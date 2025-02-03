10 nejlepších nástrojů a softwaru pro vývoj aplikací v roce 2025

Stále více lidí je závislých na mobilních zařízeních, což zvyšuje poptávku po funkčních a spolehlivých aplikacích. Výzkum společnosti eMarketer ukazuje, že uživatelé tráví přibližně 90 % času používání smartphonů v aplikacích. Složitý proces vývoje aplikací však některé společnosti odrazuje od spuštění vlastních aplikací pro iOS a Android.
Pokud právě vytváříte vlastní mobilní aplikace pro podnikání nebo potřebujete lepší řešení, které vašemu týmu pomůže úspěšně realizovat mobilní aplikace, máte dnes k dispozici široký výběr spolehlivých nástrojů pro vývojáře mobilních aplikací. Tyto nástroje mohou zjednodušit proces vývoje, spravovat vaše časové plány a zdroje a pomoci vám dodávat rychleji.
V tomto článku se zaměříme na nejlepší nástroje pro vývoj mobilních aplikací, které zajistí rychlé a bezchybné vydání aplikace. Dozvíte se také o výhodách používání těchto programů a objevíte způsoby, jak urychlit vývojový cyklus. ⚡️
Co dělá dobrý nástroj pro vývoj mobilních aplikací?
Existuje několik klíčových charakteristik, které dělají dobrý nástroj pro vývoj mobilních aplikací. Zde je několik, na které se zaměřte při výběru aplikace pro vaše podnikání:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software pro vývoj aplikací by měl být snadno použitelný a měl by mít intuitivní rozhraní, které zjednodušuje proces vývoje.
- Kompatibilita s platformami: Dobrý nástroj pro vývoj aplikací by měl podporovat více platforem, jako jsou iOS, Android a webové aplikace.
- Přizpůsobitelnost: Nástroj by měl být flexibilní a přizpůsobitelný, aby vyhovoval specifickým potřebám vašich týmů a podnikání.
- Funkce ladění a testování: Nástroj by měl mít robustní funkce ladění, testování a zajištění kvality, které usnadňují identifikaci a opravu chyb a problémů a urychlují vývoj mobilních aplikací.
- Bezpečnost: Dobrý nástroj pro vývoj aplikací by měl být stabilní a spolehlivý a měl by poskytovat vysokou úroveň zabezpečení, aby byla zajištěna soukromí a ochrana dat vašich zákazníků a společnosti.
- Integrace se službami třetích stran: Nástroje pro mobilní aplikace by měly mít integrační schopnosti se službami třetích stran a API, aby poskytovaly další funkce a vlastnosti.
- Funkce pro správu projektů a spolupráci týmů: Nástroj pro správu projektů může vývojářům pomoci sledovat úkoly a termíny, přidělovat úkoly členům týmu a sledovat pokrok v reálném čase, zatímco funkce pro spolupráci týmů mohou usnadnit spolupráci mezi týmy v reálném čase i asynchronně, což jim umožní pracovat společně efektivněji a účinněji.
Nyní, když už víte, co hledat v nástroji pro vývoj mobilních aplikací, zde je 10 nejlepších možností, které můžete zvážit, aby vám pomohly uvést na trh úspěšnou aplikaci!
10 nejlepších nástrojů pro vývoj aplikací
V této části se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro vývoj mobilních aplikací pro různé platformy, účely a podniky.
1. ClickUp
Nejlepší pro agilní řízení projektů, spolupráci týmů, sledování chyb a problémů
ClickUp je jedním z nejuznávanějších nástrojů současnosti. Tento komplexní nástroj pro správu projektů nabízí stovky pokročilých funkcí a plně přizpůsobitelnou platformu, která poskytuje týmům z různých odvětví nástroje potřebné ke správě veškeré práce, zlepšení mezifunkční spolupráce, sledování projektů, zjednodušení pracovních postupů a mnoho dalšího.
Protože je ClickUp plně přizpůsobitelný, týmy všech velikostí, od samostatných podnikatelů po malé firmy, agentury, velké podniky a všechny mezi nimi, mohou platformu nakonfigurovat tak, aby vyhovovala jejich jedinečným potřebám, pracovním postupům a preferencím. To je obzvláště užitečné pro ty, kteří mají složité pracovní postupy, vzdálené týmy, externí partnery a společnosti, které chtějí rozšířit své podnikání. ClickUp nabízí flexibilitu a funkčnost, kterou potřebujete, abyste posunuli své týmy a podnikání na vyšší úroveň.
Pokud jde o vývoj aplikací, ClickUp vám pomůže zjednodušit celý vývojový cyklus díky komplexnímu pracovnímu centru, které spojuje mezifunkční týmovou práci, nástroje a znalosti na jednom místě. Díky funkcím jako Agile Board a Sprint Lists usnadňuje ClickUp vývojovým týmům plánování a správu projektů, sledování postupu práce a efektivnější organizaci pracovních postupů. Podívejte se, co vše můžete v ClickUp dělat:
- Vytvořte si plán vývoje produktu: Naplánujte si práci v čase nebo vytvořte vizuální plány pomocí zobrazení Časová osa a spolupracujte na plánech v ClickUp Docs, Whiteboards nebo v libovolném vlastním zobrazení podle svého výběru.
- Spravujte sprint backlogy: Vytvářejte, automatizujte a spravujte sprinty podle svých představ a získejte přehled o každém úkolu.
- Sledování chyb a problémů: Využijte jakýkoli styl projektu, jako jsou Agile, Scrum nebo Ganttovy diagramy, k podpoře potřeb vašich týmů, a pořiďte si šablonu ClickUp Bug and Issue Tracking Template, která vám poskytne strukturovaný přístup ke správě chyb a problémů – nabízí konsolidovaný a dobře organizovaný přehled vad a pomáhá týmu je rychleji řešit.
- Automatizace: Automatizujte pracovní postupy pomocí předem připravených receptů nebo si vytvořte vlastní automatizaci na míru.
- Hladká integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními aplikacemi, včetně GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma a dalších.
- Správa zdrojů: Zobrazte pracovní vytížení svého týmu, abyste mohli efektivně přidělovat práci a zabránit vyhoření nebo zpožděním.
- Sledujte průběh projektu pomocí milníků: S pomocí milníků úkolů snadno identifikujete kritické části každého projektu. Tyto klíčové ukazatele jsou zobrazeny tučným písmem s ikonou diamantu, aby všichni mohli sledovat klíčové cíle.
- Sledujte průběh v reálném čase pomocí dashboardů: Vytvořte si vlastní dashboard a získejte přehled o celé své práci, sledujte průběh a efektivněji řešte překážky.
Pokročilé analytické a reportovací funkce ClickUp pomáhají vývojovým týmům identifikovat změny, aktualizace a překážky, které mohou bránit postupu projektu, a zlepšit jejich produktivitu.
Celkově lze říci, že ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro vývoj mobilních aplikací, které jsou dnes k dispozici, protože pomáhá zefektivnit každodenní procesy a zjednodušuje spolupráci týmů, aby se týmy vývojářů softwaru mohly snadněji soustředit na své cíle a zároveň zůstat v souladu s obchodními cíli.
Nejlepší funkce
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení : Prohlížejte si svou práci podle svých představ – tabule, seznam, Ganttův diagram, časová osa a další. Tato snadno srozumitelná zobrazení umožňují členům týmu získat rychlý přehled o procesu vývoje aplikací.
- Plně přizpůsobitelná platforma: Nakonfigurujte ClickUp tak, aby vyhovoval vašim potřebám, pracovním postupům a preferencím, přidejte vlastní pole a ClickApps, abyste si přizpůsobili každou část ClickUp, a upravte nastavení podle velikosti vaší firmy.
- Kompletní sada nástrojů pro správu projektů: ClickUp Docs pro dokumentaci, digitální tabule pro plánování strategie, myšlenkové mapy pro brainstorming, dashboardy pro reportování v reálném čase a mnoho dalšího.
- Mobilní aplikace: Získejte přístup ke své práci kdykoli a odkudkoli pomocí mobilní aplikace ClickUp; k dispozici pro iOS a Android, desktop a jako rozšíření pro Chrome.
- Bezpečná platforma: ClickUp získal certifikáty ISO 27001, ISO 27017 a ISO27018 – nejvyšší standardy bezpečnosti zákaznických dat v softwaru.
- Knihovna šablon: Získejte více než 1 000 přizpůsobitelných šablon pro každou situaci, včetně šablony ClickUp Software Development Template vytvořené pro týmy produktového vývoje, designu, inženýrství a kontroly kvality.
Omezení
- Vzhledem k počtu dostupných funkcí může být nutné se s nimi nejprve seznámit.
Ceny
- Plán Free Forever: K dispozici je bezplatná verze s bohatou nabídkou funkcí.
- Neomezený: 7 $ za člena/měsíc
- Podnikání: 12 $ za člena/měsíc
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7/5 z 6 634 recenzí
- Capterra: 4,7/5 z 3 634 recenzí
2. Kobiton
Nejlepší pro automatizaci testování
Kobiton je nástroj pro testování softwaru, který vývojářům mobilních aplikací nabízí přístup k testování bez skriptů a nepřetržitému testování. Díky této sadě mohou uživatelé vydávat aplikace rychleji a bez chyb. Kobiton navíc poskytuje nástroje pro vývoj mobilních aplikací, které umožňují spouštět vaše softwarové produkty na skutečných mobilních zařízeních a simulátorech.
Nejlepší funkce
- Testování na skutečných zařízeních: Pomáhá testerům dosáhnout úspěšných mobilních aplikací a přesnějších výsledků s ohledem na jedinečné konfigurace zařízení.
- Integrace: Propojte Kobiton s oblíbenými testovacími frameworky, jako jsou Selenium, Espresso, XCUI a další, a využijte tak své stávající testovací sady.
- Cloudové: Platforma je cloudová, což z ní činí perfektní doplněk pro jakýkoli vzdálený tým. To také umožňuje škálovatelnost, pokud jde o počet zařízení.
- Analytická sada: Tato funkce generuje zprávy, které vám pomohou identifikovat vzorce v testovacích datech. Pomocí těchto protokolů může váš tým najít příčinu problému a vyřešit jej.
- Kobiton Get metric’s devices: Jedná se o doplněk, který automatizuje sběr metrik z Kobiton Cloud. Mějte na paměti, že toto rozšíření pro Chrome pro vývojáře nebylo vytvořeno společností Kobiton. Najdete jej proto v Chrome Web Store pod jménem jiného vývojáře.
Omezení
- Kobiton je sada pokročilých nástrojů pro vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS určená pro zkušené programátory. Nezkušení vývojáři proto mohou mít potíže s orientací v řadě složitých funkcí.
Ceny
- Začněte za 75 $ měsíčně pro menší týmy.
- Zrychlete za 390 $ díky funkcím pro automatizaci testování.
- Scale slouží k nepřetržitému testování a cena je dohodou.
- Enterprise se používá ke zefektivnění vývojových cyklů, cena je dohodou.
Recenze a hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 z 15 recenzí
- Capterra: 4,3/5 z 22 recenzí
3. Expo Go
Nejlepší pro aplikace React Native
Expo Go je platforma pro testování aplikací React Native. Pomocí této technologie můžete vytvářet nativní mobilní aplikace rychleji a snadněji. Nabízí sadu nástrojů, které zkracují dobu uvedení aplikací React Native na trh.
Nejlepší funkce
- Při používání Expo Go nejsou nutné znalosti nativního mobilního kódování: Bez této platformy budete potřebovat určité znalosti kódování specifického pro daný operační systém, abyste mohli doladit své aplikace pro Android a iOS.
- Plynulé aktualizace: Namísto čekání na schválení vydavatelem můžete provádět plynulé aktualizace. Pomocí Expo Go mohou obchody s aplikacemi zasílat aktualizace kdykoli.
- Přístup k nativním API: Umožňuje uživatelům využívat funkce zařízení, které jsou součástí verze SDK. API jsou k dispozici v balíčku a lze je snadno integrovat.
- Open-source: Tento open-source software pro vývoj mobilních aplikací je průběžně aktualizován rostoucí komunitou přispěvatelů.
- Expo Go lze také použít jako mobilní aplikaci, která uživatelům umožňuje spouštět jejich projekty na mobilních zařízeních a sdílet je s ostatními.
Omezení
- Společnou nevýhodou, na kterou vývojáři poukazují, je nedostatečná viditelnost. V zásadě přenášíte svůj projekt do aplikace, která autonomně přidává kód pro spuštění v obou operačních systémech.
Ceny
- Balíček Production stojí 99 $ měsíčně a je vhodný pro menší projekty s méně než 20 000 uživateli měsíčně.
- Úroveň Enterprise je určena pro větší aplikace s méně než 200 000 uživateli měsíčně a stojí 999 USD měsíčně.
- Produkty s více než 200 000 uživateli měsíčně by se měly informovat o individuálním poplatku.
Hodnocení a recenze zákazníků
- App store: 4,2/5 z 636 recenzí
- Google Play: 3,4/5 z 8 535 recenzí
4. Visual Studio Code
Nejlepší pro vývoj webových aplikací
Visual Studio Code je robustní, ale lehký editor zdrojového kódu pro Windows, macOS a Linux. Platforma zahrnuje nástroje pro vývoj webových aplikací, které podporují více jazyků, včetně JavaScript, Node.js a TypeScript, které vám pomohou vytvářet aplikace. Další programovací jazyky, jako jsou Python, PHP, Go, Java, C# a C++, lze použít prostřednictvím rozšíření.
Nejlepší funkce
- Intelli-Sense: Funkce, která identifikuje neúplný kód a vyplňuje mezery.
- Nezávislost na platformě: Umožňuje uživatelům vytvářet webové aplikace pro všechny tři hlavní operační systémy: Windows, Linux a macOS.
- Podporováno GitHubem: Visual Studio Code může načítat zdroje z úložiště, aby urychlilo proces kódování.
- Komentáře ke kódu: Pomáhají vývojářům sledovat jejich řádky a vzpomenout si na všechny změny, které provedli.
- Webová podpora: Poskytuje nepřetržitou pomoc pro webové aplikace. I po vydání vám Visual Studio Code pomůže s údržbou vašich aplikací.
Omezení
- Uživatelé Visual Studio Code uvádějí, že tento nástroj nabízí ve srovnání s jinými editory kódu omezený počet pluginů.
Ceny
- Platforma je zdarma k použití.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7/5 z 1 984
- Capterra: 4,8/5 z 1 456
5. CodeRunner
Nejlepší pro vývoj aplikací pro macOS
CodeRunner je editor kódu pro macOS, který poskytuje platformu pro psaní, testování a ladění kódu. CodeRunner je nezbytnou součástí vaší sady nástrojů, nabízí pokročilé funkce pro úpravy a dokonalý systém souborů a je široce používán pro vytváření mobilních aplikací pro iOS.
Nejlepší funkce
- Doplňování kódu: Tato funkce jde nad rámec jediného slova a nabízí přístup k mnoha návrhům, které se hodí do kontextu.
- Inteligentní ladění: Umožňuje vývojářům psát jasný kód. Uživatelé mohou nastavit bod přerušení, zatímco systém spouští kód, aby detekoval chyby a nesrovnalosti.
- Funkce živých chyb: Umožňuje uživatelům dostávat zpětnou vazbu při psaní kódu.
- Integrovaný projektový manažer: Pomáhá vývojářům organizovat soubory inteligentněji, aby se usnadnila plynulejší navigace.
- Podpora více jazyků: Umožňuje vám používat více než 25 programovacích jazyků, včetně těch nejrozšířenějších, jako jsou PHP, Go, Java atd.
Omezení
- Ačkoli je CodeRunner jedním z nejlepších nástrojů pro vývoj mobilních aplikací pro malé a střední projekty, není dostatečně výkonný pro práci na velkých úkolech s několika tisíci řádky kódu.
Ceny
- Licence k produktu je nabízena za jednorázovou platbu ve výši 19,99 $.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,4/5 z 21 recenzí
6. Kubernetes
Nejlepší pro kontejnerové aplikace
Mezi další relevantní nástroje pro vývoj mobilních aplikací patří Kubernetes, software určený pro správu kontejnerů a automatizaci vývojových procesů. Pomocí této platformy můžete efektivněji a rychleji vytvářet a nasazovat cloudové aplikace. Využijte automatické škálování a inteligentní alokaci úložiště k vytváření stabilních a vysoce výkonných řešení.
Nejlepší funkce
- Automatické škálování: Rozděluje zdroje (CPU, RAM atd.) podle potřeb aplikace, bez jakéhokoli manuálního zásahu.
- Samoléčení: Obsahuje sadu funkcí, které umožňují systému udržovat požadovaný stav. Mezi tyto funkce patří automatický restart, replikace a škálování.
- Správa životního cyklu: Umožňuje vrácení zpět a pozastavení nasazení v případě, že se něco pokazí.
- Schopnost pracovat s různými infrastrukturami, včetně lokálních, veřejných a soukromých cloudů, činí systém flexibilním.
- Vyrovnávání zatížení: Umožňuje rovnoměrné rozložení provozu mezi všechny kontejnery a systémy, aby se zabránilo přetížení.
Omezení
- Ačkoli je Kubernetes nástrojem pro vývoj mobilních aplikací pro všechny platformy, má i některé slabiny. Největší překážkou při používání této platformy je migrace z nekontejnerové aplikace na kontejnerovou. Tento zdlouhavý a komplikovaný proces vás může odradit od používání tohoto softwaru.
Ceny
- Konečné náklady závisí na poskytovateli cloudových služeb, počtu uzlů a dalších faktorech. Obraťte se na tým Kubernetes a zjistěte si poplatky za vaši aplikaci.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,6 /5 z 97 recenzí
- TrustRadius: 8,9/10 z 153 recenzí
7. Buddy
Nejlepší pro zavedení CI/CD
Buddy je platforma pro firmy, které provádějí změny ručně a chtějí tyto procesy automatizovat. Tento nástroj nabízí nástroje pro vývoj mobilních aplikací pro automatické vydávání a umožňuje vám zavádět malé změny, aniž byste ztráceli týdny práce. Díky přijetí principů CI/CD (kontinuální integrace a kontinuální nasazování) můžete mobilní aplikace nasadit za pouhých 12 sekund.
Bonus: Podívejte se na 10 nejlepších nástrojů pro kontinuální nasazování pro softwarové týmy v roce 2024
Nejlepší funkce
- Nasazení bez výpadků: Umožňuje uživatelům provádět změny v aplikaci, zatímco je stále spuštěná.
- Intuitivní navigace a automatizace CI/CD: Umožněte uživatelům nastavit si své pracovní postupy během několika minut.
- Paralelismus: Umožňuje souběžné provádění několika výpočtů. Souběžné spouštění procesů urychluje vývoj a nasazení.
- Dostupnost různých API: Umožňuje integraci s nejnovějšími technologickými vymoženostmi, jako jsou Kubernetes a Docker.
- Testování kompatibility: Umožňuje vám ujistit se, že aplikace bude fungovat hladce na různých zařízeních a prohlížečích.
Omezení
- Mnoho uživatelů vyjadřuje svou frustraci z nepřehledného designu UX/UI kvůli velkému množství dostupných funkcí. Pokud jste nováčkem v oblasti automatizačních nástrojů pro vývoj mobilních aplikací, možná budete muset strávit hodiny učením se navigačnímu procesu.
Ceny
- Bezplatná verze umožňuje vytvořit pět projektů a nabízí 500 MB mezipaměti.
- Úroveň Pro je k dispozici za 75 USD měsíčně.
- Plán Hyper stojí 200 $ měsíčně.
- Balíček Enterprise stojí 35 $ měsíčně na uživatele.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,7/5 z 178 recenzí
- Capterra: 4,8/5 z 150 recenzí
8. Xcode 14
Nejlepší pro mobilní aplikace iOS
Pokud jde o nativní nástroje pro vývoj aplikací pro iOS, vedoucí pozici zaujímá Xcode 14. Toto integrované vývojové prostředí (IDE) pro aplikace iOS obsahuje vše, co potřebujete k vytváření nativních mobilních aplikací. Od vývoje a testování až po odeslání do obchodu s aplikacemi je Xcode 14 nedílnou součástí celého procesu.
Nejlepší funkce
- Doplňování kódu: Jedna z nejnovějších funkcí, která programátorům umožňuje psát kód rychleji výběrem návrhu.
- Nástroj pro tvorbu rozhraní: Pomáhá vývojářům navrhovat uživatelská rozhraní bez nutnosti programování (vyzkoušejte tyto nástroje pro programování s využitím umělé inteligence ).
- Automatická oprava chyb: Okamžitě upozorní programátory na jejich chybu a umožní jim ji opravit pomocí klávesové zkratky.
- Komplexní katalog aktiv: Usnadňuje přehledné ukládání vašich souborů a obrázků v cloudu.
- Integrovaný simulátor: Nabízí sadu nástrojů připravených k okamžitému použití pro ladění a testování vašich aplikací.
Omezení
- Xcode 14 je nativní platforma pro vývoj aplikací určená výhradně pro produkty Apple. Ačkoli se jedná o užitečný nástroj pro iOS a macOS, nelze jej použít pro jiné operační systémy.
Ceny
- Xcode 14 je pro vývojáře Apple k dispozici zdarma, ale náklady na účast v programu pro vývojáře činí 99 USD ročně.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,2/5 z 933 recenzí
- Capterra: 4,5/5 z 39 recenzí
9. Android Studio
Nejlepší pro aplikace pro Android
Stejně jako Xcode je součástí nástrojů pro vývoj mobilních aplikací pro iOS, Android Studio je IDE pro aplikace pro Android. Platforma zahrnuje funkce pro vývoj, testování a vydávání aplikací.
Nejlepší funkce
- Emulátor: Pomocí těchto nástrojů pro vývoj aplikací pro Android můžete testovat své produkty na emulátoru, který se chová přesně jako skutečné zařízení Android.
- Úprava kódu: Android Studio také nabízí nástroj pro úpravu kódu, který navrhuje vhodné řádky kódu.
- Šablony kódu: K dispozici v sadě funkcí
- Podpora Kotlin: Systém podporuje Kotlin, oficiální jazyk Androidu.
- Flexibilní funkce: Vysoce flexibilní sada vám umožňuje vytvářet aplikace pro smartphony pro všechny velikosti obrazovky a typy zařízení.
Omezení
- Ačkoli Android Studio poskytuje přístup k užitečným nástrojům pro vývoj mobilních aplikací, má i některé nevýhody. Častým problémem, se kterým se programátoři potýkají, je zvýšená spotřeba paměti RAM. Využívání dodatečné paměti může brzdit proces vývoje, zejména pokud používáte starší zařízení.
Ceny
- Android Studio je zdarma, ale licence pro vývojáře Androidu vás bude stát jednorázový poplatek 25 $.
Hodnocení
- G2: 4,5/5 z 543 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z 85 recenzí
10. Charles Proxy
Nejlepší pro ladění
Charles Proxy je sada nástrojů pro vývoj aplikací, která testerům umožňuje kontrolovat HTTP provoz mezi zařízením a internetem. Tyto informace pomáhají uživatelům procházet typy chyb a identifikovat příčinu problému. Výsledkem je, že můžete zlepšit výkon svých mobilních nebo webových aplikací.
Nejlepší funkce
- SSL proxying: Funkce, která umožňuje testerům ladit obsah jejich HTTPS relací.
- Omezení šířky pásma: Jedná se o záměrné omezení rychlosti. Simulací průměrné latence a šířky pásma uživatele můžete zlepšit zákaznickou zkušenost.
- Automatická konfigurace prohlížeče: Umožňuje testerům testovat různé prohlížeče bez změny nastavení.
- Testování síťových chyb: Pomáhá vývojářům optimalizovat výkon a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
- Nástroje pro automatizaci: Tyto nástroje mohou být užitečné pro provádění skriptů a pravidel bez jakéhokoli manuálního úsilí.
Omezení
- Design UI/UX je pro začínajícího uživatele poměrně složitý.
Ceny
- Licence se prodává za jednorázovou platbu 50 $.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3/5 z 28 recenzí
Výhody nástrojů pro vývoj mobilních aplikací
Jak mohou nástroje pro vývoj mobilních aplikací pomoci vašemu podnikání a zefektivnit ho? V závislosti na platformě můžete těžit z různých výhod, od optimalizace správy až po automatizaci testování.
Pojďme se podívat na nejdůležitější výhody používání nástrojů pro vývojáře aplikací.
1. Úspora času
Vývojový cyklus je složitý proces, který vyžaduje zapojení více subjektů a značné investice. Proč alespoň nevyeliminovat zdlouhavé a rutinní úkoly, jako je vyhledávání chyb?
V dnešní době najdete aplikaci pro cokoli, včetně běžných vývojových operací. Například můžete monitorování aplikace delegovat na platformu pro analýzu aplikací, která identifikuje problémy a rychle je nahlásí. Nástroje pro vývoj aplikací mohou mít funkce od sledování problémů a analýzy metrik až po dokončování kódu.
2. Vylepšená spolupráce s vzdálenými týmy
Mnoho společností se snaží snížit náklady tím, že najímají vývojáře ze zahraničí. Spolupráce s týmy na dálku však může být docela náročná. Nástroje pro vývoj mobilních aplikací vám pomohou spravovat projekty na dálku, přidělovat úkoly, sledovat pokrok a vyměňovat si zpětnou vazbu.
3. Zvýšená produktivita
Další důležitou výhodou je zvýšení produktivity díky automatizaci a optimalizaci různých úkolů. Například pro snížení pracovní zátěže týmu QA společnosti využívají nástroje pro vývoj mobilních aplikací k testování a odstraňování chyb.
Můžete také zvýšit efektivitu vytvořením jedné kodové základny pro iOS i Android současně. V minulosti musely firmy najímat vývojáře Kotlin a programátory Swift zvlášť, aby mohly vytvářet nativní aplikace.
Nyní však můžete využít platformu, která autonomně doladí kód tak, aby byl použitelný na obou mobilních operačních systémech. Můžete tak vytvářet multiplatformní a hybridní mobilní aplikace a ušetřit spoustu času. Navíc můžete zrychlit dodací lhůtu na trh s mobilními aplikacemi.
Optimalizujte vývoj mobilních aplikací pomocí ClickUp
Vývoj, testování a údržba mobilních aplikací může být dlouhý a zdlouhavý proces. Ale s dobrými nástroji pro vývoj mobilních aplikací ve vašem technologickém portfoliu můžete zjednodušit proces vývoje, zlepšit spolupráci a zefektivnit pracovní postupy, abyste mohli dodávat úspěšné mobilní aplikace.
Můžete ulehčit svému týmu od velkého množství povinností automatizací a zefektivněním určitých úkolů, aby se usnadnil rychlý vývoj mobilních aplikací. Na oplátku se mohou soustředit na kreativnější a složitější koncepty a vyvíjet aplikace rychleji.
Řízení projektů při vývoji aplikací je zdlouhavý proces, ale s ClickUpem ho můžete zjednodušit. Podívejte se na rozsáhlý seznam funkcí ClickUp, které vám pomohou zlepšit řízení pracovních postupů a rychleji nasazovat aplikace. Začít je zdarma – plánujte, vytvářejte a dodávejte rychleji s ClickUpem!
Hostující autor:
Vitalii Makhov, generální ředitel společnosti DOIT Software, která se zabývá rozšiřováním IT personálu. Tým DOIT Software se s nadšením věnuje budování odvážných systémů a řešení obchodních výzev pro startupy, produktové společnosti a digitální agentury.