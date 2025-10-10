12 nejlepších softwarů pro dashboardy (recenze, funkce a ceny)

Pokud jste vedoucí pracovník nebo projektový manažer, jistě znáte některé z těchto problémů:
Strategie a realizace jsou často dvě zcela odlišné věci.
Cíle jsou stanoveny, ale každodenní práce se ztrácí v překladu. Je prostě těžké vidět, jak se akce vašeho týmu promítají do obchodních výsledků.
Software pro dashboardy shromažďuje roztříštěná data do jednoho přehledu v reálném čase a upozorňuje vás, když se něco vymkne z kurzu.
Díky němu získáte společný zdroj informací, který umožní všem členům organizace soustředit se na to nejdůležitější.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími softwarovými nástroji pro dashboardy, které jsou dnes k dispozici, a porovnáme jejich funkce, hlavní výhody, omezení, ceny a skutečná hodnocení uživatelů, abyste mohli najít ten správný nástroj pro vaše podnikání.
Nejlepší software pro dashboardy v kostce
Zde je srovnávací tabulka, která vám pomůže pochopit, co každý nástroj nabízí.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Dashboardy pro řízení projektů s přizpůsobitelnými pracovními postupy
|Přizpůsobitelné dashboardy s widgety pro sledování úkolů, času a cílů; aktualizace v reálném čase; integrace s různými zobrazeními projektů
|K dispozici je bezplatný tarif, pro podniky jsou ceny stanoveny individuálně.
|Tableau
|Pokročilá vizualizace dat
|Pokročilá vizualizace dat; rozhraní typu drag-and-drop; aktualizace dat v reálném čase; integrace s mnoha zdroji dat
|Ceny na míru
|Power BI
|Dashboardy integrované do Microsoftu a business intelligence
|Interaktivní dashboardy; integrace s produkty Microsoft; poznatky založené na umělé inteligenci; monitorování dat v reálném čase
|Bezplatné, placené plány od 14 $/uživatel/měsíc
|ThoughtSpot
|Analýza založená na vyhledávání a samoobslužná BI
|Analýza založená na umělé inteligenci; vyhledávání v přirozeném jazyce; prozkoumávání dat v reálném čase; interaktivní dashboardy
|Placené tarify začínají od 25 $ za uživatele.
|Looker Studio
|Dashboardy a reporty Google Workspace
|Vlastní přehledy a dashboardy; integrace se službami Google; spolupráce v reálném čase; slučování dat
|Bezplatné, placené plány začínají od 9 $/uživatel/měsíc
|Qlik Sense
|Interaktivní prozkoumávání a objevování dat
|Asociativní datový model; samoobslužná analytika; interaktivní vizualizace; prozkoumávání dat v reálném čase
|Placené tarify začínají od 200 $/měsíc.
|Domo
|Cloudová analytika
|Dashboardy v reálném čase; více než 1 000 datových konektorů; mobilní přístupnost; integrovaná analytika
|Ceny na míru
|Geckoboard
|Zobrazení na televizní obrazovce a monitorování v reálném čase
|Živé dashboardy KPI; snadná integrace s různými zdroji dat; přizpůsobitelné widgety; režim zobrazení na televizoru
|Placené tarify začínají od 75 $/měsíc.
|Databox
|Nástroj pro marketingový a prodejní dashboard
|Předem připravené šablony dashboardů; integrace s více zdroji dat; design zaměřený na mobilní zařízení; sledování cílů
|Bezplatné, placené plány začínají od 199 $/měsíc
|Funnel
|Marketingová atribuce a sledování výdajů na reklamu
|Analýza chování uživatelů; sledování dat v reálném čase; přizpůsobitelné dashboardy
|Ceny na míru
|Mixpanel
|Software pro analytické dashboardy produktů
|Analýza chování uživatelů, analýza datových bodů, prediktivní analýza, vytváření vizualizací dashboardů
|K dispozici jsou bezplatné i placené tarify.
|Apache Superset
|Open-source business intelligence
|Open-source BI nástroj; interaktivní dashboardy; prozkoumávání dat na základě SQL; integrace s různými databázemi
|Open-source
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru pro dashboardy?
Ať už rychle rozšiřujete své podnikání nebo opravujete slepá místa, tyto funkce jsou nejdůležitější v softwaru pro dashboardy vytvořeném pro obchodní dopad.
Vyberte si ten správný software pro dashboard, který:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nabízí intuitivní design, díky kterému je zapojení do systému hračkou pro všechny členy vašeho týmu.
- Aktualizace dat v reálném čase: Poskytuje živé obnovování dat, takže vždy pracujete s nejnovějšími informacemi, nikoli s čísly ze včerejška.
- Připojení více zdrojů dat: Umožňuje snadný import z databází, tabulek, CRM systémů a marketingových nástrojů pro analýzu dat bez jakýchkoli potíží.
- Nástroje pro přizpůsobení: Umožňují vytvářet výsečové grafy, grafy a datové zprávy, které odpovídají vašim konkrétním potřebám.
- Nástroj pro tvorbu dashboardů typu drag-and-drop: Obsahuje vestavěné vizuální prvky a nabízí možnost vytvářet a upravovat dashboardy bez nutnosti technických znalostí.
- Automatické reportování: automaticky odesílá naplánované reporty, takže nemusíte každý týden ručně exportovat data.
- Sledování KPI a upozornění: Sleduje klíčové metriky a odesílá oznámení, když jsou dosaženy nebo překročeny prahové hodnoty.
- Možnosti škálovatelnosti: Zvládá rostoucí objemy dat bez zpomalení nebo překročení rozpočtu.
🌼 Věděli jste? Studie naznačují, že téměř 92 % osob s rozhodovací pravomocí v oblasti produktů se domnívá, že data a analytika jsou klíčové pro úspěch jejich podnikání, přičemž 41 % z nich tvrdí, že jsou „velmi klíčové“.
Nejlepší software pro dashboardy pro získávání datových insightů
Podívejme se podrobně na nejlepší softwarové nástroje pro dashboardy!
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce a sledování pokroku pomocí přizpůsobitelných dashboardů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje správu projektů a přizpůsobitelné dashboardy v jedné platformě. Eliminuje potřebu přepínat mezi nástroji, protože vám umožňuje sledovat průběh úkolů, výkonnost týmu, pracovní zátěž, KPI a využívat AI pro analýzu dat pomocí ClickUp Dashboards.
Tyto vizuální centrály bohaté na data se aktualizují v reálném čase a lze je filtrovat podle podrobných detailů, což vám umožňuje přizpůsobit zobrazení podle členů týmu, umístění projektu (prostory, složky, seznamy), časových rámců nebo vlastních polí.
Projektový dashboard můžete vytvořit pomocí široké škály widgetů typu drag-and-drop, včetně sledování úkolů, sledování času, sprint burndown grafů, pokroku v plnění cílů, vlastních grafů (například sloupcových, výsečových a spojnicových grafů), vložených nástrojů, jako jsou Google Sheets nebo Docs, a dokonce i jednoduchých textových/obrazových bloků pro poznámky nebo pokyny.
Navíc získáte pokročilé souhrny podporované umělou inteligencí pro všechny vaše důležité úkoly a projekty. Požádejte ClickUp Brain, svého vestavěného asistenta s umělou inteligencí, o aktualizaci a on vám zobrazí podrobnosti. Pokud potřebujete pouze stručný souhrn, můžete v ClickUp použít karty AI.
Můžete také odesílat automatické aktualizace prostřednictvím automatizací ClickUp a AI agentů. Nakonfigurujte konkrétní spouštěcí pravidla pro odesílání denních, týdenních nebo měsíčních aktualizací do chatových kanálů v ClickUp nebo prostřednictvím e-mailu, aby vy i vaše týmy měli včasný přehled o tom, co se děje.
Potřebujete nástroj, který je připraven k okamžitému použití? Šablona dashboardu pro řízení projektů od ClickUp zjednodušuje vytváření dashboardů tím, že poskytuje komplexní přehled o postupu vašeho projektu, včetně vývoje, sledování rozpočtu, pracovní zátěže týmu a stavu úkolů.
Zobrazení seznamu aktivit v této šabloně poskytuje podrobný přehled o postupu jednotlivých úkolů, včetně polí pro plánované náklady, skutečné náklady a zbývající rozpočet. Zobrazení projektu v Ganttově diagramu navíc poskytuje vizuální časovou osu vašeho projektu a ukazuje závislosti a posloupnosti úkolů.
A pokud jde o sledování online analytiky, šablona analytické zprávy ClickUp vám pomůže organizovat a sledovat klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou zásadní pro formování obchodní strategie a podporu růstu. Například rozdělení typů relací lze vizualizovat v sloupcovém grafu, následovaném výsečovým grafem, který ukazuje poměr nových a vracejících se návštěvníků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Shrnutí založená na umělé inteligenci: Pomocí ClickUp Brain můžete generovat rychlá shrnutí výkonnostních trendů nebo změn zobrazených na vašem dashboardu, jako jsou poklesy prodeje nebo zpoždění sprintů.
- Šablony dashboardů: Vyberte si z předem připravených šablon dashboardů pro prodej, řízení projektů, marketingové dashboardy a další.
- Automatizace: Použijte pravidla automatizace ClickUp (například „Když se stav úkolu změní na ‚Hotovo‘, aktualizujte pokrok cíle“) k udržení aktuálních metrik dashboardu bez ručního zadávání.
- Integrované sledování času: Sledujte produktivitu svého týmu a časové plány projektů v jednom přehledu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou vzhledem k rozsáhlé sadě funkcí čelit strmé křivce učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Slouží jako naše komplexní řídicí centrum. Každá kampaň, eskalace, zlepšení procesu a úkol jsou na jednom místě – propojené prostřednictvím přizpůsobených zobrazení, automatizací, dokumentů a dashboardů. Nahrazuje roztříštěné tabulky, nekonečné vlákna ve Slacku a izolované nástroje. Mohu snadno sledovat vlastnictví úkolů, plnění SLA a mezifunkční pracovní postupy, aniž bych opustil platformu. Jednoduše řečeno, ClickUp mi poskytuje úplný přehled a kontrolu nad více týmy a funkcemi.
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který byl vytvořen pro rychlou a inteligentní syntézu dat. Díky hluboké integraci do vašeho pracovního prostoru a aplikací třetích stran se Brain MAX připojuje k e-mailům, tabulkám, nástrojům pro správu projektů a dashboardům a automaticky načítá data z více zdrojů.
Díky pokročilým modelům umělé inteligence generuje stručné a praktické souhrny přizpůsobené vašim potřebám, ať už používáte hlasové příkazy nebo textové výzvy. Nabízí klíčové funkce, jako je agregace dat v reálném čase, podnikové vyhledávání, kontextové informace a schopnost okamžitě odhalit trendy nebo anomálie, a to vše prostřednictvím jedné super aplikace.
📚 Další informace: Jak vytvořit dashboard v Excelu
2. Tableau (nejlepší pro pokročilou vizualizaci dat)
Tableau je nástroj pro vizualizaci dat, který přeměňuje data z tabulek, databází, cloudových nástrojů a platforem pro velká data na interaktivní dashboardy, které lze sdílet.
Uživatelé mohou provádět podrobné analýzy, aplikovat filtry a odhalovat datové vzorce bez nutnosti programování. Dashboardy jsou optimalizovány pro stolní počítače i mobilní zařízení, což usnadňuje sdílení poznatků mezi týmy a vedením.
Tableau je obzvláště užitečný pro organizace, které vyžadují multidimenzionální analýzu, výkonné dashboardy, prognózy a slučování dat napříč systémy.
Nejlepší funkce Tableau
- Vytvářejte interaktivní pracovní dashboardy s filtry, popisky a funkcemi pro podrobné rozbalení.
- Získejte geospatiální mapování a integrované geokódování pro analýzu založenou na poloze.
- Využijte vypočítaná pole a vlastní vzorce pro hlubší vhled do dat.
Omezení Tableau
- Někteří uživatelé hlásili, že při práci s velmi velkými datovými sadami může dojít ke zpomalení výkonu.
Ceny Tableau
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,4/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Tableau?
Zde je recenze G2:
Dashboardy Tableau jsou jednoduché na používání a výrazně usnadňují prozkoumávání dat. Podporují širokou škálu datových zdrojů, což mi usnadňuje vytváření vizualizací s více informacemi.
⚒️ Rychlý tip: Pokud jste v tvorbě dashboardů nováčky, můžete se inspirovat těmito příklady designu dashboardů.
3. Power BI (nejlepší pro obchodní analýzy integrované do Microsoftu)
Power BI se hladce integruje s Excelem, Teams, SharePointem, Azure a dalšími produkty Microsoftu, což z něj činí ideální volbu pro organizace, které již ekosystém Microsoftu používají.
Do Microsoft Power BI můžete snadno importovat soubory Excel a datové sady a poté je pomocí rozhraní drag-and-drop převést na interaktivní dashboardy. Tento nástroj také podporuje aktualizace dat v reálném čase, přizpůsobitelné vizualizace a robustní možnosti sdílení prostřednictvím služeb Microsoft.
Pracovní dashboardy Power BI jsou užitečné pro týmy, které chtějí centralizovat reporting, automatizovat aktualizace dat a poskytovat informace napříč odděleními, aniž by opustily prostředí Microsoft.
Nejlepší funkce Power BI
- Využívá funkce modelování dat a podporuje DAX (Data Analysis Expressions) k vytváření grafů, provádění složitých výpočtů a měření KPI.
- Umožňuje navrhovat v Power BI Desktop a publikovat prostřednictvím cloudu pro snadné sdílení.
- Pomáhá kontrolovat přístup k datům podle role uživatele pro bezpečné a personalizované dashboardy.
Omezení Power BI
- Aby fungoval na maximum, vyžaduje robustní a spolehlivou IT infrastrukturu, což znamená investice do hardwaru, softwaru a údržbářského personálu.
Ceny Power BI
- Zdarma
- Power BI Pro: 14 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Power BI Premium na uživatele: 24 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Power BI Embedded: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Power BI
- G2: 4,5/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Power BI?
Zde je recenze G2:
Tento software nám umožňuje interaktivně vizualizovat a prozkoumávat data. Nabízí různé typy vizualizace (diagramy, grafy a tabulky), což nám umožňuje lépe analyzovat důležité informace při rozhodování za společnost.
📚 Číst více: Jak vytvořit osobní dashboard pro produktivitu
4. ThoughtSpot (nejlepší pro analytiku založenou na vyhledávání a samoobslužnou BI)
Dashboardy ThoughtSpot s podporou umělé inteligence, neboli Liveboards, umožňují uživatelům klást doplňující otázky přímo z jakéhokoli grafu a získat okamžité, kontextové odpovědi v konverzačním rozhraní.
Je navržen tak, aby automatizoval objevování poznatků a výrazně zkrátil čas strávený hledáním odpovědí. ThoughtSpot využívá automatické detekční funkce k nepřetržitému skenování dat za účelem zjištění trendů, vzorců, anomálií a základních korelací. Například funkce „AI Highlights“ automaticky zobrazuje nejvýznamnější změny, posuny nebo body zájmu v Liveboards, což uživatelům umožňuje okamžitě se soustředit na informace zásadní pro jejich práci.
Funkce „Analýza změn“ navíc poskytuje pokročilé diagnostické možnosti tím, že automaticky identifikuje klíčové faktory a základní příčiny odpovědné za konkrétní trendy v datech nebo výkyvy ve výkonu.
Nejlepší funkce ThoughtSpot
- Sleduje data pro případ neočekávaných změn a odesílá upozornění, aby uživatelé byli informováni.
- Umožňuje uživatelům prozkoumávat data od obecného přehledu až po detailní informace bez nutnosti předdefinovaných drill pathů.
- Podporuje různé typy grafů, včetně čarových, plošných, výsečových, prstencových a bodových grafů pro interaktivní vizualizace.
Omezení ThoughtSpot
- K zajištění toho, aby byla pro konkrétní obchodní otázku použita správná pole, je stále zapotřebí určitá institucionální znalost datových sad.
Ceny ThoughtSpot
- Bezplatná zkušební verze
- Essential: 25 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Výhoda: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ThoughtSpot
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o ThoughtSpot?
Zde je recenze G2:
Díky vyhledávací funkci ThoughtSpot stačí zadat dotaz a okamžitě získáte odpověď. Žádné složité dotazy a žádné čekání. Šetří nám to spoustu času.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů.
👀 S ClickUpem můžete hladce převádět cíle na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Navíc naše dashboardy bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, ukazují vaše výsledky a dávají vám větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
5. Looker Studio (nejlepší pro strategie multi-cloud a hybrid cloud)
Looker Studio zefektivňuje vaše datové pracovní postupy a eliminuje značné potíže, které obvykle souvisejí s konsolidací dat z různých zdrojů, jako jsou Google Analytics, tabulky Excel a Google Ads.
Tento nástroj nabízí plynulé nativní připojení, které umožňuje marketérům obejít složitou ruční manipulaci s daty. Můžete snadno agregovat analytické údaje o webových stránkách, výkon placené reklamy a organická vyhledávací data – spolu s dalšími klíčovými obchodními metrikami – do jednotných dynamických marketingových dashboardů.
Hlavní výhoda? Získáte komplexní přehled napříč kanály, aniž byste byli závislí na datových analytiků nebo složitých ETL procesech. Marketéři nyní mohou samostatně vytvořit jediný zdroj pravdivých informací, aby mohli sledovat KPI, identifikovat trendy a přijímat rozhodnutí založená na datech rychleji a efektivněji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce Looker Studio
- Získejte konektory typu plug-and-play pro GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets a YouTube.
- Vložte zprávy do webových stránek, intranetových stránek nebo Google Slides, nebo sdílejte dashboardy prostřednictvím odkazu nebo e-mailu s jemně nastavitelnou kontrolou přístupu.
- Vytvářejte interaktivní přehledy s výběrem časového období, rozbalovacími nabídkami, zaškrtávacími políčky, vyhledávacími filtry a dalšími funkcemi.
Omezení Looker Studio
- Někteří uživatelé hlásili, že konektory se poměrně často porouchají a načítání zpráv obsahujících velké množství dat může trvat dlouho.
Ceny Looker Studio
- Looker Studio: zdarma
- Looker Studio Pro: 9 $/měsíc na uživatele a projekt
Hodnocení a recenze Looker Studio
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Looker Studio?
Zde je recenze G2:
Na LookerStudiu se mi nejvíce líbí to, že můžete snadno převádět čísla do grafů. Díky vizuálnímu znázornění informací/dat je to skvělý nástroj pro naše organizace.
👋 Přátelské připomenutí: Pokud sledujete dosah nebo zapojení značky, ujistěte se, že váš software pro dashboardy dobře spolupracuje s nástroji sociálních médií a podporuje interaktivní mapy vztahů pro jasnější přehled o publiku.
6. Qlik Sense (nejlepší pro interaktivní prozkoumávání dat a samoobslužnou analytiku)
Jádrem Qlik Sense je asociativní engine, který uživatelům umožňuje volně prozkoumávat data, aniž by byli omezeni předdefinovanými cestami dotazů.
Tento engine zvýrazňuje související i nesouvisející data, což uživatelům umožňuje objevit skryté souvislosti a vztahy napříč více zdroji dat.
Qlik Sense navíc využívá umělou inteligenci a strojové učení prostřednictvím nástroje Insight Advisor, který pomáhá uživatelům generovat poznatky, navrhovat vizualizace a usnadňovat interakce v přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce Qlik Sense
- Získejte automaticky generované, přizpůsobitelné grafy, které reagují na výběr v reálném čase.
- Vytvářejte dynamické dashboardy pomocí heatmap, vodopádových grafů, widgetů KPI, geografických map a dalších prvků.
- Poskytněte uživatelům na dálku nebo v terénu přístup k offline funkcím, jako je Qlik Sense Mobile.
Omezení Qlik Sense
- Příprava dat může být složitá, pokud pracujete s více zdroji dat nebo nestrukturovanými daty.
Ceny Qlik Sense
Qlik Cloud Analytics:
- Starter: 200 $/měsíc pro 10 uživatelů (fakturováno ročně)
- Standard: 825 $/měsíc za 25 GB dat (účtováno ročně)
- Premium: 2 750 $/měsíc za 50 GB dat (účtováno ročně)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qlik Sense
- G2: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Qlik Sense?
Zde je recenze G2:
Jednou z nejvýraznějších předností je asociativní datový engine, který uživatelům umožňuje procházet data bez omezení předem definovaným vyhledáváním. K dispozici je také skvělá komunita Qlik Community, která poskytuje podporu v různých otázkách souvisejících s Qlik.
7. Domo (nejlepší pro cloudovou analýzu podnikových dat)
Domo je cloudový nástroj pro business intelligence (BI), který se připojuje k široké škále datových zdrojů, včetně cloudových služeb, databází a lokálních systémů. Poskytuje nástroje typu drag-and-drop pro vytváření dashboardů a přístup k více než 150 typům grafů, včetně trellis grafů, srovnání mezi obdobími a grafů pro datovou vědu.
Jednou z jeho vynikajících funkcí je, že uživatelsky definované vstupy s Domo, nazývané „proměnné“, nabízejí interaktivní ovládací prvky pro dynamické úpravy a analýzu dat prostřednictvím analýzy „co by, kdyby“, časových srovnání, prozkoumávání metrik a přizpůsobení kontingenčních tabulek.
Nejlepší funkce Domo
- Vyberte si z více než 7 000 vlastních map pro podrobné zobrazení geografických dat.
- Nastavte si upozornění na významné změny dat v kritických metrikách.
- Použijte Domo. AI k kladení otázek v přirozeném jazyce a získejte okamžité odpovědi doplněné o navrhované vizualizace.
Omezení Domo
- Absence sémantické vrstvy ztěžuje standardizaci obchodní logiky napříč datovými sadami a zprávami, což vede k nesrovnalostem a zvýšeným nákladům na údržbu.
Ceny Domo
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Domo
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Domo?
Zde je recenze G2:
DOMO vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním a intuitivním designem. Dashboard má možnosti přizpůsobení, které nám umožňují přizpůsobit vizualizace tak, aby vyhovovaly našim specifickým potřebám a preferencím.
📌 Připnout: Použijte strategické mapy k propojení cílů s výkonem. Pomáhají vizualizovat důvody za vašimi metrikami – skvěle se hodí pro datové storytelling, který podněcuje k akci.
8. Geckoboard (nejlepší pro zobrazení na televizních dashboardových displejích a monitorování KPI v reálném čase)
Geckoboard se připojuje k více než 90 zdrojům dat, včetně Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot a tabulek, a kombinuje data z různých platforem do jednoho uceleného přehledu.
Rozvržení je optimalizováno pro rychlý přehled, což je ideální pro prodejní místa, týmy podpory nebo marketingové týmy, které potřebují neustálý přístup k klíčovým KPI.
A aby týmy mohly rychle reagovat na významné změny ve výkonu, funkce „Status Indicators“ (Indikátory stavu) od Geckoboard poskytuje vizuální signály, zelenou barvu pro úspěch a červenou barvu pro varování, na základě předem definovaných prahových hodnot.
Nejlepší funkce Geckoboard
- Přizpůsobte si motivy dashboardu, včetně barevných schémat a log, tak, aby odpovídaly firemní značce.
- Přepínejte mezi světlým a tmavým motivem pro optimální viditelnost v různých prostředích.
- Sdílejte dashboardy prostřednictvím zabezpečených odkazů, vkládejte je na webové stránky nebo zobrazujte na televizích v kancelářských prostorech.
Omezení Geckoboard
- Tento nástroj lze použít pouze k zobrazení statistik z různých nástrojů a nenabízí žádné analytické, predikční ani prognostické možnosti, což výrazně omezuje jeho potenciál.
Ceny Geckoboard
- Essential: 75 $/měsíc
- Core: 219 $/měsíc
- Pro: 399 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Geckoboard
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Geckoboard?
Zde je recenze G2:
Je to skvělý způsob, jak sdílet KPI s vaším týmem vizuálně přitažlivým způsobem. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit dashboardy, které jsou jak smysluplné, tak efektivní.
9. Databox (nejlepší řešení pro interaktivní dashboardy v oblasti marketingu a prodeje)
Databox je komplexní software pro business intelligence a analytiku, který byl navržen tak, aby vytvořil jediný zdroj pravdivých informací. Bez námahy centralizuje všechna vaše marketingová, prodejní a klíčová obchodní data z více než 100 integrací, tabulek a databází.
Jeho výkonné interaktivní vizualizační funkce umožňují podrobné prozkoumání dat, díky čemuž mohou uživatelé využívat podrobné analýzy k prozkoumání surových dat, aplikovat dynamické filtry podle dimenzí a používat srovnání více období k sledování pokroku a odhalování klíčových poznatků nebo slepých míst.
Pro sladění a monitorování s vysokou viditelností vám inovativní funkce „Dashboard Loops“ umožňuje seskupit dva nebo více dashboardů do souvislého, rotujícího zobrazení, které poskytuje komplexní obraz o celkovém výkonu všech týmů a kanálů. Pomáhá také týmům plánovat a předpovídat budoucí výsledky pomocí funkcí, jako jsou cíle, benchmarky a prognózy, a využívá souhrny a upozornění založené na umělé inteligenci k automatickému zobrazování poznatků a detekci anomálií.
Nejlepší funkce Databoxu
- Importujte data z více než 100 zdrojů, včetně Google Analytics, HubSpot a Salesforce.
- Vyberte si z více než 200 předem připravených šablon analytických zpráv pro každodenní marketingové potřeby.
- Získejte souhrny generované umělou inteligencí, které poskytují kontext o výkonu a trendech prodeje a nabízejí návrhy na zlepšení.
Omezení Databoxu
- Někteří uživatelé hlásili občasné chyby a problémy s propustností/zpožděním při úpravách vlastních metrik.
Ceny Databoxu
- Navždy zdarma
- Professional: 199 $/měsíc
- Růst: 399 $/měsíc
- Premium: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze Databoxu
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Databoxu?
Zde je recenze G2:
Databox se integruje s jiným softwarem, jako je QuickBooks Online nebo Sendgrid, a stahuje všechna data, synchronizuje je a připravuje dashboardy. Nabízí možnost použít předem připravené šablony nebo si uživatel může vybrat vlastní metriky.
10. Funnel (nejlepší pro marketingovou atribuci a sledování výdajů na reklamu)
Funnel je specializovaný nástroj pro marketingová data, který nabízí široké možnosti integrace. Podporuje více než 600 konektorů pro hlavní reklamní a e-commerce platformy, jako jsou Google Ads, Facebook a Shopify. Tato robustní konektivita umožňuje marketérům efektivně centralizovat, vizualizovat a analyzovat výkonnostní data z různých zdrojů bez nutnosti ruční konsolidace.
Díky modulárnímu rozložení a rozhraní typu drag-and-drop mohou uživatelé snadno přizpůsobit své dashboardy přeskupováním a změnou velikosti vizualizací tak, aby vyhovovaly konkrétním požadavkům na reporting. Pro přesné zaměření dat mohou uživatelé snadno použít filtry založené na klíčových dimenzích, jako je zdroj provozu nebo kampaň, a upravit časová období tak, aby se analýza soustředila na relevantní časové úseky.
Nejlepší funkce Funnel
- V galerii šablon najdete předem připravené šablony dashboardů přizpůsobené různým potřebám, jako je výkon e-commerce nebo sledování placených médií.
- Využijte přehledné vizualizace, jako jsou trendové čáry a scorecards, k efektivnímu sdělování informací.
- Přizpůsobte si metriky a dimenze, které jsou k dispozici ve vašem dashboardu, a použijte filtry pro zefektivnění vizualizace dat.
Omezení trychtýře
- Někdy potřebujete pro jeden zdroj dat několik rozdělení/připojení, což vede k vyšším nákladům na každé připojení.
Ceny trychtýře
- Zdarma
- Starter: Individuální ceny
- Podnikání: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Funnel
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Funnel?
Zde je recenze G2:
Schopnost integrace s dalšími nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce, GA atd., představuje mimořádnou přidanou hodnotu při snaze propojit různorodé zdroje dat do jediného dashboardu a poskytovat neocenitelné vizualizace.
11. Mixpanel (nejlepší pro analýzu dat o chování uživatelů a přizpůsobené dashboardy)
Mixpanel je specializovaná platforma pro analýzu dat, která byla vytvořena speciálně pro sledování a porozumění chování uživatelů v digitálních produktech.
Zatímco tradiční webová analytika se zaměřuje na vykazování celkových objemových metrik, Mixpanel je navržen tak, aby odhalil „proč“ za akcemi uživatelů tím, že se ve své analýze soustředí na individuální cesty uživatelů, jejich konkrétní akce (události) a atributy těchto akcí (vlastnosti).
Nabízí několik vysoce specializovaných reportů, které usnadňují hloubkovou analýzu chování, jako je report Funnels, který sleduje konverzi prostřednictvím předdefinovaných, sekvenčních toků uživatelů, což uživatelům umožňuje rychle identifikovat kritické body odchodu a měřit průměrnou dobu, kterou uživatelé potřebují k konverzi, s možností sledovat konverzi v konkrétním nebo libovolném pořadí.
Kromě sledování aktuálního chování je tento nástroj vybaven také funkcemi pro předvídavou analýzu prostřednictvím integrovaných experimentů (A/B testování), které měří dopad změn funkcí, a funkcemi, jako jsou metrické stromy, které zajišťují, že všechny týmy používají jednotnou, řízenou definici pro každý klíčový ukazatel výkonnosti (KPI).
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Sledujte interakce uživatelů v reálném čase, včetně kliknutí, posouvání a navigačních cest.
- Přechod od agregovaných dat k přehrávání jednotlivých relací pro komplexní analýzu chování uživatelů.
- Zabezpečte data automatickým maskováním citlivých informací, abyste zajistili soulad s předpisy jako GDPR a HIPAA.
Omezení Mixpanelu
- Ačkoli analytické funkce Mixpanelu jsou silné, vytvoření plynulého toku dat mezi Mixpanelem a jinými nástroji často vyžaduje technické znalosti a může být poněkud obtížné.
Ceny Mixpanel
- Navždy zdarma
- Růst: Začíná na 0 $; 1 milion událostí měsíčně zdarma a 0,00028 $ za událost poté.
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mixpanelu?
Zde je recenze G2:
Platforma je velmi flexibilní, pokud jde o analýzu dat z různých úhlů, ať už se jedná o odchod zákazníků, míru konverze nebo cesty uživatelů.
12. Apache Superset (nejlepší open-source business intelligence pro podniky)
Apache Superset je bezplatná open-source platforma pro business intelligence a vizualizaci dat.
Jeho síla spočívá v široké kompatibilitě a flexibilitě, protože se nativně připojuje k téměř všem hlavním relačním a nerelačním databázím, včetně systémů jako MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery a SQL Server Analysis Services.
Apache nabízí komplexní sadu funkcí pro vizualizaci a tvorbu dashboardů, které podporují sofistikovanou analýzu. Uživatelé mohou využít intuitivní rozhraní k vytváření komplexních dashboardů, provádění podrobných drill-downů a psaní nebo přizpůsobování SQL dotazů v integrovaném SQL IDE.
Nejlepší funkce Apache Superset
- Vytvářejte různé typy grafů, jako jsou sloupcové, čárové, výsečové, teplotní mapy, stromové mapy, histogramy, Sankeyovy grafy, sluneční grafy a další.
- Přidejte do dashboardů křížové filtrování, abyste mohli kliknout na graf (např. podle země nebo produktové řady) a automaticky podle toho filtrovat ostatní grafy.
- Naplňte dashboardy přímo grafy založenými na vlastních dotazech napsaných v SQL Lab, vestavěném SQL IDE od Superset s automatickým doplňováním a historií dotazů.
Omezení Apache Superset
- Někteří uživatelé hlásili, že aktualizace dat je výrazně zpožděná a často je třeba počkat minimálně dvě hodiny, než se zobrazí nejnovější data.
Ceny Apache Superset
- Bezplatný, open-source
Hodnocení a recenze Apache Superset
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Apache Superset?
Zde je recenze G2:
Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek jsou úžasné a hladce se integrují do stávajících databází. Můžete vytvářet různé dashboardy podle svých potřeb.
🧠 Věděli jste? Apache Superset byl původně vyvinut společností Airbnb jako interní nástroj pro prozkoumávání dat. Nakonec se stal open-source projektem Apache a vyvinul se v jednu z nejpopulárnějších moderních BI platforem pro vizualizaci a prozkoumávání dat.
Proměňte surová data v jasné a využitelné informace
Mnoho týmů se spoléhá na tabulky nebo izolované nástroje, které ztěžují sledování výkonu, identifikaci překážek nebo sladění cílů. To vede ke zmeškaným příležitostem, zpožděným rozhodnutím a roztříštěným snahám o podávání zpráv.
ClickUp vše spojuje na jednom místě. Vaše úkoly, cíle a metriky – takže můžete vytvářet dashboardy, které umí víc než jen vizualizovat data.
Díky sledování v reálném čase, přizpůsobitelným widgetům a hladké integraci do vašich pracovních postupů pomáhá ClickUp týmům.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, proč si jej tisíce týmů zvolily jako centrální platformu pro dashboardy, projekty a týmovou spolupráci. 🚀