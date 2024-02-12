Scaled Agile Framework (SAFe) pro agilitu v podnikání: vše, co potřebujete vědět

Žádný projekt není nikdy sólovým výkonem. Jedná se o společné mistrovské dílo, které vzniká díky harmonické spolupráci jednotlivců, podobně jako v hudebním orchestru. V čele tohoto souboru stojí projektový manažer – zkušený dirigent, který orchestruje celou skupinu.
Ale co kdyby se tato malá skupina hudebníků proměnila v propracovaný orchestr? Když se podniky nebo projekty rozšiřují, je třeba přijmout nové přístupy k řízení projektů.
Zde vám Scaled Agile Framework (SAFe) pomůže překročit hranice tradičního projektového řízení. Čtěte dál a odhalte, jak SAFe pomáhá organizacím škálovat agilní rámec napříč týmy a dokonce i celým podnikem, aby dosáhly maximální efektivity.
Co je Scaled Agile Framework (SAFe)?
Scaled Agile Framework, neboli SAFe, je komplexní a škálovatelný agilní rámec vyvinutý pro řízení a realizaci rozsáhlých a komplexních projektů zahrnujících více týmů. Sdílí principy, osvědčené postupy a procedurální pracovní postupy, které organizacím umožňují přijmout agilní metodiky , jako jsou Lean, Scrum nebo Kanban, ve větší míře.
Je velmi užitečný při vývoji softwaru a řízení podnikových produktů, protože tyto oblasti vyžadují obchodní agilitu a zároveň iterativní a včasné vydávání vysoce kvalitních produktů a aktualizací.
Jaké jsou základní prvky Scaled Agile Framework?
Jelikož SAFe bylo vyvinuto především pro budování agilních týmů, klade důraz na spolupráci, sladění a synchronizaci. SAFe využívá hodnotové toky a agilní release vlaky (ART), aby toto zajistilo.
Hodnotové toky
Hodnotové toky jsou souborem komplexních procesů, které může organizace využít k vytvoření nepřetržitého toku hodnot pro interní a externí zainteresované strany.
Tyto vizuální nástroje znázorňují všechny kroky, činnosti a procesy, které vedou k vytvoření, vývoji, dodání a spotřebě produktu nebo služby koncovým uživatelem. Zdůrazňují také oblasti, které je možné zlepšit, nebo nevyužité příležitosti.
Díky své mezifunkční povaze jsou hodnotové toky vynikajícím nástrojem pro sladění týmů, pochopení závislostí a zajištění společného úsilí k dosažení celkových cílů. Takové zaměření na hodnotu činí obchodní procesy a pracovní toky smysluplnějšími pro koncové uživatele.
Agile Release Trains (ART)
Agile Release Train (ART) je základní jednotkou SAFe. ART jsou týmy zkušených a multifunkčních agilních týmů a zainteresovaných stran. Navrhují, vyvíjejí a dodávají řešení pro hodnotový tok. Tyto samosprávné agilní týmy pracují v rámci pevně stanoveného časového rámce zvaného Program Increment (PI).
Meziodvětvové plánování PI zahrnuje spojení agilních release trainů za účelem vypracování společného úkolu. Každé PI trvá obvykle asi 8–12 týdnů a zajišťuje kvalitu prostřednictvím neustálých iterací, testování a pravidelných kontrol.
Hodnotové toky a agilní release trény tvoří páteř škálování agilních postupů. Jsou to nejdůležitější prvky SAFe, které zajišťují transparentnost, strategické směřování, agilní dodávky a kulturu neustálého učení.
Jaké jsou čtyři úrovně SAFe?
SAFe funguje na čtyřech úrovních, které závisí na velikosti organizace, oblastech zaměření a vyspělosti. Čtyřúrovňová struktura, která usnadňuje implementaci škálovatelných agilních postupů, zahrnuje:
Úroveň týmu
Tato úroveň, známá také jako konfigurace Essential SAFe, se zabývá především činnostmi vývojových týmů. Tato skupina mezifunkčních vývojových týmů pracuje na poskytování hodnoty v rámci definovaného časového rámce, známého jako sprint nebo iterace.
Vývojové týmy využívají agilní postupy jako Scrum, Kanban nebo Extreme Programming (XP) k dosažení těchto cílů a řízení své práce. Tato úroveň je ideální pro menší organizace s méně než třemi agilními týmy. Taková struktura jim pomáhá přijmout agilní principy i bez vytvoření Agile Release Train (ART), což jsou specializované, dlouhodobé, mezifunkční týmy, které pracují na dosažení jediného cíle.
Úroveň programu
Programová úroveň se zaměřuje na koordinaci agilních týmů s cílem poskytovat rozsáhlejší řešení společných problémů nebo mezer na trhu. Zde uvidíte vznik ART, který se skládá z 50 až 125 členů rozdělených do podtýmů, aby synchronizovali a poskytovali hodnotu v rámci plánovacího intervalu (PI).
Úroveň velkých řešení
Úroveň velkých řešení je nadmnožinou úrovně programů, protože zahrnuje koordinaci dvou nebo více ART za účelem vývoje a dodání složitějších řešení. Zahrnuje další prvky, jako jsou backlogy řešení, hodnotové toky a architektonické dráhy, které slouží k sladění týmů a projektů pro disciplinované agilní dodávky.
Úroveň portfolia
Úroveň portfolia je nejvyšší úrovní škálovatelného agilního nastavení. Slaďuje strategii a realizaci v celé organizaci s jejími obchodními cíli. Shromažďuje hodnotové toky, programy a rozsáhlá řešení a vytváří tematická portfolia. Použití štíhlých a agilních operací a správy portfolia zkracuje dobu uvedení na trh a umožňuje vydat správné řešení ve správný čas, což vede k lepším obchodním výsledkům.
Všechny agilní týmy fungují v rámci těchto hierarchických pracovních systémů jako ruské matriošky obchodní agility. Propojenost různých úrovní podporuje škálovatelnost a tok informací, což umožňuje vytvářet a dodávat řešení a neustále dosahovat organizačních cílů.
Hlavní principy Scaled Agile Framework
SAFe čerpá inspiraci z různých principů lean a agile. Mezi základní principy SAFe patří:
Principy Lean-Agile
Základem SAFe je lean-agilní přístup. Vyznačuje se lean řízením a klade důraz na kulturu orientovanou na zákazníka, neustálé zlepšování, plynulou spolupráci a nepřetržitý vývoj řešení. Podporuje vývojové týmy v přijímání agilních principů s nádechem lean principů, aby se zvýšila schopnost reagovat na požadavky zákazníků.
Ekonomický pohled
SAFe zohledňuje ekonomickou hodnotu času. Klade důraz na včasné a časté dodávání výsledků, aby se dosáhlo diferenciace a zlepšila ziskovost. Současně se snaží omezit zpoždění, snížit náklady, plánovat vydání a dodávat iterativně, aby se maximalizovala návratnost.
Systémové myšlení
SAFe vnímá organizaci jako propojený systém se vzájemně závislými procesy a postupy. Podporuje systémové myšlení, které objasňuje, jak jednotlivé jednotky v rámci organizace přispívají k obchodním výsledkům a jak změna v jedné části může ovlivnit ostatní.
Zohledněte variabilitu
Místo toho, aby se SAFe bránilo variabilitě, doporučuje ji přijmout. Doporučuje využívat inovace a strategické zásahy k řešení změn a přizpůsobování se v průběhu dokončování projektu.
Integrované vzdělávací cykly
SAFe podporuje postupné budování prostřednictvím rychlých, integrovaných učebních cyklů. Cyklus zohledňuje zpětnou vazbu od klientů a doporučení pro neustálé vylepšování produktu. Tyto cykly se s každou iterací zlepšují, díky čemuž je produkt vysoce adaptabilní a reaguje na měnící se požadavky nebo podmínky na trhu.
Objektivní milníky
S SAFe si týmy stanovují realistické milníky na základě objektivního hodnocení fungujících systémů. Takový model umožňuje týmům přizpůsobovat se měnícím se požadavkům, očekáváním zainteresovaných stran a pokroku dosaženému v průběhu vývojového procesu.
Usnadněte tok hodnot
SAFe navrhuje nepřetržitý tok hodnot omezením položek Work-in-Progress (WIP), zmenšením velikosti dávek a řízením délky front. Doporučuje také odstranění neefektivnosti a nadbytečnosti pomocí agilních šablon a Kanban tabulek, aby se udrželo konzistentní tempo pokroku. Tyto strategie zefektivní tok práce a urychlí dokončení projektu.
Aplikujte a synchronizujte kadenci
SAFe zajišťuje, že týmy jsou sladěné a efektivně spolupracují díky konzistentnímu rytmu práce, který se nazývá kadence. Ten zahrnuje události jako plánování sprintu, revize sprintu a retrospektivy sprintu na začátku a na konci každého sprintu nebo iterace. Kromě spolupráce a koordinace pomáhá kadence identifikovat obchodní příležitosti nebo prostor pro rozvoj.
Odhalte vnitřní motivaci
Vedoucí pracovníci, kteří zavádějí škálovatelné agilní nastavení, se musí snažit odemknout vnitřní motivaci znalostních pracovníků. Toho lze dosáhnout nabídkou atraktivního odměňování, sdílením konstruktivní zpětné vazby, nabídkou vlastnictví projektu a odměňováním excelence.
Decentralizujte rozhodování
SAFe podporuje rozvoj samoorganizujících se, autonomních týmů. Decentralizace rozhodování zahrnuje zmocnění těchto mezifunkčních týmů k rychlému přijímání důležitých a časově kritických rozhodnutí, aniž by musely čekat na vedení. Zmocnění vašich týmů na základní úrovni zvýší agilitu a efektivitu vašeho podnikání.
Organizujte se podle hodnoty
Tento princip škálovatelné agility klade hodnotu zaměřenou na zákazníka do centra všech obchodních operací a rozhodnutí. SAFe nastiňuje systémy a procesy, které se zaměřují na poskytování hodnoty zákazníkům a rychlou reakci na jejich měnící se potřeby.
Integrovaná kvalita
Ačkoli SAFe upřednostňuje rychlé dodání hodnoty, neoslabuje to význam kvality produktu. Důraz na kvalitu je v SAFe zakotven v robustním mechanismu hodnocení a kontroly kvality, provádění projektů a vývojových procesů. Pouze pokud produkt projde těmito kontrolami kvality v různých kontrolních bodech, bude uvolněn pro zákazníka.
Výhody používání Scaled Agile Framework ve vaší organizaci
Nyní, když máte solidní znalosti o SAFe a jeho základních principech, pojďme se podívat na hodnotu, kterou přináší vašim organizacím. Zde je několik výhod SAFe:
Škálovatelnost
SAFe vzniklo z potřeby škálovat agilitu, aby bylo možné řešit komplexní požadavky projektů. Jeho hlavní výhodou je tedy škálovatelnost. Framework je navržen tak, aby vyhovoval požadavkům velkých podniků nebo firem nabízejících vysoce dynamické produkty. Poskytuje strukturovaný přístup ke škálování agilních principů a postupů napříč různými úrovněmi, týmy a hodnotovými toky pro dosažení požadovaných výsledků.
Rychlejší uvedení na trh
SAFe podporuje iterativní a inkrementální vývoj produktů podle principů lean. Takovéto sériové vydávání produktů, kdy nejnovější verze překonává tu předchozí, umožňuje firmám nepřetržitě a často přinášet zákazníkům přidanou hodnotu. Výsledkem je rychlejší uvedení produktů nebo funkcí na trh. Vysoce responzivní mechanismus vývoje a nasazování produktů může firmám také zajistit konkurenční výhodu.
Hladší spolupráce a jednotné sladění
Lean agile leadership sjednocuje různé vývojové týmy, oddělení a úrovně organizace. Propojením ART a PI se společnými cíli podporuje SAFe sladění mezi různorodými týmy, odstraňuje izolovanost a zlepšuje celkovou efektivitu celé organizace.
Zvýšená produktivita
Protože se SAFe zaměřuje na poskytování hodnot a minimalizuje neefektivní činnosti, vytváří základ pro zvýšení produktivity podniku. Strategické sladění týmů a odstranění neefektivnosti pomáhá týmům pracovat efektivněji a dosahovat cílů účinněji.
Vyšší zapojení zaměstnanců
SAFe zvyšuje zapojení zaměstnanců tím, že umožňuje týmům převzít odpovědnost za svou práci a motivuje je vnitřně, čímž zvyšuje jejich spokojenost s prací. Kromě toho eliminuje nadbytečnost a plýtvání, což týmům umožňuje věnovat se náročnějším nebo složitějším úkolům.
Zlepšení kvality
Vestavěná kvalita je jedním z klíčových prvků SAFe. Aby byla zajištěna, využívá tento rámec postupy jako testování řízené vývojem, průběžnou integraci a pravidelné kontroly, které zajišťují dodržování vysokých standardů kvality. Taková proaktivní opatření ke zlepšení kvality snižují počet vad a zlepšují celkovou kvalitu produktu.
Přizpůsobivost
SAFe využívá iterativní a inkrementální přístup k vývoji a nasazení produktů nebo funkcí. Díky rychlým sprintům mohou podniky rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu, požadavky zákazníků nebo zpětnou vazbu. Výsledná kultura neustálého zlepšování zajišťuje, že se týmy mohou rychle přizpůsobovat měnícím se potřebám a bezodkladně plnit očekávání.
Snížení rizika
Strukturovaná povaha SAFe v kombinaci s důrazem na pravidelné plánování a kontrolu umožňuje včasné odhalení a zmírnění rizik. Včasné řešení těchto problémů v raných fázích vývojového procesu zabraňuje jejich eskalaci a ohrožení celého projektu.
Jak překonat výzvy spojené se škálováním agilních metodik
Ačkoli SAFe slibuje mnoho výhod, má také řadu výzev. Jejich předběžná příprava může usnadnit úspěšnou implementaci a přijetí SAFe. V této souvislosti uvádíme některé běžné výzvy, kterým mohou podniky čelit:
Odpor ke změnám
SAFe sice zvýší odolnost vašeho podnikání vůči změnám, ale počítejte s určitým odporem vůči těmto změnám. Týmy a jednotlivci, kteří jsou zvyklí na tradiční a stávající metody řízení projektů, nemusí být tak otevření vůči narušením způsobeným celoorganizačními změnami.
Řešení:
- Podporujte kulturu otevřené komunikace
- Vysvětlete svým zaměstnancům, jaké výhody jim přinese zavedení SAFe.
- Zapojte zainteresované strany do rozhodovacího procesu a pokračujte v prosazování očekávaných výhod, abyste získali impuls pro přechod.
- Provádějte rozsáhlé školicí a adaptační programy, abyste podpořili přijetí tohoto rámce. Podporujte certifikaci SAFe, abyste vytvořili agilní prostředí.
Organizační silosy
SAFe klade důraz na mezifunkční a mezioborovou spolupráci. Aby to bylo možné, je nezbytné, aby podniky odstranily izolovanost jednotlivých oddělení. Tradiční podniky s zastaralými systémy však mohou mít mezi odděleními a týmy zakořeněnou izolovanost dat, která může bránit implementaci SAFe.
Řešení: Použijte software pro řízení projektů k centralizaci dat a odstranění izolovaných datových sil. Kromě efektivní správy dat mohou nástroje pro řízení projektů usnadnit spolupráci tím, že svedou jednotlivce z různých týmů a oddělení k práci na stejné platformě.
Správa závislostí
S rostoucím počtem týmů roste i složitost základních úkolů a činností. I když je možné operace škálovat, řízení závislostí může být stále obtížnější. Tyto závislosti navíc musí být koordinovány, aby bylo zajištěno synchronizované dodávání. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zpožděním a překážkám v nepřetržitém dodávání.
Řešení:
- Naplánujte pravidelné plánovací schůzky PI, abyste identifikovali a řídili závislosti.
- Posilte týmy, aby spolupracovaly a samostatně přijímaly rozhodnutí, a zabraňte tak tomu, aby závislosti bránily pokroku.
- Pořádávejte pravidelné sprinty, abyste mohli sledovat a monitorovat pokrok a řídit případné závislosti.
Problémy se škálovatelností
Ačkoli SAFe nabízí čtyři úrovně implementace, škálování agilních postupů je možné pouze v rámci určité velikosti. Koneckonců, co může fungovat pro malý tým, nemusí nutně fungovat i při implementaci ve velkém měřítku.
Řešení:
- Využijte ART k řízení větších týmů a rozšiřujte se po malých, postupných krocích.
- Stanovte si měřítka pro přechod na další úroveň SAFe, například přechod na úroveň Large Solution Level, pokud máte deset nebo více ART.
- Průběžně kontrolujte organizační strukturu a přizpůsobujte své škálovací techniky na základě výsledků a zpětné vazby.
Přílišný důraz na proces
SAFe se řídí strukturovaným přístupem k obchodním procesům. Ačkoli takové zaměření na procesy může zlepšit výsledky, jejich striktní dodržování může také bránit spolupráci a přizpůsobivosti.
Řešení:
- Podporujte agilní myšlení tím, že budete klást důraz na flexibilitu před rigiditou.
- Povzbuzujte týmy, aby se zabývaly „proč“ za procesy, aby se mohly vymanit z procesně orientovaných vzorců a navrhovat inovativní a kontextové pracovní postupy.
Udržování komunikace
Komunikace je základem SAFe. Špatná komunikace mezi týmy, vedoucími pracovníky, managementem a zainteresovanými stranami může vést k nedorozuměním a ohrozit vše. Jakékoli nedorozumění může ohrozit soulad a ovlivnit výsledky.
Řešení: Nástroj pro řízení projektů může usnadnit synchronní a asynchronní komunikační kanály.
Jak implementovat Scaled Agile Framework?
Implementace SAFe zahrnuje řadu promyšlených a záměrných strategií – od vytvoření scrumových týmů až po komplexní správu portfolia. To je hodně práce.
Naštěstí je projektové řízení v ClickUp katalyzátorem, který tento přechod urychluje a zjednodušuje. Zde je přehled toho, jak toho dosahuje:
Správa úkolů
Díky svým výkonným funkcím pro správu úkolů pomáhá ClickUp agilním týmům plánovat, sledovat a provádět různé činnosti. Ať už se jedná o plánování PI nebo správu backlogu, týmy mohou získat přehled o práci a sledovat pokrok pomocí jediného dashboardu.
Více pohledů
Různé pohledy v ClickUp zobrazují podrobnosti projektu napříč modifikovatelnými parametry. Ty dodávají agilnímu prostředí strukturu a usnadňují spolupráci. Můžete například použít Kanban tabule pro pohledy na úrovni týmu, Ganttovy diagramy pro plánování vydání a sprintů, tabule pro testování a další. Každý pohled nabízí nový úhel pohledu a vhled do vývojového procesu.
Spolupráce
Pokud jde o spolupráci, ClickUp je ideální platformou pro týmy různé velikosti a schopností. S ClickUp Docs mohou týmy sdílet soubory a dokumenty mezi všemi zúčastněnými stranami a eliminovat oddělené pracoviště. Současně komunikace v reálném čase prostřednictvím instant messagingu, komentářů, přidělování úkolů atd. pomáhá týmům spolupracovat.
Závislosti úkolů
Projektové řízení SAFe klade důraz na řízení závislostí, což je možné díky ClickUp. Funkce ClickUp, jako jsou časové osy a plavecké dráhy, objasňují vztahy mezi úkoly a aktivitami. Taková přehlednost usnadňuje koordinaci závislostí a stanovení priorit různých úkolů, aby bylo možné řídit nepřerušovaný tok hodnot.
Vlastní stavy
ClickUp umožňuje uživatelům definovat vlastní stavy, aby přizpůsobili pracovní postup podle terminologie SAFe a definovaných fází. Vývojový tým tak může přizpůsobit stav projektu jako „V plánování PI“, „Blokováno závislostí“, „Připraveno ke kontrole“ atd. a sladit jej s procesy SAFe. Umožňuje také sledování pokroku tak, aby odpovídalo ceremoniím a milníkům SAFe.
Šablony
S ClickUpem již agilní odborníci nemusí ztrácet čas vymýšlením již vymyšleného. Na ClickUp najdete knihovnu šablon pro agilní řízení projektů, které jsou 100% přizpůsobitelné specifikacím projektu. Stačí provést několik úprav a můžete začít využívat prostředí SAFe!
Zatím jsme se jen letmo dotkli toho, jak ClickUp podporuje implementaci SAFe. Tento komplexní nástroj pro řízení projektů pomáhá agilním týmům s plánováním, koordinací a komunikací. ClickUp nejen pomáhá překonávat výzvy spojené s implementací SAFe, ale také poskytuje nástroje pro dodržování principů SAFe.
Dá se dokonce říci, že přijetí ClickUp je vaší zkratkou k úspěšné implementaci SAFe.
Spojte se s našimi odborníky a dozvíte se více o tom, jak ClickUp pomáhá realizovat SAFe .
Často kladené otázky
1. Co je Scaled Agile Framework (SAFe)?
Scaled Agile Framework (SAFe) je široce používaný agilní framework vyvinutý s cílem pomoci podnikům implementovat agilní a štíhlé principy do rozsáhlých projektů. Pomáhá podnikům dívat se za hranice jednotlivých týmů a dosahovat tak větších cílů.
2. Jak se SAFe liší od jiných agilních rámců?
Na rozdíl od metod Kanban a Scrum, které se zaměřují na schopnosti na úrovni týmu, SAFe klade důraz na škálovatelnost a sladění. Využívá principy lean-agile, role, ceremonie, milníky atd., aby řešil výzvy velkých podniků. Rovněž se řídí čtyřúrovňovou hierarchickou organizační strukturou, která koordinuje a řídí různorodé týmy tak, aby splnily organizační cíle.
3. Jak mohu úspěšně implementovat SAFe ve své organizaci?
Implementace SAFe vyžaduje pečlivé plánování a odhodlání na úrovni organizace. Implementace bude probíhat v následujících fázích:
- Získání podpory klíčových zainteresovaných stran
- Školení a zapracování zaměstnanců
- Provádění pilotních projektů k otestování implementace SAFe v malém měřítku
- Definování hodnotových toků
- Budování mezifunkčních týmů (ART)
- Provádění plánování PI
- Implementace štíhlého řízení portfolia
- Získávání zpětné vazby a přizpůsobování strategií podle ní
- Využití nástrojů pro řízení projektů pro plnou implementaci SAFe