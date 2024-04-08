Wrike vs. Asana – který nástroj pro správu projektů je nejlepší?

Žonglování s úkoly, řízení lidí a klientů, sledování pokroku, přidělování zdrojů a řešení krizových situací – seznam povinností projektového manažera je nekonečný.
Projektoví manažeři jako by měli nějakou tajnou super sílu, která jim pomáhá zvládnout pracovní den. Pravdou však je, že mají trumf v rukávu – spolehlivý nástroj pro řízení projektů. Je nabitý funkcemi pro řízení projektů, které výrazně usnadňují plánování, správu a realizaci projektů.
Dvě platformy, které vynikají ve světě projektového řízení, jsou Wrike a Asana. Obě nabízejí možnosti, které umožňují snadnou správu úkolů, spolupráci a komunikaci v reálném čase a snadné sledování postupu projektu.
Ačkoli slouží ke stejnému účelu, oba nástroje mají odlišné sady funkcí, díky nimž zaujímají jedinečné postavení na trhu.
Zde se podíváme pod povrch a analyzujeme, co tyto dva nástroje pro řízení projektů nabízejí, abychom vám pomohli vyřešit dilema Wrike vs. Asana a najít nástroj, který vám pomůže nastartovat vaše úsilí v oblasti řízení projektů. 🔥
Co je Wrike?
Wrike je software pro řízení projektů, který zefektivňuje přizpůsobené pracovní postupy, aby bylo možné lépe sledovat průběh projektu. Jeho přizpůsobené řídicí panely zjednodušují reporting a správu přidělování zdrojů, aby bylo zajištěno, že všechny projekty jsou správně přiřazeny.
Jeho funkce vám umožní zvýšit efektivitu ve všech odděleních a podpořit hladkou spolupráci zaměstnanců. Wrike nabízí neuvěřitelné možnosti přizpůsobení, díky kterým můžete vytvořit pracovní prostory, ve kterých se váš tým bude cítit pohodlně.
Slouží jako centrální úložiště pro vaše projekty – na jedné platformě můžete spravovat relevantní dokumenty, přidělovat úkoly, generovat zprávy a spolupracovat.
Wrike klade důraz na efektivitu, takže není překvapením, že nabízí fantastické možnosti automatizace, které vám pomohou ušetřit čas a soustředit se na jiné úkoly. Usnadněte si plánování projektů pomocí Ganttových diagramů, využijte více než 400 integrací, vizualizujte projekty na Kanbanových tabulkách a plánujte projektové zdroje pro hladký průběh.
Funkce Wrike
Čím se Wrike vyznačuje ve světě projektového řízení? Podívejme se na jeho základní funkce. 💪
1. Možnosti plánování zdrojů
Správné plánování zdrojů je zásadní pro úspěch každého projektu. Můžete maximalizovat výkon a zajistit hladký průběh projektového řízení tím, že sladíte úkoly týmu, stanovíte priority a budete spravovat pracovní zátěž.
Wrike si uvědomuje důležitost plánování zdrojů a nabízí řadu funkcí, které jej podporují. S touto platformou můžete vypočítat denní kapacitu svého týmu a požadované úsilí, abyste mohli s jistotou plánovat projekty.
Nevíte, co dělat s nahromaděnou prací? Wrike vám poskytuje podrobný přehled o kapacitách, dostupnosti a silných stránkách každého člena týmu, což vám umožňuje přidělovat pracovní úkoly podle toho. Navíc díky jasné představě o dostupnosti vašeho týmu můžete úkoly přerozdělovat a měnit jejich priority, abyste zlepšili výkonnost.
Pomocí funkcí sledování času zjistíte, jak dlouho trvá dokončení konkrétních úkolů, a pomocí správy rozpočtů projektů udržíte své finance v dobré kondici.
2. Křížové značkování
Když nemáte přehled o celkové situaci, snadno se ztratíte v detailech souvisejících s projektem. Wrike tomu zabraňuje tím, že díky funkci křížového značení nabízí kompletní přehled o vašich projektech.
Tato možnost vám umožňuje kategorizovat položky související s projektem a zobrazit je v různých kontextech. Zde je přehled toho, co můžete označit křížovými značkami:
- Úkoly
- Podúkoly
- Složky
- Milníky
- Fáze
- Projekty
Řekněme, že potřebujete navrhnout logo produktu. Budete mít několik úkolů a podúkolů pro vaše marketingové a designové týmy. S Wrike můžete zajistit, že příslušní členové týmu budou mít přizpůsobené pracovní postupy bez duplicity úkolů.
Funkce křížového značení poskytuje lepší propojení mezi odděleními, snadnou správu aktiv a lepší přehlednost.
3. Korektury a spolupráce
Čekání na schválení a zpětnou vazbu zpomaluje váš pracovní postup a narušuje dodávky. Wrike takovým scénářům předchází díky svým možnostem kontroly a spolupráce.
Už nemusíte přepínat mezi nástroji nebo měnit typy souborů, abyste mohli sdílet zpětnou vazbu k projektům – Wrike vám umožňuje přidávat komentáře přímo do souborů.
Pro snadné vizuální porovnání si můžete vedle sebe zobrazit původní a aktualizovanou verzi souboru. Pozvěte spolupracovníky, aby vám poskytli zpětnou vazbu, nebo je požádejte o kontextové úpravy. Wrike ukládá všechny předchozí verze, takže se můžete kdykoli vrátit a obnovit něco, co se vám líbilo.
Automatizujte schvalovací procesy a nechte si zasílat oznámení, jakmile jsou projekty připraveny ke kontrole. Můžete vytvořit pravidla automatizace a schvalovat konkrétní projekty, pokud splňují kritéria.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Co je Asana?
Asana je jedním z nejznámějších jmen ve světě projektového managementu. Nabízí možnosti jako spolupráce mezi týmy, transparentnost a snadné řízení úkolů, což výrazně usnadňuje realizaci projektů všech typů a velikostí.
Tato platforma vám umožňuje plánovat a organizovat projekty na jednom místě – přidat příslušné členy týmu a poskytnout jim podrobný přehled o úkolech, termínech a dalších informacích, které jim mohou pomoci úspěšně dokončit jejich práci.
Díky několika zobrazením, aktualizacím stavu v reálném čase a přizpůsobitelným polím můžete sledovat své projekty z různých úhlů pohledu a zajistit, že žádná úloha nezůstane opomenuta.
Prohlédněte si své úkoly v sekci Moje úkoly, sledujte čas pro správu rozpočtů projektů a přizpůsobte si aktualizace, které chcete dostávat do své doručené pošty.
Asana si získala dobrou pověst díky své univerzálnosti, protože funguje s různými metodikami vývoje projektů. 😍
Funkce Asany
Asana je známý nástroj, ale co ho dělá tak skvělým? Podívejme se na některé z jeho charakteristických funkcí.
1. Možnosti správy úkolů
Asana má ve svém arzenálu výkonné nástroje pro správu úkolů. Tato platforma vám umožňuje rozdělit práci na snadněji spravovatelné části. Při vytváření úkolů vám Asana umožňuje přidat přiřazené osoby a termíny, určit priority a pomocí vlastních polí nastavit štítky.
Úkoly můžete rozdělit na podúkoly, nastavit blokátory (úkoly čekající na jiné úkoly), vytvořit milníky pro určení kontrolních bodů a přizpůsobit schvalování jedním kliknutím.
Asana se zaměřuje na spolupráci – přidávejte úkoly do několika projektů a umožněte členům svého týmu sledovat je samostatně, přidávejte spolupracovníky, aby byli vždy v obraze, a zanechávejte komentáře.
Tato platforma vám a vašemu týmu umožňuje vytvářet šablony a zefektivnit opakující se činnosti.
2. Automatizace
Proč ztrácet čas opakováním stejných činností, když můžete nechat procesy běžet samy? Automatizační funkce Asany mohou projektovým manažerům ušetřit drahocenný čas.
Platforma vám umožňuje nastavit pravidla s triggery a akcemi pro automatizaci vaší práce. Kurátorská knihovna automatizačních pravidel Asany je užitečná, pokud potřebujete návrhy v závislosti na povaze vašich pracovních postupů.
Nechcete používat pravidla Asany? Vytvořte si vlastní pomocí nástroje pro tvorbu pravidel této platformy! Přizpůsobte spouštěče a akce tak, aby vaše pracovní postupy byly efektivnější a ulehčily vašemu týmu práci.
Propojte své oblíbené aplikace s Asanou pomocí automatizací. Můžete například vytvořit automatizaci, která bude zasílat oznámení Slack relevantním členům týmu pokaždé, když dojde k aktualizaci úkolu.
3. Řízení pracovní zátěže
Dobří projektoví manažeři musí mít neustále přehled o vytíženosti svých týmů. Asana to umožňuje díky působivým funkcím pro správu pracovní zátěže, které vám umožňují sledovat kapacitu, vyvažovat práci a vytvářet předpovědi.
Tato platforma vám umožňuje vidět pracovní vytížení celého týmu, i když pracujete na více projektech. Můžete se také rozhodnout zaměřit se na konkrétní členy týmu nebo projekty. Vizualizujte jejich pracovní vytížení na časové ose, abyste viděli jejich budoucí kapacitu a mohli plánovat dopředu.
U každého úkolu, který vytvoříte, můžete odhadnout jeho hodnotu (ať už v bodech nebo v čase potřebném k dokončení). To vám umožní určit, kolik úsilí je třeba vynaložit, a zajistit, aby váš tým nebyl přetížen.
Zabraňte vyhoření tím, že nastavíte maximální pracovní zátěž, kterou váš tým zvládne za týden. 🧘
Ceny Asany
- Základní: zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Wrike vs. Asana: Porovnání funkcí
Vybrat vítěze v souboji Asana vs. Wrike je těžké, protože oba nástroje nabízejí několik zajímavých funkcí. Podívejme se, jak si oba nástroje vedou ve třech klíčových aspektech – dashboardy, zobrazení projektů a funkce AI.
1. Dashboardy
V souboji Wrike vs. Asana nabízejí oba nástroje pro správu projektů působivé dashboardy, které vám umožní získat podrobný přehled o stavu vašich projektů, vizualizovat metriky a identifikovat úzká místa.
Wrike vám poskytuje přehled o vašich projektech v reálném čase a nástroje, jako je widget builder, který umožňuje přidávat nové položky k pozorování. Můžete také využít Wrike Insights – importovat data z více než 50 marketingových nástrojů a sledovat všechny relevantní metriky z jednoho místa.
Asana vám umožňuje vytvářet vlastní dashboardy a vybírat data, která chcete vizualizovat. Můžete sledovat výdaje, získat přehled o stavu probíhajících úkolů a nahlédnout do číselných údajů o příjmech. Potřebujete více podrobností o konkrétním datovém bodu? Kliknutím jej rozbalíte a zobrazíte informace, jako je projekt, ke kterému patří, cíle nebo úkoly, které je třeba před ním dokončit.
Pokud jde o dashboardy, můžeme toto kolo prohlásit za remízu! Jedinou věcí, která může dát Asaně malou výhodu, je její o něco modernější a přehlednější rozhraní (podle některých uživatelů), takže se vám v něm možná bude pracovat lépe.
2. Šablony
Šablony vám umožňují zkrátit cestu k vašim cílům v oblasti projektového řízení, čímž šetří čas a zefektivňují procesy. Všechny kvalitní nástroje pro projektové řízení se opírají o šablony, takže není překvapením, že jak Wrike, tak Asana nabízejí působivé kolekce.
Wrike nabízí více než 80 šablon a asi 30 z nich podporuje řízení projektů. Šablony můžete použít pro agilní týmovou práci, stanovení priorit projektových cílů, vypracování komunikačních plánů, sledování úkolů atd.
Asana také nabízí více než 80 šablon rozdělených do kategorií, jako je plánování projektů, správa zdrojů, sledování času a Agile. Díky široké škále možností specifických pro projektové řízení není nalezení šablony, která vyhovuje vašim potřebám, nijak náročné.
Stojí za zmínku, že šablony Wrike jsou k dispozici v rámci bezplatného tarifu, což mu v této oblasti dává výhodu.
3. Zobrazení projektu
Pohled na projekt z různých úhlů vám pomůže odhadnout jeho stav a odhalit úzká místa, proto nástroj pro řízení projektů nabízí více pohledů. V otázce Wrike vs. Asana se oba mohou pochlubit několika možnostmi, které vám umožní nahlédnout do detailů vašich projektů.
Wrike rozděluje zobrazení projektů na primární a vlastní. Primární zobrazení jsou viditelná pro váš tým, když otevře konkrétní složku, projekt nebo prostor. Zahrnují 10 zobrazení:
- Seznam
- Tabule
- Zdroje
- Ganttův diagram
- Tabulka
- Kalendář
- Timelog
- Analytika
- Steam
- Soubory
Vlastní zobrazení jsou taková, která si přizpůsobíte konkrétnímu cíli. Můžete si vybrat z pěti možností pro vytvoření vlastního zobrazení pro vaše projekty – seznam, tabule, Ganttův diagram, tabulka nebo soubory.
Přístup Asany je jednodušší, protože nabízí celkem pět zobrazení:
- Seznam
- Kanbanová tabule
- Časová osa
- Ganttův diagram
- Kalendář
Pokud tedy hledáte přizpůsobitelnější možnost s větší rozmanitostí, je Wrike lepší volbou.
Asana vs. Wrike na Redditu
Podívejme se, jak se k dilematu Asana vs. Wrike staví technicky zdatní uživatelé Redditu.
Jeden uživatel zmínil, že se mu Asana líbí kvůli jejímu rozhraní:
„Vždy se mi více líbila Asana, je trochu intuitivnější a její obsah je srozumitelnější. ”
Někteří uživatelé však nejsou spokojeni se zákaznickou podporou Asany:
„E-mailová podpora obvykle trvá 6 dní, než odpoví na každý e-mail. Je nemožné vyřešit jakékoli problémy. Máte štěstí, pokud odpoví za 2–3 dny.“
Zde je výňatek z toho, co uživatel Redditu řekl o zákaznickém servisu Wrike:
„Do minuty se mi ozve živý chat. Všichni vždy mluví bezchybnou angličtinou, téměř vždy mi rozumějí na první pokus, mají odpověď nebo skutečně předají můj problém příslušnému týmu a druhý den mi zavolají nebo pošlou e-mail s aktualizací.“
Jiný uživatel ve stejném vlákně zmínil o Wrike jako nástroji pro řízení projektů toto:
„Pokud chcete provádět velmi jednoduché řízení projektů, může to fungovat. Ale pro složité projekty nebo něco jako správu portfolia to nebude fungovat...“
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Wrike a Asana
Wrike a Asana jsou fantastické softwarové řešení pro správu projektů, ale vynikají v různých oblastech. Asana má intuitivní rozhraní a zvládá složité projekty, zatímco Wrike nabízí špičkový bezplatný tarif a působivé funkce pro plánování zdrojů.
Výběr mezi těmito dvěma nástroji tedy spočívá v určitých kompromisech, což by nemělo být nutné.
Existuje ještě další možnost – ClickUp! Tato komplexní platforma pro správu projektů nabízí vše, co potřebujete k tomu, abyste ve své práci vynikali a dosahovali vynikajících výsledků, což z ní činí vynikající alternativu k Wrike a Asana. Podporuje vás v každém kroku správy projektů, od plánování a organizování projektů až po reporting a analýzu.
Dost bylo řečí – pojďme se podívat, proč je ClickUp v světě softwaru pro řízení projektů takovým osvěžením a díky jakým vlastnostem se dostal na seznam nejinovativnějších společností v oblasti pracovního prostředí pro rok 2023, který sestavila společnost Fast Company.
1. Spravujte všechny své projekty pomocí ClickUp Tasks
Rozdělení projektů na části nemá velký význam, pokud váš nástroj pro řízení projektů nenabízí možnosti jejich správy. S ClickUpem se takové situace nikdy nevyskytnou, protože nabízí celou řadu funkcí pro správu úkolů.
Nejlepší vlastností ClickUp Tasks je přizpůsobitelnost – spravujte své úkoly pro jakékoli odvětví, procesy a pracovní postupy. Získejte kontrolu nad svými pracovními postupy pomocí ClickApps, funkce, která vám umožní vytvořit personalizované prostředí pro tým ve vašem pracovním prostoru. Mezi ClickApps, které usnadňují správu úkolů, patří:
- Automatizace
- Vlastní pole
- Společná editace
- Dashboardy
K úkolu můžete přidat více přiřazených osob, nastavit priority, připojit soubory, přidat podúkoly k nadřazeným úkolům, nastavit opakující se akce, vytvořit vztahy a závislosti a posunout svůj nástroj pro řízení projektů na novou úroveň! 📈
2. Vizualizujte projekty pomocí kanbanových tabulek ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 zobrazení, která vám pomohou vidět vaše projekty ze všech úhlů! Pokud chcete vizualizovat své projekty, není lepší volba než kanbanové tabule ClickUp.
Tento software pro řízení projektů se pyšní Kanbanovými tabulemi, které představují vizuální sílu, která se dokáže přizpůsobit jakýmkoli potřebám pracovního toku. Karty úkolů můžete seskupit podle stavu, termínu splnění, značek, priority, přidělené osoby nebo jakéhokoli jiného vlastního pole.
Díky funkci drag-and-drop a možnostem filtrování a třídění můžete karty snadno přesouvat a několika kliknutími zefektivnit a zjednodušit své pracovní postupy.
Vyberte kartu úkolu a zadejte podrobnosti, jako je doba trvání, přiřazená osoba, termín, úroveň priority a kategorie. Oceníte možnost aktualizovat více úkolů najednou přímo z tabule pouhými několika kliknutími. 🖱️
ClickUp také nabízí zobrazení Everything, které kombinuje více pracovních postupů do jediného Kanbanu a poskytuje jasný přehled o tom, jak vaše portfolio postupuje. Můžete používat zmínky, vlákna komentářů a emodži, abyste mohli plynule spolupracovat s kolegy z různých projektů v reálném čase.
3. Spravujte časové osy svých projektů pomocí Ganttových diagramů ClickUp
Projektové řízení není jen o žití v přítomném okamžiku – potřebujete mít jasný přehled o časovém harmonogramu, abyste se ujistili, že nedojde k žádnému zmeškání termínů a že se během projektu vyskytne co nejméně překážek.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp vám umožňuje vizualizovat časové osy pro správu úkolů, dodržování termínů, sledování pracovního vytížení a pokroku a identifikaci úzkých míst v oblasti zdrojů nebo dodávek.
Použijte jej k získání obecného přehledu o všech svých projektech nebo se zaměřte na konkrétní projekty. ClickUp nabízí řadu možností filtrování a třídění, aby vám zobrazoval pouze výsledky, které chcete sledovat. Aktualizujte svůj Ganttův diagram jednoduchým přetažením, vytvářejte závislosti úkolů pro optimalizaci pracovních postupů a zobrazujte procenta pro sledování postupu úkolů.
ClickUp nabízí inteligentní sledování závislostí – stačí aktivovat možnost Critical Path (Kritická cesta) a začít sledovat potenciální neefektivnosti, které mají vliv na termíny.
Pokud nechcete vytvářet Ganttovy diagramy od nuly, použijte jednu z vynikajících šablon ClickUp. Tento software pro správu projektů obsahuje více než 1 000 šablon, které uspokojí různé potřeby. Můžete jej také integrovat se svými oblíbenými e-mailovými a pracovními nástroji, abyste měli vše pohromadě.
ClickUp: Pravá ruka každého projektového manažera
Při výběru nejlepšího softwaru pro řízení projektů byste nikdy neměli slevovat z cenných funkcí.
Ale mezi Wrike a Asanou ClickUp eliminuje kompromisy a umožňuje vám vychutnat si snadné použití, uživatelsky přívětivé rozhraní a robustní funkce. 🥰
Pusťte se do malých i velkých, jednoduchých i složitých projektů a spolehněte se na ClickUp, který vám zajistí bezproblémové plánování, organizaci, správu a realizaci. Vyzkoušejte bezplatnou verzi platformy a prozkoumejte její možnosti!