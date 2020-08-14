Co jsou hodnoty Agile? (Kompletní průvodce)

Chcete se dozvědět více o hodnotách Agile?
Agilní přístup je jedním z nejúčinnějších způsobů vývoje produktů.
Agile však není jen o organizování sprintů a aktualizaci agilních tabulek.
Aby bylo možné implementovat metodiku Agile, musí váš tým dodržovat také některé základní hodnoty Agile.
Tyto hodnoty spojují váš tým, stejně jako naši oblíbenou studijní skupinu ze seriálu Community!
V tomto článku použijeme příklady z komunity, abychom vám představili 4 základní hodnoty agilního přístupu. Představíme také nejlepší software pro agilní řízení projektů, který vám pomůže rychle se přizpůsobit agilní metodě.
Přiveďte tedy svou studijní skupinu, protože v této komunitě jsou všichni vítáni!
Co jsou hodnoty Agile?
Agilní hodnoty jsou čtyři hlavní rysy popsané v Agilním manifestu, který je základním dokumentem pro agilní projekty.
Jsou to:
Poznámka: Pokud se chcete dozvědět více o agilní metodě, přejděte do této části .
Agilní hodnoty však nejsou jen pravidla, která musíte dodržovat, abyste dokončili svůj projekt.
Koneckonců, agilní hnutí není jako hodina španělštiny pana Changa v seriálu Community, kde vás za špatnou odpověď vyhodí z hodiny!
Tyto hodnoty naopak pomohou rozvíjet agilní myšlení, které softwarovým vývojářům pomůže dosahovat lepších výsledků v kratším čase. Ačkoli tedy nejsou závazné, jsou silným připomenutím toho, co agilní metodika představuje.
A co to vlastně je, ptáte se?
Pojďme se na to podívat…
Poznámka: Pokud již znáte agilní metodu do detailu a chcete se dozvědět pouze o agilních hodnotách, klikněte zde a přejděte přímo k příslušné části.
Co je agilní projektové řízení?
Agilní přístup je moderní metodika vývoje softwaru a řízení projektů, která klade důraz na přizpůsobivost a efektivitu.
Agilní postupy jsou oblíbené pro zvýšení efektivity a spolupráce softwarových týmů, kterým pomáhají rychle dodávat produkty zaměřené na zákazníka.
Stručně řečeno, je to něco, co musí pan Chang při své práci zohlednit!
Ale co vlastně agilní vývojový proces obnáší?
Pojďme se na to podívat…
Jak Agile funguje?
Metoda Agile pomáhá týmům lépe koordinovat práci a dosahovat výsledků rychleji, než kdyby používaly tradiční metodiku řízení projektů, jako je Waterfall.
Zde je příklad, který vám pomůže pochopit rozdíl mezi Agile a Waterfall:
Řekněme, že jste součástí týmu softwarových vývojářů s agilním přístupem.
Váš tým vyvíjí aplikaci pro studijní skupiny v Greendale. Výsledný produkt by měl skupině pomoci spravovat její studijní sezení.
Místo dodání kompletní aplikace v jedné verzi (jako u tradičních metod) ji rozdělíte na několik menších verzí, z nichž každá má krátký vývojový cyklus (známý jako sprint) trvající dva až čtyři týdny.
Po každém sprintu předloží váš tým studijní skupině verzi aplikace, aby získal zpětnou vazbu.
Raději si dejte pozor na ostré komentáře bývalého sportovce Troye:
Když váš tým vývojářů spolupracuje se zákazníkem, brzy získáte skvělý produkt, který splní všechny jeho potřeby!
Aby se vám to však podařilo, musíte se řídit 4 hodnotami Agile a 12 principy uvedenými v Agile Manifestu.
4 základní hodnoty Agile
Agilní manifest je minimalistický dokument, který přináší pouze podstatu agilního rámce. Jeho skutečný význam (a každodenní aplikace) však může být pro lidi jako Chang trochu těžko pochopitelný.
Právě proto se každé hodnotě věnujeme podrobně!
Zde je vysvětleno, jak se hodnoty agilního manifestu vztahují na vaši agilní organizaci:
Agilní hodnota č. 1: Jednotlivci a interakce mají přednost před procesy a nástroji
Od vyplňování formulářů pro schvalování projektů až po žádosti o povolení k použití konferenční místnosti – každá společnost má svůj způsob, jak věci zařídit.
Jistě, tyto taktiky mohou být svým způsobem účinné.
Někdy však takové procesy brání agilitě v týmu.
A když k tomu dojde, problém lze vyřešit pouze přímou komunikací .
Zejména pokud o tom mluví bývalý právník Jeff.
Tvůrci agilního rámce si uvědomili, jakou sílu mají lidé a interakce při zrychlování procesů. Výsledkem je, že podstatou každého agilního procesu je určitý lidský prvek.
Vezměme si například úkol porozumět potřebám zákazníka.
Samozřejmě můžete požádat, aby vyplnili standardní formulář. Ale samotný formulář nebude schopen správně zachytit všechny jejich požadavky.
Proč s nimi raději nekomunikovat přímo?
Budete schopni jasně pochopit, co potřebují v konečném produktu, a snadno vyjasnit jakékoli obavy nebo problémy!
Aby mohla agilní organizace plně využít potenciál svého týmu, musí klást na první místo jeho schopnosti. Koneckonců, je to právě tým, kdo nese odpovědnost za vývojový proces!
Proto se praktikům Agile nedoporučuje příliš se spoléhat na procesy a nástroje. Místo toho se spoléhejte na jednotlivce a interakce!
Agilní hodnota č. 2: Funkční software před komplexní dokumentací
Díky své lásce k papírování by Dean perfektně zapadl do tradičního systému řízení projektů.
V takovém uspořádání však může, ale nemusí, velké množství papírování vést k něčemu konkrétnímu.
Navíc zabírá drahocenný čas, který by mohl být místo toho investován do vývoje hodnotného softwaru.
Proto metodika Agile doporučuje něco lepšího, co nahradí zbytečnou papírovou agendu: samotný produkt!
Praktici Agile představují svým zákazníkům verzi funkčního softwaru téměř každé dva týdny. To vám pomůže získat jejich zpětnou vazbu a zároveň budete schopni dodržet termíny.
To však neznamená, že agilní proces nepřikládá důležitost dokumentaci. Ale tváří v tvář drtivému termínu bude funkční software vždy trumfovat podrobnou dokumentaci.
Koneckonců, dokumentaci můžete vždycky vyřídit později, že?
Agilní hodnota č. 3: Spolupráce se zákazníkem je důležitější než vyjednávání smlouvy
Pokud agilní organizace a její zákazníci předem jednoduše nastíní vše, co je třeba udělat, ponechává to softwarovým vývojářům jen malý prostor pro improvizaci.
To je v přímém rozporu se samotnou podstatou agilního vývoje.
Bez úzké spolupráce se zákazníky může vývojář ztratit ze zřetele svou vizi.
A když je finální produkt hotový, zákazníci nemusí reagovat tak příznivě, jak se očekávalo.
Budou jako Troy tady:
Místo vyjednávání takových smluv se praktikům Agile doporučuje spolupracovat se zákazníky na všech úrovních vývojového procesu.
Pokud například používáte Scrum, měl by Scrum master pravidelně zapojovat zákazníka do sprint review meetingů, uživatelských testování a diskusí fokusních skupin.
Jistě, díky tomu se proces vývoje softwaru zrychluje, protože tým vývojářů softwaru dostává více podnětů od zákazníků.
Ještě důležitější však je, že agilní praxe dává týmům čas a prostor, aby se lépe přizpůsobily potřebám zákazníků a vyvinuly pro ně hodnotný software.
Agilní hodnota č. 4: Přijímání změn namísto dodržování plánu
Většina lidí se domnívá, že změna je nákladná, obtížná a je třeba se jí za každou cenu vyhnout.
Ale jak říká Senor Chang:
Přesně tak! Změna, stejně jako Chang, je nevyhnutelná.
A Agile nás učí, jak to (a jeho!) přijmout.
Protože život je nepředvídatelný a vaše projekty mohou zmařit i ty nejneuvěřitelnější věci.
Jako by vaši školu převzal zlý diktátorský bezpečnostní strážce.
Stejně tak se mohou kdykoli změnit vaše počáteční předpoklady ohledně projektu nebo potřeb zákazníků.
To by bylo nemožné zvládnout v rámci tradičních omezení projektového řízení.
Například jste začali s předpokladem, že vytváříte aplikaci pro šestičlennou studijní skupinu. Ale s převzetím Changem možná na Greendale Community College žádné studijní skupiny nezůstanou!
Díky agilní praxi však máte k dispozici revizní schůzky a další příležitosti, jak se těmto změnám přizpůsobit, aniž byste ohrozili svůj projekt.
I když s Changem po boku možná budete chtít přehodnotit své obchodní priority jako celek!
12 principů Agile
Tvůrci agilní vývojové metody se nezastavili pouze u vypracování hodnot.
Také nám poskytli 12 principů agilního projektového řízení, které objasňují, jaké by měly být priority agilního týmu.
Doufáme, že vám to pomůže vyhnout se podobným nejasnostem ve vaší agilní organizaci:
Zde je stručný přehled jednotlivých principů agilního manifestu, které vám pomohou zdokonalit agilní myšlení.
(Každý princip jsme rozdělili do 4 samostatných skupin, abyste lépe pochopili jejich podstatu.)
Skupina A. Principy agilního řízení projektů týkající se spokojenosti zákazníků
- Upřednostňujte spokojenost zákazníků před vším ostatním. Plňte své sliby a dodávejte jim vysoce kvalitní software v termínu.
- Řekněte ano měnícím se požadavkům, i když přijdou na poslední chvíli. Agilní procesy využívají změny a pomáhají vám vytvářet hodnotný software pro vaše zákazníky.
- Dodávejte často, nejlépe každých pár týdnů nebo měsíců. To vám pomůže pravidelně získávat zpětnou vazbu od zákazníků a podle toho přizpůsobovat produkt nebo software.
Skupina B. Principy agilního řízení projektů týkající se kvality
- Chcete-li určit úspěšnost svých vývojových procesů, zaměřte se na to, jak dobře váš funkční software uspokojuje zákazníky.
- Agilní proces je založen na vývojovém procesu řízeném testováním. Abyste jej mohli implementovat, zajistěte, aby váš tým měl k dispozici zdroje potřebné k udržení stabilního tempa.
- Neustálá pozornost věnovaná technické dokonalosti a dobrému designu zvyšuje agilitu a pomáhá vám dokonale uspokojit potřeby zákazníků.
Skupina C. Principy agilního řízení projektů týkající se spolupráce
- Zúčastněné strany projektu a vaši vývojáři musí pravidelně spolupracovat. To pomáhá vašemu týmu aktivně spolupracovat na neustálém zlepšování.
- Budujte projekty kolem motivovaných členů týmu a poskytněte jim potřebnou podporu. Vždy jim důvěřujte, že svou práci udělají správně.
- Povzbuzujte členy, aby více komunikovali tváří v tvář, protože je to nejspolehlivější a nejúčinnější způsob předávání informací.
- Podporujte svůj tým, aby se sám organizoval a pracoval bez dohledu. Z takových týmů vzejde ta nejlepší práce.
Skupina D. Principy agilního řízení projektů týkající se řízení týmu
- Udržujte své procesy jednoduché a zbavte se nepodstatné práce. To je samotný základ agilního projektu.
- Neustále vyhodnocujte výkonnost svého týmu, abyste jej vylepšili a zefektivnili.
Každý princip Agile (samozřejmě pokud je dodržován) vám jistě pomůže vyvinout produkt, který dokonale splní potřeby vašich zákazníků.
V každém případě bude princip Agile mnohem účinnější než experiment, který má dokázat neslavný „Duncanův princip“!
Jak efektivně řídit agilní projekty
Agilní vývojový projekt je jako hra paintball.
Abyste v tom uspěli, potřebujete agilitu a spolupráci.
Každá hodnota a princip Agile v rámci Agile vytvoří základ pro úspěch vašeho projektu.
Ale to je v podstatě vše.
Jak můžete nyní skutečně řídit svůj agilní projekt?
Naštěstí máte k dispozici výkonný software pro řízení projektů, který vám pomůže!
Tradiční, zastaralý software pro řízení projektů může být dostačující pro děkanát, ale nesplní vaše potřeby agilního projektu.
Agilita je totiž především o změně a agilitě!
Proto potřebujete vynikající nástroj pro agilní vývoj softwaru, jako je ClickUp!
Ale co je ClickUp?
ClickUp je jeden z předních světových nástrojů pro řízení projektů, který používají týmy od startupů po technologické giganty po celém světě.
Díky široké škále funkcí pro agilní vývoj softwaru a spolupráci nabízí vše, co váš agilní tým potřebuje!
A to nejlepší?
Začít s ClickUpem je velmi snadné.
Knihu k tomu nepotřebuješ, Deane!
Zde je přehled funkcí ClickUp, které podporují úspěšné řízení produktů Agile.
A. Řízení sprintů pomocí seznamů sprintů
Sprintování by byla užitečná dovednost při hraní paintballu na Greendale Community College.
Agilní projekt však vyžaduje zcela odlišné druhy sprintů.
Sprinty jsou krátké vývojové fáze (každá trvá 2 až 4 týdny), které končí předvedením funkčního produktu zákazníkovi.
Jelikož každý sprint obsahuje tolik akce a vzrušení jako typická paintballová hra, může být obtížné sledovat jejich průběh.
Ale ne s ClickUp!
Sprint List od ClickUp je jednoduchý kontrolní seznam, který rozděluje každý sprint na malé úkoly. Jakmile dokončíte úkol, můžete jej rychle odškrtnout ze seznamu!
Můžete si vytvořit kontrolní seznam pro všechny své agilní projekty, úkoly, podúkoly a dokonce i uživatelské příběhy. Do seznamu můžete také přidat body Scrum, abyste odhadli čas, který vám zabere dokončení položek backlogu.
A to nejlepší?
Seznam sprintů můžete použít během různých agilních schůzek, jako je například revize sprintu, abyste mohli snadno diskutovat o postupu sprintu!
B. Získejte přehledné informace na přizpůsobitelných řídicích panelech
Studijní skupina Greendale má velmi pevný stůl, který je drží pohromadě.
Agilní tým, zejména ten, který pracuje na dálku, potřebuje něco spolehlivého a dostupného, aby mohl řídit věci a zvýšit agilitu svého týmu.
A přesně to vám nabízí funkce Dashboard od ClickUp!
Poskytne vám rychlý vizuální přehled celého projektu, abyste se mohli ujistit, že vše probíhá podle plánu.
Můžete si dokonce přizpůsobit svůj dashboard pomocí sprintových widgetů, jako jsou:
- Grafy rychlosti: zdůrazňují míru dokončení vašich úkolů
- Burndown Charts: ukazuje množství práce zbývající v projektu
- Burnup Charts: zobrazuje množství práce, které již bylo v projektu dokončeno.
- Kumulativní diagramy toku: zobrazují průběh úkolů v čase.
C. Využijte sekci komentářů pro snadnou spolupráci
Filmový nadšenec Abed měl v minulosti potíže s komunikací.
Agilní projekt však vyžaduje, aby všichni členové týmu neustále komunikovali mezi sebou, i když pracují na dálku.
Naštěstí ClickUp usnadňuje týmovou komunikaci díky své sekci Komentáře.
Můžete jej použít pro:
- Podrobné rozhovory: týkající se konkrétního úkolu, činnosti nebo zadání
- Označování členů týmu: upozornění na důležité komentáře
- Sdílení dokumentů a souborů: poskytněte svému týmu vše, co potřebuje k pokroku v práci
Víme, co si myslíte.
Nebude Abed muset projít všechny ty komentáře, jen aby zjistil, v čem byl označen?
Díky funkci Přiřazené komentáře v ClickUp to nebude muset dělat!
Jakýkoli komentář můžete převést na úkol a přiřadit jej sobě nebo jinému členovi týmu! ClickUp o tom informuje přiřazeného člena týmu a dokonce zobrazí komentář v jeho panelu úkolů, aby na něj nezapomněl.
Jakmile úkol dokončí, mohou komentář jednoduše vyřešit, aby se vyhnuli zbytečným následným dotazům.
D. Vlastní přístupová práva pro zapojení zainteresovaných stran do vašeho projektového prostoru
Abed ví, že skutečná akce se odehrává v zákulisí.
Dokonce nám poskytuje nahlédnutí do zákulisí Deanova filmu s několika zajímavými záběry, jako je tento:
Podobně i samotná „tvorba“ agilního projektu může být zajímavější než jen jeho konečný výsledek. Agilní tým je povzbuzován k tomu, aby do různých fází vývoje zapojoval své zákazníky ( hodnota č. 3 ).
Aby to bylo možné, ClickUp vám umožňuje sdílet s nimi vlastní přístupová práva.
Díky tomu můžete sdílet soubory, složky a seznamy úkolů svého projektu s kýmkoli uvnitř i vně vaší sítě.
Ale stále máte plnou kontrolu nad vším, co mohou dělat, jakmile jsou uvnitř. Stačí nastavit jejich „ oprávnění “.
Zde je několik typů oprávnění, která můžete nastavit pro osoby mimo váš tým:
- Může prohlížet: může prohlížet podrobnosti projektu, ale nemůže s ním interagovat.
- Možnost komentovat: lze komentovat pouze úkoly a seznamy úkolů
- Lze upravovat: nelze vytvářet úkoly, ale lze je upravovat
- Vytváření a úpravy: mohou vytvářet vlastní úkoly a podúkoly
- Může mazat: může mazat úkoly, které nevytvořil
Doufáme, že vám to umožní natočit dokument o vašem projektu ve stylu Abeda!
E. Sledujte průběh projektu pomocí Ganttových diagramů
Abedova mysl je superpočítač, který si dokáže zapamatovat tisíce filmových odkazů a sledovat paralelní časové osy.
Ale my ostatní smrtelníci máme omezené schopnosti.
V agilním projektu není možné ručně sledovat stovky úkolů, podúkolů a termínů!
Naštěstí to za vás udělají Ganttovy diagramy od ClickUp.
Poskytuje vám komplexní přehled o procesu vývoje softwaru v barevně označeném, snadno použitelném rozhraní!
Může také automatizovat různé procesy projektu v reálném čase.
- Po přeplánování jakékoli úlohy automaticky upravte závislosti úloh.
- Okamžitě vypočítejte procento dokončení projektu na základě dokončených úkolů v porovnání s celkovým počtem úkolů.
- Porovnejte aktuální a očekávaný pokrok ve vašem plánovaném harmonogramu projektu.
- Okamžitě vypočítejte kritickou cestu svého projektu, abyste věděli, které úkoly musíte splnit, abyste dodrželi termíny.
Ale to nejsou všechny funkce ClickUp.
A to není zdaleka vše!
ClickUp nabízí také další skvělé funkce pro řízení agilních projektů, jako například:
- Nativní sledování času: použijte rozšíření pro Chrome ke sledování času stráveného na jednotlivých úkolech.
- Cíle: rozdělte své sprintové cíle na snáze dosažitelné dílčí cíle.
- Více zobrazení: vyberte si z různých zobrazení projektu, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule, zobrazení pole, zobrazení kalendáře a režim „Já“.
- Priority: nejprve se pokuste splnit nejdůležitější úkoly
- Týdenní scorecards: rychle sledujte cíle a pokrok vývojářského týmu
- Vlastní stavy: vytvořte pro své úkoly stavy specifické pro daný projekt
- Pulse: zjistěte, na jakých úkolech je váš tým v daném období nejaktivnější
- Automatizace řízení projektů: automatizujte opakující se procesy projektu a ušetřete čas
Závěr
Metodika agilního řízení projektů může výrazně zlepšit výsledky ve vývoji softwaru a dalších projektech.
Pokud tedy přecházíte na agilní metodu, musíte se řídit agilními hodnotami a principy, abyste dosáhli nových výšin v úspěchu projektu.
Stejně jako Troy a Abed, když revolučním způsobem změnili stavění pevností z dek!
Ale pomocí zastaralých a neohrabaných nástrojů pro řízení projektů nemůžete dodávat produkty, které splňují potřeby vašich zákazníků.
Potřebujete moderní nástroj pro agilní vývoj softwaru, jako je ClickUp!
Má všechny funkce pro zvýšení rychlosti a transparentnosti, což z něj činí dokonalý software pro agilní řízení projektů.
Zaregistrujte se ještě dnes do ClickUp a pomozte svému týmu dosáhnout úspěchu v projektu stylově – bez ohledu na to, kde se právě nachází!