12 nejlepších rozšíření pro Chrome pro vývojáře v roce 2025

Najít správné nástroje pro zvýšení efektivity může být náročné. Jak poznáte, které z nich stojí za váš čas nebo jsou pro vaše potřeby ty správné?
Proto jsme analyzovali nejpopulárnější nástroje pro prohlížeč Chrome a přinášíme vám 10 nejlepších rozšíření pro Chrome pro webové vývojáře, která jsou dnes k dispozici! ??
V tomto článku jsme se zabývali různými nástroji pro webové vývojáře, které vám pomohou maximalizovat váš čas a minimalizovat stres ve vašem pracovním postupu, spolu s jejich nejlepšími funkcemi, které vám poskytnou přehled o tom, jak každý nástroj může zvýšit vaši produktivitu a zjednodušit vaše procesy.
Jak fungují rozšíření pro Chrome?
Rozšíření pro Chrome pro webové vývojáře jsou malé softwarové programy, které umožňují přizpůsobit a vylepšit funkčnost webového prohlížeče Google Chrome.
Tyto nástroje byly vytvořeny s cílem přidat do vašeho prohlížeče další funkce, jako je blokování reklam, správa hesel nebo dokonce integrace s jinými aplikacemi a službami, a pomáhají vývojářům zvýšit produktivitu.
Chcete-li do prohlížeče přidat rozšíření, přejděte do Chrome Web Store, najděte nejlepší rozšíření pro Chrome pro vývojáře, které chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko „Přidat do Chrome“.
Poté k nim budete mít přístup z nabídky Chrome nebo kliknutím na ikonu rozšíření na panelu nástrojů prohlížeče.
Je důležité si uvědomit, že současně může fungovat pouze jedno rozšíření stejného druhu. Pokud máte například nainstalovány dva blokovače reklam, pouze jeden z nich může blokovat reklamy a ten první deaktivuje ten druhý.
12 nejlepších rozšíření pro Chrome pro webové vývojáře
1. ClickUp
Nejlépe se hodí pro řízení projektů a zvýšení produktivity.
Pokud neustále bojujete s nedostatkem času a snažíte se stíhat plánovaný rozsah práce, máme pro vás řešení!
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a maximální produktivitu pro všechny uživatele, týmy a odvětví, včetně webových vývojářů, kteří chtějí zefektivnit svůj pracovní postup od správy úkolů, sledování problémů, hlášení chyb a mnoho dalšího.
Zasáhlo to svět produktivity jako bouře, protože uživatelům poskytuje plně přizpůsobitelnou platformu se stovkami pokročilých funkcí, včetně rozšíření pro Chrome, které spojuje pět nejpotřebnějších funkcí do jednoho řešení.
Rozšíření ClickUp pro Chrome eliminuje nutnost otevírat novou kartu nebo prohlížeč a zrychluje váš pracovní postup tím, že vám poskytuje snadný přístup k klíčovým funkcím, jako jsou:
?? Správa úkolů pro zjednodušení a organizaci vašeho pracovního postupu
⏳Time-tracker pro sledování času stráveného vývojářskými úkoly, označování fakturovatelných hodin a další funkce
? Poznámkový blok pro zaznamenávání poznámek
? Přidejte si stránky do záložek
? Email pro snadné připojování e-mailů k úkolům a vytváření úkolů z e-mailů
Kromě rozšíření ClickUp pro Chrome můžete ClickUp používat ke správě všech typů práce, komunikaci s týmem a klienty a k udržení přehledu a organizace vaší práce.
Podívejte se na další klíčové funkce, díky kterým je ClickUp nejlepší volbou pro správu projektů a spolupráci. ?
Nejlepší funkce
- Vlastní zobrazení : Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně zobrazení tabule, časové osy a pracovní zátěže.
- Plně přizpůsobitelná platforma : Vytvořte si ClickUp tak, aby vyhovoval vašim jedinečným potřebám, roli a preferencím pracovního postupu.
- Vlastní ovládací panel s reportováním v reálném čase: Vytvořte si ideální ovládací panel a získejte přehled o svých úkolech s pokrokem, kontrolními seznamy a dalšími informacemi.
- Sada nástrojů pro spolupráci: ClickUp Docs pro dokumentaci SOP, zpětnou vazbu a další, digitální tabule pro plánování strategií a procesů, myšlenkové mapy pro brainstorming a další.
- Vlastní pole a vlastní stav: Přidejte a snadno si prohlédněte důležité podrobnosti na první pohled a vytvořte vlastní stavy pro každou fázi procesu, abyste zlepšili sledování projektu.
- Předem připravená a přizpůsobená automatizace : Ušetřete čas a zrychlete své procesy automatizací pracovního postupu v ClickUp.
- Mobilní aplikace : Přistupujte k ClickUp odkudkoli a kdykoli pomocí mobilní aplikace.
- Integrační možnosti : Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně Github, Slack a dalších.
- Šablony pro vývojáře a další použití: Získejte přístup k tisícům šablon pro mnoho různých použití, včetně šablony pro vývoj webových stránek od ClickUp, která vám pomůže naplánovat, zorganizovat a realizovat váš akční plán.
Ceny
- Navždy zdarma (včetně rozšíření pro Chrome)
- Neomezený: 7 $ za měsíc/uživatele
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
2. Webový vývojář
Nejlepší pro analýzu kódu a ladění
Web Developer je rozšíření pro Chrome určené pro webové vývojáře, které do vašeho prohlížeče přidá výkonný panel nástrojů.
Obsahují různé funkce, které můžete používat každý den, od kontroly rozměrů obrázků až po úpravy CSS. Zahrnují také řadu dalších nástrojů, jako je editor formulářů, editor souborů cookie a další, což z nich činí komplexní a bezkonkurenční řešení pro vývoj webových aplikací.
Všechny tyto funkce z něj činí cenný nástroj jak pro vývojáře, tak pro webové designéry.
Nejlepší funkce
- Prohlédněte si dokumentový objektový model (DOM) webové stránky a podívejte se na HTML, CSS a JavaScript.
- Provádějte živé úpravy CSS a JavaScriptu webové stránky
- Deaktivujte konkrétní funkce prohlížeče a otestujte, jak webová stránka funguje za různých podmínek.
- Upravte rozměry okna prohlížeče
- Nastíňte různé aspekty webové stránky
- Ověřujte HTML, CSS a přístupnost přímo z rozšíření.
- Sledujte síťovou aktivitu a pozorujte, jak webová stránka načítá zdroje.
Ceny
- Zdarma
3. React Developer Tools
Nejlepší pro identifikaci problémů s výkonem vašeho projektu React
Rozšíření React Developer Tools pro Chrome je užitečné pro vývojáře Reactu a nabízí různé funkce, které pomáhají inženýrům v jejich práci a zvyšují jejich efektivitu.
Umožňuje uživatelům snadno sledovat chyby pomocí analýzy stromu komponent React a vlastností, stavu a kontextu každé komponenty. Tento doplněk ukazuje, kolik času trvá vykreslení jednotlivých komponent, což pomáhá identifikovat neefektivní kód a vylepšit ho.
Navíc pro společnosti, které chtějí najímat vývojáře React na dálku, pomůže zavedení tohoto nástroje do jejich procesů zlepšit výkon jejich aplikací.
Nejlepší funkce
- Prohlížejte a upravujte vlastnosti a stav komponent React, procházejte strom komponent a zobrazujte jejich hierarchii a vztahy.
- Určete úzká místa výkonu měřením výkonu komponent React.
- Profilujte výkon svých aplikací React a identifikujte potenciální problémy s výkonem.
- Zobrazte časovou osu každé komponenty – kdy a jak dlouho ji počítač vykreslil.
- Zkontrolujte a upravte stav úložišť Redux nebo MobX.
- Ladění událostí, které sledují komponenty React
- Odstraňujte chyby v aplikacích React, včetně trasování zásobníku, umístění komponent a chybových zpráv.
Ceny
- Zdarma
4. Session Buddy
Nejlepší pro efektivní správu karet a záložek
Všichni jsme to zažili – zoufale prohledáváme desítky záložek a snažíme se najít tu jednu nepolapitelnou webovou stránku, kterou potřebujeme pro svou práci nebo výzkum. Je to frustrující a časově náročná činnost, kterou lze vyřešit pomocí rozšíření Session Buddy Chrome Extension – pomocníka pro záložky, který uživatelům umožňuje spravovat všechny záložky na jednom místě a obnovit ty uzavřené.
Pokud vás unavuje přetížení oken a chcete vylepšit své prohlížení, vyzkoušejte toto rozšíření Chrome pro vývojáře!
Nejlepší funkce
- Ukládejte a organizujte více prohlížení, včetně možnosti přidávat záložky a obnovovat karty.
- Uspořádejte karty do skupin, přejmenujte je a přesouvejte mezi okny.
- Vyhledávejte a filtrujte karty podle názvu, URL nebo domény
- Zálohujte a synchronizujte relace mezi zařízeními pomocí cloudových úložišť, jako jsou Dropbox a Google Drive.
- Rychle identifikujte a zavřete duplicitní karty
- Exportujte relace v různých formátech, jako jsou HTML, JSON a CSV.
- Importujte relace z bookmarků nebo jiných rozšíření prohlížeče
Ceny
- Zdarma
5. BrowserStack
Nejlepší pro efektivní testování napříč prohlížeči
BrowserStack je perfektním řešením nejen pro webové vývojáře, ale také pro specialisty na zajištění kvality.
Tento doplněk šetří čas vývojářům a inženýrům QA a zajišťuje kompatibilitu se všemi hlavními prohlížeči a zařízeními. Urychluje proces testování, protože můžete současně hodnotit svůj web ve 12 prohlížečích, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
Nejlepší funkce
- Testujte webové stránky a webové aplikace v různých prohlížečích a operačních systémech.
- Simulujte zobrazení zařízení s různými velikostmi a rozlišeními obrazovky.
- Automatizujte proces kontroly kvality na různých zařízeních a prohlížečích.
Ceny
- Desktop: 29 $ za člena/měsíc
- Desktop a mobilní zařízení: 39 $ za člena/měsíc
- Tým: 125 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
6. CSS Viewer
Nejlepší pro analýzu vlastností CSS
Rozšíření CSS Viewer Chrome pro vývojáře se hodí pro prohlížení a identifikaci vlastností CSS z libovolného místa na webové stránce. Pomáhá vývojářům ušetřit čas při analýze webové stránky a objevování atributů CSS.
S jeho pomocí můžete rychle vyhodnotit a zkontrolovat styly a vlastnosti CSS jakékoli webové stránky. Můžete najet kurzorem na jakýkoli prvek na stránce, například text, obrázek nebo tlačítko, a zobrazit si zprávu na plovoucím panelu. Zobrazí se všechny informace, včetně fontů, barev, efektů atd.
Nejlepší funkce
- Prohlížejte a kontrolujte CSS webové stránky, včetně stylů použitých na jednotlivé prvky a hodnot vlastností CSS.
- Vyberte a extrahujte barvy z webové stránky v různých formátech
- Zobrazte box model prvku, včetně jeho přesných rozměrů, odsazení, okrajů a okrajů.
- Zobrazte umístění, velikost a pořadí prvků webové stránky
- Vygenerujte CSS kód pro vybrané prvky a zkopírujte jej do schránky.
Ceny
- Zdarma
7. ColorZilla
Nejlepší pro pokročilý výběr barev a generátor přechodů
ColorZilla je jedno z nejlepších rozšíření pro Chrome pro vývojáře a grafické designéry.
Tento analyzátor barev webových stránek vám umožní kliknout kdekoli na webové stránce a získat přesný kód barvy a ještě více. Mezi další funkce patří možnost vybírat barvy z objektů Flash a analyzátor přechodů CSS.
A pomocí klávesových zkratek můžete snadno automaticky zkopírovat vygenerovanou barvu do schránky a vložit ji na jiné místo. Pomáhá to zlepšit pracovní postup grafického designu a šetří čas při prohledávání různých palet za účelem nalezení perfektní barvy.
Nejlepší funkce
- Extrahujte barvy z jakéhokoli objektu (pozadí, obrázky, tlačítka, text a odkazy) na stránce, dokonce i z dynamických prvků, a zobrazte jejich hodnoty v formátech RGB, Hex a dalších.
- Analyzujte paletu webových stránek a určete nejčastěji používané barvy.
- Vytvářejte různé CSS přechody, včetně diagonálních, radiálních, horizontálních, vertikálních a složitých vícebodových možností.
Ceny
- Zdarma
8. Generátor Lorem Ipsum
Nejvhodnější pro vytváření výchozího textu
Psaní finálních textů předem může být při vytváření prototypu webové stránky zbytečné a kontraproduktivní.
Abyste ušetřili čas, můžete místo toho přidat výchozí text napsaný rozšířením Lorem Ipsum Generator pro Chrome.
Toto rozšíření pro Chrome je pragmatickým řešením pro zdlouhavé úkoly, jako je vyplňování webových stránek textem zástupných symbolů.
Nejlepší funkce
- Generujte náhradní text Lorem Ipsum v různých délkách a formátech, včetně odstavců, nadpisů a seznamů.
- Nastavte počet slov nebo znaků ve vytvořeném textu podle požadavků uživatele.
Ceny
- Zdarma
9. Hiver
Nejlepší pro produktivní týmovou spolupráci a automatizaci zákaznických služeb
Hiver je řešení pro správu e-mailů a spolupráci pro týmy, které sdílejí jeden nebo více účtů Gmail.
Tento osobní asistent Gmailu založený na prohlížeči zlepšuje přehlednost doručené pošty a umožňuje týmům spolupracovat na e-mailech, přiřazovat zprávy konkrétním osobám a sledovat aktivity v doručené poště.
Nejlepší funkce
- Sdílejte e-mailovou schránku a spravujte e-maily v Gmailu
- Společně přiřazujte a řešte e-maily s možností přidávat k e-mailům komentáře, štítky a poznámky.
- Vytvářejte a používejte e-mailové šablony, abyste mohli reagovat na často kladené otázky.
- Když jsou e-maily otevřeny a kliknuto na ně, sledujte polohu příjemce a podrobnosti o zařízení.
- Spravujte jejich prodejní pipeline a sledujte interakce se zákazníky.
- Nastavte si připomenutí v podobě následných e-mailů, abyste nikdy nezmeškali důležitou zprávu.
Ceny
- Lite: 15 $ za člena/měsíc
- Pro: 39 $ za člena/měsíc
- Elite: 59 $ za člena/měsíc
10. Wappalyzer
Nejlepší pro technické vybavení, nástroje a integrace webových stránek odhalují
Wappalyzer je užitečné rozšíření pro Chrome pro všechny webové vývojáře, kteří chtějí analyzovat webové stránky.
Stejně jako detektiv, i toto rozšíření prohlížeče kontroluje a analyzuje kód a poskytuje rozpis všech platforem, frameworků a systémů pro správu obsahu používaných na webových stránkách.
Nejlepší funkce
- Identifikujte technologie použité na webových stránkách, včetně systému pro správu obsahu (CMS), platformy pro elektronický obchod, knihoven JavaScript, programovacích jazyků na straně serveru, marketingových a analytických nástrojů, platebních bran atd.
- Získejte přístup k informacím v přehledném formátu s možností zobrazit seznam technologií a jejich verzí.
- Analyzujte strukturu, rozvržení a designové prvky webových stránek
Ceny
- Starter: 149 $ měsíčně (1 uživatel)
- Tým: 249 $ měsíčně (5 uživatelů)
- Business: 449 $ měsíčně (15 uživatelů)
- Enterprise: 849 $ měsíčně (50 uživatelů)
11. UX Check
Nejlepší pro diagnostiku problémů s použitelností webových stránek
UX Check je nástroj pro webové vývojáře, který slouží k identifikaci a řešení problémů s uživatelskou zkušeností na jakémkoli webu.
Jedná se o jedno z nejlepších rozšíření pro Chrome pro vývojáře a testování použitelnosti, protože poskytuje podrobnou analýzu prvků webových stránek, jako je rozvržení, navigace a čitelnost.
Nejlepší funkce
- Proveďte rychlou analýzu použitelnosti a uživatelské zkušenosti webových stránek, včetně jejich rozvržení, navigace a celkového designu.
- Definujte prvky, které nesplňují heuristiku, přidávejte komentáře a pořizujte záznamy obrazovky.
- Exportujte svou analýzu jako soubor docx a sdílejte ji se svým technickým týmem.
Ceny
- Zdarma pro osobní i komerční použití.
12. Tailscan
Máte potíže s vizualizací stylů Tailwind CSS? Tailscan funguje jako váš designový asistent a inspektor pro Tailwind přímo ve vašem prohlížeči. Upravujte třídy Tailwind přímo na stránce, okamžitě vidíte vizuální dopad a doladíte své rozvržení s pixelovou přesností.
Můžete analyzovat a učit se z tříd Tailwind používaných na jakékoli webové stránce, abyste získali nové vzory designu. I s základními designérskými dovednostmi umožňuje Tailscan vývojářům vytvářet úžasná uživatelská rozhraní.
Nejlepší funkce
- Sledujte změny v designu v reálném čase při úpravách tříd, takže nemusíte přepínat mezi prohlížečem a editorem kódu.
- Bez námahy převádějte HTML prvky na opakovaně použitelné komponenty Tailwind.
- Ušetřete čas při opakování a ladění rozvržení Tailwind.
Ceny
- Měsíční licence: 15 $/měsíc (pro 3 zařízení)
- Roční licence: 120 $/rok (pro 3 zařízení)
- Trvalá licence: 249 $ (pro 3 zařízení)
Nejčastější dotazy týkající se rozšíření pro Chrome
Jaké nástroje potřebuji jako vývojář?
Textový editor, správa verzí, programovací prostředí a ladicí program patří mezi nejdůležitější nástroje pro vývoj webových aplikací. Zaměřte se tedy na nástroje pro Chrome, které webovým vývojářům šetří čas a usnadňují život.
Jak přidám rozšíření pro vývojáře do prohlížeče Chrome?
Přejděte do internetového obchodu Google Chrome, vyhledejte nejlepší rozšíření pro Chrome pro vývojáře, která chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko „Přidat do Chrome“.
Můžete používat dvě rozšíření pro Chrome najednou?
Současně může fungovat pouze jedno rozšíření stejného typu.
Ušetřete čas a usnadněte si život s rozšířeními pro Chrome
Stručně řečeno, nástroje pro webové vývojáře, jako jsou výše zmíněná rozšíření pro Chrome, jsou tajnou zbraní pro zvládnutí nekonečného seznamu úkolů a rychlé překonání výzev v oblasti kódování.
Ušetřete čas a usnadněte si život – použijte tato rozšíření pro Chrome spolu s nástrojem pro správu projektů a vývoj softwaru, jako je ClickUp, abyste mohli projít svůj seznam úkolů webového vývojáře, sledovat pokrok, sledovat cíle a spravovat své úkoly, aniž byste museli neustále přepínat mezi záložkami! ??⚡️
Hostující autor:
Vitalii Makhov je generální ředitel společnosti DOIT Software, agentury zabývající se rozšiřováním IT personálu. Tým DOIT Software se věnuje budování vzdálených týmů a řešení obchodních výzev pro startupy, produktové společnosti a digitální agentury.