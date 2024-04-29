Jak vytvořit proces vývoje produktu (s příklady)

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je vývoj produktů?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Vývoj produktu je proces vytváření, navrhování nebo zdokonalování produktů, které splňují potřeby a očekávání zákazníků. Jedná se o klíčovou techniku pro každou firmu, protože zahrnuje několik klíčových složek, jako je průzkum trhu, generování nápadů, vývoj konceptu, návrh, testování, výroba a hodnocení po uvedení na trh.“ } } ] }
Přemýšleli jste někdy nad tím, co je potřeba k tomu, aby se nápad stal skutečností? Proces vývoje produktu zahrnuje kroky, které vás dovedou od nápadu až na trh.
Funguje jako rámec, který vás provede fázemi iterace, testování a tvorby nápadů, abyste se neztratili v detailech.
V tomto průvodci prozkoumáme jeho význam pro úspěch v podnikání, ponoříme se do rozdílů mezi vývojem produktů a správou produktů a poskytneme vám hluboké porozumění celému procesu.
Začněme definicí, ano?
Proč je proces vývoje produktu důležitý?
Vývoj produktů je proces vytváření, navrhování nebo zdokonalování produktů, které splňují potřeby a očekávání zákazníků. Jedná se o klíčovou techniku pro každou firmu, protože zahrnuje několik klíčových složek, jako je průzkum trhu, generování nápadů, vývoj konceptu, návrh, testování, výroba a hodnocení po uvedení na trh.
Vývoj produktů hraje klíčovou roli v úspěchu společnosti, protože podporuje inovace, udržuje konkurenční výhodu a v konečném důsledku vede k růstu tržeb.
Jaký je rozdíl mezi vývojem produktu a správou produktu?
Zatímco vývoj produktu se týká vytváření samotného produktu, produktový management je zodpovědný za řízení strategie, plánu a funkcí produktu v průběhu celého cyklu vývoje produktu.
Vývojáři produktů jsou kreativní mozky stojící za nápadem a designem produktu, které zajišťují, aby byl v souladu s potřebami a očekáváními zákazníků. 🚀
Na druhé straně produktoví manažeři dohlížejí na celkový proces vývoje a strategii, positioning a ziskovost produktu. Tyto dvě role spolupracují, aby zajistily, že celý proces vývoje produktu je efektivní a celkový produkt je dobře navržen a připraven pro uvedení na trh.
Spravujte produkty a služby pomocí těchto šablon ceníků!
Jak vytvořit proces vývoje produktu v 6 krocích
Nejjednodušší způsob, jak přistupovat k procesu vývoje produktu, je rozdělit ho na jednotlivé kroky, které fungují jako jakýsi plán vývoje produktu. Porozumění marketingové strategii pro váš finální produkt nebo procesu vývoje ( v případě potřeby – vašemu výrobnímu procesu ) je klíčové pro úspěšné uvedení produktu na trh.
V podstatě chcete rozložit složitý proces na funkční produktový plán, za kterým se může postavit celý váš tým. Začněme tedy první fází procesu vývoje produktu:
Fáze 1: Generování nápadů
Nastartujte proces vývoje produktu pomocí kreativních technik brainstormingu, jako jsou skupinové sezení, mind mapping a metoda SCAMPER.
Vezměte si například kreativní brainstormingové sezení. Techniky jako mind mapping, skupinové brainstormingové sezení a metoda SCAMPER stimulují inovativní myšlení. Mind mapping vám pomáhá vizuálně organizovat informace, což usnadňuje identifikaci potenciálních nápadů na produkty.
Skupinové brainstormingové sezení naopak kombinují různé pohledy, což zvyšuje šanci na vznik jedinečných nápadů. Metoda SCAMPER (Substitute, Combine, Adapt, Modify, Put to another use, Eliminate, Reverse) vás vybízí k přehodnocení stávajících produktů nebo konceptu nového produktu z různých úhlů pohledu.
Nezbytnou součástí generování nápadů je průzkum trhu. Ten zahrnuje analýzu konkurence a nalezení vašeho cílového trhu. Nezapomeňte prozkoumat produktovou nabídku konkurence, abyste identifikovali její silné a slabé stránky, poučili se z jejích úspěchů a neúspěchů a našli inspiraci pro svůj finální produkt.
Pokud například zjistíte, že produkt konkurence postrádá určité funkce, které vaši cíloví zákazníci požadují, měli byste zvážit začlenění těchto funkcí do procesu vývoje vašich produktů. iPhone společnosti Apple se stal průlomovým produktem, protože kombinoval mobilní telefon se stávajícími produkty, jako je iPod. Proces vývoje jejich produktů našel cílový trh a uspokojil potřeby zákazníků pomocí jednoho zařízení.
Uvědomte si, že nejde vždy jen o vyplnění mezery na trhu, ale také o kombinaci prvků, které dosud nebyly kombinovány. Provádění průzkumu trhu také pomáhá identifikovat mezery a příležitosti na trhu. Proces vývoje produktu začíná použitím správného softwaru.
Nástroje jako průzkumy, formuláře s podmíněnou logikou, fokusní skupiny a rozhovory vám pomohou shromáždit počáteční zpětnou vazbu a cenné poznatky od vašeho cílového trhu. To je skvělé pro začátek procesu vývoje produktu.
Díky pochopení jejich neuspokojených potřeb, preferencí a problémů vytvoříte pevný základ pro vývoj produktu, který bude odpovídat potřebám a přáním vašich cílových zákazníků.
Fáze 2: Vývoj a hodnocení konceptu
Po vytvoření slibného nápadu na produkt je čas definovat požadavky na produkt. Vypracujte dokumenty s požadavky na produkt (PRD), které podrobně popisují vlastnosti, specifikace a funkce produktu.
Pokud například navrhujete nové chytré hodinky, PRD může obsahovat podrobnosti o výdrži baterie, odolnosti proti vodě, kompatibilitě s různými typy smartphonů a typech senzorů zabudovaných do zařízení. Vytvoření PRD zajistí, že všechny zúčastněné strany budou mít jasnou představu o účelu a vlastnostech produktu, ať už začínáte s novým produktem, nebo pracujete s existujícími produkty.
Dále vyhodnoťte proveditelnost projektu provedením technické, finanční a provozní analýzy. Technická analýza zahrnuje posouzení, zda jsou k dispozici technologie a zdroje nezbytné k vytvoření produktu. Finanční analýza určuje náklady na vývoj a potenciální návratnost investice.
Operační obchodní analýza zkoumá logistiku výroby, distribuce a podpory produktu po jeho uvedení na trh. Například když společnost Tesla začala vyvíjet své elektromobily, musela zohlednit dostupnost lithium-iontových baterií, náklady na vybudování nabíjecí infrastruktury a logistiku servisu vozidel.
Pečlivým vývojem a hodnocením koncepce produktu položíte základy pro kvalitní, spolehlivý finální produkt, který bude schopen konkurovat v daném odvětví. Vše však závisí na tom, jak vypracujete plán vývoje produktu, který vás dovede k finálnímu produktu. Během procesu vývoje koncepce produktu a fáze hodnocení proto zvažte, zda svůj nápad neprovést následujícím způsobem:
- Dokument s požadavky na produkt (PRD): Vytvořte komplexní dokument, který popisuje vlastnosti, specifikace a funkce produktu, aby všichni zúčastnění měli jasnou představu o účelu produktu.
- Technická analýza: Posuďte dostupnost technologií a zdrojů nezbytných k vytvoření produktu a zajistěte technickou proveditelnost svého konceptu.
- Finanční analýza: Určete náklady na vývoj, výrobu a marketing, jakož i potenciální návratnost investic, abyste zajistili, že hotový produkt bude finančně životaschopný.
- Operační obchodní analýza: Prozkoumejte logistiku výroby, distribuční strategii a podporu produktu po uvedení na trh, abyste zajistili hladký provoz po celou dobu životního cyklu produktu.
- Zpětná vazba od uživatelů a zainteresovaných stran: Shromažďujte poznatky z testů použitelnosti, fokusních skupin, počáteční zpětné vazby a rozhovorů, abyste mohli vylepšit design a funkce produktu na základě preferencí a očekávání cílového trhu.
- Posouzení rizik: Identifikujte potenciální rizika a výzvy v procesu vývoje a zajistěte, aby produktová roadmapa byla schopna těmto rizikům zabránit.
- Analýza trhu: Pomocí softwaru pro marketing produktů vytvořte marketingovou strategii, která zahrnuje trendy, potřeby zákazníků a konkurenční prostředí, abyste zajistili, že váš produkt má silnou hodnotovou nabídku a jedinečný prodejní argument.
- Duševní vlastnictví: Prozkoumejte všechny potenciální problémy související s duševním vlastnictvím, jako jsou patenty nebo ochranné známky, abyste ochránili svůj proces vývoje produktů před funkčními a právními komplikacemi.
DOKUMENTACE CELÉHO PROCESU VÝVOJE PRODUKTUVáš tým pro vývoj produktů potřebuje správnou dokumentaci a bezplatný software pro správu projektů, aby mohl zaznamenávat, sledovat, přehodnocovat a nastiňovat proces vývoje produktu. Pomocí ClickUp Docs můžete připojovat úkoly, přidávat zúčastněné strany nebo pozorovatele a přiřazovat komentáře, které vám pomohou uvést produktový koncept na trh.
Fáze 3: Návrh a vývoj prototypu
Je čas vytvořit prototyp!
Jinými slovy, budete muset vytvořit hmatatelnou reprezentaci svých produktových nápadů. Někteří by to mohli nazvat vaším minimálně životaschopným produktem (MVP) v závislosti na vašem odvětví.
Prototyp usnadňuje prohlížení, testování a vylepšování designu vašeho produktu. Můžete do něj zapracovat zpětnou vazbu od testovacích uživatelů a zainteresovaných stran a snáze identifikovat chyby nebo mezery ve vašem procesu vývoje produktu. Během fáze prototypování zvažte následující:
- Typ prototypu: Vyberte nejvhodnější typ prototypu pro váš produkt, například náčrt, 3D model nebo funkční prototyp, v závislosti na úrovni detailů a funkčnosti požadované pro testování.
- Techniky rychlého prototypování: Využijte techniky rychlého prototypování, jako je 3D tisk nebo CNC obrábění, k rychlé výrobě fyzických prototypů pro testování a zdokonalování.
- Testování uživatelů: Proveďte testy použitelnosti, například testování založené na úkolech nebo heuristické hodnocení, abyste získali zpětnou vazbu ohledně funkčnosti, designu a snadnosti použití prototypu.
- Iterativní design: Vylepšete prototyp na základě zpětné vazby od uživatelů, technických požadavků a výrobních omezení ve vaší marketingové strategii.
- Materiály a výrobní proces: Zejména v případě fyzického produktu vyhodnoťte materiály a výrobní procesy potřebné k výrobě finálního produktu, přičemž zohledněte faktory jako náklady, trvanlivost a udržitelnost.
- Ochrana duševního vlastnictví: Zajistěte nezbytnou ochranu duševního vlastnictví, jako jsou patenty nebo ochranné známky, pro jedinečné vlastnosti a design produktu. Nepřehlížejte právní aspekty tvorby vašeho produktu – jsou stejně důležité jako samotný produkt.
- Technická a konstrukční dokumentace: Vytvářejte podrobné technické výkresy, CAD modely a konstrukční dokumentaci, abyste zajistili hladký přechod od prototypu k sériové výrobě.
- Dodržování předpisů: Zohledněte všechny platné regulační požadavky a certifikace, jako jsou bezpečnostní normy nebo environmentální předpisy, abyste se ujistili, že váš minimálně životaschopný produkt splňuje příslušné zákony a průmyslové standardy.
Zůstaňte v souladu s předpisy a sebevědomě se pusťte do jakéhokoli projektu s pomocí šablony plánu projektu ClickUp Compliance. Snadno identifikujte, posuďte a změřte požadavky na dodržování předpisů, sledujte nesoulad a přijímejte opatření k řešení případných problémů. Zefektivněte svůj program dodržování předpisů a zbavte se stresu z řízení projektů!
Fáze 4: Testování a ověřování
Zajištění kvality a testování jsou pro vytváření spolehlivých produktů zásadní. Abyste měli jistotu, že váš produkt funguje podle plánu, použijte důkladné testovací metody k nalezení a opravě všech vad nebo problémů, než se příliš ponoříte do své marketingové strategie.
Můžete použít různé testovací metody, jako jsou zátěžové testy, testy výkonu nebo testy prostředí. Pokud například vyrábíte smartphone, zátěžové testy ověřují jeho odolnost v náročných podmínkách, zatímco testy výkonu zkoumají rychlost, výdrž baterie a další klíčové funkce.
Spolu s technickým testováním proveďte také testování přijatelnosti uživateli (UAT), při kterém koncoví uživatelé vyzkouší produkt, aby se ujistili, že splňuje jejich potřeby. Jejich zpětná vazba vám pomůže provést potřebné úpravy před spuštěním.
To zahrnuje poskytnutí správných oprávnění a přístupu k procesu vývoje produktu nebo testům vývoje produktu vašemu týmu. Se správným nástrojem pro řízení projektů zajistíte, že váš vývojový tým bude mít vše, co potřebuje k úspěchu.
Nakonec se ujistěte, že váš produkt je bezpečný, spolehlivý a splňuje pravidla a normy daného odvětví. To může znamenat splnění pokynů stanovených organizacemi jako FDA, FCC nebo ISO, v závislosti na vašem produktu a odvětví. Například výrobce zdravotnických zařízení musí dodržovat předpisy FDA a získat schválení před uvedením svého produktu na trh.
Pečlivým testováním a ověřováním svého produktu si budujete důvěru zákazníků, snižujete potenciální problémy a připravujete půdu pro úspěšné uvedení produktu na trh.
Fáze 5: Výroba a uvedení na trh
Efektivní řízení výrobního procesu a dodavatelských řetězců je klíčové pro uvedení vašeho produktu na trh bez zbytečných zpoždění a nákladů. Budování silných vztahů s dodavateli, výrobci a přepravními partnery zajišťuje hladký průběh celého procesu.
Vytvořte poutavé marketingové kampaně, které budou propagovat váš produkt a vzbudí zájem. Udržujte jasné a konzistentní sdělení značky a využijte marketingové platformy, jako jsou sociální média, e-maily, blogové příspěvky a public relations, abyste oslovili svou cílovou skupinu.
Vytvořte distribuční a prodejní kanály, které jsou nejvhodnější pro váš produkt a odvětví. Mezi možnosti patří přímý prodej zákazníkům prostřednictvím internetového obchodu, partnerství s kamennými obchody nebo spolupráce s distributory a velkoobchodníky.
Soustředěním se na výrobu, uvedení na trh a distribuci zvýšíte pravděpodobnost, že váš produkt osloví širší publikum a získá si trvalou pozici na trhu. Pomocí šablony ClickUp Product Launch Checklist Template (Kontrolní seznam pro uvedení produktu na trh) zkontrolujte všechny body této fáze. Obsahuje Ganttův diagram, skvělý vizuální časový plán a všechny činnosti, které zajistí, že uvedení produktu na trh proběhne bez problémů.
Fáze 6: Hodnocení a iterace po uvedení na trh
Váš produkt jste uvedli na trh. To ale neznamená, že cesta tím končí. Po uvedení produktu na trh sledujte jeho výkonnost pomocí důležitých měřítek, ukazatelů nebo KPI pro správu produktů.
To vám pomůže zjistit, jak úspěšný je váš produkt a kde byste mohli provést vylepšení. Vždy naslouchejte zpětné vazbě od uživatelů a sledujte trendy na trhu, aby váš produkt zůstal aktuální, konkurenceschopný a žádaný.
V této fázi je řízení životního cyklu produktu klíčové pro všechny, včetně vašeho vývojového týmu. To znamená dohlížet na vývoj produktu od začátku až do konce jeho životnosti. Jde o to, abyste na základě toho, jak si produkt vede, co říkají zákazníci a co se děje na trhu, učinili chytrá rozhodnutí o jeho budoucnosti.
Bonus: 10 nejlepších generátorů nápadů na produkty s využitím umělé inteligence!
Osvědčené postupy v procesu vývoje produktů
Ačkoli neexistuje jediná správná cesta k vývoji produktu, existují určitě další kroky, které můžete podniknout, abyste co nejlépe využili plán procesu a poskytli vývojovému týmu veškerou možnou pomoc. Zde je několik příkladů:
1. Podporujte kreativní kulturu
Vytvořte prostředí, které podporuje kreativitu, experimentování a učení. To pomůže vašemu týmu pro vývoj produktů generovat průlomové nápady a řešení, která pohánějí inovace.
2. Upřednostněte spolupráci
Efektivní spolupráce mezi mezifunkčními týmy, jako jsou design, inženýrství, marketing a prodej, zajišťuje, že váš přístup k vývoji produktů je komplexní.
3. Využijte zpětnou vazbu od zákazníků v průběhu celého procesu
Zapojení zákazníků do procesu vývoje produktu, od vzniku nápadu až po hodnocení po uvedení na trh, vám pomůže vytvořit produkty, které skutečně osloví vaši cílovou skupinu a uspokojí její potřeby.
4. Buďte přizpůsobiví a agilní
Schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám na trhu, preferencím zákazníků a novým technologiím je klíčová pro udržení konkurenční výhody ve vývoji produktů. Zaveďte agilitu do svých procesů, abyste mohli pružně reagovat na změny.
5. Vyvažte rychlost a kvalitu
Ačkoli je důležité uvést produkty na trh co nejrychleji, stejně důležité je zajistit jejich kvalitu a spolehlivost. Nalezení správné rovnováhy mezi rychlostí a kvalitou povede k dlouhodobému úspěchu a spokojenosti zákazníků.
Příklady vývoje produktů
Příklad 1: Lyft
Společnost Lyft, platforma pro sdílení jízd, dosáhla významného pokroku v procesu vývoje produktů díky analýze potřeb zákazníků a zdokonalení své technologické infrastruktury. Rané verze jejich aplikace byly plné chyb, ale díky iterativnímu procesu vývoje produktů vylepšili funkčnost aplikace, opravili chyby a přidali funkce zaměřené na zákazníky. Například v reakci na obavy zákazníků ohledně transparentnosti cen začlenili funkci odhadu ceny, kterou uživatelé rychle přijali.
Příklad 2: Canva
Canva revolucionalizovala grafický design svým intuitivním online nástrojem pro design. Proces vývoje produktů ve společnosti Canva zahrnoval identifikaci jasného problému uživatelů – komplikovaného grafického softwaru. Vytvořili jednoduchý a uživatelsky přívětivý prototyp produktu, důkladně jej otestovali s uživateli a na základě získané zpětné vazby jej vylepšili. Díky neustálému vyhodnocování a vylepšování po uvedení na trh mohou přidávat nové šablony, funkce a neustále zlepšovat služby. Tato neustálá evoluce podle potřeb uživatelů činí z Canva klasický příklad úspěšného procesu vývoje produktů.
Na úspěšný proces vývoje produktů!
Probrali jsme všechny aspekty procesu vývoje produktu a zdůraznili jsme důležitost strukturovaného přístupu a uplatňování osvědčených postupů. Nyní je čas, abyste tyto znalosti uplatnili ve svých vlastních projektech, ať už pracujete s týmem pěti nebo padesáti lidí.
Nezapomeňte, že klíčem k úspěšnému vývoji produktů je zdokonalování vašeho přístupu, sledování aktuálních trendů v oboru a spolupráce.
Začněte organizovat vývoj svých produktů s ClickUp.