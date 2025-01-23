15 nejlepších aplikací pro správu úkolů s umělou inteligencí, které zvýší vaši produktivitu

Jste připraveni využít plný potenciál správy úkolů založené na umělé inteligenci?
AI správci úkolů mění způsob, jakým pracujeme, tím, že zvyšují efektivitu při plnění úkolů a projektů o 53 %! Není divu, že se očekává, že trh s AI správci úkolů do roku 2032 poroste na 10 miliard dolarů.
V tomto blogu se podíváme na nejlepší AI správce úkolů, které vám pomohou spravovat úkoly a realizovat projekty s bezkonkurenční efektivitou.
⏰ 60sekundové shrnutí
Správci úkolů s umělou inteligencí zvyšují produktivitu automatizací úkolů, správou priorit a poskytováním personalizovaných informací.
- ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
- Taskade (nejlepší pro automatizaci řízení projektů a úkolů pomocí umělé inteligence)
- Motion (nejlepší pro automatické plánování úkolů a stanovení priorit)
- Todoist (nejlepší pro jednoduché řízení osobních úkolů a připomenutí s podporou umělé inteligence)
- TimeHero (nejlepší pro plánování úkolů s nástroji AI zaměřenými na termíny)
- Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy založené na umělé inteligenci a správu znalostí)
- Reclaim AI (nejlepší pro inteligentní blokování času a optimalizaci rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem)
- Asana (nejlepší pro velké týmy, které potřebují sledování projektů pomocí umělé inteligence ve velkém měřítku)
- Wrike (nejlepší pro správu úkolů s přizpůsobenými pracovními postupy a sledováním v reálném čase)
- Clockwise (nejlepší pro inteligentní plánování schůzek a optimalizaci kalendáře)
- Monday (nejlepší pro přizpůsobení projektů pomocí umělé inteligence a spolupráci týmů)
- Scheduler AI (nejlepší pro nastavení připomenutí termínů a udržení přehledného rozvrhu)
- Otter. ai (nejlepší pro extrakci úkolů a správu schůzek z přepisů)
- Trevor AI (nejlepší pro integraci kalendáře v reálném čase se seznamy úkolů)
- Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí umělé inteligence s tabulemi typu drag-and-drop)
Co byste měli hledat v AI správci úkolů?
Hlavní funkcí nástroje pro správu úkolů je pomoci vám řídit složité úkoly. Ale díky implementaci AI nyní tyto nástroje umí mnohem víc.
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli hledat v AI správci úkolů:
- Funkce automatizace úkolů: Vyberte si nástroj, který automatizuje opakující se úkoly, jako je plánování, připomínky atd. Uvolníte si tak svůj rozvrh a budete se moci soustředit pouze na nejdůležitější činnosti 🧐
- Funkce pro stanovení priorit úkolů: Hledejte nástroj, který upřednostňuje úkoly podle naléhavosti, důležitosti, termínů atd. To vám pomůže vytvořit solidní seznam úkolů na daný den a vyhnout se nedbalosti 😌
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Vyberte si nástroj, který se přizpůsobí vašemu stylu správy úkolů. Pokud například dáváte přednost vizualizaci úkolů pomocí Kanban tabule, software by měl tuto funkci podporovat 🫡
- Zpracování přirozeného jazyka: Vyberte si nástroj s funkcemi NLP. Snížíte tak manuální zadávání dat a budete moci vytvářet a přiřazovat úkoly pomocí hlasových příkazů 🔉
- Funkce pro spolupráci: Hledejte nástroj, který vám umožní spolupracovat s ostatními členy týmu. To usnadňuje sdílení a implementaci praktických návrhů 🧑🏻🤝🧑🏻
- Bezpečnost dat: Vyberte si aplikace pro správu úkolů s umělou inteligencí, které mají robustní standardy a protokoly pro zabezpečení dat. Pomůže vám to vyhnout se kybernetickým hrozbám a zajistí bezpečnost vašich důležitých dat 🔒.
- Integrace třetích stran: Vyberte si nástroj, který se hladce integruje s ostatními nástroji a softwarem pro řízení projektů ve vašem pracovním postupu. Díky tomu bude správa úkolů snazší 🤝🏻
15 nejlepších aplikací pro správu úkolů s umělou inteligencí
Zde je 15 nejlepších aplikací pro správu úkolů, které využívají sílu umělé inteligence, aby vám pomohly spravovat a přiřazovat úkoly a předefinovat tak vaši každodenní rutinu:
1. ClickUp (nejlepší pro správu úkolů a spolupráci s využitím umělé inteligence)
ClickUp si upevnil svou pozici jako nejlepší platforma pro správu úkolů pro jednotlivce, profesionály a týmy. Není to jen správce úkolů, ale komplexní aplikace pro práci, která rozděluje pracovní postupy do komunikovatelných sil a udržuje týmy na správné cestě díky výkonným pokročilým funkcím založeným na umělé inteligenci.
Díky funkcím jako ClickUp Tasks a ClickUp Brain umožňuje tato platforma uživatelům efektivně spravovat svůj čas, automatizovat rutinní úkoly a podporovat plynulou spolupráci v rámci jediného rozhraní při řešení složitých projektů.
Každý cyklus správy úkolů začíná plánováním. Musíte si ujasnit dostupné zdroje, vytyčit rozsah projektu, termíny dodání atd. ClickUp Tasks tento proces zjednodušuje.
Poskytuje vám ucelený přehled o všech vašich probíhajících a budoucích projektech, což vám umožňuje efektivnější plánování. Použijte jej k automatickému přiřazování úkolů, nastavování priorit, kontrole pokroku atd. Přepínejte mezi zobrazeními – od seznamu po tabuli a někdy i kalendář – abyste se ujistili, že vše odpovídá vašemu plánu.
ClickUp Tasks vám také umožňuje vytvářet seznamy úkolů a myšlenkové mapy pro pokročilé sledování úkolů a spolupráci v týmu.
Využijte pokročilé funkce umělé inteligence ClickUp Brain k automatickému plánování úkolů, shrnutí jejich podrobností, úpravě závislostí a získání podrobných analýz!
Navíc, protože Brain funguje jako integrovaná neuronová síť, propojuje všechny vaše týmy, zdroje, projekty atd. a minimalizuje riziko opomenutí.
Pokud tedy potřebujete nejkomplexnější nástroj pro správu úkolů s umělou inteligencí, nemusíte hledat dál – ClickUp je tou správnou volbou!
Nejlepší funkce ClickUp
- Implementujte ClickUp Dashboards pro konsolidaci a vizualizaci metrik projektů, což týmům umožní sledovat pokrok, pracovní zátěž a termíny na jednom místě.
- Přepněte do zobrazení kalendáře ClickUp, abyste mohli vizuálně naplánovat termíny a harmonogramy, čímž zlepšíte plánování a alokaci zdrojů.
- Vytvořte a propojte ClickUp Docs, abyste mohli ukládat dokumentaci související s projekty a propojit ji přímo s úkoly pro snadnější vyhledávání.
- Využijte ClickUp Goals k sladění úkolů s cíli projektu, což vám umožní upřednostnit činnosti, které mají největší vliv na výsledky.
- Prohlédněte si více než 1 000 předem navržených šablon ClickUp, které urychlí proces správy úkolů.
- Využijte integraci ClickUp k práci s více než 1 000 aplikacemi třetích stran a zefektivnění pracovního postupu.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit určitým obtížím při osvojování si aplikace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Tento uživatel Capterra oceňuje funkce správy úkolů aplikace ClickUp pro jejich snadné použití a přehlednost:
ClickUp zásadně změnil způsob řízení úkolů souvisejících s plněním zakázek klientů. Potřeboval jsem nástroj, který by mi pomohl organizovat úkoly, abych nemusel všechno držet v hlavě, a Excel mi k tomu nestačil. ClickUp se ukázal jako efektivní a uživatelsky přívětivé řešení pro mé podnikání.
ClickUp zásadně změnil způsob řízení úkolů souvisejících s plněním zakázek klientů. Potřeboval jsem nástroj, který by mi pomohl organizovat úkoly, abych nemusel všechno držet v hlavě, a Excel mi k tomu nestačil. ClickUp se ukázal jako efektivní a uživatelsky přívětivé řešení pro mé podnikání.
2. Taskade (nejlepší pro automatizaci řízení projektů a úkolů pomocí umělé inteligence)
Pokud hledáte komplexní nástroj pro správu úkolů, Taskade je vynikající volbou.
Platforma se prezentuje jako jednotné pracovní prostředí, a to zcela oprávněně. Ať už chcete organizovat úkoly, vytvářet podrobné poznámky nebo brainstormovat nápady – Taskade vám umožní vše s podporou umělé inteligence.
Získáte také svůj vlastní tým AI, se kterým můžete chatovat a spolupracovat, abyste urychlili všechny úkoly ve svém pracovním postupu.
Nejlepší funkce Taskade
- Flexibilně vizualizujte úkoly pomocí zobrazení, jako jsou seznamy, tabule, kalendáře, myšlenkové mapy a organizační schémata.
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí šablon úkolů generovaných umělou inteligencí a inteligentních automatizačních nástrojů.
- Spravujte úkoly na cestách pomocí plně synchronizovaných mobilních, desktopových a webových aplikací.
Omezení aplikace Taskade
- Náročné osvojení všech funkcí
- Bezplatný tarif má ve srovnání s jinými správci úkolů omezené funkce.
Ceny Taskade
- Navždy zdarma
- Taskade Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Taskade for Teams: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Taskade
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
Jednou z největších výhod aplikace Taskade pro uživatele je její snadné použití:
Celkově mám s používáním Taskade se svým týmem a klienty příjemné zkušenosti. Je snadno použitelná a přehledná a umělá inteligence Taskade pro mě znamenala zásadní změnu.
Celkově mám s používáním Taskade se svým týmem a klienty příjemné zkušenosti. Je snadno použitelná a přehledná a umělá inteligence Taskade pro mě znamenala zásadní změnu.
3. Motion (nejlepší pro automatické plánování úkolů a stanovení priorit)
Motion patří mezi ideální aplikace pro správu úkolů pro začátečníky i profesionály a centralizuje vše do jednoho nástroje.
Díky výkonným automatizačním funkcím vám umožňuje efektivně plánovat a prioritizovat úkoly. Máte také možnost integrovat svůj kalendář a vytvářet opakující se úkoly, vlastní časová okna a podrobné poznámky. Intuitivní rozhraní tohoto nástroje je dalším plusem, který si získává mnoho nových uživatelů.
Nejlepší funkce Motion
- Využijte AI k automatizaci plánování tím, že uspořádáte úkoly podle priority a termínů splnění.
- Organizujte úkoly bez námahy pomocí funkce časového blokování a naplánujte si celý den.
- Sledujte pokrok vizuálně pomocí analýzy produktivity v reálném čase.
Omezení pohybu
- Pokročilé funkce aplikace jsou dostupné pouze online, což snižuje produktivitu v oblastech se špatným připojením k internetu.
- Někteří uživatelé poukazují na nedostatek možností podrobného přizpůsobení.
Ceny Motion
- Jednotlivec: 34 $/měsíc
- Business Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Business Pro: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
4. Todoist (nejlepší pro jednoduché řízení osobních úkolů a připomenutí s využitím umělé inteligence)
Další na seznamu nejlepších AI správců úkolů je Todoist. Díky řadě skvělých funkcí je tento nástroj pro správu úkolů ideální pro řízení jak profesního, tak osobního života.
Dvěma takovými funkcemi jsou Quick Add a Todoist Karma. Funkce Quick Add vám umožňuje zaznamenávat a organizovat úkoly pomocí příkazů v přirozeném jazyce. Na druhé straně Todoist Karma je interaktivní gamifikované řešení, které motivuje uživatele body za dokončené úkoly.
Nejlepší funkce Todoist
- Organizuje úkoly podle projektů a podúkolů, což vám umožňuje snadno spravovat velké pracovní zatížení.
- Upřednostňujte úkoly pomocí barevných štítků a filtrů, abyste se mohli soustředit na nejdůležitější činnosti.
- Rozjeďte své projekty s více než 50 vestavěnými šablonami pro různé úkoly.
Omezení aplikace Todoist
- Bezplatný tarif má omezení týkající se počtu projektů a pokročilých funkcí, jako jsou připomenutí.
- Uživatelé, kteří se při správě času spoléhají na časové plánování, mohou potřebovat integraci třetích stran pro sledování odpracovaných hodin.
Ceny Todoist
- Začátečník: Navždy zdarma
- Pro: 5 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Todoist
- G2: 4,4/5 (800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Pro tohoto uživatele je největší předností nástroje Todoist jeho jednoduchost. Zde je jeho názor:
Jedná se o jednoduchý a rychlý software pro správu úkolů. Přidávání úkolů je velmi snadné. Oproti jiným softwarům pro správu úkolů je také velmi snadné se ho naučit používat. Používám ho každý den, mohu do něj něco zadat a nechat si to připomenout nebo zobrazit v seznamu úkolů o několik dní později.
Jedná se o jednoduchý a rychlý software pro správu úkolů. Přidávání úkolů je velmi snadné. Oproti jiným softwarům pro správu úkolů je také velmi snadné se ho naučit používat. Používám ho každý den, mohu do něj něco zadat a nechat si to připomenout nebo zobrazit v seznamu úkolů o několik dní později.
➡️ Číst více: Jak spravovat osobní úkoly a zvýšit svou produktivitu
5. TimeHero (nejlepší pro plánování úkolů s nástroji umělé inteligence zaměřenými na termíny)
Time Hero je jedinečný nástroj pro správu úkolů, který automatizuje plánování úkolů a pomáhá stanovit jejich priority.
Jeho integrovaná umělá inteligence automaticky zaznamenává a plánuje úkoly na základě blížících se termínů, což je nesmírně užitečné při současném řízení několika složitých projektů. Nástroj také označuje zpožděné úkoly a navrhuje způsoby, jak je vrátit zpět do plánu.
Ať už jste jednotlivec, který chce spravovat svůj den, nebo tým koordinující složité pracovní postupy, TimeHero se přizpůsobí vašim potřebám a udrží vás v čele.
Nejlepší funkce TimeHero
- Přeplánujte úkoly v reálném čase pomocí AI, když se změní priority, a zajistěte si tak hladký průběh projektu.
- Sleduje pokrok pomocí podrobných zpráv o skutečném a odhadovaném čase.
- Naplánujte si opakující se týdenní úkoly s dostatečným předstihem před termínem, abyste si zajistili flexibilitu.
Omezení aplikace TimeHero
- Přizpůsobení funkcí plánování je méně flexibilní pro vysoce specifické pracovní postupy.
- Pro nové uživatele není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny TimeHero
- Základní: 5 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 12 $/měsíc na uživatele
- Premium: 27 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TimeHero
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
6. Notion (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy založené na umělé inteligenci a správu znalostí)
Notion je známým jménem mezi správci úkolů s umělou inteligencí a je jasné proč. Od uživatelského rozhraní po funkce, tento nástroj exceluje téměř ve všech aspektech, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu správce úkolů. Díky více než 100 integracím se také hladce začlení do vašeho pracovního postupu.
Díky pokročilým algoritmům strojového učení a integrované umělé inteligenci Notion je navíc automatizace opakujících se úkolů, získávání praktických poznatků, kontrola postupu projektu a vizualizace úkolů hračkou.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Použijte Notion AI k sumarizaci poznámek, generování obsahu a vytváření seznamů úkolů na základě příkazů v přirozeném jazyce.
- Navrhujte tabule, kalendáře, seznamy nebo kanbanové zobrazení podle svého stylu správy úkolů.
- Nabízí bohatý editor obsahu pro vkládání multimédií, včetně obrázků a videí.
Omezení aplikace Notion
- Mnozí mohou považovat jeho funkce pro řízení projektů za omezené.
- I přes některé offline funkce je pro plné využití nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny Notion
- Navždy zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: Ceny na míru
- Notion AI: 10 $/měsíc jako doplněk k jiným tarifům
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Snadné nastavení a funkčnost aplikace Notion jsou dva aspekty, které uživatelé oceňují nejvíce:
Notion se velmi snadno nastavuje a můj tým shledal jeho obsah a funkčnost velmi snadno použitelnými. Je to jediné místo, kde můj tým najde vše, co potřebuje v souvislosti s naším podnikáním.
Notion se velmi snadno nastavuje a můj tým shledal jeho obsah a funkčnost velmi snadno použitelnými. Je to jediné místo, kde můj tým najde vše, co potřebuje v souvislosti s naším podnikáním.
🔎 Věděli jste? Přizpůsobitelný pracovní prostor aplikace Notion je často přirovnáván ke stavění z LEGO kostek! 🤭
7. Reclaim AI (nejlepší pro inteligentní blokování času a optimalizaci rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem)
Hledáte správce úkolů s umělou inteligencí, který automatizuje blokování času? Doporučujeme Reclaim AI.
Tento software Dropbox vizualizuje denní nebo týdenní úkoly vašeho pracovního postupu v přehledném kalendáři. Když si prohlížíte seznamy úkolů, jeho inteligentní funkce plánování automaticky vytvoří časové bloky pro příští týden, čímž zajistí, že nedojde k překrývání úkolů ani k chybám na poslední chvíli.
Kromě toho má tento nástroj samostatný režim soustředění, který minimalizuje přerušení a umožňuje vám soustředit se na daný úkol.
Využijte nejlepší funkce AI
- Automaticky nastavujte rezervní časy mezi schůzkami a úkoly, abyste předešli přeplnění diáře a snížili stres.
- Nastavte si opakující se návyky a začleňte je do svého rozvrhu pomocí AI.
- Integrujte je s Google Tasks, Slackem a Asanou, které vám pomohou spravovat seznamy úkolů.
Využijte omezení umělé inteligence
- Žádné specializované mobilní aplikace, které omezují přístupnost na cestách
- Silná závislost na Google Kalendáři nemusí vyhovovat uživatelům, kteří preferují alternativní kalendářové služby.
Ceny Reclaim AI
- Lite: Navždy zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za jedno místo
- Podnikání: 15 $/měsíc za jedno místo
- Podnik: 18 $/měsíc za jedno místo (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Reclaim AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Asana (nejlepší pro velké týmy, které potřebují sledování projektů pomocí umělé inteligence ve velkém měřítku)
Asana není třeba představovat. Jedná se o známý software pro správu úkolů s mnoha pokročilými funkcemi, jehož nejlepším novým přírůstkem je asistent úkolů s umělou inteligencí, Asana AI.
Automatizuje všechny vaše každodenní manuální činnosti – vytváření seznamů úkolů, stanovení priorit úkolů, přidělování zdrojů atd. – takže můžete lépe spravovat svůj rozvrh. Přizpůsobte pracovní postupy pro svůj tým pomocí vlastních polí a automatizačních pravidel, která odpovídají konkrétním požadavkům projektu.
Tento nástroj vás také informuje o všech aktualizacích, aby vám neunikla žádná důležitá úloha.
Nejlepší funkce aplikace Asana
- Přiřazujte úkoly jednotlivcům a týmům a pomáhejte sledovat vlastnictví a odpovědnosti.
- Porozumějte závislostem, abyste se vyhnuli zpožděním propojením úkolů a jejich pořadím dokončení.
- Získejte přístup k podrobným nástrojům pro vytváření reportů, které vám poskytnou přehled o výkonu týmu a stavu projektu.
Omezení aplikace Asana
- Rozsáhlé funkce vyžadují čas na přizpůsobení a používání.
- Online funkce jsou především omezené v prostředích s omezeným připojením k internetu.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze aplikace Asana
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 100 recenzí)
Ačkoli má Asana mnoho výhod, uživatelé oceňují zejména její snadno ovladatelné rozhraní:
Rozhraní aplikace Asana je snadno použitelné a intuitivní, což usnadňuje navigaci po platformě a provádění konkrétních úkolů. Široká škála funkcí: můžete mimo jiné vytvářet a přiřazovat úkoly, sledovat jejich průběh, spolupracovat v týmech a komunikovat s členy týmu. Díky tomu je tato aplikace velmi univerzálním a užitečným nástrojem pro různé typy projektů.
Rozhraní aplikace Asana je snadno použitelné a intuitivní, což usnadňuje navigaci po platformě a provádění konkrétních úkolů. Široká škála funkcí: můžete mimo jiné vytvářet a přiřazovat úkoly, sledovat jejich průběh, spolupracovat v týmech a komunikovat s členy týmu. Díky tomu je tato aplikace velmi univerzálním a užitečným nástrojem pro různé typy projektů.
9. Wrike (nejlepší pro správu úkolů s přizpůsobenými pracovními postupy a sledováním v reálném čase)
Ačkoli je Wrike známý především jako řešení pro řízení projektů, jeho funkce pro správu úkolů jsou také velmi užitečné.
Pokud je pro vás prioritou stanovení pořadí úkolů, Wrike nabízí intuitivní dashboard, který vytváří stručné seznamy úkolů a nezbytné úkoly. Jeho funkce založené na umělé inteligenci pomáhají automatizovat rutinní úkoly, poskytují praktické informace a optimalizují přidělování zdrojů, takže je vhodný pro týmy všech velikostí, které chtějí zvýšit produktivitu.
Tento správce úkolů s umělou inteligencí také zjednodušuje spolupráci díky nástrojům v aplikaci, které vám umožňují pracovat s členy vašeho týmu na aktuálním úkolu. A to není vše – Wrike nabízí širokou škálu nástrojů pro kontrolu a šablon, které urychlují proces zpětné vazby.
Nejlepší funkce Wrike
- Využijte funkci Work Intelligence od Wrike založenou na umělé inteligenci k předpovídání rizik projektů a doporučování priorit úkolů.
- Vytvářejte popisy položek a komentáře pomocí funkcí GenAI.
- Sledujte průběh úkolů vizuálně pomocí kanbanových tabulek a přehledů pracovní zátěže.
Omezení aplikace Wrike
- Cenové úrovně jsou pro malé týmy drahé.
- Při řízení rozsáhlých projektů se občas vyskytují problémy s výkonem.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
10. Clockwise (nejlepší pro inteligentní plánování schůzek a optimalizaci kalendáře)
Plánování je důležitou součástí správy úkolů. Právě zde přichází na řadu aplikace Clockwise.
Tento AI asistent je navržen tak, aby optimalizoval váš rozvrh inteligentním uspořádáním schůzek a úkolů a maximalizoval tak nepřerušovaný čas soustředění. Na základě analýzy vašich pracovních vzorců a preferencí Clockwise dynamicky upravuje váš kalendář, aby snížil konflikty prostřednictvím personalizovaných návrhů plánování.
Nejlepší na aplikaci Clockwise je její snadné použití. Ať už chcete vytvořit úkoly v kalendáři nebo si zarezervovat čas na schůzku, nemusíte nic dělat ručně.
Nejlepší funkce aplikace Clockwise
- Sledujte čas strávený nad úkoly a zlepšete své pracovní návyky a produktivitu.
- Automaticky organizujte schůzky a úkoly a vytvořte si tak dostatek času na soustředěnou práci.
- Najděte vzájemně vyhovující termíny schůzek s členy týmu a zároveň zachovejte individuální období soustředění.
Omezení aplikace Clockwise
- Vzhledem k tomu, že se jedná v zásadě o aplikaci pro plánování, jsou funkce pro správu úkolů poněkud omezené.
- Mobilní aplikace postrádá všechny funkce desktopové verze.
Ceny podle směru hodinových ručiček
- Navždy zdarma
- Týmy: 6,75 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 11,50 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clockwise
- G2: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Pro tohoto uživatele vyniká nejvíce přizpůsobitelnost a integrace aplikace Clockwise:
Clockwise je skvělý způsob, jak zjistit, kam konkrétně mizí váš čas. Moc se mi líbí možnost přizpůsobit schůzky podle kritérií, takže váš kalendář se stane přehledným nástrojem pro pochopení vašeho času. Velmi oceňuji také integraci se Slackem, díky které se Slack během schůzek automaticky ztlumí, a možnost přidávat bloky, jako je oběd, bez velkého úsilí.
Clockwise je skvělý způsob, jak zjistit, kam konkrétně mizí váš čas. Moc se mi líbí možnost přizpůsobit schůzky podle kritérií, takže váš kalendář se stane přehledným nástrojem pro pochopení vašeho času. Velmi oceňuji také integraci se Slackem, díky které se Slack během schůzek automaticky ztlumí, a možnost přidávat bloky, jako je oběd, bez velkého úsilí.
💡 Tip pro profesionály: Myslíte si, že plánování není vaše silná stránka? Vyzkoušejte „pravidlo dvou minut“! Začněte svůj den úkoly, které zabírají dvě minuty nebo méně. Tím minimalizujete hromadění úkolů a udržíte svůj rozvrh (a svou mysl) přehledný!
11. Monday (nejlepší pro přizpůsobení projektů pomocí umělé inteligence a spolupráci týmů)
Kdybychom měli doporučit pouze jeden software pro spolupráci při správě úkolů pro všechny typy týmů, byl by to Monday.
Tento nástroj pro správu úkolů využívá umělou inteligenci, aby vám poskytl nejlepší zážitek ze spolupráce v reálném čase. Usnadňuje tak několik aspektů správy úkolů – od sledování pokroku až po poskytování zpětné vazby.
Aplikace Monday se navíc přizpůsobí různým požadavkům projektů a pracovním postupům, což proces ještě více usnadňuje.
Nejlepší funkce aplikace Monday
- Integrujte je s nástroji jako Zoom a Slack, abyste centralizovali komunikaci a sdílení souborů.
- Zobrazte si průběh projektu pomocí časové osy a Kanban tabulek.
- Automatizujte oznámení, aby všichni členové týmu byli informováni o stavu úkolů.
Omezení pondělí
- Placené tarify vyžadují minimálně tři uživatele a pro osobní použití mohou být drahé.
- Chybí pokročilé funkce pro vytváření podrobných zpráv u složitých projektů.
Pondělní ceny
- Navždy zdarma (až pro dva uživatele)
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 (více než 12 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 200 recenzí)
12. Scheduler AI (nejlepší pro nastavení připomínek termínů a udržení přehledného rozvrhu)
Ačkoli je Scheduler AI primárně nástrojem pro schůzky, má také funkce relevantní pro efektivní správu úkolů a projektů.
Pomocí nich můžete vizualizovat svůj rozvrh a přidávat úkoly podle potřeby. Aplikace jsou navrženy tak, aby proaktivně komunikovaly s potenciálními zákazníky a klienty, a optimalizují plánování díky přímé integraci do oblíbených aplikací pro zasílání zpráv, čímž snižují potřebu výměny e-mailů.
Pokud se blíží termín splnění úkolu, inteligentní AI aplikace Scheduler vás předem upozorní, abyste na něj nezapomněli. Kromě toho je výhodou také celkové rozhraní softwaru a jeho snadné používání.
Nejlepší funkce aplikace Scheduler AI
- Nastavte AI tak, aby fungovala jako autonomní agent, který iniciuje konverzace, plánuje a sleduje schůzky a zpracovává změny rezervací.
- Hladká integrace se systémy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro lepší stanovení priorit úkolů.
- Přizpůsobte identitu a styl komunikace asistenta pro plánování tak, aby odpovídal vaší značce.
Omezení plánovače AI
- Ceny jsou poměrně vysoké ve srovnání s běžnými aplikacemi pro správu úkolů s umělou inteligencí.
- Počet integrací třetích stran je omezený.
Ceny aplikace Scheduler AI
- Co-Pilot Meeting Assistant: 50 $/měsíc
- Auto-Pilot Meeting Assistant: 500 $/měsíc
- Profesionální: 1 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikací Scheduler AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Jak sledovat úkoly v práci
13. Otter. ai (nejlepší pro extrakci úkolů a správu schůzek z přepisu)
Otter.ai je známý svými schopnostmi přepisovat v reálném čase a převádět mluvený obsah ze schůzek a konverzací do přesného textu.
Kromě přepisu však Otter. ai zvyšuje produktivitu identifikací a správou akčních položek, což z něj činí cenný nástroj pro týmy, které se snaží zjednodušit pracovní postupy a zajistit odpovědnost v procesu plánování.
Otter poskytuje relevantní podrobnosti o úkolech, kdykoli je potřeba akční plán týmu. Jelikož se tento nástroj integruje také s většinou nástrojů pro řízení projektů a spolupráci, je jeho začlenění do pracovního postupu také poměrně snadné.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Automaticky identifikujte a sestavujte úkoly projednané během schůzek pomocí funkce „Moje úkoly“.
- Zvýrazněte klíčové body, přidejte komentáře a přiřaďte úkoly v přepisu, což umožní okamžitou spolupráci.
- Seřaďte přepisy podle projektu nebo schůzky, abyste snadno našli důležité poznámky.
Omezení Otter. ai
- Aplikace Otter.ai jako nástroj pro správu úkolů nejsou příliš rozsáhlé.
- Přesnost přepisu a porozumění úkolům se může lišit.
Ceny Otter. ai
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,4/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Přesnost a funkce přepisování v reálném čase aplikace Otter pomohla několika uživatelům, například tomuto:
Používání aplikace Otter zásadně změnilo moji produktivitu. Díky její schopnosti přesně přepisovat schůzky a poznámky jsem ušetřil nespočet hodin.
Používání aplikace Otter zásadně změnilo moji produktivitu. Díky její schopnosti přesně přepisovat schůzky a poznámky jsem ušetřil nespočet hodin.
14. Trevor AI (nejlepší pro integraci kalendáře v reálném čase se seznamy úkolů)
Pokud hledáte nástroj, který vám pomůže plánovat každodenní úkoly, Trevor AI může být tím pravým řešením.
Jeho interaktivní software využívá AI k organizaci, plánování a správě seznamů úkolů. Použijte jej k plánování svého rozvrhu, vytváření seznamu úkolů nebo přiřazování délky trvání úkolů ke každé činnosti na vašem seznamu. Navíc díky integraci úkolů do vašeho kalendáře Trevor AI optimalizuje efektivní organizaci a zvyšuje soustředění, což z něj činí ideální nástroj pro jednotlivce, kteří chtějí zefektivnit své pracovní postupy.
A co je nejlepší? Trevor má snadno ovladatelné uživatelské rozhraní a robustní integraci třetích stran.
Nejlepší funkce Trevor AI
- Umožněte snadné plánování přetahováním úkolů do kalendáře.
- Poskytuje připomenutí konkrétních úkolů a pomáhá uživatelům dodržovat termíny.
- Umožňuje přizpůsobit pracovní dobu tak, aby odpovídala individuálním preferencím.
Omezení Trevor AI
- Chybí funkce pro spolupráci
- Možnosti přizpůsobení, které nabízí Trevor AI, jsou ve srovnání s ostatními aplikacemi na seznamu omezenější.
Ceny Trevor AI
- Navždy zdarma
- Pro: 6 $/měsíc
Hodnocení a recenze Trevor AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
➡️ Číst více: Šablony Google Sheets pro sledování denních úkolů
15. Trello (nejlepší pro vizuální správu úkolů pomocí umělé inteligence s tabulemi typu drag-and-drop)
V neposlední řadě bychom rádi zařadili Trello na náš seznam AI správců úkolů. Široce používaný nástroj pro řízení projektů od společnosti Atlassian využívá vizuální systém založený na kartách, který týmům pomáhá efektivně spravovat úkoly a pracovní postupy.
Díky integraci Atlassian Intelligence rozšiřuje Trello své možnosti o funkce založené na umělé inteligenci, které zefektivňují správu úkolů a zlepšují spolupráci v týmu. Pokud jste v oblasti správy úkolů nováčkem, využijte odborně navržených šablon Trello, které vám pomohou získat náskok.
Nejlepší funkce Trello
- Vylepšete popisy karet a komentáře pomocí generování obsahu, opravy gramatiky a pomoci při brainstormingu založených na umělé inteligenci.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí automatizace Butler pro opakující se úkoly a akce.
- Integrujte více než 200 nástrojů, jako jsou Slack, Google Drive a další, pro plynulý pracovní postup.
Omezení aplikace Trello
- Žádné pokročilé funkce pro vytváření reportů a další funkce pro správu úkolů
- Pomalé načítání při práci s velkým počtem úkolů
Ceny Trello
- Navždy zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,5 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele pro 50 uživatelů (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 200 recenzí)
Mnoho uživatelů si Trello oblíbilo pro jeho snadnou spolupráci a organizaci – tato recenze shrnuje proč:
Trello se mi velmi líbí, protože usnadňuje práci v týmu a umožňuje mi rychle organizovat projekty. Je snadné ho implementovat, neměl jsem s ním žádné potíže a používám ho často. Pokaždé, když začínám nový projekt, přidám ho do Trella, dám přístup lidem, kteří na něm budou pracovat, a všichni začnou plnit své úkoly a aktualizovat jednotlivé karty v Trellu, takže stačí, když se přihlásím do Trella a podívám se, co všichni udělali, aniž bych jim musel volat.
Trello se mi velmi líbí, protože usnadňuje práci v týmu a umožňuje mi rychle organizovat projekty. Je snadné ho implementovat, neměl jsem s ním žádné potíže a používám ho často. Pokaždé, když začínám nový projekt, přidám ho do Trella, dám přístup lidem, kteří na něm budou pracovat, a všichni začnou plnit své úkoly a aktualizovat jednotlivé karty v Trellu, takže stačí, když se přihlásím do Trella a podívám se, co všichni udělali, aniž bych jim musel volat.
Optimalizujte procesy správy úkolů pomocí nejlepšího nástroje pro správu úkolů s umělou inteligencí – ClickUp!
Jako projektový manažer nemusí být vždy snadné zvládat více úkolů najednou. Bez správných nástrojů může být udržování pořádku a dodržování termínů rychle velkou výzvou, která ovlivní jak produktivitu, tak výkonnost.
Právě v tom vyniká ClickUp.
Díky pokročilým funkcím umělé inteligence a inovativním funkcím ClickUp přináší nový pohled na správu úkolů. Od automatizace opakujících se pracovních postupů po inteligentní stanovení priorit úkolů zajišťuje, že každý projekt běží podle plánu, a zároveň vám pomáhá pracovat chytřeji.
Zaregistrujte se zde a vyzkoušejte si zdarma, jak pozitivní vliv má AI asistent na správu vašich úkolů!