10 nejlepších bezplatných online aplikací pro poznámkové lístky v roce 2025

Zatímco tradiční poznámkové bločky nám dobře sloužily ve fyzickém světě, virtuální prostředí přineslo zcela novou úroveň pohodlí a dostupnosti. Vítejte v éře online tabulek a nástrojů pro poznámkové bločky.
Online poznámkové bločky mohou být velkým pomocníkem nejen při zefektivnění spolupráce nebo brainstormingu nápadů, ale také při překonávání problémů vyplývajících ze změny kontextu.
V tomto článku představujeme komplexní přehled 10 nejlepších bezplatných online nástrojů pro poznámkové lístky, které jsou k dispozici v roce 2024.
Než začneme, pojďme si rychle projít některá z nejdůležitějších kritérií pro výběr online řešení pro poznámkové lístky.
Co byste měli hledat v online aplikacích pro poznámkové lístky?
Existuje mnoho bezplatných online nástrojů pro poznámkové lístky a softwaru pro bílé tabule, které se všechny chlubí vynikajícími funkcemi a slibují úžasné možnosti.
- Uživatelská přívětivost Hledejte intuitivní rozhraní, které umožňuje snadné vytváření, organizaci a přizpůsobení poznámek. Stejně jako potřebujete čistý a dobře organizovaný stůl, potřebujete také čistou a jednoduchou tabuli jako vizuální pracovní prostor.
- Funkce pro spolupráci jsou více než vítané, zejména u projektů zaměřených na týmovou práci, protože umožňují sdílení a úpravy v reálném čase, i když nejsou všichni členové týmu ve stejné místnosti. Funkce jako tyto jsou nesmírně užitečné při organizaci a stanovování priorit projektů.
- Robustní bezpečnostní opatření by neměla být opomíjena, protože chrání vaše citlivá data.
Pokud dáte přednost těmto vlastnostem, najdete nástroj pro poznámkové lístky, který dokonale vyhovuje vašim potřebám a posune vaši digitální organizaci na novou úroveň.
10 nejlepších online aplikací pro poznámkové lístky
1. ClickUp
Pokud hledáte robustní, komplexní a funkcemi nabitý online nástroj pro vytváření tabulek a poznámek, ClickUp je tou správnou volbou. Funkce ClickUp Whiteboards poskytuje virtuální plátno pro nápady, pracovní postupy a strategie.
Jednou z nejlepších věcí na ClickUp Whiteboards je, že obsahuje úžasnou sadu předem připravených šablon pro bílé tabule – od organizačních schémat a plánů až po mapování uživatelských příběhů a matici dopadu úsilí. Najdete zde šablony, které zefektivní a zrychlí všechny nejdůležitější aspekty vašeho pracovního postupu a pomohou vám sledovat váš pokrok.
Tento skvělý nástroj je vynikající jako pomocník při brainstormingu a mapování, stejně jako při robustních agilních pracovních postupech, ale je také skvělý pro jednodušší, ale stejně důležité věci, jako jsou seznamy úkolů. Navíc je to jeden z nejlepších nástrojů pro pořizování poznámek založených na umělé inteligenci.
Upozorňujeme, že ClickUp je mnohem více než jen nástroj pro virtuální poznámkové lístky. Jedná se o plnohodnotnou platformu pro spolupráci, produktivitu a správu projektů, takže kromě ClickUp Whiteboards můžete využívat také celou řadu dalších funkcí, které výrazně zlepší váš pracovní postup.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte předem připravené šablony nebo vytvořte nové, abyste zefektivnili spolupráci svého týmu a sledovali pokrok. Centrum šablon ClickUp nabízí bohatý výběr šablon rozdělených podle úrovně zkušeností a pro více než 13 případů použití – snadno upravitelných ve vaší online tabuli.
- Funkce Mind Map vám pomůže zobrazit složité koncepty a nejlepší nápady jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem.
- Plně editovatelné položky, úkoly a dokumenty, které můžete duplikovat, kreslit na ně, propojovat mezi sebou atd.
- Bohaté možnosti přizpůsobení zahrnují změnu všeho od barvy a velikosti položek až po typy spojů, což vám umožní vytvořit jedinečnou tabuli, která dokonale odráží vaše nápady a procesy.
- ClickUp také obsahuje funkci Reminder App, která zajistí, že nikdy nezmeškáte schůzku nebo termín.
Omezení ClickUp
- Poněkud strmá křivka učení
- Jen málo stížností na aplikaci pro Android
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Padlet
Padlet je dalším skvělým řešením pro organizaci týmové práce, zlepšení spolupráce v týmu a stanovení priorit vaší práce. Jeho hlavní funkcí jsou virtuální tabule, tzv. „padlety“, které slouží k organizaci a sdílení obsahu s členy týmu a příležitostnými spolupracovníky.
A obsahem myslíme prakticky cokoli. Jako jeden z nástrojů pro vytváření poznámkových bloků slouží samozřejmě k vytváření různých online poznámek, ale padlety mohou také obsahovat video a audio soubory, fotografie, ručně kreslené obrázky, odkazy na YouTube nebo Twitter a další.
Nejlepší funkce Padletu
- Podporuje 45 jazyků
- Padlet má aplikace pro web, iOS, Android, Mac, PC a Chromebook.
- 119 přizpůsobitelných tapet a podpora emodži
- Krásné tabule s velkým důrazem na grafiku a vizuální detaily
Omezení Padletu
- Bezplatný tarif je spíše základní.
- Omezená délka videa a velikost souboru
- Komentáře nelze řetězit ani formátovat.
Ceny Padletu
- Bezplatný tarif pro až 3 padlety
- Zlatý tarif pro až 20 padletů: 4,99 €/měsíc
- Platinový tarif s neomezeným počtem padletů: 6,99 €/měsíc
- Týmový plán: 9,99 €/měsíc
- Školní plán: od 1 000 € ročně (požádejte o cenovou nabídku)
Hodnocení a recenze Padlet
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
3. IdeaBoardz
Fanoušci opravdu jednoduchých řešení bez zbytečných ozdob, která kladou větší důraz na jednoduchost a pohodlí než na vizuální efekty, by měli vyzkoušet IdeaBoardz. Jedná se o jeden z bezplatných online nástrojů pro tvorbu poznámek určený pro týmovou spolupráci, který je ideální pro společné brainstormingové sezení a retrospektivy.
Funkce IdeaBoardz je opravdu velmi jednoduchá: vytvoříte online nástěnku s poznámkami s jednou nebo více sekcemi a poté k ní přidáte poznámky. Nástěnku můžete sdílet se svým týmem nebo jinými spolupracovníky prostřednictvím URL nebo ji exportovat jako PDF nebo XI.
IdeaBoardz nabízí několik šablon, ze kterých si můžete vybrat, se zvláštním zaměřením na retrospektivy. Lze jej také použít pro diskuse o výhodách a nevýhodách, hodnocení rizik a příležitostí a zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce IdeaBoardz
- Extrémně jednoduché a přehledné uživatelské rozhraní
- Snadné sdílení pro brainstormingové sezení
- Ideální pro fanoušky oldschoolového designu
Omezení IdeaBoardz
- Žádné možnosti integrace
- Žádné zprávy ani analýzy
- Nefunguje v reálném čase
Ceny IdeaBoardz
- Zdarma
Hodnocení a recenze IdeaBoardz
- G2: 4/5 (1 recenze)
- Capterra: Žádné recenze
4. Pinup
Pinup je bezplatné online řešení pro poznámkové lístky, které opravdu zachycuje pocit skutečných poznámkových lístků z papíru na korkové nástěnce. V podstatě se jedná jen o poznámky na nástěnce, ale lze je přizpůsobit a označit barevnými kódy.
Virtuální nástěnka s poznámkami Pinup je snadno dostupná ve vašem prohlížeči, nemusíte nic stahovat ani instalovat a její používání je neuvěřitelně jednoduché – poznámky můžete přidávat pouhými několika kliknutími. Na rozdíl od některých jiných řešení, která kladou důraz na jednoduchost, Pinup nabízí několik možností přizpůsobení pro psaní rychlých poznámek.
Každé plátno dostane jedinečný kód, takže když budete potřebovat svou tabuli, stačí přejít na její jedinečnou URL adresu.
Nejlepší funkce Pinup
- Podporuje vstup videa
- Poznámky lze propojovat, duplikovat a přesouvat.
- Import souborů z počítače nebo Dropboxu
- Funkce skupinového chatu
Omezení nástroje Pinup
- Žádné možnosti integrace
- Žádná zákaznická podpora
- Funkce jsou omezeny pouze na poznámky.
- Žádná push oznámení
Ceny Pinup
- Zdarma
Hodnocení a recenze Pinup
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
5. CardBoard
CardBoard je online řešení pro společný pracovní prostor založené na funkcích virtuálních poznámkových lístků, ale s funkcemi, které jej činí komplexnějším a pohodlnějším pro týmovou spolupráci a vzdálené schůzky než běžné aplikace s korkovou nástěnkou.
Je plně přizpůsobitelný a sdíletelný, umožňuje týmům komunikovat v reálném čase prostřednictvím digitálních tabulek a používat šablony (také přizpůsobitelné) k mapování pracovních postupů, uživatelských příběhů, programů, vývojových diagramů a mnohem více.
CardBoard je skvělý vizuální nástroj pro zefektivnění práce a zlepšení spolupráce pomocí virtuálních poznámkových bločků, který ocení jak týmy, tak svatební plánovači.
Nejlepší funkce CardBoard
- Skvělý výběr šablon (UX/UI, agile…) a můžete si také vytvořit vlastní a uložit je.
- Přímá komunikace v aplikaci (diskuse, hlasování, komentáře, poznámky…)
- Integrace se všemi hlavními agilními platformami (Jira, Trello, Azure…)
- Uživatelé mohou vytvářet komunity a přidělovat oprávnění.
Omezení CardBoard
- Karty jsou příliš malé pro poznámky s velkým množstvím textu, karty se nepřekrývají
- Stížnosti na integraci úkolů Jira
- Složitější správa u větších map
Ceny CardBoard
- Essential: 9 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CardBoard
- G2: 4,1/5 (15 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (170 recenzí)
6. Stickies
Stickies je moderní a dynamická digitální nástěnka s poznámkami pro brainstorming, retrospektivy a mapování afinit, vyvinutá společností Carbon Five. Používá chytré „poznámky“ nebo digitální poznámkové lístky, které mění barevný kód v závislosti na kontextu, což zaručuje konzistentní formátování. Stickies je zaměřeno zejména na agilní procesy a je vytvořeno s ohledem na softwarové týmy, ale může být velkým přínosem i pro jakýkoli jiný tým, který potřebuje online nástroj pro poznámkové lístky ke sdílení nápadů.
Lepicí poznámky umožňují týmům vytvářet více listů na stejné tabuli, aby byly relace dobře organizované a přehledné. Můžete dokonce lepit poznámky jedna na druhou, abyste uspořádali podobné poznámky nebo ty, které spolu souvisejí. Tento online nástroj pro bílé tabule také nabízí funkci nekonečného plátna.
Nejlepší funkce poznámkových bločků
- Režim inkognito pro sdílení myšlenek v soukromí
- Zarovnání poznámkových lístků jedním kliknutím
- Funkce hlasování pomocí tlačítka +1
- Rozšiřitelné tabule s nekonečným plátnem
Omezení poznámkových bločků
- Žádná mobilní aplikace
- Žádné integrace
Ceny poznámkových bloků
- Zdarma
Hodnocení a recenze poznámkových bločků
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
7. Microsoft Sticky Notes
Ačkoli se nejedná o webový online nástroj pro poznámkové lístky, Microsoft Sticky Notes je oblíbené, osvědčené a snadno použitelné online řešení pro organizaci vaší práce a každodenního života pomocí virtuálních poznámkových lístků.
Aplikace je velmi jednoduchá – můžete nastavit různé barvy pro digitální poznámkové lístky, provádět základní formátování textu a přidávat obrázky. K dispozici je také praktický seznam poznámek, ve kterém se zobrazují všechny vaše aktivní poznámkové lístky.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Sticky Notes
- Nevyžaduje žádné stahování ani instalaci; je součástí systému Windows 7 a novějších verzí.
- Extrémně snadné použití
- Zobrazení seznamu pomáhá organizovat digitální poznámkové lístky na ploše.
Omezení nástroje Microsoft Sticky Notes
- Žádné funkce pro spolupráci nebo integraci
- Někdy se aplikace nespustí automaticky a poznámky zmizí.
- Žádná možnost propojit nebo mapovat poznámky
Ceny nástroje Microsoft Sticky Notes
- Zdarma s Windows
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Sticky Notes
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
8. GroupMap
Pokud potřebujete virtuální poznámkové lístky určené pro brainstorming, podívejte se na GroupMap. Toto řešení pro online spolupráci v reálném čase je ideální pro akce, schůzky, konference a workshopy. Uživatel vytvoří mapu a poté pozve ostatní účastníky, aby sdíleli své myšlenky pomocí poznámkových lístků, po čemž mohou všichni analyzovat výsledky, také v reálném čase.
GroupMap obsahuje hotové šablony pro myšlenkové mapy, hodnocení rizik, SWOT, agilní retrospektivy a mnoho dalšího.
GroupMap je založen na blocích, které můžete kombinovat a vytvářet tak vlastní mapu: brainstorming, skupiny, průzkumy, hlasování, hodnocení, pozice, akce, výsledky atd.
Nejlepší funkce GroupMap
- Funkce časovače, která zajistí, že vaše procesy budou probíhat včas a budou mít omezenou délku trvání.
- Několik úrovní ochrany soukromí pro virtuální poznámkové lístky (včetně částečné a úplné anonymity)
- Chaty v reálném čase – ideální pro váš tým pracující na dálku
- Průzkumy a ankety
Omezení GroupMap
- Bez podpory hlasu nebo videa
- Žádné integrace
- Špatná uživatelská zkušenost na mobilních zařízeních
Ceny GroupMap
- Základní: 20 $/měsíc
- Profesionální: 60 $/měsíc
- Na míru: Požádejte o cenovou nabídku
Hodnocení a recenze GroupMap
- G2: 4/5 (10 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (15 recenzí)
9. Linoit
Lino je anglická verze populární japonské aplikace Linoit, bezplatné virtuální nástěnky pro sdílení poznámek a fotografií. Kromě webového nástroje je Lino k dispozici také jako aplikace pro iOS a Android, takže je ideální pro pořizování poznámek na cestách.
Od jednoduchých poznámek a připomínek až po připínání fotografií na plátno, Lino slouží také jako funkční diskusní fórum pro přátele, rodiny a školy.
Plátna mohou být soukromá nebo veřejná a možnosti přizpůsobení poznámkových lístků zahrnují barvy a několik velikostí a typů písma.
Nejlepší funkce Linoit
- Linoit úspěšně napodobuje pocit skutečné komunitní nástěnky.
- Možnost nastavit připomenutí a termíny splnění pro poznámky
- Fotografie a videa lze v tomto praktickém nástroji přibližovat a oddalovat.
Omezení Linoit
- Mobilní verze jsou trochu chaotické
- Uživatelské rozhraní je základní a poněkud zastaralé.
- Není zvlášť vhodný pro týmy, které hledají řešení pro správu projektů.
- Žádné integrace
Ceny Linoit
- Zdarma
- Premium: 3 $/měsíc pro předplatné PayPal/Stripe, 2,99 $ pro nákupy v aplikaci iOS/Android
Hodnocení a recenze Linoit
- G2: Žádné recenze
- Capterra: Žádné recenze
10. Google Jamboard
Fanoušci sady Google Workspace pravděpodobně již znají Google Jamboard; ostatní by si jej rozhodně měli vyzkoušet. Tato digitální interaktivní tabule s ručně psanými poznámkami je určena pro použití se zařízením Jamboard, což je 55palcová fyzická tabule kompatibilní s Workspace, ale je k dispozici také jako webová aplikace a mobilní aplikace.
Webové a mobilní aplikace umožňují uživatelům psát nebo kreslit na jamboardech, které lze seskupit do relací a distribuovat jako karty. Mohou také vyhledávat na Googlu, vkládat obrázky nebo dokonce webové stránky a pracovat na jamboardu pomocí Google Meet.
Projekty jsou prezentovány jako prezentace s 20 snímky za minutu. Prezentace se automaticky ukládají na Google Drive. Samotné snímky představují prázdnou tabuli, na kterou mohou uživatelé kreslit, psát nebo nahrávat obsah.
Upozorňujeme, že rámečky nejsou jednoduché poznámkové bločky, ale mají funkci poznámky, do které můžete přímo psát text. Jinak se psaní poznámek a kreslení od ruky provádí pomocí speciálního pera (pro uživatele zařízení Jamboard), dotykové obrazovky, myši nebo touchpadu.
Nejlepší funkce Google Jamboard
- Ideální pro profesionály a týmy, které intenzivně pracují se sadou Google Workplace.
- Tabule se velmi snadno sdílejí a umožňují spolupráci při brainstormingu.
- Skvělé pro vytváření prezentací, ve kterých můžete předvést své nejlepší nápady
Omezení Google Jamboard
- Omezené možnosti přizpůsobení, nedostatek flexibility
- Omezené možnosti exportu pro nástěnky s poznámkami
- Jamboard funguje nejlépe, když má každý tým alespoň jedno zařízení, které je však poměrně drahé.
Ceny Google Jamboard
- Bezplatné aplikace pro stolní počítače a mobilní zařízení
- Zařízení: 4 999 $ plus 600 $/rok za správu a podporu
Hodnocení a recenze Google Jamboard
- G2: 4,2/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (97 recenzí)
