Agilní projektové řízení: principy, struktura a metody v roce 2025

Chcete se dozvědět více o agilním řízení projektů?
Agilní projektové řízení je moderní přístup k projektovému řízení, který rozděluje váš projekt na menší, lépe zvládnutelné části. Na každé z těchto částí pracujete v intervalu 1–2 týdnů, tzv. sprintech, což vám pomáhá snadno zapracovat zpětnou vazbu od zákazníků a provádět změny v projektu.
V důsledku toho řada společností začala přijímat agilní přístup, díky čemuž se dnes jedná o jednu z nejběžnějších metodik řízení projektů. Přijetí agilního přístupu v týmech vývoje softwaru vzrostlo z 37 % v roce 2020 na 86 % v roce 2021.
Co je ale agilní projektové řízení přesně?
V tomto článku najdete vše, co potřebujete vědět o řízení agilních projektů.
Hledáte snadný způsob, jak spravovat svůj agilní tým na jednom místě? Získejte zdarma šablonu agilního řízení ClickUp zde!
Pojďme na to!
Co je agilní projektové řízení?
Agilní projektové řízení je moderní metoda projektového řízení, která výrazně zlepšuje efektivitu, přizpůsobivost a úspěšnost projektů. Rozděluje váš projekt na krátké dvoutýdenní vývojové cykly zvané sprinty.
Agilní přístup je velmi úspěšný, protože aktivně zapojuje zákazníky do vývojového procesu tím, že pro ně vytváří nepřetržité zpětné vazby. Nejnovější řešení pro řízení projektů začala zahrnovat agilní funkce a vlastnosti, které pomáhají usnadnit toto zvýšení produktivity.
Jaké jsou rozdíly mezi tradičním řízením projektů a agilním řízením?
Tradiční metody řízení projektů, jako je Waterfall, zahrnují měsíce (a dokonce roky) nepřetržité práce na dodání finálního funkčního produktu. V Agile se však funkční software vydává průběžně každých jeden nebo dva týdny.
Jistě, použití metody Waterfall vám umožní pracovat bez přerušení, ale vyžaduje to velkou důvěru ve vlastní schopnosti! Jste si opravdu tak jisti, že vaši zákazníci budou milovat všechny funkce, na kterých jste strávili měsíce/roky?
Agilní techniky pomáhají vašemu týmu provádět rychlé úpravy projektu v souladu s měnícími se potřebami zákazníků a realitou projektu.
Na rozdíl od tradičních metod řízení projektů, jako je metodika Waterfall, agilní řízení vítá změny a zapojuje zpětnou vazbu od zákazníků a příběhy uživatelů do svého vývojového procesu. Jeho klíčovými aspekty jsou přizpůsobivost, produktivita a zaměření na zákazníka.
Proto se tomu říká agilní!
Podívejte se na naše podrobné srovnání metodik Agile vs Waterfall , abyste lépe pochopili, v čem se tyto metodiky liší.
Proč tradiční vývoj softwaru selhává?
U tradičních metod je téměř zaručeno, že překročí svůj rozpočet a časový harmonogram. Navíc jsou zákazníci vždy méně spokojeni se softwarem vytvořeným tímto přístupem.
Existují dva hlavní důvody, proč je to chybné:
1. Nereálné a rigidní plány
„Tady je roční plán. Udělejte toto.“
V podstatě tak funguje tradiční vývoj softwaru.
Mezifunkční skupina vedoucích pracovníků rozhodne, jak by měl software vypadat, a stanoví časový harmonogram a rozpočet. Požádají projektového manažera, aby vypracoval projektový plán, který umožní dokončit projekt v daném časovém a rozpočtovém rámci.
Plány sestavené shora dolů jsou však nereálné, protože nezohledňují příspěvky těch, kteří budou na projektu skutečně pracovat.
Pevné plány jsou také kontraproduktivní, protože ztěžují rychlou změnu práce, když se něco pokazí. Kromě toho také vyvíjejí enormní tlak na vývojáře, což ovlivňuje jejich produktivitu.
Chcete zůstat produktivní při práci z domova, ale nevíte jak na to? Zde je 10 tipů, které vám pomohou .
2. Nesprávné předpoklady
Každý projekt začíná vizí toho, jak by měl vypadat jeho výsledek. Tato vize vychází z určitých předpokladů o tom, co by bylo pro zákazníka nejužitečnější.
Ale to jsou jen předpoklady.
Po zahájení projektu možná zjistíte, že některé z těchto předpokladů se liší od skutečnosti. A když projekt dodáte, zákazníci možná změní názor na to, co chtějí.
Chápeme, že vás to může přivést k šílenství.
To je zcela přijatelná reakce.
To je však také zcela normální chování zákazníků. Nelze očekávat, že zákazníci budou mít 100% jasno v tom, co chtějí.
Teprve poté, co produkt vyzkouší, mohou poskytnout skutečně smysluplnou zpětnou vazbu.
Pravdou je, že lidé nejsou příliš dobří v předpovídání toho, co chtějí.
Jediný způsob, jak zákazník skutečně zjistí, co je pro něj užitečné, je skutečné používání produktu.
Běžným problémem tradičního vývoje je, že strávíte měsíce vytvářením nástroje na základě předpokladů o tom, co vaši zákazníci chtějí.
A co když se mýlíte?
Vaši zákazníci odmítají váš produkt a vy přicházíte o miliony dolarů za projektovou práci.
Toto plýtvání bylo zcela běžné, než společnosti začaly zavádět agilní metodiky.
Díky četným akceptačním testům vám Agile pomáhá úzce spolupracovat s koncovými uživateli a měnit směr projektu na základě jejich zpětné vazby. To má obrovský vliv na úspěch a kvalitu finálních produktů.
Doslova vytváříte produkt pro zákazníky a zákazníky!
Proč rozdělovat svou práci?
Rozdělením projektu na menší segmenty můžete každý segment po dokončení rychle uvolnit pro svou zákaznickou základnu. To vám pomůže získat okamžitou zpětnou vazbu od zákazníků pro každý sprint a okamžitě provést potřebné změny a opravy.
Jak vám to pomůže?
Díky kontinuálnímu zlepšování a kontinuální integraci funkcí produktu na základě zpětné vazby od zákazníků je menší pravděpodobnost, že dodáte něco, co neodpovídá konečným očekáváním vašich zákazníků. Navíc, protože změny provádíte okamžitě, vytváříte samoorganizující se týmy, které se řídí samy.
Jak dlouho trvají sprinty?
Na rozdíl od vodopádového přístupu jsou agilní sprinty obvykle krátké a trvají dva až čtyři týdny. Tato krátká doba zajišťuje, že se věci pohybují rychle a že můžete co nejdříve implementovat zpětnou vazbu.
Jaké jsou výhody agilního řízení projektů?
Přemýšleli jste někdy, proč je metoda agilního řízení projektů tak populární?
Je to proto, že metodika projektového řízení funguje!
Zde je podrobnější pohled na několik z mnoha výhod, které získáte přechodem na agilní rámec:
1. Vyšší spokojenost zákazníků
Na rozdíl od jiných metodik řízení je měřítkem úspěchu agilního projektu vysoká míra spokojenosti zákazníků.
Místo předpokládání toho, co zákazník může chtít nebo potřebovat, agilní přístup aktivně spolupracuje se zákazníky, aby jim poskytl produkt, se kterým budou spokojeni. To je do značné míry dáno sprintovým přístupem, kdy máte v pravidelných intervalech možnost zohlednit uživatelské příběhy a názory ve všech fázích projektu.
2. Větší přizpůsobivost
Na rozdíl od jiných metodik řízení projektů agilní přístup vítá změny.
Jedná se o velmi přizpůsobivou metodiku řízení projektů, která vám umožní snadno se vypořádat s náhlými změnami rozsahu projektu a jeho funkcí!
Nejste si jisti, co je to rozsah projektu? Zjistěte více o rozsahu projektů.
3. Včas a v rámci rozpočtu
Schopnost přizpůsobení pomáhá projektovým týmům rozvíjet společné rozhodování, aby bylo možné najít kompromis mezi časovými a rozpočtovými omezeními a cíli projektu. Díky tomu se projekty realizují rychleji a zůstávají v rámci rozpočtu.
Úspora nákladů a úspora času?
To je to nejlepší z obou světů!
4. Lepší týmová práce
Jelikož tato metodika upřednostňuje osobní spolupráci, vede k lepší týmové práci. Všichni aktivně spolupracují, aby zákazník byl spokojený a aby byly splněny požadavky uživatelů.
Kromě toho jsou schůzky Scrum ideálním místem, kde může váš tým navázat vzájemné vztahy a vyřešit všechny nevyřešené problémy nebo dotazy.
5. Vyšší motivace
Agilní přístup založený na sprintech je ideálním způsobem, jak zvýšit morálku týmu. Jelikož se zaměřují pouze na menší, krátkodobé projektové cíle, mohou je rychle dokončit a pocítit pocit úspěchu. To je motivuje k tomu, aby pokračovali a dokončili více sprintů rychleji!
Podívejte se na to takto:
Jelikož rozdělíte svůj projekt na kratší, lépe dosažitelné úkoly, můžete jich splnit více. A to znamená, že se můžete více odměňovat.
Bonus: Podívejte se na naše průvodce Agilní metriky a KPI a Agilní story body! 💜
Které společnosti používají agilní projektové řízení?
Popularita agilního přístupu v posledním desetiletí prudce vzrostla a je široce využíván při řízení vývoje softwaru.
Nyní jej využívají společnosti, včetně společností z žebříčku Fortune 100 (IBM), středních společností (Red Hat) i startupů (ClickUp).
Ačkoli se agilní přístup používá především ve vývoji softwaru, uplatňuje se také v oblastech jako profesionální služby, výroba, finanční služby, zdravotnictví atd.
Získejte nejlepší tipy pro agilní projektové řízení od odborníků na agilní metody
Jakých je 12 principů agilního řízení?
Agilní manifest je dokument, který vypracovali Jeff Sutherland a Martin Fowler. Jedná se o soubor znalostí, který definuje, co agilní metodika znamená a jaké jsou její základní principy.
- Spokojenost zákazníků musí být vždy vaší nejvyšší prioritou. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je včasný a nepřetržitý testovací a udržitelný vývoj.
- Vždy přijímejte měnící se požadavky na produkt, i když se nacházejí v pozdějších fázích vývojového procesu. Tyto iterativní (opakující se) změny vám pomohou lépe se zaměřit na potřeby a přání zákazníků.
- Pravidelně dodávejte funkční výsledky, jako jsou produkty a služby. Jedině tak získáte neustálou zpětnou vazbu od zákazníků a budete moci přizpůsobit další verzi tomu, co zákazníci skutečně potřebují.
- Hlavním znakem úspěšného projektu je funkční produkt nebo funkční řešení, které uspokojuje potřeby zákazníka.
- Usilujte o testem řízený udržitelný rozvoj. Váš agilní tým musí být schopen udržovat konstantní tempo a vysokou kvalitu práce po neomezenou dobu.
- Neustálé úsilí o technickou dokonalost vám pomůže přizpůsobit se zpětné vazbě zákazníků a dodat finální produkt, který uspokojí jejich potřeby.
- Členové týmu a zúčastněné strany projektu musí aktivně spolupracovat na neustálém zlepšování. Aktivní spolupráce je jediným způsobem, jak dosáhnout jasného a sdíleného porozumění pro implementaci zpětné vazby od zákazníků.
- Budujte projekty kolem motivovaných jednotlivců. Poskytněte jim podporu a prostředí, které potřebují k vykonání práce.
- Osobní rozhovor tváří v tvář je nejúčinnějším způsobem spolupráce na projektech. Koneckonců, všichni jsme už trochu unavení z videokonferencí, že ano?
- Nejlepší projektová práce pochází od samoorganizujících se týmů. Když se týmy dokážou řídit samy, potřebují méně dohledu a váš projekt může postupovat rychleji.
- Jednoduchost je základním prvkem agilního rámce. Jednoduchost lze vnímat jako odstranění všech zbytečných kroků a postupů z vašeho obecného procesu řízení.
- Nezapomeňte pravidelně vyhodnocovat pokrok svého týmu. Využijte tyto informace k doladění budoucích sprintů a procesů.
Jak tyto principy pomáhají?
Agilní manifest vám poskytuje velmi jasnou představu o tom, jak by měl vypadat úspěšný produkt. Pokud splňuje požadavky vašich zákazníků, je to dobrý produkt. Díky důrazu na udržitelný postupný a iterativní přístup k vývoji softwaru můžete podporovat neustálé změny, aniž byste se zasekli nebo vyhořeli. To vám pomůže udržet vysokou kvalitu práce.
Vzhledem k tomu, že váš tým je v neustálém kontaktu s vašimi zákazníky, nehrozí, že by špatně pochopil, co vaši zákazníci od produktu skutečně potřebují.
Navíc díky adaptivnímu projektovému rámci pro měnící se požadavky můžete zákazníkům nejprve poskytnout jejich prioritní položky, i když vám o nich řekli až později. Už žádné panické reakce na požadavky na změny na poslední chvíli!
Když omezíte zbytečné kroky a procesy, bude snazší věci urychlit a přizpůsobit se měnícím se požadavkům projektu.
Jaké jsou 4 základní hodnoty agilního přístupu?
Čtyři základní hodnoty agilní metody jsou:
Zde je přehled jednotlivých bodů:
A. Klíčová je spolupráce se zákazníky
Manifest agilního řízení také upřednostňuje spokojenost zákazníků před vyjednáváním smluv.
Tato agilní hodnota říká, že jediným způsobem, jak skutečně uspokojit zákazníka, je jeho neustálé zapojování do procesu vývoje řízeného testováním.
Váš projektový tým musí pravidelně oslovovat vaši zákaznickou základnu, aby získal praktické zkušenosti s tím, jak se produkt vyvíjí. Poté je na vašem týmu, aby projekt upravil podle doporučení zákazníků.
Tento neustálý proces spolupráce je jediným způsobem, jak vytvořit finální produkt, který splňuje požadavky vašich zákazníků.
Jistě, můžete zkusit číst jim myšlenky a zjistit, co chtějí, ale nejsme si jisti, jak úspěšné to bude!
B. Přijměte změnu
Většina ostatních metodik projektového řízení považuje změny za zbytečné zvýšení nákladů projektu. Díky tomu je agilní metodika nejlepší metodikou projektového řízení pro neziskové organizace, zejména pro ty, které plánují akce!
To však neplatí pro agilní projekty.
Agilní manifest chápe, že změna je jediným způsobem, jak eliminovat plýtvání a dosáhnout neustálého zlepšování.
Důvodem je, že počáteční předpoklady o projektu se často ukážou jako nesprávné. A když k tomu dojde, snaha přizpůsobit požadavky projektu těmto chybným předpokladům vede k nekvalitním produktům, které nikdo opravdu nechce!
ehm skládací smartphony ehm
Proto každý agilní sprint dává vašemu týmu dostatek příležitostí k přezkoumání každé fáze vývoje projektu a k provedení jednoduchých změn, což vám nabízí větší flexibilitu.
C. Lidé před softwarem
Jednou z hlavních výhod Agilního manifestu je to, že upřednostňuje jednotlivce a interakce před softwarovými produkty a procesy.
Proč?
Protože bez ohledu na to, jak komplexní a pokročilé jsou vaše agilní nástroje a procesy, vždy v nich bude přítomný lidský faktor. A právě tento lidský faktor je nezbytný pro pochopení potřeb zákazníků a přizpůsobení se jim.
D. Funkční software před rozsáhlou dokumentací
Agilní přístup upřednostňuje dodání funkčního softwaru nebo funkčního prototypu před pečlivým dokumentováním všeho.
Například když máte omezený čas, agilní postupy kladou důraz na dodání hodnoty, tj. dodání finálního hotového produktu, spíše než na dokumentaci toho, co děláte, pro budoucí použití.
Proč?
Vše můžete zdokumentovat později, ale pokud nedáte přednost dodání konečného produktu, nestihnete termín!
To však neznamená, že tato projektová metodika považuje dokumentaci za zbytečnou. I když jí nepřikládá takovou prioritu jako přístup Waterfall, dokumentace je nezbytná pro revizi sprintů a snahu o jejich optimalizaci.
Potřebujete něco, na co můžete vzpomínat a být na to hrdí, že?
Pokud se chcete o těchto hodnotách dozvědět více, podívejte se na náš podrobný průvodce Agilní hodnoty .
Jaká je struktura agilního týmu?
Agilní tým je obvykle malá jednotka vedená produktovým vlastníkem, který pomáhá týmu pochopit potřeby zákazníků. Projektový manažer zase zodpovídá za to, aby členové vývojového týmu řádně plnili své úkoly.
Nejlepší na agilní metodice je však to, že se dá přizpůsobit celé vaší firmě. Proto jen málokdy najdete dvě firmy, které používají agilní metodiku a mají úplně stejné složení týmu!
Chcete se dozvědět více o tom, jak fungují agilní týmy? Zde je náš kompletní průvodce .
Jaké jsou různé metody agilního řízení projektů?
Existuje spousta variant metodiky agilního projektového řízení.
Čtyři nejoblíbenější jsou však:
Zde je krátký přehled jednotlivých bodů:
1. Projektové řízení Scrum
Řízení projektů metodou Scrum je populární agilní metodou vývoje.
Rámec Scrum se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- Scrum master (projektový manažer) a samoorganizující se Scrum tým
- Rozdělení celého životního cyklu projektu produktu na samostatné časové úseky zvané sprinty
- Scrum tým, který pracuje ve sprintech trvajících jeden až čtyři týdny
- Mezifunkční skupiny s překrývajícími se odpovědnostmi
- Nejvhodnější pro: Delší projekty, které se neustále vyvíjejí a mění. Například vývoj nového softwarového produktu, když si nejste jisti, co uživatelé chtějí.
V ClickUp milujeme Scrum. To je jeden z důvodů, proč o něm také rádi píšeme!
Stručný přehled najdete v našem článku, který porovnává Agile vs Scrum .
A pokud vás opravdu zajímá Scrum, máme spoustu zdrojů, které vysvětlují, co to je a jak to funguje.
Pro začátek doporučujeme tyto články:
Co je to projektové řízení Scrum?
2. Kanban
Kanban je vizuálně orientovaná agilní metodika, která náhodou zní jako nejnovější technika organizování Marie Kondo.
Metodika Kanban se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
- Upřednostnění množství práce, která je právě v procesu, před vším ostatním
- Vždy vizualizujte své pracovní postupy, abyste zjednodušili plánování a správu úkolů.
- Nemít časově ohraničený vývojový cyklus
- Nejvhodnější pro: Řízení projektů, kde se pravidelně mění priority a rozpracované úkoly mohou být opuštěny.
Zde najdete naše podrobné průvodce tématy Kanban projektové řízení a Kanban tabule .
3. Štíhlý vývoj softwaru
Lean software development je další často používaná metoda agilního řízení projektů. Jak jste možná uhodli z názvu, jde o odstranění zbytečných nadbytečných prvků z vašich projektů.
Zde je stručný přehled některých principů Lean:
- Minimalizace zbytečných a nepotřebných činností ve všech fázích projektu
- Zaměření na hodnotu poskytovanou konečnému zákazníkovi a optimalizace celku namísto jednotlivých částí
- Zjednodušení a zkrácení životního cyklu vývoje softwaru
- Poskytnutí pravomocí jednotlivým členům týmu, aby sami pracovali na projektových činnostech (což se obvykle v projektech typu Waterfall nevyskytuje)
- Nejvhodnější pro: Zjednodušení stávajících procesů a dodávání pouze toho, co má hodnotu (ne všeho, co je možné). Například pokud jsou vaše vývojové časy příliš dlouhé a uživatelé nepřijímají nové funkce, použijte k řešení tohoto problému principy Lean.
Pokud vás zajímá, jaké jsou tyto principy, přečtěte si našeho průvodce principy Lean .
4. XP (Extreme Programming)
Agilní projektové řízení ve formě extrémního programování se vyznačuje následujícími rysy:
- Zaměřeno zejména na technické aspekty vývoje softwaru
- Nastavení konzistentních fází projektu pro vývojáře softwaru
- Upřednostňování osobních rozhovorů v rámci mezifunkčních týmů
- Nejvhodnější pro: Většinu komplexních projektů vývoje softwaru
Pokud vás zajímá XP, přečtěte si náš článek o tom, co je XP v agilním řízení .
Jak funguje agilní projektové řízení?
Metodu agilního řízení projektů lze rozdělit do dvou odlišných procesů: plánování a sprinty.
Zde je podrobný průvodce oběma tématy:
1. Plánování projektu
Stejně jako u jakékoli jiné metodiky začíná agilní proces schůzkami k plánování projektu.
Na rozdíl od vodopádového přístupu však agilní metoda klade důraz na agilitu a minimální plýtvání.
Proto by vaše fáze agilního plánování neměla být zbytečně zdlouhavá a detailní. Stačí postupovat podle těchto tří jednoduchých kroků:
Projekta vize
Jedná se o stručný popis rozsahu vašeho projektu, milníků projektu a výstupů. Zdůrazní vizi produktu, cílené specifikace produktu a to, jak uspokojí potřeby zákazníků.
Produktová roadmapa
Váš produktový plán zdůrazňuje všechny funkce, které plánujete přidat do specifikací produktu. Uvádí také, jaké výhody každá z těchto funkcí přináší a jak pomáhá zákazníkům.
Většina plánů také obsahuje hrubý časový harmonogram, kdy se předpokládá vydání jednotlivých funkcí.
Produktový backlog
Produktový backlog obsahuje všechny položky ve vašem produktovém plánu. Nejedná se však o konkrétní seznam položek backlogu. Většina týmů přidává do tohoto backlogu nové funkce, jakmile dojde ke změnám a jsou požadovány nové funkce.
Na rozdíl od metodiky Waterfall klade agilní proces důraz na změny. Proto byste nikdy neměli považovat svůj projektový plán a backlog za neměnné. Berte je spíše jako hrubý návrh, který budete průběžně upravovat v závislosti na vývoji agilního projektu.
Zde jsou další dva klíčové pojmy, které byste měli mít na paměti:
Plán vydání
Každý projekt bude mít několik plánů vydání v postupných fázích. Každý z těchto plánů bude obsahovat sadu funkcí, které budou vydány během konkrétního vývojového cyklu, tzv. sprintu. Je to jako plán pro vaše zákazníky, který jim dá představu o tom, co je čeká (a na co se mohou těšit!).
Inkrement
Jedná se o výsledek na konci agilního sprintu, například nově vyvinutou funkci.
2. Sprinty
Sprinty jsou základem každého agilního procesu. Jedná se o krátké vývojové cykly, které mohou trvat od několika dnů až po několik týdnů.
Jak vám mohou pomoci:
- Rozdělí váš projekt na menší, lépe zvládnutelné části. Místo toho, aby se váš tým soustředil na jeden dlouhodobý cíl, rozdělí projekt na menší části, které jsou snáze dosažitelné. To zase vede k nepřetržitému plnění úkolů a zvýšenému pocitu úspěchu a motivace!
- Sprinty dávají vašemu týmu příležitost neustále přehodnocovat projekt v každé fázi vývoje. Díky tomu můžete snáze reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků a provádět změny.
Se sprinty jsou spojeny také čtyři klíčové schůzky. Zde je jejich stručný přehled:
Plánování sprintu
Plánovací schůzky sprintu začínají tím, že se váš projektový tým dohodne na cílech projektu a souvisejících výstupech. Proberou, kdo má provést který úkol a jaký je očekávaný časový rámec pro tento sprint. Během fáze plánování sprintu se vytvoří sprint backlog.
Backlog je páteří vašeho projektu!
Pro lepší pochopení si přečtěte náš podrobný článek o sprint backlogu .
Denní scrumové schůzky
Denní stand-up schůzky Scrum jsou základní součástí rámce Scrum.
Toto scrumové setkání je obvykle krátký 15minutový osobní rozhovor, který vašim scrumovým týmům poskytuje denní aktualizaci stavu toho, co se děje.
V metodice Scrum se jedná o schůzky, které vaše softwarové týmy pořádají každý den, aby prodiskutovaly vývoj z předchozího dne a naplánovaly další kroky. Proberou překážky, kterým čelily, věci, které se naučily, a případné doplnění backlogu.
Sprint review
Sprint review je schůzka, na které týmy prezentují výsledky agilního sprintu sponzorovi projektu, dalším zainteresovaným stranám a zákazníkům. Produktový vlastník zde hraje aktivní roli, shromažďuje zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a zákazníků a podle toho aktualizuje produktový backlog.
Komplexní přehled tohoto setkání najdete v našem článku o sprintových revizích.
Retrospektiva sprintu
Retrospektiva sprintu se koná na konci každého sprintu. Projektový tým zde prochází celý proces, aby zjistil, co fungovalo a co ne. Je to skvělý způsob, jak určit, co je třeba změnit v budoucích sprintech, aby bylo dosaženo optimální spokojenosti zákazníků.
Zjistěte více o retrospektivách sprintů.
3. Příběhy uživatelů
Dalším důležitým prvkem agilní metody je vytváření uživatelských příběhů kolem funkcí nebo produktů, na kterých pracujete. Nutí to vývojáře, vlastníky projektů a produktové manažery, aby společně přemýšleli o tom, jak bude uživatel reagovat při používání dané funkce.
Tímto způsobem se vžijete do role svých zákazníků, místo abyste za ně přemýšleli. Nebyli bychom překvapeni, kdyby agilní týmy v testech empatie dosáhly velmi vysokých výsledků!
Uživatelské příběhy jsou obvykle krátká a popisná prohlášení. Mohou být uloženy v popisu úkolu s funkcí, na které pracujete, nebo v popisu seznamu v ClickUp.
Zde je základní příklad uživatelského příběhu:
Jako <
Díky uživatelským příběhům se konverzace mění z psaní podrobných požadavků na diskusi o tom, jak bude funkce použita a co dokáže.
Při psaní uživatelských příběhů se zeptejte: „Co bude uživatel dělat a co mu to pomůže dosáhnout?“
Někdy se to bude lišit v závislosti na různých případech použití. Často týmy provádějí tuto činnost společně se všemi relevantními zúčastněnými stranami (například sponzorem projektu) na začátku projektu nebo sprintu.
Pokud chcete podrobněji nahlédnout do toho, jak všechny tyto části dohromady fungují, přečtěte si náš článek vysvětlující agilní vývoj softwaru a agilní prostředít .
Překážky agilních metodik
Ačkoli agilní projektové řízení patří mezi nejužitečnější metodiky řízení, agilní prostředí není vhodné pro každý tým nebo organizační strukturu.
Zde jsou tři argumenty proti zavedení agilního řízení:
- Pokud jsou vaši vedoucí pracovníci a projektoví manažeři nezkušení a nejsou zvyklí řešit náhlé změny
- Pokud je vedení vaší společnosti kulturně více zvyklé pracovat s rigidními, standardními pracovními procesy
- Pokud vaše společnost přistupuje k novým procesům jako na divokém západě a bez zavedení osvědčených postupů.
To však neznamená, že tradiční organizace se nikdy nebudou moci přizpůsobit agilnímu prostředí projektového řízení.
Zde jsou tři věci, které můžete udělat, abyste se připravili na agilní prostředí:
Vytvořte jasné procesy
Nekonzistence v agilních procesech a postupech byla 46 % respondentů v průzkumu State of Agile Report zvolena jako největší překážka při zavádění agilních metod. Pokud se vaše společnost chystá zavést agilní metodiku, ujistěte se, že máte k dispozici klíčové zainteresované strany a postupujte organizovaně.
Zvažte školení a certifikaci v oblasti agilního řízení:
Akreditované vzdělávací organizace, jako je Project Management Institute a Agile Alliance, vám poskytnou agilní koučink a zdroje, které potřebujete k osvěžení agilního myšlení. Jakmile se do toho pustíte a složíte zkoušku PMI-ACP, budete mít vše, co potřebujete, abyste se stali agilním praktikem nebo dokonce agilním mentorem.
Více informací o tomto tématu najdete v článku 7 nejlepších certifikací agilního projektového řízení.
Používejte správný nástroj agilního řízení projektů:
Nástroje jako ClickUp jsou vytvořeny pro agilní projektové řízení. Jakmile je začnete používat, nebudete mít žádné potíže s přechodem od stávajících metodik řízení a rychle si osvojíte škálovatelný agilní rámec!
Zde je náš průvodce nejlepšími agilními nástroji , abyste měli lepší přehled o tom, s čím byste měli pracovat.
Závěr
Není žádným tajemstvím, že agilní projektové řízení je jednou z nejpopulárnějších metodik projektového řízení na světě.
Je to jednoduché a rychlé a pomůže vašemu týmu zvládnout úkoly a projekty v mžiku!
Navíc, protože klade důraz na změny v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků, můžete si být jisti, že uvedete na trh produkt, který si vaši zákazníci zamilují.
Pokud uvažujete o zavedení agilních metod řízení projektů, proč nevyzkoušet software jako ClickUp?
Obsahuje vše, co potřebujete k snadnému řízení svých projektů a sprintů! Zaregistrujte se ještě dnes a získejte navždy bezplatnou verzi ClickUp.