Lean vs. Agile: Jaký je mezi nimi rozdíl? 2025

Nejste si jisti rozdílem mezi Agile a Lean?
Pokud jste se seznámili s moderními metodami projektového řízení, možná jste už slyšeli o rámcích jako Lean a Agile... a to hodně!
Ačkoli se tyto dva přístupy často používají společně, jedná se o dvě velmi odlišné metodiky řízení projektů.
Co to tedy vlastně je?
A co je ještě důležitější, v čem se Lean liší od metodiky Agile?
V tomto článku se podíváme na obě metody podrobně a popíšeme jejich rozdíly z hlediska přístupu, cílů a dalších aspektů. Představíme také nejlepší software pro řízení projektů, který vám pomůže efektivně řídit projekty Lean i Agile.
Pojďme na to!
Lean vs. Agile: Stručná historie
Nejprve se podíváme na to, jak tyto dvě metodiky vznikly.
Koneckonců, rozdíly mezi Lean a Agile začínají právě zde.
1. Agile
V 80. letech 20. století používali programátoři k řízení svých projektů vývoje softwaru tradiční přístupy, jako byla metodika Waterfall. Tento proces byl nejen časově náročný, ale také nákladný.
Jak?
Svět vývoje softwaru se rychle rozvíjel.
A růst obvykle znamená přizpůsobení se změnám.
V případě metody Waterfall může vývoj produktu trvat měsíce, někdy i roky. V době, kdy je software nebo produkt uveden na trh, je již z hlediska aktuálních potřeb zastaralý.
Aby se tento problém vyřešil, bylo sepsáno Agile Manifest.
Metodika Agile je založena na 4 hodnotách a 12 principech uvedených v Agile Manifestu.
Agile pomáhá týmům lépe se přizpůsobit změnám tím, že do celého procesu zapojuje všechny zúčastněné strany. Tímto způsobem dochází k lepšímu plánování, vývoji a nasazení funkčního softwaru.
2. Lean
V 70. letech 20. století vyvinul Taiichi Ohno systém známý jako Toyota Production System (TPS). Jeho cílem bylo snížit náklady na skladové zásoby a zlepšit efektivitu dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu odstraněním veškerého plýtvání.
TPS bylo inspirováno systémem řízení zásob v obchodech s potravinami a používalo vizuální signály k přesnému označení potřeb zásob v okamžiku, kdy byly položky potřebné. Tím se snížilo celkové plýtvání a optimalizoval celý výrobní proces.
Tento systém byl poté použit k vytvoření principů štíhlé výroby.
Ale jak Lean software development vznikl?
Mary a Tom Poppendiekovi napsali komplexního průvodce vývojem softwaru, inspirovaného principy Lean manufacturing.
Pojďme se nyní podívat na to, co přesně jsou Lean a Agile.
Co je metodika Agile?
Agile je metodika vývoje softwaru, která pomáhá rozvíjet projekty pomocí iterativního přístupu.
Na rozdíl od tradiční metodiky řízení projektů se v rámci přístupu Agile velký projekt rozdělí na kratší vývojové cykly známé jako sprinty. Každý sprint obvykle trvá 2–4 týdny.
Zde je příklad ilustrující tento princip Agile:
Řekněme, že stavíte robota.
V tradiční metodě řízení projektů, jako je Waterfall, může trvat měsíce, než robot naplánujete a vyvinete, než ho konečně nasadíte.
To by mohlo vést k situaci, kdy by se funkce AI, kterou jste považovali za docela cool, ukázala jako zbytečná. To, co zákazník skutečně chtěl, byl robot s dokonalou rovnováhou.
S metodikou Agile by se tomu dalo zabránit.
Jak?
V rámci metody Agile se zákazníci aktivně podílejí na vývojovém procesu. Na konci každého sprintu poskytují zpětnou vazbu a tým Agile provede nezbytné změny v následujícím cyklu.
Toto neustálé zlepšování omezuje prostor pro chyby a pomáhá vám vytvořit robota, který dokonalým způsobem vyhovuje potřebám vašich zákazníků.
Zjistěte, jak odborníci na Agile implementují proces agilního řízení projektů do svých pracovních postupů.
Co je metodika Lean?
Lean vývoj softwaru je založen na principech metodiky Lean.
Sedm principů metodiky Lean je následujících:
- Eliminujte plýtvání
- Budujte kvalitu
- Vytvořte znalosti
- Odložte závazek
- Rychlé dodání
- Respektujte lidi
- Optimalizujte celek
Každý princip Lean si klade za cíl optimalizovat výrobní proces eliminací plýtvání. Snaží se také minimalizovat rizika a maximalizovat hodnotu pro zákazníka.
Počkejte... co znamená „eliminace plýtvání“?
Eliminace plýtvání znamená odstranění všeho, co nepřidává procesu žádnou hodnotu.
Může se jednat o cokoli od zbytečných schůzek a dokumentace až po neefektivní metody.
Hlavní rozdíly mezi Agile a Lean
Nyní, když víte, co zahrnuje metoda Agile a přístup Lean, již tušíte, že se liší, že?
Pro větší přehlednost uvádíme podrobný seznam klíčových rozdílů mezi Agile a Lean:
1. Rozdíly v metodologii
Žádná překvapení.
Toto je nejvýznamnější rozdíl mezi metodikou Agile a myšlením Lean.
A. Metodika Agile
Agile proces se zabývá optimalizací procesu vývoje projektu. Jeho cílem je učinit proces flexibilním, transparentním a přizpůsobivým.
Proč?
Agilní vývoj klade důraz na neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků.
Agilní projekt prochází iterativními vývojovými cykly (sprinty) a agilní tým aktivně zapojuje zákazníka od začátku do konce.
B. Metodika Lean
Přístup Lean se zaměřuje na optimalizaci výrobního procesu. Jeho cílem je minimalizovat rizika a eliminovat plýtvání (štíhlá výroba).
Ve skutečnosti je „eliminace plýtvání“ jedním z hlavních principů metody Lean.
Když vyloučíte vše, co nepřispívá k finálnímu výsledku projektu, výrobní proces se automaticky zkrátí a stane se efektivnějším. V dlouhodobém horizontu tak ušetříte spoustu cenných peněz a času.
2. Rozdíly v přístupu
Ačkoli jsou metody Lean i Agile vynikajícími přístupy k vývoji softwaru, mírně se liší ve svém přístupu k vývoji:
A. Agilní přístup
V praxi Agile se projekt vyvíjí v krátkých postupných, iterativních cyklech nebo sprinty.
Iterativní a inkrementální metoda se týká rozdělení projektu do různých fází, z nichž každá se skládá z plánování, implementace, testování a hodnocení. Tento proces se opakuje, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.
B. Lean přístup
Cílem přístupu Lean je zavést malé postupné změny ve výrobním procesu s cílem zvýšit efektivitu. I když to může vést ke zkrácení vývojových cyklů, není to hlavním cílem Lean.
3. Rozdíly v časových harmonogramech projektů
Ačkoli metody Lean i Agile mají za cíl dodat produkt co nejdříve, jejich časové harmonogramy projektů se liší:
A. Časový harmonogram projektu Agile
Agilní nebo Scrum tým pracuje v krátkých cyklech, aby dosáhl rychlých výsledků. Každý cyklus nebo sprint trvá obvykle 2–4 týdny.
B. Časový harmonogram projektu Lean
Lean týmy zkracují časový harmonogram projektu optimalizací procesního toku. Obvykle omezují své rozpracované projekty, což zkracuje celkový časový harmonogram projektu. Na rozdíl od Agile však neexistuje žádný specifikovaný časový rámec.
4. Rozdíly v týmu
Metody Lean a Agile se řídí odlišnými týmovými strukturami:
A. Agilní tým
Agilní tým je malý tým samostatných, mezioborových jednotlivců.
Co to znamená?
- Samoorganizované: týmy samy rozhodují, jak budou pracovat.
- Mezifunkční: členové týmu mají různé oblasti odborných znalostí, ale pracují na společném cíli.
Tým se skládá z členů, jako je produktový manažer (vlastník produktu), Agile kouč nebo Scrum master, vývojáři, obchodní analytici atd.
B. Lean tým
V rámci Lean projektového řízení vytvoříte několik Lean týmů složených z členů příslušných oddělení.
Každý tým vede týmový vedoucí, který řídí svůj tým a jednotlivé projekty. Ačkoli by členové vašeho Lean týmu měli být schopní, nemusí být nutně samoorganizovaní a multifunkční.
5. Rozdíly v celkovém cíli
Metody Agile Lean development se snaží dosáhnout různých cílů:
A. Cíl Agile
Cílem agilního vývoje je vytvořit něco, co splňuje požadavky koncových uživatelů nebo zainteresovaných stran.
B. Cíl Lean
Cílem Lean vývoje je eliminovat všechny procesy, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu pro vývoj produktu.
6. Rozdíly v oblasti zaměření
Zde je přehled rozdílů mezi metodami Agile a Lean:
A. Oblast zaměření Agile
Agilní vývoj se zaměřuje na rozsah projektu a hodnotu pro zákazníka.
V agilním vývoji softwaru se rozsah softwarového produktu vztahuje k jeho vlastnostem a funkcím. Prioritou je hodnota pro zákazníka, protože na konci každého sprintu sbíráte zpětnou vazbu a v dalším cyklu provádíte změny.
B. Oblast zaměření Lean
Na druhé straně, Lean software development se zaměřuje na zlepšení procesního toku a kvality.
Zaměřuje se na zlepšování procesů a kvalitu (cílem je nulová vada).
Toho se obvykle dosahuje pomocí přístupu známého jako mapování hodnotového toku.
Co je to mapování hodnotového toku?
Mapování hodnotového toku je metoda používaná k vizualizaci řady událostí mezi vytvořením produktu a jeho dodáním zákazníkovi.
Související: Nástroje pro vývoj softwaru
Agile vs. Lean: Jaké jsou podobnosti?
Víte, proč lidé často spojují Agile framework a Lean dohromady?
Je to proto, že obě metodiky sdílejí společné hodnoty, jako je schopnost rychle se přizpůsobovat změnám.
Zde je několik dalších podobností mezi Lean Agile:
- Neustálé zlepšování: obě metodiky se zaměřují na pravidelnou kontrolu pracovních postupů s cílem najít možné zlepšení.
- Prioritizace hodnoty pro zákazníka: ať už se jedná o aktivní zapojení zákaznické zpětné vazby v Agile nebo zaměření Lean na poskytování kvality, oba přístupy mají za cíl poskytnout zákazníkovi vyšší hodnotu.
- Efektivní časové plány: Metodika Agile nasazuje produkty v častých verzích, zatímco v projektovém řízení Lean zahrnuje vývojový proces co nejmenší počet kroků. Oba tyto přístupy se zaměřují na udržení efektivity.
- Kontinuální tok výsledků: díky rozdělení vývojového procesu na jednotlivé části Agile nepřetržitě přináší hodnotu v postupných krocích, zatímco Lean poskytuje výsledky díky neustálému odstraňování plýtvání.
Jak efektivně řídit projekty Agile i Lean
Jak tedy budete řídit Agile a Lean?
Samozřejmě s těmi správnými agilními nástroji!
Ehm... ne. Nemůžete použít jakýkoli nástroj!
K agilnímu řízení projektů potřebujete vhodný software pro řízení projektů.
Software pro řízení projektů by měl obvykle umět:
- Spravujte úkoly a projekty
- Automatizujte pracovní postupy
- Usnadněte spolupráci vzdálených týmů
- Integrace s různými nástroji pro pracovní prostor
Ať už se jedná o Agile, metodiku Scrum, Kanban, Lean, Six Sigma nebo jakoukoli jinou metodiku projektového řízení, váš software by s nimi měl umět pracovat.
Proč?
Každá metodika vyžaduje odlišné funkce svých nástrojů.
Navíc to není tak, že by si každý tým vybral jeden přístup a držel se ho navždy!
Nemůžete tedy kupovat nový software pokaždé, když váš tým použije jinou metodiku řízení projektů.
Naštěstí máte k dispozici výkonné nástroje, jako je ClickUp, které vám pomohou efektivně zvládat všechny vaše úkoly a projekty, bez ohledu na to, kterou metodiku preferujete.
Ale co je ClickUp?
ClickUp je nejlépe hodnocený software pro řízení projektů Lean Agile na světě. Ať už potřebujete pomoc s:
- Implementujte Agile, Lean, Scrum, Kanban, Extreme Programming nebo jakoukoli jinou metodiku.
- Sledujte všechny své projekty agilního vývoje softwaru
- Řízení agilního týmu nebo několika metod Lean
- Naplánujte sprintové plánování a další schůzky Scrumu
ClickUp je jediný software, který potřebujete!
Podívejme se, jak vám ClickUp může pomoci přizpůsobit se technikám Lean a Agile:
1. Vlastní stavy úkolů pro různé fáze projektu
Každý projekt vyžaduje vlastní sadu stavů.
Například softwarový inženýr může mít ve svém projektu Lean UX fáze jako „Git Upload“ a „Debugging“. Naproti tomu projekt vývoje obsahu může mít kroky jako „Editing“ a „Quality Check“.
Díky funkci Vlastní stavy v ClickUp to nebude žádný problém.
Tento software vám umožňuje vytvářet vlastní stavy, které přesně odrážejí potřeby vašeho projektu. Buďte tak popisní a kreativní, jak jen chcete!
Stačí se rychle podívat na stav úkolu a hned víte, v jaké fázi se nachází. Tímto způsobem může vedoucí týmu nebo kdokoli, kdo na projektu pracuje, okamžitě zkontrolovat, jak projekt postupuje.
2. Stanovte si cíle, abyste dosáhli svých sprintů
Bez ohledu na to, kterou metodiku projektového řízení preferujete, budete mít několik projektových cílů, jako například „vyvinout 20 % produktu ve sprintu 1“ nebo „zvýšit návštěvnost webových stránek o 10 %“.
Jak je tedy sledovat?
Tři slova: funkce Goals od ClickUp !
Cíle jsou obecné pojmy, které lze rozdělit na menší, měřitelné úkoly.
Vyberte si z řady jednotek pro měření cíle, například:
- Měna: peněžní částka
- Číslo: řada čísel od 0 do nekonečna
- Úkoly: seznam úkolů, které musíte splnit, abyste dosáhli cíle.
- Pravda/lež: pouze dva možné výsledky (hotovo nebo nehotovo)
3. Spolupráce namísto komentářů a chatování
Kývání hlavou a jednoslovné odpovědi nejsou zrovna zárukou dobré konverzace, že?
Aby týmy mohly efektivně komunikovat, je každý úkol v ClickUp vybaven speciálním prostorem pro komentáře.
To pomáhá usnadnit veškerou komunikaci související s projektem v rámci týmu Lean nebo Scrum.
V této části najdete:
- Výměna informací souvisejících s projektem
- Označte členy, abyste zdůraznili důležité komentáře.
- Řešte problémy a patové situace v správném kontextu
- Sdílejte relevantní soubory a odkazy v rámci jakékoli sekce úkolů.
- Přiřaďte komentáře konkrétním členům týmu, aby nezůstaly bez povšimnutí.
Pro lepší spolupráci a budování týmu použijte zobrazení Chatu, kde můžete vést konverzace nesouvisející s žádnými úkoly.
4. Automatizace pracovních postupů pro automatizaci více než 50 opakujících se úkolů
Je pravděpodobné, že každý den řešíte spoustu opakujících se manuálních úkolů.
A jsme si docela jisti, že to jsou úkoly, které také nejvíce nesnášíte.
Ale nebojte se.
Funkce Automatizace od ClickUp přináší do vašeho pracovního prostředí spoustu automatizací úkolů, které vám s tím pomohou.
Můžete jej snadno použít k automatizaci opakujících se úkolů, což vám ušetří čas a uvolní zdroje pro úkoly, které je skutečně vyžadují.
Takto funguje automatizace pracovních postupů v ClickUp:
Pokud dojde k spouštěči a podmínka je splněna, automaticky se provede konkrétní akce.
Tento univerzální software nabízí více než 50 předem připravených automatizací, které vám pomohou se do toho pustit.
Mezi ně patří například:
- Když se změní stav úkolu, automaticky se změní i osoba, které je úkol přidělen.
- Použijte šablonu při vytváření úkolu
- Aktualizujte prioritu úkolu, když je jeho kontrolní seznam vyčištěn
- Změňte značky, když nastane termín úkolu
- Archivujte úkol, když se změní jeho priorita
Můžete si dokonce vytvořit vlastní automatizace podle svých potřeb.
5. Dashboardy pro vizuální přehled o vašem projektu
Dashboardy ClickUp vám poskytnou rychlý vizuální přehled o vašich projektech Agile softwarového vývoje nebo Lean. Je to něco jako řídící centrum vesmírné lodi.
Jaké jsou výhody?
Vedoucí týmu nebo dokonce celý váš Scrum tým může získat jasnou představu o všem, co se děje v pracovním prostoru.
Pro maximální flexibilitu si přizpůsobte svůj dashboard pomocí různých grafů, jako jsou:
- Grafy rychlosti : zdůrazňují míru dokončení úkolů
- Burnup Charts : ukazuje množství práce, které již bylo v rámci projektu dokončeno.
- Burndown Charts : zobrazuje množství práce zbývající v projektu
- Kumulativní diagramy toku : zobrazují průběh projektu v čase.
6. Ganttovy diagramy pro snadné sledování časového harmonogramu projektu
Jste unaveni používáním tabulek pro sledování časových harmonogramů nebo pokroku vašich projektů?
Rozlučte se s myšlením 90. let!
Ganttovy diagramy ClickUp jsou ideální pro sledování a správu časového harmonogramu vašeho projektu.
Stačí se rychle podívat na Ganttův diagram a hned víte, zda vše probíhá podle plánu.
A to nejlepší?
Tyto Ganttovy diagramy nabízejí spoustu automatizovaných funkcí.
Mohou:
- Při přeplánování položek automaticky upravte závislosti úkolů
- Porovnejte očekávaný a aktuální postup projektu
- Vypočítejte procentuální pokrok projektu na základě dokončených úkolů/celkového počtu úkolů.
- Vypočítejte kritickou cestu, abyste identifikovali úkoly, které je třeba upřednostnit.
- Pomoc s řízením agilního pracovního toku
Závěr
Lean a Agile se samozřejmě v několika ohledech liší.
Každá z těchto metodik vývoje je sice ideální pro jiný typ projektu, ale k řízení všeho budete stále potřebovat správný software pro řízení projektů.
Naštěstí stačí použít ClickUp, nejlepší software Agile a Lean na trhu!
Od pomoci s osvojením si agilního přístupu až po raketový nárůst agility vašeho podnikání – ClickUp má vše, co potřebujete.
Proč se tedy ještě dnes nezaregistrujete zdarma a nezvládnete své projektové řízení na jedničku?