10 nejlepších intranetových softwarů pro bezpečné propojení týmů v roce 2025

Strukturovaná interní komunikace je pro úspěch každé společnosti zásadní. Bez ní může váš tým investovat málo do vize a hodnot značky a dokonce přijít o to, co má dělat – nebo proč. Situace se může zhoršit při řízení vzdálených nebo rozptýlených týmů.
Potřebujete intranetový softwarový nástroj, který vám pomůže vybudovat silné komunikační kanály v celé společnosti. Podporuje komunikaci a zapojení týmu a zároveň udržuje vaše pracovní prostředí transparentní, bezpečné a flexibilní.
Výběr perfektního intranetového softwaru však není snadný úkol. Musíte zvážit faktory, jako je odvětví, velikost týmu a složitost operací, abyste se mohli rozhodnout, který produkt nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Prozkoumali jsme trh a vybrali 10 nejlepších intranetových softwarových nástrojů. Prozkoumejte jejich funkce a ceny a najděte ten, který udrží váš pracovní prostor v synchronizaci!
Co je intranetový software?
Intranetový software je typ digitální platformy, která usnadňuje interní komunikaci, spolupráci a sdílení informací v rámci organizace. Slouží jako centralizované centrum, kde mají zaměstnanci přístup k firemním zdrojům, novinkám, aktualizacím a dalším důležitým informacím.
Podle studie společnosti McKinsey by efektivní využití sociálních technologií (jako jsou intranety) na pracovišti mohlo potenciálně zvýšit produktivitu znalostních pracovníků o 20–25 %!
Co byste měli hledat v intranetovém softwaru?
Intranetová řešení již neslouží pouze ke sdílení firemních dokumentů nebo zasílání poznámek – v uplynulém desetiletí prošla zásadní proměnou. ?
Moderní intranetový software, který je dnes k dispozici, zefektivňuje celou řadu činností souvisejících s řízením projektů, od sdílení znalostí až po plánování. Zde je několik univerzálních charakteristik správného intranetového softwaru, který by měl mít vaše digitální pracoviště:
- Spolupráce a interní komunikace: Moderní intranetové nástroje umožňují plynulou spolupráci. Funkce jako editace v reálném čase, komentáře, poznámky a chat minimalizují riziko nedorozumění a zvyšují produktivitu.
- Personalizace a snadný přístup: Software by měl přizpůsobovat informace podle role zaměstnance a poskytovat mu včasné aktualizace o změnách, které se ho týkají.
- Intuitivní vyhledávání a navigace: Vzhledem k tomu, že intranetová řešení se stala obrovským úložištěm všech firemních dat, mělo by být vyhledávání relevantních informací rychlé a snadné ⌨️.
- Škálovatelnost: Platforma by měla být schopna držet krok se složitostí komunikace rostoucích společností.
- Bezpečnost a ochrana soukromí: Měl by splňovat nejnovější bezpečnostní standardy, umožňovat soukromé komunikační prostory a pomáhat kontrolovat přístup k utajovaným informacím ?
- Integrace: Měl by být integrován s jiným softwarem pro komunikaci, produktivitu a správu znalostí, aby se zlepšila provozní efektivita.
10 nejlepších poskytovatelů intranetového softwaru, které můžete využít
Provedli jsme za vás průzkum a vybrali jsme řešení s nejlepší sadou funkcí a schopností. Nastavte tón pro ideální komunikaci a interakce na pracovišti pomocí jednoho z těchto 10 samostatných intranetových produktů! ?️
1. ClickUp
Nejlepší pro správu úkolů a týmovou spolupráci
ClickUp je komplexní intranetové a produktivní řešení pro rychle se rozvíjející týmy jakékoli velikosti. Tato platforma vám pomůže udržovat transparentní a efektivní komunikační kanál s desítkami chytrých nástrojů a více než 1 000 integrací. ✨
Ať už pracujete v kanceláři nebo na dálku, ClickUp Whiteboards usnadňuje plánování a spolupráci v reálném čase – a je to navíc docela zábava! ?
Tento vizuální nástroj nabízí bohaté editační funkce pro činnosti související s dokumenty, které vašim kolegům pomohou s brainstormingem, vytvářením myšlenkových map a propojováním procesů. Proměňte akční plány v úkoly přímo z vaší tabule a přejděte od nápadu k realizaci v mžiku. ?
Chcete centralizovat firemní dokumentaci? Důvěřujte ClickUp Docs při vytváření a správě týmových chart, podrobných plánů a dalších projektových dokumentů.
Upravujte je v reálném čase společně se svými kolegy, připojujte je k úkolům nebo kategorizujte záznamy pro snazší přístup. Díky rozsáhlým ovládacím prvkům pro správu oprávnění můžete rozhodovat o tom, kdo bude dokumenty prohlížet nebo upravovat.
Pokud vás unavuje hledat souvislosti v roztříštěných konverzacích, vytvořte si chatové okno v ClickUp. Použijte jej k zefektivnění aktualizací pro konkrétní týmy nebo projekty. Diskutujte o práci, přidělujte úkoly, sdílejte soubory a odkazy a vkládejte webové stránky, tabulky a videa, abyste usnadnili diskusi.
ClickUp dodržuje nejpřísnější bezpečnostní standardy v souladu s normami ISO 27001, PCI a SOC 2, aby byla vaše data v bezpečí.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Whiteboards and Docs pro spolupráci
- Více než 15 zobrazení, včetně zobrazení chatu
- Nejlepší bezpečnostní opatření v oboru
- Integrované šablony pro vytváření týmových chart, operačních plánů a dalších interních dokumentů pro správu znalostí.
- Více než 1 000 integrací se softwarem třetích stran
- Automatizace úkolů ClickUp pro zvýšení efektivity týmu
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s nástrojem drag-and-drop
- AI asistent pro psaní, který vám pomůže vytvářet profesionální poznámky
Omezení ClickUp
- Aplikace může být občas pomalá.
- Prozkoumání celého rozsahu platformy vyžaduje čas.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Microsoft Viva Engage (Yammer)
Nejlepší pro zapojení zaměstnanců
Microsoft Viva Engage (dříve Yammer) je hybrid intranetu a sociálních médií, který slouží jako vaše digitální kancelář . Jedná se v podstatě o sociální komponentu Microsoft 365, která pomáhá spolupracovníkům diskutovat o práci, prohlížet dokumentaci a dokonce i navazovat vztahy! ?
Rozhraní Viva Engage připomíná sociální média jako Facebook nebo Twitter díky funkcím jako zpravodajství, komentáře, instant messaging, uživatelské profily, skupiny a hlasování. ?️
Využijte tuto platformu, abyste se vyhnuli psaní nudných pracovních e-mailů kvůli triviálním záležitostem. Stačí poslat text zprávu určenému příjemci – můžete dokonce připojit soubory. Oživte všední pracovní dny vytvářením skupinových chatů, veřejným oceňováním zaměstnanců a pořádáním živých událostí!
Viva Engage má slušnou vyhledávací funkci pro vyhledávání konkrétních dokumentů, což je pro nové zaměstnance doslova záchrana!
Nejlepší funkce Microsoft Viva Engage (Yammer)
- Zefektivňuje interní komunikaci
- Funguje jako sociální síť pro firmy.
- Snadný přístup k informacím
- Podporuje uživatele Microsoft 365
- Rychlé zapracování nových zaměstnanců
Omezení Microsoft Viva Engage (Yammer)
- Může rozptylovat zaměstnance s velkým pracovním vytížením.
- Může těžit z aktualizací funkcí
Ceny Microsoft Viva Engage (Yammer)
- K dispozici jako součást sady Microsoft Viva Suite, jejíž cena začíná na 12,00 USD za uživatele/měsíc.
Hodnocení a recenze Microsoft Viva Engage (Yammer)
- G2: 3,6/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Yammeru!
3. Interakce
Nejlepší pro správu znalostí
Chcete přizpůsobitelné intranetové řešení pro zvýšení zapojení zaměstnanců a zefektivnění procesů? Zvažte spolupráci s Interact! ?
Tato platforma vám pomůže vytvořit prostor, který bude v souladu s kulturou vaší společnosti. Informujte svůj tým o nejnovějších událostech pomocí vysílání, kontrolujte zapojení zaměstnanců pomocí pulzních průzkumů a využijte integrace k centralizaci své práce.
Získáte nástroje, které motivují vaše kolegy, testují jejich znalosti, podporují sdílení nápadů a diskuze a umožňují organizovat ankety. Díky editoru Interact s funkcí drag-and-drop je přizpůsobení platformy hračka! ?
Interact nabízí výkonný systém pro správu obsahu (CMS), který umožňuje vytvářet, plánovat a distribuovat poutavý obsah.
Jednou z nejzajímavějších výhod Interactu je možnost propojit zprávy s digitálním značením, což je ideální pro velké týmy. Další bonusovou funkcí je extranet platformy, který vám pomáhá udržovat klienty a třetí strany v obraze! ?
Nejlepší funkce Interact
- Řada nástrojů pro zapojení zaměstnanců
- Design typu drag-and-drop
- Integrace s předními aplikacemi pro zvýšení produktivity
- Analytika zaměřená na intranet
- Extranet pro externí komunikaci
Omezení Interact
- Používání formulářů může být pro nové uživatele náročné.
- Rozhraní by mohlo být intuitivnější.
Ceny Interact
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Interact
- G2: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
4. Workvivo
Nejlepší pro komunikaci se zaměstnanci
Workvivo je intranetové softwarové řešení zaměřené na zkušenosti zaměstnanců, které se točí kolem interní komunikace a spolupráce. Integrujte software s dalšími pracovními aplikacemi, nahrajte do něj firemní informace a sdílejte relevantní data se svým týmem během chvilky!
Aktivity feed v této intranetové platformě zajišťuje plynulý tok komunikace v rámci celé společnosti. Omezte rušivé chaty a e-maily pomocí atraktivních formátů, jako jsou podcasty a živé vysílání, a sdílejte interní novinky. ?
Workvivo se zaměřuje na budování pozitivní firemní kultury! Posilte vazby se členy svého týmu tím, že oceníte jejich úspěchy a udělíte jim odznaky. ?
Workvivo vám nabízí výkonné analytické nástroje, díky kterým získáte přehled o zaměstnancích. Vyhledávejte a sledujte interakce u příspěvků a článků a objevte revoluční způsoby, jak pomoci vašim zaměstnancům cítit se viděni a oceňováni. ?
Nejlepší funkce Workvivo
- Intuitivní přehled aktivit
- Nástroje pro podcasty a živé vysílání
- Ocenění a odznaky
- Bezpečný (certifikace ISO 27001 a SOC 2)
- Robustní analytické funkce
Omezení Workvivo
- Omezené nástroje pro úpravy
- Funkce nahrávání fotografií by mohla být propracovanější.
Ceny Workvivo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workvivo
- G2: 4,8/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Zoho Connect
Nejlepší pro integraci s obchodními aplikacemi
Zoho Connect je podnikové řešení pro sociální sítě a správu dokumentů, které slouží ke sdílení nápadů v rámci týmu a šíření informací.
Domovská stránka platformy je přizpůsobitelná pomocí loga značky a stylových šablon. Můžete také vytvářet zpravodaje, oznámení, mediální soubory a události s designem, který odráží jedinečnou kulturu vaší společnosti. ?
Pomocí Feeds můžete vytvářet příspěvky, sdílet a diskutovat nápady a pomáhat svým zaměstnancům navazovat kontakty. Organizujete poradu pro všechny zaměstnance? Vyzkoušejte funkci Town Halls, která vám umožní vést otevřené a cílené dialogy se svými kolegy, stejně jako na radnici! ?️
S Zoho Connect můžete pro svůj tým nastavit agilní tabuli úkolů, aby bylo možné rozdělit velké projekty na proveditelné fáze. Pravidelně provádějte pulzní průzkumy, abyste zkontrolovali, jak si vaši zaměstnanci poradí s pracovní zátěží.
Nejlepší funkce Zoho Connect
- Přizpůsobitelný ovládací panel
- Feedy podobné sociálním médiím
- Podporuje organizaci schůzek
- Agilní tabule úkolů
- Průzkumy pro měření zapojení
Omezení Zoho Connect
- Rychlost platformy může být lepší.
- Nastavení může být časově náročné.
Ceny Zoho Connect
- Zdarma: pro až pět uživatelů
- Starter: 8,34 $/měsíc pro až 25 uživatelů
- Enterprise: 0,84 $/měsíc na uživatele (minimálně 25 uživatelů)
- Ultimate: 2,50 $/měsíc na uživatele (minimálně 25 uživatelů)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho Connect
- G2: 4,4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (70+ recenzí)
Vyzkoušejte tyto alternativy Zoho!
6. Jostle
Nejlepší pro zjednodušenou uživatelskou zkušenost
Jostle se prezentuje jako moderní intranetová a platforma pro úspěch zaměstnanců, která byla navržena tak, aby odstranila překážky v komunikaci hybridních týmů. Platforma se pyšní řadou funkcí, které řeší překážky spolupráce, jako jsou oddělené oddělení a různé časové zóny.
S Jostle můžete vytvářet cílená oznámení a odesílat je příslušným týmům a lokalitám. Tím zabráníte tomu, aby byli ostatní členové týmu bombardováni irelevantními informacemi a rušivými oznámeními.
Při práci s mezifunkčními týmy může být katastrofální, když důležitá zpráva zůstane nepřečtená. Proto Jostle nabízí možnost potvrzení, která umožňuje sledovat, kdo zprávu přečetl.
Platforma disponuje působivými funkcemi správy dokumentů – kategorizujte svou knihovnu, spravujte přístupová a editační oprávnění a synchronizujte složky s Google Drive nebo OneDrive pro další zálohování.
Zůstaňte v kontaktu s realitou díky snadno přizpůsobitelným anketám od Jostle, které vám pomohou zjistit názory zaměstnanců a připravit půdu pro smysluplné interní změny.
Nejlepší funkce Jostle
- Cílená oznámení
- Synchronizace s Google Drive a OneDrive
- Sledování přečtených zpráv
- Snadné nástroje pro správu dokumentů
- Více než 40 integrací
Omezte omezení
- Omezené formátovací a designové nástroje
- Proces nahrávání souborů může být nestabilní.
Ceny Jostle
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jostle
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
7. Workplace od Meta
Nejlepší pro velké organizace
Workplace by Meta (přejmenovaná mateřská společnost Facebooku) je nástroj pro firemní komunikaci zaměřený na chat a konference.
Jeho funkce a rozhraní jsou (což není překvapivé) podobné Facebooku. Máte k dispozici news feed, kde můžete zveřejňovat nejnovější informace o společnosti a sdílet soubory. Feed využívající umělou inteligenci analyzuje minulou aktivitu uživatele a nejprve mu zobrazuje relevantní obsah! ?
Platforma nabízí videochat, instant messaging a komentáře, které usnadňují každodenní pracovní (i mimopracovní) komunikaci. Další užitečnou funkcí je živý videopřenos – vysílejte živě, abyste mohli diskutovat o důležitých novinkách ve společnosti, a umožněte členům svého týmu sledovat přenos z jakéhokoli místa!
Knihovna znalostí v Workspace je klíčovým zdrojem statických informací, jako jsou příručky pro zaměstnance, základní procesy a designové motivy.
Workplace je díky svým funkcím automatického překladu velkým přínosem pro globální týmy. Podporuje překlad do více než 90 jazyků, čímž sbližuje vaše zaměstnance bez ohledu na jejich původ.
Nejlepší funkce Workplace
- Feed podobný Facebooku, poháněný umělou inteligencí
- Integrace s desítkami aplikací
- Automaticky překládá více než 90 jazyků
- Přístupná knihovna znalostí
- Živé vysílání videa
Omezení pracoviště
- Zpravodajský kanál může některé uživatele rozptylovat.
- Pro robustní intranetové řešení by bylo výhodné mít k dispozici více analytických možností.
Ceny pro pracoviště
- Cena začíná na 4 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze pracovišť
- G2: 4/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 200 recenzí)
8. Happeo
Nejlepší pro integraci s Google Workspace
Happeo je intranetový software, který využívá mnoho hybridních a vzdálených týmů. Umožňuje vám vytvořit vizuálně přitažlivý digitální pracovní prostor s přizpůsobitelnou domovskou stránkou a dynamickými widgety.
Tato platforma však nabízí mnohem více, než se na první pohled zdá! Máte k dispozici všechny nástroje, které usnadňují špičkovou komunikaci.
Doručujte zprávy správným lidem pomocí označování zaměstnanců nebo vytváření specializovaných kanálů. Dostanete potvrzení, kdykoli někdo přečte váš příspěvek – můžete jej znovu odeslat těm, kteří jej zmeškali.
S Happeo není komunikace jednosměrná. Členové vašeho týmu mohou reagovat na vaše oznámení a novinky, zanechávat komentáře a přidávat emodži a GIFy! Využijte výkonné analytické funkce tohoto nástroje, abyste zjistili, jak je váš obsah vnímán, a sledovali, kdo přispívá nejvíce.
Happeo je plně integrovaný s Google Workspace a Microsoft 365 a centralizuje komunikaci týmů v rámci těchto ekosystémů. ?
Nejlepší funkce Happeo
- Cílená komunikace se zaměstnanci
- Sledování příspěvků
- Podrobné řízení přístupu
- Integrace Google Workspace a Microsoft 365
- Analýza obsahu
Omezení Happeo
- Zatím není k dispozici možnost plánovat příspěvky.
- Nastavení platformy může být bez grafického designéra obtížné.
Ceny Happeo
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Happeo
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
9. Staffbase
Nejlepší pro mobilní zaměstnance
Staffbase (vznikla po fúzi se společností Bananatag) je platforma zaměřená na mobilní zařízení pro spolupráci s vašimi kolegy. Použijte ji k plánování, koordinaci a zveřejňování komunikace a k mapování obsahu! ?️
Staffbase poskytuje kurátorské intranetové zážitky. Můžete vytvářet komunity založené na zájmech a přizpůsobovat, kdo má přístup k určitému obsahu a může jej číst! Stejně jako Happeo vám Staffbase umožňuje znovu odeslat zprávy, které příjemci přehlédli.
Jeho AI-poháněné zasílání zpráv vám pomůže vytvořit poutavější obsah s dokonalou gramatikou a pravopisem pro členy vašeho týmu. Snažíte se podnítit komunikaci a získat zpětnou vazbu? Staffbase vám pomůže s funkcemi, jako jsou průzkumy, formuláře a komentáře.
Staffbase podporuje automatický překlad do více než 110 jazyků, což umožňuje členům týmu z celého světa přispívat do vaší komunity a pomáhat jí v rozvoji. ?
Nejlepší funkce Staffbase
- Psaní s podporou umělé inteligence
- Škálovatelná platforma
- Podporuje plánování obsahu
- Automaticky překládá více než 110 jazyků
Omezení Staffbase
- Plugin pro Outlook může být někdy chybový.
- Náročné mazání nepoužívaných šablon nebo bývalých zaměstnanců
Ceny Staffbase
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Staffbase
- G2: 4,6/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
10. Jive
Nejlepší pro interaktivní firemní komunity
Jive je mistr v zapojování zaměstnanců díky inovativním nástrojům pro spolupráci. Jednou z jeho klíčových funkcí je PeopleGraph, technologie strojového učení, která rozpoznává dovednosti, zájmy a odpovědnosti členů vašeho týmu a včas jim dodává obsah šitý na míru. ⌛
Jive se přizpůsobí vašemu stylu komunikace, ať už je to shora dolů, zdola nahoru nebo mezi kolegy. Posilte zapojení svých zaměstnanců tím, že jim umožníte sdílet nápady a dokonce psát blogy! ?
Funkce jako sdílení souborů, ankety, prostory pro spolupráci, inteligentní doporučení a moduly pro tvorbu nápadů zajišťují plynulý tok konceptů a názorů mezi týmy.
Oceněte své kolegy odměnami a odznaky, které můžete přizpůsobit pomocí děkovných zpráv. ?
Tato platforma má lehké funkce pro řízení projektů, jako je přidělování úkolů, sledování výsledků a generování zpráv.
Nejlepší funkce Jive
- Personalizovaný obsah pro vaše kolegy
- Podporuje hierarchické komunikační struktury
- Podporuje diskuse a sdílení nápadů
- Základní nástroje pro správu týmů
Omezení Jive
- Zpracování dat by mohlo být lepší
- Aktualizace administrátorského panelu se nemusí zobrazit okamžitě.
Ceny Jive
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jive
- G2: 3,8/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 40 recenzí)
Udělejte z interní komunikace svou silnou stránku díky softwaru pro sociální intranet
Zaměstnanci mohou být skutečnými ambasadory značky společnosti, pokud využijete jejich schopnosti a podpoříte komunikaci. Intranetová řešení, o kterých jsme hovořili, vám pomohou vytvořit důvěryhodné vztahy v týmu a posunout váš úspěch na novou úroveň! ✈️
Vytvořte si bezplatný pracovní prostor ClickUp a využijte jeho nástroje pro správu úkolů k podpoře svého digitálního pracoviště!