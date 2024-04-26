15 metrik produktivity pro zvýšení výkonu vašeho týmu

Metriky produktivity jsou koncepty, které slouží jako datové body pro měření, analýzu a prezentaci výkonnosti zaměstnanců nebo oddělení. Jinými slovy, měří produktivitu zaměstnanců a ukazují, jak každý tým přispívá k dosažení obchodních cílů.
Studium metrik produktivity, jako je využití aktiv, odpracované hodiny nebo přesčasy, zvyšuje transparentnost produktivity vašeho týmu. Pomáhá určit, které zdroje brzdí nebo naopak posouvají vaše projekty vpřed.
Jedná se o jednoduchý vztah mezi vstupy a výstupy, který ukazuje, jak jsou výstupy vaší společnosti ovlivněny jejími vstupy.
Vytvořili jsme průvodce, který vysvětluje dopad metrik produktivity a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) na vaše interní a externí obchodní procesy. 👇
Co jsou metriky produktivity?
Metriky produktivity jsou kvantifikovatelné ukazatele, které měří výkonnost zaměstnanců v konkrétních oblastech a to, jak jejich činnosti přispívají k dosažení cílů organizace.
Tyto metriky nabízejí snadno srozumitelné numerické a vizuální informace o oblastech, které vyžadují zlepšení nebo kompletní přepracování.
Předpokládejme například, že tým A stráví 30 hodin na třídenním projektu s 12 zaměstnanci. Tým B dokončí stejný projekt za dva dny s o dva zaměstnance méně. Rozčlenění metrik produktivity zaměstnanců poskytuje vedoucím pracovníkům jiný pohled na to, jak a proč tým B dosahuje vyšších výnosů než tým A.
Jaký je význam metrik produktivity?
Musíte měřit produktivitu, abyste mohli porovnat pokrok svého týmu s obchodními cíli. Od vyrobených jednotek a generovaných příjmů až po úkoly zaměřené na nákup – tyto základní metriky poskytují přesné informace, které pomáhají týmům vyhnout se neúspěchům a přiblížit se kvalitním službám, spokojenosti zákazníků a vyšším ziskovým maržím.
Vztah mezi metrikami produktivity a ukazateli výkonnosti může přinést řadu datových bodů souvisejících s efektivitou. Mohou integrovat kvantitativní a kvalitativní poznatky a přispívat k celkovému měření výkonnosti společnosti.
Průběžné sledování a opatření ke zvýšení produktivity pomáhají zlepšit celkové výsledky týmu a přispívají ke zlepšení výkonnosti podniku.
Nyní se podívejte na některé z nejdůležitějších metrik produktivity a klíčových ukazatelů výkonnosti, které vám pomohou měřit pokrok.
15 příkladů metrik produktivity a KPI
Dlouhá řada metrik produktivity a KPI může být ohromující. Věnujte čas rozhodnutí, které z těchto běžných metrik produktivity mohou posunout vaše podnikání na vyšší úroveň. 👇
1. Míra fluktuace zaměstnanců (ETR)
Míra fluktuace zaměstnanců měří procento zaměstnanců, kteří opustili organizaci v určitém období. Vyjadřuje se jako procento z celkového počtu zaměstnanců. Tento ukazatel také měří kvalitu vašich náborových politik a úroveň spokojenosti zaměstnanců.
Zprávy naznačují, že míra fluktuace zaměstnanců byla po pandemii o 20 % vyšší.
Zatímco fluktuace nižší než 10 % je považována za přiměřenou, vyšší fluktuace odráží negativní dojem z firemní kultury a může naznačovat demotivovanou a neproduktivní pracovní sílu.
👉 Zde je návod, jak vypočítat ETR:
Míra fluktuace zaměstnanců = [T /{(B+E)/2}] X100
Zde
T je počet ukončení během daného období.
B je počet zaměstnanců na začátku období.
E je počet zaměstnanců na konci období
2. Tržby na jednoho obchodního zástupce
Tento ukazatel produktivity vypočítává, kolik příjmů na zaměstnance přinášejí členové prodejního týmu.
Prodejní týmy jsou ze své podstaty soutěživé. Proto může použití metrik produktivity prodeje pomoci podpořit zdravou soutěživost ve vašem týmu.
Stanovte však ambiciózní, ale realistické prodejní cíle, abyste svůj tým motivovali k většímu úsilí při generování příjmů.
Porovnání výkonu jednotlivých obchodních zástupců na základě parametrů, jako je délka praxe a dosažené cíle, vám umožní provést spravedlivé hodnocení.
👉 Zde je rychlý vzorec pro výpočet tohoto ukazatele:
3. Přesnost skladových zásob
Metrika přesnosti zásob měří míru nesouladu mezi skutečnými a zaznamenanými zásobami. Sledování a zlepšování této metriky posiluje váš dojem jako důvěryhodného dodavatele.
Vyšší přesnost skladových zásob je výsledkem přesného účetnictví a efektivního řízení skladu. Také ukazuje efektivitu vašeho týmu v terénu, který je zodpovědný za správu skladových zásob.
Abyste dosáhli nárůstu spokojenosti zákazníků a prodejních výsledků, musíte udržovat vysoké skóre v těchto ukazatelích kvality.
👉 Zde je vzorec pro výpočet přesnosti zásob:
4. Průměrná doba zpracování (AHT)
Průměrná doba vyřízení měří průměrný čas strávený vyřešením nevyřízeného dotazu zákazníka nebo problému podpory.
AHT se běžně používá k měření produktivity v týmech zákaznických služeb a podpory. Má čtyři hlavní cíle:
- Najděte nejlepší pracovníky nebo proaktivní členy vašeho týmu
- Identifikujte členy s nízkým výkonem a pomozte jim zlepšit se prostřednictvím školení.
- Pochopte výkyvy v AHT jako signály stresu týmu nebo přetížení prací.
- Zajistěte vysokou odezvu vůči zákazníkům, abyste udrželi jejich spokojenost.
Zjednodušeně řečeno, tento ukazatel produktivity zaměstnanců měří, jak efektivně váš tým řeší dotazy zákazníků, aniž by tím trpěla kvalita služeb (QoS).
👉 Vypočítejte AHT pomocí tohoto vzorce:
5. Míra dokončení úkolů
Míra dokončení úkolů měří procento dokončených úkolů v porovnání s úkoly přidělenými v daném časovém období.
Tento ukazatel produktivity je lakmusovým papírkem pro provozní efektivitu. Pomáhá odhalit narušení pracovních postupů a mezery v kapacitě týmu.
Pokud se potýkáte s nahromaděnými úkoly, je čas přerozdělit pracovní zátěž nebo prozkoumat hlubší problémy, jako je nejasné stanovení priorit úkolů, neefektivní využití zaměstnanců, přetížení prací nebo nedostatečné zdroje.
👉 Zde je návod, jak vypočítat míru dokončení úkolů:
Agilním způsobem, jak řešit nižší míru dokončení úkolů, je přiřadit každému úkolu body. Body jsou váhy přiřazené každému úkolu na základě obtížnosti a předpokládané doby dokončení.
Díky bodům příběhu můžete předem analyzovat, jak dlouho bude každý úkol trvat. A co je nejdůležitější, získáte přehled o pracovní zátěži a úrovni produktivity jednotlivých členů týmu.
Využijte ClickUp pro operační týmy k uspokojení svých potřeb v oblasti správy úkolů. Usnadňuje správu úkolů pomocí přizpůsobitelných zobrazení a dashboardů. Kromě toho můžete pomocí umělé inteligence automaticky přiřazovat podúkoly a generovat souhrny komunikačních vláken, abyste snížili manuální pracovní zátěž svého týmu.
🎁Bonus: Zvažte vytvoření plánu produktivity pomocí přizpůsobených šablon a sledujte, jak ClickUp automaticky vyplňuje pole a zadává veškerý pokrok jedním kliknutím.
6. Přesčasy
Přesčasy jsou hodiny, které zaměstnanec odpracuje nad rámec své standardní pracovní doby.
Delší přesčasy naznačují špatné rozložení pracovní zátěže, nezdravou pracovní kulturu a neefektivní řízení týmu. I jeden z těchto faktorů stačí k poklesu celkové produktivity zaměstnanců.
Sledujte tento ukazatel, abyste identifikovali nedostatky v zdrojích a potřeby v oblasti náboru. Například více přesčasových hodin ve vašem marketingovém oddělení může naznačovat, že tam potřebujete více pracovníků.
Podobně můžete tento ukazatel použít ke sledování produktivity zaměstnanců a rozdělování pracovní zátěže na základě kapacity jednotlivých zaměstnanců.
👉 Přesčasy můžete vypočítat tak, že počet přesčasových hodin vydělíte počtem běžných pracovních hodin.
7. Růst tržeb
Růst tržeb měří schopnost vašeho prodejního týmu zvýšit měsíční, čtvrtletní nebo roční prodejní výkonnost.
Tento ukazatel poskytuje přehled o tempu růstu tržeb vaší společnosti. Zvažte přidání filtrů pro měsíční období, abyste získali přístup k údajům na mikroúrovni. Ty vám mohou poskytnout informace o tom, jak si jednotliví obchodní zástupci vedou v jednotlivých časových blocích.
Pomocí tohoto ukazatele zjistíte, které prodejní kanály přinášejí nejvyšší konverze.
👉 Takto můžete vypočítat růst tržeb:
8. Míra inovace
Ačkoli nejde o klíčový ukazatel výkonnosti, míra inovativnosti vypovídá mnoho o kreativitě vašeho týmu. Umožňuje vám vypočítat frekvenci nových nápadů vzniklých v daném období ve srovnání s těmi, které byly úspěšně realizovány.
Vyšší míra inovativnosti signalizuje dynamický tým, který se nebojí riskovat a přicházet s novinkami. Pamatujte, že vyšší míra inovativnosti nemusí vždy znamenat vyšší produktivitu týmu. Přesto je přeměna nápadů v realitu nebo procesy jedinečným měřítkem produktivity.
👉 Zde je jednoduchý vzorec pro měření míry inovativnosti vašeho týmu:
💡Tip: Použijte ClickUp Brain a ClickUp Whiteboards k pořádání týmových brainstormingových sezení a dosáhněte vyšší míry inovace.
ClickUp Brain funguje jako váš AI asistent pro brainstorming nápadů. ClickUp Whiteboards zase překlenuje propast mezi brainstormingem a samotným provedením práce.
Využijte je k brainstormingu nových nápadů a poté naplánujte jejich realizaci pomocí intuitivních myšlenkových map a diagramů.
9. Řešení při prvním kontaktu (FCR)
Tento ukazatel produktivity se také nazývá řešení při prvním kontaktu a nejlépe funguje pro týmy IT podpory a call center. Analyzuje množství zákaznických dotazů vyřešených pracovníkem zákaznického servisu během prvního kontaktu se zákazníkem. Cílem je vyhnout se časové náročnosti následných kontaktů a místo toho se věnovat řešení závažnějších zákaznických dotazů a problémů.
Sledovat, jak váš tým vyřizuje zbytečné hovory navíc a eskaluje nadměrné množství ticketů, může být stresující. Sledujte produktivitu pomocí tohoto ukazatele, abyste dosáhli rovnováhy mezi vytížením zaměstnanců a výkonností firmy.
👉 Zde je návod, jak vypočítat FCR:
Vysoká hodnota FCR naznačuje, že váš tým zákaznického servisu dokáže rychle vyřizovat dotazy zákazníků ihned po jejich přijetí. K tomu dochází, když zvýšíte pravomoci nebo rozhodovací pravomoc jednotlivých zaměstnanců v týmech, které jsou v přímém kontaktu se zákazníky.
10. Poměr návštěvnosti webových stránek k počtu potenciálních zákazníků
Poměr návštěvnosti webu k počtu potenciálních zákazníků sleduje, kolik návštěvníků po návštěvě webu provede požadovanou akci. Těmito akcemi mohou být například registrace, nákupy, dotazy, přesměrování atd.
KPI a metriky, jako jsou tyto, poskytují přehled o online provozu vaší značky a účinnosti marketingových strategií vaší webové stránky.
Nárůst nebo pokles konverzních poměrů v průběhu času také vysvětluje, co funguje a co ne.
👉Vypočítejte poměr návštěvnosti webu k počtu potenciálních zákazníků tak, že vydělíte počet návštěv webu počtem potenciálních zákazníků získaných za dané období:
11. Produktivita na částečný úvazek vs. produktivita na plný úvazek
Tento ukazatel měří úroveň produktivity vašich zaměstnanců na částečný úvazek ve srovnání se zaměstnanci na plný úvazek.
I když můžete najímat brigádníky na smluvní projekty nebo na vyplnění mezer, nemusí být tak produktivní jako zaměstnanci na plný úvazek. Nedostatek správných nástrojů nebo potíže s přizpůsobením se kultuře vaší značky mohou ohrozit jejich okamžitou produktivitu. V průběhu času se to zhoršuje a můžete přijít o tisíce dolarů potenciálních výdělků.
Pomocí tohoto ukazatele můžete sledovat výkonnost zaměstnanců v jednotlivých skupinách a zjistit, kteří členové týmu přispívají k dosažení cílů vaší organizace.
👉 Poznámka: Tento ukazatel nemá konkrétní vzorec. Úzce souvisejícím ukazatelem je však ekvivalent plného úvazku (FTE).
12. Míra konverze cílů
Míra konverze cílů měří procento požadovaných cílů projektu, které jsou splněny podle plánu.
Vyšší míra konverze cílů naznačuje, že vaše nástroje a metodiky pro plánování projektů fungují skvěle. Naopak nižší míra odhaluje nereálné termíny projektů a rozšiřování rozsahu.
Mějte na paměti, že tyto cíle se značně liší svou povahou. A že tento ukazatel se zcela liší od „míry dokončení úkolů“. Nicméně schopnost vašeho týmu splnit tyto předem stanovené cíle definuje jeho pracovní morálku.
👉 Zde je jednoduchý vzorec pro měření míry konverze cílů:
13. Poměr leadů k MQL
Marketingově kvalifikovaní potenciální zákazníci (MQL) jsou potenciální zákazníci prověření marketingovým týmem, aby se potvrdil jejich zájem o produkt nebo službu. Tito potenciální zákazníci jsou poté předáni prodejnímu týmu, který je provází celým procesem nákupu.
Začněte shromažďováním potenciálních zákazníků prostřednictvím účtů na sociálních médiích, vstupních stránek webových stránek, e-mailového marketingu a placených reklam. Jakmile váš marketingový tým přiřadí profily potenciálních zákazníků k vaší cílové skupině, stanou se z nich MQL.
Vyšší poměry MQL jsou zelenou pro vaše oddělení generování potenciálních zákazníků!
👉 Vypočítejte poměr leadů k MQL pomocí tohoto jednoduchého vzorce:
14. Míra konverze náboru
Tento ukazatel definuje procento potenciálních uchazečů, kteří se stanou zaměstnanci vaší organizace.
Míra konverze náboru poskytuje širší představu o reakci vašeho talentového fondu na pracovní nabídky. Například dokazuje, zda investice do vybavení vašeho náborového týmu výrazně převyšují příjmy z kandidátů, které najímají.
👉 Zde je vzorec pro výpočet konverzního poměru náborového týmu.
💡Tip: Můžete očekávat vyšší míru konverze při náboru, pokud výhody, které nabízíte, převyšují průměrné nabídky na trhu. Naopak, nižší míra konverze při náboru je obvykle způsobena špatnými recenzemi společnosti nebo neschopností splnit průměrné platové očekávání.
15. Průměrná investice do školení každého zaměstnance
Tento ukazatel měří průměrné náklady, které vaší organizaci vznikají při školení nových nebo stávajících zaměstnanců. Zahrnuje náklady na vývoj a správu různých školicích programů, jako jsou workshopy, semináře, certifikace a další iniciativy v oblasti rozvoje zaměstnanců.
Pomocí tohoto ukazatele můžete posoudit efektivitu a účinnost iniciativ zaměřených na zvyšování kvalifikace vašich zaměstnanců. A také to, zda mají v průběhu času pozitivní vliv na produktivitu zaměstnanců.
👉 Pomocí tohoto vzorce vypočítáte průměrnou investici do školení zaměstnanců:
Průměrná investice do školení každého zaměstnance = (celková investice do školení / počet proškolených zaměstnanců)
Jak nastavit a měřit metriky produktivity
Měření cílů produktivity zahrnuje několik proměnných, jako je čas, lidé v hierarchii zaměstnanců a výstupy různých činností. Musíte začít výběrem metrik, které ovlivňují úspěch vašeho podnikání.
1. Zohlednění všech ukazatelů produktivity
Začněte komplexním hodnocením produktivity. Podívejte se na tento pojem z pohledu provozní efektivity. Mezi příklady těchto ukazatelů patří míra dokončení projektů nebo týdenní výkon.
Dále použijte pohled na zapojení zákazníků a zaměstnanců. To zahrnuje ukazatele, jako jsou míry retence, které definují úspěch vašich strategií zapojení.
2. Sladění s obchodními cíli
Vyberte metriky produktivity, které jsou v souladu s cíli a posláním vaší společnosti. To vám umožní identifikovat smysluplné příklady metrik produktivity, které jsou pro vaše podnikání důležité.
Dále přiřaďte procesy a metriky ke konkrétním cílům. V rámci tohoto procesu sdělte toto sladění všem členům týmu, abyste jim vysvětlili, jak musí jejich práce podporovat cíle organizace.
Šablona ClickUp Project Metrics má plně přizpůsobitelný formát, který umožňuje sledovat cíle projektu a zlepšit soudržnost stavu projektu napříč týmy. Můžete nastavit personalizované metriky pomocí vlastních polí a vlastních stavů, přistupovat k kategoriím projektových dat a analyzovat výsledky, abyste otestovali produktivitu svého týmu.
Šablona obsahuje čtyři zobrazení v různých konfiguracích, které vám poskytují flexibilitu při prohlížení dat podle vašich preferencí. Prioritní štítky, tagy a vnořené podúkoly usnadňují sledování metrik.
3. Definování produktivity ve vašem týmu nebo organizaci
Tento pojem se může lišit pro různé oddělení, členy týmu a odvětví. Měli byste definovat svůj pohled v relevantním kontextu, abyste mohli stanovit vhodné a dosažitelné metriky.
Například produktivita týmu výkonnostního marketingu může být měřena počtem generovaných potenciálních zákazníků. Naproti tomu produktivita IT týmu může být vypočítána podle počtu technických aktualizací a nových funkcí přidaných za určité období.
Stanovte jasné definice pro různé týmy, abyste zajistili, že jejich zaměření bude synchronizováno s vašimi požadovanými výsledky.
4. Používání panelu KPI k sledování vašeho pokroku
Pomocí přizpůsobitelného panelu KPI můžete během několika minut sledovat a vizualizovat metriky produktivity. Panely KPI vám umožňují studovat výkonnost vašeho týmu v konkrétních obdobích a na základě jednotlivých projektů.
Navíc se jedná o praktický vizualizační nástroj, který umožňuje prezentovat data na vyžádání relevantním zainteresovaným stranám v přehledném formátu. Nezapomeňte přidat kombinaci předstihových a zpožděných ukazatelů, abyste získali komplexní přehled o budoucích a historických parametrech výkonnosti.
SaaS produkty jako ClickUp vám poskytují plně přizpůsobitelný ClickUp Reporting Dashboard. Prostřednictvím tohoto intuitivního dashboardu můžete sledovat vše, od stavu dílčích úkolů až po průběh probíhajících úkolů.
Metriky produktivity a stanovení cílů
Tyto dvě věci jdou ruku v ruce, protože vaše cíle musí být realistické a sledovatelné v každé fázi úkolu nebo projektu.
Využijte údaje o minulých výkonech jako referenční hodnoty a přijměte rámec cílů SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené) pro specifickost potřebnou v tomto přístupu.
Zvykněte si tyto metriky pravidelně kontrolovat, protože stanovování cílů je obvykle iterativní proces. Uvědomte si také, jak důležité jsou pro vyšší produktivitu a stanovování dosažitelných cílů motivační pobídky pro vedoucí pracovníky a pracovní prostředí.
Zatímco motivační pobídky ze strany vedení mohou motivovat zaměstnance a zvýšit míru jejich setrvání v zaměstnání, kvalitní pracovní prostředí zabraňuje vyhoření. Tyto faktory jsou klíčové pro dosažení vysokých hodnot produktivity, protože se tak aktivně soustředíte na zlepšování výkonnosti svého týmu.
ClickUp Goals vám umožňuje přidělovat a sledovat vzájemně propojené úkoly. Nabízí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení a parametrů pro sledování klíčových metrik produktivity pro různé týmy a projekty.
Metriky produktivity optimalizují vaše budoucí pracovní postupy
Je zřejmé, jak může přidělení metrik produktivity zničit nebo podpořit vaše obchodní výsledky.
Nezapomeňte tyto metriky pravidelně revidovat a upravovat na základě měnící se dynamiky odvětví a interního růstu.
Motivujte své zaměstnance k zdokonalování analytických dovedností, aby mohli začít analyticky sledovat svůj individuální výkon a podpořit tak společné úsilí společnosti o organizační růst.
Do budoucna bude měření produktivity dominovat přístup založený na datech a podporovaný umělou inteligencí. ClickUp vám s tím pomůže díky svým nástrojům pro správu projektů podporovaným umělou inteligencí a intuitivním dashboardům, které vám umožní mít přehled o všech vašich datech na jednom místě.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a začněte měřit produktivitu ještě dnes.
Často kladené otázky
1. Co jsou metriky produktivity?
Metriky produktivity jsou čísla a datové body, které měří, jak dobře vaše organizace přeměňuje vstupy, jako je práce, materiály a kapitál, na výstupy, jako jsou produkty nebo služby. Metriky produktivity jsou spíše kvantitativní měřítka, která hodnotí provozní efektivitu různých týmů.
2. Jaké jsou 3 způsoby měření produktivity?
Chcete-li měřit produktivitu, nejprve identifikujte metriky, které nejlépe hodnotí produktivitu pro vás. Ujistěte se, že se jedná o omezený seznam, který upřednostňuje vaše konečné obchodní cíle. Zadruhé, nezaměřujte se pouze na měření produktivity práce. Zatřetí, použijte nástroje pro řízení projektů a produktivity k shromažďování primárních údajů týkajících se financí, pracovní doby, postupu projektu atd.
3. Co je KPI pro produktivitu práce?
Průměrná míra produktivity je vynikající KPI nebo metrika produktivity pro měření toho, zda pracovní doba zaměstnanců odpovídá jejich výstupům. K shromažďování číselných a vizuálních údajů o různých činnostech zaměstnanců můžete použít nástroj pro řízení projektů.