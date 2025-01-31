13 nejvýznamnějších trendů v oblasti softwarového inženýrství, které je třeba sledovat v roce 2025

V roce 2024 se očekává, že tržby ze softwaru překročí úroveň před pandemií a dosáhnou téměř 700 miliard dolarů. Počet softwarových vývojářů po celém světě také do konce roku vzroste na 28,7 milionu.
To není překvapivé, vzhledem k tomu, že software je základem všech technologických pokroků, které pohánějí náš dnešní digitální život.
Navíc, s celkovým snižováním rozpočtů a prudce rostoucími očekáváními zákazníků, jsou podniky pod tlakem, aby dosahovaly svých cílů efektivněji, a dobrý software je pro to zásadní.
Tento blogový příspěvek se zabývá hlavními trendy v oblasti softwarového inženýrství v roce 2024. Začněme však přehledem současné situace v tomto odvětví.
Současný stav odvětví vývoje softwaru
Technologický sektor v roce 2023 ovládlo několik významných trendů v softwarovém průmyslu, které zdůraznily masivní změny v této oblasti.
Například generativní AI se dostala do mainstreamu a celosvětové kybernetické útoky s velkým mediálním ohlasem přinesly do popředí zájmu kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. Také odvětví blockchainu prošlo významnými změnami a společnosti SaaS pokračovaly v rozmachu.
Navzdory hospodářskému útlumu si mnoho podniků po celém světě uvědomilo význam digitální transformace a výrazně navýšilo své rozpočty na software a technologie.
Pokročilá softwarová řešení jsou vyhledávána a vytvářena a tento trend se v roce 2024 bude dále rozvíjet.
Svět softwarového inženýrství také prochází transformací díky přijetí generativních řešení pro kódování pomocí umělé inteligence, důrazu na vývoj zaměřený na uživatele a růstu platforem s nízkými nebo žádnými požadavky na kódování. Agilní principy jsou dnes relevantnější než kdykoli předtím.
Dnes používáme nástroje založené na umělé inteligenci a platformy bez kódu v celém vývojovém procesu, od generování kódu a opravy chyb až po nasazení softwaru.
13 trendů v oblasti softwarového inženýrství
Zde je náš pohled na nejvýznamnější trendy v oblasti softwaru, které budou v tomto roce ovlivňovat způsob, jakým vyvíjíme, nasazujeme a pracujeme s technologiemi.
1. Rostoucí obavy o bezpečnost ve vývoji softwaru
Vývoj softwaru se vyvinul tak, že upřednostňuje flexibilitu, rychlost a schopnost reagovat na potřeby zákazníků, a to přechodem od tradičních, rigidních vývojových cyklů k agilním metodikám.
Kromě toho integrace umělé inteligence do vývojového procesu mění způsob, jakým vývojáři programují, testují a nasazují aplikace. Algoritmy strojového učení (ML) automatizují rutinní úkoly, zvyšují kvalitu kódu a předpovídají potenciální problémy.
S rostoucí integrací softwaru do každodenních operací napříč odvětvími se zvyšuje i počet kybernetických hrozeb. V této souvislosti se bezpečnost stává nezbytnou investicí, protože softwarové systémy musí být chráněny před neoprávněným přístupem a krádeží dat.
Toto tvrzení podpořují i výzkumy. Od začátku pandemie COVID-19 bylo každý den hlášeno téměř 4 200 kybernetických útoků.
Podle společnosti Verizon bylo 24 % všech narušení bezpečnosti v roce 2023 způsobeno útoky ransomwaru, které postihly spustitelné soubory nebo dynamické knihovny v softwaru založeném na systému Windows. Další studie o kybernetické bezpečnosti uvádí, že 48 % podniků hlásí meziroční nárůst kybernetických útoků.
Kybernetické pojištění prokázalo svou hodnotu v reakci na neustále se vyvíjející hrozby v posledních letech, přičemž pojistné v USA vzrostlo v roce 2023 o 50 %. Očekává se, že tento trh poroste z 10,3 miliardy dolarů v roce 2023 na 17,6 miliardy dolarů v roce 2028.
Aby měly podniky nárok na kybernetické pojištění nebo získaly výhodnější pojistné, musí prokázat, že dodržují osvědčené postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Patří sem bezpečné postupy při programování, pravidelné bezpečnostní audity, šifrování a dodržování norem, jako je ISO 27001 nebo rámec NIST.
Tento nárůst kyberkriminality také vedl ke strategickému posunu směrem ke konsolidaci softwarových nástrojů. Podniky nyní upřednostňují méně početné, ale bezpečnější nástroje pro správu svých operací, aby snížily riziko útoku, které může představovat použití více řešení.
All-in-one platformy, jejichž příkladem jsou řešení jako ClickUp, nabízejí integrované funkce, které zefektivňují provoz a zvyšují bezpečnost tím, že minimalizují složitost a zranitelnost při práci s více systémy.
2. Umělá inteligence (AI) mění vývoj softwaru
Umělá inteligence již není jen módním pojmem, ale nedílnou součástí našich životů, zejména v oblasti moderního vývoje softwaru. Technologie umělé inteligence definovala nové standardy výkonu a obchodní efektivity v různých odvětvích, od automatizovaných revizí kódu až po prediktivní algoritmy.
Například:
- Ve farmaceutickém výzkumu umělá inteligence urychluje proces objevování nových léků tím, že předpovídá účinnost sloučenin, což vede k rychlejším vývojovým cyklům.
- Umělá inteligence předpovídá stav zásob potřebný k uspokojení výrobní poptávky, optimalizaci skladových zásob a snížení plýtvání.
- V oblasti vzdělávání může AI automatizovat hodnocení konkrétních úkolů, čímž uvolní pedagogům ruce, aby se mohli soustředit na výuku.
Generativní AI, rostoucí trh
Mezi nejvýznamnější průlomy konce roku 2022 patřila generativní umělá inteligence v podobě ChatGPT, která nám představila generování obrázků, textu a kódu pomocí umělé inteligence. Využití generativní umělé inteligence bude i nadále jedním z nejvýznamnějších trendů v oblasti softwarového inženýrství, protože ChatGPT a další platformy budou v budoucnu uvádět na trh sofistikovanější verze.
Více podniků zavádí umělou inteligenci
Věděli jste, že počet patentů v oblasti umělé inteligence roste od roku 2000 každoročně o 34 %? To naznačuje, že kromě výzkumných a analytických institucí budou umělou inteligenci v nějaké formě do svých obchodních struktur po celém světě zavádět i ostatní odvětví.
Kromě toho roste zájem o etickou AI, jehož cílem je zajistit, aby se systémy AI v digitálním světě chovaly eticky.
Vítáme softwarové aplikace nové generace díky umělé inteligenci
Nástroje umělé inteligence pro vývojáře, jako jsou GitHub Copilot a OpenAI, se staly sofistikovanějšími. Nabízejí vylepšené funkce pro vytváření funkčně pokročilých aplikací s novými funkcemi a optimalizacemi, jako jsou generativní soupeřící sítě (GAN), AutoML a kvantizace pro vývojové týmy.
Projektové řízení založené na umělé inteligenci se dostává do popředí
Software pro řízení projektů zefektivňuje pracovní postupy, zlepšuje rozhodování a optimalizuje výsledky projektů.
Řešení ClickUp pro řízení projektů softwarových týmů zjednodušuje vývojový cyklus díky komplexní pracovní platformě. Spojuje dohromady mezifunkční týmovou práci, nástroje a znalosti a zajišťuje sledování pokroku v reálném čase a správu sprintového backlogu.
Navíc můžete urychlit vývoj aplikací a dokumentaci pomocí nástrojů ClickUp Brain založených na umělé inteligenci, které generují nápady na produkty, plány a úkoly pro tým v rámci platformy. Může také vytvářet automatické aktualizace a standupy, přepisovat konverzace, shrnout dlouhé dokumenty s požadavky a mnoho dalšího!
S rostoucím počtem případů využití umělé inteligence a tlakem na udržení kroku s poptávkou po službách a nástrojích založených na umělé inteligenci bude jedním z rostoucích trendů v oblasti softwarového inženýrství přechod podniků k bezkódovému řízení projektů a nástrojům pro vývoj umělé inteligence, které do konce roku 2024 pokryjí nejméně 30 % automatizačních iniciativ.
3. Bezserverové výpočty a mikroslužby posilují dominanci cloud computingu
Cloud computing označuje IT zdroje dodávané přes internet na základě poptávky.
Umožňuje uživatelům využívat sdílený fond úložišť, serverů, databází, analytických nástrojů atd. podle potřeby, aniž by museli přímo spravovat základní infrastrukturu.
Jedním z nejvýznamnějších trendů v oblasti softwarového inženýrství v posledních několika letech byl exponenciální nárůst využívání cloudu, v čele s Amazon Web Services. S tržním podílem 32 % nabízí vysoce výkonné výpočetní služby, které jsou škálovatelné, flexibilní a cenově dostupné pro veřejný sektor, malé a střední podniky, startupy i velké společnosti.
Dopad cloud computingu na vývoj softwaru je obrovský.
Cloudové technologie pomohly podnikům všech velikostí experimentovat, měnit směr a škálovat způsobem, který byl dříve možný pouze pro velké podniky s obrovskými rozpočty.
Mezi výhody cloud computingu patří:
- Cloud computing eliminoval náklady, které obvykle vznikají v souvislosti se síťovým vybavením, fyzickými servery a úložnými řešeními. Díky modelu platby podle skutečného využití platíte pouze za to, co skutečně využijete.
- Flexibilita cloudových zdrojů také znamená, že můžete experimentovat s různými konfiguracemi, architektonickými styly a technologiemi (AI a ML) bez rizika zbytečných investic.
- Můžete rychle škálovat své aplikace nahoru nebo dolů podle poptávky, aniž byste museli investovat do fyzického hardwaru. Tato elasticita pomáhá efektivně zvládat měnící se pracovní zátěž.
Růst cloud computingu patří mezi významné trendy v oblasti softwarového inženýrství v tomto roce; globální trh cloud computingu do roku 2028 překročí hodnotu 1 266,4 miliardy dolarů. V návaznosti na potenciál umělé inteligence bude závislost na cloud computingu v roce 2024 pokračovat v růstovém trendu s řadou klíčových vývojových změn:
Tři vývojové trendy, na které se můžete těšit:
a. Bezserverové výpočty
Bezserverové výpočty poskytují backendové služby na základě skutečného využití, čímž vývojáře zbavují odpovědnosti za správu serverů a další infrastruktury.
Je to užitečné pro vytváření a nasazování nákladově efektivních, agilních a cloudových aplikací, které lze škálovat. Všechny přední platformy cloudových služeb – AWS, Google, Microsoft Azure a IBM – dnes nabízejí bezserverové platformy. Jedním z rostoucích trendů v oblasti softwarového inženýrství v nadcházejících letech bude rozšíření bezserverového výpočtu.
S rozšiřováním bezserverového výpočetního výkonu však roste i počet případů narušení bezpečnosti. IT průmysl proto začal využívat nejnovější technologie a nezávislé služby pro testování zranitelnosti.
Pokročilé nástroje, jako jsou PureSec, Aqua a Snyk, se stávají běžnou součástí ochrany před zranitelností a narušením bezpečnosti v bezserverových aplikacích.
b. Mikroslužby
Architektura mikroslužeb je základním konceptem cloud computingu. Klade důraz na vývoj aplikací jako souboru malých, autonomních služeb, z nichž každá běží ve svém vlastním procesu a komunikuje pomocí odlehčených mechanismů, často HTTP API zdrojů.
Tento princip návrhu dokonale odpovídá požadavkům cloudových prostředí na škálovatelnost, flexibilitu a efektivitu.
Využívají možnosti cloudu k dynamické distribuci systémových komponent mezi různé servery a regiony, čímž zvyšují odolnost systému, toleranci chyb a globální dostupnost.
Tento architektonický styl usnadňuje rychlý, postupný vývoj a nasazování a umožňuje podnikům zvolit model cloudového řešení s platbami podle skutečného využití, což optimalizuje provozní náklady a umožňuje efektivní správu zdrojů.
c. Vývoj hybridních a multi-cloudových řešení
Dny univerzálních cloudových řešení jsou dávno pryč. Díky rostoucím trendům v oblasti softwarového inženýrství v hybridních a multicloudových prostředích si nyní mohou podniky vybrat optimální cloudové zdroje pro konkrétní pracovní zatížení, čímž snižují redundanci, zvyšují odolnost a omezují závislost na jednom dodavateli.
Zatímco hybridní cloudový model zahrnuje kombinaci soukromých a veřejných cloudových služeb, multi-cloudový model zahrnuje dvě nebo více veřejných cloudových služeb. Umožňují podnikům přizpůsobit svou IT infrastrukturu podle aktuálních potřeb a cílů.
Výzkumy ukazují, že v roce 2024 dosáhne interoperabilita a přenositelnost hybridních a multi-cloudových řešení 45 %, což zlepší nákladovou efektivitu, sníží rizika a zvýší flexibilitu o 75 %.
4. Vzestup platforem s nízkými nebo žádnými požadavky na programování demokratizuje tvorbu softwaru
Přechod od tradičních vodopádových modelů k iterativní agilní metodice vývoje softwaru znamenal v tomto odvětví zásadní změnu. Tento proces však může stále narážet na překážky a zpoždění způsobené problémy, jako je nedostatek kvalifikovaných vývojářů.
Abychom tuto mezeru zaplnili a učinili vývoj softwaru agilnějším, flexibilnějším a odolnějším vůči budoucím změnám, jsme svědky inovací a nových trendů v softwarovém inženýrství, které se postupně ujímají.
Mluvíme o platformách s nízkým a žádným kódováním – různých nástrojích pro vývoj softwaru, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily tvorbu aplikací.
Low-code platformy, jeden z nejzajímavějších trendů v oblasti softwarového inženýrství, vyžadují minimální programování k vytváření inovativních softwarových aplikací. Umožňují vám používat grafická uživatelská rozhraní a konfigurace namísto tradičního ručního programování.
Netechnicky zdatní uživatelé nyní mohou vytvářet aplikace pomocí low-code vývoje bez psaní kódu, pomocí komponent typu drag-and-drop a modelově řízené logiky prostřednictvím vizuálního rozhraní. V roce 2024 budou kombinované výhody low-code a no-code platforem dále revolučně měnit vývoj softwaru:
- Díky minimalizaci potřeby specializovaných znalostí v oblasti kódování můžete ušetřit náklady spojené s najímáním zkušených vývojářů.
- Podniky se mohou rychle přizpůsobit změnám na trhu nebo interním požadavkům tím, že rychle aktualizují aplikace nebo vytvářejí nové, aby vyhověly nově vznikajícím potřebám.
- Tyto platformy mají vestavěné funkce pro zajištění souladu s předpisy a zabezpečení, které zaručují, že aplikace splňují průmyslové standardy a předpisy.
- Díky základní cloudové infrastruktuře a modulárnímu designu lze software vytvořený pomocí těchto technologií snadno škálovat, aby vyhovoval rostoucí uživatelské základně.
Integrace funkcí robotické automatizace procesů (RPA) do platforem s nízkými a nulovými požadavky na kódování
RPA automatizuje opakující se a rutinní úkoly a odhaduje se, že tento trh do roku 2030 dosáhne hodnoty 30,85 miliardy dolarů, přičemž v letech 2024 až 2030 poroste průměrným ročním tempem 38,2 %.
Integrace RPA do platforem s nízkými nebo žádnými požadavky na kódování může usnadnit rychlou a kompatibilní digitalizaci v rychle se rozvíjejících odvětvích.
5. DevSecOps integruje bezpečnost do vývojového cyklu jako novou normu
DevSecOps, zkratka pro vývoj, bezpečnost a provoz, je přístup k kultuře, automatizaci a návrhu platforem, který integruje bezpečnost do každé fáze životního cyklu vývoje softwaru.
V roce 2024 musíte upřednostnit DevSecOps kvůli rostoucí složitosti a sofistikovanosti kybernetických hrozeb.
Tradiční procesy DevOps do značné míry přijaly agilní filozofii a kladou důraz na průběžnou integraci a nasazování pro lepší spolupráci mezi týmy.
Testovací fáze na konci cyklu vývoje softwaru však ne vždy zahrnovala nezbytné bezpečnostní postupy, což vystavovalo finální produkt riziku úniku dat, problémům s oprávněními, nezabezpečeným pluginům a dalším závažným zranitelnostem.
DevSecOps tento problém zmírňuje a vybavuje vás prostředky k opravě bezpečnostních problémů v kódu v reálném čase. Výsledkem je standardně bezpečný produkt a úplná sledovatelnost toho, jak je vytvořen.
Navíc s příchodem generativní umělé inteligence mohou týmy DevSecOps snadno držet krok s rostoucí rychlostí nasazování cloudových aplikací a chránit digitální aktiva ve stále více propojeném světě.
6. Progresivní webové aplikace (PWA) a mikroslužby přinášejí revoluci v škálovatelnosti webu
PWA, které byly představeny v roce 2015, jsou i dnes důležité a přepisují standardy vývoje a nasazování webových aplikací.
PWA jsou aplikace dodávané prostřednictvím webu, vytvořené pomocí HTML, CSS a JavaScriptu, které jsou určeny pro práci na jakékoli platformě používající standardní prohlížeč. Představte si je jako křížence mezi webovými stránkami a aplikacemi specifickými pro danou platformu.
PWA poskytují uživatelům zážitek podobný aplikacím s funkcemi, jako je dostupnost offline, push notifikace a přístup k hardwaru zařízení. Mohou také integrovat nativní funkce zařízení, jako jsou platební metody, fotoaparáty a biometrie.
PWA nacházejí uplatnění v konkrétních odvětvích
V průběhu let se PWA staly nejoblíbenější volbou pro bezhlavý front-end vývoj e-commerce a podnikových aplikací.
Tento trend je primárně poháněn flexibilitou a uživatelským zážitkem těchto aplikací, což z nich činí atraktivní volbu pro firmy, které chtějí posílit svou online přítomnost. Pomáhají společnostem snížit zatížení serverů a náklady na vývoj, zatímco uživatelé je mají rádi, protože jsou lehčí než nativní aplikace a mají lepší uživatelský zážitek.
Na druhou stranu decentralizovaná a odolná povaha technologie blockchainu nabízí robustní vrstvu zabezpečení pro PWA, usnadňuje inteligentní smlouvy a neměnné záznamy a zajišťuje ověření identity.
Očekává se také, že s tím, jak se technologie blockchainu stávají více zaměřené na uživatele, PWA by mohly urychlit jejich vývoj.
Mikroslužby ve vývoji PWA nabývají na významu
Vzhledem k tomu, že softwarový průmysl směřuje k modulárnějším, servisně orientovaným architekturám, musí vývojáři PWA přijmout přístup založený na mikroslužbách, aby mohli vytvářet, nasazovat a testovat aplikace a přímo těžit z elasticity a distribuované povahy cloudu.
Vzhledem k tomu, že každá služba v aplikaci je zpracovávána samostatně, je přidávání nových aktualizací nebo funkcí do PWA snazší. Změny v jedné mikroslužbě nemají přímý dopad na ostatní, což umožňuje rychle reagovat na měnící se potřeby moderních uživatelů.
7. Internet věcí (IoT) a edge computing se spojují a přinášejí novou definici inteligentního bydlení
IoT označuje síť fyzických objektů nebo „věcí“ vybavených senzory, softwarem a dalšími novými technologiemi, které se připojují k jiným zařízením a systémům přes internet a vyměňují si s nimi data.
IoT se v uplynulém desetiletí posunulo od pouhých akademických diskusí k praktickým aplikacím v různých odvětvích – od zdravotnictví a zemědělství po výrobu a vzdělávání. Podle společnosti Mordor Intelligence vzroste tržní hodnota technologie IoT do roku 2026 na 1,39 bilionu dolarů.
Komoditizace technologií pro chytré domácnosti
V roce 2024 bude díky domácí automatizaci IoT domácnosti ultrainteligentní, efektivnější a lépe reagující na potřeby svých obyvatel.
Do konce tohoto roku bude po celém světě připojeno více než 207 miliard zařízení, z nichž velkou část budou tvořit domácí spotřebiče.
Zde je několik důvodů, proč by softwaroví inženýři měli věnovat pozornost vývoji IoT:
a. Udržitelný internet věcí se stává cirkulárním
V oblasti domácí automatizace roste poptávka po ekologických a energeticky účinných řešeních. Můžete vytvářet zařízení IoT, která využívají obnovitelné zdroje energie, a potenciálně tak otevřít nové trhy a zákaznické základny.
b. Pokroky v oblasti edge computingu
Technologie edge computingu zpracovávají a analyzují data IoT v místě, kde jsou shromažďována, namísto jejich odesílání do cloudu ke zpracování. Tím se minimalizují zpoždění a zlepšuje se odezva.
S rostoucím počtem zařízení IoT v domácnostech bude mít přednost potřeba zpracování v reálném čase a snížení latence.
Zvažte začlenění edge computingu do architektury IoT, zejména u aplikací vyžadujících okamžitou zpětnou vazbu, jako jsou nouzová upozornění nebo bezpečnostní systémy.
c. Zvýšený důraz na bezpečnost a ochranu soukromí
S rostoucí popularitou domácí automatizace je třeba upřednostnit zavádění robustních bezpečnostních opatření, včetně šifrování typu end-to-end a pravidelných aktualizací softwaru, aby byli uživatelé chráněni před kybernetickými hrozbami. Zajistěte, aby zařízení IoT splňovala zákony na ochranu soukromí, jako je například GDPR v Evropě.
8. Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) posouvají hranice uživatelské zkušenosti
Zatímco AR překrývá reálný svět digitálním obsahem a vytváří tak nové vnímání reality, VR vytváří zcela pohlcující virtuální prostředí, které nahrazuje reálný svět.
Rostoucí popularita obou technologií vyžaduje osvojení nových dovedností v oblasti vývoje softwaru, aby bylo možné vytvářet hluboce pohlcující zážitky prostřednictvím sofistikované grafiky a haptické zpětné vazby.
AR/VR vylepšuje spolupráci v oblasti řízení životního cyklu produktů
Hlavní cíle digitální výroby jsou jasné: zlepšit kvalitu, optimalizovat provozuschopnost a minimalizovat dodací lhůty. V roce 2024 se technologie AR/VR stanou klíčovými prvky pro dosažení těchto cílů.
Například technologie AR může pomoci pracovníkům na montážní lince tím, že na fyzické komponenty překrývá digitální pracovní pokyny. To jim umožňuje vizualizovat potenciální úpravy a vylepšení, což usnadňuje rychlejší rozhodování.
VR umožňuje geograficky rozptýleným týmům chodit, mluvit a pracovat ve sdíleném virtuálním prostoru, což podporuje okamžitou zpětnou vazbu v reálném čase. Tento koncept se nazývá imerze, pocit fyzické přítomnosti v nefyzickém světě.
Technologie AR/VR nacházejí uplatnění v různých odvětvích
Ačkoli to není bez výzev, včetně nákladů na hardware a nutnosti širokého přijetí, potenciální výhody technologií AR/VR v různých odvětvích jsou nepopiratelné. Například:
- Chirurgové používají AR k vizualizaci dat v reálném čase během zákroků, přičemž překrývají důležité informace, jako jsou CT skeny, přímo na tělo pacienta, čímž zvyšují přesnost a zlepšují výsledky. Simulace VR umožňují studentům medicíny a odborníkům procvičovat složité chirurgické zákroky v prostředí bez rizika.
- Ve vzdělávání může VR přenést studenty na historická místa, simulovat složité vědecké jevy a nabídnout praktické zkušenosti s virtuálními laboratořemi, čímž se učení stává dynamičtější a přístupnější.
- VR hry poskytují plně pohlcující zážitek, který hráče přenese přímo do herního prostředí. Naproti tomu AR hry spojují digitální prvky se skutečným světem, jak je vidět v populárních hrách, které proměňují procházky po okolí v interaktivní dobrodružství.
- V cestovním ruchu umožňuje VR lidem virtuálně navštívit vzdálená místa z pohodlí jejich domovů a nabízí 360stupňové prohlídky památek, muzeí a přírodních divů. Aplikace AR vylepšují fyzické cestování tím, že poskytují překryvy informací v reálném čase a překlady na chytrých zařízeních, čímž obohacují zážitek z cestování.
9. Technologie 5G urychluje tempo inovací v oblasti softwaru
5G je pátá generace mobilních sítí. Je navržena tak, aby propojila téměř vše, od zařízení přes stroje až po předměty každodenní potřeby. S rostoucí popularitou sítí 5G v roce 2024 budeme mít mnohem rychlejší internet s mnohem spolehlivější dostupností a nízkou latencí.
To má zásadní dopad na vývoj softwaru, zejména na vytváření mnohem složitějších a funkčně bohatších aplikací, než jaké jsme dosud znali.
Dopad 5G na vývoj IoT
5G umožňuje připojení více zařízení současně a komunikaci v reálném čase, což umožňuje nasazení komplexních aplikací IoT v oblastech, jako jsou chytrá města, průmyslová automatizace a monitorování zdravotnictví.
Tato technologie navíc podporuje mnoho připojení na kilometr čtvereční a zajišťuje násobný nárůst počtu zařízení IoT.
Změna podoby edge computingu
Nízká latence 5G je také ideální pro aplikace edge computingu. Díky tomu, že zpracování dat probíhá blíže ke zdroji dat než v centralizovaném hubu, může docházet k analýze dat v reálném čase, což umožňuje mnohem rychlejší rozhodování s většími objemy dat.
Technologie 5G zvyšuje technickou vyspělost systémů IoT a obohacuje ekosystém tím, že klade důraz na uživatelský zážitek.
10. Dopad blockchainu sahá daleko za hranice kryptoměn
Technologie blockchain je decentralizovaná distribuovaná účetní kniha, která ukládá data globálně na tisících serverech a umožňuje síti uživatelů kontrolovat a aktualizovat data v reálném čase.
Tato technologie ztěžuje jednotlivým uživatelům převzetí kontroly nad sítí. Blockchain zvyšuje důvěru uživatelů a snižuje celkové provozní náklady.
Většina diskuzí kolem této technologie se soustředila na kryptoměny. Má však také pozitivní vliv na vývoj softwaru. Výzkumný článek společnosti Deloitte uvádí, že blockchain je pro 55 % organizací jednou z pěti nejdůležitějších strategických priorit.
K tomu existuje dobrý důvod.
Systémy softwaru orientovaného na blockchain (BOS) jsou robustní a bezpečné. Data v těchto systémech jsou duplikována a ukládána v tisících počítačových systémech, což zvyšuje bezpečnost dat. K dispozici je také záznam transakcí a kryptografie s veřejným klíčem, která přidává další vrstvu bezpečnosti dat.
Získává si uznání v různých odvětvích
V roce 2024 bude blockchain i nadále podporovat transparentnost dodavatelského řetězce tím, že bude nabízet nezměnitelný záznam transakcí. To umožní sledovat výrobu, přepravu a příjem produktů v dodavatelském řetězci, což sníží rizika a zlepší celkovou provozní efektivitu.
Blockchain chrání a zabezpečuje data ze zdravotnictví a genomiky, čímž zlepšuje sledování nemocí a epidemií. Tato technologie také nabízí bezpečný a nezfalšovatelný způsob správy digitálních identit. Je užitečná v situacích, které vyžadují ověření identity, jako jsou například služby elektronické veřejné správy.
Kromě toho blockchain umožňuje finanční transakce v reálném čase a zrychluje platební procesy napříč odvětvími.
11. Nové jazyky se stávají průkopníky budoucnosti programování
I když vývojáři nepřestali studovat univerzální programovací jazyky, jako jsou Java, C, Ruby a Dart, letos se na scénu dostávají některé nové. Swift, Rust a Go jsou novými přírůstky v životě softwarového vývojáře. Jsou podporovány a vyvíjeny technologickými giganty Apple, Mozilla a Google.
Aplikace vytvořené pomocí těchto jazyků jsou přístupnější z hlediska nasazení a údržby, poskytují rychlý výkon a zajišťují optimalizaci napříč zařízeními. Jsou také známé tím, že se snadněji učí a ovládají.
TypeScript září
Pozornost vývojářů však přitahuje ještě jeden programovací jazyk, a to TypeScript.
Typescript je varianta jazyka Javascript s dodatečnou syntaxí, která umožňuje používat statické typování, pokročilá rozhraní a nástroje jako kontrola typů a automatické doplňování, díky čemuž je TypeScript ideální pro vývoj backendových webových aplikací.
Dalším důvodem, proč se přidat k vlně TypeScriptu, je zlepšení kvality kódu. Díky funkci statické kontroly typů vám umožňuje včas zachytit chyby, čímž se kód stává čitelnějším a snáze udržovatelným. Tento programovací jazyk je proto ideální volbou pro rozsáhlé projekty obsahující velké množství řádků kódu.
Python nadále dominuje
Python zůstává i v roce 2024 oblíbeným programovacím jazykem, který je preferován pro svou jednoduchost, univerzálnost a silnou podporu knihoven. Průzkum Stack Overflow jej označil za nejžádanější jazyk, který se vývojáři chtějí naučit. Python je široce používán v oblasti umělé inteligence, analýzy dat a vědeckých výpočtů.
Jeho rozsáhlá knihovna, kterou lze snadno integrovat do kódu, nabízí obrovské možnosti vývoje webových a desktopových aplikací.
Strategický význam jazyka Python v moderním vývoji softwaru nelze podceňovat. Nadále umožňuje vytvářet agilnější, odolnější a uživatelsky orientovaná digitální řešení.
12. Outsourcing se stává strategickým nástrojem pro vývojáře softwaru
Mnoho podnikových softwarových společností by mělo v roce 2024 zaznamenat nárůst tržeb v hodnotě 10 miliard dolarů.
Od 90. let 20. století je outsourcing v softwarovém průmyslu oblíbenou strategií. Společnosti po celém světě využívají odborné třetí strany z zemí jako Indie a Filipíny, které se starají o konkrétní aspekty procesu vývoje softwaru.
Je to vynikající způsob, jak se spojit s globálními talenty, a je to nákladově efektivnější než najímání interních vývojářů.
Outsourcing také dává podnikům flexibilitu pracovat interně na více „klíčových“ projektech a rychleji se přizpůsobovat v případě neočekávaných změn v nabídce a poptávce. I v roce 2024 je považován za udržitelnou a pragmatickou možnost.
Indická společnost Tata Consultancy Services (TCS) je jednou z takových společností, která se prosadila na globálním trhu především díky přijímání outsourcovaných zakázek.
Společnost zaměstnává lidi s hlubokými znalostmi v oblasti technologií a obchodního poradenství. Funguje na základě globálního modelu poskytování služeb, který klientům nabízí nepřetržitý servis, jako je komplexní vývoj softwaru a správa produktového portfolia.
TCS uzavřela strategická partnerství s předními poskytovateli cloudových služeb, jako jsou AWS, Microsoft Azure a Google Cloud Platform, aby uspokojila rostoucí poptávku po migraci a správě cloudu.
13. Důraz na design UI/UX zvyšuje kvalitu softwarových zážitků
Uživatelské rozhraní (UI) označuje grafické rozhraní aplikace, se kterým uživatelé pracují, jako jsou tlačítka, na která klikají, text, rozložení obrazovky a způsob přechodů nebo stahování.
Uživatelská zkušenost (UX) je širší pojem, který zahrnuje celé spektrum interakcí uživatele s firmou a jejími produkty.
Dobré uživatelské rozhraní (UI) a uživatelský zážitek (UX) vytvářejí u zákazníka dobrý první dojem a interaktivní zážitek. Má to přímý vliv na míru konverze a pravděpodobnost, že zákazník bude produkt/aplikaci často používat.
Navíc díky včasné investici do UI/UX můžete vytvořit produkt s větším dopadem a získat procesy a osvědčené postupy pro pozdější integraci dalších změn.
Hlavní trendy v oblasti designu UI UX v roce 2024 jsou následující:
a. Mikrointerakce
Vzhledem k tomu, že v přeplněném trhu je pro odlišení produktů klíčová pozornost věnovaná detailům, mikrointerakce nabízejí způsob, jak nenápadně vylepšit použitelnost. Průběhové pruhy, oslavné gify, hotspoty, efekty při najetí myší atd. mohou zlepšit uživatelský zážitek a zvýšit zapojení uživatelů.
Je nezbytné hledat nové a inovativní způsoby, jak je začlenit do digitálních rozhraní, aby každodenní interakce byly intuitivnější a příjemnější.
b. Hlasové uživatelské rozhraní (VUI)
VUI neboli rozpoznávání řeči je technologie, která pohání populární hlasové asistenty, jako jsou Alexa od Amazonu a Siri od Apple. Očekává se, že VUI se výrazně rozšíří díky vylepšením v oblasti zpracování přirozeného jazyka (NLP) a umělé inteligence (AI).
S rostoucí sofistikovaností těchto technologií by VUI mohly nabízet ještě přesnější reakce s ohledem na kontext, díky čemuž by byly spolehlivější a uživatelsky přívětivější.
c. 3D design a minimalismus
S rostoucími možnostmi hardwaru je možné vytvářet složitější vizuální efekty bez snížení výkonu. 3D prvky se tak stále častěji objevují v rozhraních webových a mobilních aplikací, které se drží minimalistické estetiky upřednostňující funkčnost.
Budoucnost softwarového inženýrství je vzrušující
Moderní technologie je nezastavitelná síla. Významné trendy v oblasti softwarového inženýrství, které jsme zmínili, jsou jen několika z mnoha klíčových trendů, které všechny vzájemně interagují a prolínají se mnoha způsoby, aby podporovaly inovace, efektivitu a dokonalost.
Jako softwarový vývojář dnes díky znalosti nejnovějších trendů v oblasti softwarového inženýrství budete připraveni rychle se přizpůsobit změnám v oboru. Pokračujte v zkoušení nových nástrojů a technologií a rozšiřujte své znalosti a dovednosti.
Doporučujeme také používat inovativní software pro řízení projektů, jako je ClickUp, který vám ušetří čas a námahu. Navíc nástroje ClickUp Brain založené na umělé inteligenci vám mohou usnadnit každodenní práci.
Se správným nástrojem můžete zajistit, že všechny vaše úkoly a dokumentace zůstanou na jednom místě, přičemž přístup uživatelů a jejich role budou pečlivě sledovány.
To nejen snižuje přepínání kontextu, ale také snižuje riziko narušení dat nebo ztráty aktiv a zajišťuje bezpečné a kolaborativní pracovní prostředí pro vás a váš tým.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zefektivněte své procesy vývoje softwaru ještě dnes.
Často kladené otázky (FAQ)
1. Jaké jsou nové trendy ve vývoji softwaru?
Mezi nejnovější trendy ve vývoji softwaru patří technologie AI, AR/VR, cloud computing, automatizace s nízkým/žádným kódováním, blockchain, IoT, DevSecOps a 5G.
2. Jaké jsou trendy v oblasti softwarových technologií?
Jedním z nejvýraznějších trendů v oblasti softwarového inženýrství, který na základě vývoje do prvního čtvrtletí roku 2024 vyniká, je umělá inteligence (AI), zejména generativní AI. Gen-AI letos také revolučním způsobem změní různé sektory tím, že umožní vytváření vysoce personalizovaného obsahu, automatizaci procesů návrhu a vývoje aplikací a posílí kreativitu a inovace.
3. Jaký je trend ve vývoji softwaru v roce 2025?
Nejvýznamnějším trendem v oblasti vývoje softwaru je cloudové a edge computing, jehož hodnota se do roku 2025 odhaduje na 860 miliard dolarů. Cloudová technologie se navíc dá snadno integrovat s jinými technologiemi, jako jsou AI a ML, což ji činí univerzální a nepostradatelnou.