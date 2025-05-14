11 nejlepších softwarů pro spolupráci na dokumentech pro týmy v roce 2025

Blíží se termín odevzdání a váš tým se snaží dokončit dokument. Někdo upravuje nesprávnou verzi a někdo jiný zanechává zpětnou vazbu k zastaralému návrhu. Nyní musíte řešit problém, který by neměl existovat.
Pokud pracujete v rámci velkého týmu, je tato noční můra až příliš reálná.
Chaotická spolupráce zpomaluje týmy, vede k nákladným chybám a činí jednoduché úkoly zdlouhavými. Dobrý nástroj pro spolupráci na dokumentech usnadňuje vytváření, úpravy a správu souborů. Ale s tolika možnostmi na trhu může být výběr toho správného nástroje výzvou.
Abychom vám ušetřili čas, shromáždili jsme nejlepší nástroje pro spolupráci na dokumentech, které týmům umožňují hladkou spolupráci.
Přehled nejlepších softwarů pro spolupráci na dokumentech
Zde jsou nejlepší nástroje pro společné vytváření, úpravy a vylepšování dokumentů s vaším týmem:
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|– Úpravy v reálném čase s vnořenými stránkami a bohatým formátováním – Generování dokumentů pomocí umělé inteligence s ClickUp Brain – Přizpůsobitelné šablony a automatizace – Převádění dokumentů na úkoly a pracovní postupy
|Nejlepší pro jednotlivce, malé týmy, střední firmy a podniky pro komplexní správu dokumentace a pracovních postupů integrovanou do projektů.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Google Docs
|– Společná editace v reálném čase – Inteligentní plátno s čipy a šablonami – Pomoc AI s Gemini pro shrnutí a revize
|Nejlepší pro jednotlivce a malé až středně velké týmy, které potřebují rychlou spolupráci na dokumentech prostřednictvím prohlížeče.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,40 $ za uživatele a měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Notion
|– Blokový pracovní prostor pro dokumenty, wiki a databáze – Úpravy a sdílení v reálném čase – Nástroje pro workflow založené na umělé inteligenci a integrace třetích stran
|Nejvhodnější pro malé a střední podniky a pokročilé uživatele flexibilní dokumentace, wiki a odlehčených databází.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Dropbox Paper
|– Vkládání multimédií z nástrojů jako Figma, SoundCloud a Pinterest – Přiřazování úkolů přímo v textu – Režim prezentace dokumentů na celou obrazovku
|Nejlepší pro kreativní týmy, které potřebují lehký prostor bohatý na média pro spolupráci a brainstorming.
|Zdarma s účtem Dropbox; placené tarify Dropbox začínají na 11,99 $/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Confluence
|– Vnořené struktury stránek a vyhrazené prostory – Inline komentáře, úkoly a integrace Jira – Dynamická makra a šablony
|Nejlepší pro velké organizace pro strukturovanou dokumentaci a správu znalostí spojenou s vývojovými pracovními postupy.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 6,40 $/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Microsoft OneDrive a Word
|– Úpravy Office v reálném čase a kontrola verzí – Hluboká integrace se sadou Microsoft 365 – Bezpečné cloudové úložiště s osobním trezorem
|Nejlepší pro týmy, které již používají ekosystém Microsoft, pro plynulou spolupráci v aplikacích Word a OneDrive.
|Placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc (účtováno ročně)
|Evernote
|– Webové výstřižky a vložené prvky – Inteligentní vyhledávání a anotace PDF – Vnořené poznámkové bloky pro organizaci
|Nejlepší pro jednotlivce a freelancery, kteří potřebují strukturované osobní poznámky a lehkou spolupráci.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Slack
|– Diskuse k dokumentům ve vláknech – Sdílení souborů v reálném čase a integrace s Google Docs, OneDrive atd. – Automatizace pracovních postupů a pokročilé vyhledávání
|Nejlepší pro týmy zaměřené na komunikaci, které potřebují rychlou zpětnou vazbu a schvalování dokumentů.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 8,75 $/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Zoho Writer
|– AI asistent pro vylepšení gramatiky/tónu – Slučování dat CRM v reálném čase – Vyplnitelné formuláře a oprávnění k úpravám na úrovni sekcí
|Nejlepší pro týmy, které upřednostňují cloud a již používají sadu Zoho Suite.
|Placené tarify začínají na 2,50 $/měsíc.
|Coda
|– Kombinujte text, tabulky a databáze – Interaktivní automatizace pomocí tlačítek a vzorců – Generování obsahu pomocí umělé inteligence a analýza dat
|Nejlepší pro středně velké týmy a oddělení s velkým objemem dat, které potřebují dokumenty a aplikace v jednom pracovním prostoru.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Slite
|– Vyhledávání znalostí a dokumentace pomocí umělé inteligence – Protokoly rozhodnutí a diskusní vlákna – Přehledná struktura pro organizovanou spolupráci na dálku
|Nejlepší pro vzdálené a hybridní týmy, které budují centralizovanou, intuitivní znalostní bázi.
|Placené tarify začínají na 10 USD/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
Co byste měli hledat v softwaru pro spolupráci na dokumentech?
Nikdo nerad pracuje izolovaně. Ne propojené systémy zpomalují týmy. Neefektivní spolupráce vede k tomu, že 60 % času lidí je promarněno hledáním relevantního kontextu a výstupů. Správný software pro spolupráci na dokumentech může zefektivnit pracovní postupy, zlepšit kontrolu verzí a zvýšit produktivitu.
Zde je několik faktorů, které je třeba zvážit při výběru nejlepšího nástroje pro plynulou spolupráci v reálném čase mezi více uživateli a projekty.
- Spolupráce v reálném čase: Vyberte si software, který podporuje živou a společnou úpravu dokumentů s členy týmu, i když jsou offline.
- Správa verzí: Zajistěte, aby všichni měli přístup k předchozím verzím, mohli sledovat všechny změny a v případě potřeby hladce obnovit dokumenty.
- Integrace správy úkolů: Vyberte si nástroj, který vám umožní převést diskuse do konkrétních akcí. Schopnost přiřazovat úkoly, zanechávat komentáře a snadno sledovat pokrok přímo z vašich dokumentů vám každý měsíc ušetří hodiny práce.
- Bezpečnostní funkce: Upřednostněte robustní kontrolu přístupu, šifrování dat a komplexní ochranná opatření k zabezpečení citlivých a důvěrných dat.
- Snadné použití: Hledejte intuitivní uživatelské rozhraní, přizpůsobitelné šablony a snadnou dostupnost, aby používání nástroje nebylo obtížné.
- Integrace s jinými nástroji: Zajistěte kompatibilitu s vašimi platformami pro správu projektů, komunikačními kanály a aplikacemi třetích stran pro hladší spolupráci.
📚 Přečtěte si také: Optimalizace pracovního postupu správy dokumentů: osvědčené postupy pro zvýšení efektivity
Nejlepší software pro spolupráci na dokumentech
Nyní, když rozumíme softwaru pro spolupráci na dokumentech a klíčovým faktorům výběru, zde je několik nejlepších možností, které jsou dnes k dispozici:
1. ClickUp (nejlepší pro integraci dokumentace do projektů a správu pracovních postupů)
S růstem týmů se správa dokumentů, schvalování a pracovní postupy stávají složitějšími. Nástroj pro spolupráci na dokumentech by měl umět víc než jen ukládat soubory – měl by zjednodušovat týmovou práci, udržovat obsah organizovaný a eliminovat chaos při správě verzí. To vše umí nástroj jako ClickUp.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji. Využívá sílu umělé inteligence při tvorbě dokumentů, automatizaci pracovních postupů a spolupráci týmu v reálném čase v rámci jedné platformy.
Díky ClickUp Docs mohou týmy vytvářet návrhy dokumentů, upravovat je současně s ostatními a zanechávat praktické připomínky, aniž by musely pracovat s více verzemi stejného dokumentu nebo prohledávat roztroušené komentáře. Vaše dokumenty jsou přehledně roztříděny do složek, označeny štítky a opatřeny oprávněními, takže máte jistotu, že k nim mají přístup ti správní lidé ve správný čas.
Ale proč se zastavit právě tady? ClickUp posouvá spolupráci na dokumentech ještě dál díky vestavěnému AI enginu ClickUp Brain. Propojuje vaše poznámky, úkoly a konverzace a poskytuje vám strukturovaný a efektivní způsob vytváření a správy dokumentů.
Navíc automaticky generuje souhrny dlouhých a složitých dokumentů a během několika sekund extrahuje klíčové informace z vašich wiki. Týmy mohou vytvářet podrobné zprávy a upravovat generovaný obsah pomocí asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který se přizpůsobí jejich potřebám.
Díky možnosti přizpůsobit obsah stylovému průvodci vaší značky zůstává každý dokument v souladu s hlasem a tónem vaší společnosti!
Potřebujete zprávy o pokroku v úkolech vašeho týmu? ClickUp Brain generuje denní a týdenní aktualizace, které týmům pomáhají sledovat projekty a identifikovat překážky. Mění způsob, jakým týmy pracují s dokumentací.
Stále ručně sledujete schvalování, aktualizace a termíny? ClickUp Automations to za vás vyřeší, spouští úkoly na základě aktualizací dokumentů, nastavuje automatické schvalování a udržuje projekty v chodu díky poznatkům založeným na umělé inteligenci.
Už nemusíte ručně kontrolovat aktualizace. Nastavte automatizaci, která vás bude informovat o provedených změnách, a udržujte tak svůj tým v souladu. Platforma je vaším hřištěm, kde můžete automatizovat pracovní postupy s dokumenty pomocí více než 100 automatizací ClickUp.
Díky funkci Connected Search od ClickUp můžete během několika sekund najít jakýkoli dokument, úkol nebo zdroj. Pomocí jednoduchého příkazu okamžitě vyhledáte, co potřebujete, a zkrátíte tak čas strávený prohledáváním souborů.
Chcete rychle začít s dokumentací projektu? Využijte bohatou knihovnu přizpůsobitelných šablon ClickUp. Vyberte si z řady dokumentů přizpůsobených vašim potřebám, včetně dokumentace procesů a šablon wiki. Zajistěte konzistenci všech svých zpráv, SOP a znalostních bází – přeskočte nastavení a soustřeďte se na provedení.
👀 Věděli jste? Studie zjistila, že týmy používající nástroje pro spolupráci na dokumentech založené na umělé inteligenci, jako je ClickUp, zkrátily čas potřebný k vytvoření obsahu o 40 %, čímž snížily počet chyb a zvýšily efektivitu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a přizpůsobujte dokumenty s vnořenými stránkami, bohatým formátováním, vloženými médii a šablonami, abyste mohli snadno vytvářet wiki, plány a interní znalostní báze.
- Převádějte text ze svých dokumentů ClickUp do úkolů ClickUp a snadno sledujte jejich průběh.
- Propojte dokumenty s pracovními postupy pro plynulé aktualizace projektů.
- Zapněte režim Page Focus Mode v ClickUp Docs, abyste při psaní eliminovali rušivé vlivy.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, úprav a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor. S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na AI v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Omezení ClickUp
- První uživatelé mohou zaznamenat mírnou náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Recenze TrustRadius říká:
Toto je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Umožňuje nejen správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě. Není třeba používat externí programy nebo různé aplikace pro každou funkci.
Toto je zvláštní výhoda ClickUp: nabízí většinu nástrojů potřebných pro organizaci projektů na jednom místě. Umožňuje nejen správu a přiřazování úkolů, ale nabízí také další nástroje ve stejném prostředí, jako jsou dokumenty, kde lze pořizovat poznámky a vytvářet zprávy, a integraci s kalendářem a e-maily, vše na jednom místě. Není třeba používat externí programy nebo různé aplikace pro každou funkci.
2. Google Docs (nejlepší pro spolupráci na dokumentech v reálném čase)
Pro mnoho lidí začíná cesta k lepšímu správě dokumentů obvykle s Google Docs. Ať už společně upravujete obsah se svým týmem nebo přidáváte poslední změny před odesláním dokumentu, všichni jsou díky tomu doslova na stejné stránce.
Režim Docs Pageless eliminuje otravné konce stránek a zajišťuje plynulý tok, zatímco chytré čipy vám umožňují označovat osoby, propojovat soubory a dokonce přidávat události do vašich dokumentů.
A pokud si nevíte rady, umělá inteligence Gemini vám pomůže uspořádat myšlenky, vylepšit formulace nebo shrnout klíčové body.
Nejlepší funkce Google Docs
- Vytvářejte profesionální, strukturované dokumenty s pomocí umělé inteligence Gemini.
- Vložte formátované e-maily, poznámky ze schůzek a sledování revizí pomocí inteligentních nástrojů plátna.
- Organizujte složité projekty pomocí karet dokumentů pro seskupování souvisejícího obsahu.
Omezení Google Docs
- Pro klíčové funkce, jako je spolupráce v reálném čase, asistence Gemini založená na umělé inteligenci a inteligentní čipy, je vyžadován přístup k internetu.
Ceny Google Docs
- Navždy zdarma
- Google Workspace Business Starter: 8,40 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Business Standard: 16,80 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Business Plus: 26,40 $/měsíc na uživatele
- Google Workspace Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Docs
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 28 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Google Docs
Recenze Capterra říká:
V poslední době často používám Google Docs, protože umožňuje sdílet soubory s více lidmi současně, což umožňuje většímu počtu lidí pracovat na souboru najednou, což zase usnadňuje týmovou práci a exponenciálně zvyšuje naši produktivitu.
V poslední době často používám Google Docs, protože umožňuje sdílet soubory s více lidmi současně, což umožňuje většímu počtu lidí pracovat na souboru najednou, což zase usnadňuje týmovou práci a exponenciálně zvyšuje naši produktivitu.
💡 Tip pro profesionály: Zadejte „@“ v Google Docs a okamžitě vložte formátované e-maily, pozvánky do kalendáře, sledování recenzí, poznámky ze schůzek a další. Není třeba žádné ruční formátování!
3. Notion (nejlepší pro všestranné pracovní prostředí a pořizování poznámek)
Potřebujete flexibilní pracovní prostor pro správu svých dokumentů? Blokové nastavení Notion vám poskytuje lepší kontrolu nad vaším obsahem a umožňuje vám kombinovat umístění textu, obrázků, databází a vložených prvků jako digitální stavebnice Lego.
Každý prvek v dokumentu Notion je pohyblivý blok, takže můžete svůj obsah přeskupovat, restrukturalizovat a vylepšovat bez námahy. Vše zůstává přizpůsobitelné, ať už budujete znalostní centrum, sledujete projekty nebo brainstormujete nápady.
S Notionem můžete také propojovat stránky a transformovat nesouvislé poznámky do dynamického systému, který roste spolu s vaším pracovním tokem.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte strukturované dokumenty, wiki a projektové stránky na jedné platformě.
- Spolupracujte s kolegy pomocí sdílených pracovních prostorů, úprav v reálném čase a komentářů.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci a snižte tak množství manuálních úkolů.
- Integrujte s Google Drive, Slack a Trello pro lepší konektivitu.
Omezení Notion
- Platforma může být pro začátečníky složitá.
- Možnosti mobilní aplikace jsou omezené.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion
Uživatel Redditu sdílí:
Notion mi připadá nejlepší, když se používá jako wiki / systém pro správu informací pro ukládání dlouhodobých strukturovaných informací – konkrétně pro archetyp architektonických poznámek. Příklady použití jsou denní/týdenní revize, životní wiki (koníčky, cíle atd.), plánování/přehled projektů (nikoli správa úkolů) a tak dále.
Notion mi připadá nejlepší, když se používá jako wiki / systém pro správu informací pro ukládání dlouhodobých strukturovaných informací – konkrétně pro archetyp architektonických poznámek. Příklady použití jsou denní/týdenní revize, životní wiki (koníčky, cíle atd.), plánování/přehled projektů (nikoli správa úkolů) a tak dále.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší software pro sdílení souborů pro bezpečnou a společnou práci
4. Dropbox Paper (nejlepší pro kreativní týmy a spolupráci s bohatým mediálním obsahem)
Dropbox Paper je jako kombinace digitální tabule a notebooku – je určen pro týmy, které chtějí vytvářet, revidovat a organizovat nápady na jednom místě. Udržuje vše – text, média a soubory – přehledné a přístupné, s možností spolupráce v reálném čase, takže nikdo nezůstane mimo dění.
Navíc je podporován cloudovým úložištěm Dropbox, což znamená, že k vaší práci máte přístup i na cestách. Ať už brainstormujete nápady, plánujete sprinty nebo připravujete obsah pro sociální média, poskytuje flexibilní prostor pro spolupráci bez nutnosti používat více nástrojů.
Nejlepší funkce Dropbox Paper
- Vkládejte a pracujte s Figma, SoundCloud, Pinterest a dalšími formáty médií, aniž byste museli opustit dokument.
- Okamžitě převádějte jakýkoli dokument na prezentaci na celou obrazovku s automatickým formátováním.
- Označte členy týmu přímo v dokumentu a přiřaďte jim konkrétní úkoly přímo v dokumentu.
Omezení Dropbox Paper
- Žádná speciální struktura složek pro organizaci dokumentů; vše zůstává v jediném feedu.
- Postrádá pokročilé funkce pro správu úkolů.
Ceny Dropbox Paper
Dropbox Paper je zdarma součástí každého účtu Dropbox. Zde jsou cenové plány Dropboxu:
- Základní: zdarma
- Plus (pro osobní použití): 11,99 $/měsíc
- Profesionální: 19,99 $/měsíc (jeden uživatel)
- Standard: 18 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Dropbox Paper
- G2: 4,1/5 (více než 4 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dropbox Paper
Recenze G2 cituje:
Dropbox Paper je díky úpravám v reálném čase a integraci s dalšími nástroji velmi efektivní platformou. Snadno se implementuje se Slackem a dalšími službami. Používáme jej pro všechny naše PRD a pro tvorbu technické dokumentace.
Dropbox Paper je díky úpravám v reálném čase a integraci s dalšími nástroji velmi efektivní platformou. Snadno se implementuje se Slackem a dalšími službami. Používáme jej pro všechny naše PRD a pro tvorbu technické dokumentace.
5. Confluence (nejlepší pro správu znalostí v podniku)
Chcete pracovní prostor, kde nebudou rozptýleny poznámky k projektům, shrnutí schůzek a dokumenty? My osobně doporučujeme ClickUp, ale pro některé týmy může být vhodnější Confluence.
Vše organizuje pomocí systému vnořených stránek, díky čemuž jsou informace strukturované a snadno dohledatelné. Nabídka Confluence, Blueprints, poskytuje šablony pro úkoly, jako jsou poznámky z jednání a retrospektivy, čímž snižuje opakující se práci.
Díky úpravám v reálném čase, komentářům a integracím mohou týmy spolupracovat, aniž by ztratily přehled o aktualizacích. Jedná se o centrální místo pro zaznamenávání nápadů, dokumentování práce a udržování projektů na správné cestě.
Nejlepší funkce Confluence
- Organizujte znalosti pomocí vnořených struktur stránek a vyhrazených prostorů.
- Spolupracujte pomocí vložených komentářů, reakcí na stránkách a přiřazování úkolů.
- Propojte dokumenty se sprinty, tikety a zprávami prostřednictvím integrace Jira.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí pravidel, která spouštějí aktualizace a oznámení.
- Přizpůsobte dokumentaci pomocí maker, dynamických tabulek a grafů.
Omezení Confluence
- Může být pro malé týmy nebo jednoduché dokumentační potřeby příliš složitý.
- Pokročilé funkce vyžadují placený tarif.
Ceny Confluence
- Základní: zdarma
- Standard: Až 6,40 $/uživatel za měsíc
- Premium: Až 12,30 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Confluence
- G2: 4,1/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Confluence?
Uživatel Capterra sdílí:
Confluence používám již více než 5 let a považuji jej za užitečný nástroj pro dokumentaci a spolupráci.
Confluence používám již více než 5 let a považuji jej za užitečný nástroj pro dokumentaci a spolupráci.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší intranetový software pro bezpečné propojení týmů
6. Microsoft OneDrive a Word (nejlepší pro uživatele ekosystému Microsoft)
Microsoft OneDrive a Word fungují společně jako výkonná sada pro spolupráci na dokumentech, která kombinuje cloudové úložiště s editací v reálném čase a kontrolou verzí.
Dokumenty jsou uloženy v OneDrive, takže k nim máte přístup odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Můžete sdílet dokumenty Word s konkrétními osobami nebo vygenerovat odkaz s přístupem pro prohlížení/úpravu. OneDrive sleduje změny, což vám umožňuje zobrazit a obnovit předchozí verze dokumentu.
Pracujte na dokumentu z aplikace Word na webu, v počítači nebo v mobilním zařízení – vše zůstane synchronizované. Microsoft OneDrive se také integruje s aplikacemi Office, jako jsou Word, Excel a PowerPoint.
Nejlepší funkce Microsoft OneDrive a Word
- Upravujte soubory Word, Excel a PowerPoint v reálném čase.
- Chraňte citlivé soubory pomocí dvoufázového ověření Personal Vault.
- Skenujte a digitalizujte dokumenty na mobilním zařízení
- Synchronizujte soubory mezi zařízeními a přistupujte k nim offline.
Omezení Microsoft OneDrive a Word
- Pro plnou funkčnost je vyžadováno předplatné Microsoft 365.
- Sdílení souborů mimo ekosystém Microsoftu je zdlouhavé.
Ceny Microsoft OneDrive a Word
- OneDrive pro firmy: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Microsoft 365 Business Standard: 12,60 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Microsoft OneDrive a Word
- G2: 4,3/5 (více než 9 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
🧠 Zajímavost: Funkce Sledování změn v aplikaci Microsoft Word se poprvé objevila ve verzi Word 97 a revolučním způsobem změnila způsob, jakým týmy digitálně revidovaly a upravovaly dokumenty. Předtím lidé často ručně označovali výtisky červenými pery!
7. Evernote (nejlepší pro osobní organizaci a pořizování poznámek)
Hledáte nástroj, který zefektivní psaní poznámek a organizaci projektů? Evernote umí víc než jen ukládat vaše poznámky – pomáhá vám strukturovat nápady, spolupracovat a mít přehled o úkolech.
Funkce propojování poznámek v Evernote vám umožňuje propojit související poznámky a vytvořit si tak osobní centrum znalostí. Díky rozpoznávání rukopisu tento nástroj extrahuje text z ručně psaných poznámek a obrázků, takže lze prohledávat i naskenované dokumenty.
Nejlepší funkce Evernote
- Vystřihněte a uložte celé webové stránky s vloženými odkazy a obrázky.
- Organizujte poznámky pomocí vnořených poznámkových bloků, značek a inteligentního vyhledávání.
- Spolupracujte sdílením poznámek a přidělováním úkolů v rámci poznámkových bloků.
- Vytvářejte poznámky k PDF souborům a obrázkům přímo ve svých poznámkách.
Omezení Evernote
- Bezplatný tarif má omezené funkce a synchronizaci zařízení.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 200 recenzí)
8. Slack (nejlepší pro spolupráci na dokumentech zaměřenou na komunikaci)
Udržet tým v souladu může být složité – Slack si klade za cíl to usnadnit. Tento nástroj, který je centrem pro spolupráci týmu a je navržen pro rychlou a organizovanou komunikaci, se může pochlubit specializovanými kanály pro zefektivnění konverzací podle projektu, oddělení nebo tématu.
Slack podporuje spolupráci na dokumentech tím, že uživatelům umožňuje sdílet soubory přímo v kanálech nebo přímých zprávách, kde mohou členové týmu diskutovat a poskytovat zpětnou vazbu v kontextu. Integruje se s nástroji jako Google Drive, OneDrive a Notion, což uživatelům umožňuje prohlížet, komentovat a aktualizovat dokumenty, aniž by museli opustit Slack.
Díky vláknovým konverzacím a reakcím pomocí emodži lze snadno sledovat zpětnou vazbu a rozhodnutí týkající se konkrétních dokumentů.
Nejlepší funkce Slacku
- Spravujte více pracovních prostorů pomocí Enterprise Grid.
- Najděte zprávy, soubory a odkazy pomocí pokročilého vyhledávání.
- Automatizujte připomenutí, schvalování a aktualizace pomocí přizpůsobených pracovních postupů.
- Centralizujte komunikaci týmu pomocí vláken, zmínek a přímých zpráv.
Omezení Slacku
- Není ideální pro spolupráci na dlouhých dokumentech.
- Bezplatná verze má omezenou historii zpráv.
Ceny Slacku
- Navždy zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise Grid: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 34 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
📮ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako všestranná aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
9. Zoho Writer (nejlepší pro tvorbu dokumentů v cloudu)
Skvělé nápady potřebují prostor k rozvoji a Zoho Writer jim ho poskytuje. Tento cloudový textový editor nabízí přehledné rozhraní a podporuje spolupráci v reálném čase.
Týmy mohou společně upravovat dokumenty, zanechávat komentáře a sledovat historii verzí bez zbytečného nepořádku. Software je integrován s dalšími aplikacemi Zoho, což je užitečné pro ty, kteří již používají sadu Zoho.
Díky offline úpravám, šablonám dokumentů a přizpůsobitelným oprávněním nabízí Zoho Writer rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností a poskytuje týmům nástroje pro spolupráci, které potřebují k efektivní práci.
Nejlepší funkce Zoho Writer
- Zkontrolujte gramatiku a tón pomocí automatických návrhů AI asistenta Zia.
- Shrňte, přepište a upravte text pomocí integrovaných nástrojů pro úpravy.
- Převádějte dokumenty na vyplnitelné formuláře s automatickým sběrem dat.
- Načtěte živá data CRM do dokumentů pro aktualizace v reálném čase a přesnost.
- Omezte úpravy na konkrétní části a ostatní nechte otevřené.
Omezení Zoho Writer
- Silně optimalizováno pro ekosystém Zoho; omezené externí integrace
- Pokročilé funkce automatizace vyžadují čas na nastavení a seznámení se s nimi.
Ceny Zoho Writer
- Starter: 2,50 $/měsíc pro až 3 uživatele, fakturace ročně
- Tým: 4,50 $/měsíc pro až 3 uživatele, fakturováno ročně
- Business: 9 $/měsíc pro až 3 uživatele, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Zoho Writer
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Writer
Uživatel Redditu chválí Zoho Suite před Google Workspace:
Používal jsem Zoho Writer, který obsahuje vyplnitelné šablony dokumentů a šablony s možností podpisu. Je hladce integrován se Zoho Sign (který funguje perfektně) a také s DocuSign nebo Adobe Sign.
Používal jsem Zoho Writer, který obsahuje vyplnitelné šablony dokumentů a šablony s možností podpisu. Je hladce integrován se Zoho Sign (který funguje perfektně) a také s DocuSign nebo Adobe Sign.
10. Coda (nejlepší pro kombinování dokumentů s výkonnými databázemi)
Coda spojuje dokumenty, tabulky a databáze do jednoho softwaru. Jedná se o flexibilní pracovní prostor, kde týmy mohou psát, sledovat úkoly a spravovat data, aniž by musely používat více nástrojů. Coda zvládne vše od jednoduchých dokumentů po tlačítka, vzorce a interaktivní tabulky na vaší stránce.
Nejlepší funkce Coda
- Kombinujte text, tabulky a databáze a vytvářejte interaktivní dokumenty.
- Automatizujte úkoly pomocí tlačítek, vzorců a integrací.
- Synchronizujte živé trackery a nahraďte statické tabulky.
- Vytvářejte obsah, shrňujte poznatky a analyzujte data pomocí umělé inteligence.
- Začněte projekty pomocí šablon pro produkty, marketing a lidské zdroje.
Omezení Coda
- Náročnější osvojení ve srovnání se základními editory dokumentů
- Pokročilé funkce umělé inteligence a automatizace jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Coda
- Základní: zdarma
- Pro: 12 $/uživatel za měsíc
- Tým: 36 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
11. Slite (nejlepší pro dokumentaci vzdálených týmů)
Znalostní báze by měla zjednodušit vaše pracovní postupy, nikoli komplikovat způsob, jakým spravujete informace. Slite pomáhá týmům dokumentovat, vyhledávat a sdílet informace, aniž by přispíval k nepořádku. Je navržen pro práci na dálku a hybridní práci a poskytuje strukturovaný, ale flexibilní prostor pro udržení všeho v pořádku.
Členové týmu mohou snadno vytvářet, upravovat a vyhledávat dokumenty, takže důležité informace jsou vždy dostupné. Díky nástrojům pro spolupráci a intuitivní navigaci usnadňuje Slite udržení souladu.
Nejlepší funkce Slite
- Získejte okamžité odpovědi z dokumentace týmu pomocí funkce Ask.
- Organizujte a přistupujte k protokolům rozhodnutí v rámci diskusí.
- Identifikujte nedokumentované mezery a vyzvěte týmy, aby je pomocí AI vyřešily.
Omezení Slite
- Omezená offline funkčnost, vyžadující neustálý přístup k internetu
- Zaměřeno na strukturovanou dokumentaci; méně vhodné pro volné psaní poznámek.
Ceny Slite
- Standard: 10 $/uživatel za měsíc
- Premium: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slite
- G2: 4,6/5 (260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slite
Uživatel Capterra říká:
Je to dobrý nástroj pro týmy k vytvoření znalostní báze a také místo, kde lze uchovávat všechny poznámky a plánovací dokumenty.
Je to dobrý nástroj pro týmy k vytvoření znalostní báze a také místo, kde lze uchovávat všechny poznámky a plánovací dokumenty.
Zaznamenejte si svou cestu k úspěchu s ClickUp
Při práci na důležitém projektu je poslední věc, kterou potřebujete, komunikační mezera, která vše zkomplikuje. Správný nástroj pro spolupráci na dokumentech zajistí, že vše bude sladěné, a týmová práce tak bude plynulejší a propojenější.
ClickUp vyniká integrovaným řízením pracovních postupů v rámci projektů a funkcemi pro spolupráci v reálném čase v rámci ClickUp Docs. Pokrývá širokou škálu obchodních potřeb, od automatizace a cloudového úložiště až po strukturovanou dokumentaci založenou na umělé inteligenci.
Jste připraveni zvýšit produktivitu svého týmu pomocí nejlepšího softwaru pro spolupráci na dokumentech? Zaregistrujte se nyní a získejte bezplatný účet ClickUp!