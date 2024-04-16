Dashboardy: Přístup k výkonným informacím je nyní snazší než kdykoli předtím

Nyní je více než kdy jindy nezbytné mít přístup ke všem svým pracovním úkolům a sledovat je na jednom místě.
Právě zde přicházejí na řadu ClickUp Dashboards. Dashboards jsou řídícím centrem všech vašich projektů – umožňují vám okamžitý přístup k informacím v reálném čase, sledování pokroku a zajištění přehlednosti v celé vaší společnosti.
Miliony uživatelů již využily ClickUp Dashboards k zefektivnění pracovních postupů a získání přehledu o tom, jak se práce vykonává.
Dnes s radostí oznamujeme, že ClickUp Dashboards se stávají ještě výkonnějšími díky přidání nových případů použití, šablon a zobrazení Dashboard, které lze přidat kdekoli v ClickUp pro okamžitý přehled o projektu.
Vizualizujte své projekty pomocí zobrazení dashboardů
Přáli jste si někdy, abyste mohli jediným pohledem sledovat průběh svého projektu? Nyní je to možné díky zobrazení Dashboard! Je to jako mít super schopnosti pro svou práci.
S přehledy jako zobrazením můžete to, na čem již pracujete, proměnit v tabulky a grafy pouhými několika kliknutími – klikněte na přidat zobrazení, zobrazení přehledu a vyberte šablonu přehledu. Zobrazení automaticky načte data z úkolů/polí, na kterých pracujete, a vytvoří přehled, který vizualizuje vaši práci.
Jednoduchý dashboard je skvělým příkladem toho, jak můžete zvýšit svou osobní produktivitu přidáním dashboardu jako zobrazení pomocí předem připravené šablony. To vám pomůže stanovit priority vašich úkolů, sledovat postup práce a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
Je to vaše osobní velitelské centrum pro efektivní a organizovaný pracovní postup.
Neomezené přizpůsobení pomocí karet dashboardu
Naše předem připravené šablony dashboardů jsou jen začátek. Přizpůsobení zobrazení dashboardu je stejně zábavné jako hraní si s kostkami. Díky naší funkci karet si můžete vybrat přesně ty informace, které chcete zobrazit, a způsob, jakým je chcete zobrazit.
Chcete přidat nové karty, abyste mohli sledovat různé aspekty své práce? Do toho! Potřebujete změnit jejich velikost, aby se vám hodily? To také můžete.
Vyberte si z více než 40 karet panelů a přizpůsobte si jakýkoli panel přesně podle svých potřeb. Mezi naše nejoblíbenější karty patří:
- Karty pro výpočty: Vypočítejte jakákoli data pomocí vzorců v uživatelských polích.
- Chatovací karty: Otevřete přímé komunikační kanály ve svém panelu.
- Karty stavu: Vizualizujte průběh úkolů pomocí koláčových, bateriových nebo sloupcových grafů.
- Karty priority: Seřaďte úkoly podle naléhavosti, abyste se mohli soustředit na položky s vysokou prioritou.
- Karty přiřazených osob: Zvýrazněte jednotlivé pracovní úkoly, abyste vyvážili odpovědnosti.
- Sprint Cards: Zobrazte průběh sprintu pomocí grafů rychlosti a burndown.
- Vložení karet: Integrujte obsah z jiných aplikací do svého panelu.
- Vlastní karty: Přidejte text, obrázky a úkoly a vytvořte si zcela vlastní sekce.
Síla Dashboards je ještě více zdůrazněna v kombinaci s flexibilitou našich Task Types. Nyní můžete přidat analytiku do jakéhokoli vysoce přizpůsobeného seznamu vytvořeného pomocí Task Types.
Vytvořte dashboardy pro celou vaši firmu
Nevíte, jak byste mohli dashboard využít ve své práci? Pomůžeme vám! Existuje nekonečné množství použití, které mohou optimalizovat jakoukoli pracovní funkci.
Dashboard pro řízení projektů
Skvělým příkladem je dashboard pro řízení projektů. Přidáním této šablony dashboardu jako zobrazení do jakéhokoli projektu okamžitě uvidíte, kde se vyskytují rizika nebo překážky a kteří členové týmu potřebují pomoc, aby projekt pokročil, takže můžete lépe zaměřit svůj čas.
Dashboard klientského portálu
Šablona Client Portal Dashboard je více než jen komunikační kanál – je to prostor pro spolupráci, který zve klienty do procesu projektu, což podporuje transparentnost a partnerství.
Tento dashboard je základním kamenem budování důvěry a udržování silných vztahů s klienty.
Dashboard marketingové kampaně
Další použití je pro marketingové týmy. S touto šablonou mohou týmy vytvářet vlastní dashboardy marketingových kampaní , které jdou nad rámec základní analytiky.
Analýza výkonu kampaní, zapojení publika a sledování konverzí je nyní snazší než kdykoli předtím. Tento dashboard je nezbytným nástrojem pro doladění marketingových strategií a maximalizaci dopadu.
CRM a dashboard pro udržení zákazníků
Kromě toho mohou týmy zákaznické podpory vytvářet CRM a retenční panely , které poskytují komplexní přehled o spokojenosti zákazníků a upozorňují na oblasti, které je třeba zlepšit, a potenciální růst.
Tento dashboard je nezbytný pro identifikaci rizik spojených se zákazníky a budování jejich dlouhodobé loajality.
Prodejní dashboard
Chcete zapojit svůj prodejní tým nebo mu poskytnout přehledný dashboard pro rychlý přehled? Prodejní týmy a majitelé firem mohou vytvářet výkonné prodejní dashboardy pro vizualizaci prodejních dat v reálném čase, což umožňuje rychlou identifikaci trendů a příležitostí.
Tento dashboard je zaměřen na oslavu úspěchů a strategické směřování k novým prodejním cílům.
Sprintový dashboard
Softwarové týmy získají podporu díky naší předem připravené šabloně Sprint Dashboard, která zefektivňuje plánování a sledování sprintů.
Nabízí sadu metrik, které vás provedou sprinty k úspěšnému dokončení a zajistí, že váš tým zůstane agilní a zaměřený na výsledky.
ClickUp AI: Budoucnost pracovních poznatků
Jak vidíte, skvělá viditelnost vede k velkému úspěchu! Díky výkonné funkci AI ClickUp Brain jsou tyto panely ještě lepší a snadněji použitelné.
Díky AI analýzám ClickUp Brain, které jsou integrovány do vašeho Dashboardu, máte k dispozici prakticky virtuálního datového analytika. Můžete mu položit jakoukoli otázku týkající se vašeho projektu a ClickUp Brain okamžitě prohledá všechna data ve vašem Dashboardu a poskytne vám odpověď.
Tato funkce snižuje potřebu ruční analýzy dat a minimalizuje přerušení.
Začlenění poznatků umělé inteligence do vašich ClickUp Dashboards znamená přijetí budoucnosti, ve které technologie rozšiřuje lidské schopnosti a činí projektové řízení efektivnějším, intuitivnějším a účinnějším. S umělou inteligencí projekty nejen řídíte, ale také je ovládáte.
Bezpochyby nejlepší přehled o vaší práci
Doufám, že jsem vás přesvědčil, abyste vyzkoušeli ClickUp Dashboards. Bez ohledu na vaši roli jsou Dashboards obrovským krokem k dosažení vašich nejambicióznějších cílů.
Dashboardy a zobrazení dashboardů jsou nyní k dispozici ve všech tarifech. Více informací naleznete zde.