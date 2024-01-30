Připravit, pozor, sprint! Váš hlavní průvodce měřením rychlosti sprintu

Pokud jste v agilním vývoji nováčkem, může být zjišťování sprintové rychlosti a vytváření grafů rychlosti matoucí záležitostí. Vše je ale jen o sledování skóre!
Rychlost sprintu je jako body v důležitém basketbalovém zápase. Pomáhá členům agilních a scrumových týmů zjistit, zda vyhrávají nebo prohrávají s časem.
Díky pochopení a využití sprintové rychlosti mohou vývojové týmy zlepšit svůj pracovní rytmus a zefektivnit své agilní vývojové procesy. Obecně platí, že čím vyšší je rychlost, tím více práce zvládnete v každém sprintu a tím blíže jste k vítězství v rámci omezení, jako je čas a rozpočet.
Považujte tento průvodce za Phil Jacksona výpočtu a optimalizace sprintové rychlosti vašeho týmu. Nabídneme vám také postřehy a strategie pro zvýšení produktivity týmu během sprintových cyklů, které vám pomohou dosáhnout vítězství.
Jste připraveni ovládnout agilní hřiště? Jdeme na to! 🏀
Co je sprintová rychlost?
Agilní týmy pracují v krátkých vývojových fázích známých jako sprintové cykly. Každý cyklus, který obvykle trvá jeden až čtyři týdny, rozděluje projekt na měřitelné součásti práce nezbytné k dodání softwaru.
Vaši kolegové samozřejmě plánují, programují, řeší produktové backlogy a přepracovávají funkce v každém sprintu, ale jak odhadnout optimalizovaný čas potřebný k dodání? Právě proto se počítá rychlost. ⚡
Rychlost sprintu efektivně sleduje pokrok vašeho týmu a odhaduje, kolik práce může zvládnout v jednom sprintovém cyklu. Každý cyklus bude mít určitou rychlost v závislosti na tom, co tým dokončil. Průměrná rychlost za poslední tři až deset cyklů vám pomůže předpovědět standardní množství práce, které váš produktový nebo vývojový tým dokončí za jeden sprint.
Jaký je účel odhadu sprintové rychlosti?
Rychlost sprintu není měřítkem úspěchu, ale odhadem, který vám pomůže pochopit kapacitu vašeho týmu. Může se jednat o poměrně arbitrární metriku, která se může měnit v závislosti na faktorech, jako je složitost projektu, složení týmu nebo vnější vlivy.
Stále však potřebujete měřit rychlost sprintu, abyste:
- Zhodnoťte, kdy může váš tým dokončit konkrétní projekt.
- Upravte rozsah budoucích sprintů a navrhněte pracovní zátěž na základě aktuálního tempa pokroku.
- Přesněji kontrolujte a spravujte očekávání zainteresovaných stran
Rychlost sprintu také ukazuje neustálé zlepšování týmu, pokud jde o produktivitu. Ve většině případů se odhady rychlosti neustále zvyšují, což naznačuje, že tým se v průběhu času stal efektivnějším.
Tip pro profesionály: Rychlost vašeho týmu závisí na tom, jak spolehlivě plníte sprintové cíle. Pokud chcete zlepšit efektivitu svých pracovních postupů, použijte šablonu ClickUp Sprints. Obsahuje přednastavené agilní metriky a vlastní pole, které vám pomohou vypočítat rychlost týmu v jakémkoli měřítku. A to nejlepší? Je zcela zdarma!
Jak vypočítat sprintovou rychlost: vzorec a postup
Výpočet sprintové rychlosti ve vývoji softwaru je jednoduchý, jakmile pochopíte základní vzorec, který je následující:
Rychlost sprintu = Celkový objem dokončené práce v x počet minulých sprintů ➗ Počet minulých sprintů, tj. x
Abyste mohli tento vzorec použít, musíte nejprve zjistit řadu věcí, jako je metrika pro výpočet vykonané práce a vaše sprintové backlog. Rozložíme vám tento proces do tří standardních kroků, které doplníme příklady:
Krok 1: Určete metriku pro sledování pokroku v několika sprintech
Výpočet rychlosti vyžaduje měření práce v různých dimenzích, jako je tým, projekt a klient, což může být náročné. Proto je třeba určit vhodnou metriku pro přesný odhad vykonané práce. Tři běžně používané metriky jsou:
- Body příběhu: Uživatelský příběh stručně popisuje požadované funkce z pohledu zákazníka. Dokončení každého příběhu vyžaduje určitý čas a úsilí v závislosti na složitosti dané práce, která se kvantifikuje pomocí bodů příběhu. Chcete-li zjistit množství práce vykonané ve sprintu, musíte uvažovat v termínech: Kolik bodů příběhu bylo dokončeno ve sprintu? Řekněme, že váš tým dokončil uživatelské příběhy v hodnotě 26 bodů ve sprintu 1, takže práce vykonaná v tomto cyklu je 26. Můžete si přečíst tohoto rychlého průvodce výpočtem bodů příběhu v Agile.
- Hodiny: Pokud dáváte přednost tradičnějším metrikám, můžete vypočítat rychlost sprintu v hodinách tak, že zjistíte počet hodin strávených na dokončených uživatelských příbězích v každém sprintu – řekněme 120 hodin. Tato metoda může nabídnout méně detailní hodnotu provedené práce ve srovnání se story body, zejména pokud jsou odhady času nepředvídatelné.
- Ideální dny: Mnoho týmů může počítat sprintovou rychlost v ideálních dnech, přičemž každý ideální den označuje počet pracovních hodin v běžném pracovním dni (řekněme 8 hodin). Například 120 hodin práce vykonané ve sprintu 1 lze vyjádřit jako 120/8 nebo 15 ideálních dnů.
Většina týmů považuje výpočty založené na story pointech za vhodnější pro sledování pokroku týmu, protože zohledňují různé úrovně složitosti různých vývojových úkolů, často s využitím Fibonacciho posloupnosti.
Metriku můžete vybrat během plánování sprintu, ideálně před prvním sprintem. Ať už si vyberete jakoukoli metriku, ta také určí, jakým způsobem bude váš tým vyjadřovat rychlost – zda prostřednictvím story pointů, hodin nebo ideálních dnů.
Krok 2: Vypočítejte práci vykonanou pro každý zvažovaný sprint
Použijte svou preferovanou metriku k kvantifikaci práce, kterou váš tým zvládl během série sprintů. Práce může zahrnovat vyřizování položek backlogu, opravy chyb a práci na nových funkcích navržených vlastníkem produktu.
V ideálním případě byste měli zohlednit práci odvedenou ve třech sprintech, abyste stanovili referenční rychlost týmu. Pokud však odvedená práce výrazně kolísá, možná budete potřebovat více sprintů, abyste stabilizovali tempo pokroku.
Krok 3: Zjistěte průměrnou sprintovou rychlost svého týmu
Jakmile budete mít k dispozici čísla za práci odvedenou během vybraných sprintů, stačí spočítat průměr. Sečtěte celkové body, hodiny nebo ideální dny a výsledek vydělte počtem dokončených sprintů.
Pro větší přehlednost si projdeme několik praktických příkladů.
Příklad č. 1 Výpočet rychlosti sprintu pomocí bodů příběhu
Řekněme, že vedeme záznamy o bodech za dokončené úkoly v předchozích třech sprintech:
Sprint 1: Tým dokončil 10 uživatelských příběhů v hodnotě 3 body každý a další komplikovaný uživatelský příběh v hodnotě 6 bodů. To je celkem 36 bodů za příběhy (bez zlomkově dokončených příběhů).
Sprint 2: Zvládli jsme 9 uživatelských příběhů v hodnotě 5 bodů každý, což je celkem 45 bodů.
Sprint 3: Odvedená práce v hodnotě 38 bodů
Nyní sečtěte body příběhů a použijte vzorec: (36+45+38 bodů příběhů)/3 sprinty, výsledek je 39,67.
V tomto případě je naše průměrná sprintová rychlost 39,67 story pointů na sprint. To je v podstatě množství úsilí, které váš tým může vynaložit v každém sprintu.
Příklad č. 2 Výpočet rychlosti sprintu pomocí hodin
Výpočet rychlosti sprintu pomocí hodin jako měřítka se řídí podobným přístupem jako v předchozím příkladu, ale zde jsou úkoly převedeny na hodiny.
Sprint 1: 160 hodin na dokončení 5 úkolů
Sprint 2: 240 hodin pro 8 úkolů
Sprint 3: 180 hodin na 6 úkolů
Během posledních tří sprintů tým investoval celkem 580 hodin. To je přibližně 193,33 hodin na sprint, což dává průměrnou sprintovou rychlost 190 hodin.
Odhady v hodinách pomáhají pochopit, kolik hodin může tým reálně věnovat práci na projektu, aniž by se přetěžoval. V našem příkladu si všimnete výrazného propadu během sprintu 2, který nemusí být realistický a je třeba jej řešit.
Příklad č. 3 Výpočet rychlosti sprintu pomocí ideálních dnů
Při používání dnů jako měřítka se často začíná stanovením ideálního dne. Možná budete muset nejprve sečíst celkový výstup z několika sprintů. V našem příkladu budeme považovat za ideální den den v délce 8 hodin.
Sprint 1: 96 odpracovaných hodin. 96/8 je 12 ideálních dní.
Sprint 2: 120 hodin – 15 ideálních dnů
Sprint 3: 108 hodin – 13,5 ideálních dnů
Přidáním ideálních dnů pro každý sprint dostaneme 40,5, takže průměr je 13,5 ideálních dnů pro každý sprint.
6 strategií pro zlepšení a stabilizaci rychlosti vašeho týmu
Rychlost sprintu musí být stabilní, aby byla spolehlivá a užitečná pro plánování sprintů. Přesto můžete očekávat velké výkyvy rychlosti kvůli problémům, jako jsou:
- Příliš komplikovaný agilní projekt
- Zbytečné testy a schůzky
- Omezený vstup od vlastníka produktu
- Nekalibrovaný produktový backlog
- Nedostatek personálu
I když některé z těchto problémů nemůžete ovlivnit, můžete se vyhnout běžným překážkám produktivity pomocí kvalitního řešení pro správu projektů, jako je ClickUp. Tento software vám pomůže efektivně řídit projekty a udržovat vyšší rychlost v průběhu celého pracovního postupu.
Sestavili jsme šest strategií schválených odborníky pro zlepšení a stabilizaci rychlosti týmu. Předvedeme také některé užitečné funkce ClickUp Agile Suite, které jsou ideální pro sledování rychlosti sprintů a udržení produktivity týmů. 👇
1. Dokumentujte a optimalizujte svůj pracovní postup
Agilní týmy se mohou nechat odvést špatně optimalizovanými pracovními postupy, které mají tendenci snižovat jejich rychlost. Představte si následující situaci: Miriam, zkušená programátorka, tráví 4 hodiny svého pracovního dne tím, že se ptá členů týmu na přesné požadavky na produkt. Co když se to stane i u jiných týmů? Vaše rychlost klesne.
Jediným způsobem, jak zefektivnit různé pracovní procesy a minimalizovat chyby v každém sprintu, je dokumentovat vše – od případových studií uživatelů a požadavků projektu až po položky backlogu.
Vezměte si například ClickUp Docs – pomůže vám centralizovat dokumentaci k vašim produktům do snadno prohledávatelného formátu. Podrobně popište požadované specifikace, sdílejte prototypy a spolupracujte na nich a organizujte backlogy pro každý sprint, vše na jednom místě.
Jako komplexní nástroj pro plánování sprintů nabízí ClickUp několik dalších funkcí pro optimalizaci pracovních postupů vašeho týmu, například:
- ClickUp AI : Umělá inteligence této platformy disponuje rozsáhlou knihovnou odvětvových pokynů navržených tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným rolím. Vaši kolegové mohou tento nástroj využívat jako partnera pro psaní a brainstorming a využít jej například pro následující úkoly: Psaní případových studií, testovacích plánů a technických projektových dokumentů Shrnování poznámek z jednání a dalších dat Brainstorming názvů funkcí
- Psaní případových studií, testovacích plánů a technických projektových dokumentů
- Shrnutí poznámek z jednání a dalších údajů
- Brainstorming názvů funkcí
- ClickUp Automations : Využijte plynulou automatizaci k urychlení časově náročných a rutinních úkolů. Vaši kolegové si mohou vybrat z více než 100 předem připravených automatizací nebo si vytvořit vlastní, což jim umožní zrychlit pracovní postupy a zvýšit kapacitu pro důležité vývojové úkoly.
- Detekce spolupráce : Tato funkce umožňuje členům týmu vidět, kdy jiný kolega pracuje na stejném úkolu nebo dokumentu jako oni, čímž se zabrání duplicitě práce.
- Psaní případových studií, testovacích plánů a technických projektových dokumentů
- Shrnutí poznámek z jednání a dalších údajů
- Brainstorming názvů funkcí
2. Vizualizujte pokrok pomocí zpráv o rychlosti
Nemusíte čekat na konec tří sprintů, abyste získali představu o své rychlosti. Mnoho týmů nyní používá vizuální přehledy, aby mohly sledovat odhady rychlosti sprintu v reálném čase.
Dvě oblíbené metody sledování rychlosti jsou:
- Graf sprintové rychlosti: Jedná se o jednoduché grafické znázornění vaší odvedené práce (znázorněné na ose Y) v jednotlivých sprintech (znázorněných na ose X).
- Burndown graf: Burndown graf je další grafické znázornění pro sledování rychlosti, které vám poskytne přehled o zbývajících úkolech v porovnání s časem.
Prozkoumejte karty Sprint Velocity v ClickUp, které vám umožní vizuálně znázornit a sledovat pokrok vašeho týmu v přehledném formátu. Nastavení těchto karet zabere jen chvilku, protože se automaticky přizpůsobí konfiguraci vašeho výchozího pracovního prostoru nebo složky sprintu.
Kromě toho můžete v ClickUp také vytvořit karty Burnup a Burndown, abyste získali přehled o nevyřízené práci. Tyto zprávy v reálném čase vylepšují odhad rychlosti sprintu a vedou k produktivnějším plánovacím schůzkám.
3. Udržujte stabilní rychlost tím, že budete kontrolovat proměnné
Klíčem k udržení sprintové rychlosti vašeho týmu je konzistence. Změna příliš mnoha proměnných v několika sprintech může vést k výrazným výkyvům v rychlosti pokroku.
Obecně se snažte udržovat základní parametry, jako je délka sprintu, fluktuace týmu a odhady story pointů, v rovnováze během sprintů. Pokud předvídáte zpoždění kvůli přetížení týmu, můžete vždy provést úpravy. Například přidání nového člena obvykle zvyšuje pracovní kapacitu a pomáhá zvýšit rychlost.
Sledování proměnných projektu je s ClickUp Sprints hračka. Nabízí sadu funkcí, které scrum masterům umožňují efektivně řídit všechny aspekty projektu. Nastavujte termíny sprintů, přidělujte body, spravujte backlogy, určujte úkoly v oblasti UX designu a upravujte priority, aby všichni měli jasno v úkolech a časových plánech.
S ClickUpem můžete sledovat sprintové body podle úkolů a přidělených osob a získat podrobný přehled o pokroku. Změny můžete provádět kdykoli na základě požadavků uživatelů a aktuálních obchodních cílů a okamžitě zkontrolovat, jak vše ovlivňuje vaši rychlost.
Zbyly vám nějaké úkoly? Nedokončenou práci můžete automaticky přesunout do dalšího sprintu a dokonce ji integrovat s nástroji třetích stran, jako jsou GitHub, GitLab nebo Bitbucket, a synchronizovat tak pokrok.
4. Pravidelně kontrolujte sprint backlog
Dobře propracovaný backlog je pokladnicí detailů ve scrumových pracovních postupech, která poskytuje členům týmu komplexní informace při zahájení nového sprintu. Propracovaný backlog zajišťuje, že týmy upřednostňují provádění nezbytných a/nebo vysoce hodnotných úkolů, aby si udržely vyšší rychlost.
K organizaci a dohledu nad důležitými úkoly a termíny v každém sprintu můžete použít šablonu ClickUp Project Backlog. Je navržena tak, aby zefektivnila zaznamenávání úkolů a pomohla vám díky sledování pokroku v reálném čase, vestavěné synchronizaci týmu, stanovení priorit a nástrojům scrum.
5. Dávejte pozor na vnější závislosti a technické potíže
Ačkoli se rychlost často měří na úrovni týmu, mohou tuto metriku ovlivnit jak interní, tak externí faktory. Změny v požadavcích, chybějící kritický software, pomalá zpětná vazba od zákazníků nebo absence klíčového člena týmu mohou snížit celkovou rychlost.
Nejlepší postup je vytvořit soudržnou mapu závislostí během plánování sprintu. Zohledněte všechny potenciální překážky, jako jsou narušené schvalovací procesy a technické překážky, například zastaralé testovací servery, abyste mohli zkontrolovat vzájemně propojené úkoly, kterých se to týká.
Potřebujete rychlý start? ClickUp Dependencies vám pomůže! Tato funkce vám umožňuje vytvářet a sledovat propojení mezi úkoly, dokumenty a výstupy. Můžete použít Ganttovy diagramy platformy, abyste získali ucelený přehled o všem, například o propojení mezi zákazníky a objednávkami, klienty a obchodními případy nebo uživateli a hlášeními o chybách.
6. Věnujte retrospektivu sprintu optimalizaci rychlosti
Při hledání dalších příležitostí k optimalizaci rychlosti je dobré uspořádat retrospektivní schůzku ke sprintu. Proberte s týmem předchozí sprinty a zaznamenejte jednotlivé názory na to, jaká pracovní zátěž se jeví jako proveditelná pro příští sprint.
Mějte na paměti, že agresivní optimalizace rychlosti sprintu může být někdy kontraproduktivní. Pokud například budete v příštím sprintu tlačit na přidání dalších funkcí, je pravděpodobné, že tím utrpí kvalita a produkt bude obsahovat mnoho chyb.
Pomocí ClickUp Dashboards získáte přístup k celé řadě agilních reportů pro vaše sprintové retrospektivy. Zapojte se do diskusí podložených daty o překážkách bránících pokroku. Můžete například použít karty Sprint k měření výkonu aktuálního sprintu nebo karty Time Tracking k porovnání odhadované práce zaměstnanců s jednotlivými hodinami.
Tip: Využijte šablony ClickUp pro retrospektivu a plánování sprintů, abyste mohli své sezení dokumentovat přehledným způsobem.
Potenciální výzvy při používání sprintové rychlosti
Sprintová rychlost, pokud je použita nesprávným způsobem, může být pro jakýkoli vývojový tým nepříjemná. Zde je několik nepříjemných situací, na které si musíte dát pozor:
Špatné kontextové využití sprintové rychlosti vašeho týmu
Jak naznačuje Goodhartův zákon: „Když se měřítko stane cílem, ztrácí svou účinnost. “
Rychlost sprintu není ideálním nástrojem pro prosazování změn v týmu. Jejím primárním účelem je pouze pomáhat při plánování budoucích sprintů a vykazování odhadů.
Porovnávání rychlostí mezi různými týmy nebo jejich využívání k mikromanagementu zaměstnanců může vést k vyhoření a snížení kvality práce. Rychlost by měla být výhradně podpůrným nástrojem pro sladění týmu s cílem poskytovat zákazníkům hodnotu a spokojenost a splnit očekávání zainteresovaných stran.
Ignorování technických dluhů
Snahy o zvýšení rychlosti sprintu mohou vést k potenciálnímu kompromisu mezi rychlostí a kvalitou, což může způsobit technický dluh. Tlak na rychlé dokončení práce může vést k tomu, že týmy vynechají důležité postupy, jako jsou testování jednotek a kontroly kódu.
Uvědomte si, že vyšší rychlost neznamená vyšší obchodní hodnotu. Upřednostněte stabilní rychlost, která vyhovuje vašemu týmu.
Žádné prostoje pro budoucí sprinty
Ačkoli je rychlost sprintu v agilním projektovém řízení zásadním měřítkem, nové týmy často dělají chybu, že svůj nadcházející sprint přeplní úkoly a nenechají žádný prostor pro volný čas. To může mít dopad na výkonnost týmu a výsledky, zejména při řešení výpadků služeb.
Výhody důsledného měření rychlosti sprintu
Výše uvedené výzvy lze z velké části vyhnout, pokud používáte sprintovou rychlost se správným přístupem. Týmy, které tuto metriku pravidelně používají, mají tři výrazné výhody:
- Vylepšené plánování sprintů : Rychlost sprintu nabízí spolehlivou metodu pro hodnocení pracovní zátěže týmu a vyhýbání se nepředvídaným překážkám ve vašem vývojovém procesu.
- Lepší komunikace se zainteresovanými stranami: Zjednodušuje komunikaci se zainteresovanými stranami projektu. Můžete nabídnout přesné časové rámce pro úkoly na základě datových reportů.
- Lepší přehled o pracovních vzorcích: Pravidelné kontroly rychlosti sprintu poskytují hlubší vhled do efektivity vašeho týmu a jeho pracovních vzorců, což pomáhá včas identifikovat výkyvy ve výkonu.
Urychlete projekty pomocí ClickUp
Zvyšte efektivitu a produktivitu svého týmu s ClickUp – dokonalým nástrojem pro sledování rychlosti sprintu a navigaci v celém životním cyklu vývoje softwaru.
Díky nástrojům s podporou umělé inteligence a agilním šablonám vám ClickUp poskytne potřebnou podporu, abyste se dostali do čela a dosáhli úžasných úspěchů v každém projektu. Zaregistrujte se zdarma a dejte svému týmu ten správný impuls, který potřebuje, aby dosáhl úspěchu v každém úkolu! 🌺