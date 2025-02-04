10 nejlepších softwarů pro tvorbu časových os projektů v roce 2025

Pokud jste někdy zkoušeli žonglovat s hořícími pochodněmi a občas i metaforickými noži – a to při jízdě na jednokolce –, pak už máte představu o tom, jaké to je řídit složitý projekt. ?
Řízení projektů, termínů a týmů není snadný úkol, ale víme, že jste připraveni se této výzvě postavit. Jako projektový manažer (PM) potřebujete pouze správnou kombinaci nástrojů, které vám pomohou co nejlépe využít vaše zdroje.
I když váš rozpočet a odborné znalosti vašeho týmu jsou samozřejmě důležité, načasování je také velmi důležité. Potřebujete nástroj, který vám pomůže vizualizovat úkoly projektu a zajistit, aby vše běželo podle plánu – a právě v tom vám pomůže software pro plánování projektů. ?️
V tomto průvodci vysvětlíme, co jsou časové osy projektů a proč je potřebujete, a představíme vám našich 10 nejoblíbenějších softwarů pro tvorbu časových os projektů v roce 2024.
Co je časová osa projektu?
Časová osa projektu je vizuální znázornění úkolů a milníků vašeho projektu, které jsou uspořádány chronologicky v určitém časovém období. Představte si časovou osu projektu jako plán, který vás provede každým krokem projektu, od jeho zahájení až po dokončení.
Časové osy projektů pomáhají projektovým manažerům pochopit pořadí úkolů, které je třeba provést, a termíny jejich splnění, závislosti mezi úkoly a způsob, jak postupovat dál.
Každý časový plán projektu je jedinečný, ale všechny obvykle obsahují následující komponenty.
- Úkoly: Jedná se o konkrétní činnosti, které musíte odškrtnout ze svého seznamu. Mají datum zahájení a ukončení.
- Milníky: Jedná se o významné kontrolní body v projektu.
- Závislosti: Závislé úkoly jsou podmíněny dokončením jiných úkolů.
- Doba trvání: Jedná se o čas, který váš tým potřebuje k dokončení úkolu.
- Zdroje: Toto se týká osob nebo týmů odpovědných za dokončení jednotlivých úkolů.
Místo pouhého výčtu projektů v seznamu vám nástroj pro plánování projektů vizualizuje všechny tyto faktory. Vizualizace vašeho pracovního vytížení nabízí větší přehlednost a díky větší přehlednosti se stanete lepším projektovým manažerem. ?
Mějte na paměti, že časová osa projektu není totéž jako Ganttův diagram, i když jsou si podobné. Ganttův diagram nabízí mnoho detailů v jednom zobrazení, zatímco zobrazení časové osy vám poskytne rychlý přehled o tom, jak vše do sebe zapadá.
Pokud chcete vizualizovat plán projektu a budoucí události, software pro tvorbu časových os projektů je přesně to, co potřebujete.
Výhody softwaru pro plánování projektů
Můžete být úspěšní v projektovém řízení bez časových os projektů? Jistě, ale nástroj pro časové osy projektového řízení vám jako projektovému manažerovi výrazně usnadní práci – tak proč ho nepoužívat?
Nástroje pro plánování projektů nabízejí mnoho výhod, včetně:
- Lepší správa zdrojů, jako jsou pracovní síla, vybavení a materiály
- Proaktivní řízení rizik
- Zvýšená odpovědnost týmu díky závislostem úkolů a milníkům
- Automatizace a další nástroje pro projektové manažery, které šetří čas
Co můžete ztratit? Každý projektový manažer sní o větší přehlednosti a odpovědnosti v rámci celého projektu a nástroj pro správu časových os projektů mu to umožní.
10 nejlepších softwarů pro tvorbu časových os projektů
Jste připraveni sami vyzkoušet sílu softwaru pro plánování projektů? Máme pro vás řešení, kamaráde. ?
Podívejte se na tento seznam 10 nejlepších nástrojů pro plánování projektů v roce 2024 a najděte ten nejlepší pro svůj tým.
1. ClickUp
Překvapení! ClickUp je oblíbená sada nástrojů pro zvýšení produktivity, takže není divu, že máme také robustní software pro plánování projektů.
Chcete-li vytvořit vlastní zobrazení časové osy v ClickUp, přejděte do svého stávajícího pracovního prostoru a přidejte zobrazení časové osy. To je vše!
Převést svůj pracovní prostor na přehledný a vizuálně atraktivní časový plán, který může váš tým snadno zkontrolovat, je hračka. Ale to je jen začátek: ClickUp nabízí mnohem víc než jen nástroje pro správu úkolů a vizualizaci projektů. ✨
Pokud chcete vidět podrobnější informace o projektech, přepněte do zobrazení ClickUp Gantt Chart. Zobrazení Gantt Chart vám poskytne přehled o všech prostorech, projektech a seznamech. Spolupracujte se svým týmem, sledujte závislosti úkolů a stanovujte priority úkolů a projektů, vše na jednom místě.
Projektový manažer nemůže být všude najednou, ale ClickUp usnadňuje správu projektů tím, že kombinuje veškerou vaši práci do jedné platformy.
A zmínili jsme už šablony? Využijte šablonu Project Timeline Whiteboard od ClickUp a vizualizujte svůj časový plán na jednom praktickém dashboardu. Šablona ClickUp Fillable Timeline vám usnadní rychlé naplánování projektů a událostí. Ale nebojte se – pokud jste zapřisáhlým fanouškem Ganttových diagramů, šablona ClickUp Gantt Timeline je tu také pro vás.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Brainstormujte virtuálně s ClickUp Whiteboards a přeměňte svou tabuli na projekt jediným kliknutím.
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí dashboardů ClickUp
- Ušetřete každý týden hodiny času díky šablonám časových os projektů ClickUp.
- Získejte pomoc při úpravách, psaní a tvorbě nápadů specifických pro danou práci s ClickUp AI.
Omezení ClickUp:
- ClickUp má tolik funkcí, že noví uživatelé někdy považují tuto platformu za příliš složitou.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Wrike
Wrike je nástroj pro řízení projektů, který se používá pro plánování projektů, Kanban tabule a schvalování kreativních návrhů. Díky tomu je oblíbeným nástrojem pro spolupráci kreativních týmů, ale Wrike může použít jakýkoli tým k urychlení procesů a úspoře času.
Wrike Dashboards vizualizuje úkoly a procesy. Umožňuje vytvářet vlastní pole, takže můžete vytvářet prakticky jakýkoli druh reportu s daty v reálném čase.
Nejlepší funkce Wrike:
- Plánování pomocí sdílených kalendářů
- Zobrazení pracovní zátěže je nástroj typu drag-and-drop pro správu zdrojů.
- Sledujte fakturovatelné hodiny a náklady v nástroji pro správu výnosů
Omezení Wrike:
- Někteří uživatelé tvrdí, že Wrike je obtížně ovladatelný a vypadá zastarale.
- Jiní tvrdí, že je obtížné získat ucelený přehled o své práci.
Ceny Wrike:
- Zdarma
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele, pro dva až 25 uživatelů
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele, pro pět až 200 uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pinnacle: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Wrike:
- G2: 4. 2/5 (více než 3 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 400 recenzí)
3. Monday. com
Monday.com nabízí hotové pracovní postupy pro prodejní týmy, projektové manažery, personalisty, softwarové vývojáře a další. Prohlédněte si své projekty v zobrazení Kanban, Timeline, Workload nebo Gantt a vizualizujte úkoly, milníky a závislosti podle svých potřeb.
Využijte dashboardy Monday.com pro získání přehledu v reálném čase. Tato časově úsporná funkce je nezbytná pro každého projektového manažera, zejména pokud pracujete na více projektech najednou (a my víme, že tomu tak pravděpodobně je). ?
Monday. com nejlepší funkce:
- Monday.com se integruje s nástroji jako Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook a dalšími.
- Spravujete pracovní požadavky? Použijte Monday.com Forms k vytvoření přizpůsobitelných interních formulářů.
- Monday. com nabízí automatizaci pro sledování času, termíny, závislosti a další funkce.
Omezení Monday.com:
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné sledovat cíle projektu.
- Jiní tvrdí, že Monday.com nenabízí tolik možností přizpůsobení jako jiné platformy.
Ceny Monday.com:
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Standard: 10 $/měsíc za jedno místo, fakturováno ročně
- Výhody: 19 $/měsíc za jedno místo, fakturace ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Monday:
- G2: 4. 7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: N/A
4. Jira
Jira je nástroj pro řízení projektů, který vývojové týmy používají k plánování projektů, sledování úkolů, správě verzí, generování zpráv a automatizaci úkolů.
Jira Timelines je interaktivní funkce, která vizualizuje pracovní úkoly, závislosti a vydání. Je navržena pro agilní týmy a nabízí projektovým manažerům přehled o více týmech a projektech pouhým kliknutím myši.
Nejlepší funkce Jira:
- Vytvořte si tabule Scrum nebo Kanban
- Rychlá vizualizace pokroku pomocí reportů na jedno kliknutí
- Přizpůsobte pracovní postupy, abyste svému týmu poskytli lepší strukturu
Omezení Jira:
- Jira je určen pro vývojářské týmy, takže pokud nejste vývojář, pravděpodobně z něj nebudete mít velký užitek.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Jira má mnoho pohyblivých částí a je obtížné ji používat.
Ceny Jira:
- Zdarma
- Standard: 7,75 $/měsíc na uživatele
- Premium: 15,25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jira:
- G2: 4. 3/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 13 200 recenzí)
5. Timeline Maker
Možná nevypadá tak efektně jako ostatní nástroje v našem žebříčku top 10, ale pro jednodušší nástroje, jako je Timeline Maker, existuje správný čas a místo. Neobsahuje žádné extra funkce, jako je správa úkolů nebo šablony denního plánovače, ale pokud hledáte jednoduchý nástroj pro plánování projektů, mohl by být právě pro vás.
Timeline Maker vám umožňuje zadat vlastní data z Excel CSV, TXT nebo Microsoft Project souboru. Vyberte si z pěti stylů časových os a software automaticky vygeneruje možnosti pro vás. Exportujte svou časovou osu prostřednictvím e-mailu, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF nebo dokonce PowerPointu a sdílejte ji se svým týmem nebo šéfem.
Nejlepší funkce Timeline Maker:
- Zaplaťte jednorázovou licenci a Timeline Maker bude navždy váš.
- Vyzkoušejte pět různých stylů časových os jedním kliknutím
- Přidejte do časových os kontext připojením dokumentů a souborů
Omezení Timeline Maker:
- Na rozdíl od ostatních nástrojů pro správu časových os projektů v tomto seznamu, Timeline Maker nenabízí robustní funkce pro správu práce.
- Timeline Maker nemá mnoho recenzí.
Ceny Timeline Maker:
- Individuální doživotní licence: 149 $ (jednorázový poplatek)
- Balíček pro malé podniky: 299 $ za doživotní licenci pro tři uživatele
- Enterprise: od 535 $ za doživotní licenci pro pět uživatelů
Hodnocení a recenze Timeline Maker:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. GanttPRO
Jak název napovídá, GanttPRO je nástroj pro vizualizaci projektů, který se specializuje na Ganttovy diagramy. Jeho zobrazení Work Breakdown Structure (WSB) rozděluje softwarové projekty na proveditelné úkoly, díky čemuž je i ten nejsložitější pracovní proces snadno sledovatelný.
GanttPRO je interaktivní nástroj pro tvorbu Ganttových diagramů, který dokáže zpracovat více projektů najednou. Obsahuje nástroje pro správu zdrojů, odhad nákladů na projekty a sdílení souborů s vaším týmem pouhými několika kliknutími.
Nejlepší funkce GanttPRO:
- GanttPRO nabízí automatické plánování projektů.
- Lidé milují uživatelsky přívětivé rozhraní s funkcí drag-and-drop.
- Spravujte čas a spolupracujte v týmu na jedné platformě
Omezení GanttPRO:
- Někteří uživatelé tvrdí, že rozhraní a design jsou trochu zastaralé.
- Ostatní by si přáli, aby GanttPRO nabízel lepší zákaznický servis.
Ceny GanttPRO:
- Základní verze: 7,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Výhody: 12,99 $/měsíc na uživatele, fakturace ročně
- Podnikání: 19,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GanttPRO:
- G2: 4. 8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 440 recenzí)
7. Toggl Plan
Možná znáte Toggl jako aplikaci pro sledování času a Toggl Plan je její odnož určená pro vizualizaci projektů. Pokud již čas sledujete v Toggl, oba produkty se hladce integrují, takže volba Toggl Plan dává smysl. ?
Díky integraci Toggl můžete snadno přenášet data mezi těmito dvěma produkty, získávat informace o projektech z údajů o sledování času vašeho týmu a zajistit přesné fakturace.
Nejlepší funkce Toggl Plan:
- Zobrazte čas a úkoly svého týmu na jednom místě
- Zefektivněte plánování týmu pomocí sdíleného kalendáře
- Pozvěte klienty jako hosty do sdíleného projektu s oprávněními založenými na rolích
Omezení Toggl Plan:
- Několik uživatelů uvádí, že měli zpočátku potíže seznámit se s aplikací a najít v ní vše potřebné.
- Ostatní by si přáli, aby Toggl Plan měl více integrací.
Ceny Toggl Plan:
- Tým: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 13,35 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Toggl Plan:
- G2: 4. 3/5 (30+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
8. Trello
Trello je především digitální Kanban tabule pro řízení projektů. Vzhledem k tomu, že Kanban tabule jsou již velmi vizuální, je Trello jasným kandidátem do našeho žebříčku 10 nejlepších softwarů pro řízení projektů.
Vyberte si mezi zobrazením tabule, časové osy, tabulky, kalendáře, řídicího panelu, mapy a pracovního prostoru, abyste lépe porozuměli svým projektům. Zobrazení časové osy je obzvláště užitečné pro vizualizaci časových os vašich projektů: Sledujte sprinty, cíle a termíny splnění ve vašem pipeline na jednom místě.
Nejlepší funkce Trello:
- Pomocí funkce Power-Up můžete integrovat své stávající nástroje s pluginy Trello.
- Automatizace Butler od Trello dokáže hladce provést váš tým zavedenými pracovními postupy.
- Vyzkoušejte šablony Trello pro vše od zaškolování nových zaměstnanců až po správu potenciálních zákazníků.
Omezení Trello:
- Bezplatný tarif Trello omezuje integrace, funkce a velikost příloh.
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce reportování v Trello postrádá možnost přizpůsobení.
Ceny Trello:
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Trello:
- G2: 4. 4/5 (více než 13 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 600 recenzí)
9. Notion
Věděli jste, že Notion je mnohem víc než jen aplikace pro pořizování poznámek? Tento nástroj kombinuje wiki, dokumenty a projekty na jednom místě. A ano: je to také solidní volba jako nástroj pro správu časových os projektů.
Pomocí zobrazení časové osy v nástroji Notion pro správu projektů můžete sledovat, jak do sebe zapadají jednotlivé projekty. Práci můžete také vizualizovat v databázi, kalendáři nebo na tabuli pro konkrétní úkoly projektu.
Nejlepší funkce Notion:
- Ačkoli ještě není k dispozici, Notion brzy uvede na trh klíčové funkce pro automatizaci pracovních postupů.
- Rozdělte úkoly na dílčí úkoly a přiřaďte jim závislosti
- Sledujte průběh projektu pomocí stavového řádku Notion
Omezení Notion:
- Notion postrádá integrace ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů.
- Někteří uživatelé uvádějí, že při práci s velkým množstvím dat může docházet k chybám v rozhraní.
Ceny Notion:
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4. 7/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
10. Asana
Asana je robustní nástroj pro řízení projektů s cíli, sledováním pracovní zátěže týmu, automatizacemi, formuláři a sdílenými kalendáři. Pomocí zobrazení Asana Timeline můžete vizualizovat své úkoly jako Kanban tabuli, seznam, časovou osu, kalendář nebo Ganttův diagram. A pokud se rozhodnete, že byste to chtěli vidět z jiné perspektivy, Asana vám umožní změnit zobrazení jedním kliknutím.
Nejlepší funkce Asany:
- Pomocí nástroje pro tvorbu pracovních postupů typu drag-and-drop automatizujte pracovní zátěž svého týmu.
- Získejte přehledy produktivity v reálném čase
- Změřte pracovní zátěž členů týmu pomocí funkce Workload.
Omezení Asany:
- Někteří uživatelé tvrdí, že vyhledávací funkce není tak výkonná, jak by si přáli.
- Jiní tvrdí, že Asana není pro nové uživatele intuitivní.
Ceny Asany:
- Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 24,99 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Asany:
- G2: 4. 3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 100 recenzí)
Začněte vytvářet časovou osu projektu pomocí softwaru pro řízení projektů
Ať už vytváříte marketingovou kampaň nebo vyvíjíte aplikaci, potřebujete časový plán projektu, abyste mohli s týmem dosáhnout cíle. Místo čmáranic na papíře nebo jednoduchého seznamu úkolů si vše okamžitě vizualizujte pomocí správného softwaru pro tvorbu časových plánů projektů. ?
Můžete si vybrat libovolnou možnost z tohoto seznamu, ale pokud vás nebaví přepínat mezi různými platformami, zvolte ClickUp. Sdružujeme vaše dokumenty, tabule, projekty, úkoly a týmy na jednom místě. Naše rozsáhlá knihovna šablon je ideální pro vizualizaci časových os projektů, ale obsahuje také šablony pro vše od účetnictví po personalistiku.
Vyzkoušejte sílu ClickUp na vlastní kůži: Vytvořte si svůj pracovní prostor ClickUp zdarma.