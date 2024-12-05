15 nejlepších nástrojů Scrum pro řízení projektů v roce 2025

66 % projektových manažerů používá metodiku Scrum pro agilní řízení projektů a je jasné proč – Scrum přináší výsledky.
Ať už vyvíjíte software nebo řídíte složité projekty v různých odvětvích, Scrum pomáhá týmům udržovat pořádek, efektivně spolupracovat a dosahovat rychlejších výsledků.
V tomto průvodci vysvětlíme základy scrumu a doporučíme nejlepší nástroje, které vašemu týmu pomohou vyniknout díky tomuto výkonnému rámci.
Co byste měli hledat ve scrumovém nástroji?
Zde je vše, co byste měli hledat ve scrumovém nástroji:
Snadné použití
Nástroj by měl být jednoduchý a uživatelsky přívětivý, aby ho všichni členové týmu mohli rychle přijmout. Strmá křivka učení může zpomalit pokrok vývojového týmu a bránit spolupráci, zejména u nových členů týmu nebo méně technicky zdatných uživatelů.
Přizpůsobení
Každý tým má jiný pracovní postup, proto by dobrý nástroj Scrum měl umožňovat přizpůsobení tabulek, pracovních postupů a funkcí pro vytváření zpráv. Tím se zajistí, že se nástroj přizpůsobí vašemu konkrétnímu procesu Scrum, místo aby váš tým nutil do rigidní struktury.
Funkce pro spolupráci
Efektivní scrum závisí na spolupráci v reálném čase. Nástroj by měl podporovat plynulou komunikaci prostřednictvím integrovaného chatu, sdílení souborů a funkcí pro přidávání komentářů. Členové týmu by měli být schopni snadno sledovat úkoly a aktualizace, aniž by museli přepínat mezi více platformami.
Reporting a analytika
Nástroj Scrum by měl poskytovat užitečné metriky, jako jsou grafy rychlosti, grafy burndown a zprávy o sprintech pro agilní vývoj softwaru. Tyto informace pomáhají týmu sledovat pokrok, identifikovat úzká místa a upravovat pracovní zátěž pro nadcházející sprinty, čímž zajišťují neustálé zlepšování.
Integrace s jinými nástroji
Kvalitní nástroj Scrum by měl být integrován s ostatním softwarem, který váš tým používá, jako je GitHub, Slack nebo nástroje pro sledování času. To zefektivňuje pracovní postupy, snižuje ruční zadávání dat a zajišťuje, že všechny nástroje fungují harmonicky.
15 nástrojů Scrum, které vám pomohou zefektivnit agilní řízení projektů
Podívejme se na nejlepší nástroje Scrum pro správu úkolů.
1. ClickUp (nejlepší pro týmovou spolupráci a vytváření přizpůsobivého pracovního postupu)
Častým důvodem, proč mnoho organizací nedokáže implementovat Scrum, je to, že jej považují za metodiku orientovanou na úkoly nebo mechanický proces zahrnující sprinty a retrospektivy. Pravdou je, že Agile Scrum je proces zaměřený na lidi, který vzkvétá díky lidské interakci, dynamice týmu a rozhodování.
Proto je ClickUp ideálním nástrojem Scrum. ClickUp pro agilní týmy spojuje váš tým, aby společně vymýšlel nápady, proměňoval je v realizovatelné úkoly a sledoval pokrok v plnění cílů v reálném čase.
Můj tým a já rozdělujeme uživatelské příběhy a položky backlogu na proveditelné kroky, přiřazujeme priority, stanovujeme termíny a sledujeme pokrok pomocí ClickUp Tasks. Tento nástroj také používám k vytváření podrobných produktových plánů s Ganttovými diagramy a přidávání vláknových komentářů k úkolům, abych mohl sdílet zpětnou vazbu. Připojením podrobných dokumentů ClickUp Docs k úkolům jsem také schopen poskytnout svému týmu veškerý potřebný kontext, což zlepšuje spolupráci a umožňuje informované rozhodování.
Navíc díky tomu, že jsou úkoly, cíle a nevyřízené záležitosti organizovány na jednom místě, můžeme lépe posoudit priority a upravit plány.
Šablona ClickUp Agile Scrum Management Template dále zefektivňuje plánování a řízení sprintů. Poskytuje kompletní přehled o procesu vývoje produktu s flexibilními funkcemi sledování úkolů a reportingu. Používáme ji k vizualizaci sprintů pomocí grafů a k rychlejšímu optimalizování pracovních postupů.
ClickUp pro softwarové týmy pomáhá implementovat tři pilíře scrumu – transparentnost, kontrolu a adaptaci. Díky jasným plánům vývoje produktů mohou všechny zúčastněné strany sledovat průběh sprintů a identifikovat překážky a závislosti. Tím je zajištěno, že si všichni uvědomují prioritní úkoly.
Můžete také shromažďovat chyby a požadavky pomocí vstupních formulářů a převádět je na prioritní úkoly pomocí formulářů ClickUp.
A to není vše! Dashboardy ClickUp také umožňují reportování v reálném čase. Můžete sledovat výkonnost scrumového týmu a individuální pracovní kapacitu, abyste mohli optimalizovat přidělování zdrojů.
Díky sjednocení všech funkcí do uživatelsky přívětivé platformy umožňuje ClickUp týmům spolupracovat a dosahovat lepších výsledků rychleji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte termíny sprintů, vytvořte priority a synchronizujte vývoj svého týmu s GitHubem, GitLabem nebo Bitbucketem pomocí ClickUp Sprints.
- Brainstormujte nápady, vytvářejte diagramy, připojujte soubory a dokumenty a přeměňujte nápady na proveditelné úkoly pomocí ClickUp Whiteboards.
- Propojujte úkoly a zprávy, vkládejte rychlé aktualizace, žádajte o zpětnou vazbu a získejte kompletní přehled o celé své práci pomocí ClickUp Chat.
- Automaticky generujte nápady na produkty a plány projektů, sledujte aktualizace projektů a získejte denní přehledy pomocí ClickUp Brain.
- Posuzujte produktivitu týmu a dodržujte harmonogram sledováním času sprintu pomocí ClickUp Time Tracking.
- Umožněte týmům Scrum nastavit a sledovat cíle sprintu a propojit úkoly přímo s většími milníky projektu pomocí ClickUp Goals.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli široké škále funkcí Scrumu
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele/měsíc
- Business: 12 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Jira (nejlepší pro správu backlogu)
Jira od společnosti Atlassian je oblíbený nástroj pro správu softwarových projektů, zejména v agilních a scrumových prostředích. Pomáhá vám uspořádat úkoly do pořadí, což usnadňuje sledování závislostí a úzkých míst. To umožňuje efektivní plánování sprintů a organizaci scrumových událostí.
Funkci Backlog Management v Jira můžete použít k zaznamenávání zpětné vazby od zákazníků a soustředění se na prioritní funkce. Umožňuje vám také přiřazovat úkoly ve sprint backlogu pro zajištění odpovědnosti. To zajišťuje neustálé zlepšování a pomáhá vám vyhnout se rozšiřování rozsahu projektu. Jira však nabízí omezené funkce pro spolupráci, které nemusí být vhodné pro velké týmy vývojářů softwaru. Tuto omezení můžete překonat tím, že se podíváte na alternativy k Jira.
Nejlepší funkce Jira
- Vizualizujte práci a sledujte pokrok v různých sprintech pomocí agilních tabulek.
- Efektivní vytváření, přiřazování a prioritizace úkolů pomocí sledování problémů
- Vytvářejte přizpůsobitelné zprávy a získejte přehled o výkonu týmu.
- Propojte se s dalšími nástroji, jako jsou GitHub a GitLab, a zajistěte si plynulý pracovní postup.
Omezení Jira
- Je zaměřen na softwarové a inženýrské týmy a nemusí být vhodný pro všechny typy projektů.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 7,53 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 13,53 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
3. Trello (nejlepší pro organizaci sprintových úkolů)
Trello se na první pohled může zdát jednoduché, ale pokud jde o Scrum, je překvapivě efektivní. Líbí se mi, jak je vizuální – každá tabule, seznam a karta společně fungují jako virtuální software pro řízení projektů, který slouží k plánování sprintů a organizování úkolů. Je ideální, pokud chcete něco lehkého, ale dostatečně výkonného pro správu pracovních postupů Scrum.
Rozhraní Trello s funkcí drag-and-drop zajišťuje plynulý průběh, umožňuje snadno přesouvat úkoly mezi seznamy a udržuje přehled o pokroku týmu na první pohled. Implementace Scrumu v Trello spočívá v přizpůsobení tabulek tak, aby odrážely fáze sprintového cyklu, a v udržení přehlednosti pracovních postupů. Rada: Pokud nechcete sledovat průběh projektu ručně, možná budete muset hledat alternativy k Trello.
Nejlepší funkce Trello
- Vytvářejte vizuální pracovní postupy pro sledování pokroku pomocí různých zobrazení tabule.
- Zobrazte úkoly nebo uživatelské příběhy pomocí karet na tabulkách.
- Organizujte a upřednostňujte práci pomocí štítků a kontrolních seznamů
- Přizpůsobte si své pracovní postupy pomocí dalších funkcí, jako je hlasování o prioritách požadavků na funkce a termíny pro včasné dodání projektů.
Omezení Trella
- Ve srovnání s pokročilejšími nástroji Scrum má omezené funkce pro vytváření reportů a analýz.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $ za uživatele/měsíc
- Premium: 12,50 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
4. Asana (nejlepší pro vytváření projektových portfolií)
Asana nabízí komplexní řešení pro řízení projektů pomocí metody Scrum, zejména pro velké projekty. Pomocí Asana Portfolio můžete vytvořit Epic (velkou událost Scrum, kterou je třeba rozdělit na více uživatelských příběhů). Pomáhá vám seskupovat související projekty a sledovat je v reálném čase.
Asana vám také pomáhá s retrospektivami sprintů tím, že generuje metriky sprintů a zaznamenává zpětnou vazbu týmu. Můžete také přiřadit úkoly k položkám diskutovaným během retrospektiv.
Nejlepší funkce Asany
- Organizujte úkoly pomocí vlastních polí
- Automatizujte pracovní postupy pomocí vlastních pravidel a automatizačních sekvencí
- Sledujte pokrok pomocí cílů a reportovacích dashboardů
- Plánujte kapacitu a přidělujte pracovní zátěž pomocí správy zdrojů
Omezení Asany
- V aplikaci Asana je obtížné přiřadit úkol více osobám.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $ za uživatele/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
5. Monday. com (nejlepší pro zobrazení Kanban a Gantt)
Monday.com je další skvělý nástroj Scrum pro vytváření plánů, sledování nevyřízených úkolů a vytváření plánů vydávání produktů. Umožňuje vám uspořádat všechny požadavky na funkce na tabuli Kanban, abyste mohli vizualizovat pracovní postupy a sledovat průběh vývoje.
Umožňuje vám také vytvořit podrobný plán projektu s Ganttovým diagramem, abyste mohli sledovat milníky projektu, závislosti a identifikovat překrývající se úkoly a zajistit tak včasné dodání projektu. Funkce automatizovaného workflow monday.com navíc zpracovává rutinní úkoly, jako je odesílání oznámení a aktualizací stavu, takže všichni jsou synchronizováni, aniž by museli ručně kontrolovat stav.
Monday.com – nejlepší funkce
- Seznamte všechny své nadcházející projekty a úkoly ve svém backlogu.
- Získejte přehlednou tabulku s přizpůsobitelnými skupinami (např. Úkoly a Dokončené).
- Sledujte pokrok pomocí protokolu aktivit a oznámení o aktualizacích týmu.
- Získejte automatická oznámení o dokončení úkolů a nahrání dokumentů
Omezení Monday.com
- Uživatelé bezplatného a základního tarifu nemohou zobrazit úkoly v grafu, na mapě, v kalendáři ani na časové ose.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $ za místo/měsíc
- Standard: 14 $ za licenci/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5100 recenzí)
6. Azure DevOps (nejlepší pro vývojové projekty)
Azure DevOps je pro náš softwarový tým nepostradatelným pomocníkem při řízení projektů Scrum, zejména při zjednodušování vývojových cyklů. Vyznačuje se tím, jak dobře integruje metodiky Scrum s kontrolou verzí, CI/CD pipeline a testováním, a to vše na jednom místě.
Když jsme tento nástroj vyzkoušeli, náš tým mohl snadno sledovat uživatelské příběhy, stanovovat priority úkolů a nastavovat cíle sprintů, zatímco vestavěná automatizace zajišťovala hladký průběh. Díky dashboardu bylo snadné sledovat průběh sprintů a jelikož se jedná o produkt společnosti Microsoft, perfektně se propojuje s dalšími nástroji, jako jsou Visual Studio a Azure.
Nejlepší funkce Azure DevOps
- Plánujte, sledujte a diskutujte o práci napříč týmy pomocí agilních nástrojů.
- Vytvářejte, testujte a nasazujte pomocí CI/CD na jakékoli platformě a v jakémkoli jazyce.
- Přístup k cloudovým repozitářům Git s pull requesty a pokročilou správou souborů
- Vytvářejte burndown grafy pro vizualizaci postupu úkolů a identifikaci překážek.
Omezení Azure DevOps
- Nenabízí bezplatný tarif.
Ceny Azure DevOps
- Základní tarif: 6 $ za uživatele/měsíc
- Základní + testovací plány: 52 $ za uživatele/měsíc
- GitHub Advanced Security pro Azure DevOps: 49 USD za committera/měsíc
Hodnocení a recenze Azure DevOps
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
7. Targetprocess (nejlepší pro vytváření sprintů)
Targetprocess od IBM vyvažuje flexibilitu a strukturu projektů Scrum pomocí přizpůsobených zobrazení. Pomáhá vám vytvořit sprintovou kadenci pro mapování celého procesu Scrum, od definování uživatelských příběhů až po plánování vydání.
Jednou z vynikajících funkcí Targetprocess je Planning Poker (Scrum Poker), který gamifikuje plánování sprintů. Hru můžete spustit v rámci pracovní položky a rozhodnout, kolik času a zdrojů bude zapotřebí k dokončení jednotlivých úkolů v backlogu.
Nejlepší funkce Targetprocess
- Snadno zvládněte rozsáhlé projekty díky škálovatelnosti na podnikové úrovni.
- Získejte hluboký vhled do výkonu týmu a stavu projektu.
- Hladké propojení s dalšími produkty IBM pro jednotný pracovní postup
- Použijte vlastní barevné kódování k zvýraznění položek v aktuálním sprintu.
Omezení Targetprocess
- Jeho rozhraní může být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny Targetprocess
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Targetprocess
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
8. VivifyScrum (nejlepší pro jednoduché, ale důležité projekty)
Vivify Scrum je jedním z nástrojů, které jsou jednoduché, ale zároveň výkonné, zejména pokud potřebujete řídit tým Scrum, aniž byste se museli zabývat zbytečnými funkcemi. Poskytuje přehledné a intuitivní rozhraní, které usnadňuje plánování sprintů a správu úkolů.
Líbí se mi, jak vše centralizuje – od backlogu a nástrojů pro správu až po spolupráci týmu – takže není třeba přepínat mezi více nástroji. Díky možnostem přizpůsobení tabule a sledování času v Vivify Scrum je snadné mít přehled o postupu projektu i výkonu týmu.
Nejlepší funkce VivifyScrum
- Přizpůsobte si své scrumové tabule pro sledování úkolů
- Přístup k sledování času a fakturaci přímo v nástroji
- Spravujte backlog pomocí integrovaných nástrojů pro stanovení priorit
Omezení VivifyScrum
- Chybí škálovatelnost pro větší podniky
Ceny VivifyScrum
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze VivifyScrum
- Nedostatek recenzí
9. ScrumWise (nejlepší pro správu verzí)
Scrum Wise je nástroj Scrum, který projektovým manažerům umožňuje řídit jejich projekty agilním způsobem. Použil jsem ho k vytvoření týmů a přiřazení konkrétních rolí každému členovi týmu. Mohl jsem také sledovat rychlost týmu a pracovat napříč časovými pásmy. V rámci rozhraní můžete dokonce chatovat s členy týmu, zveřejňovat oznámení a sdílet soubory.
Tento nástroj také umožňuje týmům vytvářet a organizovat backlogy pomocí seznamů, značek a filtrů. Poskytuje přehled na vysoké úrovni pomocí Epics a rozděluje práci na zvládnutelné části s podúkoly a kontrolními seznamy.
Nejlepší funkce ScrumWise
- Efektivně plánujte vydání a předpovídejte data vydání pomocí očekávaných rychlostí a burnupu.
- Vizuálně spravujte sprinty, upravujte pracovní vytížení týmu a řešte dovolené, částečné přidělení úkolů a práci o víkendech v reálném čase.
- Vytvářejte přizpůsobitelné tabule úkolů s aktualizacemi v reálném čase a udržujte podúkoly organizované v každém řádku backlogu.
Omezení ScrumWise
- Složité funkce z větších nástrojů nejsou k dispozici.
Ceny ScrumWise
- 30 dní zdarma
- 9 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze ScrumWise
- Nedostatek recenzí na internetu
10. Wrike (nejlepší pro Ganttovy diagramy)
Wrike je cloudový nástroj pro správu projektů, který lze efektivně používat jako nástroj Scrum. Když jsem používal Wrike, mohl jsem organizovat různé projekty jako sprinty. Mezi nejlepší funkce Wrike patří interaktivní Ganttovy diagramy pro vizualizaci časových os projektů, přizpůsobitelné pracovní postupy, které odpovídají specifickým potřebám vašeho týmu, a funkce správy zdrojů pro efektivní přidělování úkolů. Integruje se také s dalšími nástroji, jako jsou Jira a GitHub, což z něj činí univerzální řešení pro týmy Scrum.
Nejlepší funkce Wrike
- Používejte interaktivní Ganttovy diagramy pro plánování projektů
- Vytvářejte přizpůsobitelné Kanban tabule pro správu pracovních postupů
- Využijte křížové značkování pro přehlednost napříč více pracovními toky
Omezení Wrike
- Mnoho uživatelů zmiňuje strmou křivku učení.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 24,80 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2600 recenzí)
11. nTask (nejlepší pro krátké a jednoduché projekty)
nTask je nástroj Scrum, který je ideální pro menší týmy a jednoduché projekty. Je navržen s ohledem na jednoduchost, ale přesto pokrývá všechny základní funkce pro pracovní postupy Scrum. Oceňuji, jak snadné je nastavit sprinty, sledovat pokrok a udržovat vše viditelné pro celý tým.
Co mě opravdu zaujalo, je to, jak nTasks integruje nástroje pro správu úkolů a projektů se spoluprací, zefektivňuje komunikaci a eliminuje zbytečné dohadování. Je to nástroj, který splní svou úlohu, aniž by vás zahlcoval funkcemi.
Nejlepší funkce nTask
- Usnadněte plynulou komunikaci a spolupráci mezi členy týmu
- Vizualizujte svůj pracovní postup, sledujte průběh projektu a identifikujte potenciální překážky.
- Identifikujte, sledujte a řešte problémy a chyby během vývojového procesu.
Omezení nTask
- Mobilní aplikace je trochu zastaralá.
Ceny nTask
- Premium: 4 $/měsíc
- Podnikání: 12 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze nTask
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- G2: Nedostatek recenzí
12. Miro (nejlepší pro interaktivní tabule)
Miro je praktický vizualizační nástroj, zejména při práci s distribuovanými týmy na projektech Scrum. Vizuální rozvržení interaktivní tabule usnadňuje organizování sprintů, sledování úkolů a pořádání retrospektivních schůzek bez ztráty zapojení.
Líbí se mi, jak Miro umožňuje všem přispívat v reálném čase, ať už plánujete sprint nebo jen brainstormujete. Je to prostor, kde celý tým může vizuálně sledovat, jak se plán vyvíjí, což usnadňuje spolupráci a dodává jí strukturu.
Nejlepší funkce Miro
- Používejte interaktivní tabule pro vizuální spolupráci a brainstormingové sezení se svým týmem.
- Přizpůsobte si šablony pro plánování sprintů a zefektivněte tak správu projektů.
- Integrace s Jira a Asana pro správu úkolů
Omezení Miro
- Nedostatek podrobného řízení úkolů
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 20 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,7/5 (více než 6500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1500 recenzí)
13. Pivotal Tracker (nejlepší pro vytváření scrumových příběhů)
Pivotal Tracker je tradiční nástroj Scrum, který uživatelům umožňuje vytvářet příběhy (nejmenší pracovní jednotky v projektu). Můžete vybrat typ příběhu – funkce, chyby nebo úkoly – a odhadnout čas a zdroje potřebné k dokončení příběhu výběrem bodů.
Můžete nastavit pracovní prostory pro více projektů, abyste mohli své projekty prohlížet vedle sebe a přesouvat příběhy mezi projekty pro větší efektivitu. Funkce analytiky vám poskytuje kompletní přehled o projektu, včetně doby cyklu příběhu, míry přijetí příběhu, míry odmítnutí a kumulativního toku.
Nejlepší funkce PivotalTracker
- Sdílejte backlog pro transparentní stanovení priorit projektu
- Sledujte rychlost, abyste mohli měřit pokrok týmu
- Spravujte více projektů v jediném pracovním prostoru
Omezení PivotalTracker
- Jeho rozhraní může být pro uživatele, kteří nejsou obeznámeni s tradičními prvky scrumu, příliš rigidní.
Ceny PivotalTracker
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze PivotalTracker
- G2: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (150 recenzí)
14. Zoho Projects (nejlepší pro vizualizaci pracovního postupu)
Zoho Projects je platforma pro agilní řízení projektů, která umožňuje Scrum Masterům vytvářet Scrum tabule, spravovat sprint backlogy a efektivně dohlížet na sprinty. Týmy mohou brainstormovat nápady, převádět je do proveditelných pracovních úkolů a plynule je přidávat do svých sprintů k provedení.
Jednou z nejvýznamnějších funkcí Zoho Projects je pokročilá vizualizace projektů pomocí nástrojů, jako jsou grafy rychlosti, grafy burndown a kumulativní diagramy toku. Nabízí také dashboardy pro sledování klíčových metrik, jako je celkový počet sprintů, nadcházející sprinty, aktivita backlogu a zapojení uživatelů, což týmům poskytuje jasný přehled o jejich celkovém pokroku. Zoho Projects je obzvláště výhodné pro týmy, které již používají jiné aplikace Zoho.
Nejlepší funkce ZohoProjects
- Zaznamenávejte čas pomocí integrovaných časových rozpisů pro přesné sledování.
- Automatizujte pracovní postupy a zefektivněte opakující se úkoly
- Integrace s aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack a Google Drive
- Přizpůsobte projekty pomocí rozvržení úkolů a polí přizpůsobených potřebám vašeho týmu.
Omezení ZohoProjects
- Nenabízí předem připravené šablony pro plánování a řízení sprintů.
Ceny ZohoProjects
- Zdarma
- Premium: 5 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: 10 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze ZohoProjects
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
15. MeisterTask (nejlepší pro kombinování metodik Scrum a Kanban)
MeisterTask je řešení pro správu projektů, které kombinuje funkce metodik Kanban a Scrum a vytváří tak jasný a strukturovaný pracovní postup. Můžete vytvářet jednotlivé sloupce stavu pro různé fáze projektu, přiřazovat úkoly a nastavovat termíny. Umožňuje také rozdělit uživatelské příběhy na jednotlivé úkoly a nastavit odhady času pomocí kontrolních seznamů.
S MeisterTask můžete přidávat popisy, centralizovat zpětnou vazbu, přidávat přílohy a vytvářet vlastní štítky pro každý úkol, aby měli členové vašeho týmu k dispozici veškerý kontext. Je ideální pro malé a střední vývojové týmy, které potřebují vizuální prostor pro spolupráci, aniž by věci příliš komplikovaly.
Nejlepší funkce MeisterTask
- Vytvářejte přizpůsobitelné tabule ve stylu Kanban pro sledování úkolů
- Automatizujte opakující se úkoly a zvyšte efektivitu pracovního postupu
- Hladká integrace s nástroji jako Slack a Google Drive
- Využijte Meister AI pro doporučení úkolů a přehledy o pracovních postupech.
Omezení MeisterTask
- Chybí mu pokročilé funkce pro vytváření reportů.
Ceny MeisterTask
- Základní: zdarma
- Pro: 9 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 16 $ za uživatele/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
Začněte používat Clickup ke správě svých projektů Scrum
Implementace rámce Scrum vyžaduje efektivní spolupráci týmu, odpovědnost a transparentnost pracovních postupů. Ačkoli většina nástrojů Scrum pomáhá organizovat časové plány, sledovat postup práce a spravovat zdroje, jejich složité rozhraní může technicky neznalým týmům ztěžovat optimalizaci pracovních postupů.
Právě v takových případech potřebujete jednoduchý, ale funkční software pro řízení projektů Scrum, jako je ClickUp. Umožňuje spolehlivou spolupráci prostřednictvím sprintů, úkolů, tabulek a dokumentů, plynulou komunikaci prostřednictvím chatu a vizualizaci pokroku prostřednictvím robustních dashboardů.
Jste připraveni optimalizovat svůj proces Scrum? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte, jak může zvýšit produktivitu vašeho týmu!