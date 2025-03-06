Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů

Často trávíme spoustu času hledáním podrobností o projektu, abychom nakonec zjistili, že jsme to mohli udělat lépe.
Místo toho, abychom pečlivě ručně srovnávali fakturované hodiny, jsme to mohli automatizovat a vyhnout se tak například práci na novém plánu efektivity o víkendu.
Pokud jste projektový manažer jako já, pravděpodobně můžete sdílet desítky takových příkladů.
Proto potřebujeme dashboard pro řízení projektů, který funguje jako digitální kokpit a poskytuje nám jasný přehled o všech detailech napříč projekty.
V tomto blogu se podělím o to, jak mohou dashboardy pro řízení projektů transformovat pracovní postupy, od zefektivnění komunikace až po identifikaci rizik dříve, než ohrozí termíny. Představím vám také některé z mých oblíbených nástrojů a šablon dashboardů, které mi pomáhají získat přístup k datům potřebným pro rozhodování – právě v okamžiku, kdy je potřebuji.
Co je to dashboard pro řízení projektů?
Projektový dashboard je vizuální nástroj, který týmům pomáhá sledovat výkonnost projektu na jednom centrálním místě. Prezentuje informace související s projektem prostřednictvím grafů a metrik, což umožňuje uživatelům rychle pochopit stav projektu, jeho pokrok a potenciální rizika.
Mnoho úspěšných projektů na dnešním moderním trhu je často vzájemně provázaných, což znamená, že jejich výsledky a úspěch jsou úzce propojeny. Tato provázanost může nastat v rámci jedné organizace, kde více projektů závisí na sdílených zdrojích, výstupech nebo časových plánech. 🌐
Koordinace úkolů v různých časových pásmech někdy vede ke zpožděním a zpomalení rozhodovacích procesů. Tyto problémy vedou k nedorozuměním, nedodržení termínů a snížení produktivity.
A díky softwaru pro dashboardy, jako je ClickUp, Google Sheets nebo Excel, budete mít k dispozici celou řadu vizualizačních možností, které vyhoví konkrétním projektům!
Zde jsou výhody projektových dashboardů pro optimalizaci výkonu projektu:
- Lepší přehlednost: Dashboardy pro správu projektů nabízejí přehled o celkovém stavu úkolů v reálném čase. Můžete rychle identifikovat úzká místa, sledovat postup úkolů a odhalit potenciální problémy, než se zhorší.
- Lepší komunikace: Dashboardy usnadňují efektivní komunikaci mezi členy týmu. Aktualizace jsou okamžitě dostupné, takže všichni mají stejné informace a zlepšuje se spolupráce v týmu.
- Sledování výkonu: Díky vizualizačním nástrojům mohou tyto panely efektivně sledovat metriky výkonu projektu. Můžete měřit produktivitu týmu, rozpočet projektu, časové řízení a další.
- Rozhodování na základě dat: Díky komplexnímu přehledu o datech projektu poskytují dashboardy projektovým manažerům správný kontext pro informovaná rozhodnutí založená na datech. To pomáhá k lepšímu plánování projektu a řízení rizik.
- Zvýšená efektivita: Možnost vidět úkoly, termíny a závislosti na jednom místě pomáhá zefektivnit pracovní postupy. Dashboardy pro řízení projektů zjednodušují přidělování úkolů a zabraňují nadměrnému využívání zdrojů, což vede ke zvýšení efektivity projektu.
Jako člověk a projektový manažer je vaše jedinečnost přínosem, který může vést k inovativnímu a úspěšnému řízení projektů. Neváhejte vyzkoušet různé softwary pro projektové dashboardy a objevte, co nejlépe vyhovuje vám, vašemu týmu a vašim projektům! ⚡️
Výhody používání dashboardu pro řízení projektů
Pro mě je snad největší výhodou projektových dashboardů přehled o postupu projektu v reálném čase. To mi umožňuje sledovat klíčové metriky, identifikovat úzká místa a optimálně přidělovat zdroje. Existuje ale ještě několik dalších výhod, na které jsem si zvykl:
- Křišťálově jasná přehlednost: Dashboardy centralizují všechna data projektu a poskytují přehled o pokroku, alokaci zdrojů a termínech v reálném čase. Pro mě to znamenalo méně času stráveného hledáním informací o nedávném úkolu, který měl více přiřazených osob a vyžadoval aktualizace stavu od všech.
- Informovaná rozhodnutí v mžiku: Se všemi klíčovými metrikami na dosah ruky můžete rychle činit rozhodnutí založená na datech. Včas odhalte překážky, identifikujte oblasti, které vyžadují další zdroje, a udržujte svůj projekt na správné cestě.
- Zvýšená efektivita: Dashboardy automatizují projektové zprávy a eliminují potřebu ručního shromažďování dat. Tím se uvolní čas vašeho týmu, který se tak může soustředit na to nejdůležitější – dokončení úkolů!
- Vylepšená komunikace: Dashboardy pro řízení projektů se stanou vaším komunikačním centrem, díky kterému budou všichni informováni a budou se navzájem koordinovat. Zainteresované strany mohou snadno analyzovat pokrok a členové týmu mohou řešit problémy a zároveň spolupracovat na postupu projektu. Bez dashboardu bychom například nikdy nevěděli, že jedna z našich partnerských agentur neustále zpožďuje dodávky obsahu kvůli fluktuaci zaměstnanců.
- Zlepšená odpovědnost: Díky jasnému přehledu o výkonu jednotlivců i týmů podporují dashboardy kulturu odpovědnosti a motivují všechny k tomu, aby plnili své úkoly.
- Chytřejší přidělování zdrojů: Zjistěte, kde se vaše zdroje využívají, a identifikujte potenciální úzká místa. Dashboard stavu projektu vám pomůže optimalizovat přidělování zdrojů a zajistit, aby všichni pracovali na nejdůležitějších úkolech, stejně jako pomohl mému týmu zapojit novou partnerskou agenturu pro včasný obsah.
Díky použití dashboardu nemusím hádat, mohu zvýšit efektivitu svého týmu a zajistit, že mé projekty budou vždy úspěšné. A to je k nezaplacení!
Jak vytvořit dashboard pro řízení projektů
Vytvořte se mnou skvělý dashboard pro řízení projektů, abyste udrželi své projekty na správné cestě a mohli rychle přijímat klíčová rozhodnutí.
Zde je přehled postupu, který používám:
1. Definujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Jasná představa o cílové skupině vašeho dashboardu vám pomůže určit, jaké typy metrik budete sledovat.
Například dashboard projektového týmu se zaměřuje na míru dokončení úkolů, alokaci zdrojů a blížící se termíny; dashboard operací sleduje provozní procesy a analyzuje výkonnost interních aktivit ve společnosti; a dashboard vedení se zaměřuje na klíčové milníky projektu a jejich soulad s celkovými cíli organizace.
Jakmile poznám své publikum, mohu začít identifikovat konkrétní oblasti, které je třeba v rámci mých projektů zlepšit. Nedodržuji termíny? Potýká se můj tým s omezenými zdroji? Překračují náklady na projekt rozpočet?
Jakmile najdu odpovědi na tyto otázky, mohu vybrat relevantní metriky pro sledování pokroku.
2. Vyberte si software a nástroje pro dashboard
Pokud jde o nástroje pro dashboardy, máme opravdu z čeho vybírat. Od jednoduchých tabulek až po vysoce přizpůsobitelné grafy pokroku existuje několik možností v závislosti na tom, co potřebujete sledovat. Zde je přehled některých oblíbených možností:
- Tabulky: Nástroje jako Excel nebo Google Sheets mohou být užitečné pro základní dashboardy, ale u složitých projektů s příliš mnoha dynamickými změnami mohou být nepohodlné.
- Software pro řízení projektů (PMS): Nástroje PMS, jako je ClickUp, mají obvykle velmi výkonné integrované panely, které poskytují užitečné informace a aktualizace v reálném čase. Často jsou vybaveny předem připravenými widgety a nástroji pro vytváření reportů, které usnadňují vizualizaci dat.
- Nástroje Business Intelligence (BI): Ačkoli jsou nástroje jako Tableau a Microsoft Power BI vynikající pro komplexní analýzu dat a přizpůsobení, často mají strmější křivku učení a k jejich obsluze mohou být zapotřebí specialisté.
3. Design pro přehlednost
Udržujte dashboard přehledný a nezahlcený. Vyhýbám se vkládání přílišného množství informací na dashboard, protože to diváky zahlcuje a ztěžuje jim hledání potřebných informací.
- Používejte jasné popisky a jednotné formátování: Ujistěte se, že grafy a diagramy jsou srozumitelné i pro osoby, které nejsou s projektem obeznámeny. Používejte jednotné fonty, barvy a názvosloví v celém dashboardu.
- Efektivní využití vizuálních prvků: Tabulky, grafy a další vizuální prvky mohou pomoci rychle a snadno sdělit složité informace. Používejte různé vizuální prvky, aby byl dashboard poutavý, ale vyhněte se používání příliš mnoha různých typů grafů, protože to může být matoucí.
- Zaměřte se na nejdůležitější metriky: Nesnažte se sledovat všechno. Identifikujte a zaměřte se na metriky, které jsou pro úspěch projektu nejdůležitější. To vám pomůže vytvořit praktický dashboard úkolů a poskytne vám informace pro lepší rozhodování.
4. Navrhněte rozložení dashboardu a vytvořte komponenty
Nyní, když jste identifikovali klíčové metriky, vyberte nástroj pro sestavení dashboardu. Zde je několik běžných prvků, které je vhodné zahrnout:
- Stav projektu: Celkový stav projektu, procento dokončení a dosažené milníky
- Správa úkolů: Sledujte míru dokončení úkolů, úkoly po termínu a rozložení pracovní zátěže mezi členy týmu.
- Správa zdrojů: Sledujte přidělování zdrojů a identifikujte potenciální úzká místa.
- Sledování rozpočtu: Vizualizujte výdaje v porovnání s rozpočtem a identifikujte potenciální překročení nákladů.
- Komunikace v týmu: Vytvořte prostor pro oznámení nebo důležité aktualizace projektu.
5. Pravidelně udržujte a aktualizujte dashboard
Dashboard by měl být živým dokumentem, který se přizpůsobuje měnícím se potřebám projektů. Pravidelně aktualizuji data a vizualizace, aby přesně odrážely aktuální pokrok projektu.
Četnost aktualizací mého dashboardu závisí na povaze projektu a rychlosti, s jakou se mění data. U rychle se měnících projektů s neustále se posouvajícími termíny, stejně jako u nových typů projektů, které jste dosud neřešili, mohou být nutné denní aktualizace. U pomalejších a předvídatelných nebo opakujících se projektů mohou stačit týdenní nebo dvoutýdenní aktualizace.
Klíčem je stanovit pravidelný harmonogram aktualizací a dodržovat ho. Tím zajistíte, že váš dashboard zůstane spolehlivým zdrojem informací pro všechny zúčastněné strany projektu.
Příklady projektových dashboardů pro různé případy použití
Máte pocit, že řízení projektů je často složitější, než by mělo být? Já rozhodně ano. Úkoly a milníky se rozprostírají napříč odděleními, je neustále nutné sledovat více platforem a žonglování s několika strategickými iniciativami se stalo normou.
Díky bohu za dashboardy! Ano, mohou být užitečné pro sledování jednotlivých projektů, ale jsou naprosto nepostradatelné pro správu portfolia vzájemně propojených projektů.
Pro mě jsou nejnáročnější projekty obrovské, mezifunkční projekty, jako je například uvedení produktu na trh. Je v nich tolik proměnných faktorů a jsem rád, že k jejich zvládnutí mohu používat ClickUp.
Zde je několik mých oblíbených příkladů z ClickUp Dashboards a způsob, jakým je používáme s mým týmem. Doufám, že vám poskytnou užitečné nápady pro vytvoření vlastních.
1. Dashboard osobní produktivity
Stejně jako většina projektových manažerů rád začínám svůj den tím, že ráno zkontroluji pokrok svého projektu! A to bylo možné díky zobrazení dashboardu v ClickUp.
Pomocí několika kliknutí jsem mohl to, na čem jsem již pracoval, převést do přehledných tabulek a grafů.
Chcete-li to udělat sami, zaregistrujte se na ClickUp nebo se přihlaste ke svému účtu, pokud jste jej již použili. Přidejte nový „Pohled na dashboard“ a vyberte šablonu. Pohled automaticky načte data z úkolů a polí a vytvoří personalizovaný dashboard, který vizualizuje vaši práci.
Přidání osobního produktivního panelu jako zobrazení mi umožňuje vyhodnocovat a optimalizovat svou produktivitu. Pomáhá mi to stanovovat priority úkolů, sledovat pokrok a soustředit se na to, co je opravdu důležité.
Toto je moje velitelské centrum pro efektivní a organizovaný pracovní postup.
2. Dashboard pracovní zátěže týmu
Používám dashboard Team Workload Dashboard v ClickUp, abych viděl, na čem můj tým během týdne pracuje, a sledoval jejich pokrok u jednotlivých přidělených úkolů.
Mohu nastavit a sledovat pracovní vytížení každého člena svého týmu. Díky tomu snadno zjistím, kdo má nedostatečné nebo nadměrné vytížení. Je to skvělé i pro ně – mohou to využít k tomu, aby se vyhnuli přetížení a vyhoření. Podobně, pokud mají volný čas, mohou přijmout další práci, aby splnili termíny rychleji nebo pomohli jinému členovi týmu.
Pomáhá to zlepšit transparentnost – k úkolům svého týmu mohu přidat odhady času a priority, takže každý ví, na čem má pracovat jako první. Používám to také k určení, které práce mohou vyžadovat další zdroje týmu, a snadno přidávám přidělené osoby.
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
3. Dashboardy pro sledování času
Panel pro sledování času mi pomáhá vizualizovat a analyzovat čas strávený na každém z mých mnoha projektů – pro mě i můj tým. Díky sledování celkového času stráveného na projektu, procenta dokončení a pokroku směrem k milníkům mohu na první pohled sledovat celkový stav projektu.
Tento dashboard má ještě jednu užitečnou funkci. Pomáhá mi sledovat fakturovatelné hodiny pro brigádníky nebo freelancery. Stačí označit konkrétní časové záznamy jako fakturovatelné a na konci měsíce pomocí konsolidovaných dat přesně vygenerovat faktury.
Používám také historická data o sledování času, abych mohl činit informovaná rozhodnutí o budoucím plánování projektů, přidělování zdrojů a rozpočtování.
4. Dashboard softwarových sprintů
Bez komplexního panelu Sprint Dashboard nelze řídit projekty vývoje softwaru. Věřte mi, vyzkoušel jsem to (a zbytečně trpěl!).
ClickUp vám umožňuje spravovat pracovní zátěž vašeho týmu pomocí plně přizpůsobitelného bodového systému. Sčítejte body z dílčích úkolů, rozdělte je podle přidělených osob a snadno je třídějte, abyste mohli sledovat své sprinty na první pohled.
Pomocí agilního dashboardu v ClickUp můžete nastavit termíny sprintů, přidělovat body a označovat priority, aby všichni věděli, co mají dělat a kdy. Automatizujte přesun nedokončené práce do dalšího sprintu a synchronizujte pokrok vývoje svého týmu s GitHub, GitLab nebo Bitbucket.
Tento dashboard shrnuje všechna důležitá čísla – rychlost sprintu, burn up, burn down, dodací lhůtu, dobu cyklu a další – do přehledných grafů pro lepší rozhodování.
Také se mi velmi líbilo používání ClickUp Sprints k plánování, sledování a optimalizaci našich sprintů pro dosažení úspěchu, přičemž jsem v tomto procesu vybudoval agilní a na výsledky orientovaný tým.
5. Dashboard marketingové kampaně
Dashboardy marketingových kampaní vám pomohou sledovat pokrok a konverzi prioritních marketingových iniciativ na jednom místě. Umožní vám měřit dosah a zapojení obsahu, který zveřejňujete online, počet generovaných MQL (marketingově kvalifikovaných potenciálních zákazníků) a to, jak dobře se tyto potenciální zákazníky proměňují v prodej.
Můžete snadno kontextualizovat úkoly spojené s vaším plánem a strategiemi uvedení na trh.
6. Dashboard s přehledem prodeje
Pokud hledáte způsob, jak vizualizovat prodej podle produktů/služeb a kategorií zákazníků, nemohu doporučit nic lepšího než dashboard ClickUp Sales Overview.
Ale to není vše, co vám umožní sledovat. Rozdělte příjmy na hrubé a čisté částky, abyste mohli přesně měřit ziskovost a vypočítat daňové zatížení. Sledujte příjmy podle období – měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, abyste mohli předvídat poklesy a vrcholy a podle toho optimalizovat zásoby. Porovnávejte cíle se skutečnými čísly a vymýšlejte strategie pro zlepšení.
Data můžete také použít jako základ pro oslavu, tak jako my, a odměnit nejvýkonnější zástupce ve vašem prodejním týmu.
Nejlepší na tom je, že dashboard můžete spárovat s umělou inteligencí ClickUp Brain a získat tak informace, které vám pomohou předvídat trendy a včas odhalit potenciální překážky.
7. Dashboard klientského portálu
Dashboardy posilují nejen nás, ale i naše klienty. Pozvěte jakéhokoli klienta do svého pracovního prostoru ClickUp jako hosta a sdílejte s ním klientský portál, abyste mu poskytli aktuální informace o projektu a mohli s ním spolupracovat na jednom místě. Sledujte projekty a úkoly, prohlížejte si pracovní vytížení jednotlivých projektových týmů a chatujte s nimi v reálném čase.
Sledujte, jak se v průběhu času vyvíjí fakturace, kdo uzavírá obchody, a vyhodnoťte celkovou výkonnost svého týmu. Pomocí grafů kumulativního toku, burnupu, burndownu a rychlosti můžete také identifikovat překážky.
8. Dashboard pro vizualizaci CRM
Chcete sledovat, jak dobře reagujete na incidenty a rizika zákazníků? My jsme to udělali.
Využili jsme tedy CRM dashboard v ClickUp. Pomohl nám odhalit nejrizikovější segmenty zákazníků, shrnout potenciální důvody jejich odchodu a předpovědět tržby v jednotlivých regionech a týmech.
Zvažte pečlivé sledování metrik, které indikují spokojenost zákazníků a potenciální riziko jejich odchodu. Příkladem mohou být skóre spokojenosti zákazníků, doba vyřízení žádostí o podporu a úroveň zapojení.
Využijte tyto příklady dashboardů od ClickUp k vytvoření vlastního vizualizačního systému pro váš pracovní postup. Můžete se také inspirovat týmem ClickUp a vylepšit svůj stávající dashboard!
Nyní se podívejme na několik předem připravených šablon, které vám pomohou nastavit dashboard, aniž byste museli začínat od nuly.
Šablony projektového řídicího panelu
Šablony dashboardů jsou cenným nástrojem pro rychlé a efektivní vytváření informativních a vizuálně přitažlivých dashboardů. Poskytují pevný základ pro analýzu dat, což vám umožňuje soustředit se na obsah a získávat z dat praktické poznatky.
Zde je několik šablon dashboardů, které jsem pro vás vyzkoušel a otestoval:
1. Šablona projektového dashboardu ClickUp
Jste unaveni z neustálého přeskakování mezi detaily projektu?
Šablona projektového dashboardu ClickUp vám dá vše, co potřebujete, na dosah ruky. Mějte vše přehledně na jednom místě!
Tato předem připravená šablona projektového dashboardu poskytuje přehledný pohled na vaše projekty, včetně termínů, úkolů a pokroku v reálném čase.
Zůstaňte organizovaní a efektivní. Šablona nabízí několik výkonných funkcí:
- Sledujte pokrok úkolů pomocí vlastních stavů, jako jsou „Dokončeno“, „Probíhá“ a další.
- Pomocí osmi vlastních polí můžete zaznamenávat důležité informace o projektech, jako je rozpočet a fáze.
- Více zobrazení nabízí snadný přístup k rychlému přepínání mezi sedmi různými konfiguracemi ClickUp, včetně průvodce pro začátečníky a zobrazení výkonu týmu.
- Vylepšete správu svých projektů pomocí sledování času, značek, varování o závislostech a integrované e-mailové komunikace.
Přestaňte s mikromanagementem a začněte s racionalizací. Tato šablona vám umožní udržet vaše projekty na správné cestě díky snadné organizaci a jasným přehledům.
2. Šablona dashboardu pro obchodní projekty Tableau
Tato šablona obchodního dashboardu umožňuje sledovat širokou škálu metrik v závislosti na konkrétních cílech a odděleních vaší společnosti.
Sledujte a analyzujte:
- Celkové výnosy z projektu, rozčleněné podle produktu, služby, regionu, prodaného množství nebo segmentu zákazníků
- Výdaje v porovnání s rozpočtovými alokacemi, hrubá marže, čistý příjem a klíčové ukazatele ziskovosti
- Příchozí a odchozí peněžní toky pro sledování finančního zdraví a životaschopnosti vašeho projektu
3. Šablona dashboardu pro reportování projektů Tableau
Tato šablona projektového dashboardu je komplexním nástrojem pro sledování projektů a analýzu celkových údajů o stavu projektu.
Díky této šabloně již projektoví manažeři nemusí prohledávat roztříštěné datové body. Šablona prezentuje základní informace o projektu ve vizuálně přitažlivém formátu, což projektovým manažerům a zúčastněným stranám umožňuje zkontrolovat stav projektu na první pohled.
Některé běžné metriky, které můžete pomocí této šablony sledovat:
- Míra dokončení úkolů: Ukazuje procento dokončených úkolů v porovnání s úkoly zbývajícími k dokončení.
- Harmonogram projektu: Sleduje pokrok směrem k termínům a upozorňuje na potenciální zpoždění.
- Přidělování zdrojů: Vizualizuje, jak jsou členové týmu přidělováni, a identifikuje potenciální úzká místa.
- Rozpočet vs. skutečné náklady: Porovnává plánované výdaje se skutečnými náklady za účelem sledování finančního zdraví.
- Řízení rizik: Sleduje identifikovaná rizika a plány jejich zmírnění.
Tato šablona vám umožňuje sledovat několik důležitých metrik, zejména pro malé a střední podniky, které zpracovávají více projektů současně.
4. Šablona dashboardu stavu projektu v Excelu
Díky tomuto bezplatnému nástroji pro sledování výdajů v Excelu bude správa vašich financí hračkou. Už nemusíte hledat účtenky ani se ptát, kam mizí rozpočet vašeho projektu. Pokud potřebujete specializovaný nástroj pro správu drobných, ale významných kancelářských výdajů, je tato šablona tou pravou volbou:
- Sledujte všechny své výdaje díky přehlednému a modernímu designu.
- Uspořádejte výdaje podle kategorií, jako jsou doprava, služby atd.
- Přizpůsobte si je podle svých potřeb! Tato šablona je 100% přizpůsobitelná.
- Změňte text, přidejte osobní doteky pomocí obrázků nebo upravte barvy tak, aby odpovídaly vašemu stylu.
- Využijte rozsáhlou knihovnu fotografií, grafiky a fontů k personalizaci svého trackeru a přidání kontextu.
- Sdílejte svůj rozpočet se svým týmem, vedením nebo finančním poradcem, abyste si udrželi odpovědnost a zajistili transparentnost výdajů kanceláře.
Tip: Šablony připravené k použití se hodí, když rozšiřujete své podnikání a nemáte čas vytvářet individuální dashboardy. Musíte však začlenit relevantní datové body, abyste mohli sledovat pokrok a dashboardy co nejlépe využít.
Společné prvky, které by měl obsahovat váš dashboard pro reporting projektů
Podívejme se na některé klíčové prvky, které promění vaše panely z jednoduchých úložišť dat na výkonná informační centra:
- Zaměřte se na relevantní KPI: Neztraťte se v moři dat! Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou vaším záchranným člunem, který poskytuje kvantifikovatelné metriky přímo spojené s vašimi cíli. Vyberte si KPI, které jasně vypovídají o výkonnosti vaší organizace.
- Interaktivní prozkoumávání pomocí filtrů: Umožněte členům svého týmu hlouběji se ponořit do dat. Interaktivní filtry umožňují uživatelům rozdělit data podle konkrétních kritérií. Zvyšují zapojení uživatelů a pomáhají odhalit skryté informace.
- Vizuální vyprávění pomocí grafů: Obrázek vydá za tisíc čísel! Grafy a diagramy jsou účinnými nástroji pro prezentaci složitých dat jasným a snadno srozumitelným způsobem. Vyberte si pro svá data správný typ grafu, abyste mohli vyprávět poutavý vizuální příběh.
- Časové trendy s výběrem data: Umožněte uživatelům prozkoumat trendy v čase. Výběr data umožňuje uživatelům vybrat konkrétní období, což jim umožňuje analyzovat historická data a porovnat je s aktuální výkonností.
- Globální filtry pro široký přehled: Nabízejí různé pohledy. Globální filtry umožňují uživatelům prohlížet data napříč různými kategoriemi nebo odděleními.
- Grafika, která zvyšuje přehlednost: Vizuální prvky nejsou jen grafy. Použijte vhodně umístěnou grafiku, jako jsou ikony nebo ilustrace, abyste zvýšili přehlednost a usnadnili uživatelům orientaci v prezentovaných informacích.
A je to! Nyní jste připraveni vytvořit si vlastní dashboard pomocí šablon nebo v rámci specializovaného softwaru pro dashboardy.
Nastavte si projektový dashboard pomocí ClickUp
Pro mě spočívá krása dashboardů v jejich univerzálnosti. Od sledování prodejních výsledků a spokojenosti zákazníků v marketingu až po monitorování milníků projektu a alokaci zdrojů v projektovém managementu – dashboardy můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každého týmu.
Jako někdo, kdo žije v dashboardu, mohu potvrdit silné stránky ClickUp v jejich správném používání díky rozsáhlé knihovně předem připravených a přizpůsobitelných dashboardů. Ať už jste freelancer spravující osobní úkoly nebo projektový manažer podniku dohlížející na několik složitých projektů, ClickUp má dashboard pro každý účel.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a udělejte si z dashboardů svého spojence!