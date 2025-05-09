15 nejlepších online nástrojů pro spolupráci v roce 2025 (bezplatné i placené)

Všichni jsou ve svých životopisech „týmovými hráči“, dokud nepřijde na řadu skutečná spolupráce s rozptýlenými týmy. Tehdy se projeví všechny vaše schopnosti spolupráce a komunikace a podstoupí přísné testování – nastane váš moment pravdy.
Jako někdo, kdo viděl padnout i ty nejsilnější týmy kvůli špatné komunikaci nebo nesourodé koordinaci, jsem přesvědčeným zastáncem využívání aplikací pro spolupráci a dalších nástrojů, které pomáhají sjednotit týmy.
Efektivní online nástroje pro spolupráci mohou výrazně zlepšit způsob, jakým členové vašeho týmu (zejména ti, kteří pracují na dálku nebo v hybridním režimu) komunikují a spolupracují. Vzhledem k tomu, že mnoho z nás nyní nepracuje pět dní v týdnu v kanceláři, bylo by pro organizace výhodné investovat do kvalitních online nástrojů pro spolupráci, které pomáhají týmům pracujícím na dálku spolupracovat a být produktivní.
Během svých dlouholetých zkušeností jsem vyzkoušel několik z těchto softwarů pro týmovou spolupráci v různých projektech, se různými zúčastněnými stranami a v různých odvětvích. Některé z nich byly absolutními zachránci, spojovaly globální týmy, udržovaly je soustředěné na cíl a vedly ke společným výsledkům. A pak jsou tu jiné aplikace – řekněme, že mě nezaujaly svým nevýrazným výkonem.
Na základě svých dobrých, špatných i ošklivých zkušeností jsem sestavil seznam 15 nejlepších online nástrojů pro spolupráci a mobilních aplikací, které vřele doporučuji. Pojďme se na ně podívat.
Nalezení správného online nástroje pro spolupráci může výrazně zlepšit týmovou práci a produktivitu v různých projektech a týmech. Zde je přehled některých z nejlepších nástrojů, které usnadňují plynulou spolupráci a komunikaci.
Co byste měli hledat v online nástrojích pro spolupráci?
Vzpomínáte si na ty energické schůzky v zasedací místnosti, kde se všichni zapojují a brainstormují na dané téma, aby bylo co nejproduktivnější? Zachytit stejnou energii u rozptýlených a vzdálených zaměstnanců není snadný úkol. Musíte všechny sjednotit, zabránit rozptylování a zajistit, aby se všichni mohli aktivně účastnit a zlepšit tak spolupráci na pracovišti.
Online nástroje pro spolupráci jsou skvělé pro sdružování týmu za účelem brainstormingu a práce na dokumentu nebo projektu, ale mají mnohem více funkcí, než se na první pohled zdá.
Chcete-li vybrat tu nejlepší možnost, nestačí pouze přidat nástroj do svého arzenálu. Vaše volba musí odpovídat vašim jedinečným požadavkům a stávajícím procesům. Zde je několik faktorů, které jsme zohlednili při výběru nejlepších online nástrojů pro spolupráci:
- Požadavky a použití: Zvažte, proč potřebujete konkrétní nástroj nebo platformu. Jak bude ve vaší organizaci používán a jaký účel bude plnit? Nástroj, který si vyberete, musí splňovat vaše konkrétní požadavky a skutečně přinášet vaší organizaci přidanou hodnotu. Řekněme například, že hledáte centralizovanou platformu pro komplexní správu vašeho obsahu – v tomto případě byste mohli upřednostnit možnost spravovat vše na jednom místě a bezpečně ukládat vaše soubory s obsahem.
- Funkce pro týmy: Jakmile zjistíte, co potřebujete, vyberte nástroj se všemi správnými funkcemi. Online nástroj pro spolupráci by měl mít všechny funkce, které jsou důležité pro efektivní spolupráci a týmovou práci. Může to zahrnovat správu a sledování úkolů, komunikační kanály v reálném čase, možnosti sdílení souborů, společnou úpravu dokumentů, videokonference a další. Pokud například provozujete agenturu, budete také chtít vyřešit online procesy kontroly a schvalování.
- Snadné použití: Z vlastní zkušenosti víme, že celý tým může potřebovat nějaký čas, aby si zvykl na nové procesy nebo nástroje a naučil se je používat. Při výběru softwaru pro týmovou spolupráci proto vždy sázejte na něco, co se snadno používá. Právě proto jsme vybrali nástroje v tomto seznamu. I když každý z nich má výjimečné funkce, všechny se snadno používají, implementují a naučíte se je ovládat.
- Integrace: Kromě použití a implementace by měla vámi vybraná platforma pro spolupráci fungovat hladce s vašimi stávajícími aplikacemi a systémy. Nemám rád přepínání kontextu, a proto dávám přednost digitálním nástrojům pro spolupráci, které mi umožňují integrovat mé oblíbené aplikace.
- Rozpočet: Ujistěte se, že vybraný nástroj odpovídá vašemu rozpočtu a umožňuje přizpůsobit ceny vašim individuálním potřebám. Můžete dokonce porovnat bezplatnou verzi s placenými možnostmi, abyste si mohli vybrat nejlepší online software pro spolupráci. Nezapomeňte zohlednit všechny náklady, které ovlivňují cenu, včetně jednorázových nákladů, nákladů na implementaci, opakujících se výdajů, doplňkových funkcí a dalších – něco, co jsem v počátcích své kariéry opomíjel.
- Zabezpečení dat: Nejlepší nástroje pro spolupráci nejsou k ničemu, pokud ohrožují vaše data. Ujistěte se, že vámi vybraný software obsahuje robustní bezpečnostní funkce, jako je dvoufaktorová autentizace, šifrování dat, kontrola přístupu a další způsoby ochrany vašich dat.
S ohledem na tyto faktory zhodnotíme nejlepší online software pro spolupráci, aby váš tým mohl pracovat na plné obrátky.
Přehled nejlepších online nástrojů pro spolupráci
Než se pustím do popisu jednotlivých platforem, zde je stručný přehled všech nástrojů, které jsme vybrali, a způsobů, jak je lze využít ke zlepšení týmové synergie:
15 nejlepších online nástrojů pro spolupráci
Nyní vám představím podrobnější informace o hlavních funkcích a omezeních, jakož i jedinečných vlastnostech každého z těchto kolaborativních softwarů:
1. ClickUp: Nejlepší online nástroj pro spolupráci typu „vše v jednom“
Než jsem začal pracovat v ClickUp, moje technologie pro spolupráci byla směsicí různých nástrojů pro týmovou spolupráci. Používal jsem Slack pro rychlé aktualizace, e-maily pro delší komunikaci, organizované poznámky v Google Docs, Microsoft Teams pro videokonference a Miro pro tabule. Jistě, bylo to hodně věcí najednou, ale tak jsem si myslel, že to prostě funguje – tak to chodí ve světě.
A pak přišel ClickUp, jediná aplikace, která je doslova nahradila všechny.
ClickUp je intuitivní online centrum, které spojuje týmy, aby mohly snadno vymýšlet, plánovat a provádět svou práci. Vím to, protože náš tým pracuje na dálku a hybridním způsobem. Ať už byli členové mého týmu ve stejné místnosti nebo rozptýleni po různých kontinentech a časových pásmech, neměli jsme žádný problém věci dotáhnout do konce!
Upřímně řečeno, přechod od nesourodé směsice softwarových řešení k jednotné platformě byl jako závan čerstvého vzduchu. Jediným problémem bylo zvyknout si na ClickUp, protože tento výkonný online software pro spolupráci obsahuje celou řadu funkcí. Ale začlenění proběhlo hladce a já jsem se v něm zorientoval.
📮ClickUp Insight: Více než 60 % času týmu je věnováno hledání kontextu, informací a úkolů.
Podle výzkumu společnosti ClickUp ztrácejí týmy drahocenný čas přeskakováním mezi různými nástroji. Přečtěte si zprávu ClickUp State of Workplace Communication Report a zjistěte, co se ve skutečnosti děje (a jak to napravit).
Jakmile jsem si na ClickUp zvykl, zjistil jsem, že jsem mnohem produktivnější – koordinuji práci s kolegy na dvou kontinentech, řídím velké i malé marketingové projekty, shromažďuji a analyzuji podněty od různých zainteresovaných stran a vedu tým.
Můj tým a já používáme funkce pro spolupráci ClickUp, jako jsou ClickUp Whiteboards pro brainstorming obsahu a nápadů na kampaně, ClickUp Docs pro vytváření všeho od SOP a smluv po interní wiki, ClickUp Clips pro snímání sdílených videí – seznam je dlouhý (pokud chcete TL;DR, přejděte do sekce klíčových funkcí). A samozřejmě všechny úkoly v rámci každé kampaně a každého projektu spravujeme pomocí ClickUp Tasks.
Ale pokud bych měl vybrat svou oblíbenou funkci, byl by to ClickUp Chat, protože eliminuje přepínání kontextu (a kognitivní přetížení)! U všech ostatních online nástrojů pro spolupráci, které jsem dosud používal, se diskuse v reálném čase odehrávají na jiném nástroji/platformě, izolovaně a daleko od skutečného úkolu, který je třeba splnit.
ClickUp Chat řeší tento problém tím, že umožňuje mému týmu propojit konkrétní konverzace s úkoly a dokumenty. Funkce chatu, jako jsou FollowUps a Connect Tasks, jsou záchranou pro někoho, jako jsem já, kdo často ztrácí důležité úkoly mezi svými chatovými vlákny.
Ať už jde o nastavení připomínek úkolů nebo kontrolu aktualizací pokroku, ClickUp se postará o všechny administrativní úkoly za vás (a váš tým), abyste se mohli soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
Co mě také zaujalo, je asistent založený na umělé inteligenci, ClickUp Brain. Tato výkonná funkce byla navržena speciálně pro zlepšení spolupráce a pomáhá vám lépe využít váš pracovní prostor. Používám ji každý den, abych psal lépe, ale může také vyhledávat a analyzovat informace napříč vašimi úkoly, dokumenty, komunikací (chat, komentáře) a připojenými aplikacemi, aby identifikovala souvislosti a odpověděla na vaše otázky.
Tato recenze G2 přesně odráží důvod, proč je ClickUp na prvním místě mého seznamu:
Líbí se mi, že jako manažer mám přehled o všech projektech, na kterých můj tým pracuje. Ještě lepší je, že mohu konkrétně zjistit podrobnosti o projektu, kdo je jeho vlastníkem, jaký je aktuální stav/aktualizace a kdy je termín dokončení. Týmy mohou snadno spolupracovat, protože v sekci komentářů se členové mohou navzájem označovat.
Knihovna šablon ClickUp je jednou z funkcí, kterou používám nejčastěji – komu by se nelíbily předem připravené a zcela přizpůsobitelné rámce, které vám pomohou rychle se pustit do akčních plánů? Mě rozhodně ne!
I když jsem vyzkoušel prakticky všechny šablony ClickUp (dobře, možná ne úplně všechny, protože jich jsou téměř tisíce!), doporučil bych pro správu týmové spolupráce tyto:
- Šablona ClickUp Client Success Collaboration: Chcete začít budovat úspěšné vztahy se zákazníky? Pak je tato šablona pro vás ideální. Použil jsem ji k vytvoření plynulých procesů pro zapracování nových klientů, k navázání jasné komunikace se zainteresovanými stranami a ke centralizaci projektových úkolů, výstupů a termínů. Tato šablona vytváří vizuální platformu pro spolupráci, kde můžete sledovat pokrok, zajistit transparentnost a usnadnit koordinaci zainteresovaných stran pro vynikající zákaznickou zkušenost.
- Šablona časové osy od ClickUp pro mezinárodní kolaborační projekty: Odstraňte geografické hranice a časová pásma pomocí této úžasné šablony, která spojuje mezinárodní týmy. Získejte přehled o celém pracovním postupu pomocí přehledné časové osy, přiřazujte úkoly a definujte termíny a spolupracujte se svým týmem při zachování transparentnosti a kulturní citlivosti.
- Šablona ClickUp CRM: Šablona CRM pomohla našim marketingovým týmům vybudovat a rozvíjet silné vztahy se zákazníky. Používáme ji k organizaci potenciálních zákazníků, sledování obchodů v průběhu prodejního cyklu a úzké spolupráci s prodejními týmy. Centralizace dat, automatizace opakujících se úkolů a poznatky založené na datech jsou dalšími plusy.
Šablona CRM je jen jednou z mnoha šablon pro konkrétní projekty na ClickUp. Ať už vyvíjíte software nebo plánujete akci, ClickUp má šablonu pro všechny vaše potřeby v oblasti spolupráce!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly pomocí kanbanových tabulek ClickUp a automatizujte pracovní postupy pomocí pokročilých funkcí správy úkolů ClickUp.
- Spolupracujte na dokumentaci pomocí ClickUp Docs, který vám umožňuje provádět úpravy v reálném čase, přidávat komentáře a poskytovat týmům podrobnou zpětnou vazbu.
- Plánujte, organizujte a spolupracujte na více projektech pomocí ClickUp Tasks, abyste vizualizovali všechny aktivity projektu a pracovní prostor týmu.
- Sdílejte konkrétní informace a vytvářejte rychlá videa pomocí ClickUp Clips, nové funkce, která vám pomůže nahrávat obrazovku, pořizovat videa a komunikovat vizuálně.
- Spravujte celý svůj tým pomocí platformy ClickUp Remote Work . Umožní vám sladit společné cíle, sledovat pokrok a bez stresu spravovat vaše rozptýlené a mezifunkční týmy.
- Vytvářejte automatické aktualizace projektů, vyhledávejte informace napříč platformou, automatizujte každodenní práci a vytvářejte poutavé texty s ClickUp Brain.
- Nahraďte roztříštěné chaty a e-maily nástrojem ClickUp Chat pro okamžité konverzace v reálném čase v rámci úkolů, dokumentů a projektů .
- Brainstormujte a pořádávejte efektivní týmové schůzky pomocí šablon tabule, které vám pomohou zaznamenávat nápady, vytvářet myšlenkové mapy, přidávat poznámky a mnoho dalšího.
- Integrujte všechny své platformy, jako jsou Google Sheets, CRM a více než 1000 aplikací, do jediného pracovního prostoru pomocí ClickUp Integrations.
Tip pro profesionály: Pokud používáte sadu produktivních nástrojů Google, jako jsou Sheets, Docs atd., můžete své soubory Docs a Sheets vložit do ClickUp Tasks a zajistit tak hladší spolupráci 🙌
Omezení ClickUp
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si nových dovedností.
- Omezené zobrazení dostupné v mobilní aplikaci
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Přechod na ClickUp jsme provedli před asi 9 měsíci a v současné době ho používá 7 členů týmu jako náš hlavní nástroj pro správu úkolů a plánování.
Hlavní klady pro mě:
1. Vytvořte si libovolný počet pracovních prostorů > složek > seznamů a vytvořte si přehledy, které pokrývají všechny úrovně.
2. Ve všech zobrazeních (ať už Kanban, seznam, Workflow atd.) je možné „seskupit“ prakticky podle jakéhokoli atributu (uživatel, stav, datum, projekt, vlastní pole atd.).
3. V rámci karty je možné vytvářet přiřazené podúkoly a vést vláknovou konverzaci o tiketu, aniž by se zaplavoval Slack všech ostatních.
4. Stránky Domů a Oznámení vám usnadňují sledovat změny a aktualizace a vaše vlastní nadcházející úkoly.
Celkově se pro nás jedná o klíčový nástroj, zejména s ohledem na nárůst práce na dálku, a nyní se uvažuje o jeho zavedení pro více než 135 našich zaměstnanců.
2. Google Docs: Nejlepší bezplatný nástroj pro spolupráci s cloudovými úložnými službami
Když jsem seděl a psal tento článek v Google Docs, uvědomil jsem si, že se jedná o platformu, kterou není třeba představovat. Je to nepostradatelný software pro spolupráci na dokumentech pro každého, kdo používá Google Workspace – a to je v podstatě každý!
Jeho krása spočívá v jednoduchosti. Má přehledné rozhraní , které je velmi podobné známému uživatelskému rozhraní původního textového editoru MS Word, s tím rozdílem, že je celé založeno na cloudu. Veškerá tvorba, úprava a organizace dokumentů probíhá přímo v Google Drive, což dále rozšiřuje jeho dostupnost. Do procesu se tak mohou zapojit nejen já nebo můj tým, ale prakticky všechny zainteresované strany. Zároveň mám podrobnou kontrolu nad tím, kdo může soubor prohlížet, upravovat nebo komentovat.
Integrace Google Docs s ClickUp znamenala zásadní změnu, protože můj tým nyní může:
- Připojte soubory z Google Drive k úkolům v ClickUp
- Procházejte a prohledávejte osobní a týmové disky, aniž byste opustili platformu.
- Vytvářejte soubory Google v ClickUp a nechte je automaticky ukládat do svého Google Drive.
A Docs je jen jednou z částí rozsáhlé a rozmanité sady aplikací Google. Moje týmy společně převáděly dokumenty na prezentace a tabulky a naopak.
Souhlasíme, že Google Docs je skvělý nástroj pro psaní a úpravy projektů s ostatními, ale postrádá další komunikační a koordinační funkce, které týmy mohou využívat.
Nejlepší funkce Google Docs
- Pracujte na dokumentech a upravujte je současně s ostatními členy týmu
- Spravujte všechny své soubory a dokumenty v bezpečném cloudovém úložišti pomocí Google Drive s pokročilými funkcemi, jako je kontrola verzí a řízení přístupu, aby byla vaše data v bezpečí.
- Přidávejte komentáře, navrhujte úpravy a spolupracujte na živých dokumentech.
- Integrujte je s dalšími aplikacemi Google Workspace, jako jsou Tabulky, Prezentace a další.
- Využijte Google Gemini, asistenta umělé inteligence, v rámci Google Docs k lepšímu psaní.
Omezení Google Docs
- Omezené možnosti formátování a obtížné přizpůsobení vzhledu ve srovnání s jinými specializovanými textovými editory.
- Kromě úprav dokumentů nenabízí mnoho dalších funkcí pro spolupráci na projektech.
- Bezpečnost citlivých dokumentů může být problémem, protože odkazy lze snadno sdílet s externími třetími stranami.
Ceny Google Docs
Google Docs je součástí Google Workspace, který je k dispozici pro:
- Zdarma: Až 15 GB prostoru na disku
- Business Starter: 7,20 $/měsíc na uživatele
- Business Standard: 14,40 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 21,60 $/měsíc na uživatele
- Google Gemini je k dispozici jako doplněk od 18 USD za uživatele a měsíc, s ročním závazkem.
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: NA
- Capterra: 4,7/5 (28 125)
Co říkají uživatelé o Google Docs
Myslím si, že vzhledem k tomu, že je velmi uživatelsky přívětivý, podobný Wordu, lze jej stáhnout do Wordu a je zdarma, je to moje první volba pro psaní, zejména proto, že jsem neustále na cestách a mohu dokumenty otevírat ze svého telefonu <3
3. Slack: Nejpoužívanější nástroj pro chatování a spolupráci
Zeptejte se jakéhokoli týmu, jaké online nástroje používá pro spolupráci a chat, a Slack bude pravděpodobně na seznamu. Tato oblíbená platforma pro týmovou komunikaci v reálném čase vám umožňuje sdílet aktualizace, spolupracovat na projektech a vytvářet propojené online pracoviště prostřednictvím kanálů, přímých zpráv, skupinových konverzací a videohovorů. Líbí se mi jeho snadné použití a uživatelsky přívětivé rozhraní. Můžete jej použít pro týmové diskuse i pro individuální chatování a já jej často používám ke sdílení nápadů a komunikaci s interními týmy i externími zainteresovanými stranami (pomocí specializovaných skupin, které můžete vytvořit pomocí Slack Connect).
ClickUp se nativně integruje se Slackem , takže můžete vytvářet úkoly přímo z konverzací a přijímat oznámení ve svých kanálech Slacku, čímž udržujete vše organizované. Funkce vyhledávání ve Slacku mi však připadá poměrně základní, zejména když ji porovnám s univerzálním vyhledáváním ClickUp.
Nejlepší funkce Slacku
- Vytvářejte a používejte týmové chatovací kanály věnované konkrétním projektům nebo tématům.
- Získejte jedinou platformu pro správu přímých zpráv pro soukromé konverzace
- Sdílejte soubory a vytvářejte vlastní integrace (pomocí nástrojů jako Zapier) pro vylepšenou funkčnost.
- Volejte a chatujte se svými kontakty ze Slacku
- Zjednodušte sdílení informací a aktualizace projektů prostřednictvím specializovaných kanálů
- Pomocí Slack AI můžete rychle vyhledat informace ve Slacku, shrnout konverzační vlákna a získat přehled zmeškaných zpráv.
Omezení Slacku
- Může být přetížený velkým množstvím zpráv a kanálů.
- Omezené funkce pro správu kolaborativních projektů nad rámec komunikace
- Hledání starších zpráv může být u velkých týmů zdlouhavé.
- AI je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise jako samostatný doplněk.
Ceny Slacku
- Zdarma (neomezené zasílání zpráv s 90denní historií zpráv)
- Pro: 7,25 $/měsíc (pro malé týmy, které chtějí lepší spolupráci) Business+: 12,50 $/měsíc (pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu a udržet týmy v kontaktu)
- Enterprise Grid: Individuální ceny (pro větší podniky, které chtějí dosáhnout více a zlepšit produktivitu na všech úrovních)
- Slack AI je k dispozici jako samostatný doplněk, ale pouze pro podnikové plány.
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Slacku
Slack je podle mě platforma, která se neustále vylepšuje a přidává nové a relevantní funkce. Je však tak snadno použitelná, že se v aplikaci a jejích funkcích můžete snadno orientovat. Nabízí také celou řadu způsobů komunikace 1 na 1 nebo v týmu (video, audio, zprávy, a to vše s jedním nebo více členy týmu).
4. Zoom: Nejlepší nástroj pro videokonference
Zoom je pandemickým dítětem online nástrojů pro spolupráci. I když byl spuštěn v roce 2011, málokdo o něm věděl. V roce 2020 je již nepostradatelnou součástí téměř všech organizací.
Zoom je bezpochyby jedním z nejjednodušších nástrojů pro videokonference. Rozhodně usnadnil práci na dálku. S Zoomem můžete provádět videohovory a online prezentace, pořádat webináře a virtuálně spolupracovat se svými týmy.
Jeho jednoduchost však neznamená, že postrádá pokročilé funkce. Zoom vám nabízí téměř vše, co byste kdy mohli potřebovat v nástroji pro videokonference, jako je selektivní sdílení obrazovky, kontrola přístupu k schůzkám, připojení chráněné heslem (všichni si pamatujeme Zoombombing, že?), online tabule atd. Díky tomu je ideálním softwarem pro týmovou spolupráci při brainstormingu, spolupráci a produktivních diskusích v prostředí vzdálené práce.
Velkou výhodou je pro mě také to, že Zoom je integrován s ClickUp, což usnadňuje vzdálené schůzky.
Nejlepší funkce Zoom
- Užijte si videokonference ve vysokém rozlišení se sdílením obrazovky.
- Pořádejte schůzky, webináře, online akce a dokonce vytvářejte oddělené místnosti pro diskuse menších skupin v rámci větších schůzek.
- Nahrávejte schůzky, přidávejte poznámky a ankety, organizujte brainstormingové sezení a pracujte na dokumentech sdílením obrazovky.
- Pomocí integrovaného nástroje Zoom AI Companion můžete generovat zprávy a shrnovat schůzky.
Omezení Zoomu
- Bezplatný tarif je poměrně omezený, protože můžete pořádat nebo se účastnit schůzek, které netrvají déle než 40 minut.
- Uživatelské rozhraní a uživatelský zážitek tohoto nástroje nutně potřebují vylepšit, protože důležité funkce jsou skryté a nejsou na první pohled viditelné.
Ceny Zoom
- Základní: 0 $ (ideální pro tvůrce a podnikatele, kterým nevadí schůzky omezené na 40 minut)
- Pro: 14,99 $ za hostitele za měsíc (pro menší týmy s 1–9 uživateli)
- Podnikání: 21,99 $ měsíčně (pro střední podniky s týmy do 100 členů)
- Business Plus: 26,99 $ měsíčně (podniky a větší organizace s vyššími požadavky na spolupráci)
- Enterprise: Individuální ceny (pro větší organizace s více než 100 zaměstnanci, které mají specifické požadavky na schůzky, spolupráci, webináře a další)
- AI Companion je k dispozici bez dalších nákladů u všech placených účtů Zoom.
Hodnocení a recenze Zoom
- G2: 4,5/5 (více než 55 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (13 800+)
Co říkají uživatelé o Zoom
Nejúžasnější vlastností aplikace Zoom je, že umožňuje oční kontakt z jakéhokoli místa, takže každodenní diskuse probíhají v podstatě stejně jako bysme byli v jedné místnosti, protože se jedná o virtuální místo setkání, kde vzdálenost mizí.
Pohodlí a provedení, které vyhovují mému každodennímu použití. Není těžké jej začlenit a má mnoho předností, které umožňují příjemné setkání.
Používám ho pravidelně. Navíc musím dodat, že zákaznická podpora je opravdu skvělá.
5. Asana: Nejlepší nástroj pro správu úkolů a online spolupráci
Asana je nástroj pro správu úkolů a projektů, který pomáhá týmům efektivně pracovat, spolupracovat na každodenních úkolech a propojit veškerou svou práci na jednom místě. Nejenže vám pomáhá přiřazovat úkoly členům týmu, ale také usnadňuje informování o důležitých projektech a sledování milníků pro každého člena týmu.
Na Asaně se mi líbilo její jednoduché rozhraní a zaměření na to, aby byla dokonalým nástrojem pro spolupráci při řízení více projektů. Pomůže vám rychle začít díky snadno použitelnému nástroji pro tvorbu pracovních postupů a nabízí také řadu šablon, které vám urychlí práci.
Mnoho uživatelů se shoduje, že Asana je skvělou volbou pro ty, kteří potřebují specifické funkce pro řízení podnikových projektů. Jeden uživatel Redditu řekl:
Asana pomáhá organizovat úkoly, ale na první pohled se může zdát trochu komplikovaná; vyzkoušejte různé způsoby, jakým zobrazuje úkoly.
Nejlepší funkce Asany
- Zjednodušte vytváření úkolů, jejich přidělování a termíny splnění pro jasnou organizaci projektů.
- Prohlížejte projekty v různých zobrazeních, jako jsou Kanban, seznamy, časové osy, kalendáře a Ganttovy diagramy.
- Automatizujte časově náročné úkoly, jako jsou oznámení, připomenutí a schvalovací procesy.
- Snadno nastavte automatizaci pracovních postupů pomocí formulářů, pravidel, balíčků a šablon.
- Zjednodušte komunikaci v týmu pomocí funkcí, jako jsou komentáře, přílohy a @zmínky.
- Automatizujte aktualizace stavu a získejte rychlé odpovědi na otázky týkající se vaší práce v Asaně pomocí AI asistenta Asana Intelligence.
- Propojte Asanu s více než 200 aplikacemi (včetně ClickUp), které vám pomohou s týmovou spoluprací, ukládáním souborů, řízením projektů a dalšími činnostmi.
Omezení Asany
- Nepodporuje více přiřazených osob a přiřazené komentáře
- Omezené možnosti přizpůsobení, zobrazení projektů, velikost týmu a projekty pro bezplatný tarif
- Zaplavuje vás zprávami o všech projektech. Nemůžete si vybrat, které oznámení chcete dostávat.
- Asana Intelligence má zatím velmi omezené možnosti a je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (9910+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Asaně
Asana má dobré, přehledné rozhraní a dokáže zpracovat více projektů a nespočet kategorií a podkategorií. Práce s týmy je hračka, protože je lze snadno přidávat, přiřazovat jim úkoly a sledovat je. Díky přizpůsobení se vaše pracovní prostory promění v logické systémy pro vaše podnikání. Asanu jsem použil v několika podnicích, nejen v projektech, a pokaždé splnila moje požadavky.
6. Trello: Nejlepší nástroj pro správu projektů a spolupráci
Při práci na menších projektech pro klienty s omezeným rozpočtem jsem používal Trello. Líbí se mi, jak díky zobrazení karet lze úkoly snadno vizualizovat. Jednoduché rozvržení Trella pro zobrazení stavu úkolů a aktualizací zaujme i ty, kteří nemají rádi technologie. To usnadňuje spolupráci. Nemluvě o tom, že je velmi uspokojující přesunout dlaždici ze složky „To Do“ do složky „Done“.
Už žádné aktualizace stavu a řetězce e-mailů. Je to skvělý nástroj pro agilní týmy, které si cení jasné komunikace a vizuálního sledování pokroku. To je však vše, co Trello nabízí. Pokud pracujete na složitých projektech a máte pokročilé požadavky, pak Trello pro vás není to pravé.
Nejlepší funkce Trello
- Používejte Kanban tabule s funkcí drag-and-drop pro vizuální správu úkolů.
- Spolupracujte s týmy na projektech pomocí seznamů a karet, které slouží k přidělování úkolů v rámci projektů.
- Komunikujte s kolegy o úkolech pomocí komentářů, příloh a zmínek.
- Spravujte své úkoly v jednoduchém a intuitivním rozhraní a informujte všechny o postupu projektu.
- Generujte a shrňujte text pomocí integrované funkce Atlassian Intelligence.
Omezení Trella
- Komunikace prostřednictvím tabulek a karet se stává neudržitelnou v okamžiku, kdy se projekt rozroste.
- Atlassian Intelligence má omezené možnosti a je k dispozici pouze v rámci tarifů Premium a Enterprise.
- Chybí funkce pro diskusi nebo chat, které týmům umožňují diskutovat o úkolech nebo konkrétních projektech v rámci aplikace.
- Je obtížné oddělit soukromé položky, jako jsou osobní poznámky, od sdílených týmových tabulek, což může při spolupráci vést k záměně těchto dvou typů položek.
Ceny Trello
- Zdarma: 0 $ (ideální pro freelancery a jednotlivce, kteří chtějí zorganizovat projekt)
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele (pro malé týmy nebo ty, kteří chtějí rozšířit spolupráci)
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele (pro týmy, které potřebují sledovat a vizualizovat více projektů několika způsoby, včetně tabulek, časových os, kalendářů atd. )
- Enterprise: Ceny na míru (pro organizace, které potřebují propojit práci napříč týmy s větší bezpečností a kontrolou)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 520 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 500 recenzí)
Co říkají uživatelé o Trello
Trello mi připadá užitečné, protože mi umožňuje získat přehled o projektech, úkolech atd., na kterých pracuji. Myslím si, že silnou stránkou Trella je jeho jednoduchost (tabule, seznamy, karty) a snadné použití, takže jej lze použít prakticky na cokoli, kde potřebujete organizovat informace. Není to stoprocentně dokonalé řešení, ale často je „dost dobré“ a mnohem méně složité a nákladné než nástroje zaměřené na užší oblasti řešení.
7. Miro: Nejlepší online nástroj pro práci s tabulemi
Jako vizuální typ jsem velkým zastáncem online nástrojů pro spolupráci, které převádějí koncepty do vývojových diagramů, ručních kreseb a myšlenkových map. Nazývám je „velkým vyrovnávačem“, protože nemusíte používat terminologii nebo žargon, abyste vyjádřili své myšlenky. A Miro je skvělou volbou pro vizualizaci projektů.
Tabule Miro obsahuje virtuální poznámkové lístky, rámečky, interaktivní objekty a bohatá média, která pomáhají udržet kreativitu vašeho týmu během brainstormingových sezení. Náš tým ji používá pro workshopy, designové sprinty a vizuální řešení problémů a pokaždé funguje velmi dobře.
Naše zkušenosti nejsou ojedinělé; mnoho malých týmů a jednotlivců je také miluje; jak uvádí jeden uživatel na G2:
Je snadné nastavit šablony, které mohou studenti používat. Pro studenty, kteří je nikdy nepoužívali, je snadné se je naučit.
Nejlepší funkce Miro
- Brainstormujte se svými týmy pomocí online tabule a myšlenkových map v reálném čase.
- Buďte kreativní s lepícími poznámkami, fixami na bílé tabule a tvary
- Zlepšete komunikaci pomocí centralizované platformy, která umožňuje zaznamenávat, organizovat a znovu procházet nápady.
- Vytvářejte jednoduché texty, myšlenkové mapy a postřehy s pomocí asistenta AI, Miro Assist.
- Shromažďujte podněty a nápady týmu pomocí funkcí hlasování a zpětné vazby.
Omezení Miro
- Omezené funkce pro spolupráci , protože nástroj je primárně zaměřen na brainstorming a whiteboarding.
- Naučit se je používat může být pro některé uživatele, kteří nejsou zvyklí na online nástroje pro práci s tabulemi, náročné.
- Bezplatný tarif má omezení týkající se velikosti tabule, počtu spolupracovníků a funkcí.
- Miro Assist je v současné době k dispozici v beta verzi ve všech tarifech, ale pravděpodobně se později stane placenou funkcí.
Ceny Miro
- Zdarma: 0 $ (pro studenty, jednotlivce a malé skupiny se základními potřebami v oblasti spolupráce)
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele (pro ty, kteří chtějí neomezený počet soukromých tabulek spolu se základními funkcemi)
- Business: 20 $/měsíc na uživatele (pokročilá bezpečnost a funkce, ideální pro malé organizace)
- Enterprise: Individuální ceny (ideální pro větší týmy, které chtějí spolupracovat v rámci celé organizace, s podporou, zabezpečením a kontrolou)
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1520 recenzí)
Co říkají uživatelé o Miro
Miro nám umožňuje rychle generovat nápady, spolupracovat na nových procesech a posunout se vpřed s naším plánováním! Miluji flexibilitu a vizuální povahu nekonečného plátna. Je to skvělé, když nevíte, kde s projektem začít. Tabule Miro nahradila několik různých souborů a organizuje náš tým na jednom centrálním místě. Zachránce života!
8. GitHub: Nejlepší platforma pro sdílení kódu a spolupráci
Zeptejte se kteréhokoli vývojáře na jeho oblíbené online nástroje pro spolupráci a GitHub bude určitě na prvním místě. Na rozdíl od jiných nástrojů pro týmovou spolupráci, které pomáhají interním týmům efektivně komunikovat, GitHub propojuje celou komunitu – hlavně softwarové inženýry a vývojáře.
Jedná se o platformu pro sdílení kódu a budování komunity s funkcemi pro spolupráci, kde mohou vývojáři softwaru spravovat kontrolu verzí svého kódu. To zahrnuje společnou správu kódu, sledování změn a zajištění hladkého vývoje projektu prostřednictvím funkcí sdílení kódu a větvení.
Uživatelé rádi spolupracují s jinými kodéry a programátory, jak zmiňuje tento uživatel Redditu.
Musíte se naučit základy git. Každá programátorská práce by měla vyžadovat použití nějakého druhu správy zdrojového kódu, a pokud tomu tak není, je to velké varování. GitHub je však pouze nejoblíbenější web pro hostování vašich git repozitářů.
Nejlepší funkce GitHubu
- Spravujte pracovní postupy vývoje kódu prostřednictvím kontroly verzí a sdílení kódu.
- Umožněte hladkou spolupráci mezi geograficky rozptýlenými vývojáři
- Zlepšete kvalitu kódu pomocí funkcí pull requestů a revize kódu
- Získejte centralizovanou platformu pro správu kódu, problémů a komunikace v rámci projektu.
- Programujte rychleji a spolupracujte lépe s nástrojem GitHub Copilot AI.
Omezení GitHubu
- Většinou jsou určeny pro vývojáře a programátory, pro netechnické týmy nejsou vhodnou volbou.
- Jeho primární úlohou je správa kódu, nikoli spolupráce nebo komunikace.
- Má strmou křivku učení, zejména pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s koncepty správy verzí Git.
Ceny GitHub
- Zdarma: 0 $
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 21 $/měsíc na uživatele
- GitHub Copilot je k dispozici jako doplněk od 10 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze GitHub
- G2: 4,7/5 (2090+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (5990+ recenzí)
Co říkají uživatelé o GitHubu
GitHub je užitečný pro rychlé získání recenzí od vašich kolegů a spolupráci s nimi. Je to také skvělý způsob, jak plánovat projekty a sledovat problémy v rámci vašich projektů. Je to také nejlepší způsob, jak organizovat vaše git repozitáře na internetu, ať už je chcete udržet veřejné nebo soukromé.
9. Figma: Nejlepší nástroj pro design a týmovou spolupráci
Práce v marketingu mě přivádí do kontaktu s jedinečnými kreativními typy, kteří jsou velmi nezávislí a preferují samostatnou práci. Pro některé nemusí být spolupráce s ostatními přirozená, ale pokud jsou součástí týmu, musíte udělat vše pro to, abyste jim spolupráci usnadnili. S Figma je spolupráce pro kreativní týmy snadná.
Figma je software pro spolupráci na designu s funkcemi pro úpravy a prototypování v reálném čase, které týmům pomáhají spolupracovat na designových projektech. Tato funkce Figma se mi jeví jako nejzajímavější, protože týmy mohou současně pracovat na maketách a prototypech, což pomáhá urychlit iterace designu.
Je také široce používán pro svou tabuli, která uživatelům umožňuje vytvářet vektorovou grafiku a prototypy, které přesahují rámec jednoduchých obrázků.
Nejlepší funkce Figma
- Získejte platformu pro spolupráci v reálném čase, na které můžete se svým týmem vytvářet a upravovat uživatelská rozhraní (UI), webové stránky a další prototypy.
- Navrhujte více projektů pomocí vysoce věrných maket a návrhových prvků.
- Spolupracujte na návrzích s ostatními designéry a zainteresovanými stranami pomocí centralizovaného systému správy návrhů.
- Zlepšete komunikaci a zpětnou vazbu pomocí komentářů, prezentačních funkcí a možností úprav v reálném čase.
Omezení Figma
- Bezplatný tarif má omezený počet projektů, prototypů a spolupracovníků.
- Zaměřují se především na design UI/UX a nemusí být vhodné pro jiné týmy.
- Zatím bez asistenta nebo funkce AI
Ceny Figma
- Zdarma: 0 $
- Profesionální: 15 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 45 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 75 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Figma
- G2: 4,7/5 (1090+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (720+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Figma
Jsem interní designér a používám ho každý den jako svůj hlavní designový software. Stejně jako ostatní bych ho nepoužíval k vytváření ikon nebo jiných detailních ilustrací, ale spoléhám se na něj při vytváření bannerových reklam, příspěvků na sociálních médiích, e-mailů a všech dalších výstupů, které jsou určeny pouze pro digitální použití.
10. Airtable: Nejlepší nástroj pro správu databází a spolupráci
Airtable je řešení pro správu dokumentů a databází, které se od ostatních liší. Využívá stavební bloky, které týmům umožňují vytvářet tabulky nebo databáze podle jejich představ. Osobně jsem to shledal velmi užitečným, protože to podporuje mou strategickou vizi. Používáme to prakticky na všechno, od správy projektového plánování přes kalendáře sociálních médií až po finance.
Nejlepší na Airtable je, že jej lze použít k definování vztahů s jinými bloky, ke spolupráci na projektech a zprávách a dokonce k vytváření zobrazení přizpůsobených konkrétní práci. Je podobný tabulce Google Sheet nebo sešitu Excel, ale má vynikající doplňkové funkce, díky nimž je ideální pro několik případů použití.
Nedávno také představili novou funkci AI s názvem Airtable AI, která vám pomůže generovat text a vzorce, shrnovat komentáře atd.
Nejlepší funkce Airtable
- Využijte flexibilní relační databázovou strukturu pro organizaci a správu různých typů dat (text, čísla, přílohy atd.).
- Vizualizujte data v vlastních zobrazeních, jako jsou Kanban tabule, kalendáře a formuláře.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí výkonných automatizačních funkcí
- Vytvářejte text, generujte vzorce, budujte automatizaci založenou na umělé inteligenci a shrňujte komentáře pomocí Airtable AI.
- Zlepšete spolupráci prostřednictvím sdílených zobrazení, komentářů a přiřazování úkolů k záznamům.
Omezení Airtable
- Náročné osvojení, protože je třeba pochopit, jak fungují bloky a vztahy.
- Vyžaduje plánování a předběžné nastavení, aby bylo možné navrhnout ideální strukturu databáze.
- Bezplatný tarif má omezení týkající se velikosti základny, počtu spolupracovníků a funkcí.
Ceny Airtable
- Zdarma: 0 $
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podniková úroveň: Ceny na míru
- Airtable AI je k dispozici u všech placených tarifů, jejichž cena začíná na 7 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (2240+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1980 recenzí)
Co říkají uživatelé o Airtable
Airtable nabízí nejvíce přizpůsobitelných možností pro použití jako databáze jako alternativa k Google Sheets nebo podobným produktům. Je velmi uživatelsky přívětivý. Má poměrně robustní bezplatný tarif.
11. Monday. com: Nejlepší operační systém pro práci
Monday.com je populární software pro řízení projektů, který podporuje transparentnost a spolupráci. Pomáhá vám spravovat a prohlížet všechny úkoly vašeho týmu. Týmy mohou tento nástroj používat ke spolupráci, vytváření pracovních postupů, sledování postupu projektu a analýze informací souvisejících s projektem.
Platforma vám dává možnost přepínat mezi různými zobrazeními, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendářové zobrazení.
Jedinou výhradou je, že integrace s jinými softwarovými nástroji je náročná, což pro mě může být důvodem k zamítnutí. Také si myslím, že nahrávání obrazovky je pro spolupráci nezbytnou funkcí, kterou Monday nenabízí.
Nejlepší funkce monday.com
- Efektivní správa projektů, týmů a pracovních postupů
- Přiřazujte úkoly a sledujte cíle pro sebe i svůj tým
- Prohlížejte si své úkoly v tabulkách Kanban, kalendářích a více než 10 zobrazeních pro organizaci projektů.
- Vytvářejte a sdílejte přizpůsobitelné panely s více než 30 widgety
- Využijte umělou inteligenci a automatizaci k zjednodušení opakujících se úkolů a zvýšení efektivity.
- Spolupracujte se svým týmem pomocí funkcí, jako jsou komentáře, zmínky a sdílení souborů.
Omezení monday.com
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou vyžadovat čas a úsilí při nastavování.
- Bezplatný tarif je omezen pouze na dvě místa a neumožňuje hosty ani diváky.
- Pro jednoduché potřeby projektového řízení se mohou zdát příliš složité.
- Asistence AI může v tuto chvíli provádět pouze velmi omezené úkony.
Ceny monday.com
- Zdarma: 0 $
- Základní: 36 $/měsíc na uživatele
- Standard: 42 $/měsíc na uživatele
- Pro: 72 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (10 672 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (4 723 recenzí)
Co říkají uživatelé o monday.com
Zjistil jsem, že Monday mi usnadňuje organizaci práce, označování ostatních členů týmu v případě potřeby a provádění revizí a aktualizací v případě změny termínů. Nejenže je velmi uspokojující označit na konci úkol jako „Hotovo“, ale je to také skvělý zdroj informací o postupu projektu.
12. Microsoft Teams: Nejlepší nástroj pro videokonference
Před boomem Zoomu mnozí z nás používali jako hlavní nástroj pro videokonference Microsoft Teams. A já ho stále rád používám, protože má několik funkcí, které pomáhají interním týmům spolupracovat, synchronizovat se a dokonce si navzájem nastavovat připomenutí.
Pro firmy, které používají sadu Microsoft Office, je Microsoft Teams ideální aplikací pro videohovory, chaty a další potřeby týmové spolupráce. Má uživatelsky přívětivé rozhraní, snadno spolupracuje s dalšími aplikacemi Microsoftu a umožňuje vám vést všechny diskuse na jedné platformě.
ClickUp se integruje s Microsoft Teams, což vám umožňuje vytvářet úkoly ClickUp přímo z konverzací Teams, přijímat oznámení v kanálech Teams a udržovat centralizované centrum pro komunikaci v rámci projektu a správu úkolů.
Microsoft Teams nabízí také mobilní aplikaci, díky které vám neunikne žádná oznámení. Aplikace obsahuje základní funkce pro spolupráci, včetně sdílení obrazovky a audio a video hovorů.
Nejlepší funkce Microsoft Teams
- Používejte vyhrazené kanály pro diskuse týkající se konkrétních projektů, sdílení souborů a spolupráci v reálném čase.
- Pořádejte online schůzky, prezentace nebo virtuální porady s možností sdílení obrazovky.
- Integrujte je s OneDrive a SharePoint a spolupracujte se svým týmem na dokumentech, tabulkách a prezentacích.
- Přiřazujte úkoly, sledujte pokrok a spolupracujte na projektech přímo v Teams.
- Provádějte a přijímejte hlasové hovory a posílejte přímé zprávy, čímž eliminujete potřebu samostatných telefonních systémů.
- Shrňte schůzky a rekapitulujte projednané úkoly pomocí integrované Copilot AI.
Omezení Microsoft Teams
- Bezplatný tarif má omezení týkající se úložiště, funkcí a délky schůzek.
- Může působit ohromujícím dojmem díky velkému počtu kanálů a integrací.
- Možná nebudou ideální, pokud nepoužíváte ostatní řešení Microsoft Office.
Ceny Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Asistence Copilot AI je k dispozici jako placený doplněk pro plány Business a Enterprise.
Hodnocení a recenze Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (více než 14 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (9440+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Microsoft Teams
Výhodou Microsoft Teams je, že nabízí vše, co potřebujete, a obsahuje mnoho funkcí. Je tak snadný na používání, že uživatelé mohou vytvářet například schůzky a skupiny, posílat zprávy atd. Uživatelé jej mohou snadno implementovat pomocí mobilní aplikace a aplikace pro stolní počítače.
13. Canva: Nejlepší nástroj pro spolupráci v oblasti designu
Canva je fantastický nástroj pro spolupráci v oblasti designu. Moje týmy jej používají k vytváření úžasných vizuálů, aniž by potřebovaly rozsáhlé znalosti v oblasti designu. Díky intuitivnímu rozhraní a rozsáhlé knihovně šablon je oblíbenou volbou pro vytváření všeho od grafiky pro sociální média po prezentace a marketingové materiály.
I když jste někdo jako já (tj. nejste designér ani se nevyznáte v designových konceptech), můžete pomocí Canva vytvářet profesionálně vypadající kreativní výtvory. Věřte mi, použil jsem ho k vytvoření marketingových materiálů (a příležitostně i elektronických pozvánek na akce) v nouzi a některé z mých výtvorů vzbudily závist grafického týmu!
Navíc miluji experimentování a hraní si s jejich novou funkcí AI, Magic Studio! Moje oblíbená je funkce převodu textu na video. Pro svou práci jsem vyzkoušel funkci Magic Write, která funguje podobně jako AI Writer od ClickUp Brain. Nefunguje však jako virtuální asistent nebo správce znalostí jako ClickUp Brain.
Nejlepší funkce Canva
- Navrhujte cokoli pomocí drag-and-drop rozhraní s uživatelsky přívětivými funkcemi.
- Spolupracujte na návrzích s ostatními členy týmu prostřednictvím společné úpravy nebo schvalování.
- Udržujte sadu marketingových materiálů značky, abyste zajistili jednotnost všech návrhů napříč projekty.
- Vytvářejte a plánujte příspěvky na sociálních médiích pomocí Content Planner
- Využijte předem připravené šablony a designové prvky, abyste ušetřili čas a zdroje.
- Zjednodušte pracovní postupy v oblasti designu a komunikaci na jedné platformě
- Integrujte nástroj s více CRM a nástroji pro řízení projektů
Omezení Canva
- Omezené možnosti přizpůsobení designu ve srovnání s profesionálním designovým softwarem
- Bezplatný tarif má určitá omezení, například nelze používat funkce AI, jako jsou Magic Write, Magic Studio, Background Removal nebo jiné funkce. Má také omezenou kapacitu úložiště 5 GB a prémiové stockové obrázky nebo šablony jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Pro.
- Zaměřují se především na vytváření statických vizuálů, s omezenými funkcemi pro spolupráci a brainstorming.
Ceny Canva
- Canva Free: 0 $
- Canva Pro: 14,99 $/měsíc pro jednoho uživatele
- Canva for Teams: 29,99 $/měsíc pro prvních pět uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (4620+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 780 recenzí)
Co říkají uživatelé o Canva
Spravuji sociální média pro několik různých firem a moc mě to baví. Umím používat Illustrator a Design, ale často se rozhodnu pro Canvas, protože je to snadné. Z Canva (na telefonu) můžete přímo publikovat na Instagram, což je skvělé.
14. Notion: Nejlepší přizpůsobitelný pracovní prostor pro spolupráci
Notion jsem objevil díky mnoha online tvůrcům, kteří jej používají a dokonce prodávají hotové šablony Notion pro konkrétní použití. Ať už jde o plánování projektů, vizualizaci nebo jiné požadavky, může se stát vaší oblíbenou aplikací.
Do našeho seznamu jsme však zařadili také Notion, protože nabízí výkonný všestranný pracovní prostor, který lze přizpůsobit konkrétním potřebám spolupráce vašeho týmu. Ať už řídíte projekty, brainstormujete nápady nebo budujete znalostní bázi, Notion vám umožní vytvořit centralizované centrum pro váš tým. Navíc nyní existuje Notion AI, který dokáže odpovídat na vaše pracovní otázky, psát za vás a automaticky vyplňovat data do tabulek.
Musím však zmínit, že jsem měl zpočátku trochu potíže s vytvářením přizpůsobených šablon a projektů, protože to nebyl nejjednodušší nástroj na používání.
Nejlepší funkce Notion
- Pomocí bloků můžete spravovat text, seznamy úkolů, tabulky, databáze a kanbanové tabule – a dokonce je kombinovat a přizpůsobovat tak, abyste vytvořili přizpůsobené pracovní prostory.
- Organizujte informace pomocí různých rozvržení stránek – sloupců, karet, kalendářů atd.
- Upravujte, přidávejte komentáře a @zmínky, aby všichni zůstali na stejné vlně.
- Rozjeďte projekty s rozsáhlou knihovnou předem připravených šablon pro schůzky, projektové plány, wiki atd.
- Ukládejte úryvky z webu přímo do svého pracovního prostoru Notion, abyste je měli po ruce a mohli je snadno organizovat.
- Integrujte je s různými nástroji, jako jsou Slack, Google Drive a Kalendář, a zefektivněte tak pracovní postupy.
- Ušetřete čas s Notion AI, který vám pomůže rychle psát texty pro zprávy atd. a vytvářet tabulky s daty.
Omezení Notion
- Může to být náročné a časově náročné, zejména při vytváření projektů od základů.
- K dispozici je řada oficiálních a uživateli vytvořených šablon pro různé případy použití, ale najít tu ideální může být obtížné. Některé šablony jsou placené a budete muset zaplatit navíc, i když máte prémiový tarif.
- Bezplatný tarif umožňuje pouze 10 hostů a 7denní historii stránek.
- Mobilní aplikace je poněkud neohrabaná.
Ceny Notion
- Bezplatný tarif
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
- Notion AI: Přidejte si jej do svého pracovního prostoru za 10 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (5260+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2160 recenzí)
Co říkají uživatelé o Notion
Rozhodně doporučuji Notion. Nedoporučoval bych však používat jej k okamžité reorganizaci celého vašeho života.
Před několika lety jsem byl při nastavování svého pracovního prostoru příliš nadšený a nakonec jsem polovinu nastavených věcí nepoužíval, ale zjistil jsem, že je využívám pro několik klíčových případů použití.
15. Dropbox: Nejlepší pro bezpečné cloudové úložiště a sdílení souborů
Původní platforma pro sdílení a ukládání souborů! Stále se vracím k Dropboxu kvůli jeho jednoduchosti.
Dropbox je průkopníkem v oblasti cloudového úložiště a nabízí spolehlivou a bezpečnou platformu pro ukládání, přístup a sdílení vašich souborů odkudkoli. Ačkoli Dropbox není striktně nástrojem pro spolupráci, hladce se integruje s různými platformami pro spolupráci, takže vaše týmy mohou efektivně pracovat se sdílenými dokumenty a soubory.
Líbilo se mi, že Dropbox je integrován s ClickUp, což mi umožňuje připojovat soubory Dropbox přímo k úkolům ClickUp, spolupracovat na dokumentech v Dropboxu a udržovat centralizované centrum pro ukládání souborů a správu projektů.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Využijte bezpečné cloudové úložiště s robustním šifrováním dat a kontrolou přístupu.
- Spravujte své soubory v uživatelsky přívětivém rozhraní
- Přístup k vašim souborům z jakéhokoli počítače, telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Dropbox.
- Sledujte změny a zjistěte, kdo provedl úpravy ve vašich souborech.
- Sdílejte soubory a složky s členy týmu nebo externími spolupracovníky
- Integrujte je s různými nástroji pro produktivitu a spolupráci, jako jsou Slack, Zoom a Microsoft Office.
Omezení Dropboxu
- Bezplatný tarif nabízí omezený úložný prostor (pouze do 2 GB).
- Limit velikosti nahraných souborů pro uživatele bezplatného tarifu
- Zaměřují se především na ukládání a sdílení souborů, nikoli na robustní funkce pro spolupráci, jako je editace nebo komentování v rámci platformy.
Ceny Dropboxu
- Základní: Zdarma (až 2 GB)
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Business: 19 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 26 840 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 560 recenzí)
Co říkají uživatelé o Dropboxu
Moc se mi to líbí! Můžu si sem ukládat videa a fotky a pak je smazat z telefonu, kde jsem je měl uložené v aplikaci pro fotky, takže mám v telefonu víc místa na aktualizace a instalaci aplikací a podobně! Má limit 2 GB, což je v pohodě. Zatím jsem neměl žádné problémy, naštěstí. Můžu se kdykoli a odkudkoli vrátit a podívat se na videa, která jsem nahrál.
Nejlepší online nástroj pro spolupráci (vše v jednom)
Tento hluboký ponor do světa online nástrojů pro spolupráci nám otevřel oči. Existuje několik fantastických možností, z nichž každá má své silné stránky a cílovou skupinu.
Prozkoumali jsme 15 nejlepších online nástrojů pro spolupráci, které jsou dnes k dispozici, a každý z nich má své vlastní specifické použití. Zatímco každý nástroj vyniká ve svých oblastech zaměření, existuje jeden nástroj pro spolupráci, který vyniká svou schopností sjednotit komunikaci, spolupráci a řízení projektů – ClickUp.
Za méně než dva měsíce se ClickUp stal takovým průlomovým nástrojem, že lidé z jiných oddělení žádají o ukázky, aby zjistili, jak by mohl zlepšit jejich práci.
S ClickUp ve vaší sadě nástrojů pravděpodobně nebudete potřebovat žádné další online nástroje pro spolupráci z našeho seznamu. Jako součást sady ClickUp získáte chat v reálném čase, správu dokumentů, tabuli v aplikaci a další výkonné nástroje pro spolupráci na projektech. Navíc získáte podporu automatizace, přizpůsobení, integrace a mé oblíbené umělé inteligence.
ClickUp to zvládl na jedničku. Splňuje svůj slogan „jedna aplikace nahrazující všechny ostatní“, protože umožňuje týmům efektivně spolupracovat na jedné platformě. Díky této funkci mohou všichni zůstat na stejné stránce a prohlížet si vzájemné příspěvky, komentáře a aktualizace. V naší organizaci jsme zjistili, že je velmi užitečné rozdělit úkoly do různých úrovní, projektů a seznamů. E-mailová připomenutí nám pomáhají zůstat soustředění, zatímco možnost sledovat pokrok u opakujících se úkolů je velkým plusem. Navíc je tento nástroj za rozumnou cenu a zákaznický servis je výjimečný. Nastavení a spuštění Clickupu je hračka.
ClickUp není pouze platforma pro spolupráci nebo komunikaci – je to plnohodnotná platforma pro řízení projektů. Ve skutečnosti je to jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů na trhu. Nevěřte jen nám, podívejte se, co říkají uživatelé:
Clickup používáme již minimálně 4 roky a upřímně řečeno je to zdaleka jeden z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. Než jsme se rozhodli pro Clickup, vyzkoušeli jsme Asanu, Monday.com a Trello. Nejlepší volba, jakou jsme kdy udělali! Nikdy jsem neměl žádné větší problémy a zákaznický servis byl velmi nápomocný. Mám placené předplatné a s novou verzí je to čím dál lepší. Celkově vzato, co se týče ceny a množství nástrojů, Clickup rozhodně předčil všechna moje očekávání.
Po naučení se efektivnímu používání Clickupu jsem rozhodně získal nový pohled na naše pracovní procesy.
ClickUp můžete přizpůsobit svým měnícím se potřebám a rozšiřovat nebo zmenšovat bez významných nákladů. Navíc můžete vždy použít bezplatnou verzi, abyste získali praktické zkušenosti s dopadem ClickUp na vaše podnikání. A co je nejdůležitější, ClickUp se přizpůsobí vašim pracovním postupům a procesům, a ne naopak.
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, ClickUp je pro všechny.
Zlepšete online spolupráci s ClickUp
I když můžete kombinovat mnoho online nástrojů pro spolupráci, které jsou špičkou ve svých specializovaných oblastech, jediným nástrojem, který dokáže vše pro vaši organizaci spojit, je ClickUp. Kombinuje projektové řízení, spolupráci, správu úkolů a komunikaci a nabízí vám tak jediné komplexní řešení.
Vyzkoušejte je a zjistěte, jak se ClickUp může stát vaším jediným nástrojem pro lepší spolupráci a maximální produktivitu. Koneckonců, k dosažení vašich cílů byste neměli muset žonglovat s mnoha nástroji. ClickUp vám pomůže vše zvládnout a dělat to lépe. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet, abyste odemkli maximální produktivitu a zjednodušili spolupráci vašich týmů.