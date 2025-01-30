10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů v roce 2025

V dnešní době existuje tolik nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů, že může být těžké se rozhodnout, které z nich stojí za to vyzkoušet.
Proto jsem se zeptal inženýrů z některých z největších a nejinovativnějších společností, jako jsou Google, Uber a GitHub, jaké nástroje považují za nejlepší pro proces vývoje softwaru.
Tyto nástroje používají, aby mohli pracovat rychleji a s menším rozptylováním. Kdo ví, možná objevíte i svůj nový oblíbený nástroj!
Pojďme se tedy podívat na 10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů. Naši odborní inženýři doporučují tyto nástroje na základě svých vlastních zkušeností a potřeb svých vývojových týmů.
Ať už jste samostatný vývojář nebo součástí velkého týmu, tyto nástroje vám pomohou pracovat efektivněji a produktivněji. Věnujte jim tedy trochu času a zjistěte, které z nich vám nejlépe vyhovují!
10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených softwarových nástrojů pro řízení projektů a zvýšení produktivity vývojářů.
Nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí pro zlepšení agilního řízení projektů, jako je více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, agilní dashboardy a další, které pomáhají vývojářům plánovat sprinty, rozdělovat a přidělovat úkoly a efektivněji spolupracovat se svými týmy.
Tento nástroj pro zvýšení produktivity vývojářů nabízí také funkci přizpůsobené automatizace, která vám pomůže vytvořit vlastní spouštěče a akce pro automatizaci opakujících se úkolů a zjednodušení i těch nejsložitějších pracovních postupů. Celá platforma je navíc přizpůsobitelná – můžete si vytvořit ClickUp, který bude vyhovovat vašim preferencím v oblasti pracovních postupů a potřebám projektu.
Dalším důvodem, proč je ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, jsou jeho integrační schopnosti. ClickUp lze integrovat s více než 1 000 pracovními nástroji, jako jsou Google Calendar, GitHub a Slack.
To znamená, že můžete propojit ClickUp se všemi svými nejoblíbenějšími aplikacemi, abyste zefektivnili svůj pracovní postup a snadno přistupovali ke svým úkolům a spravovali je napříč několika platformami, aniž byste museli platformu opustit. Celkově je ClickUp výkonný a všestranný nástroj, který může vašemu vývojářskému týmu pomoci dodávat rychleji a lépe spolupracovat.
Chcete se do toho pustit a vyzkoušet to? Vyzkoušejte jednu z těchto šablon pro inženýry, které vám pomohou začít!
Výhody
- Automatizace pracovních postupů na míru pro efektivní správu sprintů
- Přidejte vlastní pole a vlastní stavy, abyste vylepšili sledování chyb.
- Výkonné integrační funkce
- Rozšíření pro Chrome, které vám pomůže zorganizovat pracovní postupy vývojáře
- Přizpůsobitelné agilní panely a widgety Sprint
- Více zobrazení, včetně Gantt, Box a Kanban
- Agilní šablony, které zjednodušují tvorbu produktových briefů, poznámek k vydání, sprintů, front chyb a zvyšují produktivitu.
- K dispozici pro více operačních systémů (aplikace pro iOS a Android, desktopová aplikace pro Windows, macOS, Linux a webová aplikace).
- Funkce pro sledování času pro softwarové vývojáře k zaznamenávání fakturovatelných hodin
Omezení
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro začínající uživatele trochu matoucí.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 USD za měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
„ClickUp zcela změnil můj způsob práce. Nedokážu si představit, že bych ho nepoužíval. Došlo to téměř do bodu, kdy pokud to není na ClickUp, tak to nedělám. Chvíli trvá, než si na něj zvyknete, ale jakmile mu přijdete na kloub, stane se exponenciálně užitečným.“ — G2Crowd
Bonus: Šablony plánů vývoje softwaru!
2. Jam
Dalším nástrojem na našem seznamu je Jam, jeden z nejrychlejších způsobů, jak nahlásit chyby bez narušení pracovního postupu.
S aplikací Jam můžete pořídit snímek obrazovky nebo video chyby a sdílet je se svými vývojáři. Nejlepší na tom je, že Jam automaticky zaznamenává užitečné informace, jako jsou síťové požadavky, informace o prohlížeči, podrobnosti o zařízení, kroky k reprodukci, komentáře a protokoly konzole. Díky tomu mohou vývojáři snáze zjistit, co se děje, a chybu rychle opravit.
Další skvělou funkcí, díky které je Jam dobrým nástrojem pro zvýšení produktivity vývojářů, je jeho integrace s některými z nejpopulárnějších nástrojů, jako jsou ClickUp, Jira a GitHub, což usnadňuje začít používat Jam ke zlepšení vašich stávajících pracovních postupů a nástrojů.
Výhody
- Okamžitě zaznamenávejte a opatřujte poznámkami svou obrazovku
- Automatické zachycování důležitých vývojářských protokolů
- Snadno pořiďte snímek obrazovky nebo nahrajte záznam, abyste získali zprávu o chybě.
- Sdílejte odkazy na své zprávy o chybách nebo je odesílejte přímo do svého oblíbeného nástroje pro sledování problémů.
- Úzce se integruje s vašimi oblíbenými nástroji pro sledování problémů (včetně ClickUp).
Omezení
- Některé snímky obrazovky nemusí obsahovat všechny informace potřebné k identifikaci problému.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Tým: 10 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Recenze zákazníků
„Jam změnil můj pracovní postup v mnoha ohledech, takže nyní je komunikace se všemi mými kontakty mnohem jednodušší: zasílání ticketů technické podpoře a řešení problémů během několika minut namísto hodin, kladení konkrétních otázek klientům vizuálně a eliminace zbytečných schůzek, a dokonce i vytváření videonávodů pro můj tým, aby mohli pochopit pracovní postup, který jsem pro ně vytvořil. Už nemusíte hledat dál – Jam je vše, co budete kdy potřebovat.“ — Mikki Kowal z Chrome Webstore Reviews
3. GitHub Copilot
GitHub Copilot je nástroj umělé inteligence a jeden z nejužitečnějších nástrojů pro zvýšení produktivity programátorů, který vám pomůže psát kód rychleji a lépe. Jedná se o rozšíření pro VScode, které poskytuje návrhy kódování založené na umělé inteligenci, což znamená, že může automaticky doplňovat váš kód při psaní.
Navíc, pokud pracujete v neznámém jazyce, nemusíte se bát, že zapomenete, jak něco udělat. Dokáže dokonce generovat nový kód na základě pokynů, které zadáte v komentářích ke kódu, analyzuje kontext v souboru, který upravujete, a nabízí návrhy v textovém editoru, což z Github Copilot dělá jeden z nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů na současném trhu.
Celkově je GitHub Copilot skvělým nástrojem pro každého, kdo píše kód. Je výkonný, snadno použitelný a může vývojářům pomoci psát kvalitní kód rychleji.
Výhody
- Vyškoleni na miliardách řádků kódu
- Píše kód pomocí vlastního stylu a konvencí vaší kodové základny.
- Umí používat většinu API a knihoven, takže nemusíte nic hledat.
- Připojuje se k VS Code
- Šetří vývojářům čas
Omezení
- Rozhraní může být trochu nedostatečné, protože je k dispozici pouze ve Visual Studio Code a Codespaces (uživatelské rozhraní je skvělé, pokud používáte IDE, ale pokud je nepoužíváte, není příliš užitečné).
Ceny
- Předplatné GitHub Copilot je k dispozici v měsíčním nebo ročním cyklu Měsíční: 10 $/měsíc Roční: 100 $/rok
Recenze zákazníků
„Copilot usnadňuje více než kdy dříve vytváření šablonového kódu. To je obzvláště užitečné, pokud jste v určitém jazyce nebo frameworku nováčkem. Navíc podporuje také každodenní automatické doplňování při psaní kódu.“ – Mohd Irteza, softwarový inženýr ve společnosti Google
4. Sourcegraph
Sourcegraph je nástroj pro vyhledávání kódu pro vývojáře. Umožňuje uživatelům opravovat, procházet a automatizovat veškerý váš kód a prozkoumávat úložiště kódu pomocí funkcí, jako je inteligentní fuzzy vyhledávání a vyhledávání s ohledem na kód.
Jedná se o skvělý nástroj pro zvýšení produktivity vývojářů, protože umí prohledávat kód, a to i v rozsáhlých kódových základnách a více úložištích kódu, ukazuje, kde se různé věci používají, a pomáhá zjistit, jaký další kód závisí na vašem kódu.
Výhody
- Umí prohledávat rozsáhlé kódové základny a více repozitářů.
- Umožňuje rychlejší porozumění kódu
- Zjednodušuje provádění změn v velkém počtu souborů
- Zahrnuje také funkce pro revizi kódu a spolupráci.
- Velmi inteligentní a rychlé vyhledávání
Omezení
- UX není pro některé uživatele uživatelsky přívětivé (například může vyloučit jednotlivé repozitáře pomocí regulárních výrazů, ale neumožňuje vyloučení repozitáře jedním kliknutím).
Ceny
- Obchodní plán: 99 $ za aktivního uživatele/měsíc
- Podniky: Požádejte o individuální cenovou nabídku
Recenze zákazníků
„Sourcegraph je revoluční nástroj. Prohledávání kódové základny vaší společnosti je klíčem k dosažení významného vlivu. A co je opravdu skvělé, je to, že můžete provést stejnou změnu najednou v několika kódových základnách, což je opravdu super.“ – Eddie Saenz, manažer softwarového inženýrství ve společnosti Indeed
5. iTerm2
Pokud hledáte výkonný emulátor terminálu pro macOS, iTerm2 nabízí řadu funkcí, které vám pomohou získat přístup k příkazovému řádku (CLI) vašeho počítače.
Jednou z nejlepších vlastností iTerm je jeho přizpůsobitelnost. Můžete si vybrat z různých barevných schémat a rozdělit obrazovku na panely, abyste mohli sledovat více věcí najednou. iTerm také uchovává prohledávatelnou historii všech příkazů, které jste spustili, takže můžete snadno najít něco, co jste spustili v minulosti.
Další skvělou vlastností iTerm je, že podporuje mnoho různých programovacích jazyků. Navíc se integruje s dalšími nástroji pro správu IT, jako jsou GitHub a GitLab, takže jej můžete používat s kódem, na kterém již pracujete.
Výhody
- Rozdělte panely a rozdělte kartu na více rovin
- Okno Hotkey vám poskytuje vždy dostupný terminál.
- Robustní funkce vyhledávání na stránce
- Funkce automatického doplňování, která generuje seznam návrhů
- Režim kopírování vám umožňuje používat klávesnici k výběru a úpravám.
Omezení
- První uživatelé mohou zaznamenat strmou křivku učení.
- Nelze spustit samostatné instance pomocí shellového skriptu nebo rozhraní příkazového řádku.
Ceny
- Program je zdarma.
Recenze zákazníků
„iTerm je shellová aplikace pro macOS, která zvýší vaši produktivitu, pokud pracujete v terminálu. Díky funkcím, jako jsou profily, klávesové zkratky, vyhledávání a rozsáhlé možnosti konfigurace, je to nezbytný nástroj.“ – Salvatore D’Agostino, Senior Software Engineering Manager, GitHub
6. JupyterLab
JupyterLab je open-source webové integrované vývojové prostředí (IDE) pro práci s notebooky, kódem a daty Jupyter.
Nabízí řadu funkcí pro interaktivní výpočty, včetně možnosti vytvářet a upravovat notebooky Jupyter, psát a spouštět kód v několika jazycích a vizualizovat a prozkoumávat data. JupyterLab také podporuje spolupráci, což uživatelům umožňuje sdílet notebooky a pracovat na nich společně v reálném čase.
Ačkoli obsahuje mnoho výkonných funkcí, je velmi snadný na používání. Má přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní a je vybaven funkcemi, které usnadňují psaní a provádění kódu, vizualizaci a prozkoumávání dat a spolupráci s ostatními lidmi. Navíc je webový, takže k němu máte přístup z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu.
Výhody
- Umožňuje vám pracovat s dokumenty a aktivitami, jako jsou textové editory, terminály a vlastní komponenty, flexibilním, integrovaným a rozšiřitelným způsobem.
- Usnadňuje sdílení dat a kódu a spolupráci na nich.
- Podporuje více než 100 programovacích jazyků.
- Výkonné funkce
- Velká komunita uživatelů, která vám pomůže rychle najít odpovědi na vaše otázky.
Omezení
- Uživatelské rozhraní lze vylepšit, aby poskytovalo příjemnější zážitek.
Ceny
- Bezplatné použití
Recenze zákazníků
„Líbí se mi, protože mohu snadno vyzkoušet metody vizualizace a manipulace s daty a poté sdílet výsledky s ostatními.“ – Jonathan Grant, technický vedoucí, Two Sigma
7. Visual Studio Code
Visual Studio Code ( VS Code) je oblíbený editor kódu, který používá mnoho softwarových vývojářů. Je rychlý, výkonný a nabitý funkcemi, které usnadňují psaní a ladění kódu.
Tento open-source a bezplatný nástroj pro zvýšení produktivity vývojářů je přizpůsobitelný; můžete si vybrat z mnoha různých motivů a barevných schémat. Umožňuje také instalovat rozšíření pro přidání nových funkcí a funkcionalit. Navíc má VS Code přehledné a intuitivní uživatelské rozhraní, díky čemuž je snadné jej používat, i když jste v programování nováčky.
Výhody
- Integrované příkazy Git vám umožňují prohlížet rozdíly a provádět commity přímo z editoru.
- Skvělé integrované nástroje pro ladění, jako jsou zarážky, zásobníky volání a interaktivní konzole.
- Rozšiřitelné a přizpůsobitelné
- VS Code pro JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS a další
- Rozsáhlá komunita rozšíření a snadné přizpůsobení podle vlastních potřeb
- Bezplatné a open source
Omezení
- Neobsahuje žádný projekt ani koncepci řešení.
- Pro začátečníky může být přizpůsobení se VS kódu náročné, protože nabízí mnoho funkcí, ale postrádá jednoduchost.
Ceny
- Open source a zdarma k použití
Hodnocení a recenze zákazníků
„VSCode je sám o sobě úžasný. Napsal jsem několik rozšíření přizpůsobených pro naše interní frameworky a monorepo, aby se zjednodušily úkoly, jako je používání konstant designových témat nebo přepínání mezi projekty. Opravdu oceňuji jeho skvělou rozšiřitelnost.“ – Vojtech Miksu, softwarový inženýr, Uber
8. SaltStack
SaltStack je nástroj pro správu konfigurace a vzdálené provádění, který pomáhá IT organizacím zlepšit pracovní postupy DevOps automatizací nasazení, konfigurace a správy infrastruktury.
Tento automatizační nástroj je výkonný a flexibilní, a to i pro rozsáhlé infrastruktury s mnoha servery a systémy. Navíc má aktivní komunitu, takže v případě potřeby můžete získat pomoc a podporu od ostatních uživatelů.
Výhody
- Lze škálovat na velkou infrastrukturu
- Využívá model paralelního provádění namísto běžnějšího lineárního modelu.
- Flexibilní správa a výkonné funkce
- Python, výrazný univerzální jazyk
- Velká a aktivní komunita uživatelů a přispěvatelů
Omezení
- Jeho uživatelské rozhraní by mohlo být vylepšeno, protože jeho nastavení může být složité a vyžaduje více dokumentační podpory.
- K dispozici jako open-source ke stažení.
Recenze zákazníků
„SaltStack umožňuje snadnou a opakovatelnou automatizaci konfigurace systému, což vám ušetří starosti s tím, že se budete muset ptát minulého já, co jste udělali, aby něco fungovalo. Jeho šablony vám umožňují sledovat všechny speciální vlastnosti potřebné k nastartování vašich strojů, takže se neztratí v hlubinách času.“ – Alex Huynh, systémový inženýr, Cloudflare
9. Mermaid JS
Mermaid JS se dostalo do tohoto přehledu nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity vývojářů, protože umožňuje vytvářet diagramy a grafy pomocí JavaScriptu. Je založeno na textových definicích inspirovaných Markdownem, díky čemuž je snadno srozumitelné a použitelné, i když nejste programátor.
Vzhledem k tomu, že vytváření diagramů a dokumentace může být pro vývojáře časově náročné, je hlavním účelem tohoto nástroje pomoci dokumentaci dohnat vývoj. Umožňuje vám vytvářet všechny druhy diagramů a grafů a začlenit je do vašich produkčních skriptů a dalších částí kódu. Pokud nejste programátor, můžete použít Mermaid Live Editor, uživatelsky přívětivé rozhraní pro úpravy diagramů Mermaid.
Výhody
- Snadné použití, protože umožňuje i neprogramátorům snadno vytvářet podrobné diagramy.
- K dispozici jsou integrace a pluginy.
- Pro začátečníky i pokročilé uživatele jsou k dispozici videonávody.
- Příklady diagramů najdete v Mermaid Live Editoru.
- Vložte diagramy přímo do svých souborů Markdown, problémů a komentářů PR.
Omezení
- Ačkoli existuje mnoho možností diagramů, chybí různé konfigurační nastavení.
Ceny
- Bezplatné použití
Hodnocení a recenze zákazníků
„Mermaid JS je nástroj pro tvorbu diagramů, který byl přijat společností GitHub. Je skvělý, protože můžeme přidávat diagramy v jazyce Mermaid a vkládat je do souborů README/Markdown nebo je přidávat do komentářů GitHub. K dispozici jsou také integrace IDE, které jsou opravdu skvělé.“ – Preston Pham, softwarový inženýr, Jam
10. Jira
Jira od společnosti Atlassian je software široce využívaný vývojovými týmy k plánování, sledování a vydávání skvělého softwaru. Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro sledování problémů a řízení projektů pro vývojáře.
Výhody
- Umožňuje podrobné sledování chyb, problémů a úkolů.
- Vysoce konfigurovatelné tabule Scrum a Kanban pro agilní řízení projektů.
- Rozsáhlé nástroje pro reporting poskytují přehled o výkonu týmu a postupu projektu.
- Hladká integrace s dalšími produkty Atlassian, jako jsou Bitbucket a Confluence, a řadou dalších nástrojů, jako jsou GitHub, Zendesk a Slack.
Omezení
- Flexibilita a možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele složité a odrazující.
- Mobilní verze aplikace je výrazně méně výkonná než její desktopová verze.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj má strmou křivku učení a že k jeho správě jsou zapotřebí specializovaní administrátoři Jira.
Ceny
- Standard: 7,75 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 15,25 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Účtováno ročně, cena je k dispozici pouze na vyžádání.
Hodnocení a recenze zákazníků
„JIRA se velmi rychle rozrostla a existují tisíce uživatelů, kteří této kolaborativní platformě důvěřují, takže nepochybujeme o funkcích, které nabízí. Je ideální pro agilní projekty, které vyžadují neustálé změny rozsahu, a její Kanban tabule lze dokonce vizualizovat ve formě seznamů a úkolů jako tradiční Ganttovy diagramy.
V některých projektech zaměřených na struktury nákladů a správu zdrojů, které vyžadují komplexní finanční implementace, můžeme potřebovat použít další doplňkové aplikace, ale obecně se JIRA postará o monitorování a úspěšnou realizaci projektů, kromě oznámení, která udržují přehlednost po celou dobu pro členy týmu. ” – G2
Pište kód rychleji díky správným nástrojům pro zvýšení produktivity vývojářů
Existuje spousta skvělých nástrojů pro zvýšení produktivity programátorů, které vývojářům pomáhají pracovat efektivněji a produktivněji. Od agilních nástrojů pro řízení projektů, jako je ClickUp, které vám pomohou sledovat a spravovat vaše sprinty, přes editory kódu, jako jsou VSCode a Atom, až po nástroje pro spolupráci, jako jsou GitHub Copilot a Sourcegraph, lze s jistotou říci, že existuje nástroj pro každou potřebu a preference.
Nejdůležitější však je mít na paměti, že ne každý nástroj je vhodný pro každého. To, co funguje pro jednoho vývojáře, nemusí fungovat pro jiného, a to, co je užitečné pro jeden projekt, nemusí být užitečné pro jiný.
Pokud tedy hledáte plně přizpůsobitelnou platformu s robustními funkcemi, automatizací pracovních postupů a výkonnými integračními schopnostmi, která vám pomůže propojit všechny vaše nejpoužívanější vývojářské nástroje, pak je ClickUp právě pro vás.
Ať už jste samostatný vývojář nebo člen týmu, ClickUp vám může poskytnout potřebnou podporu k dosažení produktivity a pomoci vám organizovat, spravovat a sledovat všechny vaše projekty, chyby, týmovou komunikaci, dokumentaci a mnoho dalšího – vše na jednom místě!
Hostující autor:
Dani Grant je generální ředitelkou společnosti Jam, která pomáhá tisícům týmů rychleji dodávat vysoce kvalitní software. Předtím, než spoluzaložila Jam, byla produktovou manažerkou ve společnosti Cloudflare a venture kapitálovou investorkou ve společnosti Union Square Ventures.