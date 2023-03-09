10 příkladů retrospektivy sprintu pro agilní týmy

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je retrospektiva sprintu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Sprint Retrospective je jednou z pěti klíčových agilních událostí (dříve agilních ceremonií) ve Scrumu, při které tým reflektuje, co se během předchozího sprintu podařilo a co by se dalo vylepšit pro další sprint. " } } ] }
Rychlá kontrola, než se pustíme do příkladů retrospektivy sprintu: Na stupnici od 1 do 10, jak byste ohodnotili zapojení svého týmu do současných retrospektiv?
Jedna možnost je „Téměř všichni žádají o odložení“ a 10 je „Je to bezpečný prostor pro upřímnou zpětnou vazbu týmu a poté máme více znalostí, abychom mohli podniknout správné kroky ke zlepšení“.
Pokud jste někde mezi sedmi a devíti, získáte více způsobů, jak udržet své retrospektivy svěží a zdvojnásobit kreativní výstup. Pokud jste pod šesti, pojďme vás nasměrovat na rychlou cestu k hromadění malých vítězství a začněte vidět výsledky!
Vybrali jsme 10 příkladů retrospektivy, které vám pomohou experimentovat a najít formát, který vyhovuje vašemu týmu, a navíc praktické tipy od agilních lídrů, jak maximalizovat čas vašeho týmu!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Retrospektivy sprintů jsou agilní schůzky, na kterých týmy reflektují minulé sprinty a identifikují oblasti, které je třeba zlepšit.
- Liší se od Sprint Reviews, které se zaměřují na samotný výstup.
- Existují různé formáty retrospektivy, z nichž každý má jiné zaměření, například emocionální cesty, podrobné poznatky, stanovení priorit a chvála týmu.
- Mezi příklady patří Mad Sad Glad, DAKI, Mountain Climber, Dot Voting, Starfish, Sailboat, Feedback Grid, Kudo Cards, Each One Meets All a Winning Streak.
- Tyto formáty lze přizpůsobit pro vzdálené týmy pomocí digitálních nástrojů pro spolupráci, jako je ClickUp.
- Pravidelné retrospektivy podporují neustálé učení, zlepšují dynamiku týmu a celkově zefektivňují pracovní postupy.
Co je retrospektiva sprintu?
Sprint Retrospective je jednou z pěti klíčových agilních událostí (dříve agilních ceremonií ) ve Scrumu, při které tým reflektuje, co se během předchozího sprintu podařilo a co by se dalo v příštím sprintu vylepšit.
Retrospektiva sprintu je schůzka, která se obvykle koná na konci agilního vývojového cyklu a jejímž cílem je zhodnotit, co se podařilo, co by se dalo vylepšit a jaké další problémy je třeba řešit, aby se tým stal efektivnějším.
Retrospektiva je často zaměňována s jinou agilní událostí zvanou Sprint Review, ale mají odlišné účely:
- Sprint Review sdružuje Scrum Mastera, Product Ownera, vývojový tým a zainteresované strany, aby diskutovali a poskytli zpětnou vazbu k výstupům nebo funkcím v aktuálním Sprintu.
- Sprint Retrospective se koná po dokončení sprintu, aby se sdílelo, co fungovalo, co nefungovalo a co by se dalo vylepšit, aby tým mohl provést správné úpravy pro budoucí sprinty.
Zjistěte více o schůzce Sprint Review!
Tip pro profesionály: Pokud chcete zavést schůzky, které budou více vyhovovat introvertům, použijte produktivní platformu, jako je ClickUp, abyste svému týmu poskytli soukromý čas na to, aby nejprve sami přemýšleli, a poté přidali své myšlenky k diskusi na příštím retrospektivním setkání. Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro brainstorming sprintové retrospektivy a začněte!
Srovnávací tabulka retrospektivy sprintu
TL;DR: Různé formáty retrospektivy se zaměřují na různé výsledky. Zde je stručný přehled příkladů retrospektivy sprintu, které budeme probíráme:
|Příklad retrospektivy sprintu
|Zaměřte se
|Nejlépe použitelné…
|Emocionální cesta
|Porozumění stresovým faktorům a celkové dynamice týmu
|Podrobné poznatky pro zlepšení
|Zaznamenávejte poznatky a přiřazujte úkoly
|Hluboká reflexe úspěchu jednotlivců i týmu
|Reflexe po náročném nebo dlouhém sprintovém projektu
|Stanovení priorit
|Pro urychlení nejdůležitějších bodů diskuse po sprintu
|Dobré a špatné zkušenosti se současnými procesy
|Podporujte otevřený dialog
|Brainstorming vize
|Sladění individuálních a týmových cílů
|Specifikace témat diskusí
|Formát lze přizpůsobit jakékoli situaci.
|Vzájemné uznání mezi kolegy
|Vytvořte společný prostor, kde se budete navzájem veřejně chválit.
|Rychlá zpětná vazba 1:1
|Usnadněte retrospektivu založenou na aktivitách pro zapracování nových zaměstnanců nebo obecné budování týmu.
|Učení pro opakovaný úspěch
|Chcete-li zdůraznit jakékoli procesy, nástroje nebo osoby, které usnadnily dokončení úkolů a dodržení termínů
10 příkladů retrospektivy sprintu
Příklady jsou určeny jak pro začínající, tak pro zkušené agilní týmy. Projdeme si, jak používat každý model z pohledu vzdáleného týmu, který k provedení retrospektivy Scrum používá digitální nástroj pro spolupráci.
Doporučujeme vám vyzkoušet několik formátů, abyste zjistili, který nejlépe vyhovuje DNA vašeho týmu a kultuře schůzek. Jdeme na to!
1. Šílený, smutný, šťastný
Retrospektiva sprintu Mad Sad Glad zkoumá překážky procesu, stresory a celkovou morálku týmu z hlediska toho, jak jednotlivci i celý tým pracovali v předchozím sprintu.
Scrum Masters a agilní lídři jsou zodpovědní za odstraňování překážek, které brání zvýšení produktivity. Tyto typy otázek poskytují vhled do interních nebo externích zdrojů, které ovlivňují tým.
- Jaké jsou praktické způsoby, jak lze procesy upravit tak, aby fungovaly bez problémů?
- Cítíte se po plánovacích schůzkách více či méně připraveni pustit se do práce?
- Je někdo přetížen jedním nebo více kroky v pracovním postupu?
- Jaké monotónní úkoly vás zpomalují?
Jak používat Mad Sad Glad
- Rozdělte svou digitální tabuli na tři sloupce a pojmenujte je „Radost“, „Smutek“ a „Zlost“.
- Přidejte několik barevných lepících poznámek, které budou představovat položku pro příslušný sloupec (radost = zelená, smutek = modrá, vztek = oranžová).
- Požádejte každého člena týmu, aby do každého sloupce přidal alespoň jeden bod zaměřený na emocionální průběh předchozího sprintu.
- Vedejte diskusi a začněte s určitým sloupcem nebo urgentním bodem.
Sprint Retrospectives mohou být pro tým náročné. Je to proto, že obvykle přinášejí mnoho klíčových poznatků a oblastí, které je třeba zlepšit. Někteří lidé mohou mít pocit, že vždy zaostávají. Rádi pořádáme „neoficiální“ upřímné rozhovory, kde může kdokoli říci naprosto cokoli, co chce, a nic se nezaznamenává.
Tip pro profesionály: Jsou vaše poznatky z retrospektivy pohřbeny někde ve vaší doručené poště? Než vytvoříte další složku v doručené poště, vyzkoušejte šablonu Backlogs and Sprints od ClickUp, abyste mohli organizovat všechny pracovní a sprintové backlogy na jednom místě.
2. DAKI
Retrospektiva sprintu DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) je účinný model, který agilním týmům pomáhá získat podrobné poznatky z jejich retrospektiv. Členové týmu se velmi soustředí na procesy, agilní nástroje a zdroje, takže je nejlepší, když již mají za sebou několik sprintů.
- Drop: Věci, které je třeba zcela odstranit z předchozích sprintů, protože poškozují nebo ruší práci a produktivitu týmu.
- Přidat: Věci, které je třeba přidat nebo nahradit, aby byly splněny potřeby členů týmu.
- Zachovat: Věci, které se staly nezbytnými pro proces a dodání v nadcházejících sprintech.
- Vylepšení: Věci, které je třeba změnit (v malém nebo velkém měřítku) pro neustálé zlepšování a celkový úspěch.
Jak používat DAKI
- Rozdělte svou digitální tabuli na čtyři sloupce a označte je v tomto pořadí: Odstranit, Přidat, Zachovat a Vylepšit.
- Pokud chcete zaměřit zpětnou vazbu na určitý proces, nástroj nebo pracovní postup, označte sloupce příslušným tématem.
- Požádejte svůj tým, aby do každého sloupce přidal alespoň jednu položku.
David Hoodspith, agilní kouč ve společnosti The Road to Agile, to vystihuje nejlépe:
„Sprintovat každé dva týdny znamená, že musíte vytvořit 26 retrospektiv ročně. Vynaložil jsem čas, abych se ujistil, že jsou všechny odlišné. To znamená změnit formát, nechat je provést někým jiným nebo si obléct kostým hot dogu. Vaše retrospektivy by měly být jedinečné jako sněhové vločky!
Čas nebyl mým spojencem při přípravě na jedno setkání Sprint Retrospective. Nemohl jsem se řádně připravit, takže jsem musel znovu použít předchozí formát. Když jsem míjel hračku své dcery, uviděl jsem halloweenský kostým hot dogu svého nejstaršího syna. Okamžitě jsem si ho oblékl a provedl retrospektivu. Ten den jsem zjistil, že jakákoli změna nebo variace retrospektivy může vyvolat zapojení a hlavně radost!
3. Horolezec
Vyzýváme všechny členy týmu, kteří mají rádi dobrodružství! Retrospektiva sprintu Mountain Climber se zaměřuje na individuální reflexi po náročném nebo velkém sprintu.
Scrum Masters a agilní lídři mají za úkol odstraňovat překážky, které brání zvýšení produktivity. V podstatě žádáte každého člena týmu, aby si uvědomil své skutečné schopnosti dokončit úkoly a jak jim můžete pomoci dosáhnout jejich cíle.
Jak používat Mountain Climber
Buďte při této retrospektivě tak kreativní, jak jen chcete! Zde je několik doporučených podnětů:
- Cesta: Pomohlo vám naše plánování sprintu vykročit správnou nohou? Byly chvíle, kdy vás úkoly nebo požadavky svedly z cesty?
- Počasí: Co vás zpomalilo nebo vás posunulo vpřed k dokončení sprintu?
- Ropes: Jak jste vnímal podporu celého týmu?
- Chyby/překážky: S jakými malými/velkými překážkami jste se setkali?
- Lékárnička: Co potřebujete pro budoucí sprinty, aby vám pomohly dokončit úkoly včas?
4. Bodové hlasování
Retrospektiva sprintu Dot Voting se zaměřuje na stanovení priorit, takže se retrospektivní schůzka věnuje tématům, která jsou pro všechny důležitá a je třeba je řešit co nejdříve.
Pokud s retrospektivními schůzkami Sprint teprve začínáte, je to jedna z nejlepších retrospektiv, které můžete vyzkoušet. Týmy, které nově zavádějí agilní projektové řízení nebo Scrum, procházejí významnými změnami v chování a procesech, aby splnily cíle v oblasti rychlosti a flexibility.
Jak používat bodové hlasování
Čas navíc je zdroj, po kterém touží všechny vývojové týmy. Abyste co nejlépe využili čas a pozornost všech, začněte hlasování přidáním položek, které jste shromáždili od členů týmu. Buďte co nejpřesnější, abyste na konci retrospektivy měli konkrétní závěry, které lze uplatnit v praxi.
5. Hvězdice
Podobně jako retrospektiva DAKI je i retrospektiva sprintu Starfish rozdělena do pěti kategorií, počínaje zpětnou vazbou o současných postupech a konče novými nápady pro zlepšení procesů. Retrospektivní nápady jako Starfish mají tendenci sledovat určitý pořadí, aby se zajistilo, že konverzace bude pokračovat a tým bude nadšený pro budoucí sprinty.
|Kategorie
|Příklad odpovědi
|Pokračujte
|V úterý otevřete virtuální místnost pro rychlé dotazy s produktovým vlastníkem
|Méně
|Přerušení během poslední části dne prostřednictvím Slacku kvůli aktualizaci stavu
|Více
|Sdílení znalostí a názorů o našich nástrojích a systémech pro chytřejší práci
|Začněte jednat
|Zanechte kód v lepším stavu, než jste ho našli, abyste snížili technický dluh
|Přestaňte dělat
|Komunikujte prostřednictvím e-mailu nebo Slacku, nikoli v rámci úkolu
Jak používat Starfish
Ruben Gamez, zakladatel a generální ředitel společnosti SignWell, se podělil o zkušenosti svého týmu:
„Naše retrospektivy sprintů vždy zahrnují 5hvězdičkovou tabuli: Pokračovat, Omezit, Zvýšit, Zastavit a Začít. Nejdříve samostatně a poté společně brainstormujeme nápady, které spadají do jednotlivých bodů hvězdy. Je to příjemný způsob, jak reflektovat dobré, špatné a ošklivé stránky, zatímco hledáme nejlepší způsob, jak postupovat dál. “
Ruben pokračuje: „Jakmile tyto nápady efektivně seskupíme do správných kategorií a témat, vymyslíme plán pro příště. “
Vyzkoušejte tyto šablony „stop start continue“!
6. Plachetnice
Retrospektiva sprintu Sailboat se zaměřuje na cíle a vizi toho, kam chce tým Scrum směřovat, jak se tam dostane a jaké výzvy předvídá.
Jedná se o vizuální model s kresbou/fotografií plachetnice na její cestě. Zde je vysvětlení, co jednotlivé obrázky představují:
- Plachetnice: Všichni členové týmu Scrum
- Ostrov: Společná vize/cíle
- Vítr: Procesy, nástroje a lidé, kteří pomáhají týmu Scrum dosáhnout jeho vize
- Rocks: Rizika a překážky na cestě
- Kotva: Procesy, nástroje a lidé, kteří zpomalují tým Scrum
Jak používat Sailboat
- Nakreslete nebo použijte fotografii plachetnice s kotvou připevněnou k boku, která směřuje k ostrovu. Obklopte loď větrem (sérií zakřivených čar) a velkými kameny.
- Požádejte každého člena týmu Scrum, aby přispěl nápady k otevřené diskusi a zaznamenávání.
7. Mřížka zpětné vazby
Sprint Retrospective Feedback Grid je přesně to, co název napovídá: otevřená mřížka rozdělená do čtyř kvadrantů. Pokud chcete, aby to bylo jednoduché, použijte standardní štítky „Líbí se mi“, „Kritika“, „Otázky“ a „Nápady“. Pokud však máte čtyři témata, ke kterým chcete poskytnout zpětnou vazbu ohledně posledního sprintu, bude to účinnější než standardní postup.
Jak používat mřížku zpětné vazby
Prázdná tabulka pro zpětnou vazbu se může tajně proměnit v náročnou úlohu. Zde je tip, jak využít malé diskusní skupiny k maximalizaci hodnoty času, zpětné vazby a nápadů vašeho týmu:
Než zahájíte seriózní schůzku Sprint Retrospective, povzbuďte svůj tým, aby nejprve vytvořil malé diskusní skupiny, ve kterých rozebere jednotlivé body a nejprve předloží své návrhy. To jim umožní se na schůzku psychicky připravit a dá jim dostatek času na to, aby nejprve přišli s nápady.
Všimněte si, jak se váš tým během schůzky nebude rozptylovat, protože se bude těšit na prezentaci svých nápadů a bude se více zapojovat do diskuse o tématech ostatních členů.
Než zahájíte seriózní schůzku Sprint Retrospective, povzbuďte svůj tým, aby nejprve vytvořil malé diskusní skupiny, ve kterých rozebere jednotlivé body a nejprve předloží své návrhy. To jim umožní se na schůzce soustředit a dá jim dostatek času na to, aby nejprve přišli s nápady.
Tip pro profesionály: Zajistěte si podporu dalších agilních schůzek pomocí šablony agilních sprintů ClickUp. Díky přehlednému uspořádání a snadné dostupnosti všech informací se snadno přesunete z jedné důležité události k další!
8. Kudo karty
Potřebujete pořádnou chválu týmu, aby se všichni dostali do správné nálady? (Nemyslím tím vás, Glad Sad Mad Retrospective!)
Retrospektiva sprintu Kudo Cards oceňuje spolupráci, komunikaci a výkon členů týmu během celého cyklu sprintu. Jedná se o pozitivní zážitek, který stmeluje tým, zejména u hybridních nebo virtuálních týmů.
Jak používat karty Kudo
Vytvořte nekonečné digitální plátno a povzbuďte všechny, aby rychle a smysluplně podpořili člena týmu.
Tip pro profesionály: Pokud je obtížné naplánovat schůzky, protože váš tým je rozptýlen v několika časových pásmech, vytvořte zobrazení ClickUp Board, do kterého se každý člen týmu může připojit ve vhodnou dobu a @zmínit někoho na kartě Kudo.
Získejte průvodce ClickUp s nejlepšími citáty o týmové práci !
9. Každý splňuje všechny požadavky
Aktivita Sprint Retrospective Each One Meets All se soustředí na dvě témata: poznání všech členů týmu a sdílení přímé zpětné vazby. Čím je tato aktivita jedinečná? Je podobná speed datingu, kde se skupina dvou lidí baví 1:1.
Jak používat Each One Meets All
V kancelářském prostředí je to snazší. Ale pro týmy pracující na dálku to může být trochu nepříjemné a časově náročné, pokud technika přestane fungovat nebo se budete muset proklikat virtuálními místnostmi, abyste se dostali k dalšímu 1:1. Tato retrospektiva se může snadno stát ztrátou času, pokud váš tým v tomto formátu nenajde žádnou hodnotu. Na druhou stranu je to ale zábavný a kreativní přístup k budování vztahů v týmu!
Tip pro profesionály: Posilte své krátké sprinty pomocí šablony Design Sprint od ClickUp! Dny 1–5 jsou rozděleny podle fází s doporučenými vlastními poli pro snadné sledování úkolů.
10. Série vítězství
Retrospektiva sprintu Winning Streak je ideální pro situace, kdy téměř všechny nebo všechny části sprintu proběhly hladce.
Máme tendenci si pamatovat většinu věcí, které selhaly nebo nesplnily naše očekávání. Provedení tohoto cvičení na schůzce Sprint Retrospective nám pomáhá zachytit to, co chceme opakovat pro další úspěch.
Jak používat Winning Streak
Zatímco je to ještě čerstvé v paměti, požádejte svůj tým, aby zhodnotil předchozí sprintový cyklus od začátku do konce. Zdůrazněte všechny procesy, nástroje nebo osoby, které usnadnily dokončení úkolů a dodržení termínů. Možná budete chtít mít po ruce své SOP, abyste mohli zdokumentovat některé z těchto poznatků a pomoci tak současným i budoucím členům Scrum týmu!
Často kladené otázky k retrospektivě sprintu
Jaké jsou výhody retrospektivy sprintu?
Hlavní výhodou provádění retrospektivy sprintu je to, že podporuje neustálé učení a zlepšování v rámci týmu. Pravidelným zhodnocováním každé iterace a diskutováním o oblastech, které je třeba zlepšit, mohou týmy identifikovat slabiny nebo problémy, než se stanou závažnými, a zajistit, aby celý tým měl stejný názor na budoucí plány vývoje kódu a dokončení produktů. Kromě toho také poskytuje členům týmu příležitost vyjádřit své nápady a pocity, aniž by se museli obávat, že budou souzeni nebo kritizováni.
Co zahrnout do retrospektivy sprintu?
Při provádění retrospektivy sprintu je důležité zohlednit všechny aspekty vývojového procesu, abyste mohli najít oblasti, které je třeba zlepšit, a to jak v individuálním výkonu, tak v celkovém pracovním postupu. Zde je několik témat, která byste mohli chtít prodiskutovat: rychlost pokroku, dynamika týmu, individuální odpovědnosti, komunikace mezi členy, strategie řešení problémů, cíle dosažené/nedosažené během tohoto sprintového cyklu a jakákoli zlepšení, která je třeba provést v budoucnu.
Jak často byste měli provádět retrospektivu sprintu?
Četnost sprintových retrospektiv bude záviset na potřebách vašeho týmu, ale obecně se doporučuje pořádat je každé dva týdny nebo po každé sprintové iteraci. Tým tak bude mít dostatek času na reflexi a smysluplnou diskusi o svém pokroku, aniž by mezi schůzkami uplynulo příliš mnoho času.
Propojte retrospektivy sprintů se všemi svými úkoly v ClickUp
Tradiční struktury jsou často kontraproduktivní pro růst a dosažení cílů. S ClickUp získáte nástroje pro nastavení pravidelných Sprint Retrospectives jako trvalého zdroje. Tato úroveň dostupných znalostí změní způsob, jakým váš tým komunikuje a pracuje na další iteraci i v budoucnu.
Doufáme, že vás jeden nebo tři nápady na retrospektivu sprintu zaujaly. V ClickUp najdete další bezplatné šablony, integrace a nástroje, které vám ušetří čas a pomohou vám vytvořit a automatizovat perfektní sprint!