Jak implementovat agilní plánování vydání (s příklady a bezplatnými šablonami)

Každý produkt začíná plánem. V ideálním světě můžete tento plán dodržet od začátku do konce. Ve skutečnosti však někdy jediný problém může narušit celý časový plán, ovlivnit termíny a změnit dynamiku týmu.
Agilní plánování vydání může vašemu týmu připravit cestu k úspěchu. Rozdělí projekt vydání produktu na menší, snadněji zvládnutelné části (iterace a sprinty) a zaměří se na neustálý pokrok a úpravy.
V tomto článku se budeme zabývat tím, jak organizovat budoucí vydání, a navrhneme způsoby, jak zlepšit váš vývojový proces.
Co je agilní plánování vydání?
Agilní plánování vydání je metoda řízení projektů, která se zaměřuje na postupné vydávání produktů namísto velkých aktualizací.
Vraťme se zpět a vysvětleme si část pojmu „agilní“. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších metodik projektového řízení založenou na základních principech, jako je flexibilita, přizpůsobivost a spolupráce.
Díky agilnímu přístupu rozdělíte svůj projekt do několika fází. Dokončování projektu po jednotlivých krocích vám pomůže „naslouchat“ trhu, shromažďovat zpětnou vazbu od zákazníků a podle toho se přizpůsobovat. Agilní metoda vám dává možnost reagovat na potenciální změny, aniž byste museli přehodnocovat dlouhodobé plány.
Agilní plánování vydání spočívá v rozdělení agilního vývojového cyklu do několika fází (vydání). Každé vydání vychází z zpětné vazby z předchozího vydání, což vám umožňuje určit směr vašeho projektu a provést příslušné změny, abyste mohli dodat funkční produkt.
Agilní plánování vydání je v oblasti vývoje softwaru velmi oblíbené, protože se jedná o přístup zaměřený na zákazníka, který umožňuje přizpůsobovat se měnícím se požadavkům. Jeho implementace vám pomůže udržet proces vývoje produktu na správné cestě a zajistit, že práce vašeho týmu bude v souladu s očekáváními cílových zákazníků.
Plánování vydání pomocí metody Scrum
Někteří lidé označují agilní plánování vydání jako scrumové plánování vydání, což může vyvolat zmatek – je agilní scrum, je scrum agilní? Jsou tyto dva termíny zaměnitelné?
Scrum spadá pod agilní metodiku a vnáší do projektu strukturu. Umožňuje týmům rozdělit práci do fází zvaných sprinty, definovat role a organizovat práci tak, aby bylo možné snadno sledovat pokrok.
Zjednodušeně řečeno, Scrum představuje způsob implementace agilní filozofie.
Jak implementovat agilní plánování vydání
Vývojový tým by měl používat specializované nástroje, aby mohl začlenit osvědčené postupy agilní metody do svých každodenních činností. Provedeme vás procesem zavádění agilního řízení projektů pomocí jednoho z nejlepších dostupných nástrojů – ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů a produktivitu, která vám umožní udržet váš tým na stejné vlně, vytvářet, organizovat a spravovat sprinty, optimalizovat pracovní postupy a spravovat vydání jako profesionál!
Využijte různé funkce ClickUp a postupujte podle níže uvedených kroků, abyste agilní plánování vydání využili na maximum.
Krok 1: Stanovte vizi projektu a definujte výsledky
Než se můžete pustit do agilního plánování vydání, musíte mít vizi produktu a převést ji do jasných a transparentních cílů vydání.
Vize odráží to, jak vnímáte svůj produkt, a měla by být v souladu s vaším produktovým plánem. Měla by zohledňovat potřeby a požadavky vašich zákazníků a aktuální nabídku na trhu. Vaše vize se promění v výsledky, na jejichž základě určíte priority vydání.
Agilní řízení projektů v ClickUp vám pomůže snadno zvládnout všechny výše uvedené úkoly. Tato sada se zaměřuje na agilní pracovní postupy a poskytuje vám dostatek prostoru pro diskusi a definování vize produktu s ohledem na potřeby trhu a dostupnost vašeho týmu.
Pomocí ClickUp Whiteboards (digitální plátno ClickUp) můžete brainstormovat výsledky, stanovovat priority a proměňovat své nápady v úkoly.
Krok 2: Upřesněte backlog
Nyní, když jste definovali výsledky, je čas přezkoumat váš produktový backlog a stanovit priority úkolů. Nejdůležitější funkce produktu by měly být vyřešeny jako první, zatímco méně relevantní funkce přijdou na řadu až na konci.
Výchozím bodem je minimálně životaschopný produkt, tj. produkt s dostatečnými funkcemi, aby přilákal zákazníky. Po obdržení zpětné vazby od zákazníků přidáte další funkce, aby byl produkt funkčnější a hodnotnější.
V této fázi také zmapujete uživatelské příběhy. Ty popisují funkce vašeho produktu z pohledu koncového uživatele a zdůrazňují jejich hodnotu. Uživatelské příběhy udržují váš tým soustředěný na zákazníka a zabraňují mu pracovat na funkcích, které nebudou přínosné.
Díky funkcím ClickUp Agile je dokončení těchto činností hračkou. Pomocí zobrazení Seznam definujte všechny funkce, které by váš produkt měl mít, a určete jejich prioritu. Přepněte na tabuli Kanban a podívejte se na funkce z backlogu vašeho produktu seřazené podle jejich stavu.
Pomocí vlastních polí a vzorců ClickUp můžete podrobně popsat každou funkci, přidat relevantní členy týmu do svého pracovního prostoru a zefektivnit spolupráci.
Knihovna ClickUp s více než 1 000 šablonami je vynikajícím výchozím bodem, pokud chcete usnadnit správu produktových backlogů a definování uživatelských příběhů. Šablony obsahují předem připravené sekce, které slouží jako vodítko a zajišťují, že vám neuniknou žádné důležité informace.
Krok 3: Uspořádejte schůzku k plánování vydání a stanovte cíl
Jakmile upřesníte backlog, je čas stanovit jasný cíl plánování vydání na základě uživatelských příběhů. Toho dosáhnete uspořádáním schůzky se zainteresovanými stranami. V případě potřeby můžete vy a váš tým změnit původní plán, aby byl cíl logický a realistický.
Během schůzky byste měli zkontrolovat a prodiskutovat produktovou roadmapu a architekturu, rozdělit práci na sprinty a odhadnout rychlost a harmonogram (na základě předchozích projektů), abyste mohli definovat rozdělení práce a rozsah vydání.
Funkce, kterou při plánování sprintů oceníte, je ClickUp Sprints. Použijte ji k nastavení termínů sprintů, přiřazení bodů, stanovení priorit, správě pracovního zatížení a automatizaci nedokončené práce. Duplikujte zobrazení Sprint a vytvářejte sprinty automaticky, abyste ušetřili čas.
Šablony ClickUp se také mohou hodit při vytváření a správě sprintů. Naše nejoblíbenější jsou šablona ClickUp Sprints Template a ClickUp Simple Sprints Template.
Další funkcí ClickUp, která vám může pomoci v této fázi procesu správy verzí, je ClickUp Docs – jedinečná platforma pro správu dokumentů. Zde můžete vytvářet, upravovat, sdílet a ukládat všechny dokumenty související s agilním plánováním vydání.
Vytvořte dokument ClickUp pro schůzku věnovanou plánování vydání, přidejte zúčastněné strany a podrobně projděte plán, abyste zjistili, zda a jak jej lze vylepšit. Díky možnostem, jako je editace v reálném čase a vkládání komentářů, může váš tým hladce spolupracovat, i když nejste na stejném místě.
ClickUp Docs přichází s bonusovou funkcí, která vám v mnoha ohledech usnadní práci – ClickUp AI, robustní asistent pro psaní. Pomůže vám vytvořit program schůzek, shrnout poznámky z vaší schůzky o plánování vydání, brainstormovat nápady, a to je jen špička ledovce!
ClickUp AI může podpořit vaše agilní pracovní postupy tím, že vám pomůže stanovit časové harmonogramy projektů, zapojit zákazníky do vašich procesů a implementovat jejich zpětnou vazbu, což z něj činí další vynikající zbraň ve vašem agilním arzenálu. ⚔️
Krok 4: Dokončete kalendář vydávání produktů
Zkontrolujte své sprinty a iterace, ujistěte se, že mají optimální délku, a v případě potřeby proveďte úpravy. Nezapomeňte, o čem agilita je – provádět změny za běhu, aby bylo možné reagovat na měnící se potřeby zákazníků a požadavky trhu.
Zjistěte, co funguje a co ne, pomocí retrospektiv sprintů a sledujte agilní metriky, abyste mohli své plány průběžně monitorovat a aktualizovat.
Šablony a příklady agilního plánování vydání
Nejlepší způsob, jak porozumět agilnímu plánování vydání, je praktický příklad. Předpokládejme, že váš tým chce pomocí agilního řízení projektů zavést novou platformu pro streamování médií.
Jak jsme viděli, prvním bodem na vašem programu je určení vize a výsledků projektu. Například chcete, aby platforma byla uživatelsky přívětivá a nabízela jedinečný zážitek z prohlížení obsahu ve více než 20 jazycích a širokou škálu televizních pořadů a filmů. Pomocí ClickUp Agile vytvoříte produktový backlog, do kterého zahrnete uživatelské příběhy a úkoly jako „Nastavit proces registrace“, „Přidat CC“, „Nakonfigurovat tlačítka pro přetáčení zpět a vpřed“ a „Přidat nové tituly do knihovny“.
Dále je třeba upřesnit backlog a uspořádat položky podle jejich priority. Uspořádáte schůzku k plánování vydání, abyste probrali, na co se nejprve zaměříte, a stanovili svůj hlavní cíl – vytvořit uživatelsky přívětivou platformu pro streamování médií do šesti měsíců.
Poznámky si budete dělat pomocí ClickUp Docs a ClickUp AI. Budete také používat ClickUp Sprints k rozdělení práce na sprinty, stanovení termínů a přiřazení bodů. Například úkol „Nastavit proces registrace“ rozdělíte na sprinty jako „Navrhnout registrační stránku“, „Nastavit databázi“ a „Back-end vývoj*“.
Dokončíte kalendář vydání produktu a uvedete svůj plán do pohybu. Poté budete pořádat pravidelné schůzky, abyste sledovali úspěch dokončené práce. Můžete například zjistit, že design registrační stránky by mohl být vylepšen, a podle toho upravíte své plány. Po nějaké době zjistíte, že se potřeby trhu vyvinuly – lidé chtějí více poslouchat podcasty. Zvážíte tedy přidání této funkce do své platformy, abyste přilákali více uživatelů a udrželi je spokojené.
Šablony ClickUp vám mohou usnadnit práci.
Od ClickUp Agile po ClickUp Docs s robustním asistentem pro psaní založeným na umělé inteligenci nabízí ClickUp funkce, které zefektivňují agilní plánování vydání. Zvláštní zmínku si zaslouží knihovna šablon této platformy – obsahuje možnosti speciálně navržené pro agilní týmy, které zvyšují jejich výkon a zároveň šetří čas.
Podívejme se na dvě šablony ClickUp, které byste měli využít, pokud chcete zvládnout agilní plánování vydání.
1. Šablona agilního řízení projektů ClickUp
Realizujete projekt, který nesouvisí s vývojem softwaru, a chcete zavést agilní metodiky? Šablona agilního řízení projektů ClickUp je tou správnou volbou!
Tato šablona nabízí dokonalý základ pro implementaci metodik jako Scrum a Kanban díky svým pěti částem:
- Backlog: Shromažďujte požadavky pomocí formuláře ClickUp a automaticky přenášejte informace do seznamu, kde můžete prioritizovat položky backlogu.
- Agilní ceremonie: Spravujte ceremonie, jako jsou retrospektivy, denní stand-upy a sprint review.
- Kanbanová tabule: Proměňte své úkoly v karty a seřaďte je podle stavu, abyste měli přehled o svých pracovních postupech.
- Nastavení sprintů: Vytvářejte složky sprintů, přidávejte úkoly do sprintů, odhadujte práci a snadno spravujte zdroje.
Stejně jako všechny šablony ClickUp i tato podporuje týmovou spolupráci a nabízí flexibilitu. Můžete ji přizpůsobit dynamice svého týmu a konkrétním metodám, které používáte k vykonávání práce. 💪
2. Šablona pro plánování vydání ClickUp
Vymyslet správné strategie pro vydávání nového softwaru může být náročné, pokud nemáte k dispozici správné nástroje. Š ablona ClickUp Release Planning Template je přesně to, co potřebujete k řízení svého produktu a definování strategií vydávání s minimálními překážkami.
S touto šablonou můžete naplánovat své úkoly, zůstat organizovaní a dodržovat termíny a sledovat svůj pokrok v čase, abyste zjistili, zda je prostor pro zlepšení. 😍
Jedná se o šablonu složky se třemi komponenty – Funkce, Cíle vydání a Poznámky k vydání.
Sekce Funkce nabízí dva pohledy. První z nich (Cíle vydání) vám umožňuje nastínit produktový backlog, fázi iterace a klíčové dopady, zatímco druhá možnost (Iterační tabule) zobrazuje vaše úkoly jako karty seřazené podle iterace.
Sekce Cíle vydání obsahuje pět zobrazení – Harmonogram vydání, Plán vydání, Tabule priorit, Plán funkcí a Časová osa vývoje. Použijte je k organizaci, shrnutí a správě úkolů, sledování závislostí a vytváření logických časových os.
Sekce Release Notes (Poznámky k vydání) je dokument ClickUp, do kterého můžete přidat další zdroje nebo poskytnout více podrobností o uvedení vašeho produktu na trh.
Proč je agilní plánování vydání důležité?
Stále více týmů přechází na agilní přístup, protože si uvědomují jeho význam a výhody. Vysvětlíme vám, proč je agilní plánování vydání v dnešním prostředí projektového řízení tak cenné.
1. Flexibilita
Pevné dlouhodobé plány bez možnosti úprav mohou ovlivnit kvalitu finálního produktu, protože nezohledňují neustále se měnící potřeby trhu. Agilní plánování vydání je založeno na flexibilitě. Umožňuje vám a vašemu týmu rychle se přizpůsobit novým požadavkům a dodat přesně to, co zákazníci očekávají a chtějí, aniž byste riskovali, že týdny a měsíce práce přijdou vniveč.
2. Méně stresu a vyhoření
Jelikož agilní plánování vydání zahrnuje rozdělení projektu do mnoha iterací, členové týmu mají snazší správu pracovního zatížení a častou zpětnou vazbu. Kvalita je prioritou, takže lidé necítí tlak, aby odevzdali svou práci „včera“.
3. Vylepšená spolupráce týmu
Krátké a časté schůzky mají zázračný vliv na spolupráci týmu a zaměstnanci se díky nim cítí oceněni a zapojeni do každodenních činností. Ještě důležitější je, že tyto schůzky zajišťují, že všichni chápou své povinnosti, a zabraňují nedorozuměním nebo nesprávné komunikaci.
4 výzvy agilního plánování vydání
Agilní plánování vydání zlepšuje soustředění vašeho týmu a zajišťuje, že váš produkt odpovídá potřebám vašich zákazníků, čímž se snižuje riziko ztráty času na zbytečné funkce. Stejně jako jiné metody řízení projektů však ani agilní plánování vydání není dokonalé. Existuje několik potenciálních výzev, kterých byste si měli být vědomi, abyste je mohli v průběhu procesu zmírnit.
1. Začínáme bez předchozích zkušeností
Agilní plánování vydání se postupem času stává snazším, protože se můžete spolehnout na své předchozí zkušenosti a určit pracovní zátěž, kterou váš tým zvládne za určitý čas. Bez této výhody zpětného pohledu nemůžete s jistotou vědět, jak dlouho bude sprint nebo iterace trvat, takže možná budete muset postupovat metodou pokusů a omylů a své plány průběžně upravovat.
2. Nejistota
Jelikož se agilní plánování vydání točí kolem přizpůsobování se potřebám trhu, nikdy nevíte, co vás čeká za rohem. Nic není jisté a plánování pro nejistotu je přinejmenším náročné. Musíte být připraveni změnit svůj plán, když to nejméně čekáte, a tento prvek překvapení není pro každého. ☕
3. Nedostatek soustředění
Ano, agilní plánování vydání by mělo zvýšit soustředění vašeho týmu. Ironií však je, že ho může také snížit. Časté změny a posuny priorit mohou ovlivnit koncentraci a výkonnost týmu.
4. Udržování komunikace
Komunikace je v agilním plánování vydání zásadní. Pokud zaměstnanec není informován o nejnovějších změnách, nebude usilovat o stejné cíle, což ovlivní úsilí celého týmu. Proto jsou časté schůzky nezbytné pro udržení agilních pracovních postupů.
Agilní plánování vydání: malé kroky k velkým cílům
Agilní plánování vydání vám pomůže přizpůsobit se potřebám vašich zákazníků a vytvořit funkční produkt bez nadbytečných funkcí. Tato metodika nabízí flexibilitu a klade důraz na týmovou práci a komunikaci.
To je také filozofie, na které je založena platforma ClickUp! Není tedy překvapením, že platforma nabízí řadu možností, které podporují agilní pracovní postupy a usnadňují agilní plánování vydání, od ClickUp Agile a ClickUp Sprints až po stovky šablon, které vám usnadní práci.
Zaregistrujte se na ClickUp a začněte s agilním plánováním vydání ještě dnes! 🥰