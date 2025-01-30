10 nejlepších softwarů pro plánování výroby v roce 2025 (bezplatné i placené)

Trháte si vlasy při pokusech naplánovat výrobní procesy? Pokud ano, nejste sami. Plánování a rozvrhování výroby může být náročné, zejména v dnešním rychle se měnícím a konkurenčním obchodním prostředí.
Naštěstí vám software pro plánování výroby může usnadnit život. Správný software pro plánování výroby může zlepšit vaše provozní procesy, zvýšit produktivitu a maximalizovat využití zdrojů.
Představíme vám 10 nejlepších softwarových nástrojů pro plánování výroby. Popíšeme silné a slabé stránky každého z nich a zmíníme také cenové možnosti a hodnocení.
Na konci tohoto článku byste měli mít mnohem lepší představu o tom, jaký software použít k vylepšení svých procesů plánování výroby!
Co byste měli hledat v softwaru pro plánování výroby?
Při hledání ideálního softwaru pro plánování výroby je třeba zohlednit mnoho klíčových faktorů.
Nejprve je třeba zvážit funkčnost. Hledejte software, který nabízí komplexní funkce, jako je plánování v reálném čase, plánování kapacity, alokace zdrojů a schopnost zvládat složité omezení zdrojů. ?️
Dalším důležitým aspektem je škálovatelnost. Potřebujete software, který může růst a přizpůsobovat se vašemu podnikání. Nezbytnou podmínkou je integrace s jinými systémy, jako jsou systémy pro plánování podnikových zdrojů (ERP) nebo systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM).
Nezapomeňte na uživatelský komfort! Pokud software vyžaduje celý měsíc školení, pravděpodobně to není ten pravý – máte přece práci! Podívejte se také na možnosti softwaru v oblasti reportingu a analytiky. Ty mohou být vaší tajnou zbraní pro optimalizaci efektivity výroby. ?
Nakonec budete chtít zvážit faktory, jako je zákaznická podpora a cenové modely, abyste se ujistili, že softwarové řešení splňuje vaše jedinečné potřeby pro plánování výroby.
10 nejlepších softwarů pro plánování výroby, které můžete použít
Nyní, když již lépe rozumíte tomu, co byste měli hledat v softwaru pro plánování výroby, pojďme se blíže podívat na 10 nejlepších možností, které můžete zvážit.
1. ClickUp
Pokud vás unavuje složitá správa výrobních plánů, ClickUp je pro vás ideálním řešením. ClickUp je špičkový software pro plánování výroby, který revolučním způsobem změní váš pracovní postup. Naše komplexní platforma hladce kombinuje funkce osobního asistenta, projektového manažera a časoměřiče, vše v jednom praktickém rozhraní. ?
ClickUp vám umožní rozloučit se s nepříjemnostmi při plánování výroby a znovu získat kontrolu nad vašimi výrobními procesy. Naše uživatelsky přívětivé rozhraní zjednodušuje vytváření a správu plánů, takže můžete s minimálním úsilím přidělovat úkoly, stanovovat termíny a sledovat pokrok. I ti, kteří nejsou technicky zdatní, zjistí, že navigace a využívání komplexních funkcí ClickUp je hračkou.
Naše platforma také nabízí řadu pokročilých funkcí, jako je ClickUp Gantt View, správa zdrojů a spolupráce v reálném čase. Snadno vizualizujte svůj výrobní harmonogram, optimalizujte přidělování zdrojů a podporujte plynulou týmovou práci v rámci jedné jednotné platformy. Rozlučte se s nepraktickými tabulkami a využijte efektivitu ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte šablony plánů výroby a funkce drag-and-drop k naplánování celého výrobního procesu.
- Začleňte data z platforem třetích stran pro sledování času, správu zdrojů a komunikaci.
- Sledujte suroviny a nákup dalších materiálů, abyste mohli správně plánovat nadcházející výrobní zakázky.
- Podporovány jsou Ganttovy diagramy, Agile, Kanban a ClickUp Calendar View, což vám umožňuje vybrat si přístup, který nejlépe vyhovuje vašim výrobním operacím ?️
- Přidávejte úkoly a vytvářejte připomenutí přímo z výrobní linky pomocí mobilních aplikací, které jsou k dispozici pro iOS i Android.
Omezení ClickUp
- V závislosti na CRM, ze kterých importujete dávkové soubory a potenciální zákazníky, se při přenosu dat do ClickUp mohou některé formáty změnit.
- ClickUp nabízí mnoho přizpůsobitelných funkcí, které mohou být pro ty, kteří nejsou obeznámeni s plánovacím softwarem, příliš složité.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Business Plus: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. MasterControl
Jednou z klíčových předností MasterControl je jeho schopnost automatizovat procesy plánování, čímž se snižuje čas a úsilí potřebné pro ruční plánování. Software pro plánování výroby využívá pokročilé algoritmy a optimalizační techniky k vytváření optimálních výrobních plánů, minimalizaci prostojů a maximalizaci produktivity.
Podporuje také integraci s jinými systémy, jako je software pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a systémy pro řízení výroby (MES), což umožňuje plynulou výměnu dat a synchronizaci v rámci celého výrobního ekosystému.
Díky robustním funkcím pro vytváření reportů a analýz vám MasterControl umožňuje sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, což pomáhá při neustálé optimalizaci procesů.
Nejlepší funkce MasterControl
- Školicí úkoly se zadávají vždy, když uživatel zadá nápravné opatření, což pomáhá maximalizovat efektivitu a zajistit bezpečnost na pracovišti.
- Automatizujte a spravujte kvalitní akce, návrh produktů a důležité dokumenty týkající se dodržování předpisů.
- Propojte všechny procesy řízení kvality dodavatelů, včetně žádostí o nápravná opatření dodavatelů (SCAR), nápravných a preventivních opatření (CAPA), odchylek a řízení auditů.
Omezení MasterControl
- Tento software je nejvhodnější pro ty, kteří pracují v oblasti přírodních věd nebo zdravotnictví.
- Uživatelé hlásili, že bez plné licence nebylo možné využívat mnoho funkcí.
Ceny MasterControl
- Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze MasterControl
- G2: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
3. Odoo
Odoo je univerzální a funkcemi nabitý software pro plánování výroby, který nabízí komplexní sadu nástrojů pro efektivní řízení výrobních operací. Díky modulárnímu designu a přizpůsobitelnosti umožňuje Odoo firmám přizpůsobit software jejich konkrétním výrobním potřebám.
Uživatelé mohou snadno sledovat průběh jednotlivých úkolů, dostupnost zdrojů a identifikovat úzká místa nebo zpoždění v plánování výroby. Funkce pro spolupráci v Odoo také podporují komunikaci a koordinaci mezi členy týmu. Lepší sladění a přehlednost výrobního procesu a plánování jsou vždy výhodou. ?
Nejlepší funkce Odoo
- Snadné vytváření a sledování plánů výroby pomocí funkce drag-and-drop.
- Schopnost definovat pracovní příkazy, přidělovat zdroje a stanovovat priority zlepšuje správu zdrojů.
- Software pro výrobní procesy umožňuje integraci funkcí plánování materiálových požadavků (MRP), což umožňuje plynulé řízení zásob a procesy nákupu.
Omezení Odoo
- Funkce mohou být spuštěny ještě předtím, než jsou plně odladěny, což může mít vliv na uživatelský komfort.
- Někteří uživatelé uvedli, že by si přáli zlepšení výkonnostních KPI.
Ceny Odoo
- Jedna aplikace: Zdarma
- Standard: 31 $ za uživatele měsíčně
- Vlastní: 46,80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,2/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 700 recenzí)
4. NetSuite
NetSuite je komplexní cloudový software pro řízení podniku, který nabízí výkonné funkce pro plánování výroby. Díky integrované sadě aplikací poskytuje NetSuite komplexní řešení pro řízení výrobních operací.
Tento software umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat podrobné výrobní plány s ohledem na proměnné, jako je dostupnost zdrojů, dodací lhůty a priority objednávek. Rozhraní NetSuite s funkcí drag-and-drop usnadňuje úpravy plánů, přidělování zdrojů a sledování postupu jednotlivých úkolů v reálném čase.
Pokud hledáte cenné informace o výkonu vaší výroby, může vám pomoci také NetSuite. Robustní funkce platformy pro reporting a analytiku vám pomohou činit rozhodnutí na základě dat.
Nejlepší funkce NetSuite
- Kromě funkcí pro plánování výroby nabízí tento software také nástroje pro správu zásob, řízení dodavatelského řetězce a finanční reporting pro plánování výroby.
- Integrované analytické funkce umožňují uživatelům integrovat řešení pro výrobu, e-commerce, CRM a ERP.
- Díky přehledu o skladových zásobách v reálném čase mohou uživatelé spravovat procesy nákupu a zároveň se soustředit na trasy potřebné pro suroviny.
Omezení NetSuite
- Existují náznaky, že zákaznický servis společnosti NetSuite je omezený.
- Složitost přizpůsobení NetSuite může ztížit používání produktu.
Ceny NetSuite
- Kontaktujte obchodní oddělení pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 300 recenzí)
5. MRPeasy
MRPeasy je software pro plánování výroby, který nabízí řadu funkcí speciálně navržených pro malé a střední výrobní podniky. S MRPeasy můžete plánovat a rozvrhovat výrobní zakázky s ohledem na dostupnost zdrojů, dodací lhůty a priority zakázek. Uživatelé mohou snadno sledovat průběh každého úkolu. Není lepší pocit, než vědět, že vaše výrobní zakázky jsou splněny včas!
MRPeasy také poskytuje přehled o stavu zásob, čímž zabraňuje jejich vyčerpání nebo nadměrnému nahromadění – už žádné prázdné nebo přeplněné regály! Platforma navíc nabízí nástroje pro plánování výroby, díky nimž můžete co nejefektivněji využívat jak své vybavení, tak personál.
Nejlepší funkce MRPeasy
- Tento software, který představuje komplexní řešení plánování, zlepšuje výrobní operace kombinací plánování výroby se správou zásob, nákupem a správou zákazníků.
- Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivní navigaci mohou uživatelé z malých a středních výrobních společností snadno vytvářet a spravovat výrobní plány.
- Zlepšete efektivitu a využití zařízení díky funkcím reportování v reálném čase.
Omezení MRPeasy
- Uživatelé, kteří jsou závislí na surovinách, uvedli, že platforma nebyla dostatečně rozsáhlá, aby splňovala jejich potřeby.
- Nákladové systémy dosud nezahrnuty
Ceny MRPeasy
- Starter: 49 $/měsíc
- Profesionální: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze MRPeasy
- G2: 4,2/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (75+ recenzí)
6. Vizuální plánování
Díky intuitivnímu a vizuálnímu rozhraní umožňuje Visual Planning uživatelům snadno vytvářet a organizovat výrobní plány. Uživatelé mohou snadno přetahovat úkoly, upravovat časové osy a nastavovat závislosti, aby zajistili plynulý výrobní tok. Visual Planning také nabízí aktualizace a oznámení v reálném čase, takže uživatelé jsou informováni o postupu každého úkolu.
Jednou z klíčových předností Visual Planning je jeho flexibilita a možnosti přizpůsobení. Visual Planning podporuje integraci s jinými systémy, jako jsou ERP systémy nebo systémy řízení výroby. Integrace vám usnadní život, protože celý váš výrobní ekosystém bude synchronizován.
Díky pokročilým funkcím pro vytváření reportů a analýz můžete studovat výkonnost výroby, sledovat klíčové metriky a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. ?
Nejlepší funkce Visual Planning
- Přizpůsobitelné řešení plánování umožňuje uživatelům přizpůsobit procesy jejich konkrétním výrobním potřebám. Uživatelé mohou definovat vlastní pravidla, pracovní postupy a omezení, čímž zajistí, že plán výroby bude v souladu s jejich jedinečnými požadavky.
- Pomocí grafických znázornění snadno sledujte výrobní zdroje, úkoly a časové osy ⏲️.
- Cloudový software umožňuje uživatelům vzít si plánovací systém s sebou kamkoli.
Omezení vizuálního plánování
- Uživatelé uvedli, že platforma působí zastarale.
- Tento software se zdá být online méně používaný a recenzovaný než některé jiné možnosti na našem seznamu.
Ceny Visual Planning
- VP Desk: 55 $/měsíc na uživatele
- VP Portal: 35 $/měsíc na uživatele
- VP Go: 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Visual Planning
- G2: 3,8/5 (4 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
7. Schedlyzer
Díky pokročilým algoritmům a optimalizačním technikám Schedlyzer výrazně zefektivňuje řízení výrobních operací. Software zohledňuje faktory jako dostupnost zdrojů, výrobní kapacita, priority objednávek a omezení, aby vytvořil úžasné výrobní plány.
Oceňujeme simulační schopnosti Schedlyzeru, které vám umožňují vyhodnotit dopad různých scénářů a učinit lepší rozhodnutí pro plánování výroby.
Nejlepší funkce Schedlyzeru
- Schedlyzer vyniká v integraci jiných systémů a zdrojů dat, jako jsou ERP software, MES a výrobní data v reálném čase.
- Plánovači mohou sledovat KPI, identifikovat úzká místa a analyzovat výrobní data pomocí komplexních reportů.
- Strojové učení a prediktivní analytika pro předpovídání poptávky a automatické přizpůsobování plánů měnícím se požadavkům zákazníků.
Omezení Schedlyzeru
- Schedlyzer nenabízí živé simulace. Místo toho jsou plánování, prognózy a reporty statické.
- Někteří uživatelé uvedli, že reportovací panely nejsou ve srovnání s jinými nástroji pro plánování výroby přehledné ani stručné.
Ceny Schedlyzer
- Bezplatná zkušební verze
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Schedlyzer
- G2: n/a
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
8. Optessa
Pokud se potýkáte s řešením složitých úkolů v oblasti plánování a optimalizace, Optessa může být pro vás tím pravým řešením. Jsme velkými fanoušky schopnosti Optessy pomáhat řešit obtížné dilema v oblasti plánování.
Platforma nabízí flexibilní a uživatelsky přívětivé rozhraní, které vám umožní vizualizovat a upravovat plány, přidělovat zdroje a nastavovat omezení. Optessa také poskytuje celému týmu aktualizace a oznámení v reálném čase.
Nejlepší funkce Optessa
- Tento software vyniká ve správě rozsáhlých výrobních prostředí s více zdroji, složitými pracovními postupy a komplexními závislostmi.
- Optessa nabízí pokročilou analýzu „co by, kdyby“ a plánování scénářů, což uživatelům umožňuje simulovat scénáře plánování a vyhodnotit jejich dopad.
- Pomocí algoritmů mohou uživatelé zohlednit řadu faktorů, jako jsou omezené zdroje, výrobní kapacity, priority objednávek a pravidla pro pořadí úkolů.
Omezení Optessa
- Uživatelé uvedli, že připojení k platformě často vypadávalo.
- Neexistuje žádná mobilní aplikace pro iOS ani Android.
Ceny Optessa
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Optessa
- G2: 3,5/5 (1 recenze)
- Capterra: 4,5/5 (4 recenze)
9. Katana MRP
Malé a střední výrobní podniky, vaše chvíle nadešla: Katana MRP je software pro plánování výroby navržený speciálně pro vás. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivnímu workflow Katana MRP zjednodušuje proces plánování výroby a zefektivňuje výrobní operace. Software nabízí přehled o výrobních zakázkách v reálném čase, což vám umožňuje snadno vytvářet a upravovat plány.
Uživatelé mohou snadno sledovat průběh jednotlivých úkolů, monitorovat stav zásob a činit informovaná rozhodnutí, aby zajistili včasné dodání a efektivní využití zdrojů.
Nejlepší funkce Katana MRP
- Sledujte dostupnost surovin a zabraňte nedostatku nebo nadbytku zásob.
- Uživatelé mohou spravovat své výrobní plány ve spojení s úrovní zásob a požadavky na objednávky prostřednictvím centralizovaného centra.
- Funkce drag-and-drop usnadňuje koordinaci a sdělování výrobních plánů.
Omezení Katana MRP
- Shopify se integruje na úrovni produktů, ale ne na úrovni materiálů.
- Uživatelé uvedli, že platforma vykazovala zpoždění.
Ceny Katana MRP
- Essential: 99 $/měsíc
- Pokročilý: 299 $/měsíc
- Profesionální: 599 $/měsíc
- Podnik: Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Katana MRP
- G2: 4,4/5 (více než 35 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 145 recenzí)
10. InkSoft
InkSoft je specializovaný software pro plánování výroby určený pro tiskový a oděvní průmysl. Díky svým specifickým funkcím a intuitivnímu rozhraní InkSoft zefektivňuje proces plánování výroby pro všechny oblasti zakázkového tisku a zdobení oděvů. ?
Tento software umožňuje uživatelům vytvářet a spravovat výrobní plány s přihlédnutím k faktorům, jako jsou specifikace objednávek, tiskové metody, výrobní kapacity a termíny dodání. InkSoft nabízí vizuální ovládací panel, který poskytuje jasný přehled o výrobním workflow, což uživatelům umožňuje snadno sledovat průběh každé objednávky, přidělovat zdroje a zajistit efektivní tok.
Nejlepší funkce InkSoft
- InkSoft se hladce integruje s dalšími funkcemi, jako jsou online obchody, CRM systémy a návrhový software.
- Informujte uživatele pomocí oznámení v reálném čase o aktualizacích objednávek, změnách nebo jiných potenciálních problémech, které mohou mít vliv na plán výroby.
- Funkce pro reporting a analytiku vám umožní analyzovat výkonnost výroby, sledovat klíčové metriky a přijímat rozhodnutí na základě dat, abyste mohli optimalizovat plánování výroby a alokaci zdrojů.
Omezení InkSoft
- Uživatelé nemají přístup ke svým vlastním marketingovým údajům.
- Možnosti přizpůsobení platformy jsou omezené.
Ceny InkSoft
- InkSoft: 299 $/měsíc pro pět uživatelů
- InkSoft Unlimited: 399 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze InkSoft
- G2: 2,7/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (10+ recenzí)
Zvyšte zisky pomocí nejlepšího softwaru pro plánování výroby
Software pro plánování výroby může mít obrovský vliv na vaše podnikání. Správný software vám pomůže zefektivnit plánování, optimalizovat zdroje, zvýšit pravděpodobnost dodržení termínů projektů a zvýšit ziskovost.
Jedním z řešení, které rozhodně stojí za zvážení, je ClickUp. Díky pokročilým funkcím pro plánování a rozvrhování vám ClickUp pomůže zvýšit efektivitu, vyhnout se překážkám a dodržovat termíny dodávek.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte. ?