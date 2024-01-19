5 hodnot Scrumu, které zlepší vaše agilní postupy

Odhodlání. Soustředění. Otevřenost. Respekt. Odvaha. Nejedná se pouze o módní slova – společně umožňují týmům dobře spolupracovat a dosahovat úspěchu v projektech. Jsou také klíčovými hodnotami Scrumu.
Scrum, který je dnes nesmírně populární metodikou agilního řízení projektů, vznikl v roce 1986 v článku, který pro Harvard Business Review napsali Hirotaka Takeuchi a Ikujiro Nonaka. Tento průkopnický článek s názvem The New Product Development Game (Hra vývoje nových produktů) navždy změnil způsob, jakým agilní týmy dosahují úspěšných výsledků projektů.
Pět hodnot Scrumu tvoří jádro optimalizované týmové práce a udržuje rámec Scrumu na místě. Pojďme si je rozebrat.
Co jsou hodnoty Scrumu?
Hodnoty Scrumu jsou základní principy, které řídí chování a interakce týmů Scrumu. Umožňují týmům budovat důvěru, efektivně spolupracovat, soustředit se na poskytování hodnoty a neustále se zlepšovat. Odhodlání, soustředění, otevřenost, respekt a odvaha jsou základní hodnoty, které definují Scrum.
Tyto agilní hodnoty kladou důraz na flexibilitu, rychlou adaptaci a úzkou spolupráci.
Existuje mnoho dalších pojmů Scrumu, ale těchto pět základních hodnot pomáhá udržet produktivitu a činí vývoj softwaru efektivní a produktivní týmovou prací!
Definice pěti hodnot Scrumu
Aby byl projekt úspěšný, musí Scrum Masters jasně vysvětlit význam těchto pěti hodnot svému týmu. Týmy se také musí zavázat, že budou tyto pět hodnot dodržovat.
Odhodlání
Závazek znamená převzít plnou odpovědnost za vaše aktuální projekty. Zahrnuje to, že členové týmu přebírají odpovědnost za svou práci a cítí se osobně zodpovědní za dosažení výsledků. To také zahrnuje plnění minulých závazků.
Zjednodušeně řečeno, závazek znamená definovat výsledek a držet se ho až do dokončení projektu. Příkladem závazku může být rozhodnutí týmu uvést na trh konkrétní funkci produktu během sprintu.
Zaměření
Zaměření znamená mít jasnou vizi a soustředit se pouze na to, co je skutečně důležité. Znamená to pracovat výhradně na podstatných prvcích a vyhýbat se rozptylování úkoly, které nejsou pro vaše cíle zásadní.
Vezměme si například Scrum tým, který spolupracuje na projektu návrhu nové aplikace pro iOS pro určitou společnost. Zaměřují se na rychlé vytvoření aplikace pro iOS s minimem chyb a revizí (a ne na vytvoření aplikace pro Android, Windows nebo Mac kromě verze pro iOS).
Otevřenost
Otevřenost znamená být připraven sdílet své znalosti a úsilí, naslouchat nápadům ostatních a přijímat zpětnou vazbu. Znamená to také včas sdílet celkové plány vaší organizace s vašimi týmy.
Otevřenost spočívá ve volné výměně informací mezi zaměstnanci, což usnadňuje všem práci a komunikaci. V rámci Scrumu sdílejí týmy své znalosti a zkušenosti s ostatními v organizaci, což následně zvyšuje celkový pracovní výkon.
Respekt
Respekt zahrnuje ocenění různých pohledů, naslouchání názorům ostatních a poskytování podpory v případě potřeby. Znamená to zacházet s členy týmu zdvořile a upřímně a uznávat čas, který věnují úspěchu organizace.
Například během diskuse o projektu projevuje vlastník produktu respekt tím, že pečlivě naslouchá nápadům svého týmu a váží si jejich příspěvků, než učiní rozhodnutí.
Odvaha
Odvaha se promítá do sebedůvěry při podstupování rizik a podpory prostředí, ve kterém jsou zaměstnanci otevřeni učení se z chyb a rozvíjení nových dovedností. V organizacích se týmy Scrumu zlepšují tím, že se postupem času společně učí ze svých vlastních chyb.
Pokud například tým podstoupí riziko a vyzkouší novou techniku návrhu webových stránek, může se o své znalosti podělit s ostatními týmy. Tímto způsobem si týmy mohou navzájem rozšiřovat znalosti a dovednosti.
Rozdíl mezi hodnotami a principy Scrumu
Hodnoty Scrumu jsou základní přesvědčení, která formují myšlení a chování týmů Scrumu v agilním projektovém řízení.
Na druhé straně jsou principy Scrumu praktickými pokyny a pravidly popsanými v dokumentech, jako je Scrum Guide, které pomáhají každému členovi týmu tyto hodnoty strukturovaně uplatňovat.
Zatímco hodnoty představují základní přesvědčení, principy poskytují strukturální rámec.
V rámci Scrumu máte sprintové plánování (krátké pracovní cykly) a ceremonie (schůzky, aby všichni byli na stejné vlně). Tyto sprinty a ceremonie převádějí tyto přesvědčení do konkrétních akcí v rámci Scrumu.
Hodnoty a principy Scrumu tvoří nezbytný základ pro efektivní týmovou práci a úspěšné řízení projektů Scrum.
Pojďme se podívat na rozdíly mezi těmito dvěma přístupy podrobněji.
|Aspekt
|Hodnoty Scrumu
|Principy Scrumu
|Definice
|Základní přesvědčení, kterými se řídí celý tým Scrum
|Praktické pokyny pro strukturované řízení projektů
|Klíčové prvky
|Odhodlání, soustředění, otevřenost, respekt, odvaha
|Plánování sprintů, ceremonie a role popsané v příručce Scrum Guide.
|Role
|Formování chování a spolupráce
|Poskytování systematického přístupu k řízení projektů
|Aplikace
|Ovlivňování interakcí a myšlení týmu
|Vedení implementace Scrumu v každodenních úkolech
|Výsledek
|Budujte důvěru, odpovědnost a přizpůsobivost.
|Umožňuje systematický a agilní přístup k řízení projektů.
Role hodnot Scrumu v každodenním pracovním životě
Role hodnot Scrumu v každodenním pracovním životě je podobná kompasu, který vede jednotlivce a týmy složitostmi jejich každodenních úkolů a udržuje tým pohromadě.
Tyto hodnoty – odhodlání, soustředění, otevřenost, respekt a odvaha – slouží jako základní vodítka, která utvářejí způsob, jakým lidé spolupracují a přistupují k výzvám.
Podívejme se, jak lze každou z nich využít v každodenním pracovním životě.
Role „odhodlání“ v profesionálním prostředí
Scrumové projekty zahrnují vytvoření oddaného a vytrvalého přístupu k dosažení cílů.
Začněte jasným definováním cílů projektu a stanovením realistických časových harmonogramů. Upřednostněte úkoly, které jsou v souladu s vaším sprintovým cílem, a zajistěte soustředěné úsilí na každý aspekt.
Komunikujte a posilujte odhodlání v rámci týmu Scrum a podporujte společné úsilí o úspěch projektu. Pravidelně vyhodnocujte pokrok, provádějte nezbytné úpravy a dodržujte odpovědnost za plnění závazků.
Díky zavedení odhodlání jako hlavního principu mohou týmy Scrumu čelit výzvám s odolností a dosahovat úspěšných výsledků projektů.
Role „zaměření“ v profesionálním prostředí
Chcete-li implementovat Focus do každodenního pracovního života, stanovte priority úkolů, určete jasné cíle sprintu a vyhraďte konkrétní časové bloky pro soustředěnou práci. Vytvořte organizované pracovní prostředí, moudře využívejte nástroje pro zvýšení produktivity a efektivně řídte komunikaci.
Vyhněte se multitaskingu, dělejte si pravidelné přestávky a eliminujte zbytečné schůzky. Tento promyšlený přístup vytváří prostředí, které podporuje trvalé soustředění, zvyšuje produktivitu a zajišťuje úspěšnou realizaci projektu.
Role „respektu“ v profesionálním prostředí
Zavedení hodnoty respektu jako hodnoty Scrumu do vašeho profesního života v rámci jakéhokoli projektu zahrnuje podporu spolupracující a pozitivní pracovní kultury.
Chovejte se ke svým kolegům s respektem, vážte si názorů ostatních a podporujte otevřenou komunikaci, aby se mohli sdílet nápady a zpětná vazba s respektem.
Přijměte týmově orientovaný přístup, který uznává dovednosti ostatních a oceňuje odborné znalosti každého člena.
Díky respektujícímu tónu ve všech interakcích přispívají profesionálové k pozitivnímu prostředí, které oceňuje individuální silné stránky. Tato integrace respektu jako hodnoty Scrumu vytváří pracovní prostředí, kde vzkvétá vzájemné porozumění a spolupráce, což má pozitivní dopad na celkový úspěch projektu.
Role „otevřenosti“ v profesionálním prostředí
Podpora otevřenosti jako hodnoty Scrumu zahrnuje pěstování kultury psychologické bezpečnosti ve vaší organizaci. Můžete přijmout transparentnost a otevřenou komunikaci tím, že budete členy svého Scrum týmu povzbuzovat, aby svobodně vyjadřovali své nápady a zpětnou vazbu, aniž by se obávali negativní reakce.
Vytvořte kanály pro otevřený dialog o obavách a výzvách transparentním způsobem. Rozvíjejte myšlení, které si cení upřímnosti a přímé komunikace, a vytvářejte atmosféru, ve které se všichni cítí pohodlně při sdílení svých názorů.
Vštěpování otevřenosti posiluje spolupráci a buduje důvěru mezi členy týmu Scrum. Pomáhá také Scrum Masterům jasně vést projekty, což vede k úspěšné dynamice týmu.
Role „odvahy“ v profesionálním prostředí
Odvaha je další klíčovou hodnotou Scrumu, která může vašim projektům pomoci dosáhnout špičkové kvality. Odvaha v profesionálním prostředí znamená posílit jednotlivce, aby se odvážně postavili výzvám a řešili problémy transparentně.
Motivujte členy týmu, aby se vyjadřovali, sdíleli své názory a vyjadřovali obavy bez obav z odvetných opatření. To pomůže vytvořit kulturu, která si cení inovativních nápadů a vítá konstruktivní kritiku.
V prostředí, kde se cení odvaha, jsou jednotlivci ochotnější podstupovat rizika, přizpůsobovat se změnám a přispívat k neustálému zlepšování. Tím, že odvahu učiníte základním principem, můžete zvýšit kvalitu, kreativitu a kolektivní závazek k úspěchu týmu.
Jak implementovat 5 základních hodnot Scrumu
Uvedení pěti základních hodnot Scrumu do praxe se může zdát obtížné, ale s pomocí správných nástrojů a strategie Scrumu to zvládnete. Nástroje jako ClickUp mohou usnadnit rychlé zavedení těchto pěti hodnot Scrumu do vašich projektů. Zde jsou nejdůležitější funkce ClickUp, které můžete použít k vedení svého agilního týmu k úspěchu.
Scrumová tabule
Scrum board slouží jako klíčový nástroj pro Scrum Mastery a produktové vlastníky při implementaci základních hodnot Scrumu do vývoje produktů nebo řízení projektů.
Board View od ClickUp poskytuje celému týmu komplexní přehled o pracovním postupu sprintu a zajišťuje tak úplnou transparentnost průběhu projektu. Můžete jej použít k analýze více událostí Scrumu na jediném dashboardu.
Díky této otevřenosti může celý tým v reálném čase sledovat stav úkolů, závislosti, překážky a další informace, což vytváří jediný zdroj pravdivých informací. Posiluje to také odhodlání týmu dosáhnout cílů sprintu. Navíc možnost snadno aktualizovat stav úkolů za běhu umožňuje členům týmu udržet jasné zaměření na dokončení úkolů. Scrumová tabule je nezbytná pro udržení zaměření týmu na cíle sprintu a odhodlání dodávat práci podle plánu.
Vlastní stavy
Vlastní stavy ClickUp poskytují přizpůsobený přístup ke správě úkolů, což týmům umožňuje definovat a sledovat konkrétní fáze úkolů. To usnadňuje správu Scrum.
Stavy pomáhají udržet soustředění tím, že poskytují jasný přehled o tom, kde se každá úloha v pracovním postupu nachází. Například přechod úlohy do stavu „Probíhá“ znamená, že se tým zavázal aktivně na ní pracovat.
Priority
Priority a Kanban tabule ClickUp nabízejí flexibilní systém pro stanovení priorit úkolů, který je v souladu s hodnotami Scrumu, jako jsou odhodlání a soustředění.
Scrum Masters a vlastníci produktů mohou úkoly označit jako urgentní, vysoké, normální nebo nízké, což usnadňuje závazek řešit nejprve úkoly s vysokou prioritou a zároveň vytváří pocit sounáležitosti v týmu.
Zviditelnění priorit na tabuli Kanban tento přístup každý den posiluje. Otevřenost a odvaha jsou nezbytné, aby tým mohl efektivně stanovit kritéria pro stanovení priorit a diskutovat o kapacitě pracovní zátěže.
Odhady času
Díky funkci Time Estimates od ClickApp se týmy mohou odvážně zavázat k dosažitelným cílům s ohledem na dynamiku týmu.
Podporuje týmy, aby se transparentně vyrovnávaly s časovými omezeními, a udržuje plánování projektu Scrum na správné cestě.
ClickUp umožňuje Scrum Masterům a vlastníkům produktů vštípit každému členovi Scrum týmu odhodlání, soustředění a otevřenost. To nakonec vede vaše projekty k úspěšnému dokončení.
Maximalizace výsledků Scrumu s ClickUp
Hodnoty Scrumu jsou hnací silou úspěšného řízení projektů, podporují odhodlání, soustředění, otevřenost, respekt a odvahu v týmech.
ClickUp, jakožto univerzální platforma pro řízení týmových projektů, poskytuje týmům možnosti plně realizovat tyto hodnoty ve své práci.
Využitím funkcí ClickUp můžete hodnoty Scrumu aktivovat, místo aby zůstaly pouhými teoretickými ideami. Jakmile se tak stane, vše zapadne na své místo a váš tým začne fungovat optimálně. Můžete odemknout skvělou spolupráci, produktivní konverzace a přirozenou tendenci k neustálému zlepšování.
Jste připraveni nastartovat nezastavitelný rozmach? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.
Časté dotazy
1. Jak souvisí hodnoty Scrumu s principy Scrumu?
Principy Scrumu jsou pokyny a osvědčené postupy, které řídí použití rámce Scrum v jakémkoli projektu, například při vývoji softwaru nebo spuštění aplikace.
Tyto principy pomáhají týmům efektivně implementovat metodiku Scrum, usnadňují spolupráci, přizpůsobivost a iterativní pokrok.
Zde je vysvětlení šesti principů Scrumu spolu s příklady toho, jak jsou v souladu s hodnotami Scrumu:
1. Empirická kontrola procesu
- Význam: Rozhodnutí jsou založena na reálném pokroku a důkazech, nikoli pouze na teorii nebo předpokladech. Klíčovou roli zde hrají transparentnost, kontrola a přizpůsobení.
- Sladění s otevřeností: Týmy otevřeně sdílejí data a pokrok, podporují zpětnou vazbu a přizpůsobování.
- Sladění s odvahou: Týmy přijímají nejistotu empirických procesů a odvážně se přizpůsobují na základě zpětné vazby.
2. Sebeorganizace
- Význam: Týmy řídí svou práci a samostatně přijímají rozhodnutí v rámci metodiky Scrum.
- Sladění se závazkem: Posílené týmy přebírají odpovědnost a hlouběji se zavazují ke svým cílům.
- Sladění s respektem: Důvěra a respekt k individuálním odborným znalostem vedou k samoorganizaci.
3. Spolupráce
- Význam: Zainteresované strany, vývojáři a zákazníci úzce spolupracují během celého procesu.
- Sladění s respektem: Ceníme si rozmanitých pohledů, které umožňují konstruktivní spolupráci.
- Sladění s otevřeností: Transparentnost a otevřená komunikace umožňují efektivní koordinaci.
4. Prioritizace založená na hodnotách
- Význam: Funkce a úkoly jsou seřazeny podle priority na základě jejich hodnoty pro zákazníka.
- Sladění s cílem: Týmy se soustředí na to, aby nejprve dodaly nejcennější práci.
- Sladění se závazkem: Sladění s hodnotami zákazníka zvyšuje odhodlání týmu.
5. Časové rozvržení
- Význam: Scrumové události a sprinty mají pevně stanovené časové limity, aby podpořily soustředění a naléhavost.
- Sladění s cílem: Časové rozvržení pomáhá týmům vyhnout se rozptýlení a zůstat na správné cestě.
- Sladění s respektem: Časové hranice chrání čas a energii jednotlivců.
6. Iterativní vývoj:
- Význam: Práce je rozdělena do malých, postupných cyklů (sprintů) pro zajištění průběžné zpětné vazby a zlepšování.
- Sladění s odvahou: Týmy přijímají změny s odvahou a přizpůsobují se na základě zpětné vazby.
- Sladění s otevřeností: Transparentnost ohledně pokroku a výzev umožňuje korekci kurzu.
2. Jak hodnoty Scrumu zlepšují pracovní proces?
Přijetí hodnot Scrumu vede k pracovnímu prostředí, které zvyšuje efektivitu, transparentnost a přizpůsobivost. Díky soustředěné pozornosti na úkoly, prioritizovaným backlogům a jasným cílům sprintů se týmy stávají produktivnějšími.
- Otevřenost se dosahuje transparentní komunikací, upřímnými diskusemi a kulturou zpětné vazby.
- Odvaha dává týmům sílu riskovat, zpochybňovat předpoklady a otevřeně se vyjadřovat, což podporuje inovace.
- Odhodlání zahrnuje sdílenou odpovědnost, plnění cílů a přizpůsobivost měnícím se okolnostem.
- Respekt utváří kulturu, která si cení individuálních příspěvků, aktivního naslouchání a vítání rozmanitých nápadů.
To vše vede k lepší spolupráci, zlepšené komunikaci, větší přizpůsobivosti, vyšší kvalitě a rychlejší dodávce. Tím, že se tyto hodnoty plně přijímají, vytvářejí týmy Scrum pracovní prostředí, které podněcuje inovace, efektivitu a hluboký pocit sounáležitosti, což v konečném důsledku vede k vynikajícím produktům, spokojeným zákazníkům a vysoce angažovaným týmům.
3. Jak mohou nástroje jako ClickUp zlepšit dodržování hodnot Scrumu v mém týmu?
ClickUp posiluje dodržování hodnot Scrumu tím, že poskytuje univerzální platformu, která je v souladu s klíčovými principy odhodlání, soustředění, otevřenosti, respektu a odvahy.
Díky použití Scrum tabule ClickUp a funkcí, jako jsou vlastní stavy, priority a odhady času, mohou Scrum Masters a vlastníci produktů vštípit tyto hodnoty svým projektovým týmům.
Funkce Scrum boardu podporují odhodlání tím, že nabízejí jasný přehled o postupu úkolů, zatímco přizpůsobené stavy zajišťují soustředěnou a oddanou práci. Priority jsou v souladu s hodnotou odhodlání a podporují pocit sounáležitosti mezi členy týmu. Odhady času v ClickUp podporují odvážné rozhodování tím, že transparentně uznávají realistická časová omezení, což je v souladu s hodnotou odvahy.