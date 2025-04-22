10 bezplatných šablon pracovních rozvrhů v Excelu a ClickUp

Načasování je vše. ⏰
To platí, když vysvětlujeme, proč náš poslední vztah nefungoval, a rozhodně to platí, když se snažíme naplánovat správný počet členů týmu pro noční směnu.
Dobře načasovaný pracovní rozvrh – ať už se jedná o harmonogram projektu, denní rozvrh nebo rozvrh směn zaměstnanců – je jako dobře načasovaný orchestr. Udržuje vše v harmonii. 🎶
Když se váš pracovní rozvrh dostane mimo synchronizaci, může to vést k nespokojeným zákazníkům, vyhořelým zaměstnancům a zmeškaným termínům. A to vše je mnohem bolestivější než nesynchronizovaná housle. 🎻
Svou malou firmu můžete udržet v chodu díky přizpůsobitelné šabloně pracovního rozvrhu. K dispozici jsou šablony pracovních rozvrhů, které vám pomohou naplánovat vše od směn zaměstnanců přes termíny projektů až po váš vlastní denní pracovní postup.
Podělíme se o našich deset oblíbených šablon, které vám pomohou zvládnout plánování pracovní doby zaměstnanců v mžiku.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zmatky v práci vás vyvedly z rytmu? Dobře sestavený rozvrh je tajemstvím synchronizace celého týmu. 🎶
Tento blog shrnuje 10 nejlepších šablon pracovních rozvrhů – ideálních pro plánování směn zaměstnanců, správu pracovního vytížení, sledování projektů a dokonce i pro rozvržení vašich vlastních denních úkolů. Ať už provozujete malou firmu nebo organizujete svůj osobní pracovní den, tyto šablony vám pomohou plánovat rychleji, chytřeji a s mnohem menším stresem.
Mezi nejoblíbenější patří:
- Šablona pracovního rozvrhu ClickUp – pro jednoduché plánování směn
- Šablona ClickUp pro pracovní vytížení zaměstnanců – pro vyvážení pracovního vytížení
- Šablona 24hodinového rozvrhu ClickUp – pro časové blokování orientované na cíle
- Šablony pro Excel a Google Sheets – pro týmy, které milují klasiku
📌 Proč je ClickUp lídrem na trhuŠablony ClickUp jsou plně přizpůsobitelné, snadno kopírovatelné a navržené tak, aby vyhovovaly jakémukoli pracovnímu postupu – od rozvrhů zaměstnanců po osobní produktivitu.
Plánujte svou práci, synchronizujte svůj tým a udržujte harmonii s ClickUp. 🎻
Co je to šablona pracovního rozvrhu?
Existuje několik typů šablon pracovních rozvrhů, ale všechny vám pomohou zjistit: kolik práce je, kdo ji bude dělat a kdy.
⭐ Doporučená šablona
Chaos v plánování? Bezplatná šablona rozvrhu směn ClickUp usnadňuje plánování, sledování a organizaci – bez bolesti hlavy.
Snad nejznámější šablonou pracovního rozvrhu je týdenní rozvrh zaměstnanců. Ale i když máte tým, který pracuje podle tradičního rozvrhu od 9 do 17 hodin, můžete použít šablonu pracovního rozvrhu k přiřazení úkolů a termínů. A freelancerové a jednotlivci mohou použít denní rozvrh jako součást své osobní strategie řízení času.
Šablona pracovního rozvrhu v podstatě umožňuje organizovat jakýkoli pracovní den, týden nebo měsíc pro libovolný počet zaměstnanců. Zde jsou různé typy šablon pracovních rozvrhů, které vám pomohou si udělat představu. 📸
- Šablona rozvrhu zaměstnanců: Pro firmy s více zaměstnanci na částečný úvazek nebo s pracovní dobou přesahující 9–5 hodin tento typ rozvrhu informuje členy vašeho týmu, kdy mají službu 🫡
- Plán projektu: Plán projektu je nezbytným nástrojem pro řízení projektů, který rozděluje váš cíl na jednotlivé úkoly a termíny. Může vám také pomoci stanovit milníky projektu a nastavit frekvenci schůzek pro důležité kontroly.
- Denní pracovní rozvrh: Pro freelancery a jednotlivé spolupracovníky umožňuje šablona denního plánovače být každý den produktivnější.
Co dělá šablonu pracovního rozvrhu dobrou?
To, co vám teď řekneme, bude znít jako paradox (zabalený do hádanky a obalený tajemstvím), ale vyslechněte nás. 🙉
Nejlepší šablony pracovních rozvrhů by měly být připravené k okamžitému použití a snadno přizpůsobitelné. A věřte nám: šablony mohou být obojí. Dobré šablony totiž vždy jsou.
Šablonu byste měli být schopni otevřít a okamžitě do ní začít vkládat informace, jako jsou hodiny, úkoly a jména zaměstnanců. Měli byste však také mít možnost šablonu rozšířit (nebo odstranit části), aby rozvrh odpovídal specifickým potřebám vaší firmy.
Přidávání dalších zaměstnanců, hodin nebo specializovaných dílčích úkolů by mělo být snadné. Pokud provozujete menší podnik, měli byste mít také možnost tato pole zjednodušit.
A nakonec, jakákoli šablona, kterou používáte, by měla být snadno kopírovatelná. Naše denní a týdenní kalendáře často mají podobný rytmus. Možnost kopírovat šablonu rozvrhu po jejím přizpůsobení vám tedy pomůže zefektivnit proces plánování v budoucnu.
10 šablon pracovních rozvrhů
Tyto šablony jsou připravené k okamžitému použití, přizpůsobitelné a snadno kopírovatelné a jsou záhadně dobré v tom, co dělají. 🕵️
A co je ještě lepší: jsou zdarma.
Prozkoumejte těchto deset bezplatných šablon pracovních rozvrhů a najděte řešení pro organizaci rozvrhů členů vašeho týmu i vašeho vlastního.
1. Šablona pracovního rozvrhu ClickUp
Pokud si myslíte, že „jednoduchost“ je nejatraktivnější slovo všech dob, pak si naplánujte své směny pomocí šablony pracovního rozvrhu ClickUp.
Datová pole byla zredukována na to nejdůležitější. Stačí jen zadat začátek a konec směn, role, které pro každou směnu potřebujete, a osoby, které tyto role budou zastávat.
Šablona týdenního pracovního rozvrhu je barevně odlišena, takže na první pohled snadno rozeznáte různé směny, například denní a noční. Jediná další pole slouží k označení nepřítomných členů týmu a k zadání důvodu jejich nepřítomnosti.
Kdyby byl skandinávský styl interiérového designu šablonou, byla by to tato šablona. Jedná se o minimalismus pro pracoviště, díky čemuž je tento layout tak příjemný na pohled. 👀
Tato šablona týdenního pracovního rozvrhu ušetří váš tým před přetížením informacemi. A protože ClickUp není jen software pro plánování, ale také aplikace pro týmovou komunikaci, sledování cílů, správu projektů, sledování rozpočtu a mnoho dalšího, je snadné sdílet svůj rozvrh směn s týmem, jakmile je připraven.
2. Šablona pracovního rozvrhu zaměstnanců ClickUp
Stejně jako váš oblíbený broadwayský herec (předpokládáme, že každý nějakého má), i tato bezplatná šablona rozvrhu zaměstnanců má trojí účinek. 🎭
Můžete je použít k plánování směn zaměstnanců, přidělování úkolů během těchto směn a výpočtu mzdových nákladů. ✅
Šablona pracovního rozvrhu zaměstnanců ClickUp obsahuje buňky pro přidání rolí zaměstnanců a hodinových sazeb. Umožňuje také přiřadit vedoucího směny a sledovat průběh směny, jak členové vašeho týmu odškrtávají své seznamy úkolů.
Můžete také přidat kapacitu zaměstnanců na daný týden nebo ji označit jako nulovou, pokud má někdo volno. Pokud jde o šablony rozvrhů zaměstnanců, tato šablona jde nad rámec základní šablony týdenního rozvrhu, což z ní dělá opravdovou hvězdu. 🌟
3. Šablona měsíčního pracovního rozvrhu ClickUp
Tato šablona měsíčního kalendáře rozvrhu zaměstnanců vám ukáže úkoly, které musí každý člen vašeho týmu splnit za měsíc. Informace si můžete prohlížet jako kalendář, časovou osu nebo Ganttův diagram, takže každý člen týmu uvidí věci svým způsobem. 🤩
Je to skvělá volba pro týmy pracující na plný úvazek, které nepotřebují sledovat směny, ale potřebují sledovat úkoly a cíle projektů. Úkoly jsou dokonce organizovány podle týmů, takže můžete získat přehled o tom, na čem každý oddělení pracuje. 🦅
Tato šablona rozvrhu zaměstnanců vám pomůže zajistit, aby všechny vaše týmy pracovaly na stejném širším cíli společnosti a žádný z vašich týmů se nevydal vlastní cestou (a nepracoval na cílech pro 4. čtvrtletí, když jste ještě nedokončili ani 2. čtvrtletí).
Šablona měsíčního pracovního rozvrhu ClickUp udrží váš tým a vaše projekty na správné cestě, abyste všichni společně dosáhli cíle. 🏁
4. Šablona pracovní zátěže zaměstnanců ClickUp
Lidské zdroje jsou nejdůležitějšími zdroji, které vaše společnost má. A sledování pracovní zátěže členů vašeho týmu je pro správu zdrojů zásadní.
ClickUp je ideální software pro monitorování zaměstnanců. S šablonou ClickUp Employee Workload Template můžete zjistit, zda jsou pracovní plány členů vašeho týmu v daný den v týdnu příliš lehké, příliš plné nebo akorát.
To vám pomůže lépe rozhodovat o tom, komu přidělit nové úkoly, a umožní vám přerozdělit úkoly tak, aby nikdo neměl příliš nabitý pracovní rozvrh nebo směny. (Protože na rozdíl od přeplněného kufru se nemůžete prostě posadit na pracovní rozvrh a jako mávnutím kouzelného proutku do svého dne vtěsnat více věcí. ) 🧳
Můžete také zobrazit pracovní vytížení týmu, což vám pomůže při strategickém rozhodování o budoucím najímání zaměstnanců. Tato šablona rozvrhu zaměstnanců zajistí, že všichni ve vaší společnosti budou mít ve svém pracovním rozvrhu dostatek prostoru. 😮💨
5. Šablona 24hodinového rozvrhu ClickUp
Pokud jste připraveni dosáhnout vynikajících výsledků, šablona 24hodinového rozvrhu ClickUp vám pomůže vytěžit z každého dne maximum. 💪
Pomocí této šablony denního rozvrhu zaměstnanců rozdělte vše, co chcete za den stihnout, na jednoduché úkoly s časovými bloky pro každý z nich. Můžete si naplánovat vše od kontroly projektu až po cvičení po práci.
Aplikace s denním kalendářem s časovými bloky vám pomůže dosáhnout více cílů v práci i mimo ni. Nezapomeňte si ale vyhradit osm hodin na dobrý spánek. (Abychom mohli dobývat svět, musíme být dobře odpočatí. ) 😴
6. Šablona měsíčního rozvrhu týmu ClickUp
Když se objeví nový projekt, nemůžete se jen tak nechat unášet událostmi. Potřebujete plán útoku. Šablona pracovního plánu týmu ClickUp je jako dvojitý úder projektového manažera. 🥊
Můžete je použít k nastínění aktivit projektu a přidělení úkolů členům týmu, aby všichni účastníci projektu věděli, kdo je za které úkoly zodpovědný. Poté k jednotlivým úkolům přidejte hodiny a termíny a zobrazte je buď jako týdenní plán, který ukazuje veškerou práci, kterou váš tým musí dokončit tento týden, nebo jako plán členů týmu, který ukazuje práci rozdělenou podle jednotlivých osob.
Obsahuje dokonce i integrovaný přehled pracovní zátěže, takže se můžete ujistit, že pracovní rozvrh nikoho není přetížený. Díky mnoha zobrazením, barevnému kódování a přehlednému uspořádání do řádků a sloupců je tato šablona pracovního rozvrhu vynikající v mnoha ohledech.
7. Šablona harmonogramu řízení projektů ClickUp
Obvykle nejsme lidé, kteří se nechávají přemoci emocemi. Ani při posledním filmu od Pixaru jsme neplakali. Ale šablona harmonogramu projektového řízení ClickUp je tak krásná, že nám všem vhání slzy do očí. 🥹
Nastavíte si projektovou práci s úkoly, daty zahájení a ukončení a přidělenými osobami a tato šablona ji uspořádá do přehledu stavu, Ganttova diagramu a časové osy. Projekt můžete také rozdělit do fází a přidat rizika a problémy.
K dispozici jsou stavy pro míru pokroku a pro úkoly, které byly odloženy nebo pozastaveny, takže můžete mít přehled o svém pracovním rozvrhu a rychle řešit problémy, které ohrožují váš časový plán. S touto šablonou rozvrhu zaměstnanců budou tyto hrozby brzy neutralizovány. 🦹
8. Šablona pro blokování pracovního rozvrhu ClickUp
Blokování času je jedním z nejlepších způsobů, jak si zorganizovat den a být produktivnější. Pomocí této techniky si vyhradíte časové úseky pro jednotlivé činnosti nebo typy činností (například jeden časový úsek pro práci na konkrétním projektu, další pro e-maily a další pro schůzky).
Jedná se o skvělou strategii pro freelancery a jednotlivé přispěvatele, kteří chtějí mít lepší přehled o svých pracovních plánech, ale nefunguje jim plánování každé minuty každého dne. Tematické rozdělení časových bloků je flexibilnější způsob plánování pracovního dne, takže tato technika je jako jóga plánování.
A stejně jako jóga vám také pomohou dosáhnout většího pocitu zenu. 🧘
Šablona pro blokování pracovního rozvrhu ClickUp vám pomůže začít blokovat čas ve vašich dnech, abyste si mohli zorganizovat pracovní rozvrh i rozvrh svého života. Kromě blokování času ve vašem dni můžete pomocí této šablony rozvrhu také nastavit svou dostupnost, abyste se mohli soustředit a pracovat s méně přerušeními.
9. Šablona měsíčního pracovního rozvrhu v Excelu od Vertex42
Pro týmy, které již důkladně ovládají Microsoft Excel, se tato šablona kalendáře a rozvrhu zaměstnanců v Excelu hodí do procesů, které již používáte. Je jednoduchá na používání díky mřížkové struktuře, která v horní části zobrazuje dny v týdnu a na boku denní dobu.
Stačí pouze vložit jména zaměstnanců, abyste viděli, kdo a kdy pracuje, a získali tak lepší přehled o tomto týdenním rozvrhu práce.
Tato šablona rozvrhu směn je navíc ideální pro malé podniky, které se spoléhají na jednoduchou směnnou práci s pouze několika zaměstnanci pracujícími najednou. Umožňuje vám naplánovat směny zaměstnanců na dva týdny dopředu, takže se dobře hodí k dvoutýdennímu nastavení výplat.
Jakmile vyplníte informace, můžete je vytisknout a vyvěsit, aby je členové vašeho týmu měli k dispozici. Šablonu si můžete stáhnout ve formátu Excel nebo Google Sheets.
10. Šablona denního pracovního rozvrhu v Excelu
Tato snadno použitelná šablona vám pomůže efektivně organizovat a prioritizovat vaše úkoly. Ať už se věnujete několika projektům najednou nebo řídíte tým, tato šablona vám poskytne jasný přehled o tom, co je třeba každý den udělat.
Díky přizpůsobitelným funkcím je můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám, sledovat pokrok a zajistit, že vám nic neunikne. Změňte způsob své práce s naší šablonou denního pracovního rozvrhu v Excelu.
Spravujte své pracovní vytížení pomocí šablon pracovních rozvrhů
Rozvrhy slouží k efektivnímu využití času a šablona rozvrhu zaměstnanců zefektivňuje čas, který strávíte plánováním. Zajistěte si tak správné načasování pracovních dnů svého týmu.
Vyberte si z výše uvedených šablon svůj oblíbený rozvrh pro zaměstnance nebo směny a stáhněte si jej zdarma, abyste mohli začít plánovat rozvrhy zaměstnanců, projekty nebo denní rozvrhy.
S ClickUp si můžete vybrat z tisíců bezplatných šablon, které vám pomohou naplánovat vše ve vašem životě – od pracovního dne až po vaši příští dovolenou. Všechny naše šablony jsou přizpůsobitelné, takže je můžete uspořádat podle svých představ. Vy jste maestro – my jen pomáháme vašim projektům zazářit. 🎼
