automatizace.
12. MeisterTask (nejlepší pro spolupráci na dokumentech)
Funkce Poznámky v MeirsterTask usnadňuje konsolidaci týmové práce na jednom místě. Umožňuje vytvářet dokumenty s jednoduchými bloky obsahu pro individuální i skupinové projekty. Výsledkem je, že vše zůstává organizované a přístupné bez zbytečné složitosti.
Týmy mohou být pozvány k prohlížení a přispívání v reálném čase, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně a odpadá nutnost neustálého přenášení informací tam a zpět.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Zajistěte ochranu a bezpečnost dat. Nástroj je hostován v EU a je v souladu s GDPR.
- Mějte své projekty pod kontrolou i na cestách díky mobilní aplikaci
- Snadná vizualizace pracovních postupů díky elegantnímu uživatelskému rozhraní
Omezení MeisterTask
- Není mnoho možností pro přizpůsobení úkolové tabule
Ceny MeisterTask
- Navždy zdarma
- Výhoda: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 100 recenzí)
13. Zoho Projects (nejlepší pro Ganttovy diagramy)
Ganttovy diagramy v Zoho Projects usnadňují správu vzájemně propojených úkolů a zajišťují, že jsou prováděny ve správném pořadí. Závislosti úkolů lze podle potřeby nastavit, upravit nebo změnit, čímž zůstává časový harmonogram projektu flexibilní.
Hlavní výhodou je identifikace kritických úkolů, které by v případě zpoždění mohly mít dopad na celý projekt. Díky přehlednému vizuálnímu znázornění pracovního postupu pomáhá Zoho Projects vašim týmům dodržovat termíny a efektivně řídit potenciální překážky.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Zobrazte všechny pracovní položky v kalendáři projektu a získejte jasný přehled o termínech a harmonogramech.
- Spolupracujte s kolegy přidáváním komentářů a příloh přímo do interaktivního kanálu pomocí nástroje pro spolupráci Zoho.
- Vytvořte si v rámci Zoho Projects osobní nebo skupinové chatovací místnosti, abyste zefektivnili komunikaci.
Omezení Zoho Projects
- Mobilní aplikace není tak funkční jako webová verze.
Ceny Zoho Projects
- Navždy zdarma
- Premium: 5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
👀 Věděli jste, že... Koncept Ganttova diagramu vznikl v polovině 90. let 19. století díky polskému inženýrovi Karolovi Adamieckému. V západním světě se však široké popularity dočkala až verze Henryho Gantta, vyvinutá v 10. letech 20. století.
14. Teamwork (nejlepší pro správu času v rámci projektů)
Díky časovým zprávám Teamwork je sledování hodin strávených na projektech mnohem snazší. Díky integrovanému sledování času je snadné zjistit, kam tým tráví svůj čas, a soustředit se na fakturovatelnou práci.
Týdenní rozpis přesně ukazuje, které úkoly zabírají nejvíce času. Potřebujete zkontrolovat, kdo pravidelně zaznamenává odpracované hodiny, kdo by potřeboval popostrčit, nebo kdo se blíží svému limitu? Díky filtrům je to rychlé a snadné.
Nejlepší funkce Teamwork
- Získejte jasný přehled o odhadovaných, přidělených, zaznamenaných a dostupných hodinách.
- Analyzujte pracovní postupy svého týmu, abyste mohli efektivně spravovat jak krátkodobé úkoly, tak dlouhodobé zdroje.
- Nastavte automatická upozornění, která zaměstnancům připomenou, aby zaznamenali svůj čas podle plánu.
Omezení týmové práce
- Exportování zpráv je zdlouhavá úloha
Ceny Teamwork
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
15. Notion (nejlepší pro užitečné šablony)
Notion nabízí flexibilní alternativu k Asaně, která kombinuje správu projektů s robustními funkcemi dokumentace a databáze.
Zatímco šablony pro správu projektů v Asaně poskytují strukturované pracovní postupy, Notion je skvělý pro přizpůsobení díky své rozsáhlé knihovně šablon pro úkoly, dokumentaci a spolupráci.
Díky přizpůsobivým pracovním prostorům mohou týmy organizovat projekty, poznámky a databáze na jednom místě, což z něj činí vynikající volbu pro ty, kteří potřebují více než jen sledování úkolů. Notion vyniká jako univerzální volba pro týmy, které hledají rovnováhu mezi strukturou a flexibilitou.
Nejlepší funkce Notion
- Organizujte wiki rychleji pomocí funkce drag-and-drop
- Ověřte stránky, abyste měli jistotu, že máte přístup k nejnovějším informacím.
- Integrujte tento nástroj s ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma a dalšími.
Omezení Notion
- Omezená automatizace může zpomalit složité pracovní postupy
- Žádné vestavěné sledování času pro funkce správy úkolů
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Notion je velmi výkonný nástroj. Začnete s malými úkoly a termíny a poté můžete přidávat další podúkoly, propojení s různými věcmi, další stránky, informace atd. Opět se jedná o velmi výkonný nástroj, který je vysoce přizpůsobitelný a měli byste se naučit ho používat, abyste mohli využít jeho plný potenciál. V naší společnosti jsem vytvořil kompletní workflow pro řízení projektů pomocí Notion a mnoho automatizací pomocí Google Drive a HubSpot CRM.
Chcete štíhlejší technologický stack pro řízení projektů? Vše, co potřebujete, je ClickUp.
Alternativy k Asaně uvedené v tomto článku nabízejí podobné základní funkce. Každá z nich však vyniká v konkrétní oblasti – Trello v oblasti Kanban tabulek, Smartsheet v oblasti přizpůsobitelných tabulek, ProofHub v oblasti kontroly projektů a Zoho Projects v oblasti Ganttových diagramů.
Používání více nástrojů však může být náročné a může zaplnit váš technologický stack. Chytřejší volba? All-in-one software pro správu projektů, který umí všechno – a umí to dobře.
Přesně to nabízí ClickUp. Díky nejlepším nástrojům pro správu úkolů, integrovaným dokumentům, sledování cílů, automatizaci a výkonným integracím ClickUp překonává projektové řízení. Zefektivňuje vaše pracovní postupy, chat a znalosti do jedné jediné efektivní platformy.
Začněte s ClickUp ještě dnes a zjednodušte si práci!