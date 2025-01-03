10 nejlepších nástrojů a asistentů pro kódování pomocí umělé inteligence v roce 2025

Jako vývojáři softwaru víme, že technologie má usnadňovat život. A ano, chceme usnadnit život našim zákazníkům tím, že vyvíjíme špičkové produkty. Aleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Upřímně řečeno, když se 30 minut díváme na stejný úryvek nefunkčního kódu, nejsme v tom správném duševním stavu, abychom přemýšleli o těchto zásadních existenciálních otázkách. Raději vstoupíme do matice a požádáme přátelského bota o pomoc. 🤖
A díky nedávnému pokroku v oblasti technologie AI je k dispozici mnoho přátelských botů, kteří jsou připraveni nám pomoci. Nástroje pro kódování AI umí psát, kontrolovat a ladit kód, a my jim stačí vysvětlit, co od nich potřebujeme, pomocí běžných lidských slov.
Zde je 10 nástrojů pro kódování s umělou inteligencí, které dokazují, že umělá inteligence je náš přítel.
Co jsou nástroje pro kódování AI?
Nástroje pro kódování AI jsou softwarové programy, které využívají umělou inteligenci a algoritmy strojového učení k pomoci vývojářům při jejich kódovacích úkolech. Tyto nástroje mohou provádět řadu úkolů, jako je psaní a ladění kódu, analýza kvality kódu a dokonce i navrhování vylepšení nebo řešení problémů s kódováním.
Co byste měli hledat v nástrojích pro kódování AI?
Abyste mohli svého AI asistenta využít na maximum, musíte se ujistit, že zvládne kódovací úkoly, které váš tým každý den řeší. Musí také podporovat nástroje a jazyky, které používáte. Než tedy investujete do AI kódovacích nástrojů, ujistěte se, že tyto funkce odpovídají vašemu pracovnímu postupu. 💪
- Generování kódu vs. revize kódu: Chcete, aby technologie AI psala kód, nebo vám pouze pomáhala ladit a opravovat stávající kód? Některé generátory kódu AI umí obojí, jiné se specializují pouze na jednu z těchto činností.
- Integrace: Pokud již používáte integrované vývojové prostředí, jako je Visual Studio Code, JetBrains IDE, RubyMine nebo Xcode, bude váš nástroj pro kódování AI muset být hladce integrován do vašeho IDE.
- Programovací jazyky: Mnoho nástrojů AI se specializuje na konkrétní jazyky strojového učení. A i když nabízejí více jazyků, v jednom z nich mohou fungovat lépe než v druhém. Pokud váš tým pracuje převážně v Javě, nebudete chtít nástroj, který je nejlepší v Pythonu. A pokud používáte převážně CSS, nebudete chtít nástroj vyvinutý pro doplňování kódu HTML.
10 nejlepších nástrojů pro kódování s využitím umělé inteligence
Těchto 10 nástrojů vám pomůže generovat kód, kontrolovat kód a ladit rychleji. Spolupracují s vaším týmem softwarových vývojářů, aby jim usnadnili práci a snížili frustraci.
1. ClickUp
ClickUp je aplikace, která nahrazuje všechny ostatní. Jedná se o nástroj AI, nástroj pro vývoj softwaru, nástroj pro řízení projektů, nástroj pro plánování sprintů, nástroj pro rozvoj podnikání a nástroj pro brainstorming (s ClickUp Whiteboards ) v jednom.
Kromě umělé inteligence, která zrychluje váš pracovní postup, nabízí tento program také šablony pro správu produktů a agilní šablony. K dispozici jsou dokonce i formuláře pro podrobné hlášení chyb, požadavky na funkce a kontrolu kódu. Pokud tedy hledáte umělou inteligenci, která zlepší efektivitu vašeho softwarového týmu, je to nejúčinnější možnost na seznamu. ✨
ClickUp Brain je přizpůsoben roli každého jednotlivce ve vaší organizaci. Je naprogramován se stovkami ručně vytvořených a výzkumem podložených pokynů, takže vaši softwaroví vývojáři mohou požádat o pomoc při generování kódu, kontrole kódu nebo provádění jednotkových testů. Tato technologie AI se brzy stane nejužitečnějším nástrojem ve vaší vývojářské výbavě. 🛠️
Nejlepší funkce ClickUp
- Více použití: ClickUp Brain není jen nástroj pro kódování, ale lze jej použít ve všech odděleních vaší organizace, od kódování až po tvorbu obsahu pomocí umělé inteligence.
- Vlastní automatizace: S ClickUp ClickApps si můžete vybrat z knihovny automatizací nebo naprogramovat vlastní, aby automaticky prováděly opakující se úkoly v kódu.
- Automatizované sprinty: ClickApps může také automaticky vytvářet sprinty pro vývoj softwaru, aby zlepšil váš pracovní postup.
- Integrace: ClickUp můžete použít k nahrazení velké části svého technologického stacku, ale pokud máte nástroje, bez kterých se neobejdete, můžete je také propojit s ClickUp pomocí více než 1 000 podporovaných integrací.
- Rozšíření pro Chrome: Přidejte do svého prohlížeče výkon ClickUp pomocí rozšíření pro Chrome, které vám umožní snadný přístup k funkcím kdekoli je potřebujete.
- Tabule: Produktové týmy mohou tabule využívat k brainstormingu a plánování uvedení produktů na trh.
Omezení ClickUp
- Náročnost osvojení: Vzhledem k tomu, že ClickUp nabízí tolik funkcí a je zcela přizpůsobitelný individuálním rolím, může novým uživatelům chvíli trvat, než se naučí aplikaci plně využívat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Nejlepší pro osobní použití
- Neomezený: 7 $ za člena za měsíc, nejvhodnější pro malé týmy
- Podnikání: 12 $ za člena za měsíc, nejvhodnější pro středně velké týmy
- Podniky: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku, ideální pro mnoho velkých týmů
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za pracovní prostor na člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
2. ChatGPT
ChatGPT, pravděpodobně nejznámější nástroj AI, je navržen tak, aby odpovídal na vaše otázky, kladl doplňující otázky, zpochybňoval nesprávné myšlenky a odmítal nevhodné požadavky. V některých ohledech je tedy práce s ChatGPT podobná výměně nápadů s chytrým kolegou.
Jelikož jeho hlavním účelem je odpovídat na vaše otázky, můžete jej použít v celé řadě případů – od psaní kódu přes ladění až po plánování procesu vývoje produktu. A i když ChatGPT možná nedělá méně chyb než jiné nástroje pro kódování AI, je naprogramován tak, aby své chyby přiznal, takže mu dáme bonusové body za skromnost. 🤭
Tato technologie AI také nedávno prošla upgradem na model GPT-4. Ve srovnání s GPT-3 dokáže GPT-4 sledovat složitější pokyny, rozumět komplikovanější syntaxi a řešit obtížnější problémy.
Podívejte se na tyto šablony AI s výzvami ChatGPT!
Nejlepší funkce ChatGPT
- Flexibilita: Tento chatbot s umělou inteligencí můžete využít k mnohem více než jen k programování. Jelikož se jedná o jednoduchý nástroj pro kladení otázek a odpovídání, může zefektivnit pracovní postupy ve všech rolích ve vaší organizaci.
- Doplňující otázky: Některé generátory kódování AI selhávají hned na první překážce, protože nerozumí úplnému kontextu vaší otázky. Protože ChatGPT klade doplňující otázky, může vám pomoci identifikovat informace, které je třeba poskytnout, abyste získali přesnou odpověď.
- Kontrola kódu: ChatGPT je obzvláště zručný v identifikaci chyb ve vašem kódu a pomáhá vám je opravit.
Omezení ChatGPT
- Omezený kontext: Někteří uživatelé si stěžují, že při delších konverzacích má tento chatbot tendenci ztrácet nit. Může zapomenout informace, které jste mu poskytli dříve v konverzaci, a nedokáže poskytnout souvislé odpovědi.
- Obecné odpovědi: Někteří také tvrdí, že tento program má tendenci poskytovat stále stejné šablonové odpovědi, i když je kontext odlišný.
Ceny ChatGPT
- ChatGPT: zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $ měsíčně
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Podívejte se na tyto alternativy ChatGPT!
3. CodeT5
CodeT5 má vestavěný model kodéru a model dekodéru, které mu umožňují překládat přirozený jazyk do kódu ( podobně jako při používání ChatGPT k programování ), ale také překládat kód do přirozeného jazyka. CodeT5 tedy nejenže můžete říkat, co má dělat, ale on vám také může říct, co konkrétní úryvek kódu dělá. Jedná se o obousměrnou konverzaci. 🗣️
Data vědci ze společnosti Salesforce navrhli program tak, aby umožňoval hlubší porozumění programovacím jazykům. Jejich cílem bylo napravit některé nedostatky jiných nástrojů pro kódování AI, které se podle jejich názoru příliš soustředily na zpracování přirozeného jazyka ve svých trénovacích datech a nedostatečně se zaměřovaly na jazyky.
Výsledkem je bezplatný open-source nástroj, který dokáže provádět shrnutí kódu, generování kódu, vylepšování kódu a překlad kódu do kódu.
Nejlepší funkce CodeT5
- Generování kódu z textu: Podobně jako u chatbotů s umělou inteligencí můžete CodeT5 zadat příkaz a on napíše kód podle vašich požadavků.
- Překlad kódu do kódu: Pokud váš tým pracuje v několika programovacích jazycích, CodeT5 dokáže převést váš kód z jednoho jazyka, například Pythonu, do jiného, například JavaScriptu.
- Shrnutí kódu: Tento program dokáže vysvětlit, co daný kód dělá, srozumitelným jazykem, což může pomoci i zkušeným softwarovým vývojářům naučit se nové jazyky a frameworky.
Omezení CodeT5
- Možná bezpečnostní rizika: Tým, který navrhl CodeT5, uvádí, že tento software může obsahovat citlivé osobní údaje, jako jsou adresy a identifikační čísla, a může generovat zranitelný kód.
Ceny CodeT5
- Bezplatné a přístupné všem
Hodnocení a recenze CodeT5
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
4. Codiga
Pokud váš tým vývojářů klade velký důraz na kvalitu a bezpečnost, pak se Codiga může stát vaším novým nejlepším (umělým) přítelem.
Tento AI asistent pro kódování se více zaměřuje na revizi kódu než na jeho generování. Umí vytvářet úryvky kódu, ale není navržen pro psaní celých řádků kódu. Codiga místo toho nejlépe umí vyčistit kód vašeho týmu. 🧹
Dokáže zkontrolovat a automaticky opravit problémy, které najde ve vašem kódu, a vy mu můžete naučit jakákoli pravidla pro kontrolu kódu, která chcete prosazovat. Navíc můžete snadno sdílet nová pravidla a úryvky kódu s celým týmem.
Nejlepší funkce Codiga
- Kontrola kódu: Codiga poskytuje důkladné kontroly kódu, které mohou snížit počet porušení a zranitelností ve vašem kódu.
- Přizpůsobení: Vytvořte vlastní pravidla pro kontrolu kódu za méně než pět minut a poté je sdílejte se svým týmem, aby všichni byli na stejné vlně 📖
- Zaměření na bezpečnost: Codiga kontroluje váš software na všechny běžné hrozby a dokáže automaticky opravit bezpečnostní chyby ve vašem IDE.
Omezení Codiga
- Omezený počet integrací IDE: Codiga se integruje pouze s VS Code, JetBrains, Visual Studio, GitHub, GitLab a Bitbucket. Pokud používáte jiné IDE, tento nástroj umělé inteligence nebude fungovat s vaším aktuálním pracovním postupem.
- Omezení PHP: Ačkoli Codiga podporuje 15 různých jazyků, někteří uživatelé si stěžují, že v PHP nefunguje tak dobře.
Ceny Codiga
- Základní: zdarma
- Výhody: 14 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Codiga
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
5. OpenAI Codex
Stejná společnost, která stojí za ChatGPT, OpenAI, má velké cíle v oblasti umělé inteligence: Jejím cílem je vyvinout AI, která dokáže řešit problémy na lidské úrovni. Jejich systém využívá velké jazykové modely (LLM) založené na hlubokém učení, což je proces, při kterém se AI učí provádět úkoly – v tomto případě kódovací úkoly – tím, že se jí zadává obrovské množství dat.
Systém Codex byl vycvičen pomocí schopností zpracování přirozeného jazyka platformy GPT-3 a miliard řádků kódu. Tento důkladný výcvikový proces umožňuje Codexu překládat vaše psané pokyny do vysoce kvalitního kódu v reálném čase.
Tento AI kódovací asistent je však lepší v poskytování úryvků kódu než kompletního kódu.
Nejlepší funkce OpenAI Codex
- Rychlé nastavení: Vzhledem k tomu, že OpenAI věnovalo tolik času trénování svého kódovacího systému, mohou většina softwarových vývojářů začít hned, aniž by museli Codexu dodávat vlastní trénovací datové sady.
- Nástroj pro dokončování kódu pomocí umělé inteligence: Codex může při práci sloužit jako inteligentní nástroj pro dokončování kódu, který navrhuje úryvky kódu pro automatické dokončování běžných úkolů souvisejících s kódováním.
- Příkaz v přirozeném jazyce: Můžete napsat příkaz, ve kterém požádáte Codex o vyřešení kódovacího problému, a ten vám odpoví návrhy kódu.
Omezení OpenAI Codex
- Podporováno několik jazyků: Codex funguje nejlépe s Pythonem. Ačkoli podporuje také JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift, TypeScript a Shell, návrhy kódu mohou být v těchto jazycích méně přesné.
- Bez kontroly kódu: OpenAi Codex je primárně generativní AI. Není navržen tak, aby navrhoval vylepšení kódu, který jste již napsali.
Ceny OpenAI Codex
- Bezplatné a přístupné všem
Hodnocení a recenze OpenAI Codex
Vzhledem k tomu, že OpenAI Codex je open-source platforma, neexistují žádné uživatelské recenze na typických softwarových platformách. Ale protože je zdarma, není na škodu ji vyzkoušet a rozhodnout se sami.
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. PolyCoder
Polycoder je open-source nástroj pro kódování, který konkuruje Codexu. Od ostatních open-source nástrojů se liší tím, že nejen AI je veřejně dostupná zdarma, ale také všechna trénovací data. Kdokoli, kdo chce přidat nebo vylepšit datový soubor, tak může učinit – jedná se o AI, která je otevřená neustálému vylepšování.
Výzkumníci z Carnegie Mellon University navrhli PolyCoder na základě jazyka GPT-2 od OpenAI a tvrdí, že tato AI je lepší v psaní kódu v jazyce C než jakákoli jiná AI pro strojové učení a generování kódu, která je k dispozici.
Umělá inteligence byla trénována celkem v 12 programovacích jazycích na základě 2,7 miliardy parametrů.
Nejlepší funkce PolyCoder
- Kontinuální učení: PolyCoder může vylepšit kdokoli tím, že ho naučí nové programovací jazyky, poskytne mu datové soubory z dalších úložišť kódů nebo zlepší jeho porozumění přirozenému jazyku, což z něj činí jeden z nejzajímavějších open-source projektů od dob WordPressu.
- Kódování v jazyce C: Ačkoli PolyCoder ovládá 12 programovacích jazyků, nejlépe si poradí s jazykem C. Jiné nástroje pro kódování pomocí umělé inteligence mohou být lepší v jazycích Java, Python nebo SQL, ale PolyCoder můžete vždy naučit, aby zlepšil své schopnosti ve vašem preferovaném jazyce.
Omezení PolyCoder
- Větší zranitelnost: Vzhledem k tomu, že se jedná o open-source, tvůrci PolyCoderu se obávají, že programátoři by mohli AI naučit škodlivé chování nebo zavést bezpečnostní zranitelnosti do zdrojového kódu.
Ceny PolyCoder
- Bezplatné a přístupné všem
Hodnocení a recenze
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
7. Tabnine
Tento AI asistent byl navržen speciálně pro vývojáře softwaru. Jedná se o nástroj AI pro dokončování kódu, který urychluje váš pracovní postup tím, že píše celé funkce a celé řádky kódu. Na základě vaší syntaxe dokáže předvídat a navrhovat další řádek kódu.
Představte si to jako návrhy textových zpráv ve vašem smartphonu. Návrhy nemusí vždy odpovídat tomu, co jste měli na mysli, ale pokud ano, stačí na ně kliknout a odeslat. Poté můžete přejít k další části kódu. ⛵️
Tento nástroj se také dokáže učit z vašich vzorců kódování, aby vám mohl poskytovat stále přesnější návrhy.
Nejlepší funkce Tabnine
- Prediktivní kódování: Nejlepší časově úspornou funkcí Tabnine je jeho schopnost navrhovat další řádek kódu během psaní díky prediktivní funkci strojového učení.
- Flexibilní hosting: Tabnine můžete spustit ze svého notebooku, ze serveru chráněného firewallem nebo z cloudu, takže tento nástroj bude vyhovovat bezpečnostním protokolům vaší společnosti.
- Více programovacích jazyků: Tabnine podporuje jak hlavní, tak i specializované programovací jazyky, včetně JavaScript, Python, TypeScript, Rust, Go a Bash.
Omezení Tabnine
- Omezené možnosti v rámci rámců uživatelského rozhraní: Někteří uživatelé si stěžují, že při práci s rámci uživatelského rozhraní JavaScript jsou návrhy méně přesné a často nesprávné.
- Vyžaduje velké množství úložného prostoru: Tento program využívá velké množství paměti RAM a někdy vyžaduje k provozu více než 1 GB paměti.
Ceny Tabnine
- Začátečník: zdarma
- Výhody: 12 $ za uživatele a měsíc
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte Tabnine.
Hodnocení a recenze Tabnine
8. Snyk Code
Tento nástroj AI pochází od společnosti Snyk, která se zabývá vývojem softwaru zaměřeného na bezpečnost. Stejně jako ostatní produkty společnosti Snyk je i tento nástroj specificky zaměřen na pomoc při vytváření bezpečného kódu.
Snyk Code nepíše kód ani vám nepomáhá automatizovat úkoly, ale provádí statické testování bezpečnosti aplikací v reálném čase. Identifikuje zranitelnosti a poskytuje rady k jejich nápravě, aby váš tým mohl bezpečnostní problémy okamžitě vyřešit. Jelikož běží v reálném čase, váš tým nebude muset čekat na zprávy SAST, aby mohl bezpečnostní problémy vyřešit.
Nejlepší funkce Snyk
- Vylepšená bezpečnost: Díky svému výjimečnému zaměření na bezpečný kód je tato aplikace v oblasti bezpečnosti opravdu velmi dobrá.
- Snadné použití: Většina uživatelů může tento program začít používat okamžitě, bez nutnosti učit se práci s nástroji strojového učení.
- Integrace s většinou IDE: Snyk nabízí pluginy pro JetBrains, Visual Studio, VS Code a Eclipse.
Omezení Snyk
- Omezené funkce: Protože se Snyk Code zaměřuje pouze na bezpečnost, možná budete muset přidat druhý nástroj pro kódování pomocí umělé inteligence, pokud chcete chatbot, který dokáže psát celé řádky pro vytváření vysoce kvalitního kódu.
- Nepodporuje specializované jazyky: Snyk Code podporuje 10 nejpopulárnějších programovacích jazyků, včetně Apex, C#, C++, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby a TypeScript. Pokud dáváte přednost práci ve specializovanějším jazyce, možná budete potřebovat jiný nástroj pro strojové učení.
Ceny Snyk
- Zdarma: 0 $ s neomezeným počtem přispívajících vývojářů
- Tým: 25 $ měsíčně pro až 10 přispěvatelů
- Podniky: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Snyk.
Hodnocení a recenze Snyk
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
9. GitHub Copilot
GitHub Copilot je postaven na API OpenAI Codex, což vás možná vede k otázce, proč byste měli platit za tento nástroj pro kódování AI, když můžete zdarma používat open-source nástroj Codex.
Když GitHub vyvinul svůj produkt na základě OpenAI Codex, rozšířil tak možnosti programu. Copilot tak podporuje více modelů programovacích jazyků a generuje kompletnější kód než Codex. Copilot může vašemu týmu dokonce pomoci rychleji se naučit nové programovací jazyky a frameworky. 🧑✈️
Nejlepší funkce Copilotu
- Více programovacích jazyků: Funkce umělé inteligence GitHubu generují kód v celé řadě programovacích jazyků, včetně Pythonu, JavaScriptu, Go, C++ a TypeScriptu.
- AI pair programmer: Tento asistent pro kódování využívající strojové učení reaguje na příkazy v přirozeném jazyce v desítkách jazyků.
- Integrace: Copilot můžete spárovat se svým oblíbeným editorem kódu. Integruje se s Visual Studio Code, JetBrains IDE a Neovim.
Omezení Copilotu
- Pomalé zapracování a výkon: Někteří uživatelé si stěžují, že naučit Copilot váš proces je časově náročné a vyžaduje velké množství trénovacích dat. Jakmile je však nástroj spuštěn, jeho funkce umělé inteligence v reálném čase vytvářejí kód pomaleji než jiné nástroje AI.
- Omezená pomoc s laděním: GitHub poskytuje určitou pomoc s laděním, ale neposkytuje podrobnou podporu.
Ceny Copilotu
- Individuální: 10 $ měsíčně
- Copilot Business: 19 $ za uživatele za měsíc
- Copilot Enterprise: 39 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Copilotu
Ačkoli funkce Copilot platformy GitHub nemá sama o sobě mnoho recenzí, GitHub má tisíce recenzí a je uznávanou platformou pro týmy zabývající se vývojem softwaru.
10. Replit Ghostwriter
Pokud chcete, aby se váš tým softwarových vývojářů více soustředil na kreativní myšlení a méně času trávil opakujícími se úkoly, pak by Ghostwriter mohl být vaším novým pomocníkem. 👻
Tento program vám umožňuje automatizovat úkoly a uvolnit více prostoru v mozku pro kreativní rozvoj. Chatbot vám pomáhá brainstormovat kreativní projekty, překládá přirozený jazyk do kódu a vysvětluje úryvky kódu srozumitelným jazykem.
Ghostwriter se učí od vás, jak s ním pracujete, takže postupně rozumí kontextu vašeho projektu a nabízí relevantní řešení.
Nejlepší funkce Ghostwriter
- Podporuje 16 programovacích jazyků: Replit Ghostwriter podporuje statickou analýzu kódu, JavaScript, Python, Bash, C, C#, C++, CSS, Go, Java, HTML, PHP, Perl, R, Ruby, Rust a SQL.
- Rychlá odezva: Průměrná doba odezvy chatbota Ghostwriter je 500 ms, takže vaši vývojáři nebudou frustrováni pomalou rychlostí.
- Hlasové zadávání kódu: Kromě psaní zpráv do chatbota můžete také používat hlasové poznámky, abyste mohli zahájit projekty, když jste na cestách.
Omezení ghostwritera
- Nemusí fungovat stejně dobře ve všech jazycích: Ačkoli podporuje 16 jazyků, tento program je nejúčinnější v jazycích Python a JavaScript.
- Funguje pouze v rámci Replit IDE: Ghostwriter je funkcí integrovaného vývojového prostředí Replit a nelze jej použít s žádným jiným IDE. Pokud tedy již používáte Visual Studio Code, XCode, JetBrains nebo jinou platformu, Ghostwriter pro vás nebude fungovat.
Ceny Ghostwriter
Ghostwriter je doplněk za 10 $ měsíčně k vašemu tarifu Replit. Pouze tarif Pro za 20 $ měsíčně vám poskytuje přístup k Ghostwriter, takže celková cena bude 30 $ měsíčně.
Hodnocení a recenze Ghostwriter
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Proč byste měli používat nástroje AI pro kódování?
Mnoho softwarových vývojářů se zdráhá důvěřovat nástrojům pro kódování založeným na umělé inteligenci. Je snadné uvěřit, že stroj nikdy nepochopí nuance a kreativitu spojené s psaním kódu. Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit vyzkoušení nástrojů pro kódování založených na umělé inteligenci:
- Zvyšte produktivitu: Díky nástrojům pro kódování s umělou inteligencí může váš vývojový tým pracovat rychleji a efektivněji. Tyto nástroje automatizují zdlouhavé úkoly a pomáhají generovat návrhy kódu, na které byste sami možná nepřišli.
- Zlepšení kvality kódu: Použitím umělé inteligence jako pomůcky při kódování přidáváte další úroveň kontroly kvality. Tyto nástroje mohou pomoci odhalit chyby a bezpečnostní zranitelnosti ještě předtím, než se dostanou do produkce.
- Rozvíjejte nové dovednosti: Práce s nástroji pro kódování pomocí umělé inteligence vám pomůže rychleji se naučit nové programovací jazyky a frameworky, což vašemu vývojovému týmu otevře více příležitostí.
- Uvolněte si čas pro kreativní myšlení: Díky tomu, že se o rutinní úkoly stará umělá inteligence, mají softwaroví vývojáři více času soustředit se na kreativní aspekty své práce. To může vést k inovativnějšímu a kvalitnějšímu kódu.
- Cenová dostupnost: Některé nástroje pro kódování pomocí umělé inteligence jsou k dispozici zdarma nebo nabízejí cenově dostupné tarify, díky čemuž jsou přístupné pro jakýkoli vývojový tým bez ohledu na rozpočtová omezení.
Výzvy, kterým čelí vývojáři a které mohou nástroje pro kódování AI vyřešit
Vývojáři často tráví hodiny dokončováním rutinních a opakujících se úkolů, místo aby se mohli soustředit na důležitější aspekty, jako je ladění nebo plánování projektů. Nástroje pro kódování s umělou inteligencí nabízejí řešení těchto problémů, včetně:
Opakující se úkoly
Mnoho úkolů, které programátor denně řeší, je repetitivních a rutinních. Nástroje AI mohou pomoci tyto úkoly automatizovat, čímž uvolní více času pro kreativní myšlení a řešení problémů.
Učení se novým programovacím jazykům a frameworkům
Naučit se nový programovací jazyk může být náročné i pro ty nejzkušenější vývojáře. S pomocí nástrojů AI se vývojáři mohou naučit nové jazyky rychleji a s větší přesností.
Zlepšení kvality kódu
Jednou z největších výzev, kterým vývojáři čelí, je psaní vysoce kvalitního kódu. I zkušení vývojáři občas dělají chyby. Nástroje pro kódování AI mohou pomoci tyto chyby odhalit, než se z nich stanou nákladné chyby.
Mohou také navrhovat způsoby, jak vylepšit kód, což vede k efektivnějším a optimalizovanějším programům.
Ladění
Ladění je další zdlouhavá úloha, která často zabírá vývojářům značné množství času. Nástroje pro kódování s využitím umělé inteligence mohou pomoci rychle identifikovat a opravit chyby, čímž vývojářům uvolní více času, aby se mohli soustředit na důležitější úkoly.
Začněte generovat kód pomocí nástrojů pro kódování AI
Nástroje AI mohou usnadnit život vám i celému vašemu týmu. Už nemusíte zírat na nefunkční úryvky kódu, až vám z toho vypadnou oči. Nyní stačí požádat o pomoc svého přátelského chatbota.
V nejlepším případě mohou generátory kódu AI fungovat jako (uměle) inteligentní spolupracovníci. Mohou vám pomoci s brainstormingem, řešením problémů a hledáním nápadů, které posunou váš vývojový proces vpřed.
Pokud hledáte aplikaci, která vám pomůže spravovat proces vývoje softwaru od začátku do konce a obsahuje integrované nástroje pro kódování AI, vyzkoušejte ClickUp. Můžete si vytvořit pracovní prostor a začít využívat funkce ClickUp pro vývoj softwaru zdarma. Díky vyšší produktivitě ušetříte čas i peníze.
A jakmile začnete používat nástroje AI ke zvýšení své produktivity, budete mít více času přemýšlet o důležitých životních otázkách, jako například: Kdo programuje AI, která programuje? Nebo se nástroje AI pro programování programují samy? 🤯