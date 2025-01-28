10 nejlepších softwarových nástrojů pro řízení provozu v roce 2025

Výzvy, jako je nedostatek pracovních sil, narušení dodavatelského řetězce, technologické změny, udržitelnost a globalizace, učinily řízení podnikových operací náročnějším úkolem než kdykoli předtím.
Společnosti všech velikostí se budou muset rychle přizpůsobovat a reagovat, aby zůstaly konkurenceschopné. Nezbytnou součástí úspěšného podnikání je mít správné strategie, procesy a nástroje, které vám pomohou tyto výzvy zvládnout.
Abychom vám pomohli vybrat nejlepší software pro řízení provozu pro vaši firmu, přinášíme vám níže přehled těch nejlepších produktů na trhu.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení provozu?
Ve světě podnikání je software pro řízení provozu zásadním faktorem pro zefektivnění vašich procesů a provozních nákladů.
Ale jak najít ten správný, když je k dispozici nespočet možností? A jaká je rozumná cena softwaru pro řízení provozu?
Zde je kontrolní seznam pro provozní manažery a majitele firem, který je třeba zohlednit při hledání softwaru pro řízení provozu:
- All-in-one platforma: S softwarem pro řízení provozu musíte zvládat spoustu věcí najednou. Vyhněte se potížím a ztrátě času při přepínání mezi aplikacemi a opakování pracovních postupů tím, že si vyberete all-in-one řešení, které vám umožní integrovat ty nejdůležitější aplikace.
- Komplexní správa úkolů: přizpůsobitelné pracovní postupy, závislosti a aktualizace v reálném čase, aby všichni zůstali na správné cestě.
- Efektivní alokace zdrojů: Hledejte nástroje, které pomáhají maximalizovat produktivitu prostřednictvím efektivního plánování zdrojů.
- Vizualizace dat a reporting: Přehledné tabulky a grafy umožňují rozhodování založené na datech.
- Spolupráce a komunikace: Centralizované kanály a sdílení dokumentů podporují týmovou práci a zvyšují produktivitu.
- Škálovatelnost a flexibilita: Vyberte si software, který se přizpůsobí vašim měnícím se potřebám v závislosti na růstu vašeho podnikání.
- Kompatibilita integrace: Hledejte bezproblémovou integraci s vašimi stávajícími aplikacemi pro hladší fungování vašich řešení pro řízení provozu.
- Řízení zaměstnanců, jejich zapojení a školení: Hledejte nástroje, které pomáhají při řízení zaměstnanců, jejich zapojení a školení, aby byla pracovní síla produktivní a motivovaná.
Zohledněním těchto klíčových funkcí najdete ideální software pro řízení provozu, který optimalizuje vaše podnikání a dovede ho k úspěchu!
10 nejlepších softwarů pro řízení provozu, které můžete použít
V níže uvedeném seznamu se podíváme na nejlepší softwarové nástroje pro řízení provozu v roce 2024. Při sestavování našich doporučení zohledníme faktory, jako jsou funkce, cena a škálovatelnost.
Také vám poskytneme stručný přehled každého softwarového nástroje, abyste mohli snadno porovnat a zkontrastovat různé možnosti.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která poskytuje komplexní softwarová řešení pro řízení provozu pro firmy všech velikostí.
Organizujte, rozvíjejte a rozšiřujte své podnikání efektivně pomocí všech nástrojů, které potřebujete, včetně softwaru pro správu kanceláře, řízení a automatizace pracovních postupů, šablon pro strategické plánování a funkcí pro správu týmů.
Získejte kontrolu nad řízením svého podniku díky sledování úkolů, zapojení a řízení zaměstnanců, správě zásob, řízení lidských zdrojů, šablonám SOP, správě dokumentů, správě produktů a mnohem více.
S více než 15 přizpůsobitelnými zobrazeními nabízí ClickUp spolehlivý systém pro řízení provozu pro všechny aspekty vašeho podnikání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Výkonné komplexní řešení s více než 1 000 integracemi
- Schopný zvládnout všechny aspekty řízení provozu, od skladových zásob přes lidské zdroje až po KPI projektového řízení.
- Přizpůsobitelné nástroje pro správu úkolů pro různé obchodní funkce
Omezení ClickUp
- Má strmou křivku učení kvůli všem dostupným funkcím.
- Časté připomínky mohou být pro některé uživatele nepříjemné.
- Omezená funkčnost na mobilních zařízeních
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 334+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 739+ recenzí)
2. Connecteam
Connecteam je komplexní řešení pro správu zaměstnanců, které pomáhá firmám koordinovat úkoly související se zaměstnanci pro týmy bez stálého pracoviště.
Tento software pro řízení provozu nabízí širokou škálu funkcí, jako je komunikace se zaměstnanci, časomíra, plánování, kontrolní seznamy a formuláře, správa úkolů zaměstnanců a správa lidských zdrojů a personálu.
Connecteam je cloudový software, který je cenově dostupný a snadno použitelný! Může být skvělou volbou pro společnosti, které chtějí zlepšit svou celkovou provozní efektivitu.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vysoce intuitivní uživatelské rozhraní, které se snadno používá
- Vynikající mobilní chatová komunikace v reálném čase
- Užitečné automaticky generované zprávy, například zpráva o konci směny
Omezení Connecteam
- Pro plnou funkčnost a všechny funkce jsou nutné aktualizace.
- Mnoho recenzentů se domnívá, že cenové plány by mohly být transparentnější a logičtější.
Ceny Connecteam
- Malé podniky: Zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilý: 49 $/měsíc
- Expert: 99 $/měsíc
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,3/5 (39+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (294+ recenzí)
3. Netsuite
Pokud hledáte softwarový systém pro řízení provozu zaměřený především na finance, může být pro vás vhodnou volbou software NetSuite pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Tato cloudová platforma pomáhá firmám spravovat jejich finance, provoz a vztahy se zákazníky.
Nabízí širokou škálu funkcí, včetně účetnictví, CRM, správy zásob, e-commerce a dalších. NetSuite je škálovatelný a flexibilní software, který mohou používat podniky všech velikostí.
NetSuite může být dobrou volbou pro firmy, které hledají cloudový systém nebo software pro řízení provozu v rámci komplexního ERP softwaru, který jim pomůže spravovat finance, provoz a vztahy se zákazníky. NetSuite může být dobrou volbou, pokud hledáte nástroje pro řízení provozu a řízení dodavatelského řetězce od stejného poskytovatele.
Nejlepší funkce Netsuite
- Data v reálném čase a přehled o vašem podnikání vám pomohou činit informovaná rozhodnutí.
- Lze škálovat podle potřeb růstu
- Schopnost spravovat finanční plánování, reporting a konsolidaci
Omezení Netsuite
- Někteří recenzenti hlásí problémy s pomalým výkonem.
- Vzhledem ke složitosti softwaru vyžaduje formální školení.
- Přizpůsobení může vyžadovat pokročilé školení nebo dovednosti.
Ceny Netsuite
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Netsuite
- G2: 4,0/5 (2 618+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (1 346+ recenzí)
4. SafetyCulture
SafetyCulture, dříve iAuditor, je operační software pro kontrolu a reporting.
Jeho široká škála funkcí zahrnuje správu inspekcí, identifikaci rizik, správu incidentů, správu školení, komunikační nástroje a robustní funkce pro vytváření reportů.
Jako cloudové řešení zajišťuje SafetyCulture přístupnost odkudkoli a je připraveno na škálovatelnost v závislosti na růstu vašeho podnikání. Zaměřuje se na zvýšenou bezpečnost, lepší kontrolu kvality, lepší dodržování předpisů, lepší komunikaci a rozhodování založené na datech.
Nejlepší funkce SafetyCulture
- Funguje na více zařízeních
- Vytváří inspekční zprávy na místě
- Snadné a intuitivní použití
Omezení SafetyCulture
- Většinou omezeno na provoz v oblasti zdraví a bezpečnosti
- Recenzenti hlásí občasné chyby a technické potíže.
- Někteří recenzenti by uvítali možnosti „If/And“ namísto pouze „If/Then“.
Ceny SafetyCulture
- Zdarma
- Premium: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SafetyCulture
- G2: 4,4/5 (47+ recenzí)
- Capterra (iAuditor): 4,6/5 (193+ recenzí)
5. Scoro
Software pro řízení práce Scoro je komplexní softwarové řešení pro řízení provozu.
Tento software pro řízení podniku spojuje všechny nástroje, které potřebujete k zefektivnění svých operací. Ať už potřebujete spravovat více projektů nebo sledovat vše od prodeje po finance, Scoro vám to umožní.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a výkonným funkcím umožňuje Scoro týmům efektivně spolupracovat a přijímat rozhodnutí na základě dat.
Mějte své projekty pod kontrolou, zvyšte produktivitu a dosáhněte lepších obchodních výsledků díky komplexnímu řešení Scoro.
Nejlepší funkce Scoro
- Odborníci na onboardingu společnosti Scoro vám pomohou s nastavením, optimalizací a školením.
- Uživatelské rozhraní je svěží, přehledné a přátelské.
- Skvělé také pro rozpočtování a plánování do budoucna.
Omezení Scoro
- Může být nákladné pro společnosti s velkým počtem uživatelů.
- Vyžaduje školení kvůli náročnosti osvojení
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/měsíc na uživatele
- Standard: 37 $/měsíc na uživatele
- Pro: 63 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (386+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (223+ recenzí)
6. Odoo
Odoo je open-source vývojový model, který se specializuje na řízení provozu a poskytuje kompletní sadu aplikací pro řízení podniku.
Pokrývá různé funkční oblasti, včetně prodeje, CRM, skladových zásob, výroby, účetnictví, lidských zdrojů, řízení projektů a dalších.
Modulární a přizpůsobitelný přístup Odoo umožňuje firmám vybrat a integrovat konkrétní moduly, které potřebují, což z něj činí univerzální řešení vhodné pro společnosti všech velikostí a odvětví.
Díky nabídce komplexní platformy Odoo zefektivňuje obchodní procesy, zvyšuje efektivitu a umožňuje rozhodování na základě dat, což v konečném důsledku pomáhá firmám dosáhnout růstu a úspěchu.
Nejlepší funkce Odoo
- Díky podpoře více jazyků a měn je vhodný pro firmy působící v různých regionech a na různých trzích.
- Modulární design umožňuje uživatelům vybrat a integrovat konkrétní aplikace přizpůsobené jejich obchodním potřebám.
- Vhodné pro širokou škálu podniků, včetně startupů, malých a středních podniků i velkých společností.
Omezení Odoo
- Modulární design může ztěžovat přizpůsobení
- Uživatelé uvádějí, že opakující se úkoly mohou být časově náročné.
- Strmá křivka učení
Ceny Odoo
- Zdarma
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Na míru: 37 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,4/5 (98+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (703+ recenzí)
7. Pipefy
Pipefy je software pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, který pomáhá firmám zefektivnit procesy v jejich provozu a zvýšit efektivitu. Jedná se o cloudový software, který mohou používat firmy všech velikostí.
Pipefy lze použít k automatizaci široké škály úkolů v oblasti řízení provozu, včetně nákupu, zákaznického servisu IT, lidských zdrojů a prodeje.
Díky rozhraní typu drag-and-drop, předem připraveným šablonám, integracím a bezpečnostním funkcím je Pipefy dobrou volbou pro malé podniky, které chtějí spravovat své operace.
Nejlepší funkce Pipefy
- Funkce pro spolupráci týmu v reálném čase
- Časově náročný proces registrace
- Velmi uživatelsky přívětivý, zejména pro sledování zásob.
Omezení Pipefy
- Žádný centralizovaný globální pracovní postup znamená trochu více práce s schvalováním.
- Recenzenti uvádějí, že ne všechna pole jsou prohledávatelná.
- Někteří uživatelé mají pocit, že nástroje jsou příliš obtížné na konfiguraci.
Ceny Pipefy
- Starter: zdarma
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- Neomezený: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Pipefy
- G2: 4,6/5 (212+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (304+ recenzí)
8. Zoho Creator
Pokud hledáte platformu pro vývoj aplikací s nízkými nároky na programování, která vám pomůže vytvořit software na míru, Zoho Creator může být skvělou volbou!
Zoho Creator lze použít k vytváření vlastních softwarových nástrojů pro řízení provozu.
Nabízí širokou škálu funkcí, které pomáhají firmám digitalizovat a spravovat provoz a pracovní postupy a integrují se také se stávajícím softwarem a daty.
Od nástrojů pro tvorbu formulářů po automatizaci pracovních postupů, reporting a spolupráci – nástroje pro řízení provozu od Zoho poskytují funkce, které většina firem potřebuje pro zvýšení efektivity, zlepšení zákaznických služeb a lepší rozhodování.
Nejlepší funkce Zoho Creator
- Naučte se vytvářet vlastní aplikace za méně než hodinu díky knihovně tutoriálů.
- Spolehlivé automatizace a snadné pracovní postupy
- Vynikající integrace s dalšími nástroji Zoho
Omezení Zoho Creator
- Mnoho recenzentů si stěžuje na pomalý zákaznický servis.
- Omezené zdroje pomoci pro začátek
- Naučit se správu zabere čas
Ceny Zoho Creator
- Standard: 8 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 25 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Zoho Creator
- G2: 4,3/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (149+ recenzí)
9. Hubspot Operations Hub
Pokud jste uživatelem HubSpot, možná vás bude zajímat HubSpot Operations Hub, software pro řízení provozu. Jedná se o sadu nástrojů propojených s platformou CRM HubSpot, kterou mohou týmy používat k propojování aplikací, synchronizaci a čištění zákaznických dat a automatizaci procesů.
Tento software pro řízení provozu je navržen tak, aby pomáhal firmám všech velikostí zlepšit správu dat, automatizovat pracovní postupy a škálovat jejich provoz. Je součástí softwaru HubSpot pro řízení vztahů se zákazníky, takže jej budete muset používat společně s CRM.
Pokud hledáte způsob, jak zlepšit správu dat, automatizovat pracovní postupy a škálovat své operace, pak může být HubSpot Operations Hub dobrou volbou.
Nejlepší funkce Hubspot Operations Hub
- Zákaznická podpora 24/7 prostřednictvím chatu, telefonu nebo e-mailu
- Integrace s více než 1 400 aplikacemi třetích stran
- Webhooky, programovatelná automatizace a boti
Omezení Hubspot Operations Hub
- Musíte také používat platformu Hubspot pro správu vztahů se zákazníky.
- Nabízí bezplatný tarif, ale plně funkční platforma je nákladná.
- Nastavení vyžaduje značnou časovou investici.
Ceny Hubspot Operations Hub
- Zdarma
- Starter: 45 $/měsíc
- Profesionální: 720 $/měsíc
- Podnik: 2 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hubspot Operations Hub
- G2: 4,5/5 (365+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (263+ recenzí)
10. ProofHub
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a intuitivním nástrojům pro spolupráci nabízí software pro správu projektů a spolupráci ProofHub uživatelsky přívětivou platformu pro řízení provozu.
Jeho Ganttovy diagramy a Kanban tabule pomáhají s plánováním a realizací projektů a přizpůsobené pracovní postupy a automatizace zjednodušují opakující se úkoly. Navíc jeho nástroje pro sdílení souborů a kontrolu podporují spolupráci.
Centralizovaná platforma ProofHub zajišťuje aktualizace v reálném čase, podporuje transparentní komunikaci a plynulý provoz.
Díky robustním funkcím pro reporting a analytiku získávají podniky cenné informace o výkonnostních metrikách, což z ProofHubu činí dobré řešení pro efektivní řízení provozu a úspěch projektů.
Nejlepší funkce ProofHub
- Intuitivní a snadno použitelný
- Vynikající organizace správy úkolů
- Komplexní řešení pro týmy všech velikostí
Omezení ProofHub
- Uživatelé tvrdí, že ve srovnání s komplexnějšími platformami postrádá pokročilé funkce pro pořizování poznámek, správu projektů a týmovou spolupráci.
- Omezené možnosti fakturace, pokud nepoužíváte integrace
- Recenzenti tvrdí, že mobilní aplikace má omezený výkon.
Ceny ProofHub
- Essential: 45 $/měsíc
- Ultimate Control: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,5/5 (82+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (82+ recenzí)
Výběr nejlepších softwarových nástrojů pro řízení provozu
Při výběru systémů pro řízení provozu pro váš tým hledejte škálovatelnou platformu typu „vše v jednom“ s komplexním řízením úkolů, efektivním řízením zdrojů, vizualizací dat a reportováním a výkonnými nástroji pro spolupráci.
Ať už jste startup, který se teprve učí delegovat úkoly, nebo velká společnost s několika týmy, správný software pro řízení provozu vám pomůže zvýšit produktivitu a růst.
Pokud hledáte škálovatelné, komplexní softwarové systémy pro řízení provozu, zvažte ClickUp! Díky plně vybavenému softwaru pro řízení projektů a nástrojům pro správu úkolů, efektivnímu přidělování zdrojů, vizualizaci dat a reportingu a silným nástrojům pro spolupráci je ClickUp skvělou volbou.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!