10 nástrojů pro kontinuální nasazování pro softwarové týmy v roce 2025

Kontinuální nasazování se stalo klíčovou součástí nástrojů a procesů úspěšných softwarových týmů pro vývoj aplikací. Šetří týmům čas při testování a nasazování zdrojového kódu v produkčním prostředí, což firmám umožňuje urychlit a automatizovat mnoho obchodních procesů.
Softwaroví vývojáři mají na výběr z mnoha nástrojů pro kontinuální nasazování, ale některé jsou výrazně lepší než jiné. Podívejme se na některé z nejlepších možností v roce 2024, abyste se mohli rozhodnout, který nástroj je pro váš tým nejvhodnější.
Co je to kontinuální nasazování?
Kontinuální nasazování označuje automatizaci vydávání softwaru do produkčního prostředí. Jedná se o logický důsledek kontinuální integrace, což je automatizované vytváření a testování změn zdrojového kódu.
Nástroje pro kontinuální nasazování jdou ještě o krok dál a nasazují ověřené sestavení z nástroje pro kontinuální integraci, což koncovým uživatelům umožňuje rychlejší přístup k důležitým opravám chyb a zajímavým novým funkcím.
Tato dvoufázová kombinace kontinuální integrace a kontinuálního nasazování (CI/CD) je pro moderní softwarové vývojové týmy stále více nezbytná. Společně snižují potřebu manuálních zásahů a eliminují mnoho zdrojů lidských chyb, což z nich činí skvělý nástroj pro týmy, které se snaží přijít na to , jak pracovat rychleji.
Co byste měli hledat v nástrojích pro kontinuální nasazování?
Při hledání nástrojů pro kontinuální nasazování se ujistěte, že ten, který si vyberete, splňuje vaše současné potřeby i potřeby vašeho rostoucího podniku. Při hodnocení možností mějte na paměti následující body:
- Integrační schopnosti: Váš tým pravděpodobně pracuje s dalšími programy pro vývoj softwaru. Vámi zvolené řešení by mělo být dobře integrovatelné s nástroji ve vašem procesu nasazování.
- Automatické vrácení změn: Při nasazování kódu se mohou vyskytnout problémy. Pokud něco pokazíte, váš systém průběžné integrace by měl usnadnit vrácení změn.
- Škálovatelnost: Vaše firma může mít nyní minimální potřeby, ale nemusí to tak být vždy. Ujistěte se, že vaše nástroje pro kontinuální nasazování zvládnou větší a složitější projekty.
- Více prostředí: Softwarové vývojové týmy pracují v několika fázích a často oddělují testovací a produkční prostředí. Nástroje, které si vyberete, by to měly umožňovat.
- Monitorování v reálném čase: Pokud dojde k chybě v některém z vašich procesů nasazení, musíte o tom vědět okamžitě. Dobré nástroje budou monitorovat chyby a informovat příslušné členy týmu.
- Přizpůsobení: Vývojový proces každé společnosti se může v průběhu času měnit. Vaše nástroje by měly být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily měnícím se obchodním potřebám.
10 nejlepších nástrojů pro kontinuální nasazování, které můžete použít
Abychom vám pomohli začít s hledáním správného nástroje pro kontinuální nasazování, který vyhovuje vašim potřebám, sestavili jsme seznam některých z nejlepších možností, které jsou dnes na trhu k dispozici.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní řešení pro správu projektů a díky speciálním funkcím pro softwarové týmy se může stát nepostradatelnou součástí vývojového procesu vašeho týmu.
Díky integraci ClickUp s hlavními nástroji DevOps a CI/CD je tento produkt nepostradatelným nástrojem pro správu produktů v jakémkoli softwarovém projektu. Členové týmu mohou spolupracovat na vytváření plánů a dokumentace v průběhu vývojového procesu. Můžete řídit průběh vývoje pomocí sprintových backlogů, snadno sledovat a přiřazovat úkoly. Můžete také přidat cíle projektu do dashboardu ClickUp, přiřadit je členovi týmu a sledovat jejich průběh.
ClickUp nabízí rozsáhlou sbírku šablon pro každý krok procesu řízení projektů v různých oborech, včetně šablon pro plánování výroby a šablon pro nasazení produktů po uvedení na trh, které slouží ke správě vztahů se zákazníky. ClickUp nabízí řešení, která udrží váš projekt na správné cestě a vaše zákazníky spokojené.
Nejlepší funkce ClickUp
- Rozsáhlé nástroje pro spolupráci při vytváření plánů a dokumentů
- Podpora pro správu sprintových backlogů a sledování problémů
- Integrace nástrojů Git pro automatizované pracovní postupy
- Sledování pokroku v reálném čase pomocí agilních dashboardů
- Integrace nástrojů AI pro posílení kreativity týmu a řešení problémů
Omezení ClickUp
- Strmá křivka učení pro ty, kteří se snaží využívat všechny funkce
- Ne všechny zobrazení jsou zatím k dispozici v mobilní aplikaci.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ke koupi ve všech placených tarifech za cenu 5 USD za člena pracovního prostoru a interního hosta za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. AWS CodeDeploy
Díky tomu, že je CodeDeploy součástí rozsáhlého ekosystému AWS společnosti Amazon, je pro firmy, které již v tomto prostředí působí, jasnou volbou. Uživatelé služeb Amazon EC2 nebo Lambda mohou snadno nasazovat změny kódu na tyto platformy. CodeDeploy také funguje s lokálními servery pro ty, kteří nepracují s cloudem Amazonu.
Tento nástroj pro nasazování softwaru nabízí automatické vrácení změn, což představuje další bezpečnostní síť pro případ, že se něco pokazí. Jeho centralizované ovládání vám umožňuje nasazovat aplikace pro různé cíle nasazení z konzole CodeDeploy nebo Amazon CLI, což zajišťuje spolehlivější a konzistentnější proces.
Nejlepší funkce AWS CodeDeploy
- Automatizované nasazení
- Integrace se službami AWS
- Centralizované řízení
- Minimalizované prostoje
- Nasazení Lambda
Omezení AWS CodeDeploy
- Počáteční nastavení může být pro začátečníky složité.
- Omezeno na ekosystém AWS
- Může docházet k občasným zpožděním nasazení.
Ceny AWS CodeDeploy
- Zdarma pro nasazení EC2, Lambda, ECS
- 0,02 $ za aktualizaci instance pro použití v lokálním prostředí
Hodnocení a recenze AWS CodeDeploy
- G2: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (3 recenze)
3. CircleCI
CircleCI klade velký důraz na rychlost a flexibilitu. Snadno se integruje s nejpopulárnějšími systémy pro správu verzí a nabízí podporu Dockeru, což vývojářům umožňuje udržovat konzistentní vývojové a produkční prostředí. Vysoce přizpůsobitelné pracovní postupy zvyšují flexibilitu platformy a umožňují týmům přizpůsobit proces CI/CD jejich konkrétním potřebám.
Díky paralelismu a ukládání do mezipaměti zajišťuje CircleCI co nejrychlejší běh softwaru. Vývojové týmy mohou pomocí výkonnostních dashboardů identifikovat a eliminovat úzká místa v procesech nasazování aplikací.
Nejlepší funkce CircleCI
- Podpora Dockeru
- Přizpůsobitelné pracovní postupy
- Dashboardy výkonu
- Paralelismus a ukládání do mezipaměti
- Integrace s oblíbenými systémy pro správu verzí
Omezení CircleCI
- Složitá konfigurace pro větší projekty
- Omezený počet minut pro bezplatnou tvorbu
- Ladění neúspěšných sestavení může být náročné.
Ceny CircleCI
- Zdarma
- Výkon: 15 $/měsíc
- Rozsah: 2 000 $/měsíc
- Vlastní hosting: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze CircleCI
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
4. GitLab
Tento nástroj pro kontinuální nasazování vznikl jako jednoduchý systém správy verzí využívající Git. Jeho vývoj do podoby kompletního nástroje DevOps znamená, že nyní poskytuje nástroje pro každou fázi vývojového cyklu. Klíčovou součástí tohoto zaměření je jeho CI/CD pipeline. Když vývojáři potvrdí změny v kódu hostovaném GitLabem, procesy CI/CD probíhají v rámci GitLabu a není třeba se spoléhat na samostatné poskytovatele.
GitLab je známý svým silným komunitním přístupem. Nabízí pravidelné aktualizace a nové funkce, které odpovídají potřebám uživatelů. Malé týmy i větší podniky jsou vítány, aby se připojily ke komunitě a poskytovaly zpětnou vazbu pro budoucí vylepšení.
Nejlepší funkce GitLabu
- Integrované CI/CD
- Správa zdrojového kódu
- Nástroje pro agilní řízení projektů
- Automatizované DevOps
- Integrace Kubernetes
Omezení GitLabu
- Složité rozhraní pro začátečníky
- Některé příležitostné problémy s výkonem
- Omezení minut CI/CD v bezplatné verzi
Ceny GitLab
- Zdarma
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitLab
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 950 recenzí)
5. Octopus Deploy
Tento software pro kontinuální nasazování má za cíl zjednodušit proces nasazování pomocí automatizace a nástrojů pro správu vydávání. Octopus Deploy umožňuje nasazování aplikací v testovacích, stagingových a produkčních prostředích, což týmům usnadňuje správu změn programů. Podporuje pokročilé vzory nasazování, jako je kanárské vydávání a modro-zelené nebo postupné nasazování.
Nejlepší funkce Octopus Deploy
- Nasazení ve více prostředích
- Správa vydávání
- Integrace s oblíbenými CI servery
- Pokročilé modely nasazení
- Integrované konvence
Omezení Octopus Deploy
- Náročná počáteční fáze učení pro nastavení
- Neintuitivní rozhraní
- Omezené vestavěné integrace ve srovnání s konkurencí
Ceny Octopus Deploy
- Komunita: 10 $/měsíc
- Profesionální: 12 $/měsíc
- Podnik: 18 $/měsíc
Hodnocení a recenze Octopus Deploy
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
6. Bamboo
Bamboo od společnosti Atlassian je výkonný nástroj pro CI/CD, který hladce spolupracuje s ostatními produkty této společnosti. Společnosti, které používají JIRA pro sledování problémů a Bitbucket pro správu verzí, mohou Bamboo využít pro své potřeby CI/CD a získat tak jednotnější prostředí, než jaké mohou poskytnout jiné automatizované nástroje pro nasazování softwaru.
Podpora automatizovaného paralelního testování pomáhá optimalizovat váš pracovní postup. Bamboo také klade velký důraz na spolupráci a nabízí mnoho funkcí usnadňujících komunikaci v týmu v rámci celého procesu CI/CD.
Nejlepší funkce Bamboo
- Integrované pracovní postupy větvení Git
- Paralelní automatizované testy
- Projekty nasazení
- Přizpůsobitelné build agenty
- Integrace s produkty Atlassian
Omezení Bamboo
- Vysoké náklady na licence pro větší týmy
- Zastaralé uživatelské rozhraní
- Omezený ekosystém pluginů ve srovnání s Jenkinsem
Ceny Bamboo
- Cena začíná na 1 200 USD ročně.
Hodnocení a recenze Bamboo
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recenzí)
7. Codeship
Tato cloudová platforma CI/CD je navržena s ohledem na jednoduchost. Nabízí rychlé nastavení, které týmům umožňuje zahájit nasazování kódu bez náročného učení. Paralelní testovací pipeline Codeship zvyšují efektivitu testování kódu. Díky podpoře Dockeru mohou týmy snadno spravovat životní cyklus kódu od testování až po nasazení.
Codeship se integruje s populárními repozitáři, jako jsou GitHub a Bitbucket, aby zajistil soulad s nejběžnějšími vývojovými procesy.
Nejlepší funkce Codeship
- Paralelní testovací pipeline
- Podpora Dockeru
- Jednoduché nastavení
- Integrace s oblíbenými repozitáři
- Rychlé sestavení
Omezení Codeship
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Příležitostné selhání sestavení
- Omezené integrace ve srovnání s jinými platformami
Ceny Codeship
- Starter: 49 $/měsíc
- Essential: 99 $/měsíc
- Cena: 399 $/měsíc
Hodnocení a recenze Codeship
- Capterra: 4,6/5 (15 recenzí)
8. Travis CI
Původním záměrem Travis CI byla těsná integrace s GitHubem, ale nyní funguje s celou řadou úložišť zdrojového kódu. Automatizuje nasazování aplikací pomocí několika pokročilých funkcí, jako jsou maticové sestavení, které umožňují testování v různých prostředích.
Dokáže automaticky nasadit kód do správného prostředí a poskytuje týmům vysoce přizpůsobitelný způsob nasazení aplikací, přičemž zajišťuje integraci se všemi pracovními postupy.
Nejlepší funkce Travis CI
- Integrace GitHub
- Matrix vytváří
- Podpora Dockeru
- Podpora více jazyků
- Funkce automatického nasazení
Omezení Travis CI
- Podrobná konfigurace
- Doba sestavení může být pomalejší než u konkurence.
Ceny Travis CI
- Bootstrap: 64 $/měsíc
- Startup: 119 $/měsíc
- Malé podniky: 229 $/měsíc
- Premium: 449 $/měsíc
- Platinum: 779 $/měsíc
Hodnocení a recenze Travis CI
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
9. Jenkins
Jenkins, největší jméno v oblasti open-source nástrojů CI/CD, nabízí rozsáhlý ekosystém pluginů, který vývojářům poskytuje větší flexibilitu a možnosti přizpůsobení než většina konkurence. Pluginy jsou k dispozici nejen pro nasazování kódu, ale pokrývají také fáze vytváření, testování a monitorování projektu.
Díky své open-source povaze a velké, aktivní komunitě je Jenkins často aktualizován o nejnovější postupy CI/CD.
Nejlepší funkce Jenkins
- Rozsáhlý ekosystém pluginů
- Pipeline jako kód
- Distribuované sestavení
- Integrace s hlavními systémy pro správu verzí
- Vysoce přizpůsobitelné
Omezení Jenkins
- Vyžaduje pravidelnou údržbu a aktualizace.
- Složité počáteční nastavení
- Některé pluginy mohou mít problémy s kompatibilitou.
Ceny Jenkins
- Zdarma
Hodnocení a recenze Jenkins
- G2: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
10. Puppet
Puppet je jedním z nejlepších nástrojů pro kontinuální nasazování, který vývojářům umožňuje definovat infrastrukturu nasazování pomocí kódu. Jeho konzistence a škálovatelnost umožňují rychlé a snadné přenosy nastavení.
Díky automatizovanému provisioningu zajišťuje Puppet efektivní alokaci zdrojů pro kontinuální nasazování. Reportování v reálném čase poskytuje přehled o procesu kontinuálního nasazování, což umožňuje proaktivní řešení problémů. Tento nástroj je integrován s oblíbenými cloudovými platformami, takže vývojáři mohou Puppet používat k nasazování softwaru bez ohledu na umístění hostitele.
Nejlepší funkce Puppet
- Infrastruktura jako kód
- Automatizované poskytování
- Reportování v reálném čase s ohledem na kontext
- Řízení přístupu na základě rolí
- Integrace s oblíbenými poskytovateli cloudových služeb
Omezení Puppet
- Strmá křivka učení pro začátečníky
- Doménově specifický jazyk (DSL) může být náročný
- Vyžaduje vyhrazené zdroje pro nasazení ve velkém měřítku.
Ceny Puppet
- Open Source: zdarma
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Puppet
- G2: 4,2/5 (43 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (24 recenzí)
Začněte s efektivnějšími nasazeními ještě dnes
Nyní jsme viděli mnoho skvělých nástrojů, které může váš tým použít k automatizaci velké části nudné práce spojené s vývojem softwaru, což jim umožní věnovat více času přidávání funkcí a odstraňování chyb než kompilaci a nasazování kódu.
Chcete-li ještě více zvýšit produktivitu, zkuste svůj příští projekt řídit pomocí ClickUp. K dispozici jsou tisíce bezplatných šablon, které vám pomohou začít a zkrátí dobu potřebnou k osvojení si systému.