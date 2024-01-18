Jak spravovat agilní artefakty Scrumu: definice a význam

Agilní metodika scrum je navržena tak, aby se přizpůsobovala změnám a vytvářela software, který se pohodlně vyvíjí podle potřeb podniku. Když se tyto změny zrychlí, mohou se týmy ocitnout v chaosu nedorozumění a nesouladu.
Aby mohly technické týmy vždy držet krok, potřebují společný slovník, což jim právě umožňují agilní artefakty scrumu.
V tomto blogovém příspěvku se zabýváme artefakty scrumu, jejich užitečností a tím, jak je můžete spravovat ve prospěch svého týmu.
Co jsou artefakty Scrumu?
Artefakty scrumu jsou prvky, zprávy nebo procesy, které pomáhají projektovým manažerům sdílet důležité informace se všemi zúčastněnými stranami.
Jedná se o jasně definované agilní scrumové termíny, jejichž primárním účelem je poskytnout všem přehled o vývoji produktu, plánovaných aktivitách, dokončených úkolech a výkonu týmu.
Tři artefakty scrumu jsou:
- Produktový backlog
- Sprint backlog
- Inkrement
Všechny tyto strategie a jejich použití v agilním řízení projektů probereme později v tomto blogovém příspěvku.
Než však začnete vytvářet své scrumové artefakty, musíte znát jejich základní princip: transparentnost.
Důležitost transparentnosti artefaktů v agilním Scrumu
V agilní/scrumové praxi vývoje softwaru je transparentnost základním vodítkem, které ovlivňuje každé rozhodnutí a každou akci. Jedním ze způsobů, jakým členové agilního scrumového týmu praktikují transparentnost, jsou artefakty.
Průvodce scrumem uvádí, že primárním cílem artefaktů scrumu je „maximalizovat transparentnost klíčových informací“, aby všichni, kdo je kontrolují, měli stejný základ pro přizpůsobení.
V podstatě artefakty scrumu pomáhají nastavit společný kontext, aby tým mohl projekt nasměrovat správným směrem. To týmu přináší různé výhody.
Vytváří důvěru: Když mají všichni přístup k aktuálním informacím o postupu projektu, vzájemně si důvěřují.
Podporuje spolupráci: Agilní artefakty scrumu vytvořené kolektivně týmem zviditelňují mezery a překážky. Členové mezifunkčního týmu tak nabízejí pomoc a rady v širším zájmu projektu.
Snižuje rizika: Artefakty scrumu nabízejí způsob, jak předvídat problémy, odhalit vady a řešit je, než se stanou problémem.
Podpora řešení problémů: Kdykoli se scrumový tým dostane do slepé uličky, artefakty slouží jako vodítka a poskytují důležité informace pro efektivní rozhodování.
Umožňuje neustálé zlepšování: Týmy se snaží neustále zlepšovat – agilní artefakty scrumu podporují revize a retrospektivy pomocí přesných a včasných dat.
Scrum artefakty tak tvoří základ rámce. Pomáhají všem členům týmu přijmout agilní rámec scrumu komplexně a efektivně. Zde je návod, jak na to.
Typy artefaktů Scrumu
Procesní rámec Scrum má tři základní artefakty: produktový backlog, sprintový backlog a produktový přírůstek. V průběhu času však týmy Scrum vyvinuly další artefakty, jako je vize produktu, burn-down graf, definice dokončení atd. Podívejme se na všechny z nich.
1. Produktový backlog
Tento oficiální artefakt Scrumu je seřazený seznam funkcí, vylepšení a oprav chyb požadovaných v produktu. Je sestaven na základě výzkumu v oblasti zákaznické podpory a analýzy konkurence/trhu.
Mezi klíčové charakteristiky produktového backlogu patří:
- Živý dokument: Je aktualizován, jakmile se objeví nové nápady/požadavky.
- Emergentní: Pravidelně se také provádí revize s cílem odstranit nebo snížit prioritu položek, které již nejsou kritické.
- Mezi týmy: Používá se jak obchodními, tak technickými týmy k plánování budoucích aktivit.
- Spravováno vlastníkem produktu: Ačkoli jej používají různé týmy, odpovědnost za jeho aktualizaci a transparentnost nese vlastník produktu.
Produktový backlog je jediným zdrojem práce, kterou scrumový tým přijímá.
Ne všechny položky produktového backlogu jsou však okamžitě připraveny k přidání do sprintu. Procházejí procesem zdokonalování produktového backlogu, aby bylo zajištěno, že daná položka dosáhne potřebné úrovně transparentnosti nebo srozumitelnosti.
Zde vývojáři rozdělí a definují položky produktového backlogu na menší, přesnější příběhy, které lze dokončit během jednoho sprintu.
Závazek k produktovému backlogu směřuje k produktovému cíli. Scrumové týmy definují produktový cíl (budoucí stav produktu) a strukturovají položky backlogu tak, aby tohoto cíle dosáhly.
Jakmile jsou položky v produktovém backlogu připraveny k výběru pro další sprint, přesunou se do sprintového backlogu.
2. Sprint backlog
Sprint backlog je podmnožina produktového backlogu, která byla vybrána k vývoji v příštím sprintu. Obsahuje také plán dodání dané funkcionality a splnění cíle sprintu.
Sprint backlog se vytváří během sprintového plánovacího meetingu, kde technický tým vybírá položky produktového backlogu na základě priority, přidává je do sprint backlogu a rozděluje je na úkoly, které je třeba vyvinout.
Sprint backlog poskytuje přehled o sprintu v reálném čase. Jedná se tedy o:
- Aktualizace v reálném čase: týmy pečlivě sledují položky ve sprint backlogu, přidávají komentáře a pravidelně aktualizují stav.
- Udržujte přehlednost: Zbytečné prvky ze sprint backlogu jsou odstraněny.
- Podrobnosti: Každá položka ve sprint backlogu by měla obsahovat dostatek informací, aby mohla být zkontrolována v denním scrumu.
Jakmile tým zpracuje položky ve sprint backlogu, vytvoří produktové přírůstky.
3. Produktový přírůstek
Inkrement je funkční, dodávaná verze produktu, která splňuje „definici dokončení“ vývojového týmu, tj. všechna akceptační kritéria (kritéria kvality, omezení nebo nefunkční/obchodní požadavky) definovaná v produktovém backlogu.
Na konci každého sprintu musí práce vývojového týmu vyústit v inkrement, což je plně otestovaný a schválený přírůstek ke stávajícímu produktu.
Ačkoli každý sprint má jeden přírůstek, zahrnuje také přírůstky všech předchozích sprintů. Ty doplňují proces kontinuální integrace/kontinuálního nasazení (CI/CD) ve sledování verzí a v případě potřeby i vracení zpět.
4. Definice dokončení
Definice dokončení je formální seznam standardů, které musí každý nový přírůstek splnit, než bude oficiálně považován za dokončený.
Podle příručky Scrum je definice dokončení závazkem k vylepšení produktu, nikoli artefaktem. Pro celý tým Scrum je však výhodné mít jasnou, zdokumentovanou definici dokončení, aby bylo možné vylepšení předat zákazníkovi.
Scrumové týmy mají obvykle seznam položek, které tvoří definici dokončení. Může například zahrnovat:
- Kontrola kódu dokončena
- Funkční testy dokončeny
- Bezpečnostní testy dokončeny
- Splňuje normy pro dodržování předpisů
Definice dokončení se může u jednotlivých uživatelských příběhů lišit. Může se vyvíjet, aby se přizpůsobila nejnovějšímu chápání podnikání ze strany týmu. Během retrospektiv sprintů se opakuje, aby se posílila pro budoucí přírůstky.
Inkrement není vydán, pokud položka produktového backlogu nesplňuje definici hotového produktu. Místo toho je odeslána zpět do backlogu k přezkoumání. Je zkontrolována z hlediska problémů a příčin, aby scrum masterové mohli zefektivnit procesy a zabránit takovým situacím v budoucnu.
Když položka splní definici dokončení, je uzavřena pro sledování burndownu a tým přejde k dalšímu otevřenému úkolu.
5. Vize produktu
Vize produktu je společné chápání budoucího stavu produktu. Nastiňuje hodnotu, kterou produkt přináší svým zákazníkům.
Vize produktu udává směr mezifunkčním týmům při dosahování jejich cílů. Pomáhá jim činit správná rozhodnutí. Například když o pozornost soupeří dvě položky produktového backlogu, vize a cíle produktu pomáhají vývojářům stanovit priority toho, co je důležité.
6. Plán vydání
Plán vydání nastiňuje, na čem bude tým pracovat (položky produktového backlogu), kdy budou vydány (časové osy) a jak budou provedeny (plán zdrojů).
Plán vydání není oficiálním artefaktem definovaným v příručce Scrum. Je však oblíbený mezi scrum mistry a vlastníky produktů, protože jim pomáhá řídit projekty a poskytuje jim strukturu.
Plán vydání, který se často vytváří během fáze plánování scrumu, vám pomůže odpovědět na otázky jako:
- Jak dlouhé budou jednotlivé nadcházející sprinty?
- Jaké položky budou dokončeny v každém sprintu a jaká je jejich priorita?
- Kdo je zodpovědný za jaké činnosti?
- Jaké zdroje jsou potřebné k dokončení každého sprintu?
- Jaký je rozpočet pro každý sprint?
Ve spojení s vizí produktu pomáhá plán vydání týmu získat jasnější představu o budoucnosti.
Plán vydání se obvykle prezentuje jako Ganttův diagram s úkoly rozloženými v čase a se závislostmi. Některé příklady najdete v těchto šablonách projektů s Ganttovým diagramem.
7. Burndown graf
Grafy burndownu vydání (nebo grafy burndownu sprintu) zdůrazňují dokončené položky produktového backlogu a úkoly zbývající v aktuálním sprintu. Graf burndownu je užitečný v následujících případech:
- Porovnání aktuálního výkonu s plánem vydání
- Předpovídání, zda bude práce dokončena podle plánu
- Identifikace případného rozšiřování rozsahu během sprintu
- Seznamte se s výkonností týmu
- Plánování kapacity
Nyní, když znáte tři základní a další rozšířené artefakty scrumu, se dozvíte více o tom, jak je můžete vytvářet a používat.
Jak spravovat artefakty Scrumu
Aktuální, jasné a transparentní artefakty scrumu jsou základem efektivity každého agilního inženýrského projektu scrumu. K dosažení tohoto cíle potřebujete efektivní způsob jejich vytváření a správy.
Dobrý software pro řízení projektů scrum, jako je ClickUp, by to měl umožňovat. Zde je návod, jak na to.
Zobrazení úkolů pro scrumové týmy
Každá položka ve scrumovém projektu musí být jasně a transparentně definována. K tomu nastavte každou položku backlogu nebo uživatelský příběh jako úkol v ClickUp.
- Zařaďte je do libovolného typu úkolu, například milník, funkce, chyba nebo zpětná vazba.
- Zahrňte podrobný popis, stav, prioritu a značky.
- V případě potřeby je rozdělte na dílčí úkoly.
- Používejte kontrolní seznamy pro definici dokončení.
Použijte zobrazení Chatu pro konverzace v kontextu úkolu. Umožněte svému týmu klást otázky, získávat odpovědi a brainstormovat potenciální řešení, vše na jednom místě.
Využijte některý z více než 15 zobrazení ClickUp pro správu úkolů, sledování projektů a vizualizaci pracovních postupů.
Sledování času pro výpočet rychlosti sprintu
Co se stane, když si vlastník produktu uvědomí, že burndown graf naznačuje, že úkoly nebudou dokončeny v rámci aktuálního sprintu? Provede analýzu příčin.
Co zabralo tolik času, že se práce odkládá? Aby to zjistily, musí scrumové týmy sledovat svůj čas. Vestavěná aplikace ClickUp pro sledování času založená na umělé inteligenci je navržena právě k tomuto účelu.
Týmy mohou pomocí ClickUp spouštět/zastavovat, ručně přidávat čas, upravovat zaznamenaný čas, přidávat poznámky a mnoho dalšího. Scrum master může prohlížet časové zprávy přímo na svém ClickUp Dashboardu. Může filtrovat, třídit a sdružovat časové zprávy, aby vypočítal sprintovou rychlost, což pomáhá při optimalizaci procesů pro budoucí sprinty.
Kanbanové tabule pro backlogy
Produktové a sprintové backlogy jsou položky, které procházejí řadou fází. Například položky produktového backlogu mohou být nové, vylepšené a připravené pro sprint. Položky sprintového backlogu mohou procházet fázemi úkolů, vývoje, testování, nasazení atd.
Organizace položek backlogu na základě jejich stavu, tj. vytvoření scrumové tabule, je skvělý způsob, jak vizualizovat, jak daleko je tým v projektu. K vytvoření scrumové tabule vám může pomoci kterýkoli z několika bezplatných softwarů pro Kanbanové tabule.
ClickUp jde ještě o krok dál. Zobrazení Kanban tabule ClickUp automaticky prezentuje úkoly seskupené podle stavu. Tato plně přizpůsobitelná Kanban tabule může být seskupena podle priority, přidělené osoby nebo termínu splnění pro lepší řízení projektů. Můžete také nastavit vlastní stavy pro každý seznam podle svých potřeb.
Ganttův diagram pro správu backlogu
Pro plánování sprintů potřebují vlastníci projektů přehled o produktovém backlogu spolu s odhady času potřebného k jejich dokončení. K tomu projektoví manažeři a scrum masteri používají bezplatný software pro tvorbu Ganttových diagramů, ve kterém úkoly umisťují vedle sebe.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp nabízí komplexní přehled pro podporu správy backlogu. S ClickUp můžete:
- Prohlížejte si více projektů najednou nebo jeden po druhém
- Vypočítejte kritickou cestu pro předpověď úzkých míst
- Upravte časové plány, priority a úkoly, abyste drželi krok se změnami v projektu.
- Řízení závislostí
- Vizualizujte průběh sprintu a přesouvejte úkoly, abyste mohli rychle přeplánovat termíny.
Připravte svůj tým na úspěch se Scrumem pomocí ClickUp
Pro rychle se rozvíjející technické týmy jsou chaos, nedorozumění a nesoulad nevyhnutelné. Výjimkou jsou případy, kdy jsou vybaveny správnými nástroji a procesy, které jsou promyšleně navrženy na základě scrumových postupů a hodnot.
Software pro správu projektů ClickUp je vytvořen tak, aby vyhovoval způsobu práce scrumového týmu. Automaticky vytváří agilní scrumové artefakty a poskytuje vám operační dashboard v reálném čase. Automatizuje opakující se procesy a zrychluje dokumentaci pomocí ClickUp AI.
Zvyšte výkonnost svého scrumového týmu. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma.