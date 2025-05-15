11 nejlepších alternativ Toggl pro sledování času v roce 2025

Toggl Track je oblíbená aplikace pro sledování času, známá svou intuitivností a snadným používáním. Pomáhá týmům i jednotlivcům sledovat čas strávený na projektech, generovat časové rozvrhy, vytvářet faktury a měřit produktivitu.
Omezené funkce Toggl pro správu projektů však mohou být překážkou, pokud potřebujete pokročilé funkce, jako je plánování projektů, přidělování zdrojů a správa úkolů. Jeho prémiové funkce jsou často drahé, což je méně ideální pro týmy s omezeným rozpočtem.
Pokud hledáte více funkcí, aniž byste museli utrácet jmění, zde je 11 alternativ k Toggl s výkonnými funkcemi pro sledování času a správu projektů.
Co je Toggl?
Toggl Track, běžně známý jako Toggl, je automatizovaný nástroj pro sledování času. Generuje časové rozvrhy a zprávy pro sledování času stráveného na projektech, osobních činnostech atd. Tento nástroj také umožňuje vytvářet faktury díky přesnému zaznamenávání fakturovatelných minut.
Mezi další základní funkce patří:
- Intuitivní sledování času: Umožňuje ruční nebo automatické sledování času pomocí jednoduchého časovače start/stop.
- Základní řízení projektů: Podporuje funkce jako vytváření úkolů, časové osy projektů a správu rozpočtu.
- Reporting a analytika: Generuje vizuální reporty a přehledy pro analýzu času stráveného různými úkoly a měření produktivity týmu.
- Integrace: Propojení s více než 100 nástroji, včetně Asana, Trello a Slack
- Podpora více platforem: Nabízí desktopové, webové a mobilní aplikace pro sledování napříč zařízeními.
Proč zvolit alternativy k Toggl?
Toggl Track může být užitečný pro správu času, ale zdaleka není komplexním řešením pro zvýšení produktivity.
Zde je několik jeho omezení:
- Omezené funkce produktivity: Toggl nabízí základní funkce pro správu času projektů, jako je prognóza časové osy a správa rozpočtu. Pokud potřebujete nástroj s pokročilými funkcemi produktivity, jako jsou závislosti úkolů, přidělování zdrojů nebo správa pracovní zátěže, může být nedostatečný.
- Vysoké náklady: Ačkoli Toggl nabízí bezplatnou verzi, její funkce jsou základní. Chcete-li využívat pokročilé funkce, musíte si předplatit jeden z placených tarifů, které jsou ve srovnání s jejich hodnotou cenově náročnější, zejména pro živnostníky a malé podniky.
- Špatná zkušenost s mobilní aplikací: Několik uživatelů Toggl přešlo na jiné nástroje kvůli nepříjemným zkušenostem s používáním mobilní aplikace. Občasné poruchy a problémy se synchronizací ztěžují uživatelům správu jejich pracovních plánů.
Recenze na Redditu to shrnuje:
U mě to nefunguje v 66 % případů, zejména aplikace, ale dokonce i webová aplikace mi právě přestala fungovat...
Alternativy k aplikaci Toggl v kostce
Zde je přehled všech alternativ Toggl zmíněných v tomto blogovém příspěvku. Podívejte se na jejich použití a vhodnost na první pohled:
|Alternativy k aplikaci Toggl
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|Globální sledování času, odhady času a časové rozvrhy, kalendář a funkce plánování založené na umělé inteligenci pro lepší správu úkolů a času.
|Projektoví manažeři v týmech všech velikostí, pro spolupráci mezifunkčních týmů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Clockify
|Sledování času pro fakturovatelné hodiny s detekcí nečinnosti, neomezeným počtem projektů a uživatelů
|Freelancerové a malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 4,99 $/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Harvest
|Současná správa času a výdajů, správa projektů s pevnou sazbou a paušálem
|Agentury a podniky poskytující služby
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,75 $/uživatel/měsíc.
|RescueTime
|Sledování produktivity, automatické týdenní souhrny času, sledování offline aktivit
|Jednotlivci a pracovníci na dálku
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
|Hubstaff
|Sledování času pomocí GPS monitorování, plánování směn, detekce nečinnosti
|Terénní týmy a manažeři vzdálených pracovníků
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 7 $/měsíc.
|Timely
|Týmy všech velikostí potřebují minimální ruční zadávání času.
|Týmy všech velikostí, které potřebují minimální ruční zadávání času
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 11 $/měsíc.
|Everhour
|Sledování hodin strávených na projektech, generování vlastních reportů, automatizované fakturace s integrací QuickBooks.
|Projektoví manažeři v týmech všech velikostí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $/měsíc.
|Time Doctor
|Analýza produktivity pomocí screenshotů, využití aplikací a úrovní aktivity, sledování GPS
|Podniky, které potřebují podrobné informace o produktivitě
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 5 USD/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|TimeCamp
|Sledování času s automatizovanou fakturací a správou docházky
|Malé a střední podniky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 3,99 $/uživatel/měsíc.
|MyHours
|Sledování času podle projektů, vlastní reporty s přizpůsobenými šablonami, základní rozpočtování a sledování výdajů
|Freelancerové a malé týmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|DeskTime
|Měření efektivity, offline sledování, správa docházky
|Podniky zaměřené na sledování efektivity
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
11 nejlepších alternativ k aplikaci Toggl
Podívejte se na tyto softwary pro sledování času, které můžete použít jako alternativy k Toggl Track:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu práce s integrovaným sledováním času)
Toggl nenabízí pokročilé funkce pro správu projektů, což je poměrně velká nevýhoda. Bez komplexní sady nástrojů je nemožné spravovat projekty a zároveň zajistit časovou efektivitu. Může dojít k několika nevýhodám, jako jsou zpoždění, nedorozumění, špatná správa atd.
Abyste se tomu vyhnuli, vyberte si ClickUp – aplikaci, která zvládne vše, co potřebujete pro práci.
Alistair Wilson, konzultant pro digitální transformaci ve společnosti Compound, shrnuje, jaké to je mít jednotnou platformu pro řízení projektů a sledování času:
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli sledovat a měřit časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
Prověřili jsme několik možností a dospěli jsme k závěru, že ClickUp nám celkově nabízí správnou kombinaci výkonu a flexibility. Potřebovali jsme také vyřešit problém sledování času, abychom mohli sledovat a měřit časové záznamy externích dodavatelů bez nutnosti používat další externí aplikace a služby. Nativní funkce sledování času v ClickUp funguje hladce na mobilních zařízeních, tabletech i stolních počítačích.
První z mnoha funkcí, Project Time Tracking od ClickUp, eliminuje potřebu ručního zaznamenávání času tím, že vám umožňuje spustit (a zastavit) automatický časovač odkudkoli – z desktopové aplikace ClickUp, rozšíření Chrome pro web a dokonce i z mobilní aplikace.
Global Time Tracker běží na pozadí, zatímco vy pracujete, a zajišťuje, že každá fakturovatelná minuta je přesně zaznamenána.
Je však také možné zadávat údaje o čase ručně. Můžete zaznamenávat údaje o čase za konkrétní časové období. To šetří čas a námahu, protože můžete přidávat nebo upravovat více záznamů několika kliknutími.
Díky funkcím pro správu času v ClickUp můžete organizovat sledovaný čas na fakturovatelný a nefakturovatelný, vytvářet podrobné časové rozvrhy, přidávat poznámky a sestavovat přizpůsobené časové zprávy.
Díky tomu je snazší přemapovat termíny, plánovat závislosti, nastavovat milníky a spravovat projekty s větší přehledností a efektivitou.
ClickUp Calendar nabízí vizuální rozhraní s funkcí drag-and-drop, které činí správu času intuitivní – ideální pro plánování, sledování a úpravy vašeho dne v reálném čase. Na rozdíl od Toggl Track, který se zaměřuje na sledování času po skončení činnosti, ClickUp vám pomáhá proaktivně blokovat čas na úkoly a schůzky přímo ve vašem pracovním postupu.
Můžete jej synchronizovat s Google Kalendářem, plánovat opakující se úkoly a přehledně zobrazit časové osy projektů. Je ideální pro správu pracovního vytížení, stanovení priorit termínů a zabránění přeplnění. Týmy mohou také sdílet kalendáře, aby měly přehled o tom, kdo co a kdy dělá.
💡 Tip pro profesionály: Hledáte další zdroje, které vám pomohou spravovat čas? Vyzkoušejte šablonu ClickUp Time Management Schedule Template. Tato šablona je připravena k použití a lze ji přizpůsobit. Umožní vám plánovat úkoly v rámci vašeho harmonogramu, stanovovat cíle a spolupracovat s týmem na každodenních úkolech. To vám pomůže:
- Udržujte pořádek díky přehlednému přehledu projektů.
- Zvyšte produktivitu zefektivněním správy úkolů
- Zlepšete výkonnost projektů dodržováním termínů
Další skvělou možností je šablona ClickUp Time Box. Efektivně plánujte svůj rozvrh rozdělením projektů, přidělením zdrojů a stanovením termínů, abyste maximalizovali produktivitu díky lepšímu stanovení priorit úkolů! Držte se plánu díky jasným časovým blokům pro každý úkol a dosahujte cílů rychleji díky strukturovanému plánování.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si průběh projektu pomocí dynamických přehledů v ClickUp Dashboards.
- Efektivně spravujte pracovní zátěž pomocí ClickUp Tasks. Získejte přístup k seznamům, tabulkám a kalendářům pro všestranné řízení projektů.
- Nastavte přesné odhady času v ClickUp, abyste dodrželi harmonogram projektů a efektivně spravovali pracovní zátěž.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí ClickUp Automations, abyste ušetřili čas a zvýšili produktivitu.
- Rozdělte zdroje chytře pomocí zobrazení pracovní zátěže v ClickUp, vyvažte kapacitu týmu a zabraňte vyhoření.
- Integrujte s více než 1000 aplikacemi, včetně externích nástrojů pro sledování času, jako jsou Toggl, Clockify, Everhour a další.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou zpočátku považovat jeho širokou škálu funkcí za matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 to shrnuje:
ClickUp je podle mě skvělý nástroj pro správu projektů, který mi pomáhá udržovat pořádek. Je to skvělý nástroj, protože mi umožňuje personalizovat úkoly a podrobně je definovat pro větší projekty. Funkce sledování času je skvělá, protože mi pomáhá zjistit, kde trávím svůj čas.
ClickUp je podle mě skvělý nástroj pro správu projektů, který mi pomáhá udržovat pořádek. Je to skvělý nástroj, protože mi umožňuje personalizovat úkoly a podrobně je definovat pro větší projekty. Funkce sledování času je skvělá, protože mi pomáhá zjistit, kde trávím svůj čas.
💡 Tip pro profesionály: Splnit každý den všechny úkoly se zpočátku může zdát jako nesplnitelný úkol. Ale pokud máte parťáka, který vám s tím pomůže, může se situace rychle změnit! Prozkoumejte bezplatné šablony denních plánovačů s uživatelsky přívětivým rozhraním pro správu vašeho času.
2. Clockify (nejlepší pro bezplatné sledování času se základními reporty)
Clockify je nástroj pro sledování času se základními funkcemi pro správu projektů. Pomůže vám sledovat pracovní dobu vašich zaměstnanců a přesně fakturovat klientům. Clockify podporuje manuální, automatické i offline sledování času.
Můžete také generovat automatizované časové rozvrhy, zprávy o aktivitách a údaje o produktivitě. Kromě toho vám umožňuje vytvářet a spravovat faktury pro klienty. Můžete tak plánovat rozpočty projektů, nastavovat vlastní sazby, porovnávat náklady a mnoho dalšího.
Nejlepší funkce Clockify
- Využijte detekci nečinnosti a časová upozornění, abyste se vyhnuli nesledovaným hodinám.
- Získejte přístup napříč platformami prostřednictvím aplikací pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeče.
- Umožněte neomezený počet projektů a uživatelů, a to i v bezplatné verzi.
- Integrujte s Trello, Asana a Jira pro plynulé řízení projektů.
Omezení aplikace Clockify
- Postrádá pokročilé funkce automatizace fakturace
- Nenabízí integrované zpracování mezd.
Ceny Clockify
- Navždy zdarma
- Základní: 4,99 $/měsíc za jedno místo
- Standard: 6,99 $/měsíc za jedno místo
- Pro: 9,99 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 14,99 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Clockify
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 9 100 recenzí)
🧠 Zajímavost: Francesco Cirillo, vývojář a podnikatel, vyvinul techniku Pomodoro pro správu času. Věděli jste ale, že tato technika byla pojmenována podle kuchyňské minutky ve tvaru rajčete, kterou Cirillo používal během studia na vysoké škole? Ano, slyšeli jste správně – „Pomodoro“ znamená v italštině „rajče“! 🍅
3. Harvest (nejlepší pro sledování času s evidencí výdajů a fakturací)
Stejně jako Clockify, i Harvest zefektivňuje sledování času a fakturaci klientům; jediný rozdíl spočívá v tom, že vyžaduje méně ručního zadávání údajů.
S aplikací Harvest můžete generovat automatické časové zprávy, abyste získali přehled o postupu projektu, průměrném čase stráveném na úkolech, interních nákladech a dalších informacích. Stačí vybrat projekt a spustit časovač.
Harvest můžete synchronizovat s účetními nástroji, převádět pracovní výkazy na faktury pro klienty a automatizovat fakturaci a inkaso plateb.
Nejlepší funkce Harvest
- Sledujte současně čas a výdaje pro výpočet nákladů projektu.
- Spravujte projekty s pevnou cenou a paušálními poplatky pomocí přizpůsobených reportů pro sledování času.
- Plánujte a sledujte dostupnost týmu v reálném čase
- Integrujte s Asanou, Trello a QuickBooks pro vylepšené pracovní postupy.
Omezení Harvest
- Žádné vestavěné sledování GPS pro vzdálené týmy
- Vyšší náklady pro větší týmy nebo pokročilé funkce
Ceny Harvest
- Navždy zdarma
- Pro: 13,75 $/měsíc za jedno místo
- Premium: 17,50 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Harvest
- G2: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Harvestu?
Recenze Capterra říká:
Jedná se o jednoduchý produkt, který lze rychle nastavit a použít pro jednoduché sledování času a generování faktur.
Jedná se o jednoduchý produkt, který lze rychle nastavit a použít pro jednoduché sledování času a generování faktur.
4. RescueTime (nejlepší pro automatické sledování produktivity a správu času)
Hledáte software pro sledování času, který se zcela zaměřuje na zvýšení produktivity? RescueTime přesně odpovídá tomuto popisu. Tento nástroj nabízí funkce, které vašemu týmu pomohou maximálně využít každou minutu. Můžete například použít funkci „Focus Time“ k blokování rušivých webových stránek.
RescueTime automatizuje celý proces sledování času, takže není prostor pro nedbalost. Sleduje používání aplikací a webových stránek a generuje pokročilé analytické údaje, které identifikují vzorce produktivity a překážky.
A to nejlepší? Nástroj nemá žádné omezení použití – jednotlivci i týmy mohou sledovat a generovat časové rozvrhy pro neomezený počet projektů.
Nejlepší funkce RescueTime
- Nastavte si vlastní metriky produktivity a sledujte pokrok pomocí podrobných přehledů.
- Automatizujte týdenní souhrny využití času a analýzu trendů.
- Získejte podporu pro sledování offline aktivit prostřednictvím ručního zadávání.
- Integrujte se Slackem, Trello a Google Kalendářem.
Omezení RescueTime
- Chybí funkce pro spolupráci a správu projektů
- Omezené integrace s pokročilými nástroji pro workflow
Ceny RescueTime
- Solo: 12 $/měsíc
- Tým: 9 $/měsíc za každého člena týmu
Hodnocení a recenze RescueTime
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
5. Hubstaff (nejlepší pro sledování času pomocí GPS a monitorování zaměstnanců)
Hubstaff je nástroj pro sledování času zaměstnanců, který monitoruje jejich produktivitu pomocí screenshotů, úrovní aktivity a sledování GPS.
Podporuje pokročilé funkce sledování, jako je detekce nečinnosti, a generuje podrobné zprávy o produktivitě a využití času, které pomáhají identifikovat a eliminovat neefektivitu.
Můžete automatizovat výplaty pomocí integrací Hubstaff s PayPal, Wise a Gusto. Umožní vám to vytvářet přesné účty a faktury pro klienty na základě sledovaného času a výdajů.
Nejlepší funkce Hubstaff
- Spravujte projekty a rozpočty pomocí nástrojů pro sledování v reálném čase.
- Podpora plánování a správy směn pomocí kalendářových nástrojů
- Umožněte flexibilní sledování času na počítači, webu i mobilu.
- Integrujte s Trello, Jira a Asana pro správu projektů.
Omezení Hubstaffu
- Vyžaduje vyšší tarify pro pokročilé analytické funkce.
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu pro funkce sledování GPS.
Ceny Hubstaff
- Starter: 7 $/měsíc za jedno místo
- Grow: 9 $/měsíc za jedno místo
- Tým: 12 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: 25 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubstaff
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubstaffu?
Toto je názor recenzenta na G2:
Hubstaff nabízí intuitivní a plynulé řešení pro sledování času, které neuvěřitelně usnadňuje správu vzdálených týmů. Sledování v reálném čase, automatické snímky obrazovky a přehledy produktivity pomáhají zajistit transparentnost a efektivitu. Podrobné zprávy a automatizace výplat šetří spoustu času, což z něj dělá nezbytnou pomůcku pro firmy s vzdálenými nebo hybridními týmy.
Hubstaff nabízí intuitivní a plynulé řešení pro sledování času, které neuvěřitelně usnadňuje správu vzdálených týmů. Sledování v reálném čase, automatické snímky obrazovky a přehledy produktivity pomáhají zajistit transparentnost a efektivitu. Podrobné zprávy a automatizace výplat šetří spoustu času, což z něj dělá nezbytnou pomůcku pro firmy s vzdálenými nebo hybridními týmy.
6. Timely (nejlepší pro automatické sledování času založené na umělé inteligenci)
Timely je nástroj pro sledování času založený na umělé inteligenci, který automatizuje proces poskytování přesných údajů o čase. Ať už chcete zjistit fakturovatelné hodiny, dostávat připomenutí pro nesledovaný čas nebo určit, jak produktivní byl váš tým, jeho vestavěný AI Timesheet Assistant vám zajistí, že všechny informace získáte včas, přesně a automaticky.
Funkce pro správu projektů vám umožňují přidělovat úkoly, spravovat pracovní zátěž a zobrazit kapacitu týmu. Zobrazení časové osy v kalendáři vám umožňuje vizualizovat pracovní dny, abyste mohli efektivně blokovat čas a plánovat projekty.
Nejlepší funkce Timely
- Spravujte rozpočty projektů pomocí sledování v reálném čase a upozornění
- Sledujte fakturovatelné hodiny a vytvářejte přesné faktury pro klienty.
- Získejte podrobné zprávy o produktivitě a alokaci zdrojů.
- Integrujte s Outlookem, Google Kalendářem a Trello pro lepší plánování.
Časová omezení
- Omezené možnosti ručního sledování času pro konkrétní úkoly
- Základní funkce pro správu projektů
Včasné stanovení ceny
- Starter: 11 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 28 $/měsíc na uživatele
Aktuální hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Timely?
Recenze Capterra shrnuje:
Hlavní výhodou aplikace Timely je snadné použití a možnost efektivního řízení času. Myslím, že Timely přišlo s fantastickou službou…
Hlavní výhodou aplikace Timely je snadné použití a možnost efektivního řízení času. Myslím, že Timely přišlo s fantastickou službou…
7. Everhour (nejlepší pro sledování času v rámci nástrojů pro řízení projektů)
Pokud hledáte řešení pro sledování času, které se hodí k vašim pracovním postupům v oblasti řízení projektů, Everhour by vás měl zaujmout.
Everhour se integruje s nástroji jako ClickUp, Asana, Trello a Basecamp a přímo z nich sleduje čas. To znamená, že není třeba přepínat mezi aplikacemi, abyste mohli spravovat výkon a produktivitu týmu – všechna vaše data jsou konsolidována na jedné platformě.
Umožňuje vám sledovat dostupnost týmu, abyste mohli efektivně spravovat zdroje a pracovní zátěž. Everhour také podporuje sledování času pro fakturovatelné a nefakturovatelné úkoly a nabízí přehledy a analýzy.
Nejlepší funkce Everhour
- Vytváří přizpůsobené přehledy s údaji o rozpočtu, čase a výdajích.
- Automatizuje fakturaci díky integraci s QuickBooks a FreshBooks.
- Spravujte rozpočty projektů pomocí finančního monitorování v reálném čase.
Omezení Everhour
- Omezené funkce v mobilních aplikacích ve srovnání s desktopovou verzí
- Pro pokročilé funkce a přehledy jsou nutné vyšší tarify.
Ceny Everhour
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc (až 5 míst)
Hodnocení a recenze Everhour
- G2: 4,7/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Everhour?
Everhour je dobře navržený, snadno použitelný a výkonný nástroj pro sledování času, který nabízí jednu z nejunikátnějších integrací s řadou klíčových nástrojů SaaS pro zvýšení produktivity. Plynule se začleňuje do uživatelského rozhraní aplikací jako Asana a Notion, čímž vylepšuje uživatelský zážitek v obou aplikacích. Nevidím na trhu žádnou jinou aplikaci, která by to dokázala stejně dobře jako Everhour.
Everhour je dobře navržený, snadno použitelný a výkonný nástroj pro sledování času, který nabízí jednu z nejunikátnějších integrací s řadou klíčových nástrojů SaaS pro zvýšení produktivity. Plynule se začleňuje do uživatelského rozhraní aplikací jako Asana a Notion, čímž vylepšuje uživatelský zážitek v obou aplikacích. Nevidím na trhu žádnou jinou aplikaci, která by to dokázala stejně dobře jako Everhour.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků používá personalizované strategie řízení času.
Většina nástrojů pro správu pracovních postupů však zatím nenabízí integrované funkce pro správu času nebo stanovení priorit, což brání efektivnímu stanovení priorit.
Funkce plánování a sledování času založené na umělé inteligenci ClickUp vám pomohou proměnit odhady v rozhodnutí založená na datech. Dokonce vám mohou navrhnout optimální časové okno pro soustředění se na úkoly. Vytvořte si vlastní systém správy času, který se přizpůsobí vašemu způsobu práce!
8. Time Doctor (nejlepší pro sledování času s funkcemi monitorování produktivity)
Další na seznamu nejlepších alternativ Toggl je Time Doctor. Tento nástroj pro sledování času je vhodný pro týmy, které chtějí komplexní funkce a uživatelsky přívětivé rozhraní.
Time Doctor umožňuje vašemu týmu zaznamenávat čas, aby bylo možné sledovat pracovní dobu, přestávky atd. Navíc monitoruje čas strávený na různých webových stránkách a v aplikacích, aby bylo možné generovat přehledy o produktivitě.
To je užitečné při identifikaci pracovních vzorců, zejména u týmů pracujících na dálku. Nástroj také poskytuje upozornění na rozptýlení, která pomáhají zaměstnancům lépe se soustředit během pracovní doby.
Nejlepší funkce Time Doctor
- Sledujte čas pomocí screenshotů, využití aplikací a úrovní aktivity.
- Podpora sledování GPS pro týmy na místě i na dálku
- Vytvářejte komplexní zprávy o produktivitě a docházce.
- Integrujte s Jira, Asana a Trello pro správu projektů.
Omezení Time Doctor
- Omezené funkce fakturace a účtování ve srovnání s jinými nástroji
- Náklady se zvyšují u větších týmů a pokročilých analytických funkcí.
Ceny Time Doctor
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Time Doctor
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně kontrolujte data o sledování času, abyste identifikovali vzorce, vyhodnotili trendy produktivity a upravili svůj pracovní postup. Malé úpravy mohou vést k významnému zvýšení efektivity. 🧐
9. TimeCamp (nejlepší pro kombinaci sledování času s fakturací a účtováním)
Hledáte nástroj, který podporuje týmové časové rozvrhy a sledování docházky? Pak je pro vás ideální TimeCamp.
Tento nástroj poskytuje jednotné rozhraní pro sledování docházky zaměstnanců, generování výkazů práce, vytváření účtů a vystavování faktur. Ale to není vše – TimeCamp vám také umožňuje spravovat rozpočty projektů.
Sleduje čas strávený na úkolech a projektech, analyzuje ziskovost a synchronizuje se s účetním softwarem, takže můžete hladce spravovat výdaje na projekty. Bonus? Nástroj zasílá upozornění, kdykoli překročíte rozpočet projektu.
Nejlepší funkce TimeCamp
- Automatizujte fakturaci díky integraci s QuickBooks a Xero.
- Sledujte čas automaticky pomocí mobilních a desktopových aplikací.
- Získejte přístup k funkcím pro správu úkolů s podrobnými přehledy.
Omezení TimeCamp
- Omezené možnosti přizpůsobení generovaných faktur
- Pro podrobné funkce reportingu jsou vyžadovány vyšší tarify.
Ceny TimeCamp
- Navždy zdarma
- Starter: 3,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 14,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeCamp
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
📮 ClickUp Insight: 32 % pracovníků má potíže s vyhrazením času pro sebe, ale pouze 14 % si ho blokuje v kalendáři. Pokud to není naplánováno, není to chráněno! 📆
Kalendář ClickUp vám pomůže rezervovat si osobní hodiny stejně jako schůzky. Synchronizujte s externími kalendáři, nastavte opakující se pracovní i osobní časové bloky a snadno upravujte svůj rozvrh přetahováním událostí nebo úkolů. Zastavte práci na poslední chvíli, než se vkradla do vašeho volného času!
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří 1 hodinu denně na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
10. My Hours (nejlepší pro sledování času v rámci projektů pro malé týmy a freelancery)
Malé týmy mohou mít potíže najít nástroj pro sledování času, který by byl komplexní a zároveň uživatelsky přívětivý. Ale právě to nabízí My Hours.
S tímto softwarem můžete vy a vaši kolegové snadno sledovat čas – ručně nebo pomocí časovače – napříč několika projekty a úkoly. Vytvořte projekt a zaznamenávejte svůj čas, abyste mohli generovat časové rozvrhy.
MyHours také pomáhá se základním rozpočtováním projektů pomocí upozornění a sledování výdajů a umožňuje přístup k mobilním, desktopovým a webovým aplikacím napříč platformami.
Nejlepší funkce MyHours
- Podporujte fakturaci klientům pomocí flexibilních fakturačních nástrojů
- Získejte přístup k funkcím pro správu týmu s oprávněními založenými na rolích.
- Vytvářejte vlastní přehledy pomocí přizpůsobených šablon pro běžné úkoly.
- Integrujte s QuickBooks, Zapier a Trello pro automatizaci pracovních postupů.
Omezení MyHours
- Omezená automatizace pro složité pracovní postupy a opakující se úkoly
- Vyžaduje ruční zadávání údajů pro sledování výdajů a fakturaci.
Ceny MyHours
- Navždy zdarma
- Pro: 9 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MyHours
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MyHours?
Tato recenze na G2 sdílí pozitivní dojmy:
Po prozkoumání a vyzkoušení několika balíčků pro evidenci pracovní doby jsem zjistil, že myhours nejlépe odpovídá mým potřebám. Jedná se o základní, snadno použitelný webový software pro evidenci pracovní doby a vytváření reportů. Zákaznický servis je skvělý; na všechny mé dotazy mi bylo okamžitě odpovězeno e-mailem.
Po prozkoumání a vyzkoušení několika balíčků pro evidenci pracovní doby jsem zjistil, že myhours nejlépe odpovídá mým potřebám. Jedná se o základní, snadno použitelný webový software pro evidenci pracovní doby a vytváření reportů. Zákaznický servis je skvělý; na všechny mé dotazy mi bylo okamžitě odpovězeno e-mailem.
11. DeskTime (nejlepší pro automatické sledování času s analýzou produktivity)
Tato alternativa k aplikaci Toggl je nejznámější díky automatickému sledování času na základě používání aplikací a webových stránek.
Pomáhá také sledovat produktivitu tím, že kategorizuje úkoly a činnosti na produktivní, neproduktivní a neutrální. To pomáhá pochopit vzorce projektů a eliminovat překážky.
DeskTime automatizuje připomínky přestávek a poskytuje podrobné zprávy o produktivitě, takže můžete zvýšit efektivitu bez ohrožení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.
Nejlepší funkce DeskTime
- Podporujte správu projektů a úkolů pomocí integrovaného sledování času.
- Umožněte sledování času offline s možností ručního zadávání údajů.
- Spravujte docházku pomocí integrovaných nástrojů pro správu časových rozvrhů.
Omezení DeskTime
- Žádné vestavěné funkce pro fakturaci nebo účtování
- Omezená funkčnost mobilní aplikace ve srovnání s aplikací pro stolní počítače
Ceny DeskTime
- Lite: Navždy zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
Sledujte čas pouhými několika kliknutími s nejlepší alternativou Toggl – ClickUp!
Toggl Track je spolehlivý nástroj pro sledování času, který nabízí jednoduchost a spolehlivé funkce. Pomáhá měřit produktivitu, spravovat rozpočty a udržovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Chybí mu však pokročilé funkce pro správu projektů, které zefektivňují pracovní postupy a zvyšují produktivitu týmu.
Pokud hledáte komplexní řešení, které sleduje čas a nabízí výkonné nástroje pro správu projektů, ClickUp je pro vás tou správnou volbou. Jedná se o všestrannou aplikaci pro práci, která kombinuje správu úkolů, sledování času, plánování zdrojů a automatizaci pracovních postupů do jedné intuitivní platformy.
Jste připraveni zvýšit svou produktivitu a dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – zaregistrujte se zde zdarma!