15 nejlepších alternativ a konkurentů Jira pro agilní týmy v roce 2025

Jira začala být pro měnící se potřeby mého týmu příliš těžkopádná, proto jsem prozkoumal řadu alternativ – některé jsou lepší pro agilní přístup, jiné jsou skvělé pro sledování úkolů. Nakonec mi ClickUp nabídl přehlednější a přizpůsobivější pracovní prostor. Tento blog popisuje, co jsem se naučil při porovnávání těchto nástrojů z pohledu projektového manažera.
Jira od společnosti Atlassian je software pro správu projektů a nástroj pro sledování chyb, který agilní týmy používají pro spolupráci a správu úkolů.
Jira je sice populární nástroj pro správu projektů, ale často vyžaduje rozsáhlé nastavení nebo přizpůsobení. V roce 2021 byla zavedena funkce Work Management, která má vyřešit některé nedostatky, ale stále se potýká s problémy při usnadňování spolupráce mezi technickými týmy a dalšími zúčastněnými stranami.
Například vyhledávací a filtrační systémy Jira by mohly být intuitivnější. Navíc se náklady na předplatné neustále zvyšují, aniž by to přinášelo nějakou hmatatelnou přidanou hodnotu.
Jira byla vytvořena výhradně s ohledem na týmy zabývající se vývojem softwaru.
Sám jsem Jira používal a setkal se s těmito nedostatky. To mě vedlo k tomu, abych spolu s týmem ClickUp hledal alternativy k Jira. Po důkladném výzkumu jsme sestavili seznam 15 nejlepších alternativ k Jira, včetně placeného i bezplatného softwaru pro správu projektů.
Provedu vás jednotlivými nástroji a jejich klíčovými funkcemi a představím vám různé příklady použití v projektovém řízení, abyste se mohli rozhodnout pro tu nejlepší variantu.
Pojďme na to.
Co byste měli hledat v alternativách k Jira
- Podpora Agile a Scrum: Pokud váš tým používá metodiky Agile, alternativy Jira by měly podporovat relevantní rámce, jako jsou Scrum nebo Kanban. Hledejte funkce, jako jsou backlogy, nástroje pro plánování sprintů a burndown grafy, které pomáhají spravovat a sledovat průběh projektů Agile.
- Plánování a rozvrhování projektů: Agilní nástroj pro správu projektů by měl nabízet robustní funkce pro plánování a rozvrhování projektů, jako je sledování projektů, možnost vytvářet a spravovat úkoly, přidávat závislosti a termíny projektů atd.
- Správa úkolů: Vyberte si alternativy Jira s funkcemi pro správu úkolů, včetně přidávání více přiřazených osob, komentářů jako akčních položek a více zobrazení, abyste zvýšili produktivitu týmu. Lepší nástroje pro správu projektů vám také poskytnou přizpůsobitelné podúkoly, abyste mohli zobrazit správné informace, a přizpůsobitelná pole a stavy, abyste mohli vytvořit jasné pracovní postupy, takže důležité informace neuniknou.
- Spolupráce a komunikace: Nejlepší alternativa k Jira by vám měla také poskytnout funkce pro týmovou komunikaci, jako je chat v reálném čase, komentáře, značkování, sdílení souborů a sdílené nahrávky obrazovky. To je ještě důležitější, pokud některý z vašich týmů pracuje na dálku.
- Pokročilé reportování a analýzy: Hledejte alternativy k Jira s podrobnými analytickými a reportovacími funkcemi, které poskytují přehled o stavu agilních projektů, výkonu týmu, spolupráci týmu a alokaci zdrojů, což vám umožní rychle činit informovaná rozhodnutí.
- Škálovatelnost: Vybraná alternativa k Jira by měla být schopna zvládnout rostoucí počet uživatelů a neomezený počet projektů bez výrazného poklesu výkonu nebo použitelnosti, jak váš tým roste.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Náročná křivka učení může bránit přijetí a produktivitě. Alternativy Jira, které zvažujete, by měly poskytovat nezbytné funkce pro správu projektů s jednoduchou, logickou navigací a podporou při zaškolování. To umožní hladkou integraci do každodenních činností vašeho týmu.
- Přizpůsobení a flexibilita: Doporučuji také zkontrolovat, zda alternativní nástroje k Jira, které jste vybrali, umožňují přizpůsobit dashboardy, pracovní postupy a zprávy tak, aby vyhovovaly vašemu stylu řízení projektů.
- Robustní integrační schopnosti: Pro plynulý a bezchybný tok dat mezi systémy musí alternativy Jira integrovat s dalšími nástroji, které vaše vývojové týmy používají. Integrace by měla zajistit, aby všechny potřebné informace a funkce byly dostupné v jediném prostředí.
Nejlepší alternativy a konkurenti Jira v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Používá
|Počáteční cena
|ClickUp
|Pokročilé řízení projektů s podporou umělé inteligence
|Týmy v celé organizaci
|Od 0 do 19 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|Asana
|Projektové řízení bez zbytečných ozdob
|Marketing IT Operace Vedení
|Od 0 do 30,49 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány.
|Monday. com
|Automatizace pracovních postupů s důrazem na použitelnost
|Marketing Produkty Prodej IT operace PMO HR
|Od 0 do 24 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|Smartsheet
|Řízení projektů v rozhraní podobném Excelu
|Řízení projektů IT operace Strategické plánování Marketing
|Od 0 do 32 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|Taskade
|Pracovní prostor v reálném čase pro úkoly a spolupráci prostřednictvím videa
|Projektový management Marketing
|Od 0 do 16 dolarů měsíčně
|Zendesk
|Zákaznický servis integrovaný do projektového řízení
|Zákaznická podpora
|Od 69 do 149 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|Wrike
|Komplexní potřeby projektového řízení
|Marketing Profesionální služby PMO Kreativní a designové služby
|Od 0 do 24,80 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|Notion
|Správa pracovních postupů zaměřená na obsah
|Design Inženýrství Produktoví manažeři
|Od 0 do 18 dolarů měsíčně; individuální ceny pro podnikové plány
|ProofHub
|Vše v jednom pro plánování projektů
|Vývoj produktů Marketing Kreativa a design Prodej
|Od 50 do 99 dolarů měsíčně
|Assembla
|Integrace zdrojového kódu s řízením projektů
|Software pro řízení projektů Týmy
|21 $ za měsíc; individuální ceny pro podnikové plány
|Pivotal Tracker
|Iterativní sledování postupu projektu pro vývojové týmy
|Agilní softwarové týmy Řízení projektů
|Zdarma; individuální ceny pro podnikové plány
|Bugzilla
|Správa softwaru s funkcemi pro sledování chyb
|Softwarové týmy
|Zdarma
|Hygger
|Prioritizace a řízení agilních projektů
|Scrum týmy Kanban týmy
|Od 0 do 18 dolarů měsíčně
|Backlog od Nulab
|Řízení projektů v kombinaci se sledováním problémů a kontrolou verzí
|Zajištění kvality UX a design Vývoj Produktový management IT Prodej Marketing
|Od 0 do 175 dolarů měsíčně
|Bitrix24
|Řízení projektů s funkcemi pro komunikaci a sociální spolupráci
|Řízení projektů Marketing HR Zákaznický servis
|Od 61 do 499 dolarů měsíčně
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUpem můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty – a zajistit tak, že nic neunikne vaší pozornosti.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
15 nejlepších alternativ a konkurentů Jira pro agilní týmy
1. ClickUp – nejlepší pro přizpůsobené řízení projektů
Software pro řízení projektů ClickUp je na prvním místě seznamu, protože pokrývá celé spektrum organizačních potřeb a vytváří soudržné pracovní postupy přizpůsobitelné různým obchodním scénářům. Ano, vaše týmy PMO a inženýři si ho zamilují, ale stejně tak i týmy v oblastech jako marketing, finance a řízení talentů.
Díky tomu se nejedná pouze o alternativu k Jira, ale o potenciálně lepší volbu pro integraci široké škály funkcí pod jednou střechou.
ClickUp vyniká jako první nástroj, který hladce kombinuje komplexní platformu pro produktivitu a práci s nástrojem pro komunikaci a spolupráci — ClickUp Chat.
ClickUp Chat sdružuje konverzace, úkoly a projekty na jedné platformě. Díky tomu, že jsou všechny důležité diskuse uloženy na jednom místě, se mohu soustředit na smysluplnou práci, aniž bych se musel obávat ztráty důležitých informací. Navíc díky chatovací funkci založené na umělé inteligenci lze zprávu jediným kliknutím snadno přeměnit na úkol.
Používám ClickUp Whiteboards k načrtávání nápadů nebo konceptů a jejich snadnému převedení do úkolů. Je to plynulý přechod od plánování k akci. V Jira byste museli zapojit další nástroje, abyste mohli využívat podobné funkce, což může proces zpomalit.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp pomáhá intuitivněji vizualizovat časové osy a závislosti projektů. Na rozdíl od Jira, která může vyžadovat další pluginy nebo nastavení pro Ganttovy diagramy, ClickUp tyto funkce obsahuje již v základním balíčku a lze je plně přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým potřebám projektů. Vzhledem k tomu, že Ganttovy diagramy používáme neustále, upřednostňuji alternativy Jira, které jejich používání usnadňují.
Kromě toho jsem zjistil, že sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) je s ClickUp jednoduché. S ClickUp Goals mohu nastavit týmové a individuální cíle s měřitelnými cíli a automatickým sledováním pokroku. Tím je zajištěno, že všichni členové týmu vidí, jak jejich úsilí přispívá k celkovému výsledku.
ClickUp se velmi dobře hodí pro agilní týmy díky svým přizpůsobitelným agilním dashboardům, které poskytují přehled o sprintech v reálném čase a usnadňují sledování pokroku v plnění cílů.
Často také používáme správu sprintů s ClickUp. Tato platforma mi pomáhá efektivně shrnout naše sprintové aktivity a zdůraznit jak naše úspěchy, tak oblasti, které je třeba zlepšit. Tato zpětná vazba nám pomáhá vylepšovat náš přístup k plánování budoucích sprintů a podporuje neustálé zlepšování.
Pro naše vývojové týmy vyniká nativní integrace GitHubu do ClickUp. Propojuje naše řízení úkolů přímo s našimi úložišti kódu, což nám umožňuje sledovat commity, pull requesty a větve přímo z ClickUp. Výrazně to snižuje potřebu přepínat mezi nástroji.
Automatizace bez kódování od ClickUp mi velmi ulehčila práci, protože mi pomohla omezit opakující se úkoly. Nastavení automatizace rutinních procesů, jako je přidělování úkolů a aktualizace stavu, mi umožňuje soustředit se více na činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
Na ClickUp se mi ale nejvíc líbí ClickUp Brain, všestranný asistent s umělou inteligencí. Stal se nepostradatelnou součástí mých nástrojů pro správu projektů, protože integruje celý můj digitální pracovní prostor a vylepšuje způsob, jakým spravuji vše od dokumentů po komunikaci.
Celý náš tým používá AI asistenta pro psaní ClickUp Brain k vytváření produktových briefů, brainstormingu nápadů pro nadcházející schůzky, pořizování a shrnování poznámek a vytváření podrobných zpráv o pokroku a sledování chyb.
ClickUp Brain mi umožňuje rychle vytvářet koncepty, které pak mohu přizpůsobit. Umělá inteligence dokáže vytvářet a upravovat text na základě mých pokynů nebo z výběru více než 100 pokynů založených na rolích. Navíc mi pomáhá rychle odpovídat na zprávy a dokonce přepisovat zvukové soubory, čímž zvyšuje mou produktivitu téměř desetinásobně.
ClickUp také nabízí více než 1000 předem připravených šablon pro agilní týmy. Často používáme šablonu ClickUp pro sledování chyb a problémů, která obsahuje pokročilé funkce pro komplexní potřeby vývoje softwaru zahrnující mezifunkční týmy.
Namísto spoléhání se na tabulky nebo více vláken ve Slacku či e-mailech vám tato centralizovaná šablona poskytne přehled o chybách, problémech a závadách a jejich aktuálním stavu.
Pro náš tým pokrývá ClickUp všechny základní oblasti projektového řízení, od strategie a plánování až po reporting. Umožňuje týmům z různých oddělení spolupracovat, vytvářet a dodávat produkty rychleji. Proto je ClickUp tou nejlepší aplikací pro práci.
Bonus: Kompletní průvodce šablonami pro vývoj softwaru, který vám pomůže spravovat všechny aspekty agilního vývoje v ClickUp.
Líbí se mi, že jako manažer mám přehled o všech projektech, na kterých můj tým pracuje, a co je ještě lepší, mohu si konkrétně prohlédnout podrobnosti projektu, kdo je jeho vlastníkem, jaký je aktuální stav/aktualizace a kdy je termín dokončení. Týmy mohou snadno spolupracovat, protože v sekci komentářů se členové mohou navzájem označovat.
Nejlepší funkce ClickUp
1. Automatizujte backlogy a přizpůsobte agilní pracovní postupy: ClickUp mi usnadňuje automatizaci backlogu a nastavení pracovních postupů, které skutečně odpovídají způsobu práce mého týmu – ať už používáme Scrum, Kanban nebo naši vlastní verzi agilního přístupu. Vizuální roadmapy mi pomáhají sladit úkoly s většími cíli. Bonus: Díky integrovanému sledování času nepotřebuji žádné další nástroje, jako je tomu v případě Jira. V rámci Business plánu dokonce získávám podrobné časové rozvrhy a pokročilé sledování. 2. Udržujte úkoly a komunikaci na jednom místě: Díky ClickUp Chat nemusím přeskakovat mezi Slackem, e-mailem a svou tabulkou úkolů. Můj tým a já můžeme chatovat, označovat se navzájem, přiřazovat úkoly a řešit překážky – to vše bez opuštění platformy. 3. Spolupracujte v reálném čase pomocí tabulek: Když jsme v rané fázi plánování nebo návrhu, ClickUp Whiteboards jsou mou první volbou. Pomáhají nám mapovat cesty uživatelů, brainstormovat a okamžitě proměňovat nápady v úkoly. Jsou perfektní pro práci s kolegy na dálku i v kanceláři. 4. Nastavujte a sledujte cíle s přesností: Pro uvedení produktů na trh nebo cykly vydávání mi ClickUp Goals umožňuje nastavit jasné cíle, sledovat průběh projektu a zůstat zodpovědný. Vše lze sledovat na jednom dashboardu, takže vždy vím, kde jsme, a stejně tak i moji stakeholdeři. 5. Vizualizujte pokrok pomocí Ganttových diagramů a Kanban tabulek: Potřebujete celkový přehled? Ganttův diagram ClickUp mi poskytuje přehled o časových osách, závislostech a termínech – a navíc je součástí bezplatného tarifu (na rozdíl od Jira). Pro každodenní práci přepínám na Kanbanové tabule , které mi poskytují rychlé vizuální aktualizace. 6. Rychlý start s předem připravenými šablonami: Šablony ClickUp mi pomáhají rychle začít – ať už jde o plánování sprintů, sledování chyb nebo úpravu backlogu. Jsou plně přizpůsobitelné, takže je mohu přizpůsobit procesům mého týmu, aniž bych musel začínat od nuly.
Omezení ClickUp
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Ne všechny funkce ClickUp jsou (zatím!) dostupné na mobilních zařízeních.
Ceny ClickUp
Zde je důvod, proč Gatekeeper upřednostňuje ClickUp před Jira pro řízení projektů:
2. Asana – nejlepší pro zefektivnění pracovních postupů při plnění úkolů a projektů
Při hledání alternativ k Jira jsem vyzkoušel mimo jiné nástroj Asana. Často je považován za správce úkolů s jednodušším rozhraním a menšími technickými nároky ve srovnání s Jira, který se více zaměřuje na použití v DevOps.
Podle mých zkušeností je Asana snadná na začátek – mohl jsem vytvářet úkoly, přiřazovat jim vlastníky a termíny, označovat je a organizovat do složek. Automatizace a integrace aplikací byly také poměrně jednoduché nastavit přímo z tabule.
Asana používá Work Graph® k mapování úkolů, termínů a závislostí napříč projekty. To může být užitečné v mezifunkčních nastaveních, zejména při sledování toho, jak jednotlivé části přispívají k širším cílům.
Přiznávám však, že jsem narazil na určitá omezení. Ačkoli zobrazení časové osy pomáhá vizualizovat závislosti, nezobrazuje podúkoly, což ztěžuje správu podrobných projektových plánů. ClickUp naproti tomu nabízí možnost zobrazit podúkoly na časové ose, což poskytuje lepší přehled pro detailní plánování.
Celkově lze říci, že Asana dobře pokrývá základní funkce, ale pokud váš projekt vyžaduje hlubší hierarchii úkolů nebo pokročilou viditelnost, může se vám zdát omezená. A zatímco Jira může být příliš složitá, Asana může být příliš jednoduchá pro týmy, které potřebují strukturované a škálovatelné pracovní postupy.
Číst dále: Den v životě softwarového vývojáře
Integrace Asana + ClickUp
ClickUp se integruje s Asanou prostřednictvím Zapier. Když je úkol nově označen v Asaně, vytvoří se odpovídající úkol v ClickUp.
To pomáhá udržovat synchronizované pracovní postupy napříč různými platformami bez ručních aktualizací, čímž se minimalizuje riziko přehlédnutí a špatné komunikace mezi odděleními nebo zúčastněnými stranami, které mohou preferovat konkrétní nástroje. Také to zajistí hladký přechod z Asany.
Funkce Asany
- Rychle navrhujte aktualizace projektů díky automatizaci, která šetří čas
- Vytvářejte vlastní dashboardy pomocí šablon z knihovny; vyberte si různé styly grafů, od burnup grafů po jednoduché čárové grafy.
- Získejte rychlé odpovědi a souhrny svých projektů s Asana Intelligence, novým asistentem s umělou inteligencí.
- Poskytněte členům týmu přístup, který potřebují, a zároveň omezte přístup k určitým informacím pomocí úrovní oprávnění a administrátorských kontrol.
Omezení Asany
- Admin konzole je náročná na navigaci při odhlášení uživatele s přístupem správce/fakturace, často vyžaduje alternativní metody pro přístup k platformě.
- Zobrazení Ganttova diagramu není v bezplatné verzi k dispozici.
- Asana Intelligence je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Podpora 24/7 je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
Toto říká uživatel Redditu o Asaně:
Ceny Asany
- Osobní: 0 $, navždy zdarma (ideální pro jednotlivce a malé týmy)
- Starter: 13,49 $ měsíčně na uživatele (ideální pro rostoucí týmy)
- Pokročilá verze: 30,49 $ měsíčně na uživatele (pro společnosti, které kombinují portfolio cílů napříč odděleními)
3. Monday. com – Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů s důrazem na použitelnost
Při řízení mezifunkčních projektů jsem vyzkoušel Monday. com a ačkoli je tento nástroj propagován jako flexibilní pracovní operační systém, zjistil jsem, že mu chybí hloubka pro cokoli nad rámec základního sledování úkolů.
Obsahuje tabule, automatizace a zobrazení – dost na to, abyste mohli začít – ale většina funkcí působila povrchně. Například, i když podporuje Scrum a Kanban, absence skutečné hierarchie nebo podrobných reportů ztěžovala škálování napříč více komplexními projekty.
Integrovaná správa souborů měla zjednodušit spolupráci, ale v praxi jen přidala další vrstvu – soubory byly uloženy, ale nebyly smysluplně integrovány do pracovních postupů.
Používal jsem také WorkDocs, který umožňuje společnou úpravu dokumentů v rámci Monday.com. Je to dobrý nápad, ale má své omezení. Funkce zpětného kroku ruší pouze jednotlivé vstupy, nikoli společné změny, což působí spíše jako záplata než jako skutečná funkce správy verzí.
Ve srovnání s Jira je Monday.com snazší na osvojení, ale za cenu flexibility. Přizpůsobení se zdálo omezené a mnoho rutinních úkonů (jako aktualizace viditelnosti napříč zobrazeními) stále vyžadovalo ruční práci.
Nejvíce nás zaujala absence umělé inteligence nebo pokročilé automatizace. U platformy, která se prezentuje jako moderní řešení pro projekty, je kvůli této mezeře obtížné ji doporučit, zejména když jiné nástroje již nabízejí chytřejší a proaktivnější podporu.
Stručně řečeno: Pokud realizujete malé projekty s nízkou mírou složitosti, Monday.com by mohl stačit. Ale pro cokoli, co vyžaduje vrstvené pracovní postupy, technickou hloubku nebo seriózní reporting, rychle naráží na své limity.
Monday. com + integrace ClickUp
ClickUp se integruje s Monday.com prostřednictvím Zapier. Kromě vytváření nových úkolů, které se automaticky zrcadlí v ClickUp a naopak, můžete generovat komplexní zprávy tím, že načtete data z obou nástrojů a získáte tak ucelený přehled o stavu projektu a výkonu týmu. Automatizuje opakující se úkoly, jako je podávání zpráv o aktualizovaném postupu projektu.
Monday.com – nejlepší funkce
- Využijte šablony a nástroje přizpůsobené agilním pracovním postupům, včetně požadavků na funkce, plánování roadmapy, správy sprintů, sledování chyb a retrospektiv sprintů.
- Uspořádejte všechna data týkající se klientů, dodavatelů nebo kampaní, včetně poznámek, e-mailových konverzací a příloh, aby se snadno hledala.
- Vytvářejte pracovní postupy pro jakoukoli část vaší práce a potřeby oddělení pomocí stavebních bloků bez nutnosti programování.
Omezení Monday.com
- Drobné automatizace nebo akce mohou rychle vyčerpat přidělený počet v rámci plánu Pro, což může vést k zablokování účtu.
- Žádný AI asistent, ani u placených tarifů
- Základní funkce, jako je funkční časová osa s daty zahájení/ukončení, vyžadují samostatné aplikace, z nichž každá s sebou nese další náklady.
Monday je skvělý nástroj, který nám pomáhá mít přehled o všech našich úkolech a financích. Umožňuje nám vytvářet vlastní pracovní postupy přizpůsobené našim konkrétním potřebám, díky čemuž můžeme efektivněji řídit naše každodenní činnosti.
Ceny Monday.com
- Zdarma: 0 $, navždy zdarma (ideální pro individuální použití)
- Základní: 12 $ za licenci a měsíc (ideální pro malé týmy)
- Standard: 14 $ za místo za měsíc (oblíbená volba pro ty, kteří chtějí využívat všechny placené funkce)
- Výhoda: 24 $ za místo za měsíc
- Enterprise: Ceny na míru (vhodné, pokud chcete exkluzivní funkce, včetně přizpůsobeného onboardingu)
4. Smartsheet – nejlepší pro slučování tabulek s projektovým řízením
Pracoval jsem se Smartsheet jako nástrojem pro řízení podnikových úkolů, který kombinuje tabulky s vizuálními časovými osami a správou portfolia. Na rozdíl od mnoha alternativ Jira zvládá složité výpočty, jako jsou náklady na projekty, a propojuje data napříč více listy.
Smartsheet zahrnuje nativní správu digitálních aktiv a analytiku, což jsou funkce, které Jira postrádá. Nabízí také WorkApps, které vám umožňují vytvářet aplikace bez kódování ze šablon nebo existujících zdrojů dat, jako jsou Google Docs nebo Tableau.
Nastavil jsem odlišné role – projektoví manažeři mohli upravovat kompletní plány a prohlížet si přehledy, zatímco pověření pracovníci měli omezený přístup zaměřený na své úkoly. Tato kontrola založená na rolích je užitečná pro správu viditelnosti dat napříč týmy.
Pro odvětví jako zdravotnictví nebo státní správa, kde je důležitá transparentnost a kontrola dat, může být Smartsheet praktickou volbou. Pro týmy, které potřebují lehčí a agilnější nástroj, však může být příliš složitý.
Číst dále: Trendy v oblasti softwarového inženýrství
Nejlepší funkce Smartsheet
- Vlastněte a spravujte své šifrovací klíče, abyste mohli konfigurovat, střídat a rušit přístup k datům vaší společnosti, kdykoli je to nutné, prostřednictvím systému správy klíčů Amazon Web Services (AWS KMS).
- Seskupujte a filtrujte data v tabulkách, abyste zvýraznili klíčové podrobnosti pro snadné sdílení, export nebo integraci do dashboardu.
- Vytvářejte personalizované soubory PDF, připravujte smlouvy, automatizujte procesy vyplňování formulářů a podepisujte dokumenty přímo v rámci platformy.
Omezení Smartsheet
- Potíže s integrací kvůli licenčním modelům ovlivňují používání jiných platforem, jako jsou BI, Salesforce a PSCloud.
- Spustili AI asistenta, který analyzuje data a generuje vzorce, ale je k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Současná nutnost použít a poté znovu uložit list jako šablonu je zdlouhavá – užitečná by byla funkce, která by umožňovala editovat a aplikovat změny univerzálně na „typ“ listu.
Smartsheet se nám opravdu líbí, protože nám usnadňuje práci. Oceňujeme, že máme centrální místo pro úkoly/projekty, můžeme je snadno přidělovat členům našeho týmu a můžeme se vrátit a podívat se, jak tyto úkoly/projekty proběhly. Je to lepší než pracovat s více tabulkami a umožňuje to propojit různé aspekty našeho podnikání.
Ceny Smartsheet
- Zdarma: 0 $ měsíčně na uživatele (ideální pro projektové manažery na volné noze)
- Výhody: 9 $ za měsíc na uživatele (ideální pro týmy, které chtějí neomezený počet zobrazení)
- Podnikání: 32 $ měsíčně na uživatele (ideální pro firmy, které chtějí neomezený počet bezplatných editorů)
- Enterprise: Ceny na míru (vhodné, pokud chcete bezpečnost na podnikové úrovni s maximální kontrolou)
5. Taskade – Nejlepší pro pracovní prostor v reálném čase pro úkoly, poznámky a spolupráci na videích
Prozkoumal jsem Taskade, vzdálený pracovní prostor založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby zvýšil produktivitu a spolupráci. Jeho přizpůsobitelní agenti umělé inteligence mohou automatizovat úkoly, jako je plánování, výzkum uživatelských osobností, psaní e-mailů a brainstorming obsahu, což zní slibně, ale v praxi se mi to zdálo poněkud omezené.
Zatímco Jira je určena pro detailní úkoly v oblasti vývoje softwaru, jako je podrobné sledování projektů a řešení chyb, Taskade se zaměřuje na širší spektrum potřeb v oblasti produktivity. V ClickUp jsme ji používali ke správě pracovních postupů – od denních stand-upů po produktové sprinty –, ale zjistili jsme, že její funkce mohou postrádat hloubku a strukturu potřebnou pro komplexní projekty.
Flexibilní šablony Taskade nabízejí větší přizpůsobivost než rigidní nastavení Jira a funkce „Instant Demo“ pomáhá novým uživatelům rychle nastavit vzorové projekty. Tento návod však týmy plně nepřipraví na složitosti reálného světa ani na škálování.
Prodejní týmy mohou ocenit Taskade při zaškolování nových zaměstnanců a správě kontaktních workflow, ale široké zaměření platformy znamená, že není dostatečně specializovaná pro hlubší potřeby projektového řízení.
Na rozdíl od jiných alternativ Jira, které se zaměřují výhradně na řízení projektů, je Taskade spíše obecná platforma pro produktivitu kombinující úkoly, komunikaci a poznámky. Tento komplexní přístup sice zjednodušuje některé pracovní postupy, ale může být nedostatečný pro projektové manažery, kteří potřebují pokročilé sledování a podrobné reporty.
Nejlepší funkce Taskade
- Integrujte více než 200 aplikací pro plynulý pracovní postup napříč různými nástroji, včetně GitHub a GitLab pro vývoj softwaru a Figma.
- Brainstormujte, vytvářejte osnovy a mapujte vše pro své úkoly a poznámky pomocí AI asistenta pro psaní a úkoly.
- Používejte přizpůsobitelné šablony pro SOP, projektové sprinty a kalendáře obsahu, které odpovídají osobnosti vaší značky a tónu komunikace.
Omezení Taskade
- Nabízí menší flexibilitu při vytváření vlastních databází, tabulek, stránek a pokročilých pracovních postupů, a proto nemusí vyhovovat specifickým potřebám všech uživatelů.
- Chybí mu pokročilé možnosti, jako je přidávání obrázků a videí nebo vytváření složitých tabulek.
Pokud váháte, kterou platformu použít, Taskade nebo ClickUp, tato recenze na Redditu jasně rozlišuje mezi těmito dvěma:
Ceny Taskade
- Zdarma: 0 $ (ideální pro uživatele, kteří s projektovým řízením teprve začínají)
- Taskade Pro: 8 $ měsíčně na uživatele (ideální pro společnosti, které chtějí přístup k prémiovým funkcím a neomezené AI)
- Taskade for Teams: 16 $ za měsíc na uživatele (ideální pro týmy, které chtějí spolupracovat v neomezeném počtu pracovních prostorů)
6. Zendesk – Nejlepší pro integraci zákaznického servisu do projektového řízení
Zendesk je známý především jako software pro zákaznický servis, nikoli jako tradiční nástroj pro správu projektů. Na rozdíl od Jiry, která se zaměřuje na sledování projektů a problémů, systém ticketingu Zendesk konsoliduje dotazy zákazníků z e-mailů, chatu, sociálních médií a hovorů do jedné platformy.
Při řízení více vývojových týmů jsem používal pracovní prostor agentů Zendesk, abych mohl efektivně zpracovávat interakce s klienty. Příchozí dotazy se zobrazovaly v jednotném zobrazení, což mi umožňovalo rychle procházet zprávy a propojovat je s příslušnými projektovými tikety pro sledovatelnost – což je pracovní postup, který Jira příliš nepodporuje.
Zendesk se však hodí spíše pro zákaznickou zkušenost než pro komplexní správu projektů. Jeho nejlepší funkce jsou dostupné pouze v drahých placených tarifech, což ho činí méně atraktivním pro menší týmy nebo projekty zaměřené na vývoj.
Vyberu si Zendesk před jinými alternativami Jira? To záleží. Pro velké organizace, které upřednostňují CX, by to mohlo fungovat. Pro většinu projektových manažerů, kteří hledají agilní a cenově dostupné řešení, to však nestačí.
Integrace Zendesk + ClickUp
ClickUp se integruje se Zendeskem a pomáhá vám spravovat vaši doručenou poštu tím, že rychle vytváří, propojuje a přepíná mezi úkoly v ClickUp a tikety v Zendesk. Můžete přidávat informace o tiketech do svých úkolů v ClickUp, přiřazovat vlastníky a nastavovat termíny splnění ze Zendesk.
Vytvoření nebo propojení tiketu s úkolem automaticky přidá odkaz zpět na váš úkol v ClickUp. Navíc můžete k tiketu v Zendesk připojit libovolný počet úkolů v ClickUp, abyste měli snadný přehled o stavu a ID úkolu.
Nejlepší funkce Zendesk
- Od dodržování harmonogramu po dobu řešení – podívejte se přesně, jak si váš tým vede; využijte zjištěné informace k vyřešení problémů se službami, než se zvětší.
- Automaticky aktualizujte stavy úkolů, odesílejte oznámení nebo přiřazujte úkoly na základě konkrétních kritérií, abyste zefektivnili správu projektů.
- Spolupracujte s členy týmu na tiketech přidáváním interních poznámek a zjednodušením sdílení informací v rámci týmu.
Omezení Zendesk
- Používání Zendesk jako primární databáze zákazníků vyžaduje další úsilí, aby byla uživatelská data synchronizována s jinými systémy, což komplikuje správu více kontaktních záznamů na jednoho uživatele.
- Základní AI agenti jsou k dispozici u všech placených tarifů, ale užitečnější pokročilý AI doplněk je k dispozici pouze u tarifů Professional a Enterprise (a je poměrně drahý, stojí 50 $ za agenta za měsíc).
Zendesk sehrál klíčovou roli při modernizaci podpory naší organizace. Ve srovnání s naším předchozím řešením nabízí Zendesk přehlednost, snadné použití a monitorování metrik odpovídající našim potřebám. Díky vyhledávání, tagům a integraci znalostní báze jsme mohli rozšířit naše znalosti v oblasti technické podpory a poskytnout našim zákazníkům platformu, na které mohou najít odpovědi na své otázky.
Zendesk sehrál klíčovou roli při modernizaci podpory naší organizace. Ve srovnání s naším předchozím řešením nabízí Zendesk přehlednost, snadné použití a monitorování metrik odpovídající našim potřebám. Díky vyhledávání, tagům a integraci znalostní báze jsme mohli rozšířit naše znalosti v oblasti technické podpory a poskytnout našim zákazníkům platformu, na které mohou najít odpovědi na své otázky.
Ceny Zendesk
- Suite Team: 69 $ za agenta za měsíc (určeno pro pokročilé funkce v oblasti zákaznických služeb)
- Suite Growth: 115 $ za agenta za měsíc (vhodné pro správu rostoucích požadavků na zákaznický servis)
- Suite Professional: 149 $ za agenta za měsíc (ideální pro splnění základních požadavků zákazníků)
- Suite Enterprise: Ceny na míru (pokud máte specifické požadavky na zákaznickou podporu)
7. Wrike – Nejlepší pro komplexní projekty
Wrike nabízí robustní sadu funkcí pro správu projektů, včetně podrobného systému úkolů a funkcí pro vytváření reportů, které jsou komplexnější než ty, které obvykle poskytuje Jira. Z tohoto důvodu je to rozhodně jedna z alternativ Jira, kterou jsem vážně zvažoval.
Jednou z výhod oproti Jira je integrované sledování času ve Wrike, díky kterému již není nutné používat nástroje třetích stran, jako jsou Everhour nebo Harvest. To může zjednodušit správu času napříč projekty.
Výjimečnou funkcí je umělá inteligence Wrike, nazývaná Wrike Work Intelligence. Když jsem zahájil nový projekt, umělá inteligence mi navrhla úkoly na základě historických dat a podrobností projektu. Tyto návrhy sice pomohly urychlit fázi plánování, ale nebyly vždy přesné nebo úplné, takže jsem je musel pečlivě zkontrolovat a upravit, aby mi neunikly důležité úkoly.
Umělá inteligence může ušetřit čas, ale nenahrazuje důkladné plánování a praktické řízení. Funkce Wrike jsou užitečné, ale aby bylo možné je plně využít, je třeba věnovat pozornost detailům.
Integrace Wrike + ClickUp
ClickUp se integruje s Wrike, což vám umožní plynulý a bezproblémový přechod na ClickUp.
Nejlepší funkce Wrike
- Nastavte pravidla, spouštěče a automatická schválení pro časově náročné manuální úkoly, jako je změna termínů a zasílání upomínek.
- Automaticky sdílejte kontextové informace s vybranými schvalovateli a pomocí formulářů zjednodušte proces schvalování žádostí.
- Replikujte každodenní úkoly, jako jsou žádosti o volno a reference, pomocí Blueprints, což jsou šablony úkolů pro nové pracovní položky.
- Generujte a shrňujte obsah, předvídejte rizika, získejte návrhy úkolů a vytvářejte automatizaci pomocí AI.
Omezení Wrike
- Wrike má omezenou úložnou kapacitu, což představuje problém pro projekty zahrnující velké soubory, jako je produkce a publikování videí; toto omezení brání možnosti kontrolovat a revidovat velké video soubory přímo v rámci platformy.
- Rozsáhlost funkcí Wrike může být pro nové uživatele ohromující.
Wrike je velmi flexibilní, plně vybavený systém pro správu projektů a úkolů. Má všechny funkce, které hledám, jako je plánování, závislosti, přiřazení, termíny, projekty, složky. Zpočátku bylo systém značkování složek/projektů trochu obtížné pochopit, ale jakmile jsem to zvládl, uviděl jsem, jak je výkonný, a opravdu ho intenzivně používám.
Ceny Wrike
- Zdarma: 0 $ měsíčně na uživatele
- Team: 9,80 $ měsíčně na uživatele (ideální pro malé a střední týmy)
- Podnikání: 24,80 $ měsíčně na uživatele (vhodné pro střední a velké organizace)
- Enterprise: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru (vhodné pro společnosti, které hledají alternativy k Jira s pokročilými možnostmi přizpůsobení)
8. Notion – Nejlepší pro správu pracovních postupů zaměřených na obsah
Další na mém seznamu alternativ k Jira je Notion, aplikace pro zvýšení produktivity a pořizování poznámek. Nabízí nástroje pro plánování, organizaci a spolupráci na pracovních i osobních projektech v rámci jedné platformy. Můžete si vytvořit vlastní dashboard a přidat seznamy úkolů, časové osy, sledování pokroku a úkoly pro členy týmu.
Notion vyniká jako nástroj pro společnou dokumentaci pro správu služeb. Umožňuje týmům vytvářet a sdílet dokumenty související s projekty, jako jsou zápisy z jednání, často kladené otázky a osvědčené postupy, ve společné projektové wiki.
Zjistil jsem, že největší rozdíl mezi Notion a Jira je ten, že:
|Notion:Všestranný nástroj určený pro širší publikum, včetně firem všech velikostí, studentů a jednotlivců, kteří hledají integrovaný prostor pro správu své práce.
|Jira:Vhodnější pro technické týmy zapojené do základních cyklů softwarových projektů, které vyžadují nástroje pro plánování sprintů, komplexní pracovní postupy reprezentované pomocí tabulek Scrum a Kanban a integraci s dalšími vývojovými nástroji, jako jsou Bitbucket a Confluence.
Na této platformě mě obzvláště zaujal Notion AI. Když jsem začal pracovat na novém dokumentu, okamžitě jsem využil jeho šablony založené na umělé inteligenci, které pokrývaly celou řadu potřeb – od návrhu standardních operačních postupů až po SWOT analýzu.
Mohl jsem si vybrat šablonu, která nejlépe vyhovovala mým potřebám, a během několika minut začít doplňovat podrobnosti, což mi ušetřilo čas a námahu, protože jsem je nemusel vytvářet od nuly.
Tato funkce je obzvláště užitečná, když čelíte ohromující všestrannosti Notionu. Pokud se cítíte zahlceni, jednoduše začněte s šablonou, která vám ulehčí práci. Asistent vás interaktivně provede procesem, takže to nebude tak náročné.
Pokud jste součástí kreativní ekonomiky nebo malé designové agentury, která pracuje s více klienty, je pro vás ideální funkce pro správu projektů od Notion. Můžete vytvořit samostatné stránky pro každý projekt nebo klienta, kde budete ukládat cíle, pokyny pro značku a časové osy.
Funkce Notion
- Vytvořte a udržujte flexibilní a propojený wiki systém ve svém pracovním prostoru; organizujte znalosti, dokumentaci a procesy společnosti.
- Vytvářejte nové úkoly nebo přeměňujte položky na plánované úkoly, přidávejte zaškrtávací políčka do odrážkových seznamů, vytvářejte Kanban tabule a měňte nápady na čekající akce.
- Použijte Notion AI k analýze velkých datových sad za účelem získání poznatků, automatického vyplňování dokumentů akčními položkami, generování souhrnů a poznatků z obsahu a brainstormingu nápadů pro obsah a kampaně.
Omezení Notion
- Funkce „markup“ musí být plně aktivována, aby se vylepšily možnosti úprav a anotací v rámci designových portfolií.
- Tabulky v Notion nejsou uživatelsky přívětivé a měl jsem potíže s formátováním nebo prací se složitými daty.
Notion mi zpočátku nedával smysl, ale když mi to došlo, tak mi to opravdu došlo. Řídím své podnikání z Notionu, sleduji své návyky, sleduji své poznámky ke čtení a denní poznámky – vše je uloženo v Notionu. A s tím, jak se AI nástroje zlepšují, vidím, že moje používání Notionu jen roste.
Ceny Notion
- Zdarma: 0 $, navždy zdarma
- Plus: 10 $ měsíčně na uživatele (ideální pro malé týmy k plánování a organizaci)
- Podnikání: 18 $ za měsíc na uživatele (vhodné pro společnosti, které používají Notion k propojení několika nástrojů a týmů)
- Enterprise: Ceny na míru
Přidejte do svého pracovního prostoru doplněk Notion AI za 8 $ měsíčně na uživatele.
9. ProofHub – Nejlepší pro komplexní plánování projektů
ProofHub nabízí funkce, které zjednodušují správu úkolů, spolupráci a sledování projektů a poskytují ucelený přehled o úkolech, cílech a pokroku. Mezi alternativami Jira vyniká díky integrovaným nástrojům, jako jsou seznamy úkolů, časové rozvrhy a chat v aplikaci.
Na rozdíl od Jira, kde jsou seznamy úkolů vázány na problémy a časové rozvrhy vyžadují doplňky jako Tempo, ProofHub tyto funkce poskytuje nativně. Komunikace v Jira je omezena na komentáře k ticketům, což činí diskuse těžkopádnými, zatímco chat v aplikaci ProofHub a funkce „Oznámení“ pomáhají udržovat zainteresované strany informované a zapojené.
Pomocí oznámení jsem vytvořil cílené kanály, jako například „Aktualizace vývoje“, a naplánoval automatická připomenutí schůzek nebo termínů. Možnost členů týmu přidávat komentáře podporuje lepší obousměrnou komunikaci.
ProofHub však není dokonalý – některé funkce jsou ve srovnání se specializovanými nástroji spíše základní a rozhraní může být přeplněné častými oznámeními.
Celkově lze říci, že pro týmy, které potřebují úzce spolupracovat na projektech, jako je marketing nebo organizace akcí, je ProofHub schůdnou alternativou k Jira, ale s určitými kompromisy v oblasti použitelnosti.
Funkce ProofHub
- Vytvořte více verzí stejného dokumentu, sdílejte každou verzi s členy týmu a externími zúčastněnými stranami a uložte všechny historie verzí bezpečně na platformě pro budoucí použití.
- Prohlížejte a upravujte stávající úkoly nebo přidávejte nové pomocí tabulkového zobrazení, které vám poskytne zážitek podobný práci s tabulkovým procesorem.
- Sledujte všechny akce uživatelů pomocí protokolu aktivit ProofHub; sledujte v reálném čase, co se děje v různých účtech.
Omezení ProofHub
- ProofHub nativně nevytváří faktury za zaznamenaný čas, ale pro tuto funkci využívá integraci s externími platformami, jako jsou Freshbooks a Quickbooks.
- Ganttův diagram je obtížné nastavit a efektivně používat, což vede ke zvýšení času stráveného snahou o jeho správné fungování.
Zde je recenze G2 na ProofHub:
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $ měsíčně
- Ultimate Control: 99 $ měsíčně (vhodné pro správu práce na dálku se zvláštními požadavky na přizpůsobené přístupové role)
Oba balíčky mají paušální ceny a neúčtují poplatky za uživatele.
10. Assembla – Nejlepší pro integraci správy verzí
Další na seznamu je Assembla, cloudová platforma kombinující projektové řízení se správou zdrojového kódu (SCM) pro softwarové týmy.
Nabízí sledování úkolů, správu problémů a centralizovaný systém ticketingu s vizuálními projektovými tabulemi, které se automaticky aktualizují. Zdálo se nám, že se hodí pro vývojářské týmy zaměřené na efektivní spolupráci na kódu a správu verzí.
Na rozdíl od Jira, která vyžaduje pluginy pro integraci Git, SVN nebo Perforce, Assembla zahrnuje nativní podporu pro všechny tři, což šetří čas a další náklady.
Projekty jsou organizovány do prostorů – vyhrazených pracovních oblastí s oddělenými nástroji a členy –, což mému týmu pomohlo řídit více projektů bez zmatků.
Sledování úkolů, chyb a problémů je jednoduché, s přizpůsobitelnými pracovními postupy pro přiřazování, stanovení priorit a sledování pokroku.
Nabízí také několik zobrazení, jako jsou Gantt, Scrum, Waterfall a Kanban, což umožňuje flexibilitu při správě ticketů.
Rozhraní Assembla však může působit zastarale a méně intuitivně ve srovnání s novějšími nástroji a některé funkce postrádají hloubku.
Celkově funguje, pokud je vaší prioritou správa kódu, ale nemusí být nejvhodnější, pokud chcete moderní, komplexní řešení pro správu projektů.
Nejlepší funkce Assembla
- Vizualizujte své projekty a závislosti členů týmu pomocí běžných agilních metodik, jako jsou Kanban, Scrum, Gantt, Waterfall, Kanban a SAFe framework.
- Využijte vestavěnou funkci wiki a dokumentace k vytváření a údržbě projektové dokumentace, znalostních bází a uživatelských příruček.
- Nastavte důležité termíny pro skupinu hlavních úkolů v různých fázích realizace projektu pomocí milníků.
Omezení Assembla
- Nedostatečná podpora pro vyhledávání dokumentů, nástroje příkazového řádku a skriptování pro CI/CD pipeline.
- Platforma nenabízí dostatek možností pro rychlé uspořádání zobrazení, což vede k nepřehlednému rozhraní jak pro jednotlivé uživatele, tak pro týmy.
- Zatím bez asistence AI
Assembla umožňuje našemu týmu organizovat a provádět úkoly s plnou přehledností o tom, co každý dělá. Spolupráce je rozhodně její klíčovou funkcí. Vyzkoušeli jsme i jiná řešení, ale její funkce jsou výjimečné.
Ceny Assembla
- Assembla Cloud: 21 $ měsíčně za uživatele, fakturováno ročně (vhodné pro týmy, které potřebují cloudový systém správy verzí bez vlastních nasazení)
- Assembla Enterprise: Ceny na míru (vhodné pro větší organizace se specifickými požadavky na bezpečnost, dodržování předpisů nebo integraci)
11. Pivotal Tracker – Nejlepší pro agilní vývoj softwaru a spolupráci v reálném čase
Pivotal Tracker je agilní nástroj pro správu projektů, který stojí za zvážení mezi alternativami Jira pro softwarové týmy.
Nabízí seznamy nevyřízených úkolů, sledování oprav, automatický výpočet rychlosti a předpovědi dokončení projektu – funkce, které Jira nativně nezvládá. Rozhraní se soustředí na „příběhy“, které procházejí vývojovými fázemi.
Zjistil jsem, že jeho průvodce rozděluje práci na zvládnutelné části pro plánování iterací, což vyhovuje týmům, které striktně dodržují Agile.
Nastavení projektů zahrnovalo vytvoření podrobných uživatelských příběhů s kritérii přijatelnosti. Rozhraní typu drag-and-drop usnadňovalo přehodnocování priorit a příběhy bylo možné automaticky seskupovat do iterací na základě rychlosti a odhadů.
Tento nástroj však působí rigidně a je zaměřen především na puristy agilního přístupu, což může frustrovat týmy, které potřebují větší flexibilitu nebo širší pohled na projekty.
Pokud jste produktový tým zaměřený na iterativní zlepšování, Pivotal Tracker nabízí spolehlivou kontrolu nad vývojem, ale mimo tento rámec může působit omezujícím dojmem.
Nejlepší funkce Pivotal Tracker
- Najděte, co potřebujete, pomocí booleovského vyhledávání, které zvládá složité dotazy zahrnující více podmínek.
- Přetahujte makety, snímky a další soubory z počítače nebo je připojte z Disku Google pro snadné sdílení.
- Podrobně sledujte stav projektu prostřednictvím iterací, epik, vydání a dalších prvků pomocí reportů navržených tak, aby sdílely informace na buněčné úrovni.
Omezení Pivotal Tracker
- Pivotal Tracker není ideální pro řízení ve stylu Kanban, protože nepodporuje nativní zobrazení ticketů jako swimlanes, což nutí týmy používat náhradní řešení, jako jsou štítky a vlastní zobrazení.
- V situacích s velkým množstvím sprintů může vertikální seznam ticketů být příliš dlouhý, což ztěžuje jeho správu a prohlížení.
- Zatím není k dispozici integrace AI, což pro mě bylo velkým zklamáním.
Jako produktový vlastník oceňuji několik skvělých aspektů Pivotal Tracker: zobrazení, snadné vytváření ticketů a používání štítků. Pokud jde o zobrazení, mohu nastavit sloupce tak, abych na první pohled viděl stav aktuálního sprintu, spravovat priority v backlogu a přidávat tickety do iceboxu. Mohu také filtrovat podle práce přidělené jednotlivým vývojářům, což je užitečné při plánování sprintu.
Ceny Pivotal Tracker
- Zdarma: 0 $ (ideální, pokud máte až pět uživatelů a spolupracovníků na projektu)
- Enterprise: Ceny na míru
12. Bugzilla – Nejlepší pro správu softwarových sestavení
Bugzilla od Mozilly je open-source nástroj pro sledování chyb s některými agilními funkcemi pro správu projektů, což z něj dělá možnou alternativu k Jira.
Na rozdíl od Jiry, která se zaměřuje na široké spektrum projektového řízení, se Bugzilla věnuje hlavně sledování chyb s pokročilým vyhledáváním, přizpůsobitelnými poli a e-mailovými upozorněními.
Považuji za užitečné podrobné hlášení chyb – kroky k reprodukci, podrobnosti o prostředí, screenshoty –, ale rozhraní působí zastarale a méně intuitivně ve srovnání s moderními nástroji.
Prioritizace a kategorizace chyb podle závažnosti funguje dobře a sledování pokroku je jednoduché.
Kdybych vedl softwarový tým, zvážil bych Bugzillu, abych se vyhnul nevyřešeným chybám, ale její úzké zaměření a neohrabané uživatelské rozhraní mohou zpomalit širší úsilí v oblasti řízení projektů.
Nejlepší funkce Bugzilly
- Získejte barevný náhled na všechny záplaty spojené s chybou pomocí nástroje Patch Viewer; integrujte jej s Bonsai, CVS a LXR a získejte více informací.
- Buďte informováni o aktualizacích svého týmu z Bugzilly pomocí funkce „Sledovat“.
- Uložte si všechny své vyhledávání v zápatí každé stránky pro budoucí použití.
- Naplánujte si zasílání hlášení o chybách e-mailem v preferované frekvenci
Omezení Bugzilly
- Uživatelské rozhraní není intuitivní, což komplikuje navigaci a správu ticketů.
- Zatímco obrázky lze snadno připojit, platforma nepodporuje připojování videí, což omezuje typy médií, které lze sdílet a dokumentovat.
- Doufám, že jednoho dne přinesou nějaké funkce umělé inteligence.
Zde je názor uživatele Redditor na Bugzillu a její hlášení chyb:
Ceny Bugzilla
Tento nástroj je zdarma.
13. Hygger – Nejlepší pro stanovení priorit a správu projektů
Hygger je agilní nástroj pro správu projektů s Kanban tabulemi a Ganttovými diagramy, který se profiluje jako jednodušší alternativa k Jira.
Na rozdíl od Jiry, která vyžaduje rozsáhlé přizpůsobení, nabízí Hygger základní funkce bez větší složitosti – někdy se však může jevit jako příliš jednoduchý pro komplexní pracovní postupy.
Při náročných spuštěních jsem používal Eisenhower Box od Hyggeru k prioritizaci úkolů, což mi pomohlo oddělit urgentní práci od méně důležité. I když to přineslo určitou přehlednost, stále se jedná o manuální proces, který stres zcela neodstraňuje.
Hygger podporuje plánování sprintů pomocí story pointů, burndown grafů a metrik rychlosti, ale těmto funkcím chybí hloubka, kterou jsem viděl u vyspělejších nástrojů.
Integrace se Slackem a Google Drive usnadňuje komunikaci, ale celkově se Hygger hodí spíše pro menší projekty nebo týmy, které nepotřebují pokročilé funkce.
Nejlepší funkce Hyggeru
- Pomocí plaveckých drah zvýrazněte nejdůležitější úkoly na tabuli a rychle řešte překážky.
- Získejte pokročilé přehledy o nákladech projektu, výkonu týmu a celkovém pokroku.
- Zůstaňte v neustálém kontaktu s členy svého týmu prostřednictvím obousměrných komentářů, push notifikací a sdílení dokumentů.
Omezení Hyggeru
- Platforma postrádá možnosti přidávání vlastních textových polí v rámci úkolů; více polí, jako jsou hypotézy, kritéria přijatelnosti, řešení a úvahy, by bylo pro různé případy použití přínosné.
- Mobilní aplikace nepodporuje sprintové tabule, které mohou být pro určité typy týmů nezbytné.
Jsme malý tým softwarových vývojářů a produktových manažerů. Větší produkty, jako je JIRA, jsou příliš komplikované a ne vždy vyhovují našim potřebám. Poté, co jsme přešli na Hygger, se vše zjednodušilo. Hygger je jednoduchý produkt pro jednoduchý pracovní postup. Intuitivní a efektivní.
Ceny Hyggeru
- Zdarma
- Standard: 9 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: 18 $ za měsíc na uživatele (ideální pro velké týmy vyžadující pokročilé funkce pro správu projektů)
14. Backlog od Nulab – nejlepší pro sledování problémů
Backlog je komplexní nástroj pro správu projektů, který kombinuje sledování chyb, správu úkolů a kontrolu verzí. Ačkoli má za cíl nahradit Jira, zjistil jsem, že je vhodnější pro týmy, které nepotřebují příliš složité nastavení.
Díky integrovaným repozitářům Git a Subversion bylo snadné sledovat změny kódu vedle úkolů. Líbilo se mi, že jsem mohl odkazovat na úkoly v commit zprávách, což snížilo potřebu neustálých check-inů. Zaznamenávání problémů prostřednictvím e-mailu také věci urychlilo – ale v měřítku může být systém bez přísných konvencí trochu chaotický.
Použili jsme přizpůsobitelné šablony pro vytváření úkolů, což nám pomohlo vyhnout se psaní zdlouhavých SOP. Řízení přístupu v Backlogu bylo spolehlivé, zejména pro týmy spravující citlivé IP.
Má také něco, co Jira nemá: vestavěnou wiki s podporou Markdown. Je to užitečné pro jednoduchou dokumentaci, ale ve srovnání s robustnějšími nástroji pro správu znalostí to stále působí omezeně.
Celkově Backlog nabízí softwarovým týmům slušnou transparentnost, ale není to nejlepší volba, pokud vaše projekty vyžadují rozsáhlé přizpůsobení nebo složité pracovní postupy.
Nejlepší funkce Backlogu
- Plánujte a rozvrhujte úkoly, identifikujte potenciální překážky a sledujte postup v čase pomocí Ganttových diagramů.
- Rychle převádějte e-maily na úkoly nebo problémy, které lze řešit v Backlogu, aniž byste museli opustit svého e-mailového klienta.
- Vytvářejte a konfigurujte fáze pracovního postupu, přechody a stavy tak, aby odpovídaly jedinečným procesům a metodikám vašeho týmu.
Omezení backlogu
- Nastavení správy uživatelů je příliš složité
- Vlastní pole a šablony lze nastavit pouze na úrovni projektu, nikoli pro celou organizaci.
- Nelze nastavit vlastní oznámení, jako jsou upozornění na nezměněný stav tiketu po uplynutí určité doby.
- Nemají AI ani pro základní věci, jako je automatizace.
Produkt je přehledný a všechny přidané funkce mají jednoduché použití a usnadňují implementaci. Dobré uživatelské rozhraní, které testerům ušetří každodenní starosti spojené s hlášením chyb a závad.
Ceny Backlog
- Zdarma: 0 $ měsíčně (až 10 uživatelů) (ideální pro malé projekty)
- Starter: 35 $ měsíčně (až 30 uživatelů) (vhodné pro rostoucí týmy)
- Standard: 100 $ měsíčně (neomezený počet uživatelů) (vhodné pro středně velké společnosti)
- Premium: 175 $ měsíčně (neomezený počet uživatelů a projektů) (ideální pro větší společnosti)
15. Bitrix24 – Nejlepší pro komunikaci
Bitrix24 není jen nástroj pro správu projektů – je to komplexní platforma s CRM, správou úkolů, sledováním času, docházkou, chatem, videohovory a dokonce i tvorbou webových stránek. Proto se dostal na náš seznam alternativ k Jira.
Když jsem jej používal napříč odděleními, živý chat se ukázal jako užitečný pro aktualizace v reálném čase a rychlou zpětnou vazbu během vývoje produktu. Úkoly bylo možné aktualizovat za běhu, ale příliš mnoho funkcí na jednom místě znamenalo, že uživatelské rozhraní často působilo přeplněně a nepřehledně.
Sociální intranet s profily, lajky a komentáři přidal lidský rozměr. Pomohl našemu týmu zůstat informovaným a zlepšil morálku. Ale opět, pro čisté řízení projektů to někdy působilo jako přílišný šum kolem skutečné práce.
Bitrix24 funguje dobře, pokud chcete konsolidovat nástroje. Pokud je však vaší prioritou strukturované a cílené provádění projektů, nemusí to být nejjednodušší nebo nejintuitivnější volba na trhu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Vytvořte čtyři role úkolů: osoba, která úkol přidělila, osoba, které byl úkol přidělen (příjemce), osoby, které příjemci pomáhají (účastníci), a osoby, které musí být informovány (pozorovatelé).
- Shrňte všechny komentáře pod každým úkolem, abyste pochopili, o co jde a jaký je jeho aktuální stav, pomocí CoPilot, AI asistenta Bitrix24.
- Snadno nastavte online schůzku z chatu, úkolu, události v kalendáři nebo dokonce z potenciálního zákazníka nebo obchodu v Bitrix24 CRM.
Omezení Bitrix24
- Užitečné články nápovědy a zákaznická podpora jsou k dispozici pouze u některých placených balíčků, což omezuje přístup uživatelům s nižšími tarify.
- Systém zasílání zpráv je integrován s WhatsApp, ale funguje spíše jako aplikace call centra; chaty se po určité době nečinnosti automaticky zavírají a není možné znovu otevřít konverzaci se stejnou osobou.
Bitrix24 je komplexní nástroj pro automatizaci podnikových procesů. Používáme ho ve všech našich každodenních činnostech. Zahrnuje správu potenciálních zákazníků, správu obchodních příležitostí, správu úkolů, projekty, scrum, sprint, automatizaci a mnoho dalších funkcí. Je snadné ho implementovat ve všech odděleních.
Ceny Bitrix24
- Základní: 61 $ za organizaci za měsíc (ideální pro malé podniky)
- Standard: 124 $ za organizaci za měsíc (vhodné pro střední podniky)
- Professional: 249 $ za organizaci a měsíc (ideální pro větší podniky, které vyžadují pokročilé funkce pro správu projektů a integraci)
- Enterprise: 499 $ za organizaci za měsíc (určeno pro velké podniky, které potřebují vysokou úroveň přizpůsobení, zabezpečení a podpory)
Projděte si možnosti a vyberte si alternativu k Jira s rozvahou.
Každá z těchto alternativ Jira dokáže svým způsobem efektivně spravovat vaše projekty. Klíčem k výběru správného agilního nástroje pro správu projektů je však pochopení vašich konkrétních potřeb, jako jsou:
- Jaké typy vizualizací a reportů hledáte?
- Jaké role a oprávnění chcete pro svůj tým?
- Které týmy budou používat software pro správu projektů?
- Jak rozsáhlou integraci s jinými nástroji a službami potřebujete?
Jedná se o zásadní úvahy, protože investice do nástroje pro správu projektů je pro vaši firmu významným závazkem.
Špatná volba může narušit vaše provozní činnosti a být nákladná. Doporučuji vám proto důkladně prozkoumat alternativy k Jira. Využijte bezplatné zkušební verze nebo prozkoumejte bezplatné tarify, abyste mohli učinit informované rozhodnutí, které bude odpovídat potřebám vašeho projektu.
Nebo můžete vynechat hledání a zvolit ClickUp. Ne, vážně.
ClickUp je první aplikace pro správu projektů na světě, která sjednocuje komunikaci a správu práce a využívá umělou inteligenci k dosažení bezkonkurenční produktivity. Má všechny správné funkce, které vám pomohou standardizovat a škálovat osvědčené postupy správy projektů podle vašich představ.
Chcete-li začít hned využívat jeho výhody, zaregistrujte se zdarma na ClickUp.