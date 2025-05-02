10 nejlepších nástrojů AI pro řízení projektů v roce 2025

Jako projektový manažer jsem strávil spoustu času žonglováním s úkoly, termíny a koordinací týmu, a mohu vám říct, že nástroje AI pro řízení projektů jsou skutečnou revolucí.
Pomohou vám vést váš tým přes překážky, automatizovat přidělování úkolů, poskytnou vám v reálném čase přehled o postupu projektu a překážkách a zlepší vaše rozhodování.
Pokud i vy chcete zvýšit provozní efektivitu a zajímá vás, který nástroj AI pro řízení projektů funguje nejlépe, mám pro vás řešení. V tomto příspěvku vám představím 10 nejlepších nástrojů AI pro řízení projektů, jejich funkce, omezení a ceny.
Jak fungují nástroje AI pro řízení projektů?
Nástroje AI pro řízení projektů využívají strojové učení a algoritmy umělé inteligence k analýze dat, automatizaci úkolů a předpovídání výsledků. Ale co to v praxi znamená?
Tyto nástroje nejen organizují úkoly, ale také se učí, jak vy a váš tým pracujete. Umělá inteligence například může prozkoumat minulé projekty vašeho týmu, posoudit, jak dlouho úkoly obvykle trvají, a předpovědět, kolik času budete potřebovat k dokončení aktuální práce.
A teď to začíná být ještě zajímavější – nástroje AI dokážou automaticky prioritizovat úkoly. Namísto ručního třídění seznamů AI prohledá projekt, zjistí, které úkoly jsou kritické, a přesune je na začátek vašeho seznamu úkolů.
Stručně řečeno, nástroje AI pro řízení projektů zjednodušují vaši pracovní zátěž a zvyšují provozní efektivitu.
Výhody nástrojů AI pro řízení projektů
Nástroje AI pro řízení projektů vám usnadní život. Zde jsou některé z významných výhod, které jsem zažil na vlastní kůži:
- Umožněte chytřejší rozhodnutí založená na datech: Nástroje AI analyzují vzorce, sledují pokrok a zpracovávají čísla, aby poskytly přehled o rozpočtech, časových plánech a zdrojích projektu.
- Automatizace úkolů: S pomocí nástrojů AI pro řízení projektů můžete automatizovat přidělování zdrojů, zasílat členům týmu připomenutí úkolů, aktualizovat stav úkolů a vytvářet zprávy. Stručně řečeno, automatizace řízení projektů šetří čas a snižuje riziko lidské chyby.
- Předpovídání rizik nebo zpoždění: Nástroje AI pro řízení projektů využívají prediktivní analýzu dat k předpovídání rizik a zpoždění ještě předtím, než k nim dojde. Sledují průběh úkolů v reálném čase a identifikují úzká místa.
- Zlepšete spolupráci týmu: Nástroje AI pro spolupráci jsou skvělé pro udržení všech na stejné vlně. Díky funkcím, jako jsou automatické aktualizace stavu a sledování úkolů v reálném čase, tým vždy ví, co se děje, aniž by musel neustále kontrolovat stav.
- Zajistěte lepší správu zdrojů: Efektivní správa zdrojů je pro úspěch projektu zásadní. Nástroje AI pro řízení projektů analyzují, jak jsou využívány zdroje, jako je čas, pracovní síla nebo rozpočet, a doporučují úpravy, když se věci nevyvíjejí podle plánu.
Klíčové funkce, které byste měli hledat v nástrojích AI pro řízení projektů
Při výběru nástroje AI pro řízení projektů hledejte funkce, které odpovídají vašim konkrétním potřebám a cílům. Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit:
- Chytrá automatizace: Nástroj by měl být schopen automatizovat rutinní úkoly s minimálním úsilím.
- Prediktivní analytika: Hledejte nástroje, které dokážou předvídat potenciální rizika, úzká místa a omezení zdrojů.
- Zpracování přirozeného jazyka: Tato funkce vám umožňuje komunikovat s nástrojem pomocí přirozeného jazyka, což usnadňuje získávání potřebných informací.
- Integrační schopnosti: Ujistěte se, že se nástroj hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji a systémy, jako jsou komunikační platformy, software pro sledování času a CRM systémy.
- Škálovatelnost: Jak vaše projekty a tým rostou, váš nástroj by měl být schopen se s vámi škálovat. Hledejte nástroje, které zvládnou rostoucí pracovní zátěž a složitost.
- Uživatelská přívětivost: Nástroj, který se snadno naučíte používat, pomůže vašemu týmu rychle si na něj zvyknout a vyhnout se frustraci.
Přehled nejlepších nástrojů AI pro řízení projektů
Zde je stručná srovnávací tabulka, která vám poskytne přehled o 10 nejlepších nástrojích AI pro řízení projektů:
|Nástroj AI pro řízení projektů
|Nejlepší pro
|Klíčové vlastnosti
|Bezplatný plán
|ClickUp
|Řízení projektů pomocí AI
|Automatizace úkolů, aktualizace projektů v reálném čase a automatizované souhrny projektů
|Neomezený bezplatný tarif, úkoly, dokumenty, chat, 100 MB úložného prostoru
|Asana
|Automatizace pracovních postupů
|Sladění projektů s cíli společnosti
|Neomezený počet projektů a úkolů, 15 uživatelů
|Fireflies. ai
|Automatizované poznámky a přepisy ze schůzek
|Automatické pořizování poznámek a přepisování schůzek
|Neomezený přepis, omezené shrnutí pomocí AI
|Notion
|Vizualizace postupu projektu
|Generování nápadů na projekty, shrnutí úkolů
|Neomezený počet bloků pro jednotlivce
|Taskade
|Spolupracující řízení úkolů
|Automatizovaná správa úkolů, spolupráce na projektech v reálném čase
|1 AI agent, 1 pracovní prostor, 5 AI požadavků denně
|ChatGPT
|Rozdělení složitých projektů na jednodušší úkoly
|Plánování projektů, tvorba projektové dokumentace, prognózy rozpočtu
|Procházejte web a získejte aktuální informace, analyzujte a extrahujte poznatky ze svých dat (pro část uživatelů), nahrajte obrázky do svých výzev.
|Copilot
|Prognózy projektů a správa zdrojů založené na AI
|Časový harmonogram projektu a prognózy rozpočtu, aktualizace projektu v reálném čase
|Bezplatný tarif není k dispozici.
|Motion
|Blokování času pomocí AI
|Plánování projektů, blokování kalendáře
|1 měsíc zdarma na vyzkoušení
|Pondělí
|Přizpůsobení pracovních postupů projektu
|Přizpůsobení pracovního prostoru, vizualizace projektů
|Až 2 uživatelé, omezené funkce
|OneCal
|Řízení času projektu
|Blokování času, synchronizace kalendáře
|14denní bezplatná zkušební verze
10 nejlepších nástrojů AI pro řízení projektů
Pojďme se nyní podrobně podívat na tyto nástroje a jejich nejlepší funkce. Jdeme na to!
1. ClickUp (nejlepší pro řízení projektů pomocí AI)
ClickUp je můj oblíbený software pro řízení projektů s umělou inteligencí. I když rád zkouším různé nástroje pro řízení projektů, stále se vracím k ClickUp kvůli jeho automatizačním funkcím. Řešení pro řízení projektů ClickUp v kombinaci s funkcemi umělé inteligence změnilo způsob, jakým zpracovávám úkoly, stanovuji priority práce a automatizuji procesy.
Pomáhá mi efektivně vytvářet a realizovat projektové plány tím, že rozděluje složité projektové úkoly na dílčí úkoly na základě popisu úkolů.
ClickUp Brain, výkonný AI asistent ClickUp, je jedním z nejlepších AI nástrojů pro správu úkolů. Využívá prediktivní analytiku, aby posunul plánování a prioritizaci úkolů na zcela novou úroveň. ClickUp Brain automaticky identifikuje nejdůležitější úkoly a mění priority v reálném čase na základě termínů, závislostí a dostupnosti zdrojů. To mi ušetřilo nespočet hodin, zejména při správě více projektů s napjatými termíny.
A to není vše! ClickUp Brain také poskytuje automatické souhrny projektů a aktualizace pokroku, takže jsem vždy v obraze, aniž bych se musel zabývat nadměrnými detaily. Používám jej také k vytváření časových os projektů a projektových briefů a k implementaci matice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) pro složité projekty.
ClickUp Brain funguje také jako vynikající správce znalostí AI. Díky němu mohu snadno najít a přidat všechny podrobnosti související s projektem, což pomáhá členům mého týmu získat ucelený přehled a zůstat v souladu s cíli projektu.
Také se mi líbí automatizační funkce, které se starají o opakující se úkony, takže se mohu soustředit na strategičtější úkoly. Od přesouvání úkolů mezi fázemi až po zasílání připomínek nebo informování členů týmu – ClickUp Automations zefektivňuje celý pracovní postup.
ClickUp také nabízí integrované šablony pro řízení projektů, které projektovým týmům pomáhají lépe plánovat, řídit a sledovat průběh projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace úkolů: Plánujte úkoly, stanovujte priority práce, zefektivňujte procesy a předvídejte výsledky projektů s ClickUp Brain.
- Přizpůsobitelné panely: Vizualizujte průběh projektu a sledujte klíčové metriky pomocí panelů ClickUp.
- Chytrá oznámení: Buďte informováni o důležitých úkolech, termínech a milnících projektu díky oznámením ClickUp poháněným umělou inteligencí.
- Spolupráce v reálném čase: Spolupracujte se svým týmem na úkolech, dokumentech a projektech pomocí ClickUp Docs.
- Snadné stanovení a sledování cílů: Stanovte jasné, měřitelné cíle a přeneste je na jednotlivé členy týmu pomocí ClickUp Goals. Sledujte pokrok, identifikujte překážky a oslavujte úspěchy, to vše v intuitivním rozhraní ClickUp.
- Více režimů zobrazení: Vyberte si z režimů zobrazení ClickUp, včetně Kanbanových tabulek, seznamů a kalendáře, a získejte 360stupňový přehled o svých projektech.
- Vlastní pole: Třídit úkoly a sledovat stav úkolů v reálném čase pomocí vlastních polí ClickUp.
- Integrace: Integrujte ClickUp s oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar, Microsoft Teams a další, a zjednodušte si tak pracovní postupy.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení mohou být zpočátku pro ty, kteří s nástroji pro řízení projektů začínají, trochu matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp považuji za neuvěřitelně užitečný nástroj pro řízení projektů. Jeho všestrannost, rozsáhlé funkce, hladká integrace a možnosti přizpůsobení z něj dělají vynikající volbu. Velkou výhodou je také podpora prostřednictvím živého chatu.
2. Asana (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů)
via Asana
Asana AI vyniká zefektivněním správy úkolů pomocí automaticky generovaných štítků. Pomáhá také organizovat části projektu přidáváním podrobných popisů a vytvářením vlastních polí, čímž zvyšuje celkovou efektivitu projektu.
Jako projektový manažer využívám Asanu, hlavně k identifikaci překážek v projektech a sledování závislostí, aby vše mohlo plynule pokračovat. Jednou z jejích nejlepších funkcí jsou informace založené na umělé inteligenci, které mi pomáhají činit chytrá projektová rozhodnutí.
Nejlepší funkce Asany
- Rozdělte úkoly rovnoměrně mezi členy týmu pomocí vyvažování pracovní zátěže.
- Sladěte jednotlivé úkoly s širšími cíli společnosti pomocí funkce Cíle a zajistěte, aby se všichni soustředili na celkový obraz.
- Identifikujte potenciální překážky a termíny na základě historických dat pomocí inteligentních návrhů aplikace Asana.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy pomocí snadno nastavitelných pravidel
Omezení Asany
- Možnosti přizpůsobení nejsou tak flexibilní ve srovnání s některými jinými nástroji.
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Vše je snadno dostupné a použitelné a minimalistické rozvržení pomáhá vidět věci jasně. Díky integraci a automatizaci jsem měl snadnou cestu. Musím říct, že jsem se přihlásil na živou prohlídku Asany s Joannou a bylo to úžasné; velmi interaktivní a snadno srozumitelné, což znamená, že podpora je jednou z priorit Asany.
3. FirefliesAI (nejlepší pro automatické pořizování poznámek a přepisy z jednání)
via FirefliesAI
Jako projektový manažer trávím spoustu času komunikací se zainteresovanými stranami, klienty a různými členy týmu. Sledovat každou konverzaci bylo velmi náročné. V tom mi pomohl Fireflies AI – pořizuje poznámky z jednání a přepisuje je.
Je to jako mít při každém hovoru k dispozici specializovaného zapisovatele. FirefliesAI usnadňuje dokumentaci všech důležitých diskusí o projektu, abychom mohli splnit projektové požadavky. Další vynikající funkcí je rozpoznávání hlasu založené na AI. Přesně zachycuje detaily, i když mluví více lidí nebo je slyšet hluk v pozadí.
Nejlepší funkce FirefliesAI
- Přizpůsobte nastavení přepisu podle svých potřeb
- Získejte automaticky úkoly k provedení pro každou schůzku
- Najděte konkrétní komentář nebo diskusi z minulých schůzek pomocí prohledávatelných přepisů Fireflies a ušetřete čas.
Omezení FirefliesAI
- Ačkoli nástroj skvěle funguje pro standardní schůzky, přizpůsobení formátu přepisu může být trochu omezující.
- Nenabízí komplexní funkce pro řízení projektů.
Ceny FirefliesAI
- Zdarma
- Výhoda: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze FirefliesAI
- G2: 4,79/5 (490+ recenzí)
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o FirefliesAI?
Fireflies. ai opravdu změnilo způsob, jakým řídím své schůzky. Funkce rekapitulace, která se objeví v mé poštovní schránce jen pár minut po skončení schůzky, je revoluční. Díky poznámkám s časovým razítkem mohu rychle najít klíčové body naší konverzace. Poznámky z Fireflies. ai mohu převzít a přidat do svého CRM.
4. Notion (nejlepší pro vizualizaci postupu projektu)
via Notion
Pokud jste někdo, kdo rád vizualizuje nápady a podrobnosti projektů, Notion se vám bude líbit. Uspořádá všechny projekty do časové osy, takže můžete vidět, jak se různé projekty propojují, sledovat závislosti a sladit svůj pracovní postup.
Navíc Notion AI pomáhá vytvářet projektové dokumenty, navrhovat projektové plány a definovat projektové úkoly. Pro další zjednodušení projektového řízení funkce AI Autofill od Notion automaticky shromažďuje informace z pracovního prostoru, jako jsou akční položky a překážky projektu, a poskytuje aktualizace projektu v reálném čase.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte databáze pro organizaci a správu informací v různých formátech, od seznamů úkolů po časové osy projektů.
- Pomocí šablon můžete rychle vytvářet nové stránky a databáze, čímž ušetříte čas a námahu.
- Shrnujte informace, generujte nápady a automatizujte opakující se úkoly s Notion AI.
- Integrujte je s dalšími oblíbenými nástroji, jako jsou Slack, Google Calendar, Microsoft Teams a další.
Omezení Notion
- Naučit se pracovat s Notionem může být náročné, zejména pro ty, kteří s touto platformou začínají.
- S tolika možnostmi přizpůsobení je snadné pracovní postupy zbytečně komplikovat.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 15 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Platforma je velmi interaktivní a díky mnoha nástrojům, které nabízí, vám umožňuje navrhnout lépe organizovaný a personalizovaný pracovní postup. S pomocí AI můžete generovat lepší nápady pro realizaci projektů. Líbí se mi také to, že mohu sdílet jakýkoli typ informací se svým týmem a snadněji spolupracovat.
5. Taskade (nejlepší pro spolupráci při řízení úkolů)
via Taskade
Pokud hledáte univerzální nástroj pro řízení projektů, který upřednostňuje spolupráci v reálném čase a jednoduchost, vřele doporučuji Taskade.
Použil jsem je, když jsem potřeboval lehký, ale výkonný nástroj pro rychlou koordinaci týmu bez složitosti větších platforem. Líbilo se mi vytváření vlastních AI agentů přizpůsobených konkrétním případům použití, jako je generování osnovy projektu.
Taskade vyniká v úpravách v reálném čase, kdy může více členů týmu současně spolupracovat na úkolech, osnovách a poznámkách.
Nejlepší funkce Taskade
- Organizujte své úkoly pomocí Kanban tabulek nebo seznamů, v závislosti na vašem preferovaném pracovním postupu.
- Vytvářejte vizuální reprezentace svých projektů pomocí myšlenkových map
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase, i když upravujete stejný úkol.
- Chatujte se svým týmem přímo z integrovaného videochatu Taskade.
Omezení Taskade
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Taskade je sice skvělý nástroj pro menší týmy a jednoduché projekty, ale může postrádat některé pokročilé funkce, které vyžadují větší týmy nebo komplexní projekty.
Ceny Taskade
- Zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Taskade?
Taskade je skvělý software pro správu mého denního seznamu úkolů a spolupráci na úkolech s členy mého týmu. Komunikační platforma mi umožňuje chatovat a rychle videotelefonovat s členy v mém seznamu kontaktů. Struktura projektu podobná myšlenkové mapě nám umožňuje získat lepší přehled o všech aktivech a pracovním zatížení souvisejícím s projektem.
6. ChatGPT (nejlepší pro rozčlenění složitých projektů)
via ChatGPT
ChatGPT je sice skvělý pro tvorbu obsahu, ale já jsem s ním experimentoval i v oblasti projektového řízení. Pokud hledáte bezplatný nástroj pro vylepšení projektového řízení v malém měřítku, jako je definování rozsahu projektu, vytváření požadavků projektu nebo vytváření časového plánu projektu, ChatGPT může být skvělým AI asistentem.
Dávám ChatGPT pokyny k rozdělení projektů na jednodušší úkoly a vytvoření seznamu úkolů. Pomáhá také stanovit priority úkolů na základě cílů projektu a termínů, vytvořit rozpočty projektů a návrhy a zprávy.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Definujte rozsah projektu tím, že vygenerujete nápady pro potenciální výstupy, identifikujete zúčastněné strany a nastíníte cíle projektu.
- Pomoc při vytváření jasné struktury rozdělení práce (WBS)
- Vytvářejte projektové zprávy nebo souhrny, které můžete sdílet se zainteresovanými stranami.
- Předvídejte potenciální rizika v rámci projektového plánu a navrhujte kreativní řešení k jejich zmírnění.
Omezení ChatGPT
- Neposkytuje aktualizace v reálném čase ani přehled o postupu projektu.
- Podrobnosti projektu budete muset zadávat ručně. To může být časově náročné, zejména u větších projektů.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
ChatGPT je velmi příjemný. Je velmi uživatelsky přívětivý a s nainstalovaným GPT+ a pluginy opravdu mění pravidla hry. Dokážu rychle najít informace a také rychle psát. Je to rozhodně jeden z mých oblíbených nástrojů.
7. Microsoft Project s Copilotem (nejlepší pro předpovídání projektů pomocí AI)
via Copilot
Pokud hledáte řešení AI pro předpovídání rozpočtů, harmonogramů a rizik projektů v ekosystému Microsoft, vyzkoušejte Microsoft Project s Copilotem. Jeho asistent AI využívá historická data a živé vstupy k vytváření chytrých projektových plánů, odhalování potenciálních problémů a dodržování harmonogramů.
Nejlepší na Microsoft Project s Copilotem je to, jak proaktivně upozorňuje na rizika a doporučuje opatření – jako přeřazení zdrojů nebo úpravu závislostí – ještě předtím, než se problémy vyhrotí. Navíc se hladce integruje s Microsoft 365, což usnadňuje načítání dat z Teams, Excelu a Outlooku pro přesnější prognózy.
Nejlepší funkce Copilotu
- Vytvářejte projektové plány založené na datech s pomocí plánování a návrhů zdrojů založených na AI.
- Získejte inteligentní informace o potenciálních zpožděních a návrhy, jak projekty vrátit zpět na správnou cestu.
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím Teams a dalších nástrojů Microsoft 365.
- Vizualizujte časové osy projektů a využití zdrojů pomocí přizpůsobitelných Ganttových diagramů a dashboardů.
Omezení Copilotu
- K plnému využití možností umělé inteligence je nutné mít ekosystém Microsoft 365.
- Pro malé týmy nebo jednoduché projekty se mohou jevit jako příliš složité.
Ceny Copilotu
- Ceny na míru (prostřednictvím úrovní Microsoft Project Plan 1–5 a doplňků Copilot)
Hodnocení a recenze Copilotu
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (11+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Forecastu?
Je to jako mít k dispozici velmi užitečného asistenta, který zvládne širokou škálu úkolů.
8. Motion (nejlepší pro blokování času pomocí AI)
via Motion
Motion je další vynikající software pro plánování projektů. Jeho AI asistent automaticky přidává úkoly projektu do kalendářů členů mého týmu a stanovuje termíny. To pomáhá mému týmu stanovit priority práce a zvyšuje odpovědnost.
Na Motion se mi nejvíce líbí, že mi umožňuje připojit k jednotlivým úkolům dokumenty, tabulky a obrázky, takže mohu spravovat všechny podrobnosti projektu na jednom místě. Také převádí opakující se projekty na šablony, což zvyšuje efektivitu práce.
Nejlepší funkce Motion
- Kategorizujte úkoly a projekty přidáním štítků pro rychlé vyhledávání.
- Získejte oznámení o úkolech projektu e-mailem nebo přes Slack
- Automaticky vytvářejte přizpůsobený harmonogram projektu pro celý tým
- Vyhraďte si čas na projektové úkoly pomocí automatického plánování
Omezení pohybu
- Omezené možnosti přizpůsobení preferencí pro správu úkolů a času
- Třídění nebo zaznamenávání projektů v rámci pracovního prostoru je obtížné.
Ceny pohybu
- Jednotlivec: 34 $/měsíc
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pohybu
- G2: 4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají o Motion skuteční uživatelé?
Líbí se mi, že (Motion) za mě stanovuje priority v mém seznamu úkolů. Snadno přeskupuje úkoly a události na základě neočekávaných mimořádných situací v práci. Synchronizace kalendáře mi umožňuje mít přehled o tom, co mám na programu a na čem bych měl pracovat, abych měl vše pod kontrolou.
9. Monday. com (nejlepší pro přizpůsobení pracovních postupů projektů)
via Monday.com
Monday.com je vizuální nástroj pro řízení projektů, který mi pomáhá spravovat celé moje projektové portfolio. Poskytuje přehled o všech probíhajících obchodních projektech, takže můj tým může činit informovaná obchodní rozhodnutí a rozšiřovat naše aktivity.
Monday také pomáhá automaticky generovat úkoly a poskytuje rychlý přehled úkolů. Barevně odlišené rozhraní a přizpůsobitelné typy sloupců (stav, časová osa, priorita) pomáhají mému týmu udržovat přehled o postupu každého úkolu v reálném čase.
Nejlepší funkce Monday.com
- Vytvářejte vlastní pracovní prostory s tabulemi, sloupci a zobrazeními přizpůsobenými vašim konkrétním potřebám pomocí funkce drag-and-drop.
- Přiřazujte úkoly, přidávejte komentáře, sdílejte soubory a stanovujte termíny splnění, to vše na jedné platformě.
- Automatizujte opakující se úkoly a hladce je integrujte do svých oblíbených nástrojů, abyste zefektivnili pracovní postupy.
- Provádějte výpočty a vytvářejte vizualizace dat přímo ve svých tabulkách.
Omezení Monday.com
- I když je Monday.com bohatý na funkce, může chvíli trvat, než se naučíte, jak se v něm orientovat a efektivně využívat všechny jeho funkce.
- Ačkoli Monday.com nabízí bezplatný tarif, jeho funkce AI jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 19 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Jedná se o platformu, na kterou se lze rychle adaptovat – nový uživatel musí pouze věnovat pozornost oznámením, což umožňuje rychlé osvojení a minimální odpor ze strany nových uživatelů. Integrované panely jsou velmi užitečné a poskytují praktické informace.
10. OneCal (nejlepší pro řízení času projektu)
via OneCal
I když OneCal není zcela softwarem pro řízení projektů, pomáhá s časovým managementem a zvyšováním produktivity. OneCal je chytrý kalendářový nástroj , který používám k automatizaci úkolů, jako je plánování schůzek, nastavování připomínek úkolů v rámci projektů a blokování času pro důležité úkoly.
Pomáhá synchronizovat a zobrazovat všechny kalendáře, takže se můžete snadno spojit se svým týmem, klienty a dodavateli a sledovat termíny projektů.
Nejlepší funkce OneCal
- Hladká integrace s Google Kalendářem, Outlookem a iCloud Kalendářem
- Sdílejte odkazy na rezervace OneCal, aby ostatní mohli snadno domluvit schůzky s vámi a vyhnout se kolizím v plánování.
- Vyhraďte konkrétní časové bloky pro různé úkoly nebo činnosti a zvyšte tak produktivitu.
- Synchronizujte události mezi více kalendáři a zajistěte, aby se změny v jednom kalendáři promítly do všech ostatních v reálném čase.
Omezení OneCal
- Bezplatná verze nabízí omezené funkce.
- Mírné zpoždění při synchronizaci mezi platformami, které může být nepříjemné, když se snažíte provést změny na poslední chvíli.
Ceny OneCal
- Začátečník: 6 $/měsíc na uživatele
- Essential: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze OneCal
- G2: Není k dispozici dostatek recenzí
- Capterra: Není k dispozici dostatek recenzí.
Co říkají skuteční uživatelé o OneCal?
Díky synchronizaci všech sedmi kalendářů jsou informace o mé dostupnosti vždy aktuální, když si je prohlíží zaměstnanec/zákazník/klient v jedné z domén. OneCal navíc nabízí jednotný dashboard, kde mohu přehledně a efektivně sledovat svou dostupnost na jednom místě.
Vyzkoušejte ClickUp: Nejlepší nástroj AI pro řízení projektů
Používání nástrojů AI pro řízení projektů může být zpočátku kvůli automatizačním a přizpůsobovacím funkcím trochu matoucí. Najít ten správný software AI pro řízení projektů vám však pomůže dosáhnout vašich cílů rychleji a efektivněji.
Pokud jde o správný nástroj AI pro řízení projektů, musíte vyzkoušet ClickUp.
Jeho výkonný AI asistent, ClickUp Brain, dokáže zefektivnit všechny vaše úkoly na základě priorit, poskytovat informace o postupu projektu v reálném čase a automatizovat pracovní postupy.
Pokud jste připraveni posunout projektové řízení na vyšší úroveň, zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp.